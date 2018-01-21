Исторические картинки. Ляхово и домашние животные

Любовь к домашним животным – старинная традиция в Ляхово. Местный барин – Эпинет Петрович Ляхов не только изучал жизнь народную, он был одним из самых известных в крае заводчиков… лошадей.
В Ляхово он даже устраивал конские бега. В 1848 году вдоль Уршака собрались ценители, приехал знаменитый помещик Кровков со своим рысаком «Вороном».
Его потомство и кушало овёс в конюшне Эпинета Петровича. А зимой вся Уфа только и говорила о скакунах Ляхова.
Там где сейчас сломался старый автомобильный мост, в старину лежал ослепительно белый лёд. Здесь, на замёрзшей Белой устраивались скачки.
В январе 1849 года всё начальство, от Его Превосходительства Господина Губернатора Н.В. Балкашина до многочисленных зрителей любовались статными жеребцами.
Из Таптыково прибыли скакуны Стобеуса, иглинский барин Березовский хвастался своими лихачами. А публика восторгалась семилетним мерином «Павлин» вороночалой масти, два аршина и два вершка в холке собственного завода Ляхова.
Опять зима и в декабре 1849 года пресса «любителей рысистых бегов извеща[ла], что они, по прошлогоднему, на Белой будут восхищаться нашими рысаками. Гг. Березовский и Ляхов наверно вступят и ныне в состязание своими добротными конями».
Прочие отсеялись. Соперничество велось только между Иглино и Ляхово.
Наступило 11 декабря 1849 года. Вся Уфа на «гипподроме». Березовский выставил «Богатыря» и «Руслана», Эпинет Петрович кроме любимца «Павлина» представил 4-летнего рыжего жеребца «Баловня», прекрасного собой, «с прелестным рьяным бегом».
Азарт состязания передаёт газетный репортаж. «Начально были пущены первые две лошади – Богатырь и Павлин на два круга, заключающих в себе 1460 сажен. Павлин пришёл первый, пробежав это пространство в 5 минут, а Богатырь двумя секундами позже. Павлин бежал не ровно, делал сбои; напротив того Богатырь пронесся всё пространство плавною, прекрасною рысью, без сбоя». Но победу не присудили.
Где объективность?! Будто Родченков с Бахом из Олимпийского комитета сидели на трибунах уфимского «гипподрома». Дескать, овёс с допингом.
«Назначена по решению присутствующих перебежка на один круг в 730 сажен – Павлин пробежал это пространство гораздо ровнее, в 2 м., 23 с., а Богатырь отстал 4 секундами».
И второй забег в нашу пользу. Ляхово на первом месте!
«Потом была пущена, также на два круга, вторая пара: Руслан и Баловень, ровные по летам, по росту и даже сходные по масти. Трудно отдать одной лошади перед другой преимущество в красотах сложения и в грациозности бега, почти ровного и по быстроте. Баловень выиграл только три секунды у Руслана, пробежав два круга в 5 минут 58 секунд».
И снова ляховские кони были вне конкуренции.
Соперничество между иглинскими рысаками Березовского и ляховскими скакунами стало в Уфе главной интригой каждых скачек.
В 1850 году «зима ещё доставила нам случай видеть и любоваться рысистым бегом лошадей Гг. Березовского и Ляхова, благородно соперничествующих между собою на нашем гиподроме».
Вызов ляховскому «Баловню» бросил сам губернатор, выставивший своего рысака «Храбрый». Тогда спорт был честный, конь начальства отстал на 10 секунд.
Ляхов держал только рысаков. С его «Павлином» вышел на круг небольшой серый иноходец муфтия Сулейманова и, конечно, отстал на полминуты.
Любовь к лошадям унаследовал внук Эпинета Петровича – Николай Владимирович Ляхов, окончивший сельскохозяйственную академию (Тимирязевку). Продолжал разводить лошадей и в 1912 году на одной из выставок его жеребец «Вандал» получил большую золотую медаль.
Уже его сын – Владимир Николаевич Ляхов стал художником-анималистом. Его работы можно найти в интернете. Откройте «Альбом пород лошадей СССР», иллюстратор В. Ляхов.
Купить? Только на аукционе. Московский Дом антикварной книги «В Никитском» недавно выставлял альбом. Эстимейт (предпродажная оценка): 25–27 тысяч рублей. Один из рисунков Н.В. Ляхова:
Вот такие красавцы бегали по территории современной школы кинологов.
Про собак у Ляхова нет информации. Но, конечно, какая барская усадьба без них, начиная с комнатных пуделей и мопсов, до борзых и гончих. Хозяин – лошадник, значит уважал верховую охоту с борзыми. Рядом поля – затравить волка, загнать зайца, только, конечно, на других лошадях.
История – это наука о переменах. Изменялось и собаководство. Многие старинные породы собак исчезли, появились новые.
Были на Руси собственные древние породы, забытые сейчас. На моём сайте помещено собрание сочинений краеведа XIX века Руфа Гавриловича Игнатьева (см. рубрику «друзья»).
В девятом томе есть художественная повесть из жизни средневекового Великого Новгорода «Альберт Бёниг», опубликованная в 1885 году.
В ней уфимский краевед рассказывает: «Любимое удовольствие старого боярина было рыбу удить или охота на медведя и волка, для чего боярин держал собак волкодавов, меделянских и мордашек».
Многие древние породы русских охотничьих собак исчезли после отмены крепостного права, задолго до революции 1917 года. Разорились помещики и ушла в ностальгические легенды знаменитая конная охота с борзыми. Держать крупных и требующих специального ухода собак было дорого.
Сейчас среди кинологов, профессионалов и любителей возрождается увлечение меделянскими собаками (российский мастиф). Название, по одной из версий, восходит к итальянскому городу Милан, известны с XV столетия. Но в начале XX века они сохранялись только в императорской псарне в Гатчине.
Руф Игнатьев (1818 года рождения), наверняка, лично видел их. Они «были громадны; от ушей до хвоста семь четвертей в длину, аршин и полтора вершка росту и до семи пудов весу. Были собаки, но это, конечно, исключение, которые в одиночку валили медведя».
Художник-анималист Марина Ефремова попыталась реконструировать облик меделянской собаки:
Любителям собаководам и профессионалам надо обязательно посетить её сайт (http://nv.ru/page4.htm). Удивительные картины, автор вспоминает об исчезнувших старинных породах: лошьи собаки, русская прямогонная гончая, густопсовая борзая, курляндская брудастая гончая, старорусская овчарка и, конечно, мордаши.
Мордаши отличались от меделянской собаки размерами и более бульдогообразным видом. В интернете много интересного, оттуда и фото:
Охотники на медведя (один держит рогатину), XIX или начало XX века, обратите внимание на собаку в центре. Большой догообразный (молосс) пёс.
Эпинет Петрович Ляхов упадка собаководства не увидел. Он скончался незадолго до отмены крепостного права в конце 1850-х годов.
Поместье в Ляхово унаследовала его вдова Екатерина Петровна, урождённая Соловцова (1814–1904) и четверо детей. Барыня проживёт очень долгую жизнь, встретит двадцатое столетие.
А пока стояла весна 1861 года. В сельце Алакаево (Петровка) раскинулась большая усадьба, которую обслуживало 26 человек дворовой крепостной прислуги (14 мужчин и 12 женщин).
Среди них были конюхи и садовники, псари и оружейники. По вечерам, за чаем все обсуждали одно. Воля! Царь обещал волю. Как жить дальше с этой волей?
О закате блистательной эпохи Ляховых в Ляхово через неделю.
Михаил Роднов, доктор исторических наук
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Исторические картинки. Ляхово и домашние животные
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