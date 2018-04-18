Националисты требуют «родной язык» по принуждению

Представители инициативной группы «За сохранение родных языков в обязательной части учебных планов общего образования «обратились к депутатам ГД с с требованием не допустить принятия закона.Широкая общественность народов РФ возмущена инициативой ряда депутатов Госдумы принять поправки в закон «Об образовании», которые фактически лишают предмет «родной язык» статуса обязательного в школе. Это прямое нарушение конституционных и правовых норм, сетуют представители различных национальных общественных организаций.Приводим текст обращения целиком.ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ДЕПУТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И ЧЛЕНАМ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ В СОСТАВЕ РОССИИМы обращаемся к депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации, избранным от национальных регионов, поскольку вот уже несколько недель не видим и не слышим вашей позиции по законопроекту против родных языков.На вас, как на представителей национальных республик в составе России, возложена обязанность защищать в парламенте права и свободы народов нашей страны, но у нас складывается впечатление, что вы пренебрегаете этой обязанностью. Парламент — это место для дискуссий по самым разным вопросам. Мы же видим, что никакой дискуссии по теме самого одиозного законопроекта, не ведется. Инициировать дискуссию должны вы, но в большинстве своем, вы молчите!Несколько ваших коллег в апреле разработали и внесли в Госдуму законопроект об изменениях в федеральный закон «Об образовании».Мы считаем, что этот документ, в случае, если он будет принят, несёт в себе фундаментальную опасность и грозит разрушить межэтническое согласие в России.Во-первых, он поставит под угрозу существующую систему преподавания родных языков в общеобразовательных школах России.Законопроект декларирует «добровольный» принцип обучения родных и государственных языков республик и, тем самым, выводит эти дисциплины за рамки обязательной школьной программы. Никакой добровольности на практике не будет, вместо этого в школах возникнет давление русскоязычного большинства на иноязычное меньшинство.Во-вторых, законопроект составлен таким образом, что грозит уничтожением преподавательского состава по родным языкам. Ни одна школа не позволит себе держать на отдельной ставке учителей по факультативным предметам, что, как минимум, резко снизит качество образования, а максимум — уничтожит его.В-третьих, законопроект несёт в себе очень серьёзную опасность — он разделяет детей в школьных классах на русских и инородцев. Как мы помним из истории, такое разделение всегда становится причиной тяжёлых конфликтов на национальной почве, провоцирует рознь, вражду и ненависть между людьми.Разделение детей в школах на русских и нерусских обязательно перейдет на родителей детей и, в конечном счёте, на все российское общество. Чем это грозит нашей многонациональной стране, говорить даже не приходится.Как мы видим, необдуманный законопроект, разработанный немногими, без проведения самой широкой дискуссии с представителями регионов, в потенциале может быть опасным документом — причиной размежевания нашего общества, разделения его на воюющие или, как минимум, враждебно настроенные друг к другу этнические страты.Россия внимательно следит за положением русского языка в образовании зарубежных стран, протестуя против того, что происходит на Украине и в Латвии. И в то же самое время, парламент Российской Федерации рассматривает законопроект, который отнимает право обучаться на родном языке у народов нашей страны.Уважаемые депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, вы представляете национальные регионы России. Мы просим вас организовать заслон необдуманным законопроектам в парламенте и не допустить принятия поправок в федеральный закон «Об образовании». В противном случае, инициативная группа поставит вопрос о вашем отзыве из Государственной Думы, поскольку вы не представляете народы, от которых были избраны в парламент.На вас сейчас возложена обязанность и ответственность защитить права национальных регионов и этнических меньшинств. Подумайте о том, как вы будете смотреть в глаза своим избирателям, если законопроект будет принят. Подумайте о степени ответственности, которая на вас ляжет. Мы просим вашей помощи и ждём ваших действий.Инициативная группа: За сохранение родных языков в обязательной части учебных планов общего образования.