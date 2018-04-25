Курултай башкир предлагает провести Всероссийский митинг в защиту принуждения к языку

Всемирный курултай башкир предлагает провести общероссийский митинг против закона о добровольном изучении родных языков."Башкирское объединение предлагает общественным организациям национальных республик организовать создание Родительских комиссий по работе с семьями и защите родных языков, также активизировать работу с широкой общественностью по пропаганде и сохранению родного языка, воспитанию подрастающего поколения на основе этнопедагогики. В том числе, для публичного выражения общественного мнения, необходимо определить единый день и организовать проведение Всероссийского митинга против принятия законопроекта", – цитирует сайт курултая руководителя аппарата этой организации Рустяма Баянова.Ранее стало известно, что в России создадут "Демократический конгресс народов РФ" в защиту родных языков, участниками которого станут представители национальных республик.Такое решение было принято на этой неделе в Москве на круглом столе, посвященном обсуждению законопроекта о добровольном изучении национальных языков.Языковой конфликт в национальных республиках России с новой силой вспыхнул после того, как президент страны Владимир Путин летом 2017 года заявил о недопустимости принуждения в изучении неродных языков.После этого уроки государственного татарского языка в Татарстане и государственного башкирского языка в Башкортостане перестали быть обязательными. В апреле 2018 года несколько депутатов Госдумы внесли законопроект о добровольном изучении родных языков. Это вызвало новую волну возмущения в национальных республиках федерации.В частности, на сессии Госсовета Татарстана в конце апреля депутаты выступили против этих поправок. Всемирный курултай башкир направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину обращение с призывом не рассматривать вышеуказанные поправки к закону "Об образовании" и предложил Татарстану и Чувашии объединиться в борьбе за язык. В Чувашии в интернете идет сбор подписей под требованием к депутатам Госдумы от Чувашии сложить свои мандаты, так как они утратили доверие народа.Напомним, депутаты Госдумы от региона Олег Николаев и Алена Аршинова стали соавторами закона о добровольном изучении национальных языков.