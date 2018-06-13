Переобуваясь на ходу. Зугура Рахматуллина: «Знание родного языка должно стать личной и социальной потребностью»

Рейтинг публикаций пользователей
Журналист Аркадий ...

Выяснилось, что Бабченко не пострадал, а его убийство было инсценировкой ...
  Администратор

Как на самом деле жили ...

В последнее время замечаю, что на форумах и блогах фанаты СССР стали часто ...
  Кухарка

Башкирскому Яблоку ...

В башкирском отделении партии "Яблоко" в воскресенье произошла кардинальная ...
  Кухарка

Профессор Иосиф Дискин: ...

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и ...
  Администратор

Роскомнадзор высказался ...

Ответ от ведомства получили представители общественной организации «Башкорт». ...
  Кухарка

Лучшие комментарии дня
Переобуваясь на ходу. Зуг ...

Б..ть! Где все эти суки были раньше, когда детей в извращенной форме н ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Очередной подарочек от ку ...

вводится статья под названием Средства самообложения граждан, ======= ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Спикером Курултая станет ...

Почему слово Курултай используется и в русских и в башкирских текстах? ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии недели
Кого затронет повышение п ...

Я тут поковырялся в цифрах и вот что получилось: Сегодня с работников ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Волнений можно не бояться

Люди которые голосуют за воров, предателей, и мошенников, не являются ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Волнений можно не бояться

странно и не умно сравнивать Россию с другими странами там другой клим ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Толкачев: Увеличение пенс ...

Толкачев: Увеличение пенсионного возраста – благо для экономики ----- ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Толкачев: Увеличение пенс ...

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! За время Гражданской войны человеческие потери состав ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Хамитов объявил о кадровы ...

на данный момент около 600 пациентов не получают жизненно важные препа ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Спикером Курултая станет ...

Источники в Администрации Главы РБ и Госсобрании РБ сообщают, что в следующем ...
  23.06.2018   1294   30

Очередной подарочек от ...

Государственное Собрание Башкортостана 22 июня, в пятницу, приняло в первом ...
  23.06.2018   1302   15

Переобуваясь на ходу. ...

Руководители национально-культурных объединений республики на заседании Совета ...
  23.06.2018   1242   43

Депутат предложил ...

С инициативой выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир ...
  23.06.2018   476   23

Пролез к кормушке - ...

В числе депутатов, проголосовавших против обязательного изучения родного языка, ...
  22.06.2018   2524   39

Обсуждаемое за месяц
Спикером Курултая станет ...

Источники в Администрации Главы РБ и Госсобрании РБ сообщают, что в следующем ...
  23.06.2018   1294   30

Очередной подарочек от ...

Государственное Собрание Башкортостана 22 июня, в пятницу, приняло в первом ...
  23.06.2018   1302   15

Переобуваясь на ходу. ...

Руководители национально-культурных объединений республики на заседании Совета ...
  23.06.2018   1242   43

Депутат предложил ...

С инициативой выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир ...
  23.06.2018   476   23

Пролез к кормушке - ...

В числе депутатов, проголосовавших против обязательного изучения родного языка, ...
  22.06.2018   2524   39

Последние публикации
Спикером Курултая станет ...

Источники в Администрации Главы РБ и Госсобрании РБ сообщают, что в следующем ...
  23.06.2018   1294   30

Очередной подарочек от ...

Государственное Собрание Башкортостана 22 июня, в пятницу, приняло в первом ...
  23.06.2018   1302   15

Переобуваясь на ходу. ...

Руководители национально-культурных объединений республики на заседании Совета ...
  23.06.2018   1242   43

Депутат предложил ...

С инициативой выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир ...
  23.06.2018   476   23

Пролез к кормушке - ...

В числе депутатов, проголосовавших против обязательного изучения родного языка, ...
  22.06.2018   2524   39

Качкаев предложил ...

Депутат Госдумы от Башкирии Павел Качкаев прокомментировал «Эху Москвы» в Уфе ...
  22.06.2018   5600   30

Смена главредов ...

В Башкирии назначат новых главных редакторов двух республиканских газет. Речь ...
  22.06.2018   819   23

Сергей Пархоменко: Как ...

Готовлюсь к пятничной программе на Эхе — и влез по самые уши в разную ...
  22.06.2018   904   92

Минздрав Башкирии ...

Минздрав Башкирии начнет выдавать разрешения целителям. Министерство ...
  22.06.2018   570   9

Депутаты от Башкирии ...

На днях состоялось собрание Госдумы, где решали судьбу национальных языков ...
  21.06.2018   3942   69

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Июнь 2018 (75)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Февраль 2018 (61)
Январь 2018 (69)
Читаемое за неделю
Отправится вслед за ...

Госпитализированный в понедельник певец и депутат Госдумы ответил ...
  19.06.2018   27136   24

Жена «пропагандона» ...

Психолог написала колонку о смысле жизни и месте пенсии в ней. Жена ведущего ...
  21.06.2018   18525   61

Волнений можно не бояться ...

Власти готовятся к протестам в регионах из-за повышения пенсионного возраста. В ...
  18.06.2018   18189   44

Очередная салаватовская ...

В Москве, в конференц-зале Полномочного представительства Республики ...
  20.06.2018   10204   105

Как «пропагандон» ртом ...

Киселев рассказал о повышении пенсионного возраста: Будем жить богаче и дольше! ...
  19.06.2018   9733   37

Читаемое за месяц
Бесполезный форум: ...

В какой-то момент показалось, что форум может пойти по классическому пути ...
  13.06.2018   29939   60

Отправится вслед за ...

Госпитализированный в понедельник певец и депутат Госдумы ответил ...
  19.06.2018   27136   24

Жена «пропагандона» ...

Психолог написала колонку о смысле жизни и месте пенсии в ней. Жена ведущего ...
  21.06.2018   18525   61

Волнений можно не бояться ...

Власти готовятся к протестам в регионах из-за повышения пенсионного возраста. В ...
  18.06.2018   18189   44

Очередная салаватовская ...

В Москве, в конференц-зале Полномочного представительства Республики ...
  20.06.2018   10204   105


Переобуваясь на ходу. Зугура Рахматуллина: «Знание родного языка должно стать личной и социальной потребностью»

Оценили
0


Руководители национально-культурных объединений республики на заседании Совета Ассамблеи обсудили вопросы реализации языковой и национально-культурной политики в современных условиях.

Переобуваясь на ходу. Зугура Рахматуллина: «Знание родного языка должно стать личной и социальной потребностью»


Председатель Ассамблеи народов Башкортостана, депутат Госдумы Зугура Рахматуллина проинформировала о принятом в первом чтении законопроекте о родных языках, поблагодарила коллег за совместную и результативную работу по подготовке от Башкортостана предложений к нему. Поправки вошли в принятое параллельно с законопроектом Постановление Госдумы, констатирующее их обязательное включение в текст законопроекта во втором чтении.

Руководители национально-культурных объединений в своих выступлениях особо отметили роль семьи, родительской и педагогической общественности, общественных организаций в сохранении и культивировании в детском и молодёжном сознании интереса к родному языку и культуре. Сегодня руководством республики принят ряд Указов, предусматривающих сохранение уникального поликультурного пространства многонациональной республики и качественное изучение родных и государственных языков.

Более того, Министерство культуры республики объявило на днях о приеме заявок на получение грантов Главы Башкортостана, направленных на сохранение и развитие государственных и родных языков народов республики. Национально-культурным объединениям республики сейчас необходимо очень серьёзно поработать над интересными творческими проектами, развивающими интерес к языку и обеспечивающими их доступное и качественное преподавание.

«Знание родного языка — закон природы и жизни, и умение говорить на нем, общаться, думать, писать и читать должно стать социальной и личной потребностью не только детей, но и их родителей, — отметила Зугура Рахматуллина. — Сбережение языков — итог совместной работы всех заинтересованных в этой аксиоме сил».

Башинформ
Оригинал публикации




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

« Назад 1 2 3 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 23.06.2018, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Б..ть! Где все эти суки были раньше, когда детей в извращенной форме насиловали БЯцким языком?!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 23.06.2018, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зугура Рахматуллина: «Знание родного языка должно стать личной и социальной потребностью»
=======================================================
Для нас простых смертных одно понятно из предложения - Это умственно сложное СЛОВОБЛУДИЕ дамочки !



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 23.06.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 23.06.2018, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Б..ть! Где все эти суки были раньше, когда детей в извращенной форме насиловали БЯцким языком?!
(((((
ПРИМИТИВ ОТ КОЛОНИАЛЬНОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, ДОБАВЬ ЕЩЕ ЭТО НОРМ КОГДА ОККУПАНТЫ ГЕНОЦИДЯТ и НАСИЛУЮТ ХРЯкой коренной башкирский народ уже 200 лет!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 23.06.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эта Загура-магура сама же навязала БАБАЮ обязательность введения в школах изучения Бяки.Еще та зараза.бабай бы сам по своей природе бы и не додумался на такую херомантию



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 23.06.2018, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 23.06.2018, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Б..ть! Где все эти суки были раньше, когда детей в извращенной форме насиловали БЯцким языком?!

=======================

Когда проблема уже решается, ты бы полегче на поворотах. Без злорадства.



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 6 | 23.06.2018, 10:26 | Автор: X.Наташа
    Публикации: 0 | Комментарии: 4 | Рейтинг: 0
Почему русский не знание русского и иностранного языка не должно стать личной и социальной потребностью дамочка?



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 23.06.2018, 10:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1819 | Комментарии: 59265 | Рейтинг: +12234,1
1 | 23.06.2018, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован

Б..ть! Где все эти суки были раньше, когда детей в извращенной форме насиловали...
______________
Именно она и была главным насильником - закопёрщиком! Именно она в бытность министром образования(2004-2006гг) - принудила в обязательном порядке учить БЯку - в ущерб другим предметам! А потом нагло врала, что в б-стане дети получают часы русского языка и литературы в полном объеме.
Теперь, когда пуйло хлопнул нацикам по рукам - сразу заговорила о социальной ответственности носителей языка.

Сколько раз говорилось, что без сохранения в семье среды общения на родном языке - дети не сохранят навыков общения! Нужно, чтобы ребенок не только понимал, нужно чтобы он говорил легко и свободно. И, если взрослый человек в общении с соплеменником переходит на родной язык - часто и с удовольствием, хотя бы ради практики, а чаще - ради любви к языку, то дети, подростки, молодежь - не очень-то демонстрируют знание языка и не рвутся общаться на нем.

Это возрастные издержки - стесняются?



Оценили
2

  • # 8 | 23.06.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 9 | 23.06.2018, 11:51 | Автор: Harrison
    Публикации: 64 | Комментарии: 10750 | Рейтинг: -1746,7
Это возрастные издержки - стесняются?
---------------

Нет.

Их просто за@бали такие моральные уроды, как ты, называющие их родной язык "БЯкой", и визжащие о его вредности и ненужности.

Они прекрасно и с удовольствием разговаривают на нем, но при вас стараются этого не делать, уж больно противные морды у вас при этом становятся, у некоторых даже начинаются непроизвольные конвульсии, а наблюдать это неприятно.

Простое проявление чувства такта, жалость и сострадание к больным людям, не более того.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 23.06.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь я понял, почему у делапутов такая высокая зарплата! Это им платят, чтобы они могли купить много удобной обуви и им было во что быстро переобуваться! А кто вовремя переобуваться не успевает или не хочет, тот в делапуты больше не попадает! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 23.06.2018, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никто никому ничего не навязывал .И ни один русский не выучил язык , так же как и иностранный.
Речь идет об т.н. оптимизации в школах .Будут сокращения учителей башкирского , отмена выпуска учебников на башкирском и на прочих ( в .т.ч. татарском) языках .Будут сокращены издательства , книгопечатание на БЯ и на проч.
Коварства так и не увидели никто , даже Каримка- бей!



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 23.06.2018, 12:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1819 | Комментарии: 59265 | Рейтинг: +12234,1
Ага. поняла - тем старше становятся - тем бестактней... и бессострадательней))))

Несешь чушь - лишь бы воздух испортить, засранец!

Вообще-то мне лично пох кто на каком языке и о чем балакает - я не любопытна.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 23.06.2018, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гость

1 | 23.06.2018, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Б..ть! Где все эти суки были раньше, когда детей в извращенной форме насиловали БЯцким языком?!
========================================
Далбоип! Бушь хоть на толику знать теперь как насилует старший брат инородцев в Расеи!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 23.06.2018, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 23.06.2018, 12:48 | Автор: Кухарка
Публикации: 1819 | Комментарии: 59262 | Рейтинг: +12234,7
Ага. поняла - тем старше становятся - тем бестактней... и бессострадательней))))

Несешь чушь - лишь бы воздух испортить, засранец!

Вообще-то мне лично пох кто на каком языке и о чем балакает - я не любопытна.
=====================================
А ты сама тута призвана и прислана шоб воздух портить всем! Хуле тада выгибаешься старушеньця!?



Оценили
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 15 | 23.06.2018, 13:33 | Автор: Harrison
    Публикации: 64 | Комментарии: 10750 | Рейтинг: -1746,7
я не любопытна.
----------

Дада, а еще солнце светит ночью, а луна днем.

Ты лучше нам скажи, у Калатуна с Резусом общие дети есть.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 23.06.2018, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 23.06.2018, 13:33 | Автор: Harrison | На сайте
Публикации: 64 | Комментарии: 10743 | Рейтинг: -1745,3
я не любопытна.
---------
Дада, а еще солнце светит ночью, а луна днем.

Ты лучше нам скажи, у Калатуна с Резусом общие дети есть.------------------------------------------ Уф, на УЖ хоть не заходи теперь. Какие-то старперы дебильные вопросы друг другу задают, больше поговорить не с кем, что ли. Админ, ты не пропускал бы этот понос



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 23.06.2018, 15:07 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28261 | Рейтинг: -680
3 | 23.06.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 23.06.2018, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Б..ть! Где все эти суки были раньше, когда детей в извращенной форме насиловали БЯцким языком?!
(((((
ПРИМИТИВ ОТ КОЛОНИАЛЬНОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, ДОБАВЬ ЕЩЕ ЭТО НОРМ КОГДА ОККУПАНТЫ ГЕНОЦИДЯТ и НАСИЛУЮТ ХРЯкой коренной башкирский народ уже 200 лет!
-----------------------
Статистика голосования
23.06.2018, 10:32Кухарка
-------------------------------
Кухарка, как говаривал Ильич наш товарищ Ленин -
"стоим за то, чтобы каждый житель России имел возможность научиться великому русскому языку
Мы не хотим только одного: элемента принудительности. Мы не хотим загонять в рай дубиной"

То есть отпишись, что великомогучий дарит райское наслаждение.

Надо только расслабиться - и оказаться в раю.

Хотя Ленин был убежденным материалистом, под словом рай - что имел ввиду?
Светлое будущее, не загробное?

Или приземленное на уровень койки чуйство?



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 18 | 23.06.2018, 15:10 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28261 | Рейтинг: -680
7 | 23.06.2018, 10:50 | Автор: Кухарка
Сколько раз говорилось, что без сохранения в семье среды общения на родном языке - дети не сохранят навыков общения!
------------------------
Тебе есть проблема сохранять РЯ-ку средой семейного общения?

Выбирай семью по нужной среде.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 23.06.2018, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 23.06.2018, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Б..ть! Где все эти суки были раньше, когда детей в извращенной форме насиловали БЯцким языком?!
=================================
посмотрим,посмотрим!
как будете втирать свой русский с грамматикой очень низкого качества без помощи кнутов и штыков,ибо за штыки с вас спросит мировое сообщество!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 23.06.2018, 16:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда Зугура привлекут к уголовной ответственности - принудительно ввела баш яз в Башкирии для всех национальностей без разбору . Не башкиры выходят должны были наплевать на родной им язык и изучать башкирский принудительно . Когда же зугура хоть немножко где нибудь поработает, а не будет полировать св стар - ю задан -у по креслам .



Оценили
1

« Назад 1 2 3 Далее »










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com