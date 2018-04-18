Башкортостан — и татарская республика

Фонд "Петербургская политика"​ включила Башкортостан в список регионов со средней устойчивостью. В плане вливания иностранных инвестиций и внешней торговли республика оказалась перед вызовами. От дальнейших шагов властей зависит многое, в том числе стабильность в регионе и его экономическое развитие. "Idel.Реалии" изучили ситуацию в Башкортостане: экономические показатели региона, положение татар и взаимосвязь этих вопросов.Башкортостан часто занимает высокие позиции в рейтингах социально-экономического развития российских регионов. На это указывают не только исследования федерального масштаба, но и данные региональных властей.Так, сайт минэкономразвития Башкортостана информирует, что республика является одним из ведущих индустриальных и сельскохозяйственных регионов Российской Федерации. Субъект — один из основных нефтедобывающих регионов страны, центр химической промышленности и машиностроения.Ведущими отраслями специализации являются топливная промышленность, химия и нефтехимия, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, сельскохозяйственная, легкая и пищевая промышленности.— В республике созданы научно-производственные кластеры в энергетике, химии, машиностроении и ряде других отраслей, включающие в себя центры подготовки кадров, исследовательские институты, опытные производства и промышленные комплексы, — говорится на официальном сайте.По данным министерства, по объему валового регионального продукта и инвестиций в основной капитал республика занимает 10 место среди субъектов Российской Федерации, вводу в действие жилых домов — 5 место, сельскому хозяйству, объему платных услуг населению и экспорта — 7 место, обороту розничной торговли и объему работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", — 8 место, обороту организаций — 9 место.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВВ регионе, по данным властей, есть территории опережающего социально-экономического развития. Таковыми признаны Нефтекамск, Белебей, Кумертау, Благовещенск, Учалы, Белорецк.Если посмотреть на этнический состав этих городов, то там везде доминируют русские, татары и башкиры. Так, в Нефтекамске татары составляют большинство, в Белебее и Благовещенске они — вторые после русских, в остальных двух татары составляют третью группу, будучи значительной в процентном отношении.Что касается сельских районов, то там, по сообщениям СМИ, наблюдается следующая картина по итогам первой половины прошлого года: 2/3 муниципалитетов Башкортостана показали рост экономики, в абсолютных цифрах — это 41 муниципалитет. В лидерах Куюргазинский и Мишкинский районы. В первом муниципальном образовании лидируют башкиры, русские и татары, а во втором — марийцы и татары.Цифры довольно показательные. Очевидно, что вклад татарской части населения в экономику значительный. Ведь из более, чем 4 миллионного населения Башкортостана большинство составляют русские — около 36%, на втором месте башкиры — около 30%, а на третьем татары — около 25%.Таким образом, около 1 млн. человек в Башкортостане идентифицируют себя татарами. Это значительная доля даже если отбросить заявления общественников, что в республике часто татар записывают башкирами. Напомним, между переписями 1989 г. и 2002 г. татары и башкиры в республике поменялись местами — башкиры стали второй группой, опередив татар.Между тем, татарский язык не является государственным языком Республики Башкортостан, тогда как русский и башкирский имеют такой статус. Следует отметить, что татарская общественность Башкортостана неоднократно требовала статуса государственного для татарского, однако власти не дали этому воплотиться в жизнь. Вопрос, действительно, важный для трети населения, которые составляют татары. Неудовлетворенность обеспечением языковыми правами даже приводило к требованиям отделить западную часть Башкортостана, где проживает большая часть татар, и присоединить их к Татарстану.СБЛИЖЕНИЯ ПОКА НЕТПри относительном экономическом благополучии Башкортостан все же по некоторым показателям демонстрирует отрицательную динамику. Например, динамика развития деятельности инвесторов уже успела стать отрицательной, а планы правительства на 2018 год по привлечению новых инвестиций в регион несколько не оправданы, считают эксперты.Местные экономисты сетуют на то, что в ближайшее время активизации инвестиционной деятельности в Башкортостане не ожидается. Кроме того объем внешнеторгового оборота за 11 месяцев 2017 года у республики сложился на уровне 4 492,9 млн. долларов США, что на 21,3% ниже показателя соответствующего периода предыдущего года. В этом признаются власти Башкортостана.В этих условиях логичнее было бы усиление экономических связей между Уфой и Казанью. Татарстан, кстати, в плане инвестдеятельности гораздо активен, чем Башкортостан.Эксперты неоднократно и уже давно говорят о том, что именно Москву настораживает перспектива усиления межрегиональных связей между Казанью и Уфой.По данным татарстанского правительства, в первую десятку ведущих торгово-экономических партнеров Татарстана входят Ленинградская область, город Москва, Московская, Самарская, Челябинская области, Республика Башкортостан, город Санкт-Петербург, Свердловская, Нижегородская области, Пермский край. Ежегодный межрегиональный товарооборот с субъектами РФ составляет около 500 млрд. рублей. При этом неизвестно, сколько из этой суммы приходится именно на торговый оборот с Башкортостаном. На сайте минпромторга Татарстана последнее соглашение о сотрудничестве между двумя республиками датируется 2010 годом. На сайте минэкономразвития Башкортостана опубликован тот же документ.В любом случае, наметившиеся процессы в экономике Башкортостана вынудят властей находить новые нестандартные решения. В условиях санкционных ограничений у регионов остается лишь одна перспектива — укрепление межрегионального сотрудничества с субъектами России. В этом плане у Татарстана и Башкортостана есть много возможностей и потенциала, но для этого официальной Уфе необходимо пересмотреть свою политику в отношении татар республики, сделав их культурной основой для более тесных экономических отношений с Казанью. Мяч сейчас на стороне Башкортостана.