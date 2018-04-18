Шайтан попутал? Арестовано имущество Духовного управления мусульман РБ

Рейтинг публикаций пользователей
Андрей Макаревич: Почему ...

А знаете, почему они сошли с ума? Откуда вся эта кора дуба, боярышник, ...
  Егерь

Terra Пермского края: ...

Новый туристический бренд региона оказался представлен на фотографиях ...
  natall

Праздничный приговор ...

Координатора штаба Навального в Уфе приговорили к 30 суткам ареста. ...
  Администратор

Правда - возмутительна? ...

Комик Руслан Белый назвал Салавата Юлаева бандитом. Это возмутило ...
  Администратор

Мы рвемся в сказку ...

Рейтинг «Форбс» — мой любимый лонгрид, чтение то есть. Читаю и чувствую в себе ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Исторические картинки. Ше ...

Андрей Зубов 9 мая в 21:16 ПИРРОВА ПОБЕДА Вновь и вновь писать о том ...
  Рейтинг: +2  Егерь

Исторические картинки. Ше ...

Далее. 6. Военных парадов с демонстрацией танков, ракет и пушек нет н ...
  Рейтинг: +2  Егерь

На пенсию теперь надеятьс ...

А вот ватаны рабсияне кричали кримнаш. Оказалось что не у них а у окур ...
  Рейтинг: +1  резус

Календарь новостей
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Лучшие комментарии недели
Собчак: Итоги вчерашних п ...

Избиение мирных демонстрантов казачьями нагайками в Москве. Избиение м ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Новый срок для всех нас

Победа, победа... Победа, победа... Два людоеда подрались тысячу лет н ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Акция прошла, царь осталс ...

!.5 миллиона советских военнопленных были освобождены в конце войны. ...
  Рейтинг: +4  Егерь

Лучшие комментарии месяца
Виктор Золотарев: Итоги н ...

А вдруг царь-то ненастоящий? А.Невзоров ― Посмотрим, посмотрим. Я дума ...
  Рейтинг: +6  юнг

Больное общество, а не ин ...

Ребята у нас дороги в плачевном состоянии !! Неужели меня одного это в ...
  Рейтинг: +5  Скорпион1

Форум пчел против меда

ГОНГО (также GONGO) — от Государством организованные негосударственные ...
  Рейтинг: +5  Егерь

Обсуждаемое за неделю
Исторические картинки. ...

На крайнем западе Уфимского района раскинулись земли Шемякского сельсовета, из ...
  13.05.2018   113   17

Националисты требуют ...

Представители инициативной группы «За сохранение родных языков в обязательной ...
  12.05.2018   918   61

Агора: В России ...

В России участились случаи преследования людей за высказывания на тему истории, ...
  12.05.2018   335   15

Шайтан попутал? ...

Приставы наложили арест на все банковские счета Духовного управления мусульман ...
  12.05.2018   2163   7

На пенсию теперь ...

Минфин России хочет уменьшить расходы на пенсии и больше тратить на армию и ...
  12.05.2018   402   20

Обсуждаемое за месяц
Исторические картинки. ...

На крайнем западе Уфимского района раскинулись земли Шемякского сельсовета, из ...
  13.05.2018   113   17

Националисты требуют ...

Представители инициативной группы «За сохранение родных языков в обязательной ...
  12.05.2018   918   61

Агора: В России ...

В России участились случаи преследования людей за высказывания на тему истории, ...
  12.05.2018   335   15

Шайтан попутал? ...

Приставы наложили арест на все банковские счета Духовного управления мусульман ...
  12.05.2018   2163   7

На пенсию теперь ...

Минфин России хочет уменьшить расходы на пенсии и больше тратить на армию и ...
  12.05.2018   402   20

Последние публикации
Исторические картинки. ...

На крайнем западе Уфимского района раскинулись земли Шемякского сельсовета, из ...
  13.05.2018   113   17

Националисты требуют ...

Представители инициативной группы «За сохранение родных языков в обязательной ...
  12.05.2018   918   61

Агора: В России ...

В России участились случаи преследования людей за высказывания на тему истории, ...
  12.05.2018   335   15

Шайтан попутал? ...

Приставы наложили арест на все банковские счета Духовного управления мусульман ...
  12.05.2018   2163   7

На пенсию теперь ...

Минфин России хочет уменьшить расходы на пенсии и больше тратить на армию и ...
  12.05.2018   402   20

Лет через пять ...

По словам пресс-секретаря главы России, Путин не рассматривает продление ...
  12.05.2018   397   17

Ожидаем появление ...

Новый этноним "татаро-башкир" предлагает ввести главный этнолог России, ...
  11.05.2018   1806   83

Эксперт: Регионам не ...

Политолог Ростислав Туровский считает, что реалистичная региональная стратегия ...
  11.05.2018   667   8

Оставят без духовных ...

Речь идет об 11 городах, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу – ...
  11.05.2018   522   33

«Даже в советское время ...

Едва вступив в должность президента России на очередной срок, Владимир Путин ...
  11.05.2018   796   18

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Май 2018 (29)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Февраль 2018 (61)
Январь 2018 (69)
Декабрь 2017 (110)
Читаемое за неделю
Шайтан попутал? ...

Приставы наложили арест на все банковские счета Духовного управления мусульман ...
  12.05.2018   2163   7

Ожидаем появление ...

Новый этноним "татаро-башкир" предлагает ввести главный этнолог России, ...
  11.05.2018   1806   83

Новый срок для всех нас ...

Владимир Путин подписал первый указ в рамках своего нового срока. Согласно ...
  8.05.2018   1536   152

Новая метла для ...

В Башкирии сменилось руководство регионального управления ФСБ. ...
  10.05.2018   1509   33

Закрыть гипермаркеты и ...

Хамитов назвал крупные торговые сети тормозом для экономики. Крупные ...
  7.05.2018   1444   56

Читаемое за месяц
Форум пчел против меда ...

В Уфе начал работу форум Общественной палаты России. Форум «Сообщество» ...
  25.04.2018   20860   32

Венедиктов: «Мы будем ...

«Свобода слова сужается — это абсолютно точно. А в соцсетях ответственности ...
  19.04.2018   5345   17

Правда - возмутительна? ...

Комик Руслан Белый назвал Салавата Юлаева бандитом. Это возмутило ...
  18.04.2018   4160   156

Андрей Макаревич: Почему ...

А знаете, почему они сошли с ума? Откуда вся эта кора дуба, боярышник, ...
  27.04.2018   4080   60

Работают правильно: ФСБ ...

Сегодня утром бригада оперативников УФСБ по РБ провела мероприятия в кабинете ...
  24.04.2018   3651   43


Шайтан попутал? Арестовано имущество Духовного управления мусульман РБ










Оценили
0


Приставы наложили арест на все банковские счета Духовного управления мусульман Республики Башкортостан, в том числе зарплатные, а также на все имущество — здания, транспорт и компьютерную технику. Об этом сообщает «Коммерсант-Уфа» со ссылкой на управляющего делами ДУМ РБ Ильдара Ишеева.

Шайтан попутал? Арестовано имущество Духовного управления мусульман РБ


Поводом для ареста стали исполнительные производства по решениям суда по делам, возбужденным по требованиям благотворительного фонда «Урал». В 2016 и 2017 годах фонд начал в отношении ДУМ судебные процессы, в ходе которых взыскал около 65 млн руб.

«Работа управления практически парализована. В штате работают более 10 человек, не ясно, как платить зарплату, — посетовал Ильдар Ишеев. – На зарплатном счете предприятия находилось около 1,5 млн руб, поступивших от Духовного управления мусульман европейской части России, именно с целью выплаты зарплаты персоналу».

По словам Ишеева, в ДУМ РБ рассчитывают, что на разрешение ситуации может повлиять стартовавший в арбитражном суде процесс, в ходе которого ДУМ РБ попыталось опротестовать отказ мэрии утвердить проект межевания и планировки квартала вокруг мечети.

Напомним, с 2013 года фонд стал единственным спонсором строительства новой соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе, перечислив на эти цели 1 млрд руб.

Но в 2016 году между фондом «Урала» и ДУМ РБ разгорелся конфликт. Руководство фонда потребовало снизить расходы на отделку мечети – в частности, речь шла о замене дорогого мрамора, который закупался на валюту из Италии и стал поистине золотым после резкого скачка курса валют, на аналогичный материал отечественного производства. Однако в ДУМ РБ подобное предложение отвергли.

Вторым требованием фонда «Урал» было устранение аффилированности между ДУМ РБ, которое по сути является заказчиком строительства, и генподрядной компанией «Алтын курай», принадлежащей муфтию Нурмухамету Нигматуллину, его заместителю Аюпу Бибарсову и управделами ДУМ РБ Ильдару Ишееву.

После того как духовное управление не исполнило эти требования, договор пожертвований был расторгнут через суд.

Одновременно фонд «Урал» отсудил у ДУМ РБ и средства, потраченные на приобретение права аренды участка вокруг мечети, разработку проекта планировки и межевания квартала, прозванного журналистами «Муслим-сити», а также строительство газопровода.

IslamNews
Оригинал публикации




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 12.05.2018, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще какого хрена фонд УКрал перечислил деньги Духовному управлению?!
Что слабо было самим построить, а затем передать ДУМ?!
Или что кишка тонка? Могут только брать то, что "плохо" лежит а, как доходит дело до конкретных дел так всё, писец, мозгов не хватает!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 12.05.2018, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Казалось бы, возведение таких объектов должно быть самое святое, а нет же занимаются самой настоящей наживой за счет прихожан. Они беспокоятся не о нравственности, а о толщине своего кармана, деньги собирают сейчас почти законно, а налоги не платят. Не надо было выпускать джина из кувшина, надо их обратно загнать в посуду.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 12.05.2018, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Духовного управления мусульман Республики Башкортостан может быть подконтрольно только одному, страшно произнести - АЛЛАХу, все под ним ходим, а уж эти первые. Если есть грехи гореть им в вечном огне.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 12.05.2018, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У меня друг как то ходил в мечеть .И после молитвы все подходят к мулле за благасловлением,вероятно.Я сам там не бываю.Так вот тот пришел и матерился -он на человека не смотрит ,а глядит сколько в кулаке у того денег. Православная церковь чего не содержит,чем не помогает малоимущим и другим категориям людей -видим и слышим .Скажите и покажите -что в этом плане делается в духовенством мусульманским. Они .вероятно.комерциализовались до упора.На Тукаева у мечети,на М.Карима где академия-одни таджики и азербайджанцы с узбеками и далеко не бедного порядка .



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 5 | 12.05.2018, 15:14 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10535 | Рейтинг: -1758,6
А, вообще, это позорно.
Верховные мусульманские деятели, а ведут себя как дешёвки.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 12.05.2018, 21:13 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34432 | Рейтинг: +5799,6
«Работа управления практически парализована. В штате работают более 10 человек, не ясно, как платить зарплату, — посетовал Ильдар Ишеев.

===========Вот и хорошо, что парализована. Молитесь, аллах подаст.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 12.05.2018, 22:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мечтая о райской жизни, не делай адских дел.



Оценили
0










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com