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Криминальная Уфа. Наглый убийца










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25 ноября 1963 года ранее судимый гражданин Уфы Логинов, подозревая супругу в неверности, с помощью газового баллона взорвал свой частный дом по улице Вишерская. Вместе с женой погибли и два его малолетних сына.

Криминальная Уфа. Наглый убийца


После совершения тяжкого преступления Логинов скрылся из города. Продемонстрировав душу дьявола, способного убить кого угодно, Логинов оказался еще и наглым преступником. Находясь во всесоюзном розыске, он отправлял издевательские письма на имя министра МВД Башкирии генерала Рыленко.

Неслыханная дерзость! Письма приходили из городов Самара, Кострома, Тула. Логинов словно издевался над Уфимской милицией и играл с ней кошки-мышки. Тысячи фотографий опасного преступника, по всему Советского союзу, висели у каждого здания милиции, но преступник оставался не уловимым.

На голову начальника Советского РОВД майора милиции Карасика, сыпались один выговор за другим. А письма продолжали поступать. Пришло письмо с угрозой убийства и в адрес двух его тетушек. Майор милиции Карасик вызвал к себе оперуполномоченного Юрия Абысова.

Вечером лейтенант милиции с двумя постовыми постучал в дверь частного дома по улице Вокзальная. Домик, на окраине Уфы, от древности вросший в землю, производил унылое впечатление. Когда трое милиционеров зашли в дом, казалось, они заполнили собой все пространство. Две старухи в сильной тревоге сидели на кровати, одна из них держала в руке железную кочергу. На минуту Абысову все показалось забавным – засада с двумя бабульками, в виде приманок. Но только на минуту, в этом убогом царстве запаха валерьянки и не мыслимой тесноты им предстояло провести томительные часы долгой зимней ночи. А куда деваться, за окном мороз под минус двадцать градусов. Поерзав по полу, милиционеры нашли удобное положение и скоро задремали, под шорох и кашель старух. Абысов проснулся среди ночи, от испуганного шепота одной из женщин – «Тут он, ирод окаянный, пришел за нашими душами»!

И в самом деле, за леденевшим окном, слышались шаги. Сон, как ветром сдуло. Лейтенант милиции растолкал своих помощников. Все замерли в напряжении. Шаги за окном были какими-то странными, что придавало им еще более зловещей оттенок, казалось, тысяче чертей в образе жестокого убийцы, окружили дом и затеяли дьявольскую пляску. Старухи, прощаясь с жизнью - «Спаси, царица небесная» - стали креститься и тихонько подвывать от ужаса. Абысов вынул пистолет из кобуры, на цыпочках подошел к двери и отодвинул задвижку.

Надавил на ручку. Дверь не открывалась!

Под угрозой смертельной опасности, мозг работал в бешеном ритме. Логинов, известно, разбойник, подпер дверь снаружи. Лютая смерть! Убийце сталось облить дом бензином и поджарить их, как слепых котят.

Нет, врешь, меня голыми руками не возьмешь!

Полный желания поймать, скрутить трижды убийцу, лейтенант милиции Абысов, рост под два метра, отступил назад и с разбегу, ударил плечом дверь.

Примерзшая на морозе дверь, чуть не слетела с петель. Абысов пролетел сени и вылетел, будто мельница, размахивая руками, во двор дома. Едва устояв на ногах, он выставил вперед руку с пистолетом. До этого лейтенанту милиции снился дурной сон, и сейчас происходящее показалось ему продолжением кошмара. Прямо перед его носом, черными тенями метнулись в стороны – о, ужас! - четвероногие «убийцы». Однако стрелять не имело смысла. «Черти» в образе убийцы, оказались обыкновенными дворовыми собаками. В январе собачьи свадьбы, вот они и затеяли вокруг дома, свою любовную карусель. В ночном небе светила луна. Некоторое время, слышался испуганный лай дворняжек. Поджимаясь от мороза, милиционеры молча выкурили по папиросе и вернулись в дом. Картину глупого происшествия, дополнял вид одной из старух. Железная кочерга в ее руке, придавало старухе сходство с бабой Ягой. Стеганое одеяло зашевелилось и из-под него показалась голова второй старухи. Абысов не мог сдержать улыбки. «Ну, теперь он уже точно сюда не сунется» - сказал он, и для убедительности, помахал пистолетом в воздухе.

Сегодня подполковник милиции в отставке Юрий Александрович Абысов может и посмеяться над этой историей, хотя в его голосе слышится и горькая досада. Убийцу так и не нашли, а, сколько было приложено усилий?

Последнее письмо Логинов прислал из Караганды, (где-где в Караганде). В конце письма он добавил, что больше писать не будет. Это письмо и в самом деле оказалось последним. Что стало с самым дерзким преступником Уфы не известно. Вполне вероятно, что преступник, под тяжестью греха, сам себе вынес приговор и покончил жизнь самоубийством, или умер собственной смертью.

Абысов Юрий Александрович родился 10 ноября 1935 года в городе Сызрани. В 1938 году семья переехала в Уфу. Окончив 7 классов 11 школы, Юра устроился на Агрегатный завод, токарем. 1855-1958 год, служба в армии: авиации, станция Кица, Мурманской области. Ленинградская школа милиции.

1960 – 1963 год, инспектор уголовного розыска Советского РОВД г. Уфы. С 1963-1968 год начальник отделения по убийствам, отдела уголовного розыска МВД Республики. С 1968 по 1972 год зам. начальник уголовного розыска Уфы. В отставку вышел в 1982 году с должности заместителя начальника Калининского РОВД г. Уфы. 1982-2016 год работал эксперт - техником.

Подполковник милиции. Награжден медалями и нагрудным знаком «Отличник милиции».

Умер 5 августа 2017 года, похоронен на Южном кладбище Уфы.

На фото: Личный состав отдела милиции Калининского района Уфы, Юра Абысов и Евгений Соболев

Ирек Муктасаров, Уфа, Башкирия - Башкортостан




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, МВД

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  • 1 | 18.08.2017, 10:17 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10766 | Рейтинг: -1580,7
Юрий Александрович разоблачил группу гомосеков профессорско преподавательского состава в нефтяном институте и в ряде других вызов в Уфе и республике. Методы раскрытия вошли в учебники по криминалистике Их изучали в Высших школах МВД СССР. Ю А из Наших обрусевших евреев.



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  • 2 | 18.08.2017, 10:24 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10766 | Рейтинг: -1580,7
Умер -жаль. Молодая жена денег куры не клюют. Работал в бюро экспертизы по транспорту. Воспитал будущего министра ВД Файрузова Р З. Поработал Я при Нем.Спалил выжил Его на пенсию башкиренок Юнусов Д И вредный злопамятный провинциал из аула. Помню как получил Юнусов Д И полковник так папаху не снимал ни зимой не летом в туалет в ней ходил почти два года.-полная бездарь но национальный кадр.



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  • 3 | 18.08.2017, 10:25 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 3977 | Рейтинг: -670,8
Охренеть,. такой подвиг совершил: дверь выбил..... Ирек, очнись, пиши про продажных ментов и полицейских. Последнее время их начали пачками брать....



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  • 4 | 18.08.2017, 10:26 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10766 | Рейтинг: -1580,7
Уходит поколение офицеров Советской милиции .Тогда хотя бы элементы справедливости присутствовали в работе. Сейчас все покупается и продается и должности и звания. Полиция одним словом.



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  • 5 | 18.08.2017, 10:35 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10766 | Рейтинг: -1580,7
Полицию поджали и Они все начали разбегаться .Новое поколение без совести и чести пришли не по призванию а делать деньги. Полный отстой. Даже участковые сидят на участках закрывшись. Патрулей на улице нет но зато в МВД на Ленина 7 высших офицеров пруд пруди.Посмотрел Я Их строевой смотр . Удивляет где таких набрали да и устраиваются с аулов по блату. До сих пор закон о полиции не знают но самооценка завышена -Им бы баранов пасти да на тракторе в колхозе работать но нет в деревне ни тракторов ни баранов .Обтраган.



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  • 6 | 18.08.2017, 10:40 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10766 | Рейтинг: -1580,7
Карасик в натуре карасик -так забавно мотал головой как такие комиссию проходили до сих пор удивляюсь. Бездарь полная -всю службу инструкции копировал и размножал - кое как выгнали на пенсию так Он года три ходил в МВД морочить голову как на работу.



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  • 7 | 18.08.2017, 10:42 | Автор: юнг
    Публикации: 291 | Комментарии: 31481 | Рейтинг: +5723,6
Рыба гниет с головы. Путин ввёл закон по отъёму земель для госнужд.
===Короче, теперь вас ФСБ, ФСО, МВД и проч. имеют право выгнать вас с вашей земли нахер.



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  • 8 | 18.08.2017, 10:46 | Автор: юнг
    Публикации: 291 | Комментарии: 31481 | Рейтинг: +5723,6
Путин сам подписал соучастие а преступлениях и криминальной деятельности?
Уже есть прецедент как опр. генералы в глубинке "отжали" целое озеро у поселка никого не спрашивая и теперь у них появится еще защита "закона".

Хотя реально если вчитаться - Путин покупает беззаконием как можно большее число силовиков – тк вероятность переворота и его ареста очень высока - сейчас и годовщина ГКЧП и сходство с Путиным в том, что он воплощает этих старперов-комитетчиков и у него также нет никакой мировой поддержки, наоборот его весь мир ненавидит.
А опасность для силовиков брать такие подарки в том, что они наносят ущерб народу и без переворота уже при бунте такие привелегии по сути метки для охоты местных аборигенов. Путин всех подставляет под гильотину.



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  • 9 | 18.08.2017, 10:47 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 3559 | Рейтинг: -133
Вчера мудазвон яко бы с разрешения мифического автора "Реальное время"
своей статьей сорил эфир.Сегодня уже тема про доблестную милицию.
Это у него (Орлова) такая отработанная (или договорная) тактика, день экстремистские статьи на другой день обязательно оды для родной милиции.
Такое чередование С.Орлову приносит относительное спокойствие,ведь
он боится реального лишения свободы за экстремистские статьи
против башкирского народа.Однако сколько веревочке не виться,конец все равно
будет.



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  • 10 | 18.08.2017, 10:48 | Автор: юнг
    Публикации: 291 | Комментарии: 31481 | Рейтинг: +5723,6
А опасность для силовиков брать такие подарки в том, что они наносят ущерб народу и без переворота такие привилегии по сути- метки для охоты местных аборигенов. Путин всех подставляет под гильотину.



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  • 11 | 18.08.2017, 10:49 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10766 | Рейтинг: -1580,7
Юр да закручивают гайки но похоже закручивать не куда вот вот сорвет резьбу вместе со шляпкой от болта. Уже не знают как изошрятся вообще к гражданам России относятся как налого платильщикам -дойной корове. Для того что бы корова давала молоко за Ней нужен уход и кормит нужно об этом как то подзабыли так называемые "хозяева жизни " забыли что по конституции Они слуги народа и живут за Нас счет и пока Мы Их терпим.



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  • 12 | 18.08.2017, 10:51 | Автор: юнг
    Публикации: 291 | Комментарии: 31481 | Рейтинг: +5723,6
8 | 18.08.2017, 10:47 | Автор: Sharik | На сайте

Это у него (Орлова) такая отработанная (или договорная) тактика, день экстремистские статьи на другой день обязательно оды для родной милиции.
Такое чередование С.Орлову приносит относительное спокойствие,ведь
он боится реального лишения свободы за экстремистские статьи
против башкирского народа.

==================А про Валидова можешь чёнибудь вякнуть? Ну, типа--ставить ему памятник. как герою, или послать нахер?



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  • 13 | 18.08.2017, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
или послать нахер?
====
С удовольствием.
Пшел ты Юнг на х-уй.



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  • 14 | 18.08.2017, 11:07 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10766 | Рейтинг: -1580,7
Ни Орлова ни этого чертилу Ирека Муктасарова не знаю похоже из тех кто таким как Я за водкой бегали. Ирек хоть про Себя бы что написал и фото посмотрели бы что за кадра. До какого звания дослужился? Что вообще делал в милиции ? Сколько казенных штанов протер о стул в кабинете.



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  • 15 | 18.08.2017, 11:07 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 3559 | Рейтинг: -133
10 | 18.08.2017, 10:49 | Автор: materu
Публикации: 0 | Комментарии: 10745 | Рейтинг: -1583,1
Юр да закручивают гайки но похоже закручивать не куда вот вот сорвет резьбу вместе со шляпкой от болта.
====================================
Если закручиваешь гайку то" шляпа" от болта не сорвется,сорвется гайка.



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  • 16 | 18.08.2017, 11:13 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10766 | Рейтинг: -1580,7
13 смотря как проржавел болт ? Как прикипел за 25 лет. Да в принципе большой разницы нет. Но то что сорвется надеюсь что ни у кого адекватного человека сомнений нет.



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  • 17 | 18.08.2017, 11:19 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10766 | Рейтинг: -1580,7
Заки как то мутноват .Что хотел понятно.Хотел жить и при том не плохо жить. Времена часто координально меняются. Сегодня враг экстремист а завтра национальный герой. Все в этом мире относительно. Единственное постоянно все смертны и деньги на том свете вряд ли пригодятся. Да понятие совесть честь как то утраченно в современном мире- осталась только жажда наживы -жить за счет других а Нам выживать .Не жить а бороться за жизнь.



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  • 18 | 18.08.2017, 11:23 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 3559 | Рейтинг: -133
11 | 18.08.2017, 10:51 | Автор: юнг | На сайте


==================А про Валидова можешь чёнибудь вякнуть? Ну, типа--ставить ему памятник. как герою, или послать нахер?
==============================
Я против любых памятников личностям,кроме как на их могилах.
Памятники должны быть, но личности в них должны просто пополнять
композицию и не выделятся главным.По моему это должно быть так,
например память Маяковскому можно увековечить в памятнике Советскому паспорту .Фотография Маяковского в паспорте
и все его данные и слова-Читайте завидуйте я гражданин Советского Союза!.



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  • 19 | 18.08.2017, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 18.08.2017, 11:23 | Автор: Sharik | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 3558 | Рейтинг: -133
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Я против любых памятников личностям...

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- Нашел, нашел! Вон мужик в пиджаке! А вон оно, дерево!..

Если бы по-твоему, то они бы так и не нашли это место, не вышли бы на сообщников. :)



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  • 20 | 18.08.2017, 11:42 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10766 | Рейтинг: -1580,7
Уроженец деревни Дроченино сегодня празднует Свое 63 день рождения. Как такая бездарь прорывается во власть? Похоже время таких пришло.Из за таких и гибнет Россия. Ставленник Димона . Такие доведут Россию до ручки а скорее всего до курка ...



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