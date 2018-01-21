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Исторические картинки. Ляхово и домашние животные










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Возле деревни Ляхово находится школа подготовки специалистов-кинологов. Там учат собачек помогать людям, выполнять важную работу. Школа располагается на землях бывшего имения. Фото газеты «Вечерняя Уфа»:

Исторические картинки. Ляхово и домашние животные


Любовь к домашним животным – старинная традиция в Ляхово. Местный барин – Эпинет Петрович Ляхов не только изучал жизнь народную, он был одним из самых известных в крае заводчиков… лошадей.

В Ляхово он даже устраивал конские бега. В 1848 году вдоль Уршака собрались ценители, приехал знаменитый помещик Кровков со своим рысаком «Вороном».

Его потомство и кушало овёс в конюшне Эпинета Петровича. А зимой вся Уфа только и говорила о скакунах Ляхова.

Там где сейчас сломался старый автомобильный мост, в старину лежал ослепительно белый лёд. Здесь, на замёрзшей Белой устраивались скачки.

В январе 1849 года всё начальство, от Его Превосходительства Господина Губернатора Н.В. Балкашина до многочисленных зрителей любовались статными жеребцами.

Из Таптыково прибыли скакуны Стобеуса, иглинский барин Березовский хвастался своими лихачами. А публика восторгалась семилетним мерином «Павлин» вороночалой масти, два аршина и два вершка в холке собственного завода Ляхова.

Опять зима и в декабре 1849 года пресса «любителей рысистых бегов извеща[ла], что они, по прошлогоднему, на Белой будут восхищаться нашими рысаками. Гг. Березовский и Ляхов наверно вступят и ныне в состязание своими добротными конями».

Прочие отсеялись. Соперничество велось только между Иглино и Ляхово.

Наступило 11 декабря 1849 года. Вся Уфа на «гипподроме». Березовский выставил «Богатыря» и «Руслана», Эпинет Петрович кроме любимца «Павлина» представил 4-летнего рыжего жеребца «Баловня», прекрасного собой, «с прелестным рьяным бегом».

Азарт состязания передаёт газетный репортаж. «Начально были пущены первые две лошади – Богатырь и Павлин на два круга, заключающих в себе 1460 сажен. Павлин пришёл первый, пробежав это пространство в 5 минут, а Богатырь двумя секундами позже. Павлин бежал не ровно, делал сбои; напротив того Богатырь пронесся всё пространство плавною, прекрасною рысью, без сбоя». Но победу не присудили.

Где объективность?! Будто Родченков с Бахом из Олимпийского комитета сидели на трибунах уфимского «гипподрома». Дескать, овёс с допингом.

Исторические картинки. Ляхово и домашние животные


«Назначена по решению присутствующих перебежка на один круг в 730 сажен – Павлин пробежал это пространство гораздо ровнее, в 2 м., 23 с., а Богатырь отстал 4 секундами».

И второй забег в нашу пользу. Ляхово на первом месте!

«Потом была пущена, также на два круга, вторая пара: Руслан и Баловень, ровные по летам, по росту и даже сходные по масти. Трудно отдать одной лошади перед другой преимущество в красотах сложения и в грациозности бега, почти ровного и по быстроте. Баловень выиграл только три секунды у Руслана, пробежав два круга в 5 минут 58 секунд».

И снова ляховские кони были вне конкуренции.

Соперничество между иглинскими рысаками Березовского и ляховскими скакунами стало в Уфе главной интригой каждых скачек.

В 1850 году «зима ещё доставила нам случай видеть и любоваться рысистым бегом лошадей Гг. Березовского и Ляхова, благородно соперничествующих между собою на нашем гиподроме».

Вызов ляховскому «Баловню» бросил сам губернатор, выставивший своего рысака «Храбрый». Тогда спорт был честный, конь начальства отстал на 10 секунд.

Ляхов держал только рысаков. С его «Павлином» вышел на круг небольшой серый иноходец муфтия Сулейманова и, конечно, отстал на полминуты.

Любовь к лошадям унаследовал внук Эпинета Петровича – Николай Владимирович Ляхов, окончивший сельскохозяйственную академию (Тимирязевку). Продолжал разводить лошадей и в 1912 году на одной из выставок его жеребец «Вандал» получил большую золотую медаль.

Уже его сын – Владимир Николаевич Ляхов стал художником-анималистом. Его работы можно найти в интернете. Откройте «Альбом пород лошадей СССР», иллюстратор В. Ляхов.

Купить? Только на аукционе. Московский Дом антикварной книги «В Никитском» недавно выставлял альбом. Эстимейт (предпродажная оценка): 25–27 тысяч рублей. Один из рисунков Н.В. Ляхова:

Исторические картинки. Ляхово и домашние животные


Вот такие красавцы бегали по территории современной школы кинологов.

Про собак у Ляхова нет информации. Но, конечно, какая барская усадьба без них, начиная с комнатных пуделей и мопсов, до борзых и гончих. Хозяин – лошадник, значит уважал верховую охоту с борзыми. Рядом поля – затравить волка, загнать зайца, только, конечно, на других лошадях.

История – это наука о переменах. Изменялось и собаководство. Многие старинные породы собак исчезли, появились новые.

Были на Руси собственные древние породы, забытые сейчас. На моём сайте помещено собрание сочинений краеведа XIX века Руфа Гавриловича Игнатьева (см. рубрику «друзья»).

В девятом томе есть художественная повесть из жизни средневекового Великого Новгорода «Альберт Бёниг», опубликованная в 1885 году.

В ней уфимский краевед рассказывает: «Любимое удовольствие старого боярина было рыбу удить или охота на медведя и волка, для чего боярин держал собак волкодавов, меделянских и мордашек».

Многие древние породы русских охотничьих собак исчезли после отмены крепостного права, задолго до революции 1917 года. Разорились помещики и ушла в ностальгические легенды знаменитая конная охота с борзыми. Держать крупных и требующих специального ухода собак было дорого.

Сейчас среди кинологов, профессионалов и любителей возрождается увлечение меделянскими собаками (российский мастиф). Название, по одной из версий, восходит к итальянскому городу Милан, известны с XV столетия. Но в начале XX века они сохранялись только в императорской псарне в Гатчине.

Руф Игнатьев (1818 года рождения), наверняка, лично видел их. Они «были громадны; от ушей до хвоста семь четвертей в длину, аршин и полтора вершка росту и до семи пудов весу. Были собаки, но это, конечно, исключение, которые в одиночку валили медведя».

Художник-анималист Марина Ефремова попыталась реконструировать облик меделянской собаки:

Исторические картинки. Ляхово и домашние животные


Любителям собаководам и профессионалам надо обязательно посетить её сайт (http://nv.ru/page4.htm). Удивительные картины, автор вспоминает об исчезнувших старинных породах: лошьи собаки, русская прямогонная гончая, густопсовая борзая, курляндская брудастая гончая, старорусская овчарка и, конечно, мордаши.

Мордаши отличались от меделянской собаки размерами и более бульдогообразным видом. В интернете много интересного, оттуда и фото:

Исторические картинки. Ляхово и домашние животные


Охотники на медведя (один держит рогатину), XIX или начало XX века, обратите внимание на собаку в центре. Большой догообразный (молосс) пёс.

Эпинет Петрович Ляхов упадка собаководства не увидел. Он скончался незадолго до отмены крепостного права в конце 1850-х годов.

Поместье в Ляхово унаследовала его вдова Екатерина Петровна, урождённая Соловцова (1814–1904) и четверо детей. Барыня проживёт очень долгую жизнь, встретит двадцатое столетие.

А пока стояла весна 1861 года. В сельце Алакаево (Петровка) раскинулась большая усадьба, которую обслуживало 26 человек дворовой крепостной прислуги (14 мужчин и 12 женщин).

Среди них были конюхи и садовники, псари и оружейники. По вечерам, за чаем все обсуждали одно. Воля! Царь обещал волю. Как жить дальше с этой волей?

О закате блистательной эпохи Ляховых в Ляхово через неделю.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 18.02.2018, 08:50 | Автор: юнг
    Публикации: 309 | Комментарии: 33504 | Рейтинг: +5756,3
Где объективность?! Будто Родченков с Бахом из Олимпийского комитета сидели на трибунах уфимского «гипподрома». Дескать, овёс с допингом.

Или мутко с путеном?===Смело!



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  • 2 | 18.02.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ялалов отчитался перед депутатами по итогам работы за 2017г.
Целый час балоболил - слова...слова..., а где дело??!!
Заявил, что никому теперь не даст энергетическое хозяйство и защитит электротранспорт хорошо бы, а то тарифы выше небес.
Оказывается, это республиканское руководство демонтировало трамвайные рельсы по Проспекту! Х В А Т И Т В Р А Т Ь !!
Качкаевские люди разобрали тысячи тонн рельсов, хотя до этого качкаев уложил под рельсы бесшумные подкладки около горсовета на сотню миллионов в свой карман.
А ты продолжаешь его традиции, не зря же посадил вместо филиппова человечка от американца Гатауллина - твоего дружка
Чья бы корова мычала, только не твоя....



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  • 3 | 18.02.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ялалов отчитался перед депутатами по итогам работы за 2017г.
Целый час балоболил - слова...слова..., а где дело??!!
Заявил, что никому теперь не даст энергетическое хозяйство и защитит электротранспорт хорошо бы, а то тарифы выше небес.
Оказывается, это республиканское руководство демонтировало трамвайные рельсы по Проспекту! Х В А Т И Т В Р А Т Ь !!
Качкаевские люди разобрали тысячи тонн рельсов, хотя до этого качкаев уложил под рельсы бесшумные подкладки около горсовета на сотню миллионов в свой карман.
А ты продолжаешь его традиции, не зря же посадил вместо филиппова человечка от американца Гатауллина - твоего дружка
Чья бы корова мычала, только не твоя....



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  • 4 | 18.02.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 18.02.2018, 08:50 | Автор: юнг
Публикации: 309 | Комментарии: 33496 | Рейтинг: +5756,1
Где объективность?! Будто Родченков с Бахом из Олимпийского комитета сидели на трибунах уфимского «гипподрома». Дескать, овёс с допингом.

Или мутко с путеном?===Смело!
______________________
Юнг!
Ты бы обследовался у психитра, а то о чём бы ни шла речь, хоть о лошадях, ты всё переводишь на Путина.
Вообще-то, твоя зацикленность на Путине - это навязчивое состояние, вполне себе психическое заболевание.
Статья то о деревне Ляхово, о лошадях и собаках. Перечитай - убедишься.



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  • Участник
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  • 5 | 18.02.2018, 10:58 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 4855 | Рейтинг: +1374,3
У нас у всех навязчивое состояние.И это состояние он нам сам привязал.Это состояние называется Путин.никак не отвязывается. еще 6 лет будем привязаны



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  • 6 | 18.02.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 18.02.2018, 10:58 | Автор: ketrin_2 | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 4855 | Рейтинг: +1374,2
У нас у всех навязчивое состояние.И это состояние он нам сам привязал.Это состояние называется Путин.никак не отвязывается. еще 6 лет будем привязаны
_____________________
"У нас у всех навязчивое состояние".
Огласите список "всех", пожалуйста!
И так, это вы, Кухарка, Юнг, Блунт, Уфимский Обыватель, Ясен Пень. Кто ещё? Маловато будет, хотя на одну палату набирается.
М-да: "Узок их круг. Страшно далеки они от народа".



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  • 7 | 18.02.2018, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Измельчали сегодняшние спортивные чиновники и башкирские жокеи и наездники.
Зачем Минсельхоз по согласованиюс Минспортом на главный ипподром Башкирии назначили бывшего главу разворованного Баймакского р-на- до сих пор остается загадкой?
На ипподроме Акбузат вся команда из числа приглашенных из других регионов.
Видать нет в современной Башкирии таких знатоков лошадей и очень зрелищного и традиционно любимого населением конного спорта, какими были помещики Уфимской губернии, совершенно не знавших ни татарского ни башкирского языков?



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  • 8 | 18.02.2018, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 18.02.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг!
Ты бы обследовался у психитра, а то о чём бы ни шла речь, хоть о лошадях, ты всё переводишь на Путина.
Вообще-то, твоя зацикленность на Путине - это навязчивое состояние, вполне себе психическое заболевание.
Статья то о деревне Ляхово, о лошадях и собаках. Перечитай - убедишься.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Во время посещения гаранта жуликов и воров. захолустных городишков типа Уфа, заваривают канализационные люки, запрещают жильцам подходить к окнам - вот где нужен психиатор. Зациклены СМИ - путин нырял, летал, обнял, расцеловал, рассказал анекдот, чихнул, поднял, заставил уважать, приказал давить помидоры и сыр, а так же колбасу и яблоки, подставил плечё под дружеское похлопывание , два, раза, нет - три раза..
Всюду он - парит и сияет в облаках над полунищими пенсами, роющимися в помойке, над инвалидами, больными детьми, над вымершими деревнями и городами, разрушенными производствами. Насочинял законов, призванных держать народ в стоиле и доить сверхплана. Загнал страну в такую глубокую жопу- по всем отраслям без исключения. Лишь вертухаем и чинушам жить на Руси вольготно и свободно - они его опора.



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  • 9 | 18.02.2018, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Всюду - ОН: парит и сияет в облаках над полунищими пенсами..."

--------------------

"Всё пройдёт. Пройдёт и это". (Надпись на кольце царя Соломона).



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  • 10 | 18.02.2018, 12:16 | Автор: юнг
    Публикации: 309 | Комментарии: 33504 | Рейтинг: +5756,3
И только несколько придурков, в основном старые партийцы и бывшие менты его любят до посинения и готовы терпеть и дальше.



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  • 11 | 18.02.2018, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.

Даже если пепелище
Выглядит вполне,
Не найти того, что ищем,
Ни тебе, ни мне.

Путешествие в обратно
Я бы запретил.
Я прошу тебя, как брата,
Душу не мути...

А не то рвану по следу —
Кто меня вернет? —
И на валенках уеду
В сорок пятый год.

В сорок пятом угадаю,
Там, где — боже мой! —
Будет мама молодая
И отец живой...

ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ.



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  • 12 | 18.02.2018, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 18.02.2018, 12:16 | Автор: юнг
Публикации: 309 | Комментарии: 33497 | Рейтинг: +5756,1
И только несколько придурков, в основном старые партийцы и бывшие менты его любят до посинения и готовы терпеть и дальше.
---------------
Орлов бывший мент обожатель Путина. Так Юнг сказал. Юнг голова.



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  • 13 | 18.02.2018, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь блогеры на УЖе неплохо,почти хорошо, знают двух людей с польской кровью, связанных со "страной башкир".
Один жил с результатов своего труда, был ценителем красоты- природы, женщин, лошадей и т.д.
Второй, как говорят в Булгаково,- "не пришей к кобыле хвост". до сих пор ставящий телегу впереди лошади.
Одного знали и уважали, как уфимского помещика Епинета Петровича Ляхова, другой н.х. никому не нужный озлобленный на весь мир прозападный оппозиционный политик и фейкомет УЖа г-н Егерь( Эх, Поляков?)



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  • 14 | 18.02.2018, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Нет памяти о прежнем; да и том, что будет,не останется памяти у тех, которые будут после"

" Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем"

Экклесиаст



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  • 15 | 18.02.2018, 13:04 | Автор: юнг
    Публикации: 309 | Комментарии: 33504 | Рейтинг: +5756,3
13 | 18.02.2018, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь блогеры на УЖе неплохо,почти хорошо, знают двух людей ////.........

=====А подзаборные анонимные шавки ничего умнее придумать не могут. как переходить на личности....Ибо, сказать что-нибудь по поводу ситуации в стране очень ссыкотно!



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  • 16 | 18.02.2018, 13:12 | Автор: юнг
    Публикации: 309 | Комментарии: 33504 | Рейтинг: +5756,3
На концерте российский актер Михаил Ефремов представил номер Ульти-шах и ульти-мат. В нем он в сатирической форме высмеял президента РФ Владимира Путина. Концерт прошел в Москве. Стихотворение написал российский поэт на мотив детского произведения Самуила Маршака Про рассеянного с улицы Бассейной. Ефремов прочел стихи на сцене, при этом одев смирительную рубашку и наполеоновскую треуголку.



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  • 17 | 18.02.2018, 13:15 | Автор: Harrison
    Публикации: 64 | Комментарии: 10131 | Рейтинг: -1641,3
По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.
---------------
Мама позвонила - "Подранки" смотришь?



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  • 18 | 18.02.2018, 13:31 | Автор: юнг
    Публикации: 309 | Комментарии: 33504 | Рейтинг: +5756,3
Мама позвонила........А по поводу 300 убитых россиян мама не звонила?



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  • 19 | 18.02.2018, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 18.02.2018, 13:04 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 309 | Комментарии: 33499 | Рейтинг: +5756,1
13 | 18.02.2018, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь блогеры на УЖе неплохо,почти хорошо, знают двух людей ////.........

=====А подзаборные анонимные шавки ничего умнее придумать не могут. как переходить на личности....Ибо, сказать что-нибудь по поводу ситуации в стране очень ссыкотно!
_________________
Юнг!
А что ты можешь сказать по поводу ситуации в стране?
Ничего!!!
Поэтому ты переходишь на личности, оскорбляя всех, кто не разделяет твою точку зрения.
Твоя убеждённость, что во всём виноват Путин, и стоит только его убрать, как наступит в России рай, показывает лишь твоё крайне низкое интеллектуальное развитие, отсутствие аналитического мышления и заставляет усомниться в том, что ты честно сдал кандидатский минимум, где был экзамен по философии - с таким примитивным мышлением, как у тебя, реально сдать философию невозможно! Разве что за взятку.
Так почём ты купил своё кандидатство и доцентство?
Ты платил налом или "борзыми щенками"?
Доцент ты липовый!



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  • 20 | 18.02.2018, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 18.02.2018, 13:31 | Автор: юнг
Публикации: 309 | Комментарии: 33500 | Рейтинг: +5756,1
Мама позвонила........А по поводу 300 убитых россиян мама не звонила?
__________________
Юнг!
Из тебя морализатор не очень - слишком ты говнист!



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