Ох, теперь заживем! Ко Дню Победы в Уфе открыли новый призывной пункт

Пока единственный новый открытый пункт по всей России, открытый в 2018 году.В Уфе в преддверии 9 мая открылся новый призывной пункт, сообщает телеканал «Вся Уфа».Сообщается, что призывной пункт будет обслуживать призывников из Советского и Октябрьского районов Уфы. Ранее им приходилось идти на улицу Революционную, куда обращались новобранцы со всей республики.Мероприятие посетил глава администрации столицы Ирек Ялалов. «Уфа является лидером по призыву среди городов ПФО. Это, конечно, очень важно, почетно и мы надеюсь вот эти традиции», - заявил ситименеджер.Отмечается, что этот призывной пункт – пока единственный новый открытый пункт по всей России. Он начал работать еще до торжественного открытия, в апреле, и здесь уже успели пройти комиссию несколько сотен призывников.