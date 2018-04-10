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Ох, теперь заживем! Ко Дню Победы в Уфе открыли новый призывной пункт










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Пока единственный новый открытый пункт по всей России, открытый в 2018 году.

Ох, теперь заживем! Ко Дню Победы в Уфе открыли новый призывной пункт


В Уфе в преддверии 9 мая открылся новый призывной пункт, сообщает телеканал «Вся Уфа».

Сообщается, что призывной пункт будет обслуживать призывников из Советского и Октябрьского районов Уфы. Ранее им приходилось идти на улицу Революционную, куда обращались новобранцы со всей республики.

Мероприятие посетил глава администрации столицы Ирек Ялалов. «Уфа является лидером по призыву среди городов ПФО. Это, конечно, очень важно, почетно и мы надеюсь вот эти традиции», - заявил ситименеджер.

Отмечается, что этот призывной пункт – пока единственный новый открытый пункт по всей России. Он начал работать еще до торжественного открытия, в апреле, и здесь уже успели пройти комиссию несколько сотен призывников.

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 08.05.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ни школа, ни больница, ни детский сад, а призывной пункт и Ялалов ЭТИМ гордится!
Умный человек сделал бы вид что ничего особенного не происходит...



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  • 2 | 08.05.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сам-то карлик бровятый служил?



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  • 3 | 08.05.2018, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этим надо гордиться !! Солдат должен быть в нормальных условиях.А начинается СОЛДАТ с СЕМЬИ,школы ....



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  • 4 | 08.05.2018, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Помню, аж 9 дней кантовался, пока нужных мне "покупателей" дождался: из военно-воздушных сил. Ну, так хотелось. Майор мне предлагал разные рода войск, лейтенантики из частей которых сновали туда-сюда, но я упёрся. Не жалею.



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  • 5 | 08.05.2018, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гость

2 | 08.05.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сам-то карлик бровятый служил?
------------------Да ты придурок.Он служил в элитных дисаннтно-штурмовых передового базирования войсках.Но об этом нельзя.



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  • 6 | 08.05.2018, 12:42 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 14869 | Рейтинг: -2803,4
Ничего плохого в новом призывном пункте нет. Станет свободнее и лучше.
Но вряд ли стоит хвастаться тем, что РБ больше других и наверно за других регионов поставляет новобранцев. Хотя пройти армию совсем не плохо каждому парню.



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  • 7 | 08.05.2018, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Пункт заготовки пушечного мяса. На профессиональную армию нет денег при безумно огромном военном бюджете.



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  • 8 | 08.05.2018, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Макрон, Трамп и Меркель сидят на берегу Северного моря:

- Мы, французы, построили подводную лодку, которая 3 месяца может не всплывать!
- Наша американская подлодка целый год может находиться под водой!

Недалеко от берега с шумом всплывает ржавая, обросшая ракушками, подлодка, с которой доносится: "Хайль!.. Дизтоплива не найдётся?"



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  • 9 | 08.05.2018, 16:22 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 08.05.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сам-то карлик бровятый служил?

А этот карлик бровастый не гордится замами и наальником. УКСа - своими подельниками, которые под уголовщиной, и которых он прикрываетх по наглому, плюя в лицо каждому горожанину.
Кого он собрал вокруг себя!?.
Скажи мне - кто твой друг, и я скажу - кто ты



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  • 10 | 08.05.2018, 16:25 | Автор: Не зарегистрирован
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хочу воевать
а по какому адресу этот безымянный безадресный призывной пункт?



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  • 11 | 08.05.2018, 17:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что сделали со страной
Что сделали из Победы
раньше скорбели и оплакивали
теперь пляшут на костях - превратили все в большой ШОУ
больше нечем гордиться ......
72 года назад Победа....
57 лет назад Гагарин....
оплакиваем дома.
Ноги не несут идти рядом в шеренге с ворами в законе: путин, ялалов и вся их шобла бандитско-воровская



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  • 12 | 08.05.2018, 18:22 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 08.05.2018, 17:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...

"...и вся их шобла бандитско-воровская"

=====================

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