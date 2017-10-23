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Исторические картинки. Булгаковские загадки










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Вихрь новой жизни промчался в 1870-е годы. Уходит из местной истории род Булгаковых, оставив имя своей фамильной вотчине.

Исторические картинки. Булгаковские загадки


Печальные думы. 1907 год. Ярославский художественный музей.

Грусть былой дворянской усадьбы осталась на полотнах прекрасного художника Станислава Юлиановича Жуковского (1873–1944). После распада Российской империи вернулся на родину, в Польшу, погиб в концлагере после подавления Варшавского восстания.

Пётр Иванович Булгаков в 1875 году избирается в числе первых депутатов (тогда говорили гласных) местного самоуправления – Уфимского уездного земства. Жертвует деньги детским приютам, член губернского статистического комитета.

Но во второй половине 1870-х годов П.И. Булгаков умирает. И огромное поместье (почти 3 тыс. га) было продано до 1881 года.

Немного известно о сыне. 5 октября 1859 года в Ильинской церкви Уфы, что стояла на самом въезде в город по улице совр. Валиди (там сейчас риэлторы жируют), 30-летний прапорщик 2-го Оренбургского линейного батальона (был расквартирован в Оренбурге) Алексей Петрович Булгаков женился.

Под венец он повёл 28-летнюю, немолодую по тем временам Софью Васильевну Нагаткину, из здешних помещиков. В предыдущей картинке я допустил ошибку – Софья Васильевна не жена, а невестка П.И. Булгакова.

В качестве приданого у С.В. Булгаковой была своя земля возле деревни Осоргино (322 десятины), которую сохраняла и в 1895 году.

Она прожила всю жизнь в нашей Уфе. Скончалась 7 января 1908 года на 81 году жизни. Похоронена Софья Васильевна Булгакова на кладбище Уфимского Благовещенского женского монастыря, что стоял по совр. улице Сочинской (не сохранился).

Супруг военный. В 1873 году капитан Алексей Петрович Булгаков служил ротным командиром в 70-м пехотном резервном батальоне, стоявшем в Уфе. В 1875 году он также избирается депутатом (гласным) первого Уфимского уездного земского собрания. Значит снял мундир, стал помещиком.

Дальнейшая судьба А.П. Булгакова не известна. В 1883 году Софья Булгакова в Уфе владела участком с домом по улице Большой Казанской, на противоположной стороне ниже Спасской церкви, пятый дом с угла, если спускаться вниз по совр. Окт. революции от перекрёстка с ул. Новомостовой (бывш. Спасской).

Здесь сохранился старинный дом № 50 по ул. Окт. революции (см. фото в 2gis). Где-то тут и жила последняя из рода помещиков Булгаковых.

Известно также, что в 1874 году на Лазаретной улице (ныне Ленина) «в доме г. Булгакова, где прежде помещалась Палата Уголовного и Гражданского суда», открылся офицерский клуб. Здесь играли в карты, 2 раза в неделю танцевальные вечера, работал буфет (обеды и ужины). Возможно, именно А.П. Булгаков посодействовал обществу офицеров губернского батальона.

Ниже герб города Шацка, столицы Шацкого уезда Тамбовской губернии, ныне в Рязанской области.

Исторические картинки. Булгаковские загадки


Именно в Шацком уезде Тамбовской губернии находилось родовое имение «Отрада» князей Кугушевых.

Почему же князь Александр Иович (Иовович) Кугушев (около 1826–1906) решил перебраться в нашу Уфимскую губернию? Давайте разбираться…

Именно он в конце 1870-х годов покупает земли дворян Булгаковых и Балашёвых и становится одним из крупнейших помещиков Уфимского уезда.

На 1881 год князю принадлежало свыше 13,6 тыс. десятин (гектаров) земли в различных частях Уфимского уезда. Любопытно, но в Воскресенской (Булгаковской) волости 500 десятин числилось за Иваном Иовичем Кугушевым, наверняка, братом (в 1883 года оба избирались депутатами местного земства).

О биографии Александра Иовича Кугушева известно немного. Из интернета: участник Крымской войны и Севастопольской обороны (1854–1855 годы), супруга из рода Шахуриных.

Шахурины – известная дворянская фамилия, их поместья лежали возле Иглино, у Ольги Ивановны Шахуриной (урождённой Березовской) в Уфимском уезде был даже собственный винокуренный завод. Я встречал упоминания о родстве Шахуриных с горнозаводчиками. Подробнее о них смотри на моём сайте книжку про дворянские усадьбы, восток, север.

Супруга А.И. Кугушева – княгиня Юлия Егоровна приходилась родной дочерью надворного советника, крупного чиновника Егора Афанасьевича Шахурина и Ольги Ивановны.

Юлия Егоровна родилась 20 августа 1833 года, но прожила недолгую жизнь. В возрасте 29 лет она скончалась 29 января 1863 года. И тут снова загадка!

Дело в том, что она была похоронена на Старо-Ивановском кладбище города Уфы (ныне парк Якутова и дом творчества), где ей поставили памятник.

Наверняка, Юлия Егоровна скончалась после родов сына Вячеслава. У того стоит датой рождения – 22 января 1863 года и место рождения – Уфа! На год старше сын Александр (1862 г. р.), ещё была сестра Ольга.

То есть тамбовский помещик уже проживал в нашем городе, видимо, в доме тестя и тёщи. Возможно, Александр Иович Кугушев унаследовал собственность Шахуриных в Уфимском уезде, не на эти ли деньги он покупает огромные имения вокруг Булгаково?

В любом случае, в Булгаково обосновался чрезвычайно энергичный человек, о котором писатель, работавший в жанре «разгребателя грязи» Н.В. Ремезов даже опубликовал отдельный очерк «Гений по шишке».

Как раз башкирам разрешили продавать свои земли (ранее, когда они были в статусе казаков, это было сложно). Земель в Башкирии немерено, стоила она копейки и развернулась спекуляция, в которую включился А.И. Кугушев.

Из очерка Н.В. Ремезова узнаём важные детали. Первые сделки по покупке башкирских земель А.И. Кугушев провернул в 1874 году, Ремезов намекал на участие в золотопромышленности. Кугушев уже давно в Уфе.

Конец XIX столетия – это расцвет «дикого» капитализма в нашем крае, Америка! Безграничные возможности для энергичных, лихих людей, «дикая Башкирия» – таков был имидж нашего региона в ту эпоху!

Прям «дикий Запад». Видимо, Александр Иович оказался в своей стихии.

Исторические картинки. Булгаковские загадки


«Разгребатель грязи» Ремезов оставил нам зарисовку образа князя А.И. Кугушева: «он хром и с шишкой на лбу».

Карьера его была стремительна. В июне 1880 года коллежский секретарь, князь А.И. Кугушев избирается аж Губернским предводителем дворянства. По сути новый человек! На второе по важности место в управленческом аппарате края! Злопыхатель Ремезов писал, что «это случилось по случайно случившемуся случаю».

Но А.И. Кугушев оставался на этой должности целых десять лет, до января 1890 года. Случайно такое не бывает. Его два раза переизбирали. Значит, уфимские дворяне разглядели лидерские качества князя. В 1880-е годы А.И. Кугушев – депутат городской думы.

Сразу приобретается городское жильё. В 1883 году дом Александра Кугушева в Уфе был на Александровской площади, теперь сквер М. Карима, возле Александро-Невской церкви (ныне дом профсоюзов). На месте усадьбы Кугушева возвышается 9-тиэтажка с нефтяниками и энергетиками.

Скончался действительный статский советник, князь Александр Иовович Кугушев 9 июня 1906 года на 81 году жизни. И, внимание, был похоронен в ограде храма в Булгаково. Значит, последние годы престарелый князь жил в Булгаково, по крайней мере летом. В своей усадьбе.

От старожилов известно, по сведениям краеведа П.В. Егорова, что двухэтажный деревянный особняк Кугушева стоял на месте современного Дома культуры (ул. Цюрупы, 148). В местном музее даже имелось его фото.

Бывший особняк снесли примерно на рубеже 1960–1970-х годов.

Но четверть века Александр Иовович Кугушев приезжал в Булгаково, отдыхал здесь в солнечные летние месяцы, управлял обширным хозяйством.

Когда дети выросли, отец разделил огромное поместье. Александру досталось Подлубово, Вячеславу – Бекетово и тамбовское имение. Сыновья выстроили свои усадьбы.

Исторические картинки. Булгаковские загадки


Прошедшая в 1895 году перепись показывает детали.

Основная часть поместья (7527 десятин, тысяча пашни) оставалась в общей собственности отца и двух сыновей, в том числе большая площадь под усадебной землёй (27,71 дес.). Но эта величина, скорее всего, включала пространство сыновьих усадебных комплексов.

В единоличной собственности же самого Александра Иововича Кугушева числился маленький участок площадью всего в 0,5 десятин. Зачем он оставил его исключительно в своём владении? И что это была за земля?

Скорее всего, это и есть кугушевская усадьба в селе Булгаково. 80-летний старик здесь вспоминал бои под Севастополем, рано ушедшую жену, непутёвых сыновей… Отсюда унесли его к последнему пристанищу, потом разорённому.

Взрослые сыновья жили отдельно, за отцом, скорее всего, ухаживала дочь. Именно ей Александр Иович при жизни выделил поместье рядом с Булгаково.

По переписи 1895 года Ольга Александровна Ралль имела в собственности 2535 дес. земли (968 дес. пашни). Рядом 500 дес. принадлежало мужу – Николаю Александровичу Раллю. Возможно, это те самые 500 дес., что были в руках Ивана Иовича Кугушева?

Замужем она уже давно. Ещё в 1883 году Ольга Александровна Ралль числилась членом дамского отделения благотворительного Уфимского попечительного о бедных комитета.

Так в историю славного Булгаково оказалась вписана фамилия Ралль. Но эту загадку отложим до следующей серии цикла «Кто мы в Булгаково?»

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 19.11.2017, 08:54 | Автор: юнг
    Публикации: 298 | Комментарии: 32260 | Рейтинг: +5714,4
В Уфе освятили улицу Цюрупа, где насмерть сбили человека21:03 18 Ноября 2017 | 840
Автор: Наиль БАЙНАЗАРОВ
Все материалы автора

В Уфе освятили улицу Цюрупа, где насмерть сбили человека
Скриншот видео ГТРК "Башкортостан"
В Уфе православный священник окропил святой водой проезжую часть улицы Цюрупа. Обряд провели из-за частых аварий, сообщает ГТРК «Башкортостан». Неделю назад здесь сбили насмерть пенсионера.

Для проведения чина освящения сотрудникам ГИБДД пришлось на время перекрыть часть улицы. Священник окропил асфальт святой водой, после чего движение возобновили.



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  • 2 | 19.11.2017, 09:06 | Автор: юнг
    Публикации: 298 | Комментарии: 32260 | Рейтинг: +5714,4
В больницах теперь начнут обрабатывать святой водой потом выписывать рецепт на целование мощей...

На заметку ментам: надо на всём протяжении опасного участка дороги раскидать мощи или кусочки поясов...
Говорят, помогает даже если водитель в стельку пьяный.говно.



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  • 3 | 19.11.2017, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" ГРАФИНЯ ИЗМЕНИВШИМСЯ ЛИЦОМ БЕЖИТ ПРУДУ ТЧК "



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  • 4 | 19.11.2017, 11:32 | Автор: Егерь
    Публикации: 3779 | Комментарии: 6593 | Рейтинг: +2767,1
Северная Корея: последние события и комментарии

Александр Немец: Комментарий к интервью Гарри Каспарова

Я предпочел бы "потянуть" с очередной статьей на данную тему. Но накопилось много всего, и откладывать не стоит. Во-первых, нужно ответить на одно из положений только что опубликованного интервью уважаемого Гарри Каспарова.
"...Также нет никаких сомнений в том, что именно Россия стоит за раскручиванием северокорейского кризиса. Путин постоянно ищет какие-то возможности для торга с американцами, с Западом. Смешно всерьез говорить о том, что Северная Корея – с разваленной экономикой, с параноидальным диктатором, без фундаментальной науки – может сделать водородную бомбу и средства межконтинентальной доставки в течение 2-3 лет. Здесь не могло обойтись без помощи ближайшего соседа, но Китай, исходя из своих долгосрочных стратегических интересов, сегодня явно заинтересован в мирном разрешении конфликта в регионе. Поэтому остается Россия, которая продолжает раздувать пламя конфликта, позволяющего Путину в очередной раз прикинуться миротворцем."
Я хотел бы прокомментировать эту, в общем правильную, цитату следующим образом:
Действительно, Северная Корея получила некоторое количество военных технологий и современного металлообрабатывающего оборудования для изготовления военных изделий, включая баллистические ракеты, из Китая. Но это никоим образом не было "целенаправленной передачей" по указанию Пекина. Тайные закупки оборудования в Северо-восточном Китае и переправка его в Северную Корею по "подземным каналам", да, имеют место. Технологические кражи также имеют место. Тысячи агентов Пхеньяна – этнические корейцы из провинций Цзилинь и Ляонин – занимаются этим.
Нужно подчеркнуть: северокорейский режим для Пекина уже многие годы даже не "кость в горле", а, пардон, "кол в попе", так сказать, пигу нэй дагуньр. Все ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна тут же сказываются, и резко отрицательно сказываются на Китае. Если на Корейском полуострове начнется Большая Война, то это очень скверно скажется на Китае, в первую очередь, на процветающих приморских провинциях. А такая вероятность растет. Нужно ли это Китаю? Очевидно что нет.
По моей оценке, "доля Китая" в ракетно-ядерных успехах Северной Кореи, в мае-сентябре 2017 года, не составляет и 10%. И только за счет технологических краж. А вот доля России в этих успехах – в результате целенаправленных прямых поставок Пхеньяну технологий и оборудования – явно превышает 90%.

http://www.site101.mir915bcf08b.comcb.info/material.php?id=5
A101DF6F0655



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  • 5 | 19.11.2017, 11:35 | Автор: Егерь
    Публикации: 3779 | Комментарии: 6593 | Рейтинг: +2767,1
Далее.

Конгресс начал расследование

Вот довольно сокращенный перевод очень важного документа, опубликованного Конгрессом США 25 октября, всего несколько недель назад – "North Korea Ballistic Missile Investigations Act" – "Акт о расследовании северокорейских баллистических ракет":
Потребовать от Директора Разведсообщества США, в координации с Госсекретарем, представить Конгрессу доклад относительно закупок Северной Кореей за рубежом двигателей и технологий (для баллистических ракет). Соответствующий законопроект был внесен 25 октября 2017 года членами Палаты Представителей Джошем Готтмейером (Josh GOTTHEIMER) И ФРЭНСИСОМ РУНИ (FRANCIS ROONEY). Законопроект был передан в Комитет Разведки и Комитет Иностранных Дел Палаты Представителей для рассмотрения. С ним ознакомится и Спикер Палаты. Доклад должен быть представлен через 180 дней после внесения этого законопроекта.
В 2017 году Северная Корея добилась изумительных успехов в разработке и запуске баллистических ракет большого радиуса Хвасун-12 и Хвасун-14. Ключевым элементом этих ракет является двигатель РД-250, долгое время выпускавшийся в Днепре в Украине. Нужно выяснить, какова роль России и Украины в поставках технологий этого двигателя Северной Корее. Нужно также выяснить – базируясь на статье в "Нью-Йорк Таймс" от 17 сентября 2017 года – какова роль России и Китая в получении Северной Кореей ракетного топлива для ее новейших баллистических ракет.
Т.е. Конгресс начал расследование. Может быть, действительно, в нем выяснится что-нибудь "украинское" или "китайское"? Украинские обозреватели, в нескольких статьях опубликованных в первой половине ноября, нисколько не сомневаются: расследование Конгресса выявит только роль России в "ракетно-ядерных успехах" Северной Кореи и снимет все обвинения с Украины.
Вот например опубликованная 5 ноября Александра Демченко "США расставляют капкан для Кремля".
Основные тезисы этой довольно длинной статьи таковы:
Конгресс США начал расследование на основе Законопроект H.R.4123. Это расследование неизбежно выведет на Россию – главного поставщика ракетно-ядерных технологий для КНДР. С середины августа Москва начала против Украины кампанию дезинформации: "Завод Южный в Днепропетровске... двигатели РД-250... тайные поставки в КНДР..." Россия хотела, чтобы против Украины действовали штрафные меры, чтобы Киев и Москва оказались равно изолированными от мира, чтобы Украина осталось один на один с агрессором.
Но ведь лидеры Украины (15-17 августа) сами предложили начать международное расследование...
Важно одно: усилия Киева таки привели к важному результату – к всеобъемлющему расследованию, где одной из главных версий будет считаться российский след. А это значит, что рано или поздно американцы выйдут на преступников с кремлевской пропиской... Когда будет доказана вина России в поставках в КНДР ракетных двигателей, ее ждут не просто (уже принятые 2 августа) санкции, ее ждет полная изоляция.

http://www.site101.mir915bcf08b.comcb.info/material.php?id=5

A101DF6F0655



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  • 6 | 19.11.2017, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Теперешние ротные командиры не спешат осваивать просторы Сибири и Дальнего Востока.
Прибывали в Уфимскую губернию в основном неудачники , застрявшие на младшем офицерстве ,не знающих куда себя деть.
Но привлекало в основном сказочно низкие цены на башкирские земли.
Проходимцы , одним словом.



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  • 7 | 19.11.2017, 11:36 | Автор: Егерь
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Далее.

А ведь Москва рассчитывала совсем на другое: наращивала ракетно-ядерный потенциал Северной Кореи, чтобы в дальнейшем посулить его замораживание и как следует на этом заработать. Вот еще одна недавняя статья из Киева "Токсичный" Путин и его тактические "многоходовки":
В Дананге американская сторона взяла и отменила официальную встречу Трампа с Путиным, что вызвало шок и истерику у россиян...
Кремль в последнее время приложил максимум усилий для выхода "северокорейской проблемы" в разряд "первоочередной" угрозы национальной безопасности США и их союзников в регионе, создавая очередную "переговорную площадку" с Вашингтоном.
"Россия готова содействовать тому, чтобы США и Северная Корея сели за стол переговоров"; об этом еще 21 октября заявил посол по особым поручениям МИД РФ по северокорейской ядерной проблемы Олег Бурмистров. Российская сторона надеялась на реализацию этой затеи во время официальной встречи Путина и Трампа в Дананге...
Конечно же, Россия хотела предоставить такую "переговорную площадку" не просто так, а в обмен на свои условия – "закрытие вопроса" по Украине на условиях выгодных Москве и, как следствие, отмена действующих санкций и отказ от новых.
Можно сделать краткие выводы.
Важнейший вопрос: неужели наконец Разведсообщество США до конца разобралось в "северокорейской комбинации Путина"? Очевидно, в общих чертах разобралось. Но до СМИ США это еще не дошло, и на общественное мнение США и Канады это еще не повлияло. Даром что под реальным ударом Северной Кореи сейчас Гавайи, Аляска, западное побережье США и западное побережье Канады.
Необходимо разъяснить это как можно большему числу американцев и канадцев, при этом подчеркнув: (а) северокорейская ракетно-ядерная система создана Россией и (б) является "хитрой", автономной частью ракетно-ядерной системы России. Это позволит Путину в определенный момент, через психа в Пхеньяне, нанести удар по США, Канаде, Японии, Южной Корее – не особенно опасаться ответного удара.
Вот когда общественное мнение США, Канады, Японии в этом разберется, тогда будут полностью, без поблажек, реализованы "санкции 2 августа", плюс новый, еще более мощный, пакет санкций.
Но как это сделать? Я уже перевел две мои "северокорейские статьи" на английский. Переведу еще одну. Украинские друзья разместят их на отдельном сайте и...
Александр Немец

http://www.site101.mir915bcf08b.comcb.info/material.php?id=5
A101DF6F0655



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  • 8 | 19.11.2017, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 19.11.2017, 09:06 | Автор: юнг
Публикации: 298 | Комментарии: 32258 | Рейтинг: +5714,2

В больницах теперь начнут обрабатывать святой водой потом выписывать рецепт на целование мощей...

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Если власть не может предложить народу какой-либо идеи, способной объединить всех - вакуум заполняется мракобесием.



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  • 9 | 19.11.2017, 12:01 | Автор: Егерь
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Руководство страны может получить право отменить основные главы конституции, в том числе о правах и свободах человека

Именно так ряд экспертов расценивают положение законопроекта о конституционном собрании. На днях он был внесен в Госдуму. По мнению руководителя международной правозащитной группы АГОРА Павла Чикова, сам текст документа дает понять, что власти хотят принять новую конституцию. Сам законопроект основан на версиях предыдущих документов, которые предлагали депутаты второго и третьего созывов Госдумы.

https://echo.msk.ru/news/2094920-echo.html



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  • 10 | 19.11.2017, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
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"...(а) северокорейская ракетно-ядерная система создана Россией и (б) является "хитрой", автономной частью ракетно-ядерной системы России."

------------------

И чо?



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  • 11 | 19.11.2017, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Уфимская губерния оставила тёплую память в истории России.Башкирия пока не оставила ничего,кроме дымящих ежесуточно труб. Но это уже из другой области.



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  • 12 | 19.11.2017, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Помню,как в конце80х-начала 90 собирали инженеров -ракетчиов,подпольно , для поездки в Сев.Корею.Пообещали сказочные условия, достойные для столь образованных и уникальных специалистов . Собрались лететь и их прямо на трапе задержали и отправили по домам .
Вспомнил в связи с упоминанием С.Кореи



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  • 13 | 19.11.2017, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 19.11.2017, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперешние ротные командиры не спешат осваивать просторы Сибири и Дальнего Востока.
Прибывали в Уфимскую губернию в основном неудачники , застрявшие на младшем офицерстве ,не знающих куда себя деть.
Но привлекало в основном сказочно низкие цены на башкирские земли.
Проходимцы , одним словом.
_________
Современная история.
В октябре с.г. в Башкирии по данным Минтруда РБ было сокращено более тысячи рабочих мест.
С учетом специфики "профпорядочности" Ивановой эту цифру можно смело умножить на 2.



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  • 14 | 19.11.2017, 13:32 | Автор: юнг
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10 | 19.11.2017, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...(а) северокорейская ракетно-ядерная система создана Россией и (б) является "хитрой", автономной частью ракетно-ядерной системы России."

------------------

И чо?

============И то, что военные совсем ох уели. Вчера презентовали новый огнемёт !Солнцедар", способный одним ударом испепелить 8 (!!!) футбольных полей.
А вот простенький автомат-измеритель артериального давления сделать не могут. Приходится покупать в Японии.

===========Мораль- окуели, окуели, окуели!



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  • 15 | 19.11.2017, 13:38 | Автор: юнг
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Уфимка, уехавшая в Гватемалу, объяснила, почему ей не стоит помогать и показала грудь12:04 19 Ноября 2017 | 1167
Автор: Марат ХАСАНОВ

Напомним, ранее ProUfu.ru пообщался с Викторией и узнал у нее, как пришла идея «Клиники на краю земли», кто помогал в строительстве и насколько ценна благотворительность, когда у человека ничего и нет для помощи.

===========Может, у меня плохо с головой, но, тогда объясните мне, УЖовцы, нахера нам Гватемала? И второй вопрос= нахера нам её грудь?



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  • 16 | 19.11.2017, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкирские большевики и пришедшие им на смену валидовцы отучили людей работать.
Знакомый из Булгаково, инженер после УГАТУ, не захотел влачить рабское существование на УМПО и решил кормить семью работой на земле.
Сколько он прошел чиновничьих кабинетов, чтобы получить в аренду гектар заброшенной пустоши или мелколесья- везде на него смотрели, как на полоумного.
Три года назад уехал в Оренбуржье, вначале в Казанку Октябрьского р-на, затем перебрался в степной Адамовский р-н. по какой-то областной программе"развития". Доволен. Сам себе хозяин. Трое сезонных рабочих, в т.ч. казах и башкир. Дочка 6 лет уже дистанционно в 3-м классе. Что еще, кроме любимой работы нужно для счастья человеку с руками и головой?
Ипотека на квартиру в Шакше, Миловке или Новобулгаково? Башкирский язык? Понтерство в Метро? Доступность башкирского варианта медицины? Звуки курая?
Близость русского драматического театра? Маршрутки с чужеземцами за рулем? Афонинское ЖКХ?
Что еще, кроме права на труд, позволяющее реально быть свободным человеком?



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  • 17 | 19.11.2017, 14:16 | Автор: Егерь
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Иван Великий против Великого Новгорода

На прошлой неделе в Калуге открыт памятник Ивану III, называемому Великим.

К его заслугам, указанным на памятнике, отнесено: объединение русских земель вокруг Москвы, окончательное освобождение от власти ордынских ханов, единый свод законов – «Судебник», и строительство московского Кремля. Но памятник ни слова не скажет о том, как Иван III «воевал» Новгородскую республику.
Здесь столкнулись два принципиально разных уклада жизни: самоуправляемое торгово-аристократическое Новгородское государство и военизированное авторитарное Московское княжество. Альтернатива предельно отчетлива. Великий Новгород – процветающее, богатое, самоуправляемое общество. Широкая грамотность, Ганзейский город Новгород больше Парижа. 460 лет демократии на уровне лучших мировых образцов. Новгородское вече нанимало князя и его дружину, между прочим.

А вот как характеризовал правление Ивана III крупнейший русский историк Николай Костомаров: «Сила его власти переходила в азиатский деспотизм, превращающий всех подданных в боязливых и безвластных рабов. Его варварские казни развивали в народе жестокость и грубость. Его безмерная алчность способствовала не обогащению, а обнищанию русского края… Поступки государя распространяли в нравах подданных пороки хищничества, обмана и насилия над слабейшим… При таких порядках мог господствовать бессмысленный страх перед силою, а не сознательное уважение к законной власти».

Противостояние ордынской Москвы и самоуправляемого Новгорода – это критическая точка выбора пути России. Кто объединит Россию, и какой она будет? Такой же вопрос решала Германия: Австрия или Пруссия? Железом и кровью Бисмарк обеспечил победу Пруссии, эта дорога привела к двум мировым войнам.
14-го июля 1471-го года новгородцы проиграли принципиальное сражение на реке Шелони. А уже 15-го февраля 1478-го года Новгород окончательно сдался, снят и отправлен в Москву вечевой колокол – наш колокол свободы. В нашей гражданской войне Севера и Юга победил Юг.

А дальнейшее нам все до боли знакомо. Начинается подавление свободомыслия и самостоятельных людей. Десятилетие Иван III ведет постоянную высылку бояр и лучших купцов. Выслали почти 10 тысяч человек при населении Новгорода около 30 тысяч.

Окончательный финал наступает при Иване IV Грозном. В 1569-ом году он осуществляет карательную операцию, на уровне геноцида. Идут массовые показательные изуверские казни горожан, женщин и детей — по полторы тысячи человек в день. Новгород потерял от 15% до 50% населения, его звезда закатилась. Россия сделала свой исторический выбор.

Сегодня мы вновь ищем в истории точки опоры, свой национальный путь и нам очень важно не ошибиться. Но мы привычно выбираем самых жестоких строителей вертикали, остановивших, в конечном счете, развитие страны. А действительно великому царю-освободителю народа от рабства— крепостного права Александру II благодарное общество никак не может поставить памятник. Либерал, видите ли, мало нас сек.

Сергей Цыпляев
президент Фонда «Республика», член КГИ

https://echo.msk.ru/blog/tsuplyaev_s/2094744-echo/



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  • 18 | 19.11.2017, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 19.11.2017, 13:38 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 298 | Комментарии: 32260 | Рейтинг: +5714,3
_______
Прапорщик админ не пропускает лайк твоему комменту "за Аргентину"
Вероятно "толерантно" вспомнил, как молодые валидовцы вывезли из нищей Башкирии деньги якобы на "больных детей Африки" ?



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  • 19 | 19.11.2017, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
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18 часов назад, источник: ИА Башинформ
В Уфе под сокращение попали восемь тысяч работников
По информации службы занятости, с начала года 534 предприятия и организации Уфы были вынуждены уволить 7978 человек. Из них 428 работников уволены на этой неделе.
Численность работников, предполагаемых к увольнению, составила 3830.
Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, из числа уволенных работников трудоустроены 4040. В том числе, в своей организации — 1507 человек. В службу занятости за помощью в трудоустройстве обратились с начала года 577 человек.
Переведены на неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю по инициативе 13 работодателей 273 человека. Наибольшее количество таких сотрудников наблюдается сейчас на трех предприятиях: АО БПО «Прогресс», Центр метрологических исследований «Урал-Гео» и Уфимский тепловозоремонтный завод — 111, 42 и 40 работников, соответственно.
33
______
Вот не освятили святой водой уфимские заводы и Бог не помог?



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  • 20 | 19.11.2017, 16:33 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 19.11.2017, 12:01 | Автор: Егерь
Публикации: 3779 | Комментарии: 6593 | Рейтинг: +2767,1

Руководство страны может получить право отменить основные главы конституции, в том числе о правах и свободах человека

Именно так ряд экспертов расценивают положение законопроекта о конституционном собрании. На днях он был внесен в Госдуму. По мнению руководителя международной правозащитной группы АГОРА Павла Чикова, сам текст документа дает понять, что власти хотят принять новую конституцию. Сам законопроект основан на версиях предыдущих документов, которые предлагали депутаты второго и третьего созывов Госдумы.
---------------
Укрупнят регионы. Не будет недогосударств в государстве.



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