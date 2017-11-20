Фермер Хасан Идиятуллин открыто рассказал под видеозапись: Кто, как и зачем поджигают его ферму. И как "люди во власти и погонах" защищают фермеров в Башкортостане. Верее, как - не защищают.
Рассказал, как помогают СМИ Башкортостана защитить табун и лучшую ферму в РБ от нападений бандитов.
Вернее - как СМИ РБ молчат о поджогах. И почему СМИ РБ - молчат?
Где телевидение Башкортостана и где - ТВ Россия-2? Где НТВ? Где Первый канал? Шоу снимаете? Приедете снимать, когда все на ферме сгорит?
Рассказал, как помогает защитить село и фермеров Руководитель и Гарант Конституции России и Башкортостана лично Рустэм Закиевич Хамитов на восьмом году его управления регионом. Молча!
Как институты правопорядка защищают фермера и граждан Башкортостана от бандитов и поджигателей. Вернее - никак!
Как никто из людей власти не позвонил за неделю, после поджога! Никто!
У меня к власти один вопрос. Зачем вы уничтожаете фермеров, село и жизнь по законам в России?
Вы лично, после гибели села, куда жить побежите из России?
И отдельно, мой вопрос к читателям. Как нам самим спасти себя, село и нашу Родину - Россию?
Если в Башкортостане "выборов нет и не будет", а "поджоги и бандиты - есть"? То что делать?
"Выборы" или митинги? Или - "вилы и лопата"? Как нам выжить?
Виктор Золотарев и Хасан Идиятуллин. Специально для Уфимского Журнала.
Репост разрешен и приветствуется. Все сделано бесплатно.
Выжить и не сгореть? Как спасти фермера и конезаводчика в Башкортостане. Хасан Идиятуллин
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