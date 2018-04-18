Ранее чеченские парламентарии предлагали изменить Конституцию России и разрешить президенту занимать свой пост более двух раз подряд. Рамзан Кадыров объяснил это простым «Есть президент Путин и все! Сейчас Путину нет альтернативы!».
Еще в апреле этого года Кадыров говорил, что «пока нынешний глава страны во здравии, россияне не должны думать о другом президенте».
Совет парламента Чеченской Республики рассмотрел его инициативу и решил, что законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании. После этого его внесут для рассмотрения в Госдуму.
«Эта поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Однако как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта инициатива не рассматривалась Владимиром Путиным.
- Это конституционный вопрос. В данном случае это не вопрос, который на повестке дня президента, и сам президент неоднократно говорил о своей позиции в отношении внесения изменений в основной закон ,— подчеркнул он.
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Лет через пять рассмотрит? Песков прокомментировал инициативу Кадырова о трех президентских сроках подряд
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