Выжить и не сгореть? Как спасти фермера и конезаводчика в Башкортостане. Хасан Идиятуллин

Фермер и конезаводчик, бывший депутат Верховного Совета Башкирии, Хасан Идиятуллин, подробно рассказал на видео трансляции в прямом эфире ютюба и фейсбука, как можно выжить и не сгореть в Башкортостане, если ты работаешь с лошадьми и участвуешь кандидатом в депутаты на выборах в Иглино.Фермер Хасан Идиятуллин открыто рассказал под видеозапись: Кто, как и зачем поджигают его ферму. И как "люди во власти и погонах" защищают фермеров в Башкортостане. Верее, как - не защищают.Рассказал, как помогают СМИ Башкортостана защитить табун и лучшую ферму в РБ от нападений бандитов.Вернее - как СМИ РБ молчат о поджогах. И почему СМИ РБ - молчат?Где телевидение Башкортостана и где - ТВ Россия-2? Где НТВ? Где Первый канал? Шоу снимаете? Приедете снимать, когда все на ферме сгорит?Рассказал, как помогает защитить село и фермеров Руководитель и Гарант Конституции России и Башкортостана лично Рустэм Закиевич Хамитов на восьмом году его управления регионом. Молча!Как институты правопорядка защищают фермера и граждан Башкортостана от бандитов и поджигателей. Вернее - никак!Как никто из людей власти не позвонил за неделю, после поджога! Никто!У меня к власти один вопрос. Зачем вы уничтожаете фермеров, село и жизнь по законам в России?Вы лично, после гибели села, куда жить побежите из России?И отдельно, мой вопрос к читателям. Как нам самим спасти себя, село и нашу Родину - Россию?Если в Башкортостане "выборов нет и не будет", а "поджоги и бандиты - есть"? То что делать?"Выборы" или митинги? Или - "вилы и лопата"? Как нам выжить?