Лет через пять рассмотрит? Песков прокомментировал инициативу Кадырова о трех президентских сроках подряд

По словам пресс-секретаря главы России, Путин не рассматривает продление полномочий до трех сроков подряд.Ранее чеченские парламентарии предлагали изменить Конституцию России и разрешить президенту занимать свой пост более двух раз подряд. Рамзан Кадыров объяснил это простым «Есть президент Путин и все! Сейчас Путину нет альтернативы!».Еще в апреле этого года Кадыров говорил, что «пока нынешний глава страны во здравии, россияне не должны думать о другом президенте».Совет парламента Чеченской Республики рассмотрел его инициативу и решил, что законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании. После этого его внесут для рассмотрения в Госдуму.«Эта поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.Однако как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта инициатива не рассматривалась Владимиром Путиным.- Это конституционный вопрос. В данном случае это не вопрос, который на повестке дня президента, и сам президент неоднократно говорил о своей позиции в отношении внесения изменений в основной закон ,— подчеркнул он.