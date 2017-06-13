Обращение общества башкиро-татарской дружбы «Урал»

ОБРАЩЕНИЕ к многонациональному народу Башкортостана. В последние месяцы в интернете появляются публикации, направленные на раскачивание общественно-политической ситуации в Республике Башкортостан, предпринимаются попытки разжигания межнациональной розни. Кому-то не по душе процесс устойчивого развития общественных институтов в Башкортостане в преддверии грядущих выборов.Представители новоиспечённой, нигде не зарегистрированной организации под громким названием «Конгресс башкирского народа», многие из которых ещё не так давно занимали высокие руководящие посты республиканского масштаба, но попали под сокращение в условиях оптимизации в рамках всероссийской реформы, были уволены по возрасту либо ввиду несоответствия занимаемой должности, через средства массовой информации громко заявляют о своей обиде как о проблеме глобального масштаба, об ущемлении их национальных прав, приписывая при этом себе роль лидеров определённого сообщества республики.Как известно, сегодня одним из главных трендов республики и страны в целом является поиск путей осуществления социально-экономических реформ.Разумеется, для реализации этих задач необходимы личности, которые способны принимать нестандартные решения и совершать смелые шаги по обновлению государства и общества. В сложных экономических условиях, когда идёт кадровая пертурбация, находятся и те, которые ищут виноватых, претендуют на особые условия для себя, разглагольствуют о каких-то привилегиях определённым слоям общества. Написанные опытными политтехнологами, вероятно, проплаченные кукловодами, представителями бывшей номенклатуры Башкортостана, эти пасквили, очень схожие с доносами эпохи сталинизма, вызвали бурю негодования у национальных общественных организаций Республики Башкортостан.Все задаются справедливым вопросом: почему часть общества стойко переносит трудности, продиктованные социально-экономической ситуацией в стране, философски воспринимает реалии жизни, а немногочисленная группа, представленная авторами заявлений и писем, направленных на деструктивные процессы в обществе, - нет? Разумеется, они, как и прежде, претендуют на высокооплачиваемые должности, привилегированное положение в обществе. Но жизнь не стоит на месте, она требует перемен.Казалось бы, их опусы, в которых отсутствуют логика, элементарное представление о социальной справедливости в условиях рыночной экономики, не заслуживают внимания. Однако, при попустительстве соответствующих структур власти, они продолжают сливать в интернет высказывания, нарушающие межнациональное и межконфессиональное согласие в республике.Известно, что опасные проявления нетерпимости и дискриминации по признаку языка, религии и убеждений, национального или социального происхождения являются преступлением. Очевидно, что сегодня очень важно сохранять дружбу между представителями разных национальностей и согласие в обществе.Однако вполне конкретные авторы пасквилей в интернете, учёные, историки-журналисты позволяют себе рассуждения о необходимости предоставления привилегий только одной нации. Это ли патриотизм? Нет, это – местнический шовинизм, отвергаемый в демократическом обществе. Поэтому считаем, что соответствующим органам власти, и в первую очередь, правоохранительным органам, необходимо дать оценку этим высказываниям, в том числе на наличие экстремизма, действий, направленных на разжигание межнациональной розни.Мы призываем народы Башкортостана не поддаваться на провокации и действия, ведущие к разрушению межнационального согласия. Наша республика имеет репутацию региона, где в дружбе и согласии проживает множество национальностей. Как и все россияне, мы, жители Башкортостана, имеем равные права, гарантированные положениями Конституции Российской Федерации. Навешивать ярлыки, унижающие достоинство той или иной нации, диктовать тому или иному народу, кого приглашать в гости, тому или иному учреждению - какие мероприятия организовывать, а какие – нет, не дозволено никому. Необходим диалог, который ведётся цивилизованно и учитывает интересы всех граждан, независимо от их национальности и вероисповедания.Уважаемые граждане Башкортостана, сохраним и приумножим главное богатство нашей республики – дружбу народов! Будем продолжать жить и трудиться во благо нашей многонациональной Родины – Российской Федерации.