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Выжить и не сгореть? Как спасти фермера и конезаводчика в Башкортостане. Хасан Идиятуллин










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Фермер и конезаводчик, бывший депутат Верховного Совета Башкирии, Хасан Идиятуллин, подробно рассказал на видео трансляции в прямом эфире ютюба и фейсбука, как можно выжить и не сгореть в Башкортостане, если ты работаешь с лошадьми и участвуешь кандидатом в депутаты на выборах в Иглино.

Выжить и не сгореть? Как спасти фермера и конезаводчика в Башкортостане. Хасан Идиятуллин


Фермер Хасан Идиятуллин открыто рассказал под видеозапись: Кто, как и зачем поджигают его ферму. И как "люди во власти и погонах" защищают фермеров в Башкортостане. Верее, как - не защищают.

Рассказал, как помогают СМИ Башкортостана защитить табун и лучшую ферму в РБ от нападений бандитов.

Вернее - как СМИ РБ молчат о поджогах. И почему СМИ РБ - молчат?

Где телевидение Башкортостана и где - ТВ Россия-2? Где НТВ? Где Первый канал? Шоу снимаете? Приедете снимать, когда все на ферме сгорит?

Рассказал, как помогает защитить село и фермеров Руководитель и Гарант Конституции России и Башкортостана лично Рустэм Закиевич Хамитов на восьмом году его управления регионом. Молча!

Как институты правопорядка защищают фермера и граждан Башкортостана от бандитов и поджигателей. Вернее - никак!

Как никто из людей власти не позвонил за неделю, после поджога! Никто!



У меня к власти один вопрос. Зачем вы уничтожаете фермеров, село и жизнь по законам в России?

Вы лично, после гибели села, куда жить побежите из России?

И отдельно, мой вопрос к читателям. Как нам самим спасти себя, село и нашу Родину - Россию?

Если в Башкортостане "выборов нет и не будет", а "поджоги и бандиты - есть"? То что делать?

"Выборы" или митинги? Или - "вилы и лопата"? Как нам выжить?

Виктор Золотарев и Хасан Идиятуллин. Специально для Уфимского Журнала.

Репост разрешен и приветствуется. Все сделано бесплатно.




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 18.12.2017, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только право на свободное владение оружием может защитить человек и гражданина в РФ.
Право на ношение оружия – это право на самозащиту. Человек, который лишён его, не может защищать многие свои права, он оказывается в положении приниженном, зависимом от государства, власти, полиции. Оружие – это атрибут свободы.
Помните, Древний Рим? У плебеев оружия не было, а у патрициев было. Средние века – простолюдинам нельзя, дворянам можно. Царская Россия – крепостным нельзя, помещикам, дворянам можно. То есть оружие давным-давно стало атрибутом власти.



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  • 2 | 18.12.2017, 10:11 | Автор: юнг
    Публикации: 304 | Комментарии: 32594 | Рейтинг: +5722,1
Тёмная история. Не исключаю и имитацию.



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  • 3 | 18.12.2017, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"И отдельно, мой вопрос к читателям. Как нам самим спасти себя, село и нашу Родину - Россию?"

------------------------

Есть такая партия.



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  • 4 | 18.12.2017, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы думаете, письмо Ваньки Жукова не дошло? Дошло!.. Оно попало-таки в руки дедушки!.. (Дедушки Ленина.)



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  • 5 | 18.12.2017, 10:20 | Автор: юнг
    Публикации: 304 | Комментарии: 32594 | Рейтинг: +5722,1
"Я легко живу, – всегда подчеркивал в прессе Броневой. – Особых трудностей не испытываю. Прежде всего потому, что у нас с женой маленькие запросы. Мы сознательно решили их ограничить. Хорошо, конечно, иметь дачу. Приезжать туда в выходные дни, отдыхать, дышать воздухом. Но к даче понадобится машина – не на себе же продукты таскать. К машине – гараж… И так далее. Нет, лучше уж и не начинать. Поэтому ни дачи, ни машины у нас нет. Есть только двухкомнатная квартира, вырванная с боем. Это все, чего я добился. Да мне больше ничего и не надо, мы с женой вдвоем, куда ж больше-то! Я человек самоограничения… Нас советская власть приучила довольствоваться тем, что есть. С одной стороны, это ужасно. А с другой – меньше хлопот".
Наследников у Броневого не так много: вторая жена инженер Виктория Броневая, дочь Валентина от первого брака и внучка Ольга. Очевидно, что никаких драм при разделе квартиры актера не будет. Не придется им делить и капиталы – никаких серьезных накоплений, как говорят, у артиста не было.



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  • 6 | 18.12.2017, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Хасан по сути прав , как помочь сельскому населению ? Нужна государственная поддержка , без процентные длинные кредиты , освобождение от налогов на 5 лет и гарантированный сбыт продукции . Одним словом муниципально - частное партнёрство на базе семейных ферм или хозяйств . Вот это и есть основа кооперации которую Хамитов РЗ в своём послании ГС РБ сказал , но большинства чиновников это пропустили по мимо ушей . Не зря коммунисты образовали колхозы и евреи коммуны , которые ещё работают по сей день , но только не в РФ . Надо экономику в стране поднимать свою , для не зависимости от других стран , создавать рабочие места на селе , так же качество жизни улучшить .



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  • 7 | 18.12.2017, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 18.12.2017, 10:20 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 304 | Комментарии: 32577 | Рейтинг: +5722,3
"Я легко живу, – всегда подчеркивал в прессе Броневой. – Особых трудностей не испытываю.
==============================
Причина страданий,- в желаниях.
Ограничь желания,- уменьшаться страдания.



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  • 8 | 18.12.2017, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 18.12.2017, 10:20 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 304 | Комментарии: 32577 | Рейтинг: +5722,3
"Я легко живу, – всегда подчеркивал в прессе Броневой. ...

-------------------

Юнг, ты это к чему?



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  • 9 | 18.12.2017, 10:43 | Автор: юнг
    Публикации: 304 | Комментарии: 32594 | Рейтинг: +5722,1
Это я к тому, что большие деньги-большие хлопоты! =Возразите.......



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Глава администрации Иглинского района Ришат Исхаков в Башкирии фигура известная. Его знают руководители республиканского уровня, к нему приезжают учиться хозяйствовать главы других районов республики. Широкую известность ему принёс внедрённый им метод реформирования сельского хозяйства, который даже нарекли «иглинском вариантом».
===================================================
вот как...
- это значит во всех районах начнутся поджоги?!?!?!



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  • Наблюдатель
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  • 11 | 18.12.2017, 10:52 | Автор: Виктор
    Публикации: 200 | Комментарии: 1587 | Рейтинг: +469,1
Юнг?

Вы знакомы с понятием и термином - "клевета"?

Вы сможете поджечь и потушить дом рядом со складом резины, с фурой коневозкой ДАФ, с 10 м3 топлива? Со своим домом в 25 метрах*.

Что темного?

В расследовании ОТКАЗАНО!

Как и в случае с поджегом 13 лучших скакунов!

Поджигатели поименно, предположительно в заявлении в прокуратуре ми Хамитову названы: Исхаков, Киваев, Мусин, Мерзабеков и председатели УИКа. В этот поджега вбросили против Хасана и Айгуль до 1000 бюллютеней!!!

Все преступления в один день в одном месте в одном круге людей, с одним мотивом - не пустить Идиятуллиных в депутаты и продолжить воровать и беспредельничать.



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  • Участник
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  • 12 | 18.12.2017, 11:10 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 3985 | Рейтинг: -155,4
Зачем по судам то бегать из-за поджога?.Если был поджог ,значит есть
уголовное дело.Если есть уголовное дело ,значит должно расследоваться.
По словам фермера уголовные дела не возбуждались,значит пожарники
установили что пожар произошел из-за короткого замыкания,неосторожного
обращения с огнем или назвали другую причину не относящего к поджогу.
Все указывает на то,что в самом хозяйстве живет,работает пироман или
просто очень не осторожный с огнем человек.



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  • 13 | 18.12.2017, 11:23 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 3985 | Рейтинг: -155,4
Фермер конечно молодец,создал ферму и не плохую и я убежден,как
он и говорит о себе,что оптимист,удачи ему.
Меня настораживает другое,высказывание им о двух концах палки.
Если в один конец палки он определил всех подхалимов,уголовников,
бездельников наделенных властью но ничего не умеющих делать,
то в другой конец палки поставил лично себя охарактеризовав ,как
упрямого,деятельного,решительного,способного,умеющего,творче
ского
который сумел создать селекцию в хозяйстве и хозяйство в целом.
Не вызывает ли у вас подозрение такая бурная самооценка фермера?



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  • 14 | 18.12.2017, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 18.12.2017, 10:43 | Автор: юнг

Это я к тому, что большие деньги-большие хлопоты! =Возразите......
============================================================

Это примерно так - Да здравствует СОЦИАЛИЗМ и КОММУНИЗМ ?.



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  • 15 | 18.12.2017, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 18.12.2017, 10:43 | Автор: юнг
Публикации: 304 | Комментарии: 32579 | Рейтинг: +5722,2

Это я к тому, что большие деньги-большие хлопоты! =Возразите.......

--------------------

Не возражу. Воспитание разумных потребностей, как при социализме, не свойственно сегодняшнему обществу. Угар НЭПа.

У Шукшина есть литературный герой (кладовщик, который воровал до самой пенсии). Так вот, подытоживая жизнь, он стал жутко завидовать своему сверстнику, у которого и забора-то путного возле дома нет, и проводил-то он время всё больше на рыбалке - радовался птичкам... А тут - вроде, прожил в полном достатке, а "ноги до сих трясутся от страха". :)



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  • 16 | 18.12.2017, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 18.12.2017, 11:10 | Автор: Sharik

Зачем по судам то бегать из-за поджога?.Если был поджог ,значит есть
уголовное дело.Если есть уголовное дело ,значит должно расследоваться.
По словам фермера уголовные дела не возбуждались,значит пожарники
установили что пожар произошел из-за короткого замыкания,неосторожного
обращения с огнем или назвали другую причину не относящего к поджогу.
Все указывает на то,что в самом хозяйстве живет,работает пироман или
просто очень не осторожный с огнем человек.
======================================================
Хорошо говоришь ! Хочется чтобы было по справедливости и ты оказался бы в его положении .



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  • 17 | 18.12.2017, 11:42 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 72 | Комментарии: 5587 | Рейтинг: -1103,9
Свои и спалили. Пусть камеры ставят. И пару растяжек.



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  • 18 | 18.12.2017, 11:44 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 982 | Рейтинг: +305,7
Легче всего управлять колхозами сохозома.Там люди по сути рабы.А фермер, как и кулак имеет собственное мнение и достоинство.Тем он и опасен государству. Он не прогибается перед главой, башлыком и другиими чинушами. А тем так хочется этого. Вот если Хасан сказал что он ошажеренный башкир тогда другое дело.Тогда не то что поджечь, застроили бы заново все конюшни.



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  • 19 | 18.12.2017, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 18.12.2017, 11:44 | Автор: резус

" Легче всего управлять колхозами сохозома.Там люди по сути рабы.А фермер, как и кулак имеет собственное мнение и достоинство.Тем он и опасен государству. Он не прогибается перед главой, башлыком и другиими чинушами..."
=========================================================
Однако тяжело однако далась тебе советская наука , раз даже не понимаешь разницы между колхозом и совхозом !
Смешно !



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  • 20 | 18.12.2017, 11:55 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 9456 | Рейтинг: -1642,8
8 | 18.12.2017, 10:43 | Автор: юнг

Это я к тому, что большие деньги-большие хлопоты! =Возразите......
______________________________________________________
Возражу.
Это приятные хлопоты.
И большие деньги позволяют освободиться от многих неприятных хлопот.



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