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Националист и уголовник подался в преподы по башкирскому

  • Опубликовано: natall | 14.02.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 898 | Комментарии: 101









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Творческая мастерская «АртКлуб», известная среди уфимцев как школа изобразительного искусства, запустила совершенно новый проект. Здесь организовали бесплатные курсы по изучению башкирского и татарского языков. «Что это такое и как это работает?» - задумалась я и отправилась на занятие.

Националист и уголовник подался в преподы по башкирскому


Директор творческой мастерской Айгуль Рашитова родилась и выросла в городе, поэтому, по ее словам, родной язык знает не очень хорошо. В один прекрасный миг она решила подтянуть свои знания. Идею поддержали ее друзья, у которых тоже были проблемы с языком. Пока искали преподавателя по башкирскому, Айгуль Рашитова со своей давней приятельницей Гульшат Сафиной, учительницей татарского языка и литературы, открыла курсы по татарскому языку. Сначала сформировали группу из людей, у которых есть своя аудитория – пригласили на уроки журналистов, общественников и ученых, чтобы они могли делиться своими достижениями с публикой.

Националист и уголовник подался в преподы по башкирскому


- Очень многие городские башкиры и татары не имеют возможности практиковать свой язык. При этом испытывают очень теплые и ностальгические чувства по тому времени, по тем людям, с которыми разговаривали. У нас есть слова, которые складываются как паттерн, которые не можем перевести, поэтому возникает неловкое чувство. У нас другая языковая парадигма. И это наша дополнительная возможность: понимание и выражение реальности,- считает Айгуль.

Каждый вторник, строго по расписанию, в «АртКлубе» собираются люди, желающие познать основы языка. Я выбрала день, когда были уроки башкирского языка. У некоторых на руках были словари, у некоторых - методички по языку. Люди приносили с собой все, что могло бы помочь им во время урока. Входя в класс я, считая, что там собрались новички, поприветствовала их по-русски: «Здравствуйте!». Мне стало так неловко, когда мне хором ответили «Һаумыһығыҙ».

Националист и уголовник подался в преподы по башкирскому


На курсах я ожидала увидеть башкир, которые по тем или иным причинам не знают или плохо разговаривают на родном языке. Но в классе меня встретили русские, татары, полячка и всего одна башкирка, не считая саму Айгуль Рашитову. Меня удивило, что люди другой национальности так рвутся изучать наш язык.

- Находясь на территории Республики Башкортостан, мы обязаны знать местный язык. А как тогда понимать культуру, все тонкости нации, не умея изъясняться на ее языке? - рассказывает татарка Эльвира Бикметова. - Я очень люблю ходить в Башдрамтеатр. Но так устала смотреть спектакль в наушниках. Но скоро я выучу язык, и никаких преград больше не будет.

- Мне, как исследователю, очень интересен башкирский, - говорит краевед Янина Свице. - Иногда, чтобы докопаться до сути вещей, нужен язык, без которого невозможно изучать материал или общаться с местными жителями. А вообще, зная язык, у человека возникает совсем другая степень свободы.

В начале урока ученики обсудили актуальные новости республики. Не обошли стороной проблему с изучением башкирского языка в школах, поделились своими мнениями. Обсуждение прервала учительница, которая объявила о начале урока. Гульназ Юсупова уже 11 лет преподает башкирский язык и литературу в школе. Специально для русскоговорящих учеников она отобрала только необходимые темы и задачи.

- В основе обучения лежит коммуникативная методика. Разработана программа с учетом того, что вы изучаете башкирский язык для повседневного общения, для использования его в качестве инструмента знакомства культурой, историей, менталитетом Республики Башкортостан, - рассказала Гульназ Юсупова.

Урок начался с проверки домашнего задания: каждый должен был придумать словосочетания с башкирскими местоимениями. Как и в любой школе, есть и добросовестные ученики, есть и ленивые. Но если они надеялись, что избегут «наказания» за невыполнение задачи, то сильно ошиблись. Учительница прямо на уроке заставила их устно придумать еще больше словосочетаний. Как говорится, все что ни делается - все к лучшему. Таким образом, ученики оттачивали свое произношение. Преподаватель выслушивала каждого ученика и поправляла, если те неправильно выговаривали слова, и учила их грамматике. А блогер Артур Идельбаев объяснял происхождение и значение слов с учетом диалектов башкирского языка.

После мы перешли к изучению новой темы: аффиксы принадлежности и термины родства. Ученикам объяснили, как связать предметы с каким-либо лицом, а потом попросили составить рассказ о своей семье.

В общем, все как в начальной школе: ребенка обучают писать, читать и потом составлять маленькие предложения. На этих курсах тот же принцип, только здесь взрослые. Преподавательница Гульназ Юсупова хвалит своих подопечных. Она говорит, что за несколько занятий можно наблюдать положительный результат.

Занятия прошли незаметно. Даже я, человек, который хорошо говорит по-башкирски, узнала для себя много интересного. А новые книги Зухры Буракаевой на башкирском языке прекрасно дополнили вечер.

- Я научилась говорить на башкирском «Һаумыһығыҙ» и для меня многие двери открыты, - рассказала одна из учениц.

Директор «АртКлуба» Айгуль Рашитова считает, что нужно поддерживать тех, кто старается изучить башкирский язык. Самой большой ошибкой башкирского сообщества она считает то, что люди спешат сделать замечания по поводу произношения и акцента.

- Когда встречаешь человека, который сделал какое-то усилие, чтобы поздороваться с тобой на твоем языке, относишься к нему уже совсем по-другому. Ведь стоит только сказать башкиру «Һаумыһығыҙ», он тебя сразу полюбит, как родного. Жаль, что многие этого не понимают, - уверена она. - Наша цель – распространить язык. Глобализация никого не пожалеет. Нам важно, чтобы язык выжил. Но не нужно изучать языки принудительно, а нужно с удовольствием. Обычно я говорю «башкирский как любимый».

ПроУфу
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Суд приговорил Идельбаева к трем годам лишения свободы условно

30.03.2011

Уфимский суд во вторник приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего заместителя начальника управления по делам печати, издательства и полиграфии при правительстве Башкирии Артура Идельбаева за избиение трех журналистов, сообщили в РИА Новости в пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ.

В декабре 2009 года во время проведения Всероссийского фестиваля средств массовой информации в Уфе в милицию обратились с заявлением журналисты "Независимой уральской газеты" Наталья Афанасьева и Дамир Хузиев. По словам журналистов, их, а также еще одного сотрудника СМИ, не пустили на мероприятие, избили, ограбили и три часа удерживали в одном из помещений уфимского ипподрома "Акбузат", где проходил фестиваль. По версии следствия, в незаконном задержании, избиении и лишении свободы журналистов газеты участвовал заместитель главы республиканского управления печати Артур Идельбаев, а также два студента.

В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). В отношении двух его сообщников - 19-летнего Рината Вагапова и 18-летнего Ильназа Мажитова - дело возбудили по пункту "ж" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух или более лиц).

Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и с лишением права занимать должности в органах государственной власти на два года.

"Подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал только в части лишения свободы этих людей", - сообщила собеседница, отметив, что приговор пока не вступил в законную силу.

Против Идельбаева ранее было возбуждено уголовное дело по статье 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и пункту "г" части 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), которые предусматривают до двух и до 12 лет лишения свободы соответственно. По версии следствия, Идельбаев, занимая должность на государственной гражданской службе Башкирии, вопреки установленному законом запрету, принимал участие в управлении коммерческой организацией через доверенных лиц, также он подозревается в получении более 300 тысяч рублей в качестве взяток.

Чиновник находился под подпиской о невыезде, но в феврале 2011 года он был арестован судом за неявку на допросы к следователю.

РИА Новости, Рамиля Салихова
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Арестован Артур Идельбаев

09.09.2011

Вчера в Октябрьском районном суде г. Уфы начато рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника Управления по делам печати, издательства и полиграфии при Правительстве Республики Башкортостан, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в крупном размере), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

В ходе следствия обвиняемый был арестован, в последующем избранная мера пресечения изменена на домашний арест с установлением ограничений в свободном передвижении, общении с лицами, допрошенными в качестве свидетелей по уголовному делу, за исключением близких родственников, получении и отправлении корреспонденции и ведении переговоров с использованием любых средств связи. При этом обвиняемому были разрешены поездки в поликлинику, к следователю, в суд.

Однако, в связи с неоднократным нарушением подсудимым указанных ограничений, сегодня, Октябрьский районный суд г. Уфы по ходатайству государственного обвинителя изменил подсудимому меру пресечения, взяв его под стражу в зале судебного заседания.

Сайт Прокуратуры РБ




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, Артур Идельбаев

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  • 1 | 14.02.2018, 09:30 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 18717 | Рейтинг: +3348,7
Писатель Прилепин прилетел в столицу Франции на Дни русской книги. Однако ввиду того, что мероприятие проходило в течение двух дней, ему потребовалось место для ночлега. Но в том отеле, который принадлежит Российскому центру науки и культуры, Прилепину в месте отказали. Сослались на то, что тот участвует в боевых действиях в Донбассе.

«Пикантность в том, что русского писателя Захара Прилепина отказались селить в гостинице Центра, потому что он принимает участие в событиях на Донбассе. Французы, что самое интересное, не отказались пустить его на свою территорию, не применив к нему никаких санкций, а наше культурное представительство в Париже отказало ему в малой любезности — поселиться в гостинице русского Центра», — рассказал об инциденте бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Но самое интересное в этой истории то, что этим центром науки и культуры руководить экс-супруга пресс-секретаря российского президента — Екатерина Пескова, проживающая после развода постоянно в Париже.
--------------------
-Остался всего один почитатель Прилепкина-Харя-педераст



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  • 2 | 14.02.2018, 09:37 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1778 | Комментарии: 57131 | Рейтинг: +12069,2
Безотносительно к Идельбаеву - о нем давно все известно - мерзяйшая личность. По теме поста:

Приветствую. Пафоса нагнала дамочка, конечно, выше крыши, но это именно то, чего мы и добивались 8 лет!

Добровольно! Сознательно! С энтузиазмом! И это - прекрасно! На это и денег не жалко.
Особенно, если учитывать, что экономия от принудиловки ДОЛЖНА БЫТЬ высочайшей - в каждой школе по 2-3 училки БЯки плюс завуч по БЯке - с вещами на выход!

А таких вот центров по изучению - будет не много)))) Во всяком случае - пока. И, уверена, дальше «hаумыһыfыз»(утрирую, конечно - набор из 500 самых расхожих слов и выражений выучить не сложно при желании, но нужна языковая практика, а вот этого-то как раз и не наблюдается) - мало кто продвинется. Таковы реалии, господа.
И не моя, не наша в этом вина.
Английский и - да-да, уже - китайский(в перспективе) более востребованы. Но далеко не каждый является полиглотом. Мне не дано, увы-увы.



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  • 3 | 14.02.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ладно преподает. А. некоторые из этой организации в депутатах ходят,в Москвах сидят,по деревням ездят -уму разуму учат..



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  • 4 | 14.02.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
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"После президентских выборов ожидаются серьёзные изменения в высших эшелонах федеральной власти, такие слухи циркулируют в дипломатических кругах российской столицы.

В частности, утверждается, что Дмитрий Медведев возглавит слитые между собой Верховный суд и Конституционный суд..., Сергей Приходько... покинет пост вице-премьера, те же перспективы и у едва ли не всех министров финансово-экономического блока правительства.

Что, впрочем, не будет означать разворота курса Кремля на 180 градусов, поскольку приоритетным кандидатом в премьеры является Алексей Кудрин..." (Табло "ДЕНЬ").

------------------------------------

"Кручу-верчу..."



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  • 5 | 14.02.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Интересно на какие средства эти бшнацики такие пузени отели?
Смотреть противно!



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  • 6 | 14.02.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Я научилась говорить на башкирском «хаумыхыгыз» и для меня многие двери открыты, - рассказала одна из учениц. --------------------------------------- - И всего-то навсего надо было выучить одно слово? Классненькие такие курсы. И главное, все двери открываются! Все на курсы!!!



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  • 7 | 14.02.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Вся пропагандистская машина действующей власти
буквально вдалбливает тезис об уже вновь избранном Путине.

Та же машина усиленно продвигает второй тезис о "кошмарной"
ущербности кандидата от КПРФ. Власть видит опасность только с этой стороны.



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  • 8 | 14.02.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто нибудь скажите пожалуйста что случилось с Путиным.
У меня все новости связанные с этим вопросом на YouTube не открываются, включил телевизор "Лебединое озеро" тоже не показывают так в чем же дело?



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  • 9 | 14.02.2018, 10:12 | Автор: Гунн
    Публикации: 233 | Комментарии: 6600 | Рейтинг: +798,3
Националист и уголовник подался в преподы по башкирскому
==========

Как тяжело доходило этому экземпляру, через какие кульбиты - коммуфляж, муштра граничащие с дикостью, лобные повязки, бочкобойство - прошел, чтобы понять простую истину: "Но не нужно изучать языки принудительно, а нужно с удовольствием."



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  • 10 | 14.02.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Миллиардер Дерипаска с заместителем премьера Медведева, Сергеем Приходько развлекались на яхте с проститутками. У пиндосов Приходько тут же бы уволили, а у нас повод порадоваться, слава богу, хоть не геи.



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  • 11 | 14.02.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
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ДАЖЕ В ДЕТСАДУ ТРЕБУЮТ справку об отсутствии судимости. Явно кто-то крышует Идельбаева.



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  • 12 | 14.02.2018, 10:21 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1778 | Комментарии: 57131 | Рейтинг: +12069,2
А вообще - прекрасная идея открыть лингвистические центры повсеместно и набирать курсы обучения языкам - по желанию. Всевозрастные. Пенсов тоже можно приглашать.
Выбираешь два языка в связке: один из российских + иностранный.
Башкирский, татарский, чувашский, марийский, ну и разумеется иностранные.
Час позанимался одним языком, потом еще час - другим. Пару раз в неделю, плюс видео-аудио уроки в выходные дома. Плюс попеть караоке на этих языках, для речевых навыков, оттачивания произношения.
Нужны материалы - пособия, грамотно составленные, аудио-видео уроки, с артикуляцией.
Ой... размечталась(((( Гранты проедят - и все закончится пшиком.

Да-да - этот АртКлуб - и есть попил тех самых грантов, которые выделил Хамитов - чтобы нацики заткнулись.
Не зря же там Идельбаев и Шома Валеев трутся с УфБашБлогоСферой. (УфББС, как обозвал этот междусобойчик из куце-блогеров Воффка Кобзев)



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  • 13 | 14.02.2018, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наших в Сирии раздолбали как тараканов, не церемонясь. А наш самоводвиженец молчит.. Видать понос прихватил.



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  • 14 | 14.02.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 14.02.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Кто нибудь скажите пожалуйста что случилось с Путиным.
У меня все новости связанные с этим вопросом на YouTube не открываются, включил телевизор "Лебединое озеро" тоже не показывают так в чем же дело?
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После ихтамнетов в Сирии видать настроение упало. И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!



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  • 15 | 14.02.2018, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Если и был и даже если он , Артур Идельбаев и националист и даже бывший преступник , он отбыл свое наказание !
Значить понес и ОПЛАТИЛ заслуженную кару ! Все он чист !
А родной язык , он всегда предполагает и развитие и изучение
И мы не вправе запрещать его изучение , даже в школе ! Тем более в самой башкирской , да и в любой другой национальной республике .
.Что русским неймется , чего боятся " великие и могучие " , потери своего языка ?
Тогда какие Вы " великие и могучие " если так трусливы ?



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  • 16 | 14.02.2018, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Но самое интересное в этой истории то, что этим центром науки и культуры руководить экс-супруга пресс-секретаря российского президента — Екатерина Пескова, проживающая после развода постоянно в Париже.
***
Ну вот, слезайте гражданы, приехали в конец...
А вчерась куханутые ельциноиды обоих полов всех натужно уверяли, что зубы чистит паста, но не щетка.



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  • 17 | 14.02.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Какие погано-мерзкие физиономии и животы у друзей этого башуголовника. Видимо, жрут на деньги фонда Урал. Откормленные холуи.



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  • 18 | 14.02.2018, 10:53 | Автор: xrul | На сайте
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Опять пуйлососка Натали зажала мою статью.

Читайте товарищи, статья называется :С чем идёт Путин на новый срок.


http://worldcrisis.ru/crisis/2954426

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Натали, ты купила трусы Орлову на праздник ? Ато старые у него все в дырках, некультурно для писателя.



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  • 19 | 14.02.2018, 11:02 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5410 | Рейтинг: -157,1
Добровольно и с интересом, это хорошо. Так и нужно. Никакой принудиловки.



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  • 20 | 14.02.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, этот кадр на фото, где нибудь и кем работал? Имеется в виду - приносил реальную пользу обществу? Вот например - инженер проектирует дом, бухгалтер составляет смету, плотник и каменщик строят, отделочник наводит красоту внутри.. Этот, в меру упитанный мужчина в расцвете лет, что построил?



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