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Исторические картинки. Сокровище из Ляхово










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На берегу притаившегося подо льдом Уршака лежит небольшое сельцо Ляхово, в древности Петровское. Чтобы узнать какие тайны оно скрывает надо… прогуляться по переулку Гривцова.

Исторические картинки. Сокровище из Ляхово


Переходим по Демидову мосту через канал Грибоедова, двигаемся в сторону речки Мойки. Мы в Санкт-Петербурге. На фасаде внушительного особняка читаем: Русское географическое общество, основано в 1845 году.

Там буквально на днях, в уютном читальном зале архива любезные сотрудницы вынесли мне старинную рукопись. О деревне Ляхово!

Но сначала немного истории.

В осьмнадцатом столетии эти земли принадлежали дворянам Алакаевым. Во время первого исчисления границ в нашей Оренбургской губернии, к началу XIX века сельцо Петровка (45 дворов, 146 муж. и 163 жен. крестьян) было в совместном владении вдовы капитанши Федосьи Михайловны Алакаевой, её сына губернского секретаря Дмитрия Алексеевича Алакаева и капитанши Анны Ивановны Ляховой.

Дворяне Ляховы прибыли из Бузулуцкой округи. На 1797 год там лежали угодья капитана в отставке Ивана Петровича Ляхова (супруга – Аграфена Ивановна Путилова, детей не имелось), поручика в отставке брата Василия Ляхова, а младший брат Александр служил сержантом. Родственники.

Наше же поместье перешло в руки одних Ляховых, в имении «проживают сами владельцы и управляет опекунша Ляхова». Уже тогда на брегах Уршака выросла барская усадьба, которую обслуживали 26 чел. дворовой прислуги. Фрагмент плана Генерального межевания (рисовал землемер Костылев):

Исторические картинки. Сокровище из Ляхово


На плане, видимо, двумя большими квадратами показаны крестьянские подворья, а рядом раскинулись в геометрически правильной пропорции пять участков. Скорее всего, это усадьба Ляховых.

В интернете находим примерную историю рода. У симбирского помещика Григория Ляхова был сын Пётр (около 1764 года рождения), служивший в 6-м Оренбургском мушкетёрском батальоне. Пётр Григорьевич Ляхов женится на Анне Ивановне Алакаевой. Она унаследовала часть поместья возле Уфы.

Были ещё дети – Алексей, Дмитрий и Глафира (Ссылка).

Из этой семьи нас интересует коллежский ассесор с редким именем Эпинет Петрович Ляхов, на рубеже 1840–1850-х годов шесть лет занимавший пост Уфимского уездного предводителя дворянства, а заодно Стерлитамакского, Троицкого и Челябинского.

Православная энциклопедия информирует. Епенет – ученик апостола Павла, один из 70 первых апостолов. Уроженец провинции Асия (совр. Малая Азия, Турция), в городе Эфес принял веру Христову.

Эпинет Петрович Ляхов много странствовал. Как он сам рассказывал: «Я имел случай быть в 17-ти губерниях нашего отечества». Был начитанным, образованным человеком. В 1847 году он один из немногих жителей Оренбургской губернии, кто подписался на единственную газету, выходившие в Уфе «Оренбургские губернские ведомости».

Неизвестно, как и почему, но именно к нему обратилось Императорское Русское географическое общество с просьбой собрать материал о жизни местного крестьянства. И помещик из Петровского написал небольшую работу «Этнографические сведения о жителях Уфимской губернии».

В конце стоит подпись: «Коллежский Ассесор Эпинет Петров сын Ляхов. 10 декабря 1848 года, с. Петровское». Рукопись получили в Санкт-Петербурге 24 декабря 1848 года. Почта исправно работала. Почерк автора:

Исторические картинки. Сокровище из Ляхово


В первую очередь Эпинет Петрович рассказал о жизни крестьян Петровки, которых видел воочию из окна своей усадьбы. Но в рукописи есть выражение: «и в каждой деревне».

Ляхов повествует о крестьянах всей ближней округи. Любителям старины в Булгаково и Бекетово, Подлубово и иных «палестинах» обязательно нужно познакомиться с интереснейшей информацией о жизни ВАШИХ предков ровно 170 лет назад.

Сначала Э.П. Ляхов рисует образ местного жителя: «Большая часть из них недурны лицом, имеют волоса тёмнорусые, глаза серые. Рост их от 4 до 5 ½ вершков, сложения крепкого, пропорционального; довольно сильны, расторопны и неленивы.

Говорят они языком правильным, произношение слов у них верное. Я имел случай быть в 17-ти губерниях нашего отечества и нигде не слыхал такого прекрасного наречия как здесь. Малоупотребительных слов здесь вовсе почти нет – я только и знаю два слова – намеднись, т. е. несколько день тому назад и голомя – несколько часов назад».

Текст рукописи сплошной, поэтому разобьём его на части для лучшего восприятия, с добавлением моих комментариев. В кавычках подлинный авторский рассказ. Итак, где и как жили ляховцы?

«Домы крестьян строются как во всех великороссийских губерниях – изба с большою русскою печью, с трубою, а не чёрная, к которой отгораживается комнатка, называющаяся чулан. Противу печи в рост человека от полу настилаются полати, кругом избы по стенам лавки, над ними полки, в переднем углу киот с образами, по здешнему божница. –

Напротив избы во внутренность двора становится клеть, – изба без печи, – и соединяется с жилою избою сенями. Естли семейство у хозяина дома большое, то вместо клети становится другая жилая изба, а клеть заменяет чулан, отгороженный в сенях во всю длину их.

На противоположной стороне избы, к улице, становится погребица, строение над погребом, отступя от неё сажени на две с половиной тёплая конюшня или омшаник; пустота между омшаником и погребицею разгораживается с обоих сторон; со двора делаются вороты и это строение покрывается под одну крышу с двумя вышесказанными. Оно служит хранилищем збруи, зимней и летней упряжи и земледельческих орудий.

Потом двор перегораживается по перёг; за этой перегородкой устраивается задний, или скотный двор, заключающийся в простой загородке с покрышкою, или, как здесь называют, с открытыми сараями. У многих крестьян на углу заднего двора становится ещё изба, чёрная, для содержания в холодное время ягнят и других новорождённых животных – она же многим служит и зимнею банею. Летние бани устраиваются в землянках близ реки».

Добавим, что для нас вид тогдашней деревни был бы очень необычен. Отсутствовали заборы. Они появляются к концу XIX века и в документах специально указывалось: дом с заплотом.

Картина неизвестного художника XIX века (Ссылка):

Исторические картинки. Сокровище из Ляхово


Подробно Эпинет Петрович рассказывает о крестьянской одежде, которую лично наблюдал в своём Ляхово и окрестных селениях:

«Ежедневная одежда крестьян из серого домашнего сукна чапан, сшитый халатом, в холодное время из такого же сукна штаны и полушубок из овчин, надевающийся под чапан».

Чапан – кафтан, который носят поверх одежды.

«Женщины одеваются в русские сарафаны из домашнего холста, окрашенного в синий цвет, повязывают головы домашними льняными клетчатыми с синим цветом или купленными бумажными платками, надевая сначала род чепцов, выстеганных из шерсти и называющихся волосником. Повязки их не высоки и небезобразны.

Обувь такая же как у мущин. В ненастье надевают кафтан, который шьётся также из серого сукна, но со сборами назади и плотно охватывает талию; зимою носят овчинные шубы и такого же покроя, как и кафтан.

Девки одеваются точно также как женщины с тою только разницею, что повязывают головы только в холодное время, но без волосников, одними платками, да в праздничное время устроивают на головах особенную [не ясно] повязку, закрывающую только лоб и виски, затылок же остаётся незакрытым.

Праздничная одежда у мущин состоит из чапана из чёрного домашнего сукна, или из окрашенного в синию краску; такие же праздничные кафтаны и у женщин. Сарафаны праздничные шьются из кумача, китайки или из ситца, в последнем случае шьются они особенным покроем, без лент и пуговиц с переди, носят без поясов и называют московскими.

Обувь у женщин коты и чулки, у мущин сапоги. Головы повязывают женщины по праздникам бумажными платками самых ярких цветов и дивных разводов – иные имеют и шёлковые платки из русского [материала?, не ясно] голубого, розового и зелёного цветов».

Русскую крестьянскую моду затем восприняла промышленность, так появились знаменитые Павловопосадские платки:

Исторические картинки. Сокровище из Ляхово


Любили в старину ляховцы… покушать. Думаю, и сейчас не прочь… Барин в 1848 году внимательно разглядел крестьянскую трапезу.

«Обыкновенная пища состоит в обед и ужин: щи из чёрной капусты, зимою со свежим мясом, летом с ветчиною или свиным салом, каша преимущественно из полбеных круп и молоко, в завтрак лапша или кашица. В праздничные дни кроме щей и каши студень из говяжьих или свиных ног, или же жареная баранина, поросёнок или домашняя птица, курники или пироги с начинкою из белой капусты с яйцами или с кашею поджареною в масле.

В посные дни щи чёрные с прибавкою немного каких нибудь круп или пшена, или с жеребейками из пресного пшеничного теста, эту приправу называют шокуры и говорят щи с шокурами, варёный горох или каша составляют обед и ужин, а в завтрак употребляется что нибудь одно – варёный картофель, квашеная белая капуста в вилках и рубленая, солёные огурцы, а летом и ботвинья. По посным праздникам употребляется и местная рыба в щах или ухе сваренная и запечённая в пирогах.

Летом в рабочее время полевой обед заключается из кислого молока, или из творога с молоком, в посной день из ботвиньи и просто белый хлеб из пшеничной или полбенной муки, вместо которого употребляется и ситный изпечённый из яровой муки пополам с ржаною».

Один из старинных рецептов ботвиньи. Авдеев «Карманная поваренная книга»:

«Возьми, какая случится зелень: свекольник, щавель, шпинат, крапива или какая другая зелень, свари в воде, перебрав и вымыв хорошенько, потом откинь на сито, выжми воду и изруби. После сего прибавь крошеных огурцов, свежих или солёных, зелёнаго луку и разведи квасом. К ботвинье подают свежую и солёную осетрину, солёную белужину и свежую лососину» (Ссылка).

Чрез седмицу наступает масленица. Вот и узнаем, как праздники отмечали в Ляхово, ожидайте…

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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  • 1 | 04.02.2018, 08:22 | Автор: Егерь
    Публикации: 3830 | Комментарии: 6714 | Рейтинг: +2789,7
Требуем прекратить репрессии против участников марша 28 января!



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  • 2 | 04.02.2018, 08:50 | Автор: Егерь
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Александр Куприн
2 февраля в 2:10 ·

Удивительные результаты показывает исследование северокорейских перебежчиков, проведенное Сеульской NK Social Research. 22,9% из них выразили готовность вернуться под жырного Ына! Часть говорит про ностальгию, другие об оставленных за колючей проволокой родственниках. Поражает также существенное снижение общего числа перебежчиков. В прошлом году таких было всего 1127 человек, или на 21% меньше чем в предыдущем. И это всё при том, что убежанцам не нужно изучать язык, привыкать к новому климату, пище, традициям. Им, бля, даже часы переводить не надо!
Мораль? Изучайте воздействие пропаганды на мозг обывателя, собирайте материал, пишите монографии и защищайте диссертации. Организованный государством, координированный и массированный пресс на мозг населения даёт эффективнейшие результаты, неподвластные ни времени, ни пространству. Оттого нет особых причин удивляться русскоязычному лосанжелесскому водиле, который намедни доверительно рассказал мне что "..Курск потопили пиндосы..", нет ничего странного в брайтонских, израильских и прочих сетевых запутинцах - всё это организмы, подвергнувшиеся облучению российско-советским телевизором и никогда это уже не выветрится: нет у пропаганды периода полураспада. И нет никакой битвы телевизора с холодильником - это миф, многократно доказанный теми же корейцами, жующими траву и с любовью протирающими тряпочкой портрет маршала Ына.



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  • 3 | 04.02.2018, 08:55 | Автор: Егерь
    Публикации: 3830 | Комментарии: 6714 | Рейтинг: +2789,7
Государево стадо
3 февраля, 2018

Мы – бразильцы. Бразильцы = украинцы. Россияне = украинцы. В главном, конечно. В чем именно? Мы все – государевы люди.

Великий, без преувеличения, международный проект “World Values Survey”, в каждой стране – опросы по одной и той же методике.

Утверждение: «Правительство должно нести больше ответственности за то, чтобы все граждане были обеспечены», высшая степень согласия: Россия – 41,9% опрошенных, Украина – 44,9%, Бразилия – 39%, Германия – 12%, США - 8,5%.

Утверждение: «Государственную собственность в бизнесе и промышленности нужно увеличить», высшая степень согласия: Россия – 23% опрошенных, Украина – 25%, Бразилия – 18,2%, Германия – 4,1%, США – 2,3%.

Утверждение: «Доходы должны быть в наибольшей степени равными», высшая степень согласия: Россия – 34,4% опрошенных, Украина – 32,3%, Бразилия – 25,9%, Германия – 16,3%, США – 9,2%.

Утверждение: «Тяжелая работа не приносит успех – это дело удачи и связей», высшая степень согласия: Россия – 8,1% опрошенных, Украина – 9,6%, Бразилия – 13,9%, Германия – 3,7%, США – 3,6%.

Именно этот коллективный, государев человек – российский – бразильский – украинский – формирует политические структуры, голосует, выбирает ту или иную экономическую политику, вышивает саму ткань жизни – и в результате бесконечно отстает в подвижности и инновациях.

Пока он не начнет меняться - лбом об стенку.

Источники: Международный проект «World Values Survey».

Яков Миркин



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  • 4 | 04.02.2018, 09:07 | Автор: Егерь
    Публикации: 3830 | Комментарии: 6714 | Рейтинг: +2789,7
Екатерина Шульман
7 ч ·

Как известно, у меня есть две любимые греческие книжки: Политика Аристотеля и Характеры Теофраста (ну еще Эфиопика Гелиодора, но она не общественно-политическая). Про Теофраста, кстати, немного рассказывала в своей лекции о гражданстве для Center of equal opportunities Step Up. Центр равных возможностей "Вверх", которая - запись которой - обещают, скоро выйдет. Так вот, у Теофраста есть типаж, который он называет Приверженцем олигархии, хотя точнее будет сказать, что это демофоб обыкновенный. Отлично описано, всё на месте, и вот этих вот цитирующих с мудрым видом единственную строчку из Гомера (Пушкина, Тютчева) пусть отдельно покарает Афина-владычица. Ибо, как там у Гаспарова, "Некогда, как известно, Афина и Посейдон спорили, кому из них быть покровителем Аттики, и Афина победила. Раздосадованный Посейдон проклял афинян: «Пусть они теперь на своих собраниях принимают только дурацкие решения!» Афина, однако, заступилась за своим подопечных: «Но пусть эти решения всякий раз оборачиваются им на пользу»".

UPD: Михаил Сорокин прислал картинку подходящую.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ОЛИГАРХИИ

"Приверженность к олигархии - это, думается, стремление к господству, тесно связанное с корыстью. А приверженец олигархии вот какой человек.
Когда народ решает, кого взять в помощь архонту распорядителями праздничной процессии, он берет слово и предлагает облечь выборных неограниченной властью.
И даже если другие выставляют десять кандидатов, говорит: "Хватит и одного, но пусть это будет настоящий муж".
Из всего Гомера он запомнил только один-единственный стих:

Нет в многовластии блага, да будет единый властитель

и больше ни одного не знает.
Вот какие нравоучительные изречения он постоянно твердит: "Нужно нам собраться и между собой обсудить, как избавиться от черни и от рынка; не стремиться к общественным должностям, чтобы не сносить от этих людей оскорблений и не принимать почестей".
Затем: "Или этим людям или нам жить в этом городе".
Выйдя из дому после полудня, гордо выступает он в своем плаще, ровно подстриженный, с тщательно подрезанными ногтями, и, завывая, как трагический актер, изрекает что-нибудь в таком роде: "От доносчиков житья не стало в городе", и "Какие обиды терпим мы в судах, где недостойные нас судят" и "Удивляюсь я тем, кто участвует в общественных делах. Чего хотят они? Ведь чернь неблагодарна и всегда благоволит лишь тому, кто устраивает раздачи и казенные подарки".
Говорит о том, как он стыдится, когда рядом с ним в народном собрании усаживается какой-то жалкий и грязный нищий. И твердит: "Когда же наконец нас перестанут донимать общественными повинностями и снаряжением кораблей? И как же ненавистна нам эта порода народных вожаков!"
И твердит, что Тезей был первым, от кого пошли все беды в городе. Ведь это он народ из двенадцати городов свел в один и упразднил царскую власть. И поделом ему досталось, ведь он стал и первым, кого эти люди погубили.
И многое другое в таком же роде говорит он, обращаясь к иностранцам и согражданам одинакового с ним настроения и взглядов"



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  • 5 | 04.02.2018, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Накатил уже?



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  • 6 | 04.02.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Видишь, егерь, как хорошо и доброжелательно о простых людях, родившихся с деревянной ложкой во рту, пишет уфимский помещик с такими, как у тебя, польскими корнями?
Как "вкусно" Ляхов(спасибо г-ну Роднову!) описывает продуманный до мелочей быт и простую, но разнообразную еду людей живущих со своего труда.
Замечу, что описываемые блюда просты в готовке, удобоваримы, разнообразны. В целом еда сбалансирована и рациональна и физиологически подходит для всех категорий сельских тружеников.
А ты всё- Америка, Макдональдс- это наше всё.
Даже кухарка, когда пишет своими словами о кровиночке(что случилось намедни), возвышается над всеми нами своей любовью и внутренней красотой.
Егерь, пожалуйста, остепенись и не порти блогерам прекрасное воскресное настроение от Роднова своей злой неудовлетворенностью...

Последняя сволочь и негодяй БиБиСи.



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  • 7 | 04.02.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Немецкие депутаты заявили о желании Германии сотрудничать с Крымом.

По мнению европейских парламентариев, введение антироссийских санкций является ошибкой Германия планирует развивать бизнес в Крыму.

Об этом заявили немецкие парламентарии в ходе посещения полуострова, пишет "Российская газета".
По информации источника, прибывшие в Крым депутаты немецких земельных парламентов от партии "Альтернатива для Германии" готовы добиваться отмены антироссийких санкций.
— Мы считаем введение санкций ошибкой, они негативно сказались как на России, так и на Германии,— заявил депутат Рогер Бекамп.

Кроме того, участники поездки готовы обсуждать с западным сообществом тему признания Крыма российским.
Решение данных вопросов поможет немецким предпринимателям зайти на полуостров для развития бизнеса. — Санкции никогда не приводили к успеху, мы смотрим на них очень критически. Немецкие фирмы сами должны решать, в каких регионах им работать. Мы считаем очень важным совместное плодотворное сосуществование c Россией.
И этой поездкой мы хотим подать позитивный сигнал, — подчеркнул один из членов делегации немецких депутатов Уве Бронзон.



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  • 8 | 04.02.2018, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Даже кухарка,
============
:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))



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  • 9 | 04.02.2018, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Китай раскритиковал новую ядерную доктрину США‍.

"Минобороны США опубликовало ядерную доктрину страны, в которой выдвинуты абсурдные предположения о планах развития Китая, преувеличена угроза ядерных сил КНР, мы решительно возражаем против этого", — говорится в опубликованном заявлении ведомства в официальном аккаунте в соцсети WeChat.



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  • 10 | 04.02.2018, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Яков Миркин

Екатерина Шульман
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Г-н Поляков, садитесь! К вам больше вопросов нет.

Высшая мера социальной справедливости.



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  • 11 | 04.02.2018, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот что писала Дина Наумовна Лазарева, дмн, профессор БГМУ о здоровье крестьян Уфимской губернии.
"Селяне напитки из трав и кореньев потребляли задолго до появления заморского чая (его завезли к нам менее 300 лет назад). И вплоть до начала прошедшего века «взвары» из черносмородиновых и малиновых побегов, а ещё иван-чая (кипрея) пили, когда хотели избежать простуды и восстановить силы после тяжёлой работы.
И, как следует из жизнеописаний тех лет, травяными сборами пользовались не в качестве «скорой помощи», а постоянно, изо дня в день, что входило уже в привычку. И только с приобщением к привозному байховому чаю постепенно были забыты и многие рецепты, и сами травяные сборы"
Доктор Лазарева вместе с ботаником Кучеровым и фармацевтом- травником Свенсоном, шведом по происхождению, кажется из Тирляна, продолжая дело народной медицины, сохранили и дополнили народные прописи, сделали много по охране окружающей среды и рациональному использованию лекарственных растений Уфимской губернии.
Сегодня их продолжателем является предприниматель М. Гордеев, небольшая фабрика которого почему то по аналогии с фермой Идиатуллина недавно сгорела.



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  • 12 | 04.02.2018, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Требуем прекратить репрессии против участников марша 28 января!
______________________________________
Налейте ему кто-нибудь 100 грамм. А то как бедолагу колбасит!



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  • 13 | 04.02.2018, 14:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Требуем прекратить репрессии против участников марша 28 января!
---------------------------------
Это вы про Масайло? А это кто, простите? Профессия, образование род занятий, ученая степень, должность?
Профессиональная бездельница, говорите? Аааа.. ну тогда все понятно.



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  • Участник
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  • 14 | 04.02.2018, 14:19 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 9690 | Рейтинг: -1663,6
Это вы про Масайло? А это кто, простите? Профессия, образование род занятий, ученая степень, должность?
Профессиональная бездельница, говорите? Аааа.. ну тогда все понятно.
---------------------
Ее задержали за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии. Она была пьяна и вела себя непотребно.



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  • Эксперт
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  • 15 | 04.02.2018, 14:19 | Автор: юнг
    Публикации: 307 | Комментарии: 33283 | Рейтинг: +5746,7
Дети рождаются атеистами. Верующими они становятся в результате воспитания. Бог - это навязанная иллюзия и выгодный бизнес. Священнослужитель поощряет человеческую способность заблуждаться и говорит, что вера - добродетель: ему с этого - прямая выгода.

=============Короче-религия-опиум для народа!



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  • 16 | 04.02.2018, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Требуем прекратить репрессии против участников марша 28 января!
______________________________________
Налейте ему кто-нибудь 100 грамм. А то как бедолагу колбасит!
======================

Неверно! Егеря коВбасит! Он же майдаун!



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  • 17 | 04.02.2018, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Короче-религия-опиум для народа!
-----------------------
Полегчало нет?



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  • 18 | 04.02.2018, 14:24 | Автор: юнг
    Публикации: 307 | Комментарии: 33283 | Рейтинг: +5746,7
По словам главстерха и МО РФ наших "освободителей" там с хлебом - солью встречают.

Ни за что погиб мужик. Кстати, ранее бывший военный лётчик Украины из Севастополя..... переметнулся в РФ.
Понятно, что творят в Сирии наши доблестные соколы ВКС, если они своих же граждан в чеченских войнах бомбили всеми видами бомб (фосфорные, шариковые, с игольчатыми начинками и т.д.)......ковровым методом.



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  • 19 | 04.02.2018, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 04.02.2018, 14:19 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 307 | Комментарии: 33282 | Рейтинг: +5746,6

Дети рождаются атеистами. Верующими они становятся в результате воспитания. Бог - это навязанная иллюзия и выгодный бизнес. Священнослужитель поощряет человеческую способность заблуждаться и говорит, что вера - добродетель: ему с этого - прямая выгода.
-----------------
Дети рождаются верующими. Не зря они бабайку под кроватью боятся, боятся темноты, боятся оставаться одни в комнате, верят, если закрыть глаза, опасность пройдет мимо.



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  • 20 | 04.02.2018, 14:37 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 04.02.2018, 14:24 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 307 | Комментарии: 33282 | Рейтинг: +5746,6

...из Севастополя..... переметнулся в РФ.

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- Экипа-аж... Шаго-ом... марш! Орркестррр... "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ"!!!



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