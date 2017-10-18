Обращение к Хамитову от жителей села Нефрощанка

Известно, девиз Рустэма Хамитова — "Работать для людей!". Хороший девиз! Однако, на примере проблем сел Нефрощанка и Беляковка, всего в 100 км от Уфы, у нас появляются вопросы, а верен ли своему красивому девизу - Руководитель Башкортостана Рустэм Закиевич Хамитов?Весной жители села Нефрощанка (Альшеевский район РБ) уже обращались к Рустэму Хамитову, с помощью видео и статьи, с простыми и главными житейскими проблемами — нет у них хлеба, не привозят к ним вообще никаких(!) продуктов, медпункт закрыт, магазин закрыт, и дороги к ним нет, мост разрушен... А люди пахали всю жизнь на любимую Россию и государство по 12 часов на селе…Размещаю три видео:1. Повторное обращение от 20 октября 2017 года — не сделано с мая 2017 года — НИЧЕГО! Говорит житель села Вера Сергеевна Сергеева. Люди без питьевой воды и без продуктов, без медпункта.2. Первое обращение к Р.З.Хамитову, от мая 2017 года от жителей сел Нефрощанка и Беляковка.3. Видео из фото о жизни села Нефрощанка.Интересно и особо отметим: Люди весной 2017 года «наивно поверили в силу СМИ и Гаранту» — раз статья с видео-обращением к Рустэму Хамитову появилась, то - людям обязательно помогут.Верили! Но…Ошиблись люди горько — никто и ничем им не помог! Вообще - ноль. Разочарованы...А люди— верили ЛИЧНО, «симпатичному в обещаниях», грамотному Доктору Технических Наук и Гаранту прав и Конституции РФ и РБ в Башкортостане, Уважаемому Р.З.Хамитову!Разве – Бесполезно верили? По фактам – да. Бесполезно. И после второго обращения – помощи не будет?Похоже, ни Р.З.Хамитов, ни его помощники, даже не прочитали статьи и не узнали о бедствии.А может быть и прочитали, да делать не хотят или… не умеют.Тоже самое относится и к Главе Альшеевского района и к его сотрудникам. Вы не заботитесь о самых простых нуждах людей!Еще раз, 100 человек пенсионеров (в основном) - живут без питьевой воды, водонапорная башня валяется разбитая и ржавая, живут без хлеба, без продуктов, без медсестры или врача, без медпункта, без магазина и без дороги - всего в 100 км от Уфы! Так что творится в настоящей глубинке в селах Башкортостана?Начальство? Вы вообще - чем занимаетесь? Неизбранные Депутаты - аууу! Выборы Президента РФ - у вас на носу! Крутитесь! Или просто нарисуете поддержку народа в 99%?Добавим. Весной, в мае 2017, после первой статьи в «Уфимском Журнале», в комментариях люди из десятка сел и деревень Башкортостана написали, что у них жизнь — еще сложнее.Нет помощи жителям села от начальства. Ни от самого Главного - Рустэма Хамитова, ни от 54(!) глав администраций и тысячи их замов и помощников.Спасение села — дело рук самих утопающих селян.Не сдавайтесь!