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Исторические картинки. Алые маки Булгаково










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Наступал двадцатый век, окрашенный алым цветом. Цветом крови. Но мирная жизнь в Булгаково неспешно струилась среди дивной природы.

Исторические картинки. Алые маки Булгаково


Как в нашем Крыму, зовущим гостей полюбоваться его неповторимой красотой.

Наверное, да наверняка, усадьба Ольги Александровны Ралль в Булгаково тоже утопала в цветах. Но где же находилось поместье семейства Ралль?

Заглянем в наиболее подробный список населённых мест Уфимской губернии за 1896 год.

Само Булгаково (Воскресенское) раскинулось при Оренбургском почтовом тракте и речке Уршак. В селе стояло 129 дворов, проживало 475 мужчин и 491 женщина. Имелись церковь, волостное правление, земская сельскохозяйственная школа, хлебозапасный магазин, почтовое отделение, казённая винная лавка, домовые бакалейные лавки.

Затем в списке указан какой-то посёлок Сантура при р. Уршак (11 дворов, 77 чел. и бакалейная лавка). Не знаю, где он находился.

И далее усадьба Ралль, тоже при р. Уршаке (1 двор, 9 чел.).

Отдельно показан хутор Раллей «Привал» при почтовом тракте, Уршаке и озере Карпушкинском (1 дв., 23 чел.). В крупном поместье обычно имелось несколько разбросанных построек.

В документах имение Раллей указывалось прямо при Булгаково. И карта 1910-х годов это подтверждает. На самой юго-западной окраине села показана усадьба А.Н. Ралля:

Исторические картинки. Алые маки Булгаково


Логично возникает предположение, уж не отдал ли Александр Иович Кугушев старую усадьбу дворян Булгаковых своей дочери Ольге? Себе он возводит новое жильё.

У Читателя давно уже вертится вопрос – а кто такие эти Ралли?

Любопытно, но дворяне Ралли также помещики Шацкого уезда Тамбовской губернии. Старшие дети Кугушевых, вероятно, родились ещё там, в имении «Отрада». Скорее всего, и Ольга познакомилась с будущим мужем в тех краях.

На 1895 год основное имение принадлежало О.А. Ралль – 2536 десятин, в том числе огромная усадьба на площади в 6 десятин / гектаров, много пашни, покосов, достаточно леса, включая 507 десятин под кустарником и зарослями. Видимо, уршакская урёма отошла дочери.

За Н.А. Раллем числилось 500 десятин с маленькой усадьбой в 0,17 дес. Здесь также велось хозяйство.

По всей видимости, семейство Раллей постоянно проживало в Булгаково, не зафиксировано их городское жильё, да и среди служащих Ралли не встречаются. Типичные сельские помещики. Лишь в 1883 году упоминается почётный мировой судья Уфимского уезда губернский секретарь Николай Александрович Ралль.

Краеведам надо знать, что Российская национальная библиотека (РНБ) в Санкт-Петербурге оцифровала и выложила в свободный доступ памятные книжки (адрес-календари) по всем губерниям Российской империи.

Заходим в интернет и набираем РНБ. Далее – коллекции электронных изданий, памятные книжки губерний Российской империи. В окне поиска набираем «Уфимская губерния». И все справочники перед Вами. Читайте, ищите. Не выходя из дома. Не надо ехать в Уфу и сидеть в библиотеках.

В ограде уничтоженного храма в Булгаково 17 июля 1901 года похоронили дворянина, коллежского секретаря Николая Александровича Ралля. На 48-м году жизни.

То есть, Н.А. Ралль – примерно 1853 года рождения. У булгаковского помещика был брат – Фёдор Александрович Ралль. В 1883 году он избирался депутатом от дворянства Уфимского уезда.

Видимо, к брату перешло отдельное поместье Н.А. Ралля. На 1907-й год в Воскресенской волости при дер. Бекетово числилось имение в 485,5 десятин наследников Ф.А. Ралля, тот уже умер. В наследниках числилась О.А. Ралль – вдова брата.

Она прожила, по всей видимости, долгую жизнь, но по переписи 1912 года собственником имения при селе Булгаково состоял уже Александр Николаевич Ралль. Сын.

Поиски в интернете открывают новую страницу в истории Булгаково. Морскую!

Исторические картинки. Алые маки Булгаково


Бой у мыса Сарыч Черноморского флота с германо-турецким линейным крейсером «Гебен» 18 ноября 1914 года. Сайт: Русский флот в искусстве. Первая мировая война. Автор сайта Smertelno_Opasen_777.

Александр Николаевич Ралль родился в 1882 году. Окончил морской корпус в 1903 году, дослужился до старшего лейтенанта, в отставку вышел (или выгнала революционная матросня) лишь в 1917 году. Супруга – Елисавета Васильевна, в 1914 году родилась дочь Наталия.

В семье Раллей детей воспитывали в патриотических традициях. Когда началась Гражданская война, А.Н. Ралль уходит в белое движение, капитан 2-го ранга, воевал на Восточном фронте у Колчака вплоть до эвакуации Приморья. В 1922–1923 годах в составе офицерской роты Урало-Егерского отряда в Корее. Эмигрировал в США. Умер 27 апреля 1954 года в Вашингтоне. Известна также дочь Елизавета Александровна Ралль (умерла в Париже в 1939 году), значит вся семья покинула Булгаково.

Пока хозяин служил на флоте, имение в Булгаково процветало. На 1912 год под посевом было 946 десятин (350 ржи и 450 овса, 26 дес. занимали кормовые травы), держали 508 голов скота (131 лошадь, 153 коровы, 210 овец), работали винокуренный завод и водяная мукомольная мельница.

В Булгаково существовала передовая агрофирма! О которой можем очень подробно рассказать, но приведём лишь самые основные сведения.

Когда летом 1917 года статистики приехали в имение Воскресенское (оно так звалось) дворянина Александра Николаевича Ралля, хозяин проживал в Булгаково. Морской офицер вернулся на Родину. Ненадолго.

Хозяйство велось на трёх хуторах, где стояло 43 постройки. Возле усадьбы раскинулся сад на площади в целую десятину / гектар, столько же занимал огород. Садовником служил 41-летний (в 1917 году) башкир Ш.А. Бекметов, семья – жена (29 лет), сыновья (7, 4 и 3 лет), отец (75 лет). Зарплата 40 рублей.

Обширное хозяйство возглавлял менеджер – управляющий 42-летний Осип Георгиевич Михайловский, литовец, коллежский регистратор, жена, четыре дочери. Ему помогали эконом-ключник И.А. Загайнов, конторщик И.Я. Кудрявцев и др.

А дел было невпроворот. В имении Воскресенском были мукомольная мельница, крупяная рушка, винокуренный завод, кирпичный завод, добывалась известь, действовали племенные заводы – крупного рогатого скота, лошадей, овец и свиней. Крестьянским скотом не пользовались.

Скот выращивали в экономии. Нашему взору предстали бы рысаки и тяжеловозы, были даже 34 вола! Редкость для Уфимской губернии. И ещё 40 дойных коров ангельнской породы.

Англерская порода – порода крупного рогатого скота молочного направления. Выведена на полуострове Ангельн (Германия). Фото:

Исторические картинки. Алые маки Булгаково


Ежегодно выращивалось от 40 до 50 телят. Молоко и масло отправлялось в Уфу. Гуляло стадо в 345 овец оксфордширской породы, куры, гуси, индейки.

Шикарные покосы, выращивали кормовые свёклу и турнепс, травы (костёр, люцерну, тимофеевку, клевер). Лесное хозяйство, ну и, конечно, зерновые.

На «машинном дворе» стояли 11 многоконных плугов (предшественники трактора, для них держали волов), 5 рядовых, дисковая и 2 разбросных сеялки, 2 жнейки, 5 косилок, 9 сноповязалок (жатка, которая скошенный хлеб увязывает в снопы шпагатом), элеватор, конная и паровая 10-сильная молотилки, локомобиль, 2 зерносушилки и проч. и проч.

Имение Ралля давало работу массе народа, от постоянных до сезонных. Шла война и все работники получали дополнительно к зарплате паёк. Кроме того кормили за общим столом на 1 руб. 92 коп.

Большой ли паёк был в Булгаково летом 1917 года у А.Н. Ралля? Если интересуетесь, отвечу:

В месяц на работника выдавали 2 пуда ржаной муки, полпуда пшённой крупы, полтора пуда картофеля, 4 фунта постного масла, 15–30 фунтов мяса, 3 фунта соли, ¼ фунта чая и 2 фунта сахара. Фунт = 1/40 пуда, около 410 граммов. Служащие получали только муку, крупу, соль и мясо.

Статистики отметили, что имение выделяется высоким уровнем агротехники, окрестные крестьяне повышали качество своего скота в имении Ралля. Передовыми в поместье были семеноводство и травосеяние.

Винокуренный завод, там стоял 10-сильный паровой двигатель, не действовал с 16 февраля 1915 года. Объявили «сухой закон», а раньше вырабатывал на своём сырье до 84 тысяч вёдер сырого 40-градусного спирта. Ведро = 12,3 литра.

Десять месяцев в году шумели две водяные турбины (по 35–45 сил) на мукомольной мельнице. Четверо мельников в сезон выдавали «на гора» до 3 тыс. пудов муки в сутки. Трудился батюшка Уршак.

На этом остановимся. Устали, наверное, от экономики?

Тогда поговорим о… террористах.

Стреляют в Булгаково. Рядом стрельбище. Народ жалуется.

Стрелять начали почти 110 лет назад. Сильную организацию боевиков создали уфимские эсдеки (социал-демократы) большевистского толка, хотя чёткого деления в партии тогда ещё не было.

Всякая революция требует больших денег и террористы стали обращать внимание на их перевозку. А по Оренбургскому тракту регулярно курсировала конная почта, возившая в том числе различные ценности.

Первый блин вышел комом. Около десяти террористов из уфимских большевиков и присоединившихся латышских эсдеков (жителей совр. Архангельского района) около 6 часов вечера 30 августа 1908 года залпом встретили конную почту возле деревни Камышлы.

Но, во первых, почтальона сопровождало четыре вооружённых стражника, которые героически ответили боевикам огнём (один стражник был убит, другой ранен).

Во вторых, вдоль дороги от Булгаково до Камышлов почти непрерывно лежали небольшие деревни. Бывшие неподалёку крестьяне, видимо, с вилами и косами (заканчивались полевые работы) бросились на подмогу почте, не испугавшись «борцов за счастье народное» с револьверами.

Боевикам пришлось удрать. Второй теракт подготовили тщательнее.

Местом разбоя выбрали глухой овраг в шести верстах по дороге, не доезжая Булгаково. Местечко звалось «Трахтау». Сейчас это ручей «Тралтау» (по карте яндекса), который огибает Вязовский лес и пересекает старый тракт из Булгаково в Бекетово (новая трасса на юг идёт другим маршрутом). Именно там ныне находится пресловутое стрельбище.

Место теракта 3 сентября 1908 года (овраг Трактау):

Исторические картинки. Алые маки Булгаково


Как и месяц назад террористов было около 10 человек (уфимские большевики и латыши), видимо, та же группа негодяев, что была при Камышлах.

Пароконная почта (экипаж на двух лошадях) ехала из Стерлитамака в Уфу безмятежно. Почтальон Андреев и стражник Хугар не ждали неприятностей. Время – 3,5 часа дня 3 сентября 1908 года. Самое начало осени по старому стилю, солнце в зените, тепло, кругом зелень, птички щебечут.

Начальник уфимской почтово-телеграфной конторы сообщал подробности со слов пережившего шок почтальона. После неудачи под Камышлами, бандиты выбрали глухое место и более слабую «добычу».

Боевики-большевики сразу обрушили массированный огонь по… несчастным лошадкам. Получив изрядную порцию свинца, кони рухнули. Но почтальон и стражник успели выскочить из экипажа и открыли ответную стрельбу по кустам, почтальоны тоже были при оружии.

Когда кончились патроны, они бросились за подмогой в сторону Булгаково, оставив почту. Заметим, что никто из них не пострадал. Видимо, боевики, получив отпор, попрятались за деревьями или отступили в глубь леса. Шкурой своей революционной рисковать не хотели.

Булгаковские власти вызвали полицию, вечером прибыл сам исправник (начальник райотдела по современному) и конная стража. На дороге они обнаружили опрокинутый экипаж, разрезанные чемоданы, вдоль тракта и по лесу были разбросаны посылки «в разбитом виде».

Мерзавцы унесли приличную добычу – 2584 рубля деньгами, посылок на 2610 рублей (это, видимо, сумма оценки при отправлении), там могли находиться самые разные предметы (личные вещи, что бывает обычно в посылках). И, наконец, пропало 10 заказных писем, за утерю каждого почтовое ведомство тогда платило по 10 рублей. Это могли быть счета, ценные документы и проч.

Бандитов не поймали.

Мёртвые с косами сбросили царя,
Занималась алая, занималась алая,
Занималась алая, эх,
Заря, заря, заря, алая заря.
Заря, заря, заря, алая заря. (слова А. Шаганова, группа Любэ)

До встречи в последней серии цикла «Кто мы в Булгаково?»

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 26.11.2017, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Наступал двадцатый век, окрашенный алым цветом. Цветом крови."

------------------------------

Алый цвет всегда был любим на Руси. Не только "в двадцатом веке".



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  • 2 | 26.11.2017, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
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"... террористов было около 10 человек (уфимские большевики и латыши), видимо, та же группа негодяев..."

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Негоже дохтуру исторических наук так явно обозначать свою ненависть к одним и раболепие перед другими. Тогда ты не историк, а интерпретатор исторических событий, отрабатывающий заказ власти.



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  • 3 | 26.11.2017, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Как в нашем Крыму, зовущим гостей полюбоваться его........
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Ай малатца! Михаил Роднов, доктор......Засчитано.



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  • 4 | 26.11.2017, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
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О Боже!
Насколько бы была процветающей Уфимская губерния если бы она не попала под башкирское иго...



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  • 5 | 26.11.2017, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Школьники будут изучать государственные языки республик, входящих в состав России, в объеме двух часов в неделю, при этом дети и родители дополнительно смогут выбрать для изучения родной язык, соответствующие рекомендации министерства образования и науки РФ поступят в регионы в ближайшее время, сообщил журналистам полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич.
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Нуу вот и дождались , когда справедливость восторжествовала !



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  • 6 | 26.11.2017, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
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«Действительно, очень насущный вопрос, который стоит на повестке дня не только в Татарстане, но и во всех национальных республиках. В этой связи я должен сказать: в Конституции РФ, в 68-й статье установлено, что государственным языком Российской Федерации на всей территории страны является русский язык. Одновременно республикам гарантировано право на установление своих государственных языков. Федеральными законами о языках народов РФ и об образовании в РФ гарантировано право граждан на изучение родных языков и государственных языков республик в общеобразовательных школах в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом», — пояснил Бабич.



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  • 7 | 26.11.2017, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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«Тем самым, вопросы изучения русского языка, а также родных языков и государственных языков республик и нормативно, и методологически будут окончательно урегулированы. И тем самым поручение президента РФ будет выполнено в полном объёме. Далее практической деятельностью органов государственной власти регионов необходимо довести эти вопросы до фактического исполнения», — отметил полпред.
Бабич подчеркнул, что принятое решение учитывает все многообразие межнационального устройства России и создаёт условия как для полноценного изучения государственного языка Российской Федерации, каковым является русский язык, так и для сохранения и развития родных языков народов России. Бабич попросил общественные организации в регионах не политизировать проблему, а работать конструктивно.
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  • 8 | 26.11.2017, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Исторические картинки. Алые маки Булгаково
Опубликовано: Администратор | 26.11.2017
Раздел: История | Просмотры: 60 | Комментарии: 7
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Судя по тому, с каким пристрастием описывает Роднов барскую жизнь того времени, явно видно, что он спит и видит себя в роли энтих помещиков и мелкопоместных дворян!
Да не все так безоблачно и безметяжно было господин Роднов в то время! А вы почему-то об этом упорно не хотите писать!



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  • 9 | 26.11.2017, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Толчок развитию Башкирии дала умная деятельность юриста А.С. Ключарева на посту Уфимского губернатора.
300 школ, реальное училище, учительский институт, поземельный банк, межевание башкирских земель, освоение залежей, сельхозшкола для башкир-сирот в Юматово, Аксаковский народный дом, женская гимназия, станция скорой помощи и личная дружба с промышленниками, купцами и помещиками всех национальностей и учет их просьб и пожеланий.
Нет данных о посещении губернатором Булгаково, но уверен развитие села без его участия не обошлось
Кроме этого Ключарев единственный губернатор, который не любил лести и пустословия, а людей ценил по делам.
Понятия не имею, почему в Ушаковском парке могила малоизвестного башкирского писателя, но нет в Уфе признаков народной благодарности самому деятельному губернатору?
Только не желанием знать историю Башкирии и черной неблагодарностью можно назвать совместное постановление бюро и СМ , удовлетворившего просьбу т. Ахунзянова о ходатайстве переименования ж.д. полустанка, названного в честь деятельного губернатора А.С. Ключарева.
Стереть башкирским большевикам память о замечательных людях Башкирии не удавалось. Как впрочем, все остальное, о чем они громко заявляли, но без поддержки центра не смогли и не умели сделать для башкирского общества.



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  • 10 | 26.11.2017, 12:12 | Автор: xrul | На сайте
    Публикации: 99 | Комментарии: 1598 | Рейтинг: -194,1
Да не все так безоблачно и безметяжно было господин Роднов в то время! А вы почему-то об этом упорно не хотите писать!
----------------
Потому, что он такой же историк как Блунт охотник на гусей.



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  • 11 | 26.11.2017, 12:16 | Автор: xrul | На сайте
    Публикации: 99 | Комментарии: 1598 | Рейтинг: -194,1
Школьники будут изучать государственные языки республик, входящих в состав России, в объеме двух часов в неделю, при этом дети и родители дополнительно смогут выбрать для изучения родной язык, соответствующие рекомендации министерства образования и науки РФ поступят в регионы в ближайшее время, сообщил журналистам полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич.
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Благоприятная новость, направленная на повышение культурного уровня трудящихся, молодцы.



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  • 12 | 26.11.2017, 12:38 | Автор: Sharik | На сайте
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Наверное, да наверняка, усадьба Ольги Александровны Ралль в Булгаково тоже утопала в цветах. Но где же находилось поместье семейства Ралль?
====================================
Всегда, как правило у Роднова появляется вопрос,а где находилось?
У меня уже давно создалось такое мнение,что Родновские поместья и
церкви строились из дешевой древесины или самана или он просто
описывает Потемкинские строения от которых даже печной кирпич не сохранился.А ведь он утверждает,что это все было в начале20 века!
У нас почему то хоть в Челябинской,хоть в Курганской областях все
дома помещичьи сохранились и церкви тоже.Да что им будет если
стены метровые из красного кирпича.Вчера вот проезжал Большой
Куяш там церковь сверкает после косметического ремонта,а ведь
вознесли ее в 1812 году в честь победы над Наполеоном.
Конечно мне интересно все ,что касается истории но не уважаю Роднова
за его легкомысленный,шовинистический подход к историческим
фактам.



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  • 13 | 26.11.2017, 12:47 | Автор: ufimsky-obuvatel
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Грустно всё это читать: "И ещё 40 дойных коров ангельнской породы...... ...Гуляло стадо в 345 овец оксфордширской породы, куры, гуси, индейки."
А потом произошла революция 1917 года и куда всё делось... В 80-ые годы синее молоко в драку разбирали.



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  • 14 | 26.11.2017, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
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"... имение в Булгаково процветало. На 1912 год под посевом было 946 десятин (350 ржи и 450 овса, 26 дес. занимали кормовые травы), держали 508 голов скота (131 лошадь, 153 коровы, 210 овец), работали винокуренный завод и водяная мукомольная мельница.

В Булгаково существовала передовая агрофирма!"

================

В 1929 году был образован совхоз "Месягутовский": на 10 000 га выращивались пшеница, рожь, овёс, греча; на нескольких МТФ производилось молоко, был маслозавод. Совхоз был миллионером, носил звание "Краснознамённый".

В Алегазово существовала передовая агрофирма!

PS. В Новейшую историю хозяйство раскулачено "меньшевиками", поля обрабатываются на 20% от прежних угодий, остальное заросло бурьяном и порушено.



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  • 15 | 26.11.2017, 12:50 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4095 | Рейтинг: -677,7
А что и Кухарка считает себя потомком столовых дворян? Как мыла полы твои предки у дворян и ты выносить помой олигарха теперь.



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  • 16 | 26.11.2017, 12:58 | Автор: ufimsky-obuvatel
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Сто лет прошло, как случилась Великая Октябрьская Социалистическая Революция, но у нас в стране не было даже слабой попытки проанализировать и дать какую-то оценку тем событиям. Как будто и не было.
Находился в это время в Вьетнаме. Там по местному телевидению показали торжественное заседание партийного руководства, большой босс выступил с докладом, а потом концерт с участием местных артистов и детей, посвященное столетию нашей революции.



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  • 17 | 26.11.2017, 13:29 | Автор: ufimsky-obuvatel
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......В документах имение Раллей указывалось прямо при Булгаково.
......Логично возникает предположение, уж не отдал ли Александр Иович Кугушев старую усадьбу дворян Булгаковых своей дочери Ольге? Себе он возводит новое жильё.
------------------------------
15 | 26.11.2017, 12:50 | Автор: Дед | На сайте
А что и Кухарка считает себя потомком столовых дворян? Как мыла полы твои предки у дворян и ты выносить помой олигарха теперь.
------------------------------------------------
Обратите внимание на фамилии русских помещиков: Ралль - это потомки немцев, Кугушевы и Булгаковы - потомки выходцев из Орды. Много ли вы знаете русских помещиков с фамилией Иванов?
Наверное в этом одна из причин революции 1917 года - большинство русских дворян не русского происхождения. Да, они верой и правдой служили Русскому государству, но при этом всегда были отчуждены от простого русского народа. Будучи патриотами и православными они не понимали и презирали простой русский народ. Народ же им ответил ненавистью и ликвидацией дворян как класса.
Но вместе с русскими дворянами русские крестьяне ликвидировали понятия о личном достоинстве и правах личности.



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  • 18 | 26.11.2017, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У нас почему то хоть в Челябинской,хоть в Курганской областях все
дома помещичьи сохранились и церкви тоже.Да что им будет если
стены метровые из красного кирпича.
_______
Там, в Челябинской и Курганской областях, вероятно, не было большевиков-валидовцев?
А в Башкирии это интересное сочетание на глазах КГБ росло и процветало и благоденствует до сих пор.
Разрушались не только помещичьи усадьбы, но сносились старинные кладбища, как русские, так и мусульманские.
В Башкирии есть одно место на дороге, где ежегодно происходит много ДТП. Старики утверждают, что раньше на снесенном под дорогу холме было мусульманское кладбище.
Надо ж кому- то в башкирском обкоме партии догадаться в месте "отдыха и массовых народных увеселений" в Ушаковском парке закопать тело покойного коммуниста и "видного башкирского писателя" родом из Самарской губернии.
Традиции башкир и сегодня никто из башкирской активной среды с дипломами квотных гуманитариев толком не знает.
Жилища, где рождались и умирали люди, могилы предков- сакральны. Их надлежалоберечь и сохранять для потомков. В ходу была такая поговорка- не я строил, не мне дано разрушать.
А для "башкирских коммунистов" - игнорирование традиций башкир были и остаются вполне нормальными.
Даже сегодня можно в центре города вбить кол и начать строить жилой дом из остатков сельской фермы. Документация и архитектура не есть предметы, достойные размышлений, когда брат, сват, кум работают в верхних эшелонах власти.
При этом сами башкирские активисты утверждают, что они "народ-воин", а на белой кошме почему-то поднимают над своими головами тех, кто в годы войны "ковал" Победу в глубоком тылу.



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  • 19 | 26.11.2017, 13:40 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 9355 | Рейтинг: -1637,2
...Боевики-большевики сразу обрушили массированный огонь по… несчастным лошадкам. Получив изрядную порцию свинца, кони рухнули. Но почтальон и стражник успели выскочить из экипажа и открыли ответную стрельбу по кустам, почтальоны тоже были при оружии.

Когда кончились патроны, они бросились за подмогой в сторону Булгаково, оставив почту. Заметим, что никто из них не пострадал. Видимо, боевики, получив отпор, попрятались за деревьями или отступили в глубь леса. Шкурой своей революционной рисковать не хотели...
______________________________________________________
Перелистывал статью и глаз зацепился за это.
Если отбросить все причитания, то на самом деле всё было так.
Боевики применили классическую тактику, лишив экипаж маневренности и пожалев людей, которые были в составе этого экипажа.
Не только пожалели, но и дали им спокойно убежать.
Не душегубы оказались.



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  • 20 | 26.11.2017, 13:52 | Автор: Sharik | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 3819 | Рейтинг: -147,6
16 | 26.11.2017, 12:58 | Автор: ufimsky-obuvatel
Публикации: 0 | Комментарии: 5137 | Рейтинг: +954,7
Сто лет прошло, как случилась Великая Октябрьская Социалистическая Революция, но у нас в стране не было даже слабой попытки проанализировать и дать какую-то оценку тем событиям. Как будто и не было.
Находился в это время в Вьетнаме. Там по местному телевидению показали торжественное заседание партийного руководства, большой босс выступил с докладом, а потом концерт с участием местных артистов и детей, посвященное столетию нашей революции.
==========================Если начнешь анализировать то прийдется
сохранившиеся имущества и земли возвращать хозяевам.
С такой идеей ты себе наживешь врагов ,например в лице камрада который
считает свою зеленку на землю от Бога.
151 | 24.11.2017, 21:07 | Автор: Comrad
Публикации: 0 | Комментарии: 454 | Рейтинг: +9,6
.........
Если у меня есть право собственности на землю , зарегистрированное в регпалате , то какое право имеют башнацики с конгресса на мою землю оказывать обременение ? Хотя бы моральное ?.........

Да бог с ним с этим клоном кухарки вон Порошенко просит извиниться России
перед Украиной за голодомор,пострадали то не только украинцы но
вымерли тогда от голода и большинство башкир с казахами.
Наверное не стоит ворошить прошлое пытаясь анализировать действия
предков,есть для этого история главное не допустить М.Роднова к
фальсификации данных тех времен.



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