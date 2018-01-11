Исторические картинки. Сокровище из Ляхово

Переходим по Демидову мосту через канал Грибоедова, двигаемся в сторону речки Мойки. Мы в Санкт-Петербурге. На фасаде внушительного особняка читаем: Русское географическое общество, основано в 1845 году.
Там буквально на днях, в уютном читальном зале архива любезные сотрудницы вынесли мне старинную рукопись. О деревне Ляхово!
Но сначала немного истории.
В осьмнадцатом столетии эти земли принадлежали дворянам Алакаевым. Во время первого исчисления границ в нашей Оренбургской губернии, к началу XIX века сельцо Петровка (45 дворов, 146 муж. и 163 жен. крестьян) было в совместном владении вдовы капитанши Федосьи Михайловны Алакаевой, её сына губернского секретаря Дмитрия Алексеевича Алакаева и капитанши Анны Ивановны Ляховой.
Дворяне Ляховы прибыли из Бузулуцкой округи. На 1797 год там лежали угодья капитана в отставке Ивана Петровича Ляхова (супруга – Аграфена Ивановна Путилова, детей не имелось), поручика в отставке брата Василия Ляхова, а младший брат Александр служил сержантом. Родственники.
Наше же поместье перешло в руки одних Ляховых, в имении «проживают сами владельцы и управляет опекунша Ляхова». Уже тогда на брегах Уршака выросла барская усадьба, которую обслуживали 26 чел. дворовой прислуги. Фрагмент плана Генерального межевания (рисовал землемер Костылев):
На плане, видимо, двумя большими квадратами показаны крестьянские подворья, а рядом раскинулись в геометрически правильной пропорции пять участков. Скорее всего, это усадьба Ляховых.
В интернете находим примерную историю рода. У симбирского помещика Григория Ляхова был сын Пётр (около 1764 года рождения), служивший в 6-м Оренбургском мушкетёрском батальоне. Пётр Григорьевич Ляхов женится на Анне Ивановне Алакаевой. Она унаследовала часть поместья возле Уфы.
Были ещё дети – Алексей, Дмитрий и Глафира (Ссылка).
Из этой семьи нас интересует коллежский ассесор с редким именем Эпинет Петрович Ляхов, на рубеже 1840–1850-х годов шесть лет занимавший пост Уфимского уездного предводителя дворянства, а заодно Стерлитамакского, Троицкого и Челябинского.
Православная энциклопедия информирует. Епенет – ученик апостола Павла, один из 70 первых апостолов. Уроженец провинции Асия (совр. Малая Азия, Турция), в городе Эфес принял веру Христову.
Эпинет Петрович Ляхов много странствовал. Как он сам рассказывал: «Я имел случай быть в 17-ти губерниях нашего отечества». Был начитанным, образованным человеком. В 1847 году он один из немногих жителей Оренбургской губернии, кто подписался на единственную газету, выходившие в Уфе «Оренбургские губернские ведомости».
Неизвестно, как и почему, но именно к нему обратилось Императорское Русское географическое общество с просьбой собрать материал о жизни местного крестьянства. И помещик из Петровского написал небольшую работу «Этнографические сведения о жителях Уфимской губернии».
В конце стоит подпись: «Коллежский Ассесор Эпинет Петров сын Ляхов. 10 декабря 1848 года, с. Петровское». Рукопись получили в Санкт-Петербурге 24 декабря 1848 года. Почта исправно работала. Почерк автора:
В первую очередь Эпинет Петрович рассказал о жизни крестьян Петровки, которых видел воочию из окна своей усадьбы. Но в рукописи есть выражение: «и в каждой деревне».
Ляхов повествует о крестьянах всей ближней округи. Любителям старины в Булгаково и Бекетово, Подлубово и иных «палестинах» обязательно нужно познакомиться с интереснейшей информацией о жизни ВАШИХ предков ровно 170 лет назад.
Сначала Э.П. Ляхов рисует образ местного жителя: «Большая часть из них недурны лицом, имеют волоса тёмнорусые, глаза серые. Рост их от 4 до 5 ½ вершков, сложения крепкого, пропорционального; довольно сильны, расторопны и неленивы.
Говорят они языком правильным, произношение слов у них верное. Я имел случай быть в 17-ти губерниях нашего отечества и нигде не слыхал такого прекрасного наречия как здесь. Малоупотребительных слов здесь вовсе почти нет – я только и знаю два слова – намеднись, т. е. несколько день тому назад и голомя – несколько часов назад».
Текст рукописи сплошной, поэтому разобьём его на части для лучшего восприятия, с добавлением моих комментариев. В кавычках подлинный авторский рассказ. Итак, где и как жили ляховцы?
«Домы крестьян строются как во всех великороссийских губерниях – изба с большою русскою печью, с трубою, а не чёрная, к которой отгораживается комнатка, называющаяся чулан. Противу печи в рост человека от полу настилаются полати, кругом избы по стенам лавки, над ними полки, в переднем углу киот с образами, по здешнему божница. –
Напротив избы во внутренность двора становится клеть, – изба без печи, – и соединяется с жилою избою сенями. Естли семейство у хозяина дома большое, то вместо клети становится другая жилая изба, а клеть заменяет чулан, отгороженный в сенях во всю длину их.
На противоположной стороне избы, к улице, становится погребица, строение над погребом, отступя от неё сажени на две с половиной тёплая конюшня или омшаник; пустота между омшаником и погребицею разгораживается с обоих сторон; со двора делаются вороты и это строение покрывается под одну крышу с двумя вышесказанными. Оно служит хранилищем збруи, зимней и летней упряжи и земледельческих орудий.
Потом двор перегораживается по перёг; за этой перегородкой устраивается задний, или скотный двор, заключающийся в простой загородке с покрышкою, или, как здесь называют, с открытыми сараями. У многих крестьян на углу заднего двора становится ещё изба, чёрная, для содержания в холодное время ягнят и других новорождённых животных – она же многим служит и зимнею банею. Летние бани устраиваются в землянках близ реки».
Добавим, что для нас вид тогдашней деревни был бы очень необычен. Отсутствовали заборы. Они появляются к концу XIX века и в документах специально указывалось: дом с заплотом.
Картина неизвестного художника XIX века (Ссылка):
Подробно Эпинет Петрович рассказывает о крестьянской одежде, которую лично наблюдал в своём Ляхово и окрестных селениях:
«Ежедневная одежда крестьян из серого домашнего сукна чапан, сшитый халатом, в холодное время из такого же сукна штаны и полушубок из овчин, надевающийся под чапан».
Чапан – кафтан, который носят поверх одежды.
«Женщины одеваются в русские сарафаны из домашнего холста, окрашенного в синий цвет, повязывают головы домашними льняными клетчатыми с синим цветом или купленными бумажными платками, надевая сначала род чепцов, выстеганных из шерсти и называющихся волосником. Повязки их не высоки и небезобразны.
Обувь такая же как у мущин. В ненастье надевают кафтан, который шьётся также из серого сукна, но со сборами назади и плотно охватывает талию; зимою носят овчинные шубы и такого же покроя, как и кафтан.
Девки одеваются точно также как женщины с тою только разницею, что повязывают головы только в холодное время, но без волосников, одними платками, да в праздничное время устроивают на головах особенную [не ясно] повязку, закрывающую только лоб и виски, затылок же остаётся незакрытым.
Праздничная одежда у мущин состоит из чапана из чёрного домашнего сукна, или из окрашенного в синию краску; такие же праздничные кафтаны и у женщин. Сарафаны праздничные шьются из кумача, китайки или из ситца, в последнем случае шьются они особенным покроем, без лент и пуговиц с переди, носят без поясов и называют московскими.
Обувь у женщин коты и чулки, у мущин сапоги. Головы повязывают женщины по праздникам бумажными платками самых ярких цветов и дивных разводов – иные имеют и шёлковые платки из русского [материала?, не ясно] голубого, розового и зелёного цветов».
Русскую крестьянскую моду затем восприняла промышленность, так появились знаменитые Павловопосадские платки:
Любили в старину ляховцы… покушать. Думаю, и сейчас не прочь… Барин в 1848 году внимательно разглядел крестьянскую трапезу.
«Обыкновенная пища состоит в обед и ужин: щи из чёрной капусты, зимою со свежим мясом, летом с ветчиною или свиным салом, каша преимущественно из полбеных круп и молоко, в завтрак лапша или кашица. В праздничные дни кроме щей и каши студень из говяжьих или свиных ног, или же жареная баранина, поросёнок или домашняя птица, курники или пироги с начинкою из белой капусты с яйцами или с кашею поджареною в масле.
В посные дни щи чёрные с прибавкою немного каких нибудь круп или пшена, или с жеребейками из пресного пшеничного теста, эту приправу называют шокуры и говорят щи с шокурами, варёный горох или каша составляют обед и ужин, а в завтрак употребляется что нибудь одно – варёный картофель, квашеная белая капуста в вилках и рубленая, солёные огурцы, а летом и ботвинья. По посным праздникам употребляется и местная рыба в щах или ухе сваренная и запечённая в пирогах.
Летом в рабочее время полевой обед заключается из кислого молока, или из творога с молоком, в посной день из ботвиньи и просто белый хлеб из пшеничной или полбенной муки, вместо которого употребляется и ситный изпечённый из яровой муки пополам с ржаною».
Один из старинных рецептов ботвиньи. Авдеев «Карманная поваренная книга»:
«Возьми, какая случится зелень: свекольник, щавель, шпинат, крапива или какая другая зелень, свари в воде, перебрав и вымыв хорошенько, потом откинь на сито, выжми воду и изруби. После сего прибавь крошеных огурцов, свежих или солёных, зелёнаго луку и разведи квасом. К ботвинье подают свежую и солёную осетрину, солёную белужину и свежую лососину» (Ссылка).
Чрез седмицу наступает масленица. Вот и узнаем, как праздники отмечали в Ляхово, ожидайте…
Михаил Роднов, доктор исторических наук
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Исторические картинки. Сокровище из Ляхово
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