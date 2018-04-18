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Башкортостан — и татарская республика










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Фонд "Петербургская политика"​ включила Башкортостан в список регионов со средней устойчивостью. В плане вливания иностранных инвестиций и внешней торговли республика оказалась перед вызовами. От дальнейших шагов властей зависит многое, в том числе стабильность в регионе и его экономическое развитие. "Idel.Реалии" изучили ситуацию в Башкортостане: экономические показатели региона, положение татар и взаимосвязь этих вопросов.

Башкортостан — и татарская республика


Башкортостан часто занимает высокие позиции в рейтингах социально-экономического развития российских регионов. На это указывают не только исследования федерального масштаба, но и данные региональных властей.

Так, сайт минэкономразвития Башкортостана информирует, что республика является одним из ведущих индустриальных и сельскохозяйственных регионов Российской Федерации. Субъект — один из основных нефтедобывающих регионов страны, центр химической промышленности и машиностроения.

Ведущими отраслями специализации являются топливная промышленность, химия и нефтехимия, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, сельскохозяйственная, легкая и пищевая промышленности.

— В республике созданы научно-производственные кластеры в энергетике, химии, машиностроении и ряде других отраслей, включающие в себя центры подготовки кадров, исследовательские институты, опытные производства и промышленные комплексы, — говорится на официальном сайте.

По данным министерства, по объему валового регионального продукта и инвестиций в основной капитал республика занимает 10 место среди субъектов Российской Федерации, вводу в действие жилых домов — 5 место, сельскому хозяйству, объему платных услуг населению и экспорта — 7 место, обороту розничной торговли и объему работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", — 8 место, обороту организаций — 9 место.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ

В регионе, по данным властей, есть территории опережающего социально-экономического развития. Таковыми признаны Нефтекамск, Белебей, Кумертау, Благовещенск, Учалы, Белорецк.

Если посмотреть на этнический состав этих городов, то там везде доминируют русские, татары и башкиры. Так, в Нефтекамске татары составляют большинство, в Белебее и Благовещенске они — вторые после русских, в остальных двух татары составляют третью группу, будучи значительной в процентном отношении.

Что касается сельских районов, то там, по сообщениям СМИ, наблюдается следующая картина по итогам первой половины прошлого года: 2/3 муниципалитетов Башкортостана показали рост экономики, в абсолютных цифрах — это 41 муниципалитет. В лидерах Куюргазинский и Мишкинский районы. В первом муниципальном образовании лидируют башкиры, русские и татары, а во втором — марийцы и татары.

Цифры довольно показательные. Очевидно, что вклад татарской части населения в экономику значительный. Ведь из более, чем 4 миллионного населения Башкортостана большинство составляют русские — около 36%, на втором месте башкиры — около 30%, а на третьем татары — около 25%.

Таким образом, около 1 млн. человек в Башкортостане идентифицируют себя татарами. Это значительная доля даже если отбросить заявления общественников, что в республике часто татар записывают башкирами. Напомним, между переписями 1989 г. и 2002 г. татары и башкиры в республике поменялись местами — башкиры стали второй группой, опередив татар.

Между тем, татарский язык не является государственным языком Республики Башкортостан, тогда как русский и башкирский имеют такой статус. Следует отметить, что татарская общественность Башкортостана неоднократно требовала статуса государственного для татарского, однако власти не дали этому воплотиться в жизнь. Вопрос, действительно, важный для трети населения, которые составляют татары. Неудовлетворенность обеспечением языковыми правами даже приводило к требованиям отделить западную часть Башкортостана, где проживает большая часть татар, и присоединить их к Татарстану.

СБЛИЖЕНИЯ ПОКА НЕТ

При относительном экономическом благополучии Башкортостан все же по некоторым показателям демонстрирует отрицательную динамику. Например, динамика развития деятельности инвесторов уже успела стать отрицательной, а планы правительства на 2018 год по привлечению новых инвестиций в регион несколько не оправданы, считают эксперты.

Местные экономисты сетуют на то, что в ближайшее время активизации инвестиционной деятельности в Башкортостане не ожидается. Кроме того объем внешнеторгового оборота за 11 месяцев 2017 года у республики сложился на уровне 4 492,9 млн. долларов США, что на 21,3% ниже показателя соответствующего периода предыдущего года. В этом признаются власти Башкортостана.

В этих условиях логичнее было бы усиление экономических связей между Уфой и Казанью. Татарстан, кстати, в плане инвестдеятельности гораздо активен, чем Башкортостан.

Эксперты неоднократно и уже давно говорят о том, что именно Москву настораживает перспектива усиления межрегиональных связей между Казанью и Уфой.

По данным татарстанского правительства, в первую десятку ведущих торгово-экономических партнеров Татарстана входят Ленинградская область, город Москва, Московская, Самарская, Челябинская области, Республика Башкортостан, город Санкт-Петербург, Свердловская, Нижегородская области, Пермский край. Ежегодный межрегиональный товарооборот с субъектами РФ составляет около 500 млрд. рублей. При этом неизвестно, сколько из этой суммы приходится именно на торговый оборот с Башкортостаном. На сайте минпромторга Татарстана последнее соглашение о сотрудничестве между двумя республиками датируется 2010 годом. На сайте минэкономразвития Башкортостана опубликован тот же документ.

В любом случае, наметившиеся процессы в экономике Башкортостана вынудят властей находить новые нестандартные решения. В условиях санкционных ограничений у регионов остается лишь одна перспектива — укрепление межрегионального сотрудничества с субъектами России. В этом плане у Татарстана и Башкортостана есть много возможностей и потенциала, но для этого официальной Уфе необходимо пересмотреть свою политику в отношении татар республики, сделав их культурной основой для более тесных экономических отношений с Казанью. Мяч сейчас на стороне Башкортостана.

Рамазан Алпаут, Идель.Реалии
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 16.05.2018, 10:46 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34466 | Рейтинг: +5801,6
Некто- т.н. бывший "председатель Башкурультая, Азамат Галин вчера заявил- РБ-мусульманская республика.
После того. как Даша Кучеренко возразила, этот дебил вновь заявил: "я так считаю"!



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  • 2 | 16.05.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скажите на милость: Каеой инвестор в здравом уме и твердой памяти будет вкладывать свои деньги в регион национальным героем которого является форменный бандит и душегуб Салаватка?! На "подвигах" которого воспитывается молодое поколение башкир?!
Надо быть больным на всю голову !!!!!!!!!



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  • Эксперт
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  • 3 | 16.05.2018, 10:59 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34466 | Рейтинг: +5801,6
Надо быть больным на всю голову !!!!!!!!!
==========================

Вот верхушка и "больна на голову". Плюс -все воры!



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  • 4 | 16.05.2018, 11:20 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4263 | Рейтинг: -696,8
Вот у китайцев развитие экономики всех поражает!!! Теперь татнацики решили, что развитие экономики зависит от национальности, и причем ведущую роль принадлежит татарам.
Какая то фаш истская идеология.



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  • 5 | 16.05.2018, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще "Интересно девки пляшут": В статье идет речь у кого больше вклад в экономику: у башкир или татар, а о Русских ни слова, будто их и нет вовсе...
Да если б не Русские вас давно бы с гавном сожрали!



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  • 6 | 16.05.2018, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чтобы убедиться, какое огромное внимание уделяло царское правительство насильственному крещению иноверцев, достаточно привести в пример лишь два факта. Мулла Гали Сайфуллин из деревни Тюнтяр Малмыжского уезда (ныне в Балтасинском районе Татарстана), по указу губернской администрации, был раздет (ведь он мулла!) палачами на глазах своих односельчан и избит прутьями за то, что несколько некрещеных мордовских крестьян уговорил принять мусульманскую веру. А узнав о том, что казак Исаев, оставив христианство, перешел в магометанскую веру и был обрезан, "бдительный" В. Татищев доложил аж в Сенат. Чтобы обсудить такое "ужасное" дело, 2 июня 1740 года было проведено специальное заседание Кабинета министров (!), и был вынесен Указ (!) о предании Исаева смертной казни!
Но как ни старались русские миссионеры, на Казанской земле никто не торопился перейти в христианство. Миссионеры-палачи в течение 1741 года сумели крестить по всей губернии всего 9159 человек, а татар и башкир было среди них всего 143. Тогда православные священники перешли к тактике кровавых погромов мусульман.



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  • 7 | 16.05.2018, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чакматаш.
У "Деда" не только старческий маразм, но и прогрессирующая шизофрения.



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  • 8 | 16.05.2018, 12:23 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 556 | Рейтинг: +79,2
Какая то фаш истская идеология.
.................................

Фашисткая идеология в экономике? Это что то новое доселе мировоззрение



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  • 9 | 16.05.2018, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да ,спасибо русским -с колен подняли и в прямом и в смысле нужду справить.В уфе кончали все русское -Софьюшкина аллея на ул Тукаева и еще хрен знает какого деятеля.На днях десять человек остановил-никто не смог назвать кто это и что это.Вот и поедут туристы смотреть такую аллею на улицах не понятно кого.Настораживает само название-Башкортостан с характерным произношенческим высером .Был прошлый год в Могилеве.Сказал откуда -мне говорят это ближе к Афганистану? Назвал Башкирия-сразу сказали .что бабушка в Уфе была в эвакуации. Так что ждите туристов-на праздники было 40 тыс -БРЕД.Это внутренние перемещения.А из вне-вы учесть не сможите-разве только на сплав поедут



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  • 10 | 16.05.2018, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 16.05.2018, 12:23 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 553 | Рейтинг: +79
Какая то фаш истская идеология.
.................................

Фашисткая идеология в экономике? Это что то новое доселе мировоззрение

================

Вообще-то, экономисты левого толка используют термин "либералофашизм". Когда превалируют интересы олигархата.



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  • 11 | 16.05.2018, 12:56 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4263 | Рейтинг: -696,8
8 | 16.05.2018, 12:23 | Автор: VIVAT | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 553 | Рейтинг: +79


Какая то фаш истская идеология.
.................................

Фашисткая идеология в экономике? Это что то новое доселе мировоззрение
--------------
почитай книгу "Моя борьба" и сравни опус Рамазан Алпаут, Идель.Реалии.
Скоро этот татнацик переплюнет своего учителя!



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  • 12 | 16.05.2018, 13:07 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 556 | Рейтинг: +79,2
От каких факторов зависит экономическое развитие стран: Германии, Японии, Израиля, Кореи, Малайзии, Сингапур....России?
Бог соизволил?



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  • 13 | 16.05.2018, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 16.05.2018, 13:07 | Автор: VIVAT | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 554 | Рейтинг: +79

От каких факторов зависит экономическое развитие стран: Германии, Японии, Израиля, Кореи, ...

----------------------

Это моноэтнические страны, там не меряются. Нам тоже нужна объединяющая ИДЕОЛОГИЯ, свободная от нацзаморочек. Но до этого... "Дистанция огромного размера", как говорил товарищ полковник Скалозуб.



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  • 14 | 16.05.2018, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
• 2 | 16.05.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован …Какой инвестор в здравом уме и твердой памяти будет вкладывать свои деньги в регион национальным героем которого является форменный бандит и душегуб Салаватка?! На "подвигах" которого воспитывается молодое поколение башкир?! Надо быть больным на всю голову !!!

Только расформирование спасёт РБ - иначе украинизацию не избежать. Укры то же начали с дискриминации и попыток ассимилизации русских.
У военных всегда так – потерял знамя, расформируйся или штрафбат!
У башкирийцев бабаюны давно умыкнули БашТЭК, считай ЗНАМЯ.
А БашТЭК располагался на территории Уфимской губернии, населённой преимущественно татарами.
И получилось как всегда – Не делай Добра, не получишь ЗЛА, ведь пристегнули мБашкирию для оцивилизования, по просьбе ЗВалиди Ленину!!!



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  • 15 | 16.05.2018, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо , надо подкладывать дровишки в межнациональную вражду !
Не хватало Каца , теперь РАЗ..БАЙ Рамазан Алпаут !
Ни татары , ни башкиры здесь в РБ , не могут мирно уживаться !
Даешь на будущие выборы Башлыгы в РБ -- кандидатуру , РУССКОГО по национальности !
А то зае .. али , эти разборки !!



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  • 16 | 16.05.2018, 14:05 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 14928 | Рейтинг: -2811,1
А БашТЭК располагался на территории Уфимской губернии, населённой преимущественно татарами.
----------------
Во времена Уфимской губернии татар как этнос и в помине не было. Еще в начале 19 века Карамзин писал, что этноса татары на свете не существует. И только в 1920 году создали татарский народ из ряда других народов.



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  • 17 | 16.05.2018, 14:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эта дура заявляет, якобы у башкир большие глаза. ?! А у кого и "большие", но всё равно раскосые. Сделать красивыми багкир никак не получается. И не получится!



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  • 18 | 16.05.2018, 14:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ненавижу ублюдков! Скажите спасибо, что с вами нянчатся, будь моя воля - вы бы узнали настоящие трудности.



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  • 19 | 16.05.2018, 14:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Карамзин писал, что этноса татары на свете не существует."

-----------------

Татары - это темноволосые русские. А русские - это светловолосые татары. Шо неясно? Читай этнографа Матёрого.



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  • 20 | 16.05.2018, 14:37 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12504 | Рейтинг: -1557,8
Национальные расовые религиозные - барьеры от лукавого. Есть только классовое разделение - трудящиеся и социальные паразиты.



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