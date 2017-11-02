Исторические картинки. Алые маки Булгаково

Как в нашем Крыму, зовущим гостей полюбоваться его неповторимой красотой.
Наверное, да наверняка, усадьба Ольги Александровны Ралль в Булгаково тоже утопала в цветах. Но где же находилось поместье семейства Ралль?
Заглянем в наиболее подробный список населённых мест Уфимской губернии за 1896 год.
Само Булгаково (Воскресенское) раскинулось при Оренбургском почтовом тракте и речке Уршак. В селе стояло 129 дворов, проживало 475 мужчин и 491 женщина. Имелись церковь, волостное правление, земская сельскохозяйственная школа, хлебозапасный магазин, почтовое отделение, казённая винная лавка, домовые бакалейные лавки.
Затем в списке указан какой-то посёлок Сантура при р. Уршак (11 дворов, 77 чел. и бакалейная лавка). Не знаю, где он находился.
И далее усадьба Ралль, тоже при р. Уршаке (1 двор, 9 чел.).
Отдельно показан хутор Раллей «Привал» при почтовом тракте, Уршаке и озере Карпушкинском (1 дв., 23 чел.). В крупном поместье обычно имелось несколько разбросанных построек.
В документах имение Раллей указывалось прямо при Булгаково. И карта 1910-х годов это подтверждает. На самой юго-западной окраине села показана усадьба А.Н. Ралля:
Логично возникает предположение, уж не отдал ли Александр Иович Кугушев старую усадьбу дворян Булгаковых своей дочери Ольге? Себе он возводит новое жильё.
У Читателя давно уже вертится вопрос – а кто такие эти Ралли?
Любопытно, но дворяне Ралли также помещики Шацкого уезда Тамбовской губернии. Старшие дети Кугушевых, вероятно, родились ещё там, в имении «Отрада». Скорее всего, и Ольга познакомилась с будущим мужем в тех краях.
На 1895 год основное имение принадлежало О.А. Ралль – 2536 десятин, в том числе огромная усадьба на площади в 6 десятин / гектаров, много пашни, покосов, достаточно леса, включая 507 десятин под кустарником и зарослями. Видимо, уршакская урёма отошла дочери.
За Н.А. Раллем числилось 500 десятин с маленькой усадьбой в 0,17 дес. Здесь также велось хозяйство.
По всей видимости, семейство Раллей постоянно проживало в Булгаково, не зафиксировано их городское жильё, да и среди служащих Ралли не встречаются. Типичные сельские помещики. Лишь в 1883 году упоминается почётный мировой судья Уфимского уезда губернский секретарь Николай Александрович Ралль.
Краеведам надо знать, что Российская национальная библиотека (РНБ) в Санкт-Петербурге оцифровала и выложила в свободный доступ памятные книжки (адрес-календари) по всем губерниям Российской империи.
Заходим в интернет и набираем РНБ. Далее – коллекции электронных изданий, памятные книжки губерний Российской империи. В окне поиска набираем «Уфимская губерния». И все справочники перед Вами. Читайте, ищите. Не выходя из дома. Не надо ехать в Уфу и сидеть в библиотеках.
В ограде уничтоженного храма в Булгаково 17 июля 1901 года похоронили дворянина, коллежского секретаря Николая Александровича Ралля. На 48-м году жизни.
То есть, Н.А. Ралль – примерно 1853 года рождения. У булгаковского помещика был брат – Фёдор Александрович Ралль. В 1883 году он избирался депутатом от дворянства Уфимского уезда.
Видимо, к брату перешло отдельное поместье Н.А. Ралля. На 1907-й год в Воскресенской волости при дер. Бекетово числилось имение в 485,5 десятин наследников Ф.А. Ралля, тот уже умер. В наследниках числилась О.А. Ралль – вдова брата.
Она прожила, по всей видимости, долгую жизнь, но по переписи 1912 года собственником имения при селе Булгаково состоял уже Александр Николаевич Ралль. Сын.
Поиски в интернете открывают новую страницу в истории Булгаково. Морскую!
Бой у мыса Сарыч Черноморского флота с германо-турецким линейным крейсером «Гебен» 18 ноября 1914 года. Сайт: Русский флот в искусстве. Первая мировая война. Автор сайта Smertelno_Opasen_777.
Александр Николаевич Ралль родился в 1882 году. Окончил морской корпус в 1903 году, дослужился до старшего лейтенанта, в отставку вышел (или выгнала революционная матросня) лишь в 1917 году. Супруга – Елисавета Васильевна, в 1914 году родилась дочь Наталия.
В семье Раллей детей воспитывали в патриотических традициях. Когда началась Гражданская война, А.Н. Ралль уходит в белое движение, капитан 2-го ранга, воевал на Восточном фронте у Колчака вплоть до эвакуации Приморья. В 1922–1923 годах в составе офицерской роты Урало-Егерского отряда в Корее. Эмигрировал в США. Умер 27 апреля 1954 года в Вашингтоне. Известна также дочь Елизавета Александровна Ралль (умерла в Париже в 1939 году), значит вся семья покинула Булгаково.
Пока хозяин служил на флоте, имение в Булгаково процветало. На 1912 год под посевом было 946 десятин (350 ржи и 450 овса, 26 дес. занимали кормовые травы), держали 508 голов скота (131 лошадь, 153 коровы, 210 овец), работали винокуренный завод и водяная мукомольная мельница.
В Булгаково существовала передовая агрофирма! О которой можем очень подробно рассказать, но приведём лишь самые основные сведения.
Когда летом 1917 года статистики приехали в имение Воскресенское (оно так звалось) дворянина Александра Николаевича Ралля, хозяин проживал в Булгаково. Морской офицер вернулся на Родину. Ненадолго.
Хозяйство велось на трёх хуторах, где стояло 43 постройки. Возле усадьбы раскинулся сад на площади в целую десятину / гектар, столько же занимал огород. Садовником служил 41-летний (в 1917 году) башкир Ш.А. Бекметов, семья – жена (29 лет), сыновья (7, 4 и 3 лет), отец (75 лет). Зарплата 40 рублей.
Обширное хозяйство возглавлял менеджер – управляющий 42-летний Осип Георгиевич Михайловский, литовец, коллежский регистратор, жена, четыре дочери. Ему помогали эконом-ключник И.А. Загайнов, конторщик И.Я. Кудрявцев и др.
А дел было невпроворот. В имении Воскресенском были мукомольная мельница, крупяная рушка, винокуренный завод, кирпичный завод, добывалась известь, действовали племенные заводы – крупного рогатого скота, лошадей, овец и свиней. Крестьянским скотом не пользовались.
Скот выращивали в экономии. Нашему взору предстали бы рысаки и тяжеловозы, были даже 34 вола! Редкость для Уфимской губернии. И ещё 40 дойных коров ангельнской породы.
Англерская порода – порода крупного рогатого скота молочного направления. Выведена на полуострове Ангельн (Германия). Фото:
Ежегодно выращивалось от 40 до 50 телят. Молоко и масло отправлялось в Уфу. Гуляло стадо в 345 овец оксфордширской породы, куры, гуси, индейки.
Шикарные покосы, выращивали кормовые свёклу и турнепс, травы (костёр, люцерну, тимофеевку, клевер). Лесное хозяйство, ну и, конечно, зерновые.
На «машинном дворе» стояли 11 многоконных плугов (предшественники трактора, для них держали волов), 5 рядовых, дисковая и 2 разбросных сеялки, 2 жнейки, 5 косилок, 9 сноповязалок (жатка, которая скошенный хлеб увязывает в снопы шпагатом), элеватор, конная и паровая 10-сильная молотилки, локомобиль, 2 зерносушилки и проч. и проч.
Имение Ралля давало работу массе народа, от постоянных до сезонных. Шла война и все работники получали дополнительно к зарплате паёк. Кроме того кормили за общим столом на 1 руб. 92 коп.
Большой ли паёк был в Булгаково летом 1917 года у А.Н. Ралля? Если интересуетесь, отвечу:
В месяц на работника выдавали 2 пуда ржаной муки, полпуда пшённой крупы, полтора пуда картофеля, 4 фунта постного масла, 15–30 фунтов мяса, 3 фунта соли, ¼ фунта чая и 2 фунта сахара. Фунт = 1/40 пуда, около 410 граммов. Служащие получали только муку, крупу, соль и мясо.
Статистики отметили, что имение выделяется высоким уровнем агротехники, окрестные крестьяне повышали качество своего скота в имении Ралля. Передовыми в поместье были семеноводство и травосеяние.
Винокуренный завод, там стоял 10-сильный паровой двигатель, не действовал с 16 февраля 1915 года. Объявили «сухой закон», а раньше вырабатывал на своём сырье до 84 тысяч вёдер сырого 40-градусного спирта. Ведро = 12,3 литра.
Десять месяцев в году шумели две водяные турбины (по 35–45 сил) на мукомольной мельнице. Четверо мельников в сезон выдавали «на гора» до 3 тыс. пудов муки в сутки. Трудился батюшка Уршак.
На этом остановимся. Устали, наверное, от экономики?
Тогда поговорим о… террористах.
Стреляют в Булгаково. Рядом стрельбище. Народ жалуется.
Стрелять начали почти 110 лет назад. Сильную организацию боевиков создали уфимские эсдеки (социал-демократы) большевистского толка, хотя чёткого деления в партии тогда ещё не было.
Всякая революция требует больших денег и террористы стали обращать внимание на их перевозку. А по Оренбургскому тракту регулярно курсировала конная почта, возившая в том числе различные ценности.
Первый блин вышел комом. Около десяти террористов из уфимских большевиков и присоединившихся латышских эсдеков (жителей совр. Архангельского района) около 6 часов вечера 30 августа 1908 года залпом встретили конную почту возле деревни Камышлы.
Но, во первых, почтальона сопровождало четыре вооружённых стражника, которые героически ответили боевикам огнём (один стражник был убит, другой ранен).
Во вторых, вдоль дороги от Булгаково до Камышлов почти непрерывно лежали небольшие деревни. Бывшие неподалёку крестьяне, видимо, с вилами и косами (заканчивались полевые работы) бросились на подмогу почте, не испугавшись «борцов за счастье народное» с револьверами.
Боевикам пришлось удрать. Второй теракт подготовили тщательнее.
Местом разбоя выбрали глухой овраг в шести верстах по дороге, не доезжая Булгаково. Местечко звалось «Трахтау». Сейчас это ручей «Тралтау» (по карте яндекса), который огибает Вязовский лес и пересекает старый тракт из Булгаково в Бекетово (новая трасса на юг идёт другим маршрутом). Именно там ныне находится пресловутое стрельбище.
Место теракта 3 сентября 1908 года (овраг Трактау):
Как и месяц назад террористов было около 10 человек (уфимские большевики и латыши), видимо, та же группа негодяев, что была при Камышлах.
Пароконная почта (экипаж на двух лошадях) ехала из Стерлитамака в Уфу безмятежно. Почтальон Андреев и стражник Хугар не ждали неприятностей. Время – 3,5 часа дня 3 сентября 1908 года. Самое начало осени по старому стилю, солнце в зените, тепло, кругом зелень, птички щебечут.
Начальник уфимской почтово-телеграфной конторы сообщал подробности со слов пережившего шок почтальона. После неудачи под Камышлами, бандиты выбрали глухое место и более слабую «добычу».
Боевики-большевики сразу обрушили массированный огонь по… несчастным лошадкам. Получив изрядную порцию свинца, кони рухнули. Но почтальон и стражник успели выскочить из экипажа и открыли ответную стрельбу по кустам, почтальоны тоже были при оружии.
Когда кончились патроны, они бросились за подмогой в сторону Булгаково, оставив почту. Заметим, что никто из них не пострадал. Видимо, боевики, получив отпор, попрятались за деревьями или отступили в глубь леса. Шкурой своей революционной рисковать не хотели.
Булгаковские власти вызвали полицию, вечером прибыл сам исправник (начальник райотдела по современному) и конная стража. На дороге они обнаружили опрокинутый экипаж, разрезанные чемоданы, вдоль тракта и по лесу были разбросаны посылки «в разбитом виде».
Мерзавцы унесли приличную добычу – 2584 рубля деньгами, посылок на 2610 рублей (это, видимо, сумма оценки при отправлении), там могли находиться самые разные предметы (личные вещи, что бывает обычно в посылках). И, наконец, пропало 10 заказных писем, за утерю каждого почтовое ведомство тогда платило по 10 рублей. Это могли быть счета, ценные документы и проч.
Бандитов не поймали.
Мёртвые с косами сбросили царя,
Занималась алая, занималась алая,
Занималась алая, эх,
Заря, заря, заря, алая заря.
Заря, заря, заря, алая заря. (слова А. Шаганова, группа Любэ)
До встречи в последней серии цикла «Кто мы в Булгаково?»
Михаил Роднов, доктор исторических наук
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Исторические картинки. Алые маки Булгаково
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