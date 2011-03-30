Националист и уголовник подался в преподы по башкирскому

Творческая мастерская «АртКлуб», известная среди уфимцев как школа изобразительного искусства, запустила совершенно новый проект. Здесь организовали бесплатные курсы по изучению башкирского и татарского языков. «Что это такое и как это работает?» - задумалась я и отправилась на занятие.Директор творческой мастерской Айгуль Рашитова родилась и выросла в городе, поэтому, по ее словам, родной язык знает не очень хорошо. В один прекрасный миг она решила подтянуть свои знания. Идею поддержали ее друзья, у которых тоже были проблемы с языком. Пока искали преподавателя по башкирскому, Айгуль Рашитова со своей давней приятельницей Гульшат Сафиной, учительницей татарского языка и литературы, открыла курсы по татарскому языку. Сначала сформировали группу из людей, у которых есть своя аудитория – пригласили на уроки журналистов, общественников и ученых, чтобы они могли делиться своими достижениями с публикой.- Очень многие городские башкиры и татары не имеют возможности практиковать свой язык. При этом испытывают очень теплые и ностальгические чувства по тому времени, по тем людям, с которыми разговаривали. У нас есть слова, которые складываются как паттерн, которые не можем перевести, поэтому возникает неловкое чувство. У нас другая языковая парадигма. И это наша дополнительная возможность: понимание и выражение реальности,- считает Айгуль.Каждый вторник, строго по расписанию, в «АртКлубе» собираются люди, желающие познать основы языка. Я выбрала день, когда были уроки башкирского языка. У некоторых на руках были словари, у некоторых - методички по языку. Люди приносили с собой все, что могло бы помочь им во время урока. Входя в класс я, считая, что там собрались новички, поприветствовала их по-русски: «Здравствуйте!». Мне стало так неловко, когда мне хором ответили «Һаумыһығыҙ».На курсах я ожидала увидеть башкир, которые по тем или иным причинам не знают или плохо разговаривают на родном языке. Но в классе меня встретили русские, татары, полячка и всего одна башкирка, не считая саму Айгуль Рашитову. Меня удивило, что люди другой национальности так рвутся изучать наш язык.- Находясь на территории Республики Башкортостан, мы обязаны знать местный язык. А как тогда понимать культуру, все тонкости нации, не умея изъясняться на ее языке? - рассказывает татарка Эльвира Бикметова. - Я очень люблю ходить в Башдрамтеатр. Но так устала смотреть спектакль в наушниках. Но скоро я выучу язык, и никаких преград больше не будет.- Мне, как исследователю, очень интересен башкирский, - говорит краевед Янина Свице. - Иногда, чтобы докопаться до сути вещей, нужен язык, без которого невозможно изучать материал или общаться с местными жителями. А вообще, зная язык, у человека возникает совсем другая степень свободы.В начале урока ученики обсудили актуальные новости республики. Не обошли стороной проблему с изучением башкирского языка в школах, поделились своими мнениями. Обсуждение прервала учительница, которая объявила о начале урока. Гульназ Юсупова уже 11 лет преподает башкирский язык и литературу в школе. Специально для русскоговорящих учеников она отобрала только необходимые темы и задачи.- В основе обучения лежит коммуникативная методика. Разработана программа с учетом того, что вы изучаете башкирский язык для повседневного общения, для использования его в качестве инструмента знакомства культурой, историей, менталитетом Республики Башкортостан, - рассказала Гульназ Юсупова.Урок начался с проверки домашнего задания: каждый должен был придумать словосочетания с башкирскими местоимениями. Как и в любой школе, есть и добросовестные ученики, есть и ленивые. Но если они надеялись, что избегут «наказания» за невыполнение задачи, то сильно ошиблись. Учительница прямо на уроке заставила их устно придумать еще больше словосочетаний. Как говорится, все что ни делается - все к лучшему. Таким образом, ученики оттачивали свое произношение. Преподаватель выслушивала каждого ученика и поправляла, если те неправильно выговаривали слова, и учила их грамматике. А блогер Артур Идельбаев объяснял происхождение и значение слов с учетом диалектов башкирского языка.После мы перешли к изучению новой темы: аффиксы принадлежности и термины родства. Ученикам объяснили, как связать предметы с каким-либо лицом, а потом попросили составить рассказ о своей семье.В общем, все как в начальной школе: ребенка обучают писать, читать и потом составлять маленькие предложения. На этих курсах тот же принцип, только здесь взрослые. Преподавательница Гульназ Юсупова хвалит своих подопечных. Она говорит, что за несколько занятий можно наблюдать положительный результат.Занятия прошли незаметно. Даже я, человек, который хорошо говорит по-башкирски, узнала для себя много интересного. А новые книги Зухры Буракаевой на башкирском языке прекрасно дополнили вечер.- Я научилась говорить на башкирском «Һаумыһығыҙ» и для меня многие двери открыты, - рассказала одна из учениц.Директор «АртКлуба» Айгуль Рашитова считает, что нужно поддерживать тех, кто старается изучить башкирский язык. Самой большой ошибкой башкирского сообщества она считает то, что люди спешат сделать замечания по поводу произношения и акцента.- Когда встречаешь человека, который сделал какое-то усилие, чтобы поздороваться с тобой на твоем языке, относишься к нему уже совсем по-другому. Ведь стоит только сказать башкиру «Һаумыһығыҙ», он тебя сразу полюбит, как родного. Жаль, что многие этого не понимают, - уверена она. - Наша цель – распространить язык. Глобализация никого не пожалеет. Нам важно, чтобы язык выжил. Но не нужно изучать языки принудительно, а нужно с удовольствием. Обычно я говорю «башкирский как любимый».***30.03.2011Уфимский суд во вторник приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего заместителя начальника управления по делам печати, издательства и полиграфии при правительстве Башкирии Артура Идельбаева за избиение трех журналистов, сообщили в РИА Новости в пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ.В декабре 2009 года во время проведения Всероссийского фестиваля средств массовой информации в Уфе в милицию обратились с заявлением журналисты "Независимой уральской газеты" Наталья Афанасьева и Дамир Хузиев. По словам журналистов, их, а также еще одного сотрудника СМИ, не пустили на мероприятие, избили, ограбили и три часа удерживали в одном из помещений уфимского ипподрома "Акбузат", где проходил фестиваль. По версии следствия, в незаконном задержании, избиении и лишении свободы журналистов газеты участвовал заместитель главы республиканского управления печати Артур Идельбаев, а также два студента.В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). В отношении двух его сообщников - 19-летнего Рината Вагапова и 18-летнего Ильназа Мажитова - дело возбудили по пункту "ж" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух или более лиц).Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и с лишением права занимать должности в органах государственной власти на два года."Подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал только в части лишения свободы этих людей", - сообщила собеседница, отметив, что приговор пока не вступил в законную силу.Против Идельбаева ранее было возбуждено уголовное дело по статье 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и пункту "г" части 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), которые предусматривают до двух и до 12 лет лишения свободы соответственно. По версии следствия, Идельбаев, занимая должность на государственной гражданской службе Башкирии, вопреки установленному законом запрету, принимал участие в управлении коммерческой организацией через доверенных лиц, также он подозревается в получении более 300 тысяч рублей в качестве взяток.Чиновник находился под подпиской о невыезде, но в феврале 2011 года он был арестован судом за неявку на допросы к следователю.***09.09.2011Вчера в Октябрьском районном суде г. Уфы начато рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника Управления по делам печати, издательства и полиграфии при Правительстве Республики Башкортостан, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в крупном размере), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).В ходе следствия обвиняемый был арестован, в последующем избранная мера пресечения изменена на домашний арест с установлением ограничений в свободном передвижении, общении с лицами, допрошенными в качестве свидетелей по уголовному делу, за исключением близких родственников, получении и отправлении корреспонденции и ведении переговоров с использованием любых средств связи. При этом обвиняемому были разрешены поездки в поликлинику, к следователю, в суд.Однако, в связи с неоднократным нарушением подсудимым указанных ограничений, сегодня, Октябрьский районный суд г. Уфы по ходатайству государственного обвинителя изменил подсудимому меру пресечения, взяв его под стражу в зале судебного заседания.