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Обращение к Хамитову от жителей села Нефрощанка










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Известно, девиз Рустэма Хамитова — "Работать для людей!". Хороший девиз! Однако, на примере проблем сел Нефрощанка и Беляковка, всего в 100 км от Уфы, у нас появляются вопросы, а верен ли своему красивому девизу - Руководитель Башкортостана Рустэм Закиевич Хамитов?

Обращение к Хамитову от жителей села Нефрощанка


Весной жители села Нефрощанка (Альшеевский район РБ) уже обращались к Рустэму Хамитову, с помощью видео и статьи, с простыми и главными житейскими проблемами — нет у них хлеба, не привозят к ним вообще никаких(!) продуктов, медпункт закрыт, магазин закрыт, и дороги к ним нет, мост разрушен... А люди пахали всю жизнь на любимую Россию и государство по 12 часов на селе…

Размещаю три видео:

1. Повторное обращение от 20 октября 2017 года — не сделано с мая 2017 года — НИЧЕГО! Говорит житель села Вера Сергеевна Сергеева. Люди без питьевой воды и без продуктов, без медпункта.



2. Первое обращение к Р.З.Хамитову, от мая 2017 года от жителей сел Нефрощанка и Беляковка.



3. Видео из фото о жизни села Нефрощанка.



Интересно и особо отметим: Люди весной 2017 года «наивно поверили в силу СМИ и Гаранту» — раз статья с видео-обращением к Рустэму Хамитову появилась, то - людям обязательно помогут.

Верили! Но…

Ошиблись люди горько — никто и ничем им не помог! Вообще - ноль. Разочарованы...

А люди— верили ЛИЧНО, «симпатичному в обещаниях», грамотному Доктору Технических Наук и Гаранту прав и Конституции РФ и РБ в Башкортостане, Уважаемому Р.З.Хамитову!

Разве – Бесполезно верили? По фактам – да. Бесполезно. И после второго обращения – помощи не будет?

Похоже, ни Р.З.Хамитов, ни его помощники, даже не прочитали статьи и не узнали о бедствии.

А может быть и прочитали, да делать не хотят или… не умеют.

Тоже самое относится и к Главе Альшеевского района и к его сотрудникам. Вы не заботитесь о самых простых нуждах людей!

Еще раз, 100 человек пенсионеров (в основном) - живут без питьевой воды, водонапорная башня валяется разбитая и ржавая, живут без хлеба, без продуктов, без медсестры или врача, без медпункта, без магазина и без дороги - всего в 100 км от Уфы! Так что творится в настоящей глубинке в селах Башкортостана?

Начальство? Вы вообще - чем занимаетесь? Неизбранные Депутаты - аууу! Выборы Президента РФ - у вас на носу! Крутитесь! Или просто нарисуете поддержку народа в 99%?

Добавим. Весной, в мае 2017, после первой статьи в «Уфимском Журнале», в комментариях люди из десятка сел и деревень Башкортостана написали, что у них жизнь — еще сложнее.

Нет помощи жителям села от начальства. Ни от самого Главного - Рустэма Хамитова, ни от 54(!) глав администраций и тысячи их замов и помощников.

Спасение села — дело рук самих утопающих селян.

Не сдавайтесь!

Виктор Золотарев и Вера Сергеева

Специально для сайта «Уфимский Журнал» и для Рустэма Закиевича Хамитова




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, Рустэм Хамитов

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  • 1 | 14.11.2017, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто украл миллиард?,отстегни немного на жизнь этим людям.



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  • 2 | 14.11.2017, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Да тут нет резона чиновникам,что то творить.Сумма маленькая ,а пачкаться из-за нескольких миллионов не хотят. Украсть 5-8 миллионов у нас уже непрестижной и мелко,не всякий пойдет на это дело.Нужен ,как минимум 50-100 Милле.р.



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  • 3 | 14.11.2017, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хамитов на редкость бездарный руководитель, людям не то что кушать,- пить нечего, а он десятки миллионов направляет на изучен на хрен никому ненужного БЯцкого языка, затевает какие-то олимпиады, создает министерства, и еще делает десятки различных глупостей, транжиря бюджетные деньги.
Гражданин Хамитов совершенно оторван от жизни, он не владеет ситуацией, не знает (или не хочет знать) чаяния народа.
Лично мне такой руководитель и на х..й не нужен!



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  • 4 | 14.11.2017, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
• 35 | 13.11.2017, 11:53 | Автор: Кухарка
Публикации: 1720 | Комментарии: 56538 | Рейтинг: +12039,9
С 2000 года Россия простила другим странам более $140 млрд долгов:
Куба - $31.7 млрд
Ирак - $21.5 млрд
Монголия - $11.1 млрд
Афганистан - $11 млрд
Северная Корея - $11 млрд
Сирия - $9.8 млрд
Вьетнам - $9.5 млрд
Эфиопия - $6 млрд
Алжир - $4.7 млрд
Ливия - $4.6 млрд
____________________________
Итого 120,9 млр.S или 8,0 триллионов россий руб
Облигации американские на 100 млрд.S или 6 трл.росс руб.
так разбрасываться народными деньгами и так ненавидеть свой народ
Теперь как еще ободрать народ!!?? налог на смерть.

Но зато этот ватный народ-быдло обожает своего тирана, просит его продолжить быть президентом.
Нет - не только чиновники, его олигархи, опричники-силовики и т.д., но униженный нищий народ, например: НОДовцы.

Это же до какой степени зомбирован быдло - пьянь, норкота, и еще выжившие из ума, смотрящие зомбоящики старики и старушки, молящиеся на этого путина -дьявола



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  • 5 | 14.11.2017, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рыбак рыбака чует издалека.
Наш президент и президнт США родственные души, которые в отличие от Обамы, человека культурного, воспитанного, не вора и коррупционера, не опустившегося до уничтожения противника « даже в сортире», очень хотят дружить и доверять друг другу, тем более, наш клянется, что «он чист», когда не наш напрямую у него спрашивает – ты вмешался в наши выборы?
Смех и грех!!!



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  • 6 | 14.11.2017, 10:31 | Автор: препод
    Публикации: 33 | Комментарии: 5215 | Рейтинг: -147,3
А куда обращались? В Ютуб что ли?? И каким образом Хамитов должен узнать о ваших проблемах? Не проще ли обратиться было в электронную приемную?? Там все фиксируется, назначаются сроки и ответственные. Вот зачем здесь дешевым популизмом заниматься? Стыдно.



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  • 7 | 14.11.2017, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неврощанцы и жители других забытых и заброшенных сел ,Ялалов вас не забудет,он помнит о вас.



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  • 8 | 14.11.2017, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ХАМИТОВУ БЫ СЕЙЧАС СПОКОЙНО УЙТИ НА ПЕНСИЮ БЕЗ ВСЯКИХ КАТОКЛИЗМ.



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  • Начинающий
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  • 9 | 14.11.2017, 10:50 | Автор: Namiz
    Публикации: 0 | Комментарии: 290 | Рейтинг: -2,7
Жители Альшеевского района не отчаивайтесь, дорогие, вот построим развитОй капитализм и дорога будет построена и все остальное будет восстановлено, которое вам досталось от советской власти.

Такое положение в тысячах селах по всей России и только вдоль трасс автомобильных федерального и местного значения еще теплится жизнь.

Нужно жить с мечтой в светлое будущее - в капитализм! Нужно всегда поддерживать нашего бессменного лидера. Он наведет порядок в стране: появятся автобаны, которые соединят каждое село с центром, больницы с современным оборудованием, школы, дома культуры, где будут вам крутить фильмы, наконец, тротуары появятся. Все это будет - надо только верить!
С верой в будущее мы победим все невзгоды сегодняшнего дня.

Обращаться надо напрямую к Р. Хамитову. Нет результата - к Медведеву, нет результата - В. Путину, нет результата - обращаться к Аллаху.



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  • 10 | 14.11.2017, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рыбак рыбака чует издалека.
Наш президент и президнт США родственные души, которые в отличие от Обамы, человека культурного, воспитанного, не вора и коррупционера, не опустившегося до уничтожения противника « даже в сортире», очень хотят дружить и доверять друг другу, тем более, наш клянется, что «он чист», когда не наш напрямую у него спрашивает – ты вмешался в наши выборы?
Смех и грех!!!



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  • 11 | 14.11.2017, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
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В 2010 году БСТ показало закладку камня в основание Зубовского технопарка.
Оно произвело впечатление дурно поставленного любительского спектакля.
Больше половины актеров и статистов были из предыдущей местной бездарной труппы, разбавленной несколькими такими же бездарными гастролирующими актерами.
И этот любительский спектакль, зачастую, за опущенным от зрителей занавесом, надоедает зрителям до сих пор.
Отзывы об этом спектакле, не вызывающем никаких чувств, кроме досады, нужно направлять тем, кто поторопился прислать в Башкирию многоречивого режиссера.
Писать сухие отзывы, правдивые рецензии, показывать фото и видео и терпеливо ждать и ждать, когда в МАУ( 17 км от Уфы и 73 км от Нефро) приземлится спецборт.
И только в этом случае, г-н Золотарев, в Башкирии можно будет свободно похлопать в ладоши и с улыбкой обнять друг друга.
Вне зависимости от политических предпочтений, даже с такими же бездарными актерами на УЖе, как ты, Золотарев



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  • 12 | 14.11.2017, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рыбак рыбака чует издалека.
Наш президент и президнт США родственные души, которые в отличие от Обамы, человека культурного, воспитанного, не вора и коррупционера, не опустившегося до уничтожения противника « даже в сортире», очень хотят дружить и доверять друг другу, тем более, наш клянется, что «он чист», когда не наш напрямую у него спрашивает – ты вмешался в наши выборы?
Смех и грех!!!



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  • Эксперт
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  • 13 | 14.11.2017, 11:06 | Автор: юнг
    Публикации: 298 | Комментарии: 32228 | Рейтинг: +5712,4
6 | 14.11.2017, 10:31 | Автор: препод
Публикации: 33 | Комментарии: 5206 | Рейтинг: -146,4
А куда обращались? В Ютуб что ли?? И каким образом Хамитов должен узнать о ваших проблемах? Не проще ли обратиться было в электронную приемную?? Там все фиксируется, назначаются сроки и ответственные. Вот зачем здесь дешевым популизмом заниматься? Стыдно.

============И мне за тебя стыдно. Жизнь прожил, а так ума и не набрался.



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  • 14 | 14.11.2017, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 14.11.2017, 10:31 | Автор: препод

А куда обращались? В Ютуб что ли?? И каким образом Хамитов должен узнать о ваших проблемах? Не проще ли обратиться было в электронную приемную?? Там все фиксируется, назначаются сроки и ответственные. Вот зачем здесь дешевым популизмом заниматься? Стыдно.
=========================================================
Погоди стыдить препод ! Жители нашего села
( более 2 500 человек ) и рабочие совхоза ( более 500 рабочих )
также обращались к Хамитову Р.З( где - то кажется в 2 012 годах) , с просьбой спасти село , не дать разорится в конец двум крупным предприятиям ! Написали в Москву , Путину В.В . , нам ответили из Москвы , прилетел на вертолете Хамитов Р.З . , пообещал помочь и НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ !! Ничего !
Совхоз разорили , разворовали и сотни миллионов задолжали приезжие внешние управляющие
( менялись управляющие каждый год ) одни разбирали фермы на кирпичи и продавали , другие выкапывали водопровод на металлом и сдавали , третьи крали табуны лошадей , четвертые распродади с. хоз технику и тд и тп !
Краснобай Хамитов , наверное и не помнит как он нам " помог " !
После этого я его считаю ПУСТОЗВОНОМ !



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  • 15 | 14.11.2017, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Святая простата- люди до сих верят, что депутаты Курултая смогут им помочь в чем-то. Депутат вообще не имеет право и не должен давать обещания народу о строительстве мостов, магазинов клубов и школ, депутат обязан принимать справедливые законы. Но и сами депутаты в предвыборной период это не соблюдают, обещают все и вся, хотя и они должны честно заявить, что от депутата решение жизненно важных проблем не зависит, депутат не может повлиять на исполнительную власть, мост может построить только Глава исполнительной власти. Депутат Курултая может одно- исправно продублировать федеральные законы в региональные. Вот и вся правда, может и неприятная. Авыл Бабай Буртюкский.



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  • 16 | 14.11.2017, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 14.11.2017, 10:31 | Автор: препод

А куда обращались? В Ютуб что ли?? И каким образом Хамитов должен узнать о ваших проблемах? Не проще ли обратиться было в электронную приемную?? Там все фиксируется, назначаются сроки и ответственные.
________
Знаем, какие там ответственные?
Обращались.
И не раз.
Ни ответа, ни привета



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  • 17 | 14.11.2017, 12:17 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 13816 | Рейтинг: -2697,5
Кирдык бабай. Ты же оказывается совершенно не разбираешься. По твоему депутаты всех уровней только и дела, что законы принимают
А все делает администрация. Из собственного кармана деньги берет и делает!?
Любезный, именно депутаты формируют бюджет как доходной, так и расходной частях. Так вплоть до любой деревеньки. Если депутат не сумел добиться плана моста в бюджете, как это сделает администрация? У тебя представление из анекдота, что деньги берутся из тумбочки.



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  • 18 | 14.11.2017, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хамитовы уверены на 100%, что нарисуют 90%, а поэтому им чихать на все и всех, дальше только хуже будет - 100%



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  • 19 | 14.11.2017, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Деятельность видного политического ,государственного и международного деятеля Хамитова смогут оценить только наши внуки и правнуки..Он поднял республику на новый уровень развития.Его оценять наши потомки,как Салавата Юлаева,как народного былинного героя башкир и всего человечества.Забудут все и вся,а его имя останется на века.



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  • 20 | 14.11.2017, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Интересно к своим коттеджам в Подмосковье дороги уже построил или набережную в затоне будем обустраивать?



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