Толкачев: «Для «Единой России» не страшны ни оппозиция, ни другие мнения, ни внешнее давление»

Спикер Курултая Константин Толкачев заявил, что для «Единой России» как для большинства «не страшны ни оппозиция, ни другие мнения, ни внешнее давление». Об этом он сказал во время дебатов на тему патриотизма в рамках предварительного голосования.Видео дебатов пока не опубликовано, однако пресс-служба приводит развернутую цитату Толкачева. По его словам, сейчас есть отдельные деятели, которые изображают, что они представляют мнение народа, проводя митинги, на которых бывает от нескольких десятков до нескольких сотен людей.Спикер Курултая добавил, что «российский народ – это те, кто идут в рядах «Бессмертного полка», это те, кто поддерживает Владимира Владимировича Путина, это те, кто каждодневным трудом развивает страну.А критики и не согласные – они есть, но для нас, для российского народа они не враги, а оппоненты».