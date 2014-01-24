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Исторические картинки. Деньги и краеведы










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Увы, здесь не предлагается финансирование. Деньги и краеведы – две вещи не совместны. Почти. Они пишут правду, не стряпают по заказу властей сказки про чудные грады. Поэтому и кошелёк пустой.

Исторические картинки. Деньги и краеведы


Зато всем любителям старины предлагается бесплатный подарок. На сайте «Роднов и его друзья» выложена монография по истории Уфимской биржи начала XX столетия. Читайте, скачивайте.

В отделе редкой книги Национальной библиотеки им. Валиди собрана полная коллекция отчётов Уфимского биржевого комитета с 1906 по 1914 годы. Уникальный источник, ценное пособие для преподавателей истории и экономики, студентов.

Наши краеведы сторонятся финансовой документации, плохо в ней разбираются. А зря.

Нет ничего интереснее сведений о материальном положении. Именно здесь скрыта настоящая правда о человеке. Скромный чиновник городской администрации отдыхает на Багамах, дворец-усадьба в Юматово, откуда дровишки? Из леса, вестимо…

Опасно и трудно журналистам проводить расследования в наши дни. И по башке могут дать и в оффшорах всё попрятали. Кому принадлежат уфимские заводы, дома, пароходы – поди узнай!

Нам, историкам, проще. Давно ушли в мир иной «старые русские», безопасно листать финансовые документы. И предприниматели не прятались как сейчас.

Только жёсткие требования закона заставляют указать на вывеске магазина: ИП такого-то (да маленькими буковками, не сразу найдёшь).

А в старину купец гордился и сам заказывал красивую аршинную вывеску: Степанов и сыновья. Мол, пусть все знают, кто хозяин!

Уфимские предприниматели не стыдились своих капиталов, потом и трудом поколениями создавались семейные богатства. Так было по всей стране.

Гостиный двор и биржа в Архангельске, современное фото:

Исторические картинки. Деньги и краеведы


Со страниц книжки Вам откроется история бизнеса одного из самых передовых предпринимателей Уфы начала XX века, бессменного руководителя нашей биржи Николая Никаноровича Степанова.

Торговля – двигатель экономики! Уфимские хлеботорговцы и мукомолы, лесопромышленники и мануфактуристы. Всё богатство городских и сельских прилавков откроется Читателю.

Рядом с изысканными французскими модными изделиями стояла в мешках соль-пермянка.

Стряпуха прекратит работу поневоле,
Когда на кухне нет рассола либо соли…
Уместна к мясу соль, уместна к рыбе тоже,
Коль соли нет – она златых монет дороже.

А магазины Берштейна Дмитрия Петровича зазывали необыкновенными колониальными товарами:

Секреты всех плодов вам нужно помнить строго:
Так, скажем, персиков не должно кушать много;
Не выспев, сотворят жестокие дела
Инжир и виноград, айва и мушмула…

Стихи нидерландского поэта Якоба Катса (1577–1660).

Уфимский бизнес начинал осознавать свою политическую значимость, что и вылилось в открытие Биржи. Находилась она в двух зданиях, сохранившихся (почти) до наших дней. Они на обложке.

Большие приложения, масса имён, ценные бумаги и неплатежи. Надо честно показывать жизнь. А то современные краеведы просто сюсюкают вокруг купеческой благотворительности.

Узнаете про банкротство купчихи Чижёвой и махинации её сыночка. Свет и тени уфимского бизнеса. Стерлитамак и Иглино…

Примерчик из газеты «Коммерсант» за 20 сентября 1911 года:

«Уфа. Наследница Д.П. Бернштейна, жена его Анна Александровна Бернштейн, решила не платить долгов, так как в деле распущен сильный кредит по уезду, который собрать почти не возможно. В виде скидки за правильную в платежах тридцатилетнюю торговлю её мужа она просила кредиторов освободить её от платы полного рубля на общую сумму долга в 495 000 р. Но на это согласилась только часть кредиторов на сумму 165 000 р., которые пошли на сделку в 60 к. за рубль. На остальную сумму должница решила назначить администрацию. Торговля открылась с 13 сентября, а мыловаренный завод с 15 с. м. Пряничное и кондитерское производство решила пока не открывать».

Вас ждёт увлекательное чтение.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 22.10.2017, 10:38 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 17910 | Рейтинг: +3311,3
Основу тогдашней экономики Уфы составляла хлеботорговля. Урожайность ржи и пшеницы была почти в два раза выше чем впоследствии в совке.
Сильно подорвали комми сельское хозяйство.



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  • 2 | 22.10.2017, 10:59 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 32 | Комментарии: 27365 | Рейтинг: -644,1
Вас ждёт увлекательное чтение.
-----------------
Благодарствуем спасибочками УЖ, иначе кто бы знал купчих, хлеботорговцев с мукомолами



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  • 3 | 22.10.2017, 11:05 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 32 | Комментарии: 27365 | Рейтинг: -644,1
1 | 22.10.2017, 10:38 | Автор: blunt
Урожайность ржи и пшеницы была почти в два раза выше чем впоследствии в совке.
----------------------
Если не врет
http://burckina-faso.livejournal.com/973587.html
Урожаи и урожайность зерновых России за 100 лет

Урожайность (ц/га)

1913 - 8,4

1990 - 19,5

2014 - 24,1



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  • 4 | 22.10.2017, 11:07 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 32 | Комментарии: 27365 | Рейтинг: -644,1
Стихи нидерландского поэта Якоба Катса (1577–1660).
----------------------
Спасибо, Роднов, просветил

Якоб Катс
Зима Жизни

Вот близится зима: в чащобах все пустынней,
На вялой зелени лежит, не тая, иней,
Трава безжизненна, угрюм речной поток,
Но все изменится, едва настанет срок,
Что может горше быть, что может быть плачевней:
Холодная зима грядет, как старец древний,
Все, что живет в миру, оставило дела
И терпеливо ждет весеннего тепла.
К закату год спешит, и умиранье зримо:
Я вижу молодость она проходит мимо.
Я на тебя гляжу, тебя не узнаю:
Печать годов легла на красоту твою.
Назавтра канет в ночь все, что сияло ныне.
Подобна молодость бушующей стремнине,
Подобна дереву, что свергнуто с холма,
Подобна вымыслу смятенного ума,
От радостей земли, от всех ночей веселых
Останется одна печаль утрат тяжелых,
Хоть в этот грустный час, о прошлом говоря,



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  • 5 | 22.10.2017, 11:09 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 32 | Комментарии: 27365 | Рейтинг: -644,1
Стихи нидерландского поэта Якоба Катса (1577–1660).
---------------------
Современник Нагих, Мишки-Ивашки.

Они случаем стишками не увлекались?



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  • 6 | 22.10.2017, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 22.10.2017, 11:07 | Автор: Зулия
Публикации: 32 | Комментарии: 27360 | Рейтинг: -644,2
Стихи нидерландского поэта Якоба Катса (1577–1660).
----------------------
Спасибо, Роднов, просветил

Якоб Катс
Зима Жизни

Вот близится зима: в чащобах все пустынней,
На вялой зелени лежит, не тая, иней,
Трава безжизненна, угрюм речной поток,
Но все изменится, едва настанет срок,
Что может горше быть, что может быть плачевней:
Холодная зима грядет, как старец древний,
Все, что живет в миру, оставило дела
И терпеливо ждет весеннего тепла.
______________
Продолжу - современное

Сверху сыро, снизу грязно
Посредине безобразны мои тело и душа
Даже не на что напиться
И в соседний дом ввалиться
И стоять посередине
Словно лошадь в магазине



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  • 7 | 22.10.2017, 11:23 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 32 | Комментарии: 27365 | Рейтинг: -644,1
Берштейна Дмитрия Петровича
----------------
Нетипичная русская фамилия Берштейн, полагаю досталась от предков, принявших святое православное крещение

Ой, не шейте вы, евреи, ливреи,
Не ходить вам в камергерах, евреи!
Не горюйте вы зазря, не стенайте, —
Не сидеть вам ни в Синоде, ни в Сенате.

А сидеть вам в Соловках да в Бутырках,
И ходить вам без шнурков на ботинках,
И не делать по субботам лехаим,
А таскаться на допрос с вертухаем.

Если ж будешь торговать ты елеем,
Если станешь ты полезным евреем,
Называться разрешат Рос... синантом
И украсят лапсердак аксельбантом.

Но и ставши в ремесле этом первым,
Все равно тебе не быть камергером
И не выйти на елее в Орфеи...
Так не шейте ж вы ливреи, евреи!

Александр Галич



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  • 8 | 22.10.2017, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Уфимские предприниматели не стыдились своих капиталов, потом и трудом создавались семейные богатства."

==============

"Обеспечьте капиталу 10% прибыли - и капитал согласен на всякое применение; при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотябы под страхом виселицы". Карл Маркс.



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  • 9 | 22.10.2017, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
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ВСЮДУ ДЕНЬГИ

Всюду деньги, деньги, деньги,
Всюду деньги, господа.
А без денег жизнь плохая,
Не годится никуда!

Деньги есть — и ты, как барин,
Одеваешься во фрак,
Благороден и шикарен,
А без денег ты — червяк!

Денег нет — и ты, как нищий,
День не знаешь как убить.
Всю дорогу ищешь-рыщешь,
Что бы, братцы, утащить.

А утащить не так-то просто,
Если хорошо лежит:
Ведь не спит, наверно, пёс-то,
Дом который сторожит.

Ну, а скоро вновь проснёшься
Ты на нарах, как всегда,
И, кряхтя, перевернёшься,
Скажешь: «Здрасьте, господа!»

«Господа» зашевелятся,
Будто этого и ждут,
На решётку помолятся,
На оправку побредут.

Всюду деньги, деньги, деньги,
Всюду деньги, господа.
А без денег жизнь плохая -
Не годится никуда!



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  • 10 | 22.10.2017, 11:26 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 32 | Комментарии: 27365 | Рейтинг: -644,1
Уфимские хлеботорговцы и мукомолы, лесопромышленники и мануфактуристы
---------------------------
Среди них откуда башкиры. Даже татар не затесалось. Даже в скотопромышленники башкиры не годились.
Разве что крестившиеся в Православие. Тогда даже по фио не различились бы, разве что мордой лица.



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  • 11 | 22.10.2017, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
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По оценкам современников, из Уфимской губернии перед Первой мировой войной за границу отправлялось ежегодно 15 миллионов пудов грузов, в том числе 5,4 миллиона пудов ржи, четыре миллиона пудов овса, 3,7 миллиона пудов пшеницы, 1,9 миллиона пудов ржаной муки. В 1908–1913 годах всего в среднем из губернии вывозилось 35 миллионов пудов хлеба.

И вот этот процветающий край отдали бездельникам башкирам, умирающим от голода!
И теперь внуки этих бездельников отъевшие свои рожи лица до безобразных размеров стучат себе в ожиревшую грудь крича :Мин хозяин!



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  • 12 | 22.10.2017, 11:40 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 17910 | Рейтинг: +3311,3
3 | 22.10.2017, 11:05 | Автор: Зулия | На сайте
Публикации: 32 | Комментарии: 27363 | Рейтинг: -644,2
1 | 22.10.2017, 10:38 | Автор: blunt
Урожайность ржи и пшеницы была почти в два раза выше чем впоследствии в совке.
----------------------
Если не врет
http://burckina-faso.livejournal.com/973587.html
Урожаи и урожайность зерновых России за 100 лет

Урожайность (ц/га)

1913 - 8,4

1990 - 19,5

2014 - 24,1
----------
Брехня комми



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  • 13 | 22.10.2017, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 22.10.2017, 10:38 | Автор: blunt
Публикации: 18 | Комментарии: 17894 | Рейтинг: +3311,1
Основу тогдашней экономики Уфы составляла хлеботорговля. Урожайность ржи и пшеницы была почти в два раза выше чем впоследствии в совке.

Сильно подорвали комми сельское хозяйство.

=================

Подорвали, подорвали. Через Белебеевский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. Через научный севооборот, внесение органики на поля, селекционную работу на опытных станциях, через механизаторов, через специалистов с высшим образованием.

А до комми:

"В полном разгаре страда деревенская...
Доля ты!- русская долюшка женская!
Вряд ли труднее сыскать.

Зной нестерпимый: равнина безлесная,
Нивы, покосы да ширь поднебесная -
Солнце нещадно палит.

Бедная баба из сил выбивается,
Столб насекомых над ней колыхается,
Жалит, щекочет, жужжит!

Приподнимая косулю тяжелую,
Баба порезала ноженьку голую -
Некогда кровь унимать!"
...

Вот какой народной ценой доставался хлеб мироедам-хлеботорговцам.



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  • 14 | 22.10.2017, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Ялалов И.И. вернёт былую славу и процветание нашей родине.



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  • 15 | 22.10.2017, 11:51 | Автор: blunt
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8 | 22.10.2017, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Уфимские предприниматели не стыдились своих капиталов, потом и трудом создавались семейные богатства."

==============

"Обеспечьте капиталу 10% прибыли - и капитал согласен на всякое применение; при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотябы под страхом виселицы". Карл Маркс
----------------
Мы как-то на политэкономии спросили преподавателя: "Почему самый выдающийся экономист мира подох в нищете"?
Преподаватель впал в истерику, пообещал созвать комсомольское собрание для обсуждения этого наглого антисоветского вопроса.
Но, потом все спустили не тормозах.
Мы в следующий раз послали записочку печатными буквами следующему болтуну. Точнее, болтунихе по научному коммунизму. Она прервала лекцию и убежала вся красная как помидор. На следующей лекции без наших вопросов сообщила, что вопрос не касается тем, которые она раскрывает. Если кто-то интересуется, может лично подойти к ней. Никто не захотел вылетать с 4 курса.
Может ты, тупой аноним объяснишь этот парадоксальный факт?



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  • 16 | 22.10.2017, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 22.10.2017, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Ялалов И.И. вернёт былую славу и процветание нашей родине.
------------------------------------------------------------
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ВАША РОДИНА ИЗ ПО КОН ВЕКОВ НИЩИЙ СИБАЙ!
Ты нам эту СЛАВУ готовишь МуртаЗловский ВЫКОРМЫШ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



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  • 17 | 22.10.2017, 11:58 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 17910 | Рейтинг: +3311,3
14 | 22.10.2017, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ялалов И.И. вернёт былую славу и процветание нашей родине.
---------------
Не успеет собрать отару овец и баранов чтобы вести их в славе как коммунист-подпольщик заразит их ящуром или бруциллезом.



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  • 18 | 22.10.2017, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Брехня коммиБрехня коммиБрехня коммиБрехня коммиБрехня коммиБрехня коммиБрехня коммиБрехня коммиБрехня коммиБрехня коммиБрехня коммиБрехня коммиБрехня коммиБрехня коммиБрехня коммиБрехня коммиБрехня коммиБрехня коммиБрехня коммиБрехня коммиБрехня комми



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  • 19 | 22.10.2017, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Не успеет собрать отару овец и баранов чтобы вести их в славе как коммунист-подпольщик заразит их ящуром или бруциллезом.
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У парня температура, уведите его от компьютера.



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  • 20 | 22.10.2017, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
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«Нормальное состояние экономики» существует только в экономических учебниках.

Джоан Робинсон



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