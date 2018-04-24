Владимир Познер: О России и Западе

Я хотел бы поговорить на тему «Россия и Запад», ну, такие вопросы, знаете, неприятные в основном, я это люблю делать, но решил, чтобы никому не портить настроение, просто рассказать одну историю.Во время Второй мировой войны, когда Франция была оккупирована, мы там жили, я был маленьким совсем, мой папа, который блестяще говорил по-немецки, торговал для французского сопротивления пирожками в немецких гарнизонах, чтобы слушать, что говорят офицеры, солдаты, может быть, куда они едут, собрать вот такую информацию.Как-то он стоит с лотком с пирожками, и пошел дождь. Он пошел под навес и тут рядом с ним оказался здоровый такой эсэсовский офицер, который, посмотрев на него, спросил – что ты тут делаешь? – по-немецки. Папа мой говорил: nicht fer shtein. Ну, и обошлось.Кончилась война, мы жили в Америке, и как-то мой отец летел из Нью-Йорка в Лондон. В самолете рядом с ним сидит какой-то знакомый очень человек, а отец никак не мог понять, кто это.А тот на него смотрит с улыбкой и говорит: «Ну, что, все еще торгуете пирожками?». Господи, это и был тот самый эсэсовец, который на самом деле был английским разведчиком.Ну, слово за слово, разведчик его спрашивает: «А вы-то кто?» – «Я советский гражданин». – «О, вы русский». – «Да». – «Знаете, я восхищаюсь русскими. Так, как вы умеете преодолевать трудности, это никому не снилось. Это невероятно. Но, к счастью для нас, для Запада, – сказал он, – то, как вы сами себе их создаете, никто с этим не может даже сравниться».