Криминальная Уфа. Наглый убийца

25 ноября 1963 года ранее судимый гражданин Уфы Логинов, подозревая супругу в неверности, с помощью газового баллона взорвал свой частный дом по улице Вишерская. Вместе с женой погибли и два его малолетних сына.После совершения тяжкого преступления Логинов скрылся из города. Продемонстрировав душу дьявола, способного убить кого угодно, Логинов оказался еще и наглым преступником. Находясь во всесоюзном розыске, он отправлял издевательские письма на имя министра МВД Башкирии генерала Рыленко.Неслыханная дерзость! Письма приходили из городов Самара, Кострома, Тула. Логинов словно издевался над Уфимской милицией и играл с ней кошки-мышки. Тысячи фотографий опасного преступника, по всему Советского союзу, висели у каждого здания милиции, но преступник оставался не уловимым.На голову начальника Советского РОВД майора милиции Карасика, сыпались один выговор за другим. А письма продолжали поступать. Пришло письмо с угрозой убийства и в адрес двух его тетушек. Майор милиции Карасик вызвал к себе оперуполномоченного Юрия Абысова.Вечером лейтенант милиции с двумя постовыми постучал в дверь частного дома по улице Вокзальная. Домик, на окраине Уфы, от древности вросший в землю, производил унылое впечатление. Когда трое милиционеров зашли в дом, казалось, они заполнили собой все пространство. Две старухи в сильной тревоге сидели на кровати, одна из них держала в руке железную кочергу. На минуту Абысову все показалось забавным – засада с двумя бабульками, в виде приманок. Но только на минуту, в этом убогом царстве запаха валерьянки и не мыслимой тесноты им предстояло провести томительные часы долгой зимней ночи. А куда деваться, за окном мороз под минус двадцать градусов. Поерзав по полу, милиционеры нашли удобное положение и скоро задремали, под шорох и кашель старух. Абысов проснулся среди ночи, от испуганного шепота одной из женщин – «Тут он, ирод окаянный, пришел за нашими душами»!И в самом деле, за леденевшим окном, слышались шаги. Сон, как ветром сдуло. Лейтенант милиции растолкал своих помощников. Все замерли в напряжении. Шаги за окном были какими-то странными, что придавало им еще более зловещей оттенок, казалось, тысяче чертей в образе жестокого убийцы, окружили дом и затеяли дьявольскую пляску. Старухи, прощаясь с жизнью - «Спаси, царица небесная» - стали креститься и тихонько подвывать от ужаса. Абысов вынул пистолет из кобуры, на цыпочках подошел к двери и отодвинул задвижку.Надавил на ручку. Дверь не открывалась!Под угрозой смертельной опасности, мозг работал в бешеном ритме. Логинов, известно, разбойник, подпер дверь снаружи. Лютая смерть! Убийце сталось облить дом бензином и поджарить их, как слепых котят.Нет, врешь, меня голыми руками не возьмешь!Полный желания поймать, скрутить трижды убийцу, лейтенант милиции Абысов, рост под два метра, отступил назад и с разбегу, ударил плечом дверь.Примерзшая на морозе дверь, чуть не слетела с петель. Абысов пролетел сени и вылетел, будто мельница, размахивая руками, во двор дома. Едва устояв на ногах, он выставил вперед руку с пистолетом. До этого лейтенанту милиции снился дурной сон, и сейчас происходящее показалось ему продолжением кошмара. Прямо перед его носом, черными тенями метнулись в стороны – о, ужас! - четвероногие «убийцы». Однако стрелять не имело смысла. «Черти» в образе убийцы, оказались обыкновенными дворовыми собаками. В январе собачьи свадьбы, вот они и затеяли вокруг дома, свою любовную карусель. В ночном небе светила луна. Некоторое время, слышался испуганный лай дворняжек. Поджимаясь от мороза, милиционеры молча выкурили по папиросе и вернулись в дом. Картину глупого происшествия, дополнял вид одной из старух. Железная кочерга в ее руке, придавало старухе сходство с бабой Ягой. Стеганое одеяло зашевелилось и из-под него показалась голова второй старухи. Абысов не мог сдержать улыбки. «Ну, теперь он уже точно сюда не сунется» - сказал он, и для убедительности, помахал пистолетом в воздухе.Сегодня подполковник милиции в отставке Юрий Александрович Абысов может и посмеяться над этой историей, хотя в его голосе слышится и горькая досада. Убийцу так и не нашли, а, сколько было приложено усилий?Последнее письмо Логинов прислал из Караганды, (где-где в Караганде). В конце письма он добавил, что больше писать не будет. Это письмо и в самом деле оказалось последним. Что стало с самым дерзким преступником Уфы не известно. Вполне вероятно, что преступник, под тяжестью греха, сам себе вынес приговор и покончил жизнь самоубийством, или умер собственной смертью.Абысов Юрий Александрович родился 10 ноября 1935 года в городе Сызрани. В 1938 году семья переехала в Уфу. Окончив 7 классов 11 школы, Юра устроился на Агрегатный завод, токарем. 1855-1958 год, служба в армии: авиации, станция Кица, Мурманской области. Ленинградская школа милиции.1960 – 1963 год, инспектор уголовного розыска Советского РОВД г. Уфы. С 1963-1968 год начальник отделения по убийствам, отдела уголовного розыска МВД Республики. С 1968 по 1972 год зам. начальник уголовного розыска Уфы. В отставку вышел в 1982 году с должности заместителя начальника Калининского РОВД г. Уфы. 1982-2016 год работал эксперт - техником.Подполковник милиции. Награжден медалями и нагрудным знаком «Отличник милиции».Умер 5 августа 2017 года, похоронен на Южном кладбище Уфы.На фото: Личный состав отдела милиции Калининского района Уфы, Юра Абысов и Евгений Соболев