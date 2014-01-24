Исторические картинки. Деньги и краеведы

Увы, здесь не предлагается финансирование. Деньги и краеведы – две вещи не совместны. Почти. Они пишут правду, не стряпают по заказу властей сказки про чудные грады. Поэтому и кошелёк пустой.Зато всем любителям старины предлагается бесплатный подарок. На сайте «Роднов и его друзья» выложена монография по истории Уфимской биржи начала XX столетия. Читайте, скачивайте.В отделе редкой книги Национальной библиотеки им. Валиди собрана полная коллекция отчётов Уфимского биржевого комитета с 1906 по 1914 годы. Уникальный источник, ценное пособие для преподавателей истории и экономики, студентов.Наши краеведы сторонятся финансовой документации, плохо в ней разбираются. А зря.Нет ничего интереснее сведений о материальном положении. Именно здесь скрыта настоящая правда о человеке. Скромный чиновник городской администрации отдыхает на Багамах, дворец-усадьба в Юматово, откуда дровишки? Из леса, вестимо…Опасно и трудно журналистам проводить расследования в наши дни. И по башке могут дать и в оффшорах всё попрятали. Кому принадлежат уфимские заводы, дома, пароходы – поди узнай!Нам, историкам, проще. Давно ушли в мир иной «старые русские», безопасно листать финансовые документы. И предприниматели не прятались как сейчас.Только жёсткие требования закона заставляют указать на вывеске магазина: ИП такого-то (да маленькими буковками, не сразу найдёшь).А в старину купец гордился и сам заказывал красивую аршинную вывеску: Степанов и сыновья. Мол, пусть все знают, кто хозяин!Уфимские предприниматели не стыдились своих капиталов, потом и трудом поколениями создавались семейные богатства. Так было по всей стране.Гостиный двор и биржа в Архангельске, современное фото:Со страниц книжки Вам откроется история бизнеса одного из самых передовых предпринимателей Уфы начала XX века, бессменного руководителя нашей биржи Николая Никаноровича Степанова.Торговля – двигатель экономики! Уфимские хлеботорговцы и мукомолы, лесопромышленники и мануфактуристы. Всё богатство городских и сельских прилавков откроется Читателю.Рядом с изысканными французскими модными изделиями стояла в мешках соль-пермянка.Стряпуха прекратит работу поневоле,Когда на кухне нет рассола либо соли…Уместна к мясу соль, уместна к рыбе тоже,Коль соли нет – она златых монет дороже.А магазины Берштейна Дмитрия Петровича зазывали необыкновенными колониальными товарами:Секреты всех плодов вам нужно помнить строго:Так, скажем, персиков не должно кушать много;Не выспев, сотворят жестокие делаИнжир и виноград, айва и мушмула…Стихи нидерландского поэта Якоба Катса (1577–1660).Уфимский бизнес начинал осознавать свою политическую значимость, что и вылилось в открытие Биржи. Находилась она в двух зданиях, сохранившихся (почти) до наших дней. Они на обложке.Большие приложения, масса имён, ценные бумаги и неплатежи. Надо честно показывать жизнь. А то современные краеведы просто сюсюкают вокруг купеческой благотворительности.Узнаете про банкротство купчихи Чижёвой и махинации её сыночка. Свет и тени уфимского бизнеса. Стерлитамак и Иглино…Примерчик из газеты «Коммерсант» за 20 сентября 1911 года:«Уфа. Наследница Д.П. Бернштейна, жена его Анна Александровна Бернштейн, решила не платить долгов, так как в деле распущен сильный кредит по уезду, который собрать почти не возможно. В виде скидки за правильную в платежах тридцатилетнюю торговлю её мужа она просила кредиторов освободить её от платы полного рубля на общую сумму долга в 495 000 р. Но на это согласилась только часть кредиторов на сумму 165 000 р., которые пошли на сделку в 60 к. за рубль. На остальную сумму должница решила назначить администрацию. Торговля открылась с 13 сентября, а мыловаренный завод с 15 с. м. Пряничное и кондитерское производство решила пока не открывать».Вас ждёт увлекательное чтение.