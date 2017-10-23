Исторические картинки. Булгаковские загадки

Вихрь новой жизни промчался в 1870-е годы. Уходит из местной истории род Булгаковых, оставив имя своей фамильной вотчине.Печальные думы. 1907 год. Ярославский художественный музей.Грусть былой дворянской усадьбы осталась на полотнах прекрасного художника Станислава Юлиановича Жуковского (1873–1944). После распада Российской империи вернулся на родину, в Польшу, погиб в концлагере после подавления Варшавского восстания.Пётр Иванович Булгаков в 1875 году избирается в числе первых депутатов (тогда говорили гласных) местного самоуправления – Уфимского уездного земства. Жертвует деньги детским приютам, член губернского статистического комитета.Но во второй половине 1870-х годов П.И. Булгаков умирает. И огромное поместье (почти 3 тыс. га) было продано до 1881 года.Немного известно о сыне. 5 октября 1859 года в Ильинской церкви Уфы, что стояла на самом въезде в город по улице совр. Валиди (там сейчас риэлторы жируют), 30-летний прапорщик 2-го Оренбургского линейного батальона (был расквартирован в Оренбурге) Алексей Петрович Булгаков женился.Под венец он повёл 28-летнюю, немолодую по тем временам Софью Васильевну Нагаткину, из здешних помещиков. В предыдущей картинке я допустил ошибку – Софья Васильевна не жена, а невестка П.И. Булгакова.В качестве приданого у С.В. Булгаковой была своя земля возле деревни Осоргино (322 десятины), которую сохраняла и в 1895 году.Она прожила всю жизнь в нашей Уфе. Скончалась 7 января 1908 года на 81 году жизни. Похоронена Софья Васильевна Булгакова на кладбище Уфимского Благовещенского женского монастыря, что стоял по совр. улице Сочинской (не сохранился).Супруг военный. В 1873 году капитан Алексей Петрович Булгаков служил ротным командиром в 70-м пехотном резервном батальоне, стоявшем в Уфе. В 1875 году он также избирается депутатом (гласным) первого Уфимского уездного земского собрания. Значит снял мундир, стал помещиком.Дальнейшая судьба А.П. Булгакова не известна. В 1883 году Софья Булгакова в Уфе владела участком с домом по улице Большой Казанской, на противоположной стороне ниже Спасской церкви, пятый дом с угла, если спускаться вниз по совр. Окт. революции от перекрёстка с ул. Новомостовой (бывш. Спасской).Здесь сохранился старинный дом № 50 по ул. Окт. революции (см. фото в 2gis). Где-то тут и жила последняя из рода помещиков Булгаковых.Известно также, что в 1874 году на Лазаретной улице (ныне Ленина) «в доме г. Булгакова, где прежде помещалась Палата Уголовного и Гражданского суда», открылся офицерский клуб. Здесь играли в карты, 2 раза в неделю танцевальные вечера, работал буфет (обеды и ужины). Возможно, именно А.П. Булгаков посодействовал обществу офицеров губернского батальона.Ниже герб города Шацка, столицы Шацкого уезда Тамбовской губернии, ныне в Рязанской области.Именно в Шацком уезде Тамбовской губернии находилось родовое имение «Отрада» князей Кугушевых.Почему же князь Александр Иович (Иовович) Кугушев (около 1826–1906) решил перебраться в нашу Уфимскую губернию? Давайте разбираться…Именно он в конце 1870-х годов покупает земли дворян Булгаковых и Балашёвых и становится одним из крупнейших помещиков Уфимского уезда.На 1881 год князю принадлежало свыше 13,6 тыс. десятин (гектаров) земли в различных частях Уфимского уезда. Любопытно, но в Воскресенской (Булгаковской) волости 500 десятин числилось за Иваном Иовичем Кугушевым, наверняка, братом (в 1883 года оба избирались депутатами местного земства).О биографии Александра Иовича Кугушева известно немного. Из интернета: участник Крымской войны и Севастопольской обороны (1854–1855 годы), супруга из рода Шахуриных.Шахурины – известная дворянская фамилия, их поместья лежали возле Иглино, у Ольги Ивановны Шахуриной (урождённой Березовской) в Уфимском уезде был даже собственный винокуренный завод. Я встречал упоминания о родстве Шахуриных с горнозаводчиками. Подробнее о них смотри на моём сайте книжку про дворянские усадьбы, восток, север.Супруга А.И. Кугушева – княгиня Юлия Егоровна приходилась родной дочерью надворного советника, крупного чиновника Егора Афанасьевича Шахурина и Ольги Ивановны.Юлия Егоровна родилась 20 августа 1833 года, но прожила недолгую жизнь. В возрасте 29 лет она скончалась 29 января 1863 года. И тут снова загадка!Дело в том, что она была похоронена на Старо-Ивановском кладбище города Уфы (ныне парк Якутова и дом творчества), где ей поставили памятник.Наверняка, Юлия Егоровна скончалась после родов сына Вячеслава. У того стоит датой рождения – 22 января 1863 года и место рождения – Уфа! На год старше сын Александр (1862 г. р.), ещё была сестра Ольга.То есть тамбовский помещик уже проживал в нашем городе, видимо, в доме тестя и тёщи. Возможно, Александр Иович Кугушев унаследовал собственность Шахуриных в Уфимском уезде, не на эти ли деньги он покупает огромные имения вокруг Булгаково?В любом случае, в Булгаково обосновался чрезвычайно энергичный человек, о котором писатель, работавший в жанре «разгребателя грязи» Н.В. Ремезов даже опубликовал отдельный очерк «Гений по шишке».Как раз башкирам разрешили продавать свои земли (ранее, когда они были в статусе казаков, это было сложно). Земель в Башкирии немерено, стоила она копейки и развернулась спекуляция, в которую включился А.И. Кугушев.Из очерка Н.В. Ремезова узнаём важные детали. Первые сделки по покупке башкирских земель А.И. Кугушев провернул в 1874 году, Ремезов намекал на участие в золотопромышленности. Кугушев уже давно в Уфе.Конец XIX столетия – это расцвет «дикого» капитализма в нашем крае, Америка! Безграничные возможности для энергичных, лихих людей, «дикая Башкирия» – таков был имидж нашего региона в ту эпоху!Прям «дикий Запад». Видимо, Александр Иович оказался в своей стихии.«Разгребатель грязи» Ремезов оставил нам зарисовку образа князя А.И. Кугушева: «он хром и с шишкой на лбу».Карьера его была стремительна. В июне 1880 года коллежский секретарь, князь А.И. Кугушев избирается аж Губернским предводителем дворянства. По сути новый человек! На второе по важности место в управленческом аппарате края! Злопыхатель Ремезов писал, что «это случилось по случайно случившемуся случаю».Но А.И. Кугушев оставался на этой должности целых десять лет, до января 1890 года. Случайно такое не бывает. Его два раза переизбирали. Значит, уфимские дворяне разглядели лидерские качества князя. В 1880-е годы А.И. Кугушев – депутат городской думы.Сразу приобретается городское жильё. В 1883 году дом Александра Кугушева в Уфе был на Александровской площади, теперь сквер М. Карима, возле Александро-Невской церкви (ныне дом профсоюзов). На месте усадьбы Кугушева возвышается 9-тиэтажка с нефтяниками и энергетиками.Скончался действительный статский советник, князь Александр Иовович Кугушев 9 июня 1906 года на 81 году жизни. И, внимание, был похоронен в ограде храма в Булгаково. Значит, последние годы престарелый князь жил в Булгаково, по крайней мере летом. В своей усадьбе.От старожилов известно, по сведениям краеведа П.В. Егорова, что двухэтажный деревянный особняк Кугушева стоял на месте современного Дома культуры (ул. Цюрупы, 148). В местном музее даже имелось его фото.Бывший особняк снесли примерно на рубеже 1960–1970-х годов.Но четверть века Александр Иовович Кугушев приезжал в Булгаково, отдыхал здесь в солнечные летние месяцы, управлял обширным хозяйством.Когда дети выросли, отец разделил огромное поместье. Александру досталось Подлубово, Вячеславу – Бекетово и тамбовское имение. Сыновья выстроили свои усадьбы.Прошедшая в 1895 году перепись показывает детали.Основная часть поместья (7527 десятин, тысяча пашни) оставалась в общей собственности отца и двух сыновей, в том числе большая площадь под усадебной землёй (27,71 дес.). Но эта величина, скорее всего, включала пространство сыновьих усадебных комплексов.В единоличной собственности же самого Александра Иововича Кугушева числился маленький участок площадью всего в 0,5 десятин. Зачем он оставил его исключительно в своём владении? И что это была за земля?Скорее всего, это и есть кугушевская усадьба в селе Булгаково. 80-летний старик здесь вспоминал бои под Севастополем, рано ушедшую жену, непутёвых сыновей… Отсюда унесли его к последнему пристанищу, потом разорённому.Взрослые сыновья жили отдельно, за отцом, скорее всего, ухаживала дочь. Именно ей Александр Иович при жизни выделил поместье рядом с Булгаково.По переписи 1895 года Ольга Александровна Ралль имела в собственности 2535 дес. земли (968 дес. пашни). Рядом 500 дес. принадлежало мужу – Николаю Александровичу Раллю. Возможно, это те самые 500 дес., что были в руках Ивана Иовича Кугушева?Замужем она уже давно. Ещё в 1883 году Ольга Александровна Ралль числилась членом дамского отделения благотворительного Уфимского попечительного о бедных комитета.Так в историю славного Булгаково оказалась вписана фамилия Ралль. Но эту загадку отложим до следующей серии цикла «Кто мы в Булгаково?»