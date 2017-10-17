Исторические картинки. Булгаковские усадьбы

Многочисленный род Булгаковых проживал по всей Руси. У нас они появились в XVIII столетии.
В 1782 году в Уфе было открыто Уфимское и Симбирское наместничество, наш город стал столицей, наряду с братским Симбирском, гигантского края.
Создаётся большой административный аппарат и советником «Щётной Експедиции» в 1782 году служит коллежский ассесор Николай Булгаков.
Это был родоначальник уфимских Булгаковых. Сам род занятий – учёт и контроль за расходованием казённых денег – говорит о его хозяйственной сметливости и предприимчивости.
Карьера удалась, в 1783 году – надворный советник, Николай Михайлович Булгаков остаётся важной персоной высшего управленческого аппарата края.
До 1785 года он возглавляет «щётную» экспедицию, затем переходит на судейскую должность.
В 1786 году Н.М. Булгаков – председатель первого департамента Верхнего земского суда, одной из высших судебных инстанций края. Одновременно в 1786 году на должности ассесора Гражданского суда в Уфе появляется капитан Иван Булгаков. Видимо, отслужившего в армии сына отец устраивает на хлебную судебную скамью.
В 1791 году Иван служит, а вот батюшка снял судейскую мантию. В январе 1791 года уже коллежский советник Николай Михайлович Булгаков избирается уездным предводителем дворянства Бузулукского и Сергиевского округов.
Поместья Булгаковы имели на западе, в совр. Самарской области. Там, в Бузулуцком уезде обосновался мощный клан дворян Булгаковых.
В январе 1794 года Николай Михайлович Булгаков в Уфе на всегубернском съезде благородного сословия избирается Губернским предводителем дворянства. Это была одна из высших должностей в управлении края. Служил по 1796 год, затем ещё раз избирался на эту должность в 1800–1802 годы. Статский советник (1800). В 1801 году присутствовал на коронации императора Александра I.
В литературе приводятся ошибочные сведения, что Н.М. Булгаков служил в 1797–1803 годах первым Оренбургским губернским предводителем дворянства. С 1797 по 1800 годы эту должность занимал Н.И. Тимашев.
Наверняка, избрание Н.М. Булгакова на одну из высших должностей в управлении краем, необходимость постоянно жить в Уфе и привела к появлению села Булгаково и уфимской ветви этого дворянского рода.
Отдельную главу посвятили Булгаковым наши знаменитые уфимские краеведы Георгий Фёдорович и Зинаида Ивановна Гудковы в своей уникальной книге «С.Т. Аксаков. Семья и окружение». Все булгаковские краеведы должны её знать наизусть.
Дополним сведения Гудковых. 13 августа 1783 года из Оренбурга в Уфу прибыл Григорий Степанович Винский (1752–1819). В качестве домашнего учителя его пригласил Николай Михайлович Булгаков.
Винский оставил мемуары, они доступны в интернете (через википедию). За кутежи, мотовство, подделку документов и воровство казённых денег малороссийский дворянин был лишён чинов и дворянства и сослан в Оренбургскую губернию (прибыл вместе с женой). Анфас:
Расхититель государственной собственности, мот и гуляка оставил слезливые и нравоучительные мемуары, где весьма едко обрисовал семью своего благодетеля, вытащившего его из оренбургского захолустья в уютный уфимский дом.
Семья Николая Михайловича и его супруги Прасковьи Михайловны (урождённой Тимашевой) Булгаковых, последнюю особенно невзлюбил прощелыга-мемуарист, на 1783 год включала сына Александра (9 лет), дочерей Анну (15) и Алёнушку (4). Уже взрослого сына Ивана мемуарист не упоминает.
Потом приехала овдовевшая младшая сестра хозяина Авдотья Михайловна (фамилия не указана). Гудковы не стали подробно цитировать Винского в своей книжке. А младой вдовушке посвящена целая глава «Ревнивость».
С симпатичной Авдотьей Михайловной Винский проводил немало времени, вызвав раздражение «брюзгливой бабы», как он именовал хозяйку – жену Булгакова, а затем, ну конечно же, беспричинную ревность своей супруги.
В Уфе Винский, допьянствовавшийся до долговой тюрьмы, превратился якобы в примерного семьянина. Как пел Володя Высоцкий: «кот диктует про татар мемуар».
Специально обращаю внимание краеведов. ВСЕХ! Нет ничего более субъективного, чем мемуары, воспоминания, написанные задним числом, где автор обеляет себя любимого, а прочих… Сейчас косяком идут благостные воспоминания бывших советских партначальников БАССР…
Нам же интересно другое. Если проанализировать строчки Винского про недолгую жизнь в семье Булгаковых в 1783–1784 годах, она всецело связана с уфимским домом. Есть отдельный рассказ про ружейную охоту, из которого также ничего не видно о наличии у Булгаковых пригородной усадьбы.
Землю на речке Уршак Н.М. Булгаков купил у башкир в 1785 году, Винский уже отправился учительствовать в другие семьи.
Изначально поселение звалось Алмантаево. В это время карьера немолодого уже Н.М. Булгакова пошла вверх и он решает обосноваться под Уфой, наверняка, из бузулукского поместья переводит сюда крепостных.
В 1790-е годы уходит со службы сын Иван, скорее всего, он и занялся подгородным имением, его обустройством.
Именно Иван Николаевич Булгаков запечатлён на страницах произведения С.Т. Аксакова, родителей которого приглашали в булгаковское поместье.
Усадьба будущему писателю не понравилась, «и в самом деле никому не могло понравиться его ровное местоположение и дом на пустолесье, без сада и тени, на солнечном припёке. Правда, недалеко от дому протекала очень рыбная и довольно сильная река Уршак, на которой пониже деревни находилась большая мельница с широким прудом. […] Хозяин, Иван Николаевич Булгаков, был большой охотник до лошадей, борзых собак и верховой езды. У них в доме все ездили верхом – и дамы и дети».
Интернет: Джордж Стаббс. Кони на фоне пейзажа (Кобылы у дуба). Около 1760–1770 годов.
Из воспоминаний Аксакова узнаём географические координаты недавно выстроенной (сад не вырос ещё) булгаковской усадьбы: недалеко от Уршака и выше мельничного пруда. Смотрим карту начала XIX столетия.
Сельцо Алмантаево, Булгаково тож, располагалось на правом берегу Большого Уршака, напротив широкой заливной поймы меж двух речных русел. Деревня была распланирована и выстроена в линию, чётко видна главная улица.
По всей видимости, исторический центр Булгаково – совр. улица Цюрупы от супермаркета «Байрам» на запад.
И на карте начала XIX столетия хорошо видна группа отдельных строений западнее крестьянской застройки, их разделял овраг. А выше по течению Уршака хорошо виден пруд, образованный плотиной. Напротив, через Уршак – псарня. Там Булгаковы, видимо, держали легавых, борзых и других охотничьих собак. Заболоченная пойма – стаи уток, раздолье любителям пострелять.
Аксаков ошибся, вспоминая через много лет поездку в Булгаково, водяная мельница с плотиной и прудом была не ниже, а выше деревни по течению Уршака. Её хорошо видно возле буквы «м» (Алмантаево).
Увеличим фрагмент карты и увидим саму булгаковскую усадьбу:
Сложной конфигурации в виде буквы «Т» участок – видимо, главный барский особняк с прилегающими огородом и садово-парковым ансамблем.
Можно предположить, он стоял там, где ныне изгибается улица Заводская, пересекая главный булгаковский проспект – ул. Цюрупы. В земле здесь ничего не находили?
Когда в начале XIX века впервые измеряли площадь угодий во время, так называемого, Генерального межевания, сельцо Алмантаево, Булгаково тож, состояло из 32 дворов, проживало здесь 318 человек, а может и более (120 мужчин и 198 женщин, видимо, ошибка в мужиках).
Принадлежало огромное поместье (4085 десятин / гектаров земли) вдове надворной советнице Елизавете Андреевне Булгаковой. Совладельцами являлись малолетние её дети сын Пётр и дочери девицы Елена да Александра Ивановны Булгаковы.
Булгаковы Николай Михайлович с супругой Прасковьей Михайловной, подозрительно смотревшей на малороссийского щёголя-учителя, уже ушли в лучший из миров. Скончался и бравый супруг Иван Николаевич.
Вдова, наверное, сидела на веранде и вспоминала день 17 сентября 1824 года. Они так долго готовились, домашние девушки падали от усталости, Елизавета Андреевна подбирала наряды. Да не только себе, но и трём своим дочерям – Александре, Прасковье, Елене.
Юные девушки собирались вместе с отцом и maman на бал в Уфу. Да на какой! С участием самого Государя императора Александра Павловича, победителя Наполеона. Они были представлены Его Величеству.
Елизавета Андреевна Булгакова прожила очень долгую жизнь. Родилась примерно в 1775 году, ещё свежи в памяти были ужасы пугачёвщины. А покинула наш скорбный мир на 96-м году в 1871-м.
Уже старушкой свои средства употребила на святое дело – выстроила в Булгаково храм во имя Воскресения Христова в 1851 году. В ограде коего и упокоилась, увы, не навсегда.
Или храмоздательница родилась в Пасху, или просто в честь самого светлого праздника нарекли храм.
Происхождение Елизаветы Андреевны Булгаковой пока не известно, но она приходилась родственницей Ивану Евдокимовичу Демидову, владельцу уральских горных заводов и, заодно, Дмитриевки под Уфой. В 1853 году Е.А. Булгакова судом была признана наследницей.
Последним в фамилии был Пётр Иванович Булгаков, родившийся в 1808 году. Его биографию читайте у Гудковых. Служил, действительный статский советник и даже камергер Двора. Пожалование в камергеры означало лишь присвоение почётного звания («придворного отличия»), в реальности Булгаков вряд ли служил в императорских дворцах. Хотя?
С 1850-х годов Пётр Иванович проживал в Уфе и любимом Булгаково (ещё было имение в Стерлитамакском уезде, сельцо Елизаветовка, Булгаково тож, там усадьбы не имелось). Занимал почётные должности, входил в ряды высшей аристократии. Был крёстным двух сыновей губернатора Григория Сергеевича Аксакова.
Именно действительный статский советник, камергер П.И. Булгаков в 1861 году встретил отмену крепостного права хозяином села Воскресенского, где стояла барская усадьба (18 мужчин и 21 женщина дворовых). Судя по числу прислуги, это внушительный комплекс.
При разграничении чересполосно расположенных земель барина и крестьян отмечалось, что граница «сходит вдоль господских полей и отступая к господской усадьбе, через р. Уршак», идёт далее. Выгон же располагался «до оврага, разграничивающего усадьбы крестьянские от господской». Ищите остатки оврага в Булгаково – это точный ориентир местонахождения старого барского особняка.
Из дворовых лишь двое пожелали получить землю и перейти в крестьяне, остальные остались служить до 1863 года. За долгие десятилетия при усадьбе Булгаковых сложился штат профессиональных садовников, конюхов, поваров, которых не прельстила крестьянская воля, были даже… художники!
Любители истории в Булгаково просто обязаны подписаться на замечательный журнал «Бельские просторы»! Потому что работающий в редакции известный краевед А.Л. Чечуха разыскал первого из уроженцев Булгаково… академика живописи!
Среди крепостных Петра Ивановича Булгакова было семейство Тимашевских. Видимо, они являлись потомственными дворовыми людьми, профессионалами, которых помещики покупали друг у друга. Скорее всего, Булгаковы приобрели эту семью у дворян Тимашевых, с коими, кстати, в родстве состояли (отсюда фамилия).
Отца звали Исаак, старший сын Матвей родился в 1818 году, в 1846 году был уволен «от услуг г. Булгаковых». Жил в Уфе.
А в 1822 году появился на свет Орест Исаакович Тимашевский «в семье крепостного крестьянина. В возрасте двадцати лет получил вольную от своего помещика Булгакова», то бишь в 1842 году, даже раньше брата.
В 1840-е годы мать или сын Булгаковы отпускают на волю крепостных Тимашевских. Видимо, из-за талантов Ореста. Крепостным господа часто давали звучные (античные, литературные) имена.
Молодой дворовый проявил недюжинные способности в живописи. Орест Исаакович Тимашевский в качестве вольноприходящего слушателя поступает в Академию художеств в Санкт-Петербурге по классу знаменитого исторического живописца Фёдора Бруни.
Как одного из лучших учеников его отправляют за границу, где он долго жил и работал (1852–1864 годы), рано умер в 1866 году.
Заходим во всемирную паутину и набираем имя художника:
О.И. Тимашевский. Итальянка. 1854–1858 годы. Третьяковская галерея.
В 1860 году выходец из Булгаково был удостоен звания академика.
Но и это ещё не всё! Брат Матвей тоже стал живописцем, жил и работал в Уфе, был городской знаменитостью, о которой вспоминал сам Михаил Васильевич Нестеров.
На моём сайте открывайте сборник «Река времени. 2015». Там статья неутомимого краеведа и уфимофила А.Л. Чечухи о художниках Тимашевских.
Пофантазируем. С балкона барского особняка открывались изумительные виды на Уршак. На белейшей накрахмаленной скатерти пускал пары пузатый самовар, горничная разливала ароматный напиток, в блюдечках клубничное, крыжовниковое, малиновое варенье.
За столом сидят и пьют чай Пётр Иванович Булгаков с супругой Софьей Васильевной, рядом в кресле-качалке престарелая матушка Елизавета Андреевна. Красота-то какая, природа!
Недаром братья Тимашевские стали такими славными художниками, вставляет матушка, с булгаковских пейзажей начался их путь в искусство…
А в марте 1861 года уставную грамоту (прекращение личной зависимости) подписал П.И. Булгаков, он находился в селе, за крестьян расписался грамотный дворовый человек Поликарп Васильев. Но на выкуп бывшие крепостные П.И. Булгакова (223 мужских души) перешли только в июне 1870 года за 26 760 рублей. Видимо, спорили.
Тут подоспели 1870-е годы. Наступала новая эпоха. Какая? Узнаете в следующей серии из цикла «Кто мы в Булгаково?»
Михаил Роднов, доктор исторических наук
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Исторические картинки. Булгаковские усадьбы
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