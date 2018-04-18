Шайтан попутал? Арестовано имущество Духовного управления мусульман РБ

Приставы наложили арест на все банковские счета Духовного управления мусульман Республики Башкортостан, в том числе зарплатные, а также на все имущество — здания, транспорт и компьютерную технику. Об этом сообщает «Коммерсант-Уфа» со ссылкой на управляющего делами ДУМ РБ Ильдара Ишеева.Поводом для ареста стали исполнительные производства по решениям суда по делам, возбужденным по требованиям благотворительного фонда «Урал». В 2016 и 2017 годах фонд начал в отношении ДУМ судебные процессы, в ходе которых взыскал около 65 млн руб.«Работа управления практически парализована. В штате работают более 10 человек, не ясно, как платить зарплату, — посетовал Ильдар Ишеев. – На зарплатном счете предприятия находилось около 1,5 млн руб, поступивших от Духовного управления мусульман европейской части России, именно с целью выплаты зарплаты персоналу».По словам Ишеева, в ДУМ РБ рассчитывают, что на разрешение ситуации может повлиять стартовавший в арбитражном суде процесс, в ходе которого ДУМ РБ попыталось опротестовать отказ мэрии утвердить проект межевания и планировки квартала вокруг мечети.Напомним, с 2013 года фонд стал единственным спонсором строительства новой соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе, перечислив на эти цели 1 млрд руб.Но в 2016 году между фондом «Урала» и ДУМ РБ разгорелся конфликт. Руководство фонда потребовало снизить расходы на отделку мечети – в частности, речь шла о замене дорогого мрамора, который закупался на валюту из Италии и стал поистине золотым после резкого скачка курса валют, на аналогичный материал отечественного производства. Однако в ДУМ РБ подобное предложение отвергли.Вторым требованием фонда «Урал» было устранение аффилированности между ДУМ РБ, которое по сути является заказчиком строительства, и генподрядной компанией «Алтын курай», принадлежащей муфтию Нурмухамету Нигматуллину, его заместителю Аюпу Бибарсову и управделами ДУМ РБ Ильдару Ишееву.После того как духовное управление не исполнило эти требования, договор пожертвований был расторгнут через суд.Одновременно фонд «Урал» отсудил у ДУМ РБ и средства, потраченные на приобретение права аренды участка вокруг мечети, разработку проекта планировки и межевания квартала, прозванного журналистами «Муслим-сити», а также строительство газопровода.