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Исторические картинки. Река времени. 2017










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Любителей истории Уфы и Башкирии ждёт увлекательное путешествие в прошлое. Только что выложен в интернет очередной сборник для чтения и скачивания. Бесплатно.

Исторические картинки. Река времени. 2017


Жители Шакшы узнают славную историю княжеского рода Ураковых. Станция Шакша изначально звалась Ураково, рядом деревня Князево.

Список православных храмов за 1782 год и последствия Пугачёвщины для церквей и духовенства.

Историк из Санкт-Петербурга Николай Равильевич Славнитский, что трудится в знаменитой Петропавловской крепости, порадовал наших земляков двумя уникальными статьями.

И не случайно. Ведь на комендантском кладбище в крепости покоится прах знаменитого русского полководца и литератора Ивана Никитича Скобелева, деда знаменитого «белого генерала». А начинал свой путь Иван Никитич у нас, в Уфе и на Оренбургской пограничной линии.

Вдобавок, разыскался житель… деревни Алкино, оказавшийся в казематах Петропавловской крепости.

Много самых разных сюжетов, на любой вкус найдет уважаемый Читатель в этом сборнике.

Среди них – история, как в Уфу пришло КИНО!

Кино появилось не на пустом месте. У него был забытый предшественник – ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ. Вы когда-нибудь его видели?

Если Вы не планируете в ближайшее время посетить Северную Пальмиру и прокатиться в императорскую усадьбу «Александрия», ныне часть музея Петергоф, к Вашим услугам интернет!

Просто наберите – Петергофские дачники. Под таким названием сейчас в Фермерском дворце работает выставка. Весь второй этаж занимает история дачной жизни. Чудесный фильм сняли: http://peterhofmuseum.ru/events/80.

Там целая комната отведена под волшебный фонарь.

Эту комнату прекрасно сфотографировала и выложила в интернет tanya_yarzh. Спасибо из далёкой Уфы!

Сами картиночки овальной формы, видимо, ручной росписи, на самые разные сюжеты:

Исторические картинки. Река времени. 2017


А волшебный фонарь – это продолговатый ящик, на котором крепился непосредственно диапроектор. По прорези двигается механическая скоба, с отверстиями, в которые вставлены картиночки. Включаешь, скоба заходит в диапроектор, и волшебный фонарь показывает.

Вот они – волшебные фонари:

Исторические картинки. Река времени. 2017


Я все три включал и смотрел картинки.

Волшебные фонари были у некоторых уфимцев, потом они использовались в основном в сельских школах.

В городе же победило кино. В Уфе доказано появление кино в 1902 году.

Но вполне возможно, заезжие киношники, разъезжавшие по стране, могли посещать наш город и раньше.

Точно известно, что в апреле 1898 года в Екатеринбурге показывали синематограф (газета «Рудокоп» № 86 за 22 апреля 1898 года).

А в 1896 году железная дорога соединила Челябинск и Екатеринбург. То есть кинопредприниматели могли по «чугунке» из Москвы добраться в Екатеринбург через Уфу.

Правда, был второй путь – пароходом до Перми, но кино появилось в Е-бурге в апреле, Кама только-только избавилась ото льда. Наверняка, ехали поездом и через Уфу.

Кроме того, киношникам требовалось электричество. И в 1898 году в Уфе открылась электростанция Коншина.

Первое кино было достаточно дорогим и ему обязательно нужна реклама. А рекламировать можно было только двумя способами – давать объявления в газету или вывешивать афиши на специальных тумбах, которые стояли в центре города.

Рекламные листочки на заборах, как сейчас, не расклеивали. Все заборы были частными, могли пса спустить. И листочек не провисел бы более получаса.

Первый же уфимский пацан сорвал. Точнее, аккуратно отклеил, отнёс на Верхне-Торговую площадь и обменял на пару стаканов семечек. Бумага была очень дорогой.

Поэтому афишные тумбы находились обычно недалеко от постовых полицейских. Тумбы сдавались городскими властями в аренду. На тумбах расклеивали рекламные афиши приезжие театры.

Но театральная афиша рассчитана на весь репертуар на месяцы вперёд. Первые же киношники заезжали на несколько дней. Афиша значительно дороже газетной рекламы, хотя киношники могли приезжать с заранее отпечатанными афишами, вписывали от руки, где и когда, и отдавали на расклейку.

Так что, возможно, с 1898 года через Уфу ездили кинопредприниматели, осваивая восточные рынки. Но точно доказано (есть газетная реклама) о показе кино в Уфе только с 1902 года. 115 лет назад.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 29.10.2017, 09:24 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11445 | Рейтинг: -1566,8
Прошлое ? В России прошлое ни чему не научило . Опять те же грабли.Опять революционная ситуация правда сейчас это называется управляемый хаос но от этого вряд ли будет меньше человеческих жертв.



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  • 2 | 29.10.2017, 09:36 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11445 | Рейтинг: -1566,8
Говорят что в одну и туже реку не войдешь дважды. Но парадокс в том что Россия вновь наступила на то же говно.В России предреволюционная ситуация и это очевидно.Опять все сначала.



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  • 3 | 29.10.2017, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментариев нет .Что можно сказать о прошлом , пусть говорят историки - это их хлев!



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  • 4 | 29.10.2017, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если так дальше пойдет, то лет через 50, в "Исторических картинках" будут писать, что Уфа была когда-то процветающим Русским городом, население разговаривало на Русском языке. Но из за преступного бездействия жителей города, кочевые племена тихой сапой захватили её, выжили коренных жителей и как результат Уфа превратилась в большой грязный аул, так как остались одни наЩальники, а работать стало некому....



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3

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  • 5 | 29.10.2017, 10:30 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11445 | Рейтинг: -1566,8
3 Выходит не устраивало тех ребят положение рабочего класса и крестьянства в царской России. Иначе бы не было революции и смены элиты. Меняли просто к стенке и в расход. Новая "элита" выходцы из оборотней партийной номенклатуры похоже ждет та же участь что у предшественников.



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  • 6 | 29.10.2017, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Волшебный фонарь-предок диафильмов.
У меня есть знакомый который их собирает. В коллекции более тысячи лент.
Разной тематики. От агитационных до сказок. Когда мне было года 3-4 один мальчишка из нашего подъезда подзарабатывал на диафильмах. Бизнесмен лет 10-12 собирал с нас по 10 копеек и показывал фильмы. Набивалось нас человек 20 со всего двора. Не знаю, где он раздобыл фильмоскоп. Диафильмы продавались в книжном магазине на Первомайской.



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  • 7 | 29.10.2017, 11:09 | Автор: Штирлиц мл.
    Публикации: 61 | Комментарии: 1360 | Рейтинг: +243,7
---Если так дальше пойдет, то лет через 50, в "Исторических картинках" будут писать, что Уфа была когда-то процветающим Русским городом, население разговаривало на Русском языке. Но из за преступного бездействия жителей города, кочевые племена тихой сапой захватили её, выжили коренных жителей и как результат Уфа превратилась в большой грязный аул, так как остались одни наЩальники, а работать стало некому....---

Зачем ждать 50 лет? Практически так всё и было.)))



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  • 8 | 29.10.2017, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Прошлое нужно уважать и изучать,а будущее наше возможно только с Ялаловым И.И.



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  • 9 | 29.10.2017, 11:37 | Автор: Егерь
    Публикации: 3757 | Комментарии: 6549 | Рейтинг: +2759,9
Михаил Крутихин
22 ч · Moscow, Москва ·

Прикинул, о чем буду говорить на будущей неделе с американцами (слушателями курсов MBA из Принстона). Они совсем ничего не знают о российском бизнесе. Расскажу им, чем отличается подход к добыче нефти и газа в США и в России. По таким пунктам:

1. У них владелец земли владеет и всеми минеральными запасами в границах своего участка. В России недрами распоряжается государство, то есть – ленивые и жадные чиновники (см. пункт 8).
2. В США геологическая и геофизическая информация находится в открытом доступе, и ее накоплено очень много. В России это часто – корпоративная собственность или даже гостайна.
3. В США оформление прав на разведку и добычу – простая процедура. Развит свободный рыночный оборот лицензий. В России долгая и трудная бюрократическая бодяга.
4. В США крупные компании в нефтегазе не имеют никаких официальных преимуществ перед мелкими и средними операторами. В России у монстров куча привилегий, а иногда и официально монопольные права.
5. Налоги в США прозрачны, понятны и поощряют развитие бизнеса. В России… это очень болезненный вопрос.
6. В США трудно представить заведомо убыточные политизированные проекты. В России таких по воле руководства множество.
7. В России трудно понять, кто на ком паразитирует: коррупционеры на амбициозных и недалеких политиках или политики с навязчивыми идеям на коррупционерах, готовых им услужить через откаты и распилы.

8. Экономическая система в России – копия структуры мафиозной. Доверенные лица контролируют денежные потоки из госбюджета и в госбюджет, не забывая о себе и об общаке, а крестный отец (пахан) удерживает их от склок и распрей.

Поделюсь оценками запасов и прогнозами добычи.
Если будет время и желание, поговорю о традиционной психологии российских участников рынка и жителей России вообще… Для оживляжа.
Что-то забыл?



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  • 10 | 29.10.2017, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
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• 7 | 29.10.2017, 11:09 | Автор: Штирлиц мл.
Публикации: 61 | Комментарии: 1356 | Рейтинг: +243,2
---Если так дальше пойдет, то лет через 50, в "Исторических картинках" будут писать, что Уфа была когда-то процветающим Русским городом, население разговаривало на Русском языке. Но из за преступного бездействия жителей города, кочевые племена тихой сапой захватили её, выжили коренных жителей и как результат Уфа превратилась в большой грязный аул, так как остались одни наЩальники, а работать стало некому....---

Зачем ждать 50 лет? Практически так всё и было.)))

============================================================
===
Слюшай, ты, в ЭсЭсовской кепке, а ты учиться не пробывал? Не учился, в нащальники не выбился, а ходишь слюсарничаешь за 40 тыр? Абидно, да? А учился бы, может, выбился в начальники установок , а могёт до начальника цеха дорос бы, а могёт и ишшо выше и получал бы как нач. установки как минимум 150-200 тыщ руб.
Но ведь, чтоб работать на этих должностях, окромя диплома ишшо надо иметь голову на плечах и не боятся брать на себя ответственность и принимать мгновенно самое верное решение в различных аварийных ситуациях! А ты, похоже, только в инете умеешь киздеть, а производственник от тебя - НУЛЬ!!!



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  • 11 | 29.10.2017, 12:06 | Автор: Егерь
    Публикации: 3757 | Комментарии: 6549 | Рейтинг: +2759,9
В Уфе во время акции «Молитва памяти» вспомнят имена погибших и пострадавших в годы репрессий

УФА, 29 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В воскресенье, 29 октября, накануне общероссийского Дня памяти жертв политических репрессий, в Уфе состоится акция «Молитва памяти». Ставшее уже традиционным молитвенное чтение имен погибших и пострадавших в годы репрессий пройдет с 15.00 до 16.30 на Сергиевском кладбище г. Уфы, возле памятника жертвам политических репрессий.

В этом году в связи со 100-летием Октябрьской революции к этой памятной дате привлечено особое внимание. В Москве 30 октября будет открыт Мемориал жертвам политических репрессий «Стена скорби».

В этом году «Молитва памяти» пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Твери, Самаре, Воронеже, Новоронеже, Пскове, Архангельске, Вельске, Камышине, Истре, Коломне, Электростали и других городах России.

Поделиться историями своих близких, пострадавших от репрессий, в эти дни можно на сайте «Молитвы памяти» и в ее пабликах в Facebook и ВКонтакте с хештэгом #молитвапамяти.

http://www.bashinform.ru/news/1069845-v-ufe-vo-vremya-aktsii
-molitva-pamyati-vspomnyat-imena-pogibshikh-i-postradavshikh
-v-gody-repressiy/



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  • 12 | 29.10.2017, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 29.10.2017, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если так дальше пойдет, то лет через 50, в "Исторических картинках" будут писать, что Уфа была когда-то процветающим Русским городом, население разговаривало на Русском языке. Но из за преступного бездействия жителей города, кочевые племена тихой сапой захватили её, выжили коренных жителей и как результат Уфа превратилась в большой грязный аул, так как остались одни наЩальники, а работать стало некому....
==========================================
Пшел на хер, Тролль!



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  • 13 | 29.10.2017, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4-му.Ты бестолочь,говорящая,не понимая ЧТО.Почитай Аксакова хотя бы.19век.На каком языке говорила Уфа?



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  • 14 | 29.10.2017, 12:27 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11445 | Рейтинг: -1566,8
5 августа 1937 года Моего деда приговорили по ст 58 п 10 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы. Дальнейшая судьба Его не известна. В 1975 году был реабилитирован .



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  • 15 | 29.10.2017, 12:32 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 18011 | Рейтинг: +3315,9
10 | 29.10.2017, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
• 7 | 29.10.2017, 11:09 | Автор: Штирлиц мл.
Публикации: 61 | Комментарии: 1356 | Рейтинг: +243,2
---Если так дальше пойдет, то лет через 50, в "Исторических картинках" будут писать, что Уфа была когда-то процветающим Русским городом, население разговаривало на Русском языке. Но из за преступного бездействия жителей города, кочевые племена тихой сапой захватили её, выжили коренных жителей и как результат Уфа превратилась в большой грязный аул, так как остались одни наЩальники, а работать стало некому....---

Зачем ждать 50 лет? Практически так всё и было.)))

============================================================

===
Слюшай, ты, в ЭсЭсовской кепке, а ты учиться не пробывал? Не учился, в нащальники не выбился, а ходишь слюсарничаешь за 40 тыр? Абидно, да? А учился бы, может, выбился в начальники установок , а могёт до начальника цеха дорос бы, а могёт и ишшо выше и получал бы как нач. установки как минимум 150-200 тыщ руб.
Но ведь, чтоб работать на этих должностях, окромя диплома ишшо надо иметь голову на плечах и не боятся брать на себя ответственность и принимать мгновенно самое верное решение в различных аварийных ситуациях! А ты, похоже, только в инете умеешь киздеть, а производственник от тебя - НУЛЬ!!!
--------------------
Спец нашелся. Идиот натуральнейший. Верх карьепы для тебя начальник установки. Сам то небось только задвижки открывать и закрывать крюком умеешь по командам оператора.



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  • 16 | 29.10.2017, 12:34 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 18011 | Рейтинг: +3315,9
14 | 29.10.2017, 12:27 | Автор: materu | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 11442 | Рейтинг: -1567,3
5 августа 1937 года Моего деда приговорили по ст 58 п 10 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы. Дальнейшая судьба Его не известна. В 1975 году был реабилитирован .
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В лагере всю войну прятался. Недаром ты в конвойных войсках служил



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  • # 17 | 29.10.2017, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 18 | 29.10.2017, 12:38 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 18011 | Рейтинг: +3315,9
6 | 29.10.2017, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Волшебный фонарь-предок диафильмов.
У меня есть знакомый который их собирает. В коллекции более тысячи лент.
Разной тематики. От агитационных до сказок. Когда мне было года 3-4 один мальчишка из нашего подъезда подзарабатывал на диафильмах. Бизнесмен лет 10-12 собирал с нас по 10 копеек и показывал фильмы. Набивалось нас человек 20 со всего двора. Не знаю, где он раздобыл фильмоскоп. Диафильмы продавались в книжном магазине на Первомайской.
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Недавно на сайте диафильмов смотрел шкодный фильм. Про пограничного кота Василия Иваныча.
Ухохотался. Думал только пограничный пес Алый служил на границе.



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  • 19 | 29.10.2017, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Река времени..."

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Берега, берега,
Берег этот и тот,
Между ними река
Моей жизни.

Между ними река
Моей жизни течёт,
От рожденья течёт
И до тризны...

Там, за быстрой рекой,
Что течёт по судьбе,
Своё сердце навек я оставил.
Своё сердце навек я оставил тебе
Там, куда не найти переправы...



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  • 20 | 29.10.2017, 12:44 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11445 | Рейтинг: -1566,8
Блинт с днем рождения ВЛКСМ. Да ст 58 ч 10 УК РСФСР 10 лет без права переписки . Так спрятали что не могилы ни концов .



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