Исторические картинки. Страсти у Шемяка

Одна из лучших картин английского художника Данте Габриэля Россетти. Почему женский портрет? Страсти кипели в Сарт-Смирново просто шекспировские!
Сартами называли земледельческое население среднеазиатских оазисов, современных таджиков. Таджикские тезики, так звали в старину бухарских купцов, приезжавших торговать в Россию, заглядывали и на Южный Урал. По проторенным торговым путям сюда переселялись южане.
Они были опытными земледельцами и по всей Башкирии встречаются всевозможные названия со словом «сарт».
Вот в верховьях речки Сартовки уже к началу XIX века возникло сельцо Любимовка.
Обширное имение принадлежало самому Правителю Уфимского наместничества Александру Александровичу Пеутлингу (немецкую фамилию нередко искажали), 1739 года рождения. На 1784 год – генерал-майор и кавалер ордена Святого Георгия 4-го класса. Барон. В службе с 1750 года, офицер Выборгского пехотного полка. Премьер-майор (1770), подполковник (1771), полковник (1777), генерал-поручик (1791).
Георгия давали за личное мужество в боях, А.А. Пеутлинг участвовал в Семилетней войне, русско-турецкой (1768 – 1774 годов), руководил нашим краем с 1785 по 1794 годы. В службе по 1806 год.
К началу XIX столетия его два сельца Александровка (на речке Агиш), сейчас часть Дмитриевки, и Любимовка состояли из 44 дворов, проживало здесь 126 мужчин и 140 женщин. Всей земли было около 3,3 тысяч десятин.
Александровку нарекли по имени барина, а Любимовка – видимо, очень понравились места: тихая речушка, выбегающая из лесистых холмов.
Как для многих военных, хозяйством управлять оказалось сложнее, чем вести солдат на штурм вражеских крепостей. Земли распродали и в начале XIX века Любимовка с окрестностями оказалась в собственности Александра Ивановича Смирнова. Отсюда новое имя сельца Сарт-Смирново.
Он скончался около 1830 года и во главе обширного поместья с огромной усадьбой оказалась молодая вдова. Не простая. В смысле, история.
В семье уфимского чиновника Л.А. Пахомова служила солдатская дочь Марья Пантелеевна (вольная). Видимо, девушка была редкой красоты и обаяния, заезжавший на чаёк в гости пожилой и одинокий Александр Иванович Смирнов подпал под её чары.
Запала ему в душу бедовая солдатка, седина в бороду – бес в ребро. Подарками осыпал девушку немолодой барин, а молодка была не только красива, но и умна. Короче, помещик женился на солдатской дочери.
В Башкирском государственном педагогическом университете был клуб исторической реконструкции «ViaViatoris». Этот любовный сюжет (руководитель проекта Т.А. Леонова) студенты разыграли в реконструкции «Провинциальная усадьба в 1812 году», о чём можно прочесть в журнале «Бельские просторы» в первом номере за 2017 год. Даже сняли фильм (в стенах музея Аксакова).
Жизнь – не кино. В замужестве родился сын Константин. Пока неведомо почему, но он не являлся дворянином. Фамилию носил отцовскую, но кем был папа по сословию – мне не известно.
Тем временем, бывшая бедовая солдатка вторично выходит замуж за точно дворянина надворного советника Фёдора Григорьевича Бардакова, и в 1848 году уже Марья Пантелеевна Бардакова скончалась.
Мать прекрасно понимала, что судьба сына Кости – не дворянина будет сложной и отправила его служить в… казаки. Только на казачьей службе можно было выслужить дворянство.
А в 1848 году хорунжий первого (потом третьего) Оренбургского казачьего полка стал наследником тысячи десятин земли и 138 душ (мужских) крепостных.
Мужики Сарт-Смирново прекрасно знали, что новый барин не дворянин и, следовательно, не имеет права владеть крепостными. Уже в 1848 году они пошли в суд требовать себе свободу.
Но суды в нашем Отечестве тянутся очень долго. Тем временем в церкви села Шемяк в 1850 году 29-летний урядник Константин Александрович Смирнов повёл под венец 18-летнюю девицу Лидию Петровну, урождённую Кочергину. Она уже была настоящей дворянкой, папа – титулярный советник Пётр Дмитриевич Кочергин (около 1801 – 1874). Имение Кочергиных было в Либино.
Пошли деточки. Первенцы Дмитрий и Алексей скончались в младенческом возрасте, выжили сыновья Николай (родился 4 апреля 1860 года) и Лев (родился 27 февраля 1862 года).
Семейная жизнь, скорее всего, в Оренбурге, шла на фоне судебного разбирательства. Суд взял имение в опеку, в сельце, которое тогда звалось Каменка, Любимовка, Сарты, а также Сарт-Смирново, Сарт-Бардаковка и Сарт-Любимовка, стояла просто громадная барская усадьба, которую обслуживали аж 56 человек дворовой прислуги (26 муж. и 30 жен.).
На брегах Сартовки возвышался настоящий дворец! Скорее всего, типа такого:
Но жили там опекуны (Сокуров и Ахмаметьев), которые управляли имением, пока суд не разберётся. Что же так долго уфимские судьи размышляли?
Вспомним хитрую солдатку. Перед кончиной Марья Пантелеевна Бардакова якобы взяла у сына Кости в долг очень большую сумму денег, подписав три заёмных письма. Мы у постели умиравшей барыни не присутствовали, да никого там и не было. Почему в суде законно возбудили вопрос – а реальный ли это долг или просто мать подписала бумажки сыну. Если кто чужой завладеет имением, ему придётся деньги платить. Мужики прямо называли эти долги «подложными и недействительными». Наверное, прислуга рассказала, что барина с пачкой ассигнаций никто не видал.
Чета Смирновых ждала очередного дитятю, но 17 января 1864 года 38-летний заседатель Оренбургского казачьего № 1 полка хорунжий Константин Александрович Смирнов умирает от чахотки. Дочь Мария появилась на свет 2 февраля 1864 года уже у вдовы.
Вдова, Лидия Петровна, с детьми в 1866 году переезжает из Оренбурга в Сарт-Смирново и становится опекуншей над имением. К тому времени уфимский суд постановил в июле 1865 года – крестьянам отказать в поисках воли, тем более, что крепостное право уже отменили, завещание и долг сыну признать, но К.А. Смирнов получал лишь часть земли.
Наследниками в 1872 году суд признал мужа экс-солдатки Фёдора Григорьевича Бардакова, и вдобавок «всплыла» откуда-то сестра покойной унтер-офицерша Татьяна Пантелеевна Пименова.
Правда, оказалось, что она сама не дворянка и имением с всё ещё числящимися здесь крестьянами владеть «не имеет права». А хитрость матушки помогла, хоть не скончавшемуся сыну, так его потомкам.
Главный наследник – Ф.Г. Бардаков – наверное, уже мечтавший как он будет гулять со своим любимым мопсом по брегам Сартовки, был ошарашен, узнав о большом долге. Эти деньги, которые покойная супруга или давала сыну, или нет, но расписки с её подписью имелись, теперь он, как наследник, должен уплатить семье казака Константина.
Огорчённый, нет, не мопс, а Фёдор Григорьевич – махнул рукой и отказался от имения, потребовав лишь выдать ему законную долю вдовца (1/7 часть деньгами).
В итоге всей судебной волокиты владелицей поместья оказалась Лидия Петровна Смирнова. Молодая вдова с малыми детьми на руках стала хозяйкой обширной, но обветшалой усадьбы, из которой за эти годы растащили, наверное, всё что можно.
К всеобщему удивлению Лидия Петровна оказалась энергичной хозяйкой. Она руководила всеми делами, землю «разрабатывала сама» – писали в документах.
Л.П. Смирнова вступила в настоящую битву с мужиками, которые за годы правления опекунов, обычно любителей выпить и закусить, совсем распоясались. Казённый надел в 4,5 десятины (гектара) на каждую мужскую душу, который должны были получить бывшие крепостные, им показался недостаточным.
Разгорелся конфликт. В итоге, 33 души сарт-смирновцев купили землю на стороне, значит денежки, и немалые, водились, и вообще отселились из сельца. Из остальных 105 душ только 44 души согласились выкупить надел у барыни.
А Лидия Петровна годами упорного труда привела хозяйство в порядок, для дальнейшего развития требовались инвестиции и в 1887 году она обратилась в Дворянский поземельный банк (отделение в Самаре, в Уфе не имелось) за ссудой под своё имение при сельце Любимовка-Сарты (1775 десятин 1763 квадратных сажени).
25 июня в деревню приехал оценщик банка, который изучил все документы и составил подробную опись имения. Делами от имени матушки занимался её сын, студент Санкт-Петербургского университета Лев Константинович Смирнов.
Хозяйство было обширное, нас же интересует большая барская усадьба на площади в 21 десятину. План:
На плане имения Смирновой хорошо видна усадьба, расположенная возле пруда на речке Сартовке (видимо, перегороженной плотиной, стояла водяная мельница) и впадавшего в него ручья. Барский дом и службы составляли своеобразное каре с закрытым внутренним двором. Господский жилой дом выходил углом на водную поверхность пруда и, видимо, на какое-то садово-парковое пространство к северу, в дальнем левом углу которого находилась единственная постройка – баня
Центром комплекса был «дом владелицы имения, построенный из соснового леса, снаружи и внутри оштукатурен, крыша железная. Ценою в 4000 руб.» (на плане под № 1). Список прочих строений включал две избы для рабочих (№ 2), возведённых из собственного берёзового леса (крыты соломой), конюшню и каретник (№ 3), скотный двор (вновь строился в момент составления описи, № 4), избу (№ 5), пять амбаров во дворе (№ 6). За ручьём, через который был перекинут мостик, лежали ещё три амбара (№ 7), крытых тёсом, и погреб (№ 8). В северо-западном углу двора находилась баня (крыта тёсом, № 9).
Отдельно, на мысу у речки Сартовки стояла (№ 10) «зерносушилка полукаменная, т. е. нижний этаж в ней каменный, верх из собственного берёзового леса, крыта железом. В первом этаже переводы[,] настилка и потолок, а равно и пол во втором этаже железные. При ней холодильник из того-же леса, крытый тоже железом». Наконец, за вторым ручьём, к западу от усадьбы стояли малый и большой молотильный сараи.
Местным любителям своей старины из Шемяка, Октябрьского и других селений надо обследовать этот участок земли, есть точные географические координаты. В советское время в доме помещицы была начальная школа.
Ну, а вдова хорунжего Лидия Петровна Смирнова оставалась владелицей поместья, в 1895 году у неё числилось 1744,73 десятин с огромной усадьбой на площади в 20 десятин. Хозяйство сохранялось.
Но годы летят, наши годы, как птицы, летят… И 26 июня 1898 года было утверждено завещание помещицы, по которому основную часть поместья (1475 из 1775 десятин) наследовал коллежский секретарь Лев Константинович Смирнов. Остальные 270 десятин отходили жене статского советника Марии Александровне Свешниковой, сестре. Введены во владение в ноябре 1898 года. Про сына Николая нет сведений.
Сама же Лидия Петровна осталась жить в любимой Любимовке, умерла она в июле 1905 года, похоронена в селе Шемяк.
Наследник Лев Константинович ещё 31 октября 1900 года разделил землю с сестрой, но владел поместьем не долго. При содействии Крестьянского поземельного банка 13 июня 1907 года Лев Константинович продаёт мужикам 825 десятин за 82 500 рублей. Затем «ушли» и остальные владения.
Судьба бывшего барина следующая.
Студент и дворянин 29-летний Лев Константинович Смирнов 6 ноября 1891 года в Никольской церкви Уфы (снесена, стояла на улице Пушкина) венчался с 25-летней дворянкой Александрой Андреевной Левашёвой, 1 сентября 1893 года у них родилась дочь Нина, первенец.
На моём сайте откройте сборник «Река времени. 2012», там интересная статья краеведов Свице и Ергина. Они проследили судьбу Льва Константиновича.
Женой его стала девушка из знаменитой фамилии стерлитамакских дворян, один из пригородов звался Левашёвка. Молодожёны туда и уехали, почему продаётся здешнее имение. Смирнов служил судьёй. Кроме Нины, появились на свет Вера и Алексей (умер в детстве).
Веру Львовну Смирнову тоже крестили в Никольской церкви Уфы в 1905 году, значит, она родилась ещё в наших, приуфимских краях.
В 1917 году старшая Нина Львовна в Санкт-Петербурге выходит замуж за графа Сергея Уварова, в революцию они уезжают в Софию. Здесь они познакомились с французским консулом в Болгарии Рене Ле Пивэном, который добился разрешения для Александры Алексеевны и Веры Львовны, отца уже не было в живых, выехать из Стерлитамака (Левашёвки) во Францию.
В 1928 году Вера Львовна Смирнова выходит замуж за Рене Ле Пивэна. Матушка скончалась в 1930-х годах, а мадам Вера Ле Пивэн – в 1987 году. Сейчас во Франции живут многочисленные потомки последней из рода Смирновых, появившейся на свет на берегах славной Сартовки.
Интересно? Через неделю узнаете новые сенсации из Сарт-Смирново.
Михаил Роднов, доктор исторических наук
Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»
Исторические картинки. Страсти у Шемяка
Раздел: История | Просмотры: 123 | Комментарии: 10