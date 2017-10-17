Исторические картинки. Булгаковские усадьбы

Село носит имя знаменитого дворянского рода Булгаковых. Во второй половине XVI столетия трое Булгаковых служили воеводами в Казани, недавно взятой войсками Иоанна Васильевича. Герб Булгаковых из Википедии:Многочисленный род Булгаковых проживал по всей Руси. У нас они появились в XVIII столетии.В 1782 году в Уфе было открыто Уфимское и Симбирское наместничество, наш город стал столицей, наряду с братским Симбирском, гигантского края.Создаётся большой административный аппарат и советником «Щётной Експедиции» в 1782 году служит коллежский ассесор Николай Булгаков.Это был родоначальник уфимских Булгаковых. Сам род занятий – учёт и контроль за расходованием казённых денег – говорит о его хозяйственной сметливости и предприимчивости.Карьера удалась, в 1783 году – надворный советник, Николай Михайлович Булгаков остаётся важной персоной высшего управленческого аппарата края.До 1785 года он возглавляет «щётную» экспедицию, затем переходит на судейскую должность.В 1786 году Н.М. Булгаков – председатель первого департамента Верхнего земского суда, одной из высших судебных инстанций края. Одновременно в 1786 году на должности ассесора Гражданского суда в Уфе появляется капитан Иван Булгаков. Видимо, отслужившего в армии сына отец устраивает на хлебную судебную скамью.В 1791 году Иван служит, а вот батюшка снял судейскую мантию. В январе 1791 года уже коллежский советник Николай Михайлович Булгаков избирается уездным предводителем дворянства Бузулукского и Сергиевского округов.Поместья Булгаковы имели на западе, в совр. Самарской области. Там, в Бузулуцком уезде обосновался мощный клан дворян Булгаковых.В январе 1794 года Николай Михайлович Булгаков в Уфе на всегубернском съезде благородного сословия избирается Губернским предводителем дворянства. Это была одна из высших должностей в управлении края. Служил по 1796 год, затем ещё раз избирался на эту должность в 1800–1802 годы. Статский советник (1800). В 1801 году присутствовал на коронации императора Александра I.В литературе приводятся ошибочные сведения, что Н.М. Булгаков служил в 1797–1803 годах первым Оренбургским губернским предводителем дворянства. С 1797 по 1800 годы эту должность занимал Н.И. Тимашев.Наверняка, избрание Н.М. Булгакова на одну из высших должностей в управлении краем, необходимость постоянно жить в Уфе и привела к появлению села Булгаково и уфимской ветви этого дворянского рода.Отдельную главу посвятили Булгаковым наши знаменитые уфимские краеведы Георгий Фёдорович и Зинаида Ивановна Гудковы в своей уникальной книге «С.Т. Аксаков. Семья и окружение». Все булгаковские краеведы должны её знать наизусть.Дополним сведения Гудковых. 13 августа 1783 года из Оренбурга в Уфу прибыл Григорий Степанович Винский (1752–1819). В качестве домашнего учителя его пригласил Николай Михайлович Булгаков.Винский оставил мемуары, они доступны в интернете (через википедию). За кутежи, мотовство, подделку документов и воровство казённых денег малороссийский дворянин был лишён чинов и дворянства и сослан в Оренбургскую губернию (прибыл вместе с женой). Анфас:Расхититель государственной собственности, мот и гуляка оставил слезливые и нравоучительные мемуары, где весьма едко обрисовал семью своего благодетеля, вытащившего его из оренбургского захолустья в уютный уфимский дом.Семья Николая Михайловича и его супруги Прасковьи Михайловны (урождённой Тимашевой) Булгаковых, последнюю особенно невзлюбил прощелыга-мемуарист, на 1783 год включала сына Александра (9 лет), дочерей Анну (15) и Алёнушку (4). Уже взрослого сына Ивана мемуарист не упоминает.Потом приехала овдовевшая младшая сестра хозяина Авдотья Михайловна (фамилия не указана). Гудковы не стали подробно цитировать Винского в своей книжке. А младой вдовушке посвящена целая глава «Ревнивость».С симпатичной Авдотьей Михайловной Винский проводил немало времени, вызвав раздражение «брюзгливой бабы», как он именовал хозяйку – жену Булгакова, а затем, ну конечно же, беспричинную ревность своей супруги.В Уфе Винский, допьянствовавшийся до долговой тюрьмы, превратился якобы в примерного семьянина. Как пел Володя Высоцкий: «кот диктует про татар мемуар».Специально обращаю внимание краеведов. ВСЕХ! Нет ничего более субъективного, чем мемуары, воспоминания, написанные задним числом, где автор обеляет себя любимого, а прочих… Сейчас косяком идут благостные воспоминания бывших советских партначальников БАССР…Нам же интересно другое. Если проанализировать строчки Винского про недолгую жизнь в семье Булгаковых в 1783–1784 годах, она всецело связана с уфимским домом. Есть отдельный рассказ про ружейную охоту, из которого также ничего не видно о наличии у Булгаковых пригородной усадьбы.Землю на речке Уршак Н.М. Булгаков купил у башкир в 1785 году, Винский уже отправился учительствовать в другие семьи.Изначально поселение звалось Алмантаево. В это время карьера немолодого уже Н.М. Булгакова пошла вверх и он решает обосноваться под Уфой, наверняка, из бузулукского поместья переводит сюда крепостных.В 1790-е годы уходит со службы сын Иван, скорее всего, он и занялся подгородным имением, его обустройством.Именно Иван Николаевич Булгаков запечатлён на страницах произведения С.Т. Аксакова, родителей которого приглашали в булгаковское поместье.Усадьба будущему писателю не понравилась, «и в самом деле никому не могло понравиться его ровное местоположение и дом на пустолесье, без сада и тени, на солнечном припёке. Правда, недалеко от дому протекала очень рыбная и довольно сильная река Уршак, на которой пониже деревни находилась большая мельница с широким прудом. […] Хозяин, Иван Николаевич Булгаков, был большой охотник до лошадей, борзых собак и верховой езды. У них в доме все ездили верхом – и дамы и дети».Интернет: Джордж Стаббс. Кони на фоне пейзажа (Кобылы у дуба). Около 1760–1770 годов.Из воспоминаний Аксакова узнаём географические координаты недавно выстроенной (сад не вырос ещё) булгаковской усадьбы: недалеко от Уршака и выше мельничного пруда. Смотрим карту начала XIX столетия.Сельцо Алмантаево, Булгаково тож, располагалось на правом берегу Большого Уршака, напротив широкой заливной поймы меж двух речных русел. Деревня была распланирована и выстроена в линию, чётко видна главная улица.По всей видимости, исторический центр Булгаково – совр. улица Цюрупы от супермаркета «Байрам» на запад.И на карте начала XIX столетия хорошо видна группа отдельных строений западнее крестьянской застройки, их разделял овраг. А выше по течению Уршака хорошо виден пруд, образованный плотиной. Напротив, через Уршак – псарня. Там Булгаковы, видимо, держали легавых, борзых и других охотничьих собак. Заболоченная пойма – стаи уток, раздолье любителям пострелять.Аксаков ошибся, вспоминая через много лет поездку в Булгаково, водяная мельница с плотиной и прудом была не ниже, а выше деревни по течению Уршака. Её хорошо видно возле буквы «м» (Алмантаево).Увеличим фрагмент карты и увидим саму булгаковскую усадьбу:Сложной конфигурации в виде буквы «Т» участок – видимо, главный барский особняк с прилегающими огородом и садово-парковым ансамблем.Можно предположить, он стоял там, где ныне изгибается улица Заводская, пересекая главный булгаковский проспект – ул. Цюрупы. В земле здесь ничего не находили?Когда в начале XIX века впервые измеряли площадь угодий во время, так называемого, Генерального межевания, сельцо Алмантаево, Булгаково тож, состояло из 32 дворов, проживало здесь 318 человек, а может и более (120 мужчин и 198 женщин, видимо, ошибка в мужиках).Принадлежало огромное поместье (4085 десятин / гектаров земли) вдове надворной советнице Елизавете Андреевне Булгаковой. Совладельцами являлись малолетние её дети сын Пётр и дочери девицы Елена да Александра Ивановны Булгаковы.Булгаковы Николай Михайлович с супругой Прасковьей Михайловной, подозрительно смотревшей на малороссийского щёголя-учителя, уже ушли в лучший из миров. Скончался и бравый супруг Иван Николаевич.Вдова, наверное, сидела на веранде и вспоминала день 17 сентября 1824 года. Они так долго готовились, домашние девушки падали от усталости, Елизавета Андреевна подбирала наряды. Да не только себе, но и трём своим дочерям – Александре, Прасковье, Елене.Юные девушки собирались вместе с отцом и maman на бал в Уфу. Да на какой! С участием самого Государя императора Александра Павловича, победителя Наполеона. Они были представлены Его Величеству.Елизавета Андреевна Булгакова прожила очень долгую жизнь. Родилась примерно в 1775 году, ещё свежи в памяти были ужасы пугачёвщины. А покинула наш скорбный мир на 96-м году в 1871-м.Уже старушкой свои средства употребила на святое дело – выстроила в Булгаково храм во имя Воскресения Христова в 1851 году. В ограде коего и упокоилась, увы, не навсегда.Или храмоздательница родилась в Пасху, или просто в честь самого светлого праздника нарекли храм.Происхождение Елизаветы Андреевны Булгаковой пока не известно, но она приходилась родственницей Ивану Евдокимовичу Демидову, владельцу уральских горных заводов и, заодно, Дмитриевки под Уфой. В 1853 году Е.А. Булгакова судом была признана наследницей.Последним в фамилии был Пётр Иванович Булгаков, родившийся в 1808 году. Его биографию читайте у Гудковых. Служил, действительный статский советник и даже камергер Двора. Пожалование в камергеры означало лишь присвоение почётного звания («придворного отличия»), в реальности Булгаков вряд ли служил в императорских дворцах. Хотя?С 1850-х годов Пётр Иванович проживал в Уфе и любимом Булгаково (ещё было имение в Стерлитамакском уезде, сельцо Елизаветовка, Булгаково тож, там усадьбы не имелось). Занимал почётные должности, входил в ряды высшей аристократии. Был крёстным двух сыновей губернатора Григория Сергеевича Аксакова.Именно действительный статский советник, камергер П.И. Булгаков в 1861 году встретил отмену крепостного права хозяином села Воскресенского, где стояла барская усадьба (18 мужчин и 21 женщина дворовых). Судя по числу прислуги, это внушительный комплекс.При разграничении чересполосно расположенных земель барина и крестьян отмечалось, что граница «сходит вдоль господских полей и отступая к господской усадьбе, через р. Уршак», идёт далее. Выгон же располагался «до оврага, разграничивающего усадьбы крестьянские от господской». Ищите остатки оврага в Булгаково – это точный ориентир местонахождения старого барского особняка.Из дворовых лишь двое пожелали получить землю и перейти в крестьяне, остальные остались служить до 1863 года. За долгие десятилетия при усадьбе Булгаковых сложился штат профессиональных садовников, конюхов, поваров, которых не прельстила крестьянская воля, были даже… художники!Любители истории в Булгаково просто обязаны подписаться на замечательный журнал «Бельские просторы»! Потому что работающий в редакции известный краевед А.Л. Чечуха разыскал первого из уроженцев Булгаково… академика живописи!Среди крепостных Петра Ивановича Булгакова было семейство Тимашевских. Видимо, они являлись потомственными дворовыми людьми, профессионалами, которых помещики покупали друг у друга. Скорее всего, Булгаковы приобрели эту семью у дворян Тимашевых, с коими, кстати, в родстве состояли (отсюда фамилия).Отца звали Исаак, старший сын Матвей родился в 1818 году, в 1846 году был уволен «от услуг г. Булгаковых». Жил в Уфе.А в 1822 году появился на свет Орест Исаакович Тимашевский «в семье крепостного крестьянина. В возрасте двадцати лет получил вольную от своего помещика Булгакова», то бишь в 1842 году, даже раньше брата.В 1840-е годы мать или сын Булгаковы отпускают на волю крепостных Тимашевских. Видимо, из-за талантов Ореста. Крепостным господа часто давали звучные (античные, литературные) имена.Молодой дворовый проявил недюжинные способности в живописи. Орест Исаакович Тимашевский в качестве вольноприходящего слушателя поступает в Академию художеств в Санкт-Петербурге по классу знаменитого исторического живописца Фёдора Бруни.Как одного из лучших учеников его отправляют за границу, где он долго жил и работал (1852–1864 годы), рано умер в 1866 году.Заходим во всемирную паутину и набираем имя художника:О.И. Тимашевский. Итальянка. 1854–1858 годы. Третьяковская галерея.В 1860 году выходец из Булгаково был удостоен звания академика.Но и это ещё не всё! Брат Матвей тоже стал живописцем, жил и работал в Уфе, был городской знаменитостью, о которой вспоминал сам Михаил Васильевич Нестеров.На моём сайте открывайте сборник «Река времени. 2015». Там статья неутомимого краеведа и уфимофила А.Л. Чечухи о художниках Тимашевских.Пофантазируем. С балкона барского особняка открывались изумительные виды на Уршак. На белейшей накрахмаленной скатерти пускал пары пузатый самовар, горничная разливала ароматный напиток, в блюдечках клубничное, крыжовниковое, малиновое варенье.За столом сидят и пьют чай Пётр Иванович Булгаков с супругой Софьей Васильевной, рядом в кресле-качалке престарелая матушка Елизавета Андреевна. Красота-то какая, природа!Недаром братья Тимашевские стали такими славными художниками, вставляет матушка, с булгаковских пейзажей начался их путь в искусство…А в марте 1861 года уставную грамоту (прекращение личной зависимости) подписал П.И. Булгаков, он находился в селе, за крестьян расписался грамотный дворовый человек Поликарп Васильев. Но на выкуп бывшие крепостные П.И. Булгакова (223 мужских души) перешли только в июне 1870 года за 26 760 рублей. Видимо, спорили.Тут подоспели 1870-е годы. Наступала новая эпоха. Какая? Узнаете в следующей серии из цикла «Кто мы в Булгаково?»