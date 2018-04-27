Сами факультативно не хотят, а принуждать других - пожалуйста

В Татарстане настаивают, что изучение государственных языков субъектов РФ не должно быть факультативным.Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова еще раз напомнила позицию властей Татарстана и лично президента республики Рустама Минниханова по поводу проекта поправок в федеральный закон "Об образовании", которые предполагают добровольное изучение родных и национальных языков. Она подчеркнула, что в многонациональной России такие решения должны приниматься с учетом интересов народов РФ.— В данном случае этот вопрос касается не только Татарстана. Вы видите, как к этому вопросу активно подключаются другие республики, — указала Галимова. В то же время она предупредила, что "появляются какие-то активисты, политологи, которые начинают раскачивать ситуацию, апеллируя к статьям Конституции РФ, которую они, судя по всему, никогда не читали и не открывали". Специально для них она напомнила, что, согласно Конституции РФ, республики вправе устанавливать свои государственные языки. Она указала, что "установление добровольной основы преподавания и изучения государственных языков республик Российский Федерации, как предлагается законопроектом № 438863-7", противоречит нормам Конституции РФ.Также Галимова напомнила высказывания президента РФ Владимира Путина о необходимости поддерживать языки народов России.— Тот, кто говорит: "Россия — для русских", — знаете, трудно удержаться, чтобы не давать характеристики этим людям, — это либо непорядочные люди, которые не понимают, что говорят, и тогда они просто придурки, либо провокаторы, потому что Россия — многонациональная страна, — вспомнила она слова Путина во время прямого эфира в 2013 году.— Россия может оставаться великим государством, если каждый народ и каждый, даже небольшой этнос, будет чувствовать себя в России, как в собственном доме. И те недалёкие, просто глупые и тупые люди, которые нарушают этот принцип, полагая, что они действуют в интересах русского народа, они наносят этому народу непоправимый ущерб, — привела она еще одну цитату президента.Также Галимова вспомнила, как Путин был обеспокоен ситуацией с сохранением национальных языков в 2015 году:— Конституция России прямо гарантирует право всех народов на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития, в том числе республики вправе устанавливать свои государственные языки и использовать их в работе органов государственной власти и местного самоуправления наряду с государственным языком России, — процитировала она президента.