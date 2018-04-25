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Курултай башкир предлагает провести Всероссийский митинг в защиту принуждения к языку

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Всемирный курултай башкир предлагает провести общероссийский митинг против закона о добровольном изучении родных языков.

Курултай башкир предлагает провести Всероссийский митинг в защиту принуждения к языку


"Башкирское объединение предлагает общественным организациям национальных республик организовать создание Родительских комиссий по работе с семьями и защите родных языков, также активизировать работу с широкой общественностью по пропаганде и сохранению родного языка, воспитанию подрастающего поколения на основе этнопедагогики. В том числе, для публичного выражения общественного мнения, необходимо определить единый день и организовать проведение Всероссийского митинга против принятия законопроекта", – цитирует сайт курултая руководителя аппарата этой организации Рустяма Баянова.

Ранее стало известно, что в России создадут "Демократический конгресс народов РФ" в защиту родных языков, участниками которого станут представители национальных республик.

Такое решение было принято на этой неделе в Москве на круглом столе, посвященном обсуждению законопроекта о добровольном изучении национальных языков.

Языковой конфликт в национальных республиках России с новой силой вспыхнул после того, как президент страны Владимир Путин летом 2017 года заявил о недопустимости принуждения в изучении неродных языков.

После этого уроки государственного татарского языка в Татарстане и государственного башкирского языка в Башкортостане перестали быть обязательными. В апреле 2018 года несколько депутатов Госдумы внесли законопроект о добровольном изучении родных языков. Это вызвало новую волну возмущения в национальных республиках федерации.

В частности, на сессии Госсовета Татарстана в конце апреля депутаты выступили против этих поправок. Всемирный курултай башкир направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину обращение с призывом не рассматривать вышеуказанные поправки к закону "Об образовании" и предложил Татарстану и Чувашии объединиться в борьбе за язык. В Чувашии в интернете идет сбор подписей под требованием к депутатам Госдумы от Чувашии сложить свои мандаты, так как они утратили доверие народа.

Напомним, депутаты Госдумы от региона Олег Николаев и Алена Аршинова стали соавторами закона о добровольном изучении национальных языков.

Идель.Реалии
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  • 1 | 24.05.2018, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уффф... Нет, это не Рио-де-Жанейро.



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  • 2 | 24.05.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну вы убогие!
Хорошо подумайте прежде чем объединятся. А если Русский народ объединится?! Б..ля буду вам мало не покажется



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  • 3 | 24.05.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
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А статья за "насилие над личностью" есть?



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  • 4 | 24.05.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пересажать всех конгрессменов так называемых и все засопят в тряпочку.Союз разваливали под видом экологии и потом про нее не одна сука не пискнула



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  • 5 | 24.05.2018, 10:37 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2476 | Рейтинг: -255
Правильно.

Поддерживаю всемирный Курултай и татарский Госсовет.

Пусть все учат языки.



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