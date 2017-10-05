Исторические картинки. Река времени. 2017

Любителей истории Уфы и Башкирии ждёт увлекательное путешествие в прошлое. Только что выложен в интернет очередной сборник для чтения и скачивания. Бесплатно.Жители Шакшы узнают славную историю княжеского рода Ураковых. Станция Шакша изначально звалась Ураково, рядом деревня Князево.Список православных храмов за 1782 год и последствия Пугачёвщины для церквей и духовенства.Историк из Санкт-Петербурга Николай Равильевич Славнитский, что трудится в знаменитой Петропавловской крепости, порадовал наших земляков двумя уникальными статьями.И не случайно. Ведь на комендантском кладбище в крепости покоится прах знаменитого русского полководца и литератора Ивана Никитича Скобелева, деда знаменитого «белого генерала». А начинал свой путь Иван Никитич у нас, в Уфе и на Оренбургской пограничной линии.Вдобавок, разыскался житель… деревни Алкино, оказавшийся в казематах Петропавловской крепости.Много самых разных сюжетов, на любой вкус найдет уважаемый Читатель в этом сборнике.Среди них – история, как в Уфу пришло КИНО!Кино появилось не на пустом месте. У него был забытый предшественник – ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ. Вы когда-нибудь его видели?Если Вы не планируете в ближайшее время посетить Северную Пальмиру и прокатиться в императорскую усадьбу «Александрия», ныне часть музея Петергоф, к Вашим услугам интернет!Просто наберите – Петергофские дачники. Под таким названием сейчас в Фермерском дворце работает выставка. Весь второй этаж занимает история дачной жизни. Чудесный фильм сняли: http://peterhofmuseum.ru/events/80.Там целая комната отведена под волшебный фонарь.Эту комнату прекрасно сфотографировала и выложила в интернет tanya_yarzh. Спасибо из далёкой Уфы!Сами картиночки овальной формы, видимо, ручной росписи, на самые разные сюжеты:А волшебный фонарь – это продолговатый ящик, на котором крепился непосредственно диапроектор. По прорези двигается механическая скоба, с отверстиями, в которые вставлены картиночки. Включаешь, скоба заходит в диапроектор, и волшебный фонарь показывает.Вот они – волшебные фонари:Я все три включал и смотрел картинки.Волшебные фонари были у некоторых уфимцев, потом они использовались в основном в сельских школах.В городе же победило кино. В Уфе доказано появление кино в 1902 году.Но вполне возможно, заезжие киношники, разъезжавшие по стране, могли посещать наш город и раньше.Точно известно, что в апреле 1898 года в Екатеринбурге показывали синематограф (газета «Рудокоп» № 86 за 22 апреля 1898 года).А в 1896 году железная дорога соединила Челябинск и Екатеринбург. То есть кинопредприниматели могли по «чугунке» из Москвы добраться в Екатеринбург через Уфу.Правда, был второй путь – пароходом до Перми, но кино появилось в Е-бурге в апреле, Кама только-только избавилась ото льда. Наверняка, ехали поездом и через Уфу.Кроме того, киношникам требовалось электричество. И в 1898 году в Уфе открылась электростанция Коншина.Первое кино было достаточно дорогим и ему обязательно нужна реклама. А рекламировать можно было только двумя способами – давать объявления в газету или вывешивать афиши на специальных тумбах, которые стояли в центре города.Рекламные листочки на заборах, как сейчас, не расклеивали. Все заборы были частными, могли пса спустить. И листочек не провисел бы более получаса.Первый же уфимский пацан сорвал. Точнее, аккуратно отклеил, отнёс на Верхне-Торговую площадь и обменял на пару стаканов семечек. Бумага была очень дорогой.Поэтому афишные тумбы находились обычно недалеко от постовых полицейских. Тумбы сдавались городскими властями в аренду. На тумбах расклеивали рекламные афиши приезжие театры.Но театральная афиша рассчитана на весь репертуар на месяцы вперёд. Первые же киношники заезжали на несколько дней. Афиша значительно дороже газетной рекламы, хотя киношники могли приезжать с заранее отпечатанными афишами, вписывали от руки, где и когда, и отдавали на расклейку.Так что, возможно, с 1898 года через Уфу ездили кинопредприниматели, осваивая восточные рынки. Но точно доказано (есть газетная реклама) о показе кино в Уфе только с 1902 года. 115 лет назад.