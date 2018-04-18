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Националисты требуют «родной язык» по принуждению










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Представители инициативной группы «За сохранение родных языков в обязательной части учебных планов общего образования «обратились к депутатам ГД с с требованием не допустить принятия закона.

Националисты требуют «родной язык» по принуждению


Широкая общественность народов РФ возмущена инициативой ряда депутатов Госдумы принять поправки в закон «Об образовании», которые фактически лишают предмет «родной язык» статуса обязательного в школе. Это прямое нарушение конституционных и правовых норм, сетуют представители различных национальных общественных организаций.

Приводим текст обращения целиком.

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ДЕПУТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И ЧЛЕНАМ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ В СОСТАВЕ РОССИИ

Мы обращаемся к депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации, избранным от национальных регионов, поскольку вот уже несколько недель не видим и не слышим вашей позиции по законопроекту против родных языков.

На вас, как на представителей национальных республик в составе России, возложена обязанность защищать в парламенте права и свободы народов нашей страны, но у нас складывается впечатление, что вы пренебрегаете этой обязанностью. Парламент — это место для дискуссий по самым разным вопросам. Мы же видим, что никакой дискуссии по теме самого одиозного законопроекта, не ведется. Инициировать дискуссию должны вы, но в большинстве своем, вы молчите!

Несколько ваших коллег в апреле разработали и внесли в Госдуму законопроект об изменениях в федеральный закон «Об образовании».

Мы считаем, что этот документ, в случае, если он будет принят, несёт в себе фундаментальную опасность и грозит разрушить межэтническое согласие в России.

Во-первых, он поставит под угрозу существующую систему преподавания родных языков в общеобразовательных школах России.

Законопроект декларирует «добровольный» принцип обучения родных и государственных языков республик и, тем самым, выводит эти дисциплины за рамки обязательной школьной программы. Никакой добровольности на практике не будет, вместо этого в школах возникнет давление русскоязычного большинства на иноязычное меньшинство.

Во-вторых, законопроект составлен таким образом, что грозит уничтожением преподавательского состава по родным языкам. Ни одна школа не позволит себе держать на отдельной ставке учителей по факультативным предметам, что, как минимум, резко снизит качество образования, а максимум — уничтожит его.

В-третьих, законопроект несёт в себе очень серьёзную опасность — он разделяет детей в школьных классах на русских и инородцев. Как мы помним из истории, такое разделение всегда становится причиной тяжёлых конфликтов на национальной почве, провоцирует рознь, вражду и ненависть между людьми.

Разделение детей в школах на русских и нерусских обязательно перейдет на родителей детей и, в конечном счёте, на все российское общество. Чем это грозит нашей многонациональной стране, говорить даже не приходится.

Как мы видим, необдуманный законопроект, разработанный немногими, без проведения самой широкой дискуссии с представителями регионов, в потенциале может быть опасным документом — причиной размежевания нашего общества, разделения его на воюющие или, как минимум, враждебно настроенные друг к другу этнические страты.

Россия внимательно следит за положением русского языка в образовании зарубежных стран, протестуя против того, что происходит на Украине и в Латвии. И в то же самое время, парламент Российской Федерации рассматривает законопроект, который отнимает право обучаться на родном языке у народов нашей страны.

Уважаемые депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, вы представляете национальные регионы России. Мы просим вас организовать заслон необдуманным законопроектам в парламенте и не допустить принятия поправок в федеральный закон «Об образовании». В противном случае, инициативная группа поставит вопрос о вашем отзыве из Государственной Думы, поскольку вы не представляете народы, от которых были избраны в парламент.

На вас сейчас возложена обязанность и ответственность защитить права национальных регионов и этнических меньшинств. Подумайте о том, как вы будете смотреть в глаза своим избирателям, если законопроект будет принят. Подумайте о степени ответственности, которая на вас ляжет. Мы просим вашей помощи и ждём ваших действий.

Инициативная группа: За сохранение родных языков в обязательной части учебных планов общего образования.

Эхо Москвы
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  • 1 | 12.05.2018, 12:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1800 | Комментарии: 58803 | Рейтинг: +12203,2
Представители инициативной группы
____________________________
Анонимы - ни ФИО нет, ни их количества в первоисточнике.... полтора землекопа?



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  • 2 | 12.05.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что? Завизжали? Заблеяли? Хвост прищемили? Без Русских вы никто. Без Русских пропадёт ваш язык. Цивилизация проглотит вас, ассимилирует. Это происходит независимо от вашего мнения и желания. Мелкие спутники всегда крутятся вокруг крупных планет - это закон. Флюгер не указывает ветру как дуть. Хвост не рулит собакой.



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  • 3 | 12.05.2018, 12:25 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4247 | Рейтинг: -695
Наверно это написали ирек яушев и кухарка.



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  • 4 | 12.05.2018, 12:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1800 | Комментарии: 58803 | Рейтинг: +12203,2
За сохранение родных языков в обязательной части учебных планов общего образования.
________________________________
Заметьте - РОДНЫХ языков. А русским родной русский язык. В чем проблема? И, если русским достаточно изучения русского в рамках государственного, то отказаться изучать родной русский, фактически дублировать уроки государственного русского - русские имеют право. Что и делают.



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  • 5 | 12.05.2018, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда наконец закончится эта тугомотина .До коле ??? Ну учите до усрачки-кто не дает ,преподавайте математику.физику ,химию на башкирском -алга !!!Учите историю-где французскую компанию выиграли северные амуры ,учите творчество Салаватки, дошедшее до вас непонятным образом даже из Эстонии,зажимайте башкирских девушек в сквере и на проспекте Салаватки.гордо ходите по по ул.ПРЕДАТЕЛЯ Валидки-только отъе....со своей дуростью



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  • 6 | 12.05.2018, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Бл...ть,в чем проблема то?Хочешь родной язык учить-учи,хочешь не родной-учи,не хочешь ни того ни другого-не учи и какие-то кретины не без выгоды для себя жуют эту соплю периодически из года в год.



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  • 7 | 12.05.2018, 12:47 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4247 | Рейтинг: -695
5 му. А где написано конкретно про какой то язык? Там написано родной язык и это написала про чуашский язык Кухарка.



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  • 8 | 12.05.2018, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 12.05.2018, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда наконец закончится эта тугомотина .До коле ??? Ну учите до усрачки-кто не дает
-------------------------
А что тогда кричите против обязательного изучения родного языка. Да я хочу чтобы мои дети его учили в обязательном порядке. Ты не хочешь, не учи, а для моих детей сделайте программу изучения родного языка обязательной. Можете 2-3 часа забрать от русской литературы. Анну Каренину они и дома прочитают, если захотят, а не захотят пусть не читают. Толку от этой книги все равно нет. Или может кому то прочтение Анны Карениной в жизни пригодилось?



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  • 9 | 12.05.2018, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
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возможно среди читков УЖ имеются умеющие читать и понять прочитанное. Привожу тексты ограичений установленных в основнм законе страны, - в её Конституции. Исходя из её озиций изучение русского языка для многих граждан РФ является насилием! Только так! Если кто соневается, спорсите себя себя сколько тысячелетий существует человечество и сколько лет существует рус язык? Современный рус язык сформиован, в основном, А.С. Пушкиным, как бы не совсем русским.
И что, согласно вашей логике, изучение рус языка есть нацизм?
Что за бред, подумаете, если способны думать, но будете абсолютно правы!
Но почему вы за уничтожение Башкир?
Возможно, с вашей т.зр., башкиры сделали ошибку, когда впряглись в симутное время в раздор Минина с Пожарским против поляков, да, возможно башкирской коннице не нужно было бы громить поляков, не страдали бы русоозабоченные сегодня, да и было бы 3...4 млн, хотя сомнительно, что и того сохранила бы нация с детства воспитанная на принципе: "Валяйся 33 года на печи и стань крутым" Меня лично, эта сказка ещё в детстве шокировала. Расуждал я так" ну пусть не 33 года, пусть даже и не 3 года, а год на печи проваляешься, так ты полностью атрофируешься за год!

Вернёмся к Конституции:
Статья 19
 1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.
Статья 26
 1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.
2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.
Статья 29
 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Статья 68
 1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.
2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации.
3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.



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  • 10 | 12.05.2018, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
живем в России, не должны быть национальные регионы России, так как в этих регионах живут представители не только определенной нации, а разные, так же как и в Башкирии целая сотня языков, а самих чистых башкир где то 25%. Так что не надо ля ля...



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  • 11 | 12.05.2018, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Ты атрофируешься, а русские нет.



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  • 12 | 12.05.2018, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Ни к чему реанимировать труп. Не выжил язык, значит, объективно не имел никаких основ, чтобы устоять.



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  • 13 | 12.05.2018, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 12.05.2018, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
живем в России, не должны быть национальные регионы России, так как в этих регионах живут представители не только определенной нации, а разные, так же как и в Башкирии целая сотня языков, а самих чистых башкир где то 25%. Так что не надо ля ля...
----------------------
А что же вы сотне национальностей хотите запретить изучать родной язык? Вот пусть все они и учат в обязательном порядке свой национальный язык. Можно забрать 2 часа с русской литературы и русского языка. Если человек с детства говорит на русском языке, читает и пишет, предметы преподаются на русском и еще литература, то 6-7 часов на протяжении 11 лет это перебор. Совсем тупым надо быть, чтобы с такими усилиями не научиться правильно писать на русском. Но зато требуют отменить преподавание родного языка. Типа он мешает освоить русский.



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  • 14 | 12.05.2018, 14:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Все видели венгров? Вот они истинные башкиры. Остальные примазались, потому-что они никто. Китайские глазки и некрасивая внешность, низкий интеллект и отсутствие талантов. Сколько времени занимали своей глупостью и ничего не добились. А ведь было понятно с самого начала, что так и будет. Идиотизм крепчает. Они и сейчас не смогут ничего понять. Нечем понимать. Интеллекта нет.



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  • 15 | 12.05.2018, 14:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Дома учите сколько влезет! От нас отвяньте! Дебилы, &лять!



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  • 16 | 12.05.2018, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Эх, люблю я русских! А почему - не знаю.



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  • 17 | 12.05.2018, 15:12 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10535 | Рейтинг: -1758,6
14 | 12.05.2018, 14:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

...Идиотизм крепчает. Они и сейчас не смогут ничего понять. Нечем понимать. Интеллекта нет.
_____________________________________________________
Вы Бенедикт Спиноза? Или Иммануил Кант? А может даже Альберт Эйнштейн?
Расскажите о своих интеллектуальных достижениях, пожалуйста.



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пока фактом остается обязательное изучение русского языка,с обязательными ЕГЭ.

Русский язык имеет грамматику очень низкого качества,да и сами русские плохо осваивают собственную грамматику: нужно и русский и нерусские языки сделать одинаково добровольными,
а вот ЕГЭ по русскому языку необходимо упразднить,по той простой причине что страна не нуждается в таком огромном количестве филологов.

Т.н. "государственный язык" необходим разве что для удобства узкого круга чиновников,например для чиновников ФМС.

Русскую литературу необходимо упразднить вообще как таковую - кому надо,сами могут вне уроков читать книги.

Необходимо изъять из уроков русского языка пропагандистскую часть,то есть ту часть материала,где пропагандируется величие русского языка,и тогда количество добровольных уроков русского языка можно уменьшить в разы,и количество преподавателей русского языка можно уменьшить в разы.
А любителям делать замечание "за акцент": - башкирин должен разговаривать без акцента на башкирском языке, татарин должен разговаривать без акцента на татарском языке,
соответственно,в отношении нас недопустимы замечания "за акцент" на русском языке.
сначала создайте вменяемую грамматику русского языка прежде чем цепляться за акцент.



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  • 19 | 12.05.2018, 19:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Националисты, даже хуже, фашисты - это вы, уфагубские выкормоши! Только фашисты могут так унижающе писать о других национальностях, пытаясь возвыситься над другими. А еще просто комплекс неполноценности, так и выпирает гордость, что не нацмен. Просто смешно наблюдать за кухаркиными "перлами" зловонными. Вот возомнила счетовод, что пуп земли))
Конечно, мой текст не увидит свет. Не велика беда, рано или поздно вы свое получите. Даже рождением уродов в своих семьях в наказание за издевки над людьми. Помяните мое слово.За свой век такое я видел не раз.



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  • 20 | 12.05.2018, 19:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Иннокентий... знаете ваш пост попахивает типичным укропством. Вы часом не оттуда ?
Потому что именно там в Укропии в массовом порядке люди совершили у себя в голове убийство левой половины мозга.

И у вас тоже видимо проблемы с левым полушарием.
Русско-Советская система НАЦИОнального образования это и результат 200-250 лет титанической проделанной работы, астрономические суммы потраченные на всё это и финансирования бюджетообразующим народом. Что в советское время что сейчас основным бюджетообразующим народом является русские.
Тоесть нам русским никто из-за бугра подарки не делал. В виде бесплатного обучения в их НАЦИОНальных системах !
А русские сделали !
За что и получили по своей шее.

За это время подготовлены все мыслемые и немыслемые нац.кадры. Учёные, инженеры, проф.работники, соц.работники. И конечно гуманитарии всех мастей.

Создана национальная инфраструктура на базе русско-советской системы образования.

Благодаря русскому языку. Русские в Космос первыми полетели, первыми освоили в Евразии мирный атом, первыми построили атомные электростанции.
Ещё много чего сделали. И муру много чего за просто так подарили.
Поэтому величие русского языка это не пропаганда. Это факт.

Русский язык помогает русскому человеку держать планку высоко среди равных себе. Это другие НАЦИИ.

Ни башкирский язык ни татарский ни чувашкий ни якутский язык русскому человеку ничего не даёт.

Так как это языки этнической самобытности обособленных этносов в РФ.

Поэтому ничего удивительного что в общеобразовательной школе РФ преподавание ведётся на русском языке.

Поэтому Иннокентий Иваненко, что-то менять в русско-советской системе образования не тебе решать.

Не нравиться всё русское и советское, не надо ходить в русско-советские общеобразовательные школы !

Сейчас не времена СССР, заставлять никто не будет. Есть чисто этнические школы. Можно учиться там. Даже университеты есть.

Но есть одна загвоздка. Оказывается любая образовательная программа требует немалых денег.

И так не охота тратить на это деньги полученные от доходов от Ельцинской прихватизации, особенно в этнических улусах, границы которых нарисовали большевики.

Поэтому очень хочеться чтобы все местные этнические хотелки финансировал Фед.центр.
Но у Фед.центра своих денег нет. Это деньги налогоплатильщиков.

Тоесть мы жертвуем своё биологическое время, которое уходит безвозвратно, это время монетизируется и часть в виде налогов уходит в Фед.центр.

Тоесть на 80% бюджет Фед.центра это русские деньги.

А тут ещё все местные этнические правленцы, которые есть бывшие комсюки 80-х, тоесть типичные выкормыши советской партийной системы, всё ещё живут мозгами в СССР.

Где им дедушка Ленин пообещал что русские имперские шовинисты им будут строить их НАЦИИ, их развивать, оберегать и умасливать.
Нации построить не получилось, еле дотянули до такого нового советского социдеологического слова " Национальность". Вроде уже не этнос из аула, но и до НАЦИИ и НАЦИОНАЛЬНОГО типа мышления далеко как до Китая.

И в СССР не жалея денег и русский труд тратили деньги налево и направо на всякие бредовые этнические гуманитарные проекты.

Ну и каков результат ???

А тут такой кормушки хотят лишить ! В Татарии под это дело Энгель хранитель Туган Тел навереное всех местных деревенских бездельников из Актынаша в учителя татарского записал.

На кормленье за счёт гос.бюджета. Ну и каков результат за 26 лет.???

Нулевой. !

В Федеральной бесплатной общеобразовательной школе вообще не должно быть никаких этнических выкрутасов.

Хочешь своё этническое. Нет вопросов. Добро пожаловать в этнические гимназии. Деньги на это у властей этнических улусов ЕСТЬ !

Тоесть этническое образование тоже будет бесплатным !

Тем более сейчас 21-й век на дворе. Стоимость создания любого контента на любом языке практически копейки.

Но как и 100 или 1000 лет назад требование к содержимому остаётся не низменным.

Оно должно быть привлекательным !



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