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Лет через пять рассмотрит? Песков прокомментировал инициативу Кадырова о трех президентских сроках подряд










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По словам пресс-секретаря главы России, Путин не рассматривает продление полномочий до трех сроков подряд.

Лет через пять рассмотрит? Песков прокомментировал инициативу Кадырова о трех президентских сроках подряд


Ранее чеченские парламентарии предлагали изменить Конституцию России и разрешить президенту занимать свой пост более двух раз подряд. Рамзан Кадыров объяснил это простым «Есть президент Путин и все! Сейчас Путину нет альтернативы!».

Еще в апреле этого года Кадыров говорил, что «пока нынешний глава страны во здравии, россияне не должны думать о другом президенте».

Совет парламента Чеченской Республики рассмотрел его инициативу и решил, что законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании. После этого его внесут для рассмотрения в Госдуму.

«Эта поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Однако как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта инициатива не рассматривалась Владимиром Путиным.

- Это конституционный вопрос. В данном случае это не вопрос, который на повестке дня президента, и сам президент неоднократно говорил о своей позиции в отношении внесения изменений в основной закон ,— подчеркнул он.

ПроУфу
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  • 1 | 12.05.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По словам пресс-секретаря главы России, Путин не рассматривает продление полномочий до трех сроков подряд.
==============================
А куда ему торопится то! Времени ещё полно....



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  • Эксперт
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  • 2 | 12.05.2018, 12:54 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1800 | Комментарии: 58803 | Рейтинг: +12203,2
В Центральной городской больнице Красноуральска в Свердловской области отказываются делать операции из-за нехватки трубок для подачи наркоза, об этом пишет Ura.ru.

По информации издания, врачи были вынуждены отказать в медицинской помощи 59-летней женщине, которая нуждалась в операции по удалению аппендикса. В больнице кончились интубационные трубки для подачи наркоза — медицинское оборудование, которое вводится в гортань и трахею для подачи через него кислородно-воздушной смеси. Она же необходима для проведения искусственной вентиляции легких во время операции.

Пациентку с аппендицитом попытались отправить в центральную городскую больницу Нижнего Тагила, однако там отказались принять больную из-за нехватки мест.

По словам врача больницы в Красноуральске, больная могла скончаться, если бы ситуации с нехваткой трубок затянулась еще на несколько часов.

«Сложилась такая ситуация, что если бы еще на несколько часов затянули с операцией, то больная могла бы умереть. Звонили в министерство здравоохранения, но толку нет. В итоге один человек съездил в соседний город Кушву, где в местной больнице одолжил для нас четыре трубки. Еще четыре трубки одолжили в Нижнем Тагиле», — рассказал Вячеслав Данилкин, заведующий хирургическим отделением ЦГБ Красноуральска.

По его словам, это решение проблемы на несколько дней, однако дальнейшие перспективы не очевидны.

«Нет интубационных трубок, периодически не можем помогать людям из-за того, что отсутствует пленка для рентгена, в поликлинике нет скальпелей, гипса», — добавил он.

Главный врач красноуральской больницы Наталья Королева отказалась от комментариев.

Представитель Минздрава области Константин Шестаков заявил, что дефицита с трубками в красноуральской больницы нет. «Со слов главного врача трубки больнице в наличии есть — восемь штук. Данилкин поставил под угрозу жизнь пациентки с острым аппендицитом, что как минимум аморально, и через восемь часов все же провел операцию. Сейчас он отказывается писать объяснительную», — сказал он.

Как отмечает издание, трубка, о которой идет речь, стоит, в среднем, от 50 до 70 рублей за штуку.



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  • 3 | 12.05.2018, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС в действии.Сколько анекдотов на тему престарелых было.Анекдот современный и актуальный



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  • 4 | 12.05.2018, 13:14 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1800 | Комментарии: 58803 | Рейтинг: +12203,2
Кадры решают все.
Залог успеха в любом деле - люди, с подходящими для этого дела качествами, способностями и стремлениями.
Пока государство узурпировано бездарным, моральным и умственным отребьем подобным пуйлу и его банде - у страны нет будущего.



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  • 5 | 12.05.2018, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
так Путин уже пятый президентский срок отбывает. Конечно есть глупцы, которым на всю страну наплевать, но и они знают, Ме который "был" один срок, в итоге имел ксиву президента, - он не поменял главу ФС0, он не поменял главу ФСБ, министра обороны, и далее по длинному - длинному списку.
Потому и идёт страна к развалу. Она бы давно развалилась, но её на плаву поддерживают её несметные природные богатства, которые так по варварски используются.



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  • 6 | 12.05.2018, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 12.05.2018, 12:54 | Автор: Кухарка
Публикации: 1800 | Комментарии: 58802 | Рейтинг: +12203,6
В Центральной городской больнице Красноуральска в Свердловской области отказываются делать операции из-за нехватки трубок для подачи наркоза, об этом пишет Ura.ru.
По информации издания, врачи были вынуждены отказать в медицинской помощи 59-летней женщине, которая нуждалась в операции по удалению аппендикса. В больнице кончились интубационные трубки для подачи наркоза — медицинское оборудование, которое вводится в гортань и трахею для подачи через него кислородно-воздушной смеси. Она же необходима для проведения искусственной вентиляции легких во время операции.
Пациентку с аппендицитом попытались отправить в центральную городскую больницу Нижнего Тагила, однако там отказались принять больную из-за нехватки мест.
По словам врача больницы в Красноуральске, больная могла скончаться, если бы ситуации с нехваткой трубок затянулась еще на несколько часов.
«Сложилась такая ситуация, что если бы еще на несколько часов затянули с операцией, то больная могла бы умереть. Звонили в министерство здравоохранения, но толку нет. В итоге один человек съездил в соседний город Кушву, где в местной больнице одолжил для нас четыре трубки. Еще четыре трубки одолжили в Нижнем Тагиле», — рассказал Вячеслав Данилкин, заведующий хирургическим отделением ЦГБ Красноуральска.
По его словам, это решение проблемы на несколько дней, однако дальнейшие перспективы не очевидны.
«Нет интубационных трубок, периодически не можем помогать людям из-за того, что отсутствует пленка для рентгена, в поликлинике нет скальпелей, гипса», — добавил он.
Главный врач красноуральской больницы Наталья Королева отказалась от комментариев.
Представитель Минздрава области Константин Шестаков заявил, что дефицита с трубками в красноуральской больницы нет. «Со слов главного врача трубки больнице в наличии есть — восемь штук. Данилкин поставил под угрозу жизнь пациентки с острым аппендицитом, что как минимум аморально, и через восемь часов все же провел операцию. Сейчас он отказывается писать объяснительную», — сказал он.
Как отмечает издание, трубка, о которой идет речь, стоит, в среднем, от 50 до 70 рублей за штуку.
===
В этом и слабость демократии, зародившейся 2 500 лет назад. В Двевней Греции, не имеющие имущества, - т.е. пролетарии, не могли занимать должности потому что они ничего не умеют делать, созидать! А в современной демократии им предоставили равное право в принятии решения, т.е.в голосовании, ну и ГБэшно Питеская подворотня наш презик.
Вернёмся в Др. Грецию: В итоге неумелости из-за скудости ума, они занимали, но расплачиваться не могли и становились рабами.
Сгодня в РФ ещё хуже, право голосовать и занимать должности, получили простейшие, - вороватые! Соответственно тех, кто чтото умеет и хочет созидать, они злостно "мочат в сортирах", мочат аристократию, т.е.цвет нации!
С.Н.Паркинсон об этом: "Ставят себе маленькие задачи, и, в общем, добиваются их, - цели то мелкие, а потом недоумевают, почему в бурде, под названием суп, плавает одиноко сваренная муха". В Путинской интерпретации: "Великая страна, пальма, русский дух" за сто метров от сортира,.."



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  • 7 | 12.05.2018, 15:23 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10535 | Рейтинг: -1758,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
...Сгодня в РФ ещё хуже, право голосовать и занимать должности, получили простейшие, - вороватые! Соответственно тех, кто чтото умеет и хочет созидать, они злостно "мочат в сортирах", мочат аристократию, т.е.цвет нации!
___________________________________________________
Обалденная чушь.
Кто будет решать, достоин ты голосовать или нет?
Аристократия что-ли созидает?
Так называемая аристократия много насозидала? И что они умеют? Читайте Салтыкова-Щедрина: "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил".
Пролетарии, значит, ничего не умеют делать и созидать?
В Древней Греции не знаю как, а у нас возле мартенов и за станками явно не лорды стояли. Хотя может и они, но уже потом, когда их пролетарии к созидательному труду привлекли.



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  • 8 | 12.05.2018, 15:26 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10535 | Рейтинг: -1758,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Лет через пять рассмотрит? Песков прокомментировал инициативу Кадырова о трех президентских сроках подряд
_____________________________________________________
А чего сейчас слезами залились?
Будете пять лет, до рассмотрения, плакать?
Поплачьте, заодно, о том, как у вас через несколько лет родится ребёнок, пойдёт в погреб за солениями и ё.нется туда с лестницы.



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  • 9 | 12.05.2018, 16:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 12.05.2018, 15:23 | Автор: Корней | На сайте
Публикации: 6 | Комментарии: 10527 | Рейтинг: -1757,6

...Сгодня в РФ ещё хуже, право голосовать и занимать должности, получили простейшие, - вороватые! Соответственно тех, кто чтото умеет и хочет созидать, они злостно "мочат в сортирах", мочат аристократию, т.е.цвет нации!
___________________________________________________
Обалденная чушь.
Кто будет решать, достоин ты голосовать или нет?
Аристократия что-ли созидает?
Так называемая аристократия много насозидала? И что они умеют? Читайте Салтыкова-Щедрина: "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил".
Пролетарии, значит, ничего не умеют делать и созидать?
В Древней Греции не знаю как, а у нас возле мартенов и за станками явно не лорды стояли. Хотя может и они, но уже потом, когда их пролетарии к созидательному труду привлекли.
===
"Чернь" к домнам-мартенам никто близко не подпустит, и правильно сделают! Большевики, потому и потеряли страну, что опирались на маргинальные слои пролетариата. Аристократия, часть которой именовалась ИТР, были в положении маргиналов, то бишь "гнилой" прослойки по определению В.И.Ленина, их третировали, ущемляли в зарплате и пр.неприятности. А именно ИТР, передовые рабочие, вели трудовые коллективы вперёд. Маргинальные же слои пролетариата, это, в основном, саботажники!
Хуже, когда эти пролетарии прихолдят во власть. Очень отчётливо эту тему раскрыл С.Н.Паркинсон в одноимённой книге "Законы Паркинсона". Эта книга напитсана с юмором и её желательно включить в программу среднгей школы, но это не будет реализовано, потому что народ увидит, что собою предсмтавляет Путинская вертикаль власти!



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  • 10 | 12.05.2018, 16:59 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10535 | Рейтинг: -1758,6
..."Чернь" к домнам-мартенам никто близко не подпустит, и правильно сделают! Большевики, потому и потеряли страну, что опирались на маргинальные слои пролетариата. Аристократия, часть которой именовалась ИТР, были в положении маргиналов, то бишь "гнилой" прослойки по определению В.И.Ленина, их третировали, ущемляли в зарплате и пр.неприятности. А именно ИТР, передовые рабочие, вели трудовые коллективы вперёд. Маргинальные же слои пролетариата, это, в основном, саботажники!
______________________________________________________
Не передёргивайте.
ИТР, а также купцов-торговцев никогда не считали за аристократию.



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  • 11 | 12.05.2018, 20:17 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 548 | Рейтинг: +78,2
Салтыкова-Щедрина: "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил".
Пролетарии, значит, ничего не умеют делать и созидать?
В Древней Греции не знаю как, а у нас возле мартенов и за станками явно не лорды стояли. Хотя может и они, но уже потом, когда их пролетарии к созидательному труду привлекли.
..................................

Может стоит применить форму «казарменного коммунизма» и «аграрного социализма», основанного на идеях Пол Пота?

У них на первом этапе состоялось выселение жителей городов в сельскую местность, ликвидация товарно-денежных отношений, преследование буддистских монахов и вообще полный запрет какой-либо религии, физическое уничтожение чиновников и военнослужащих прежнего режима всех уровней.



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  • 12 | 12.05.2018, 20:49 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10535 | Рейтинг: -1758,6
11 | 12.05.2018, 20:17 | Автор: VIVAT | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 543 | Рейтинг: +78,1

Может стоит применить форму «казарменного коммунизма» и «аграрного социализма», основанного на идеях Пол Пота?

У них на первом этапе состоялось выселение жителей городов в сельскую местность, ликвидация товарно-денежных отношений, преследование буддистских монахов и вообще полный запрет какой-либо религии, физическое уничтожение чиновников и военнослужащих прежнего режима всех уровней.
____________________________________________________
Ну?
А либерасты и их шелупонь чего хотят?
Вы же изложили их программу и планы.
Почитайте Золотарева и прочих.
Они же визжат об этом на каждом углу.
Всех чиновников люстрировать (читайте репрессировать), армию разогнать и подчиниться полностью требованиям западных финансовых олигархов.
Себя, естественно, определяя как лучшую и, единственно умную часть общества. Только они знают, как правильно, только они должны рулить, а остальные безропотно выполнять их указания.



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  • 13 | 12.05.2018, 20:59 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 548 | Рейтинг: +78,2
Может стоит применить форму «казарменного коммунизма» и «аграрного социализма», основанного на идеях Пол Пота?

У них на первом этапе состоялось выселение жителей городов в сельскую местность, ликвидация товарно-денежных отношений, преследование буддистских монахов и вообще полный запрет какой-либо религии, физическое уничтожение чиновников и военнослужащих прежнего режима всех уровней.
____________________________________________________
Ну?
А либерасты и их шелупонь чего хотят?
Вы же изложили их программу и планы.
...................................
Я что то упустил? Кто из либерастов и их шелупонь превозносит форму «казарменного коммунизма» и «аграрного социализма», основанного на идеях Пол Пота?



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  • 14 | 12.05.2018, 21:11 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10535 | Рейтинг: -1758,6
13 | 12.05.2018, 20:59 | Автор: VIVAT | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 545 | Рейтинг: +78,1

Я что то упустил? Кто из либерастов и их шелупонь превозносит форму «казарменного коммунизма» и «аграрного социализма», основанного на идеях Пол Пота?
__________________________________________________
А что они предлагают?
Чиновников (всех!) люстрировать, армию разогнать и лечь под олигархов Запада. Я ничего не пропустил?
А слова "«казарменный коммунизмаъ» и «аграрный социализм» это просто игрушки для отвлечения внимания.
"Добей гадину" Письмо 42-х - это что? Чем не пол потовщина?
А цензура даже на этом сраном сайте?
А зачисление 86% народа в быдло? Это как назовёте? Демократией и либерализмом?
Просто Вы стесняетесь называть вещи своими именами.



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  • Участник
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  • 15 | 12.05.2018, 21:19 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 548 | Рейтинг: +78,2
А слова "«казарменный коммунизмаъ» и «аграрный социализм» это просто игрушки для отвлечения внимания.
"Добей гадину" Письмо 42-х - это что? Чем не пол потовщина?
А цензура даже на этом сраном сайте?
А зачисление 86% народа в быдло? Это как назовёте? Демократией и либерализмом?
Просто Вы стесняетесь называть вещи своими именами.
......................................

Короче можете, «казарменный коммунизм» и «аграрный социализм», основанный на идеях Пол Пота отличная перспектива для РФ?



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  • Участник
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  • 16 | 12.05.2018, 21:36 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10535 | Рейтинг: -1758,6
Короче можете, «казарменный коммунизм» и «аграрный социализм», основанный на идеях Пол Пота отличная перспектива для РФ?
_________________________________________________
У либерастов и их шелухи спросите.
Это их путь.
А мы прекрасно и без Пол Пота обходились.
А куда стране идти дальше и как я не знаю. Я не такой умный.



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  • Гость
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  • 17 | 13.05.2018, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ни одна женщина не бывает так ветрена и непостоянна, как общественное мнение.



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