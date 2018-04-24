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Владимир Познер: О России и Западе

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Я хотел бы поговорить на тему «Россия и Запад», ну, такие вопросы, знаете, неприятные в основном, я это люблю делать, но решил, чтобы никому не портить настроение, просто рассказать одну историю.

Владимир Познер: О России и Западе


Во время Второй мировой войны, когда Франция была оккупирована, мы там жили, я был маленьким совсем, мой папа, который блестяще говорил по-немецки, торговал для французского сопротивления пирожками в немецких гарнизонах, чтобы слушать, что говорят офицеры, солдаты, может быть, куда они едут, собрать вот такую информацию.

Как-то он стоит с лотком с пирожками, и пошел дождь. Он пошел под навес и тут рядом с ним оказался здоровый такой эсэсовский офицер, который, посмотрев на него, спросил – что ты тут делаешь? – по-немецки. Папа мой говорил: nicht fer shtein. Ну, и обошлось.

Кончилась война, мы жили в Америке, и как-то мой отец летел из Нью-Йорка в Лондон. В самолете рядом с ним сидит какой-то знакомый очень человек, а отец никак не мог понять, кто это.

А тот на него смотрит с улыбкой и говорит: «Ну, что, все еще торгуете пирожками?». Господи, это и был тот самый эсэсовец, который на самом деле был английским разведчиком.

Ну, слово за слово, разведчик его спрашивает: «А вы-то кто?» – «Я советский гражданин». – «О, вы русский». – «Да». – «Знаете, я восхищаюсь русскими. Так, как вы умеете преодолевать трудности, это никому не снилось. Это невероятно. Но, к счастью для нас, для Запада, – сказал он, – то, как вы сами себе их создаете, никто с этим не может даже сравниться».

Владимир Познер, Эхо Москвы
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  • 1 | 21.05.2018, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...спросил – что ты тут делаешь? – по-немецки. Папа мой говорил: nicht fer shtein. Ну, и обошлось."

--------------------------------

Ответил-то по-немецки же. Хорошо, что нарвался на аглицкого разведчика, который, стопудово, просёк его. А так - надо было отвечать: "Моя твоя не понимай... Мала-мала..." Такие проколы дорого обходятся. Тому же Плейшнеру.



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  • 2 | 21.05.2018, 11:52 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34488 | Рейтинг: +5802,5
Хитрован этот Познер!



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  • 3 | 21.05.2018, 11:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1803 | Комментарии: 58906 | Рейтинг: +12208,2
Вы читать умеете... а вчитываться?

Вот ради чего Познер рассказал эту незатейливую историю:
«Знаете, я восхищаюсь русскими. Так, как вы умеете преодолевать трудности, это никому не снилось. Это невероятно. Но, к счастью для нас, для Запада, – сказал он, – то, как вы сами себе их создаете, никто с этим не может даже сравниться».



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  • 4 | 21.05.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
3 | 21.05.2018, 11:58 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1801 | Комментарии: 58863 | Рейтинг: +12206,8
Вы читать умеете... а вчитываться?

Вот ради чего Познер рассказал эту незатейливую историю:
«Знаете, я восхищаюсь русскими. Так, как вы умеете преодолевать трудности, это никому не снилось. Это невероятно. Но, к счастью для нас, для Запада, – сказал он, – то, как вы сами себе их создаете, никто с этим не может даже сравниться».
===================

Да умеем, умеем. Твой англосакс аж описялся от счастья, что Россия испытывает трудности. В этом вся их подлая натура: им хорошо, когда кому-то плохо. Но нисево-о... Нисево-нисево! Скоро будет наша очередь.



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  • 5 | 21.05.2018, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарка, Познер концовочку-то сочинил. Чую. Разведчику как-то побоку внутренние проблемы чужой страны, это не его профиль. Он не политик и не экономист. Прав юнг: "Хитрован этот Познер!"



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  • 6 | 21.05.2018, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«А вы-то кто?» – «Я советский гражданин». – «О, вы русский». – «Нет, я еврей». - «Знаете, я восхищаюсь русскими. Так, как они умеют преодолевать трудности, это никому не снилось. Это невероятно. Но, к счастью для нас, для Запада, – сказал он, – то, как вы русским их создаете, никто с этим не может даже сравниться».



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  • 7 | 21.05.2018, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... Так, как вы умеете преодолевать трудности, это никому не снилось. Это невероятно. Но, к счастью для нас, для Запада, – сказал он, – то, как вы сами себе их создаете, никто с этим не может даже сравниться»...
===
0б этом в Горбачёвские годы газеты писали с поправкой что это слова немцев!
=+=
лучше всех это выразил Сирил Норткот Паркинсон в одноимённой книге "Законов Паркинсона":.. "Ставят себе маленькие цели и, в общем то, легко их добиваются, - цели то лёгкие (великий рус дух на 100м от замоченного сортира и т.д.), а потом недоумевают, почему в бурде под названием суп (пальма, отказ от ГОСТа на продовольствие, повысим пенсионный возраст и т.п.) плавает одоноко сваренная муха!"
Паркинсона, желательно, по программе средней школы изучать, но Путин, руками подручных, этого никогда не допустит, т.к. люди поймут что всё его величие: "Король то гол" то бишь криминал сплошной!



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  • 8 | 21.05.2018, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 21.05.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
3 | 21.05.2018, 11:58 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1801 | Комментарии: 58863 | Рейтинг: +12206,8
Вы читать умеете... а вчитываться?

Вот ради чего Познер рассказал эту незатейливую историю:
«Знаете, я восхищаюсь русскими. Так, как вы умеете преодолевать трудности, это никому не снилось. Это невероятно. Но, к счастью для нас, для Запада, – сказал он, – то, как вы сами себе их создаете, никто с этим не может даже сравниться».
===================

Да умеем, умеем. Твой англосакс аж описялся от счастья, что Россия испытывает трудности. В этом вся их подлая натура: им хорошо, когда кому-то плохо. Но нисево-о... Нисево-нисево! Скоро будет наша очередь.
______________________
"Как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет".
Генри Джон Темпл, лорд Палмерстон, 20 октября 1784 — 18 октября 1865) — знаменитый английский государственный деятель, долгие годы руководил обороной, затем внешней политикой государства, в 1855—1865 (с небольшим перерывом) был премьер-министром.

" Поэтому я утверждаю, что недальновидно считать ту или иную страну неизменным союзником или вечным врагом Англии. У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг — следовать им".
Речь Палмерстона в Палате общин 1 марта 1848 г.



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  • 9 | 21.05.2018, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На самом деле мы вначале своей ленью и не продуманностью( авось - небось обойдется) создаем себе проблемы,затем героически их преодолеваем.
Например, не продуманностью можно назвать борьбу с паводками.
Давно пора построить защитную дамбу для Нижегородки, а мы строим на заемные средства "красивый вид" для "дома отдыха ветеранов партии, ленинского комсомола и советских профсоюзов" в форме прогулочной набережной с торговыми точками для приезжих из Средней Азии.
И т.д. и и т.п.



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  • 10 | 21.05.2018, 15:11 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2466 | Рейтинг: -254,8
Какое нахер франзуское сопротивление ? В течении 2х недель капитулировали и сосали у гитлера. И папаша Познера тоже сосал, и попутно у фашистов на кухне подьедался.

Какой нахер английский разведчик эсэсовец ? Обыкновенный фашист, которому пиндосы и нагло-саксы дали паспорт как политически близкому элементу. Таких фашистов-эсэсовцев там хоть пруд пруди, всем паспорта раздавали.



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  • 11 | 21.05.2018, 15:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шендерович - KPЫМСKИЙ MOСT, MУТKО И MНОГO ИHТЕРЕСНОГO:.. Чехов поднимал над своим имением (Для ЕГЭшноозабоченных это типа коттеджа) белый флаг что предоставляет бесплатную мед помощь!
У Путина тоже мед помощь бесплатная, ву какой он хороший!



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  • 12 | 21.05.2018, 15:56 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 21.05.2018, 15:11 | Автор: xrul | На сайте
Публикации: 102 | Комментарии: 2458 | Рейтинг: -254,1
Какое нахер франзуское сопротивление ? В течении 2х недель капитулировали и сосали у гитлера. И папаша Познера тоже сосал, и попутно у фашистов на кухне подьедался.
Какой нахер английский разведчик эсэсовец ? Обыкновенный фашист, которому

пиндосы и нагло-саксы дали паспорт
как политически близкому элементу. Таких фашистов-эсэсовцев там хоть пруд пруди, всем паспорта раздавали.
===
когда Гитлер захватил Запорожье, а это единственный алюмопроизводящий завод СССР... все блоки цилиндров двигателей, вся авионика это Al КОТОРЫЙ поставляли США !

Так кто говоришь "пиндос" ?



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  • 13 | 21.05.2018, 16:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 21.05.2018, 15:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... паспорта раздавали.

===

когда Гитлер захватил Запорожье, а это единственный алюмопроизводящий завод СССР... все блоки цилиндров двигателей, вся авионика это Al КОТОРЫЙ поставляли США !

Так кто говоришь "пиндос" ?

=====================

Не привирай.

"В годы Великой Отечественной войны, с августа 1941 года, УАЗ (Каменск-Уральский) являлся единственным заводом в стране по выпуску алюминия, так как западные территории страны, где были расположены Днепровский, Волховский и Тихвинский алюминиевые заводы, были оккупированы.

Директором завода в годы войны был назначен директор Днепровского алюминиевого завода (ныне Запорожский алюминиевый завод) Ефим Павлович Славский.

На заводе в годы войны в связи с его исключительно важным значением для обороны страны почти постоянно находился нарком цветной металлургии СССР Пётр Фадеевич Ломако.

За снабжение авиационной и танковой промышленности алюминием и его сплавами 23 февраля 1945 года УАЗ был награждён Орденом Ленина."



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  • 14 | 21.05.2018, 16:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Примечание: УАЗ - Уральский алюминиевый завод, г.Каменск-Уральский (между Свердловском и Челябинском).



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  • 15 | 21.05.2018, 17:39 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 14949 | Рейтинг: -2813,7
Во время Второй мировой войны, когда Франция была оккупирована, мы там жили, я был маленьким совсем, мой папа, который блестяще говорил по-немецки, торговал для французского сопротивления пирожками в немецких гарнизонах, чтобы слушать, что говорят офицеры, солдаты, может быть, куда они едут, собрать вот такую информацию.
--------------------
Сопротивление?
Ха-ха-ха! Для сопротивления встали задом и нагнулись.
А инфу собирал, чтобы за немцами не отставать. Получше место занять.



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  • 16 | 21.05.2018, 17:46 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5200 | Рейтинг: +1420,9
Если бы французы воевали под командованием Жукова,то их бы не было .Не было бы французской нации.Наши народы сохранились ,в не самом лучшем варианте( лучшие погибли) потому что нас было много
Сохранили нацию, сохранили города.
Обвинять французов, бельгийцев,датчан,в том что они сдались Гитлеру,может только дебил.



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  • 17 | 21.05.2018, 18:05 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2466 | Рейтинг: -254,8
46 | Автор: ketrin_2 | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 5177 | Рейтинг: +1418,9
Если бы французы воевали под командованием Жукова,то их бы не было .Не было бы французской нации.Наши народы сохранились ,в не самом лучшем варианте( лучшие погибли) потому что нас было много
Сохранили нацию, сохранили города.
Обвинять французов, бельгийцев,датчан,в том что они сдались Гитлеру,может только дебил.
------------
Ты вообще молчи. Катись обратно в свою немчуру, подстилка фашистская.



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  • 18 | 21.05.2018, 18:09 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5200 | Рейтинг: +1420,9
Пошел на хер,Хрюль,Жалко тебя ужасно



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  • 19 | 21.05.2018, 18:20 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10567 | Рейтинг: -1762,2
16 | 21.05.2018, 17:46 | Автор: ketrin_2 | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 5178 | Рейтинг: +1419

Если бы французы воевали под командованием Жукова,то их бы не было .Не было бы французской нации.
____________________________________________________
Если бы французы воевали под командованием Жукова, не было бы второй мировой войны и нацизм был бы остановлен в зародыше.
Были бы сохранены миллионы жизней.
Французская армия была не менее сильной, чем армия фашистской Германии. Но духа не было.



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  • 20 | 21.05.2018, 18:22 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5200 | Рейтинг: +1420,9
что вы говорите и сколько было у французов самолетов, танков, и прочее?Сравните и покажите нам



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