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Обращение общества башкиро-татарской дружбы «Урал»


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ОБРАЩЕНИЕ к многонациональному народу Башкортостана. В последние месяцы в интернете появляются публикации, направленные на раскачивание общественно-политической ситуации в Республике Башкортостан, предпринимаются попытки разжигания межнациональной розни. Кому-то не по душе процесс устойчивого развития общественных институтов в Башкортостане в преддверии грядущих выборов.

Обращение общества башкиро-татарской дружбы «Урал»


Представители новоиспечённой, нигде не зарегистрированной организации под громким названием «Конгресс башкирского народа», многие из которых ещё не так давно занимали высокие руководящие посты республиканского масштаба, но попали под сокращение в условиях оптимизации в рамках всероссийской реформы, были уволены по возрасту либо ввиду несоответствия занимаемой должности, через средства массовой информации громко заявляют о своей обиде как о проблеме глобального масштаба, об ущемлении их национальных прав, приписывая при этом себе роль лидеров определённого сообщества республики.

Как известно, сегодня одним из главных трендов республики и страны в целом является поиск путей осуществления социально-экономических реформ.

Разумеется, для реализации этих задач необходимы личности, которые способны принимать нестандартные решения и совершать смелые шаги по обновлению государства и общества. В сложных экономических условиях, когда идёт кадровая пертурбация, находятся и те, которые ищут виноватых, претендуют на особые условия для себя, разглагольствуют о каких-то привилегиях определённым слоям общества. Написанные опытными политтехнологами, вероятно, проплаченные кукловодами, представителями бывшей номенклатуры Башкортостана, эти пасквили, очень схожие с доносами эпохи сталинизма, вызвали бурю негодования у национальных общественных организаций Республики Башкортостан.

Все задаются справедливым вопросом: почему часть общества стойко переносит трудности, продиктованные социально-экономической ситуацией в стране, философски воспринимает реалии жизни, а немногочисленная группа, представленная авторами заявлений и писем, направленных на деструктивные процессы в обществе, - нет? Разумеется, они, как и прежде, претендуют на высокооплачиваемые должности, привилегированное положение в обществе. Но жизнь не стоит на месте, она требует перемен.

Казалось бы, их опусы, в которых отсутствуют логика, элементарное представление о социальной справедливости в условиях рыночной экономики, не заслуживают внимания. Однако, при попустительстве соответствующих структур власти, они продолжают сливать в интернет высказывания, нарушающие межнациональное и межконфессиональное согласие в республике.

Известно, что опасные проявления нетерпимости и дискриминации по признаку языка, религии и убеждений, национального или социального происхождения являются преступлением. Очевидно, что сегодня очень важно сохранять дружбу между представителями разных национальностей и согласие в обществе.

Однако вполне конкретные авторы пасквилей в интернете, учёные, историки-журналисты позволяют себе рассуждения о необходимости предоставления привилегий только одной нации. Это ли патриотизм? Нет, это – местнический шовинизм, отвергаемый в демократическом обществе. Поэтому считаем, что соответствующим органам власти, и в первую очередь, правоохранительным органам, необходимо дать оценку этим высказываниям, в том числе на наличие экстремизма, действий, направленных на разжигание межнациональной розни.

Мы призываем народы Башкортостана не поддаваться на провокации и действия, ведущие к разрушению межнационального согласия. Наша республика имеет репутацию региона, где в дружбе и согласии проживает множество национальностей. Как и все россияне, мы, жители Башкортостана, имеем равные права, гарантированные положениями Конституции Российской Федерации. Навешивать ярлыки, унижающие достоинство той или иной нации, диктовать тому или иному народу, кого приглашать в гости, тому или иному учреждению - какие мероприятия организовывать, а какие – нет, не дозволено никому. Необходим диалог, который ведётся цивилизованно и учитывает интересы всех граждан, независимо от их национальности и вероисповедания.

Уважаемые граждане Башкортостана, сохраним и приумножим главное богатство нашей республики – дружбу народов! Будем продолжать жить и трудиться во благо нашей многонациональной Родины – Российской Федерации.

Республиканское общество башкиро-татарской дружбы «Урал», из почты Уфимского Журнала




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 08.07.2017, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неплохое обращение только вот концовочка не куда не годится...
Надо было закончить следующим образом:
ГРАЖДАНЕ РОССИИ! ХВАТИТЬ ДЕЛИТЬ НАШУ РОДИНУ НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕСПУБЛИКИ. ОДНА РОССИЯ, ОДИН ПРЕЗИДЕНТ ОДНА КОНСТИТУЦИЯ, ОДИН ГИМН, ОДИН ФЛАГ!
И тогда национальный вопрос отпадет сам собой, и на руководящие посты будут назначаться (избираться) люди не по национальному признаку а по умственным способностям.



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  • 2 | 08.07.2017, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Обращение общества башкиро-татарской дружбы «Урал»
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В самом названии общества заложена "МИНА", почему не Общество дружбы народов Башкирии?!
Сразу видно кто с кем дружит и против кого...



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  • 3 | 08.07.2017, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень хорошее обращение! Особо выделим слова: "...Однако вполне конкретные авторы пасквилей в интернете, учёные ( отмечаю, например на истфаке БашГУ), историки-журналисты позволяют себе рассуждения о необходимости предоставления привилегий только одной нации. ... это – местнический шовинизм, отвергаемый в демократическом обществе. Поэтому считаем, что соответствующим органам власти, и в первую очередь, правоохранительным органам, необходимо дать оценку этим высказываниям, в том числе на наличие экстремизма, действий, направленных на разжигание межнациональной розни".
Очень правильные слова.В бытность Рахимова многих людей преследовали, снимали с должностей и заменяли на башкир, уступающих по квалификации. И сейчас натыкаешься в организациях на этих , не умеющих решать вопросы кадры, отличающихся упрямством и тупостью.



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  • 4 | 08.07.2017, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кто такие эти татаро- башкирские общественники? Ни одной фамилии, просто фантом какой то. КБН открыто подписались и день ото дня их ряды пополняются.



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  • 5 | 08.07.2017, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обращение общества башкиро-татарской дружбы «Урал»
Опубликовано: Администратор | 08.07.2017
Раздел: Общество | Просмотры: 0 | Комментарии: 3
===========================
Чего только не напишут, лишь бы продержаться поближе к властям, ближе к кормушке и грандам!



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  • 6 | 08.07.2017, 12:01 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 320 | Комментарии: 37636 | Рейтинг: +6423,7
В последние месяцы в интернете появляются публикации, направленные на раскачивание общественно-политической ситуации в Республике Башкортостан, предпринимаются попытки разжигания межнациональной розни.
===
А зато становые официозные бумажки и атрибуты, в которых уже более 25 лет эта вся общественность вообще отсутствует,

кроме келейно самою себя назвавшей - коренной, и прочие все такие задумки кучки нац жуликов,

короче, вся эта галиматья и казуистика сильно способствовали расцвету становой толерастии и дружбонародности.

Поскольку против населения элит шпана ввела продуктовые санкции и цены попёрли в разы, а батырА всё в стане почти уже растащили и распродали на сторону, то всему становому люду, при таком раскладе, кроме дружбы скоро жрать будет нечего.



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  • 7 | 08.07.2017, 12:07 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 320 | Комментарии: 37636 | Рейтинг: +6423,7
Как известно, сегодня одним из главных трендов республики и страны в целом является поиск путей осуществления социально-экономических реформ.
===
Оригинальная трактовка официально прописанного местного расизма батырОв.

При таком поиске, смысла в нём участвовать нет у более 2/3 населения региона.

Ибо, если оно вдруг что-то найдёт, то просто наденет на себя ещё один хомут.



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  • 8 | 08.07.2017, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Правильно сказано - собрались одни обиженные и бывшие. Например - Иткулов - бывший зам министра,бывший директор строительного колледжа. И там и там пьянствовал - ловили пьяным на работе и выгоняли. Весь его путь усеян скандалами и судами. Заводили на него уголовное дело,но личные связи позволили ему избежать суда. Нигде не хочет работать и уже не будет. Хочет пробиться ближе к лоханке со жрачкой.



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  • 9 | 08.07.2017, 12:14 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 320 | Комментарии: 37636 | Рейтинг: +6423,7
Известно, что опасные проявления нетерпимости и дискриминации по признаку языка, религии и убеждений, национального или социального происхождения являются преступлением.
===
А вот навязывание этого преступления - преступлением уже не является?!

Авторы, практически все свои карты и нац заморочки показали и вывернули наизнанку, но скромно умолчали про то кто это всё 25 лет назад в стане затеял.

В итоге у них получилось эмоционально-абстрактное обращение против каких-то тёмных сил и неведомых врагов, но на борьбу с которыми они глотку деря призывают и подталкивают, но при этом ничего у себя не меняя.



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  • 10 | 08.07.2017, 12:17 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 13363 | Рейтинг: -2663,9
Очередная утка татарских нациков из серии хитрожопости.
Башкиро-татарская дружба это глупость, нет на свете такого общества. Это что значит, объединяться против русских? Это вы татнацики давно мечтаете. Чужими руками жар грести хотите. Но башкиры, скрепившие дружбу с русским народом кровью за много веков совместной борьбы за Россию, никогда не пойдут против русского брата.



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  • 11 | 08.07.2017, 12:18 | Автор: юнг
    Публикации: 285 | Комментарии: 30846 | Рейтинг: +5698,7
...."В последние месяцы в интернете появляются публикации, направленные на раскачивание общественно-политической ситуации в Республике Башкортостан, предпринимаются попытки разжигания межнациональной розни. ..."

============================================================
=============Особенно активен некий Эльнар Гарифуллин,живущий в Казани и подрабатывающий на "Радио Азатлык". Активность этого нацистского провокатора можно уменьшить простым путём- возбудить уголовное преследование за разжигание межнациональной розни и экстремизм. Посадить на пару лет для остывания прыти!



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  • 12 | 08.07.2017, 12:19 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 320 | Комментарии: 37636 | Рейтинг: +6423,7
8 | 08.07.2017, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован

Правильно сказано - собрались одни обиженные и бывшие.
===
ПрАААльнА!!!

И бельё у них всё уже поношенное. Носки небось и вовсе с дырками.
А обувь и вовсе разномастная и у многих из кожзама.

Да почти уроды с парой рук и ног и одной головой, и даже коленки вперёд повернуты?



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  • 13 | 08.07.2017, 12:26 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 320 | Комментарии: 37636 | Рейтинг: +6423,7
11 | 08.07.2017, 12:18 | Автор: юнг | На сайте

...."В последние месяцы в интернете появляются публикации, направленные на раскачивание общественно-политической ситуации в Республике Башкортостан, предпринимаются попытки разжигания межнациональной розни. ..."

============================================================

=============Особенно активен некий Эльнар Гарифуллин,живущий в Казани и подрабатывающий на "Радио Азатлык". Активность этого нацистского провокатора можно уменьшить простым путём- возбудить уголовное
===
Да пусть он болтает, юнг. Получается диалог, типа, дискуссии.

Население за истекший период стало значительно умнее.

Или тебе комуняцкая тишина больше по нутру.



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  • 14 | 08.07.2017, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Сию заяву на недовольных застоем экономики и регрессом социальной жизни Башкирии писали там же и те же, кто вложил в уста Хамитова слова: «Не создавайте ажиотаж вокруг острых тем( Башкирии)»?



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  • 15 | 08.07.2017, 12:47 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 320 | Комментарии: 37636 | Рейтинг: +6423,7
14 | 08.07.2017, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован

«Не создавайте ажиотаж вокруг острых тем( Башкирии)»
===
Очень, кстати, даже правильные слова.

Ибо наплевательство, пофигизм и самотёк - путь к процветанию региона и страны.

Когда всё это окончательно развалится, тогда проведут реформы, и Россия станет обычной нормальной страной - единой и не делимой.



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  • 16 | 08.07.2017, 12:48 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 72 | Комментарии: 5496 | Рейтинг: -1099,4
Прокладки бабаевские. Жировали при Рахимове. Теперь воду мутят



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  • 17 | 08.07.2017, 12:56 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 320 | Комментарии: 37636 | Рейтинг: +6423,7
16 | 08.07.2017, 12:48 | Автор: Сельчанин | На сайте

Прокладки бабаевские. Жировали при Рахимове. Теперь воду мутят
===
Так тебе тихий омут больше нравится?
А тихом омуте сам знаешь кто водится.

Пусть бурлят и пузыри пускают.
Толку от этого никакого, чего они и как именно предлагают - непонятно.

Нехай балакают, а то население и вовсе скоро свои мысли разговаривать разучится.



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  • 18 | 08.07.2017, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Идиоты. Как можно дружить с манкуртством.



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  • 19 | 08.07.2017, 12:58 | Автор: юнг
    Публикации: 285 | Комментарии: 30846 | Рейтинг: +5698,7
13 | 08.07.2017, 12:26 | Автор: Вдумчивый | На сайте

============================================================


=============Особенно активен некий Эльнар Гарифуллин,живущий в Казани и подрабатывающий на "Радио Азатлык". Активность этого нацистского провокатора можно уменьшить простым путём- возбудить уголовное
===
Да пусть он болтает, юнг. Получается диалог, типа, дискуссии.
Население за истекший период стало значительно умнее.
Или тебе комуняцкая тишина больше по нутру.
============================================================
==========Но пусть народ знает, что есть провокаторы.



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  • 20 | 08.07.2017, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
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"на руководящие посты будут назначаться (избираться) люди не по национальному признаку а по умственным способностям"???.Не в этой жизни!
И насчет "русского брата" сильно сказано! Это пока брат молчит и терпит?
Посмотрите состав министерств, все будет ясно!



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