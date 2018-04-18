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Толкачев: «Для «Единой России» не страшны ни оппозиция, ни другие мнения, ни внешнее давление»










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Спикер Курултая Константин Толкачев заявил, что для «Единой России» как для большинства «не страшны ни оппозиция, ни другие мнения, ни внешнее давление». Об этом он сказал во время дебатов на тему патриотизма в рамках предварительного голосования.

Толкачев: «Для «Единой России» не страшны ни оппозиция, ни другие мнения, ни внешнее давление»


Видео дебатов пока не опубликовано, однако пресс-служба приводит развернутую цитату Толкачева. По его словам, сейчас есть отдельные деятели, которые изображают, что они представляют мнение народа, проводя митинги, на которых бывает от нескольких десятков до нескольких сотен людей.

Спикер Курултая добавил, что «российский народ – это те, кто идут в рядах «Бессмертного полка», это те, кто поддерживает Владимира Владимировича Путина, это те, кто каждодневным трудом развивает страну.

А критики и не согласные – они есть, но для нас, для российского народа они не враги, а оппоненты».

Эхо Москвы - Уфа
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 17.05.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Высказывание Толкачева,- это наглядный пример того, что власть предержащие совершенно не понимают что происходит в народной среде, они живут в каком то зазеркалье, в своем мирке и "Страшно далеки они от народа"...



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  • 2 | 17.05.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Член экспертного совета "Единой России" найден застреленным на Большой Никитской.

Бывший глава партийного проекта "Кадровый резерв" не пережил изменений в правительстве?


Юрию Юрьевичу Котлеру 3 дня назад исполнилось 50 лет. С тех пор он не выходил на связь. В полицию обратились его личный водитель и супруга (экс-модель Наталия Кретова), постоянно обитающая во Франции.

Съёмную квартиру в доме №43 на Большой Никитской вскрыли: как сообщает Telegram-канал Mash, Котлер обнаружен на кровати мёртвым с пулей в голове и зажатым между ног винчестером, а на столе лежало свидетельство на ружьё и членский билет Всероссийской политической партии "Единая Россия". ЭГ "ЗАВТРА".



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  • 3 | 17.05.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Нет уж Костя - не согласен , не российский народ - бараны



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  • 4 | 17.05.2018, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не боится бога,но за предательство и разворование страны разве не придется ответить? Кому- кому но не этой партии говорить о патриотизме



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  • 5 | 17.05.2018, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обнаглевшие трутни, вши
Какое он право имеет говорить от имени народа.
Зажравшийся боров
всех их -- пахать и выращивать хлеб, чтобы черным трудовым потом заслужили говорить от имени народа
Сволочня



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  • 6 | 17.05.2018, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обнаглевшие трутни, вши
Какое он право имеет говорить от имени народа.
Зажравшийся боров
всех их -- пахать и выращивать хлеб, чтобы черным трудовым потом заслужили говорить от имени народа
Сволочня



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  • Гость
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  • 7 | 17.05.2018, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обнаглевшие трутни, вши
Какое он право имеет говорить от имени народа.
Зажравшийся боров
всех их -- пахать и выращивать хлеб, чтобы черным трудовым потом заслужили говорить от имени народа
Сволочня



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  • 8 | 17.05.2018, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Толкачев: «Для «Единой России» не страшны ни оппозиция, ни другие мнения, ни внешнее давление»
=====================================================
Так открыто заявлять о " бесстрашии " могут только уверенные в своем НЕПОКОЛЕМИБОМ ШУЛЕРСТВЕ мошенники , уверенные в том , что люди потеряли свои чувства СПРАВЕДЛИВОСТИ , СОВЕСТИ и ЧЕСТНОСТИ !!



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  • 9 | 17.05.2018, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
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это быдло, а то что называется российским народом это все ее граждане не зависимо от политических взглядов, вероисповедания и национальности.



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  • 10 | 17.05.2018, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Какой гибкий человек. Может принять любую форму не зависимо от изощренности сосуда.



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  • 11 | 17.05.2018, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
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........." Там зафиксировано, как Коровников под контролем ГУЭБиПК передавал деньги чиновнику Счетной палаты, а тот обещал поделиться ими со своим руководителем.
Последующий арест Сугробова не только позволил избежать наказания высокопоставленным чиновникам, которые добровольно брали деньги. Вы не поверите, но они стали потерпевшими и продолжают работать в органах власти: Александр Коровников — депутат Госдумы, отвечает за оборону страны, а Александр Михайлик — заместитель руководителя Федерального казначейства....."
=================================================
СТРАНА ВОРОВ ! И воры нами руководят !
Один СМЕХ и ПРЕЗРЕНИЕ на такую страну !



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  • 12 | 17.05.2018, 14:03 | Автор: Не зарегистрирован
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О как?
По Толкачеву получается, что лозунг ЕР "работать для народа" касается только тех, кто входит в колонны Бессмертного полка?
Остальные избиратели оппоненты?
Кого и каких действий ЕР?
У меня двор (Орджоникидзевский р-н) в ямах уже лет 20.
Куда жильцы только не обращались.
Оказывается, не ремонтируют, не потому, что потеряно управление районом, но потому что во дворе замаскировались несколько оппонентов ЕР?



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  • 13 | 17.05.2018, 14:44 | Автор: VIVAT
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сейчас есть отдельные деятели, которые изображают, что они представляют мнение народа
........................................

Сами себя назначают и называют себя сливками общества.

Депутат Госдумы от «Единой России» Илья Костунов:

- Здесь (в Госдуме) большое количество аксакалов, людей достаточно высокого интеллектуального уровня, - рассказал он в интервью publicpost.ru. - Скажем так, самый тупой депутат умнее среднестатистического гражданина. Не сказать, что совсем сливки общества, но тут реально умные люди, у которых есть чему поучиться.


А этот оппонент оппозиции "интеллектуал" местного уровня.



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  • 14 | 17.05.2018, 14:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Бензин 92 - 38,50 руб.!!!



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  • 15 | 17.05.2018, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 17.05.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

"Член экспертного совета "Единой России" найден застреленным на Большой Никитской.

Бывший глава партийного проекта "Кадровый резерв" не пережил изменений в правительстве?


Юрию Юрьевичу Котлеру 3 дня назад исполнилось 50 лет. С тех пор он не выходил на связь. В полицию обратились его личный водитель и супруга (экс-модель Наталия Кретова), постоянно обитающая во Франции.

Съёмную квартиру в доме №43 на Большой Никитской вскрыли: как сообщает Telegram-канал Mash, Котлер обнаружен на кровати мёртвым с пулей в голове и зажатым между ног винчестером, а на столе лежало свидетельство на ружьё и членский билет Всероссийской политической партии "Единая Россия". ЭГ "ЗАВТРА".
________________
чё, по всей стране началось? )))
турк



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