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Сами факультативно не хотят, а принуждать других - пожалуйста

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В Татарстане настаивают, что изучение государственных языков субъектов РФ не должно быть факультативным.

Сами факультативно не хотят, а принуждать других - пожалуйста


Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова еще раз напомнила позицию властей Татарстана и лично президента республики Рустама Минниханова по поводу проекта поправок в федеральный закон "Об образовании", которые предполагают добровольное изучение родных и национальных языков. Она подчеркнула, что в многонациональной России такие решения должны приниматься с учетом интересов народов РФ.

— В данном случае этот вопрос касается не только Татарстана. Вы видите, как к этому вопросу активно подключаются другие республики, — указала Галимова. В то же время она предупредила, что "появляются какие-то активисты, политологи, которые начинают раскачивать ситуацию, апеллируя к статьям Конституции РФ, которую они, судя по всему, никогда не читали и не открывали". Специально для них она напомнила, что, согласно Конституции РФ, республики вправе устанавливать свои государственные языки. Она указала, что "установление добровольной основы преподавания и изучения государственных языков республик Российский Федерации, как предлагается законопроектом № 438863-7", противоречит нормам Конституции РФ.

Также Галимова напомнила высказывания президента РФ Владимира Путина о необходимости поддерживать языки народов России.

— Тот, кто говорит: "Россия — для русских", — знаете, трудно удержаться, чтобы не давать характеристики этим людям, — это либо непорядочные люди, которые не понимают, что говорят, и тогда они просто придурки, либо провокаторы, потому что Россия — многонациональная страна, — вспомнила она слова Путина во время прямого эфира в 2013 году.

— Россия может оставаться великим государством, если каждый народ и каждый, даже небольшой этнос, будет чувствовать себя в России, как в собственном доме. И те недалёкие, просто глупые и тупые люди, которые нарушают этот принцип, полагая, что они действуют в интересах русского народа, они наносят этому народу непоправимый ущерб, — привела она еще одну цитату президента.

Также Галимова вспомнила, как Путин был обеспокоен ситуацией с сохранением национальных языков в 2015 году:

— Конституция России прямо гарантирует право всех народов на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития, в том числе республики вправе устанавливать свои государственные языки и использовать их в работе органов государственной власти и местного самоуправления наряду с государственным языком России, — процитировала она президента.

Идель.Реалии
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  • 1 | 25.05.2018, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ещё большевиков обвиняете, неразумные. Что-то там про "мину замедленного действия" гундосите. При них были автономные республики, все жили дружно. Ельцин дал им государственность, что стало козырным тузом в рукаве. Не-ет, всё, братцы. Из этой паутины не выпутаться. Общей идеологии нет, все разбежались по конфессиям... Эта тлеющая русофобия со стороны "титулованных"...

Как всё было хорошо!.. И как всё стало хреново... Перспектива нерадостная.



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  • 2 | 25.05.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сам же Путин и внес весь языковой раздор в многонациональную страну !
Заявляя то одно , то другое ! Сам , заменил собой Конституцию РФ!



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  • 3 | 25.05.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Татары квы как-то определитесь.Ведь именно вы в стране башкир являетесь ярыми противниками изучения БЯцкого языка, хотя являетесь по сути одним народом, а у себя, в стране татар, хотите насильно заставить учить вас никому и на хрен не нужный татарский.



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  • 4 | 25.05.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 25.05.2018, 09:55 | Автор:

Татары квы как-то определитесь.Ведь именно вы в стране башкир являетесь ярыми противниками изучения БЯцкого языка, хотя являетесь по сути одним народом, а у себя, в стране татар, хотите насильно заставить учить вас никому и на хрен не нужный татарский.
======================================================
С утра в бане моешься ? Зачем намыленный выскочил ?



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  • 5 | 25.05.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ситуация интересная. Родные языки изучать никто не запрещал и не запрещает. Казалось бы,изучай и радуйся. Но всё дело-то, оказывается, в том, чтоб ЗАСТАВИТЬ всех остальных изучать .При само изучение как-то и подзабылось уже. Щас зулька выскочит с истерикой, что все должны ей что-то, и плевать, что её собственные внуки не желают учить башкирский. ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ? Чтобы учили все, кроме вас, что ли? Это уже какое-то извращение



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  • 6 | 25.05.2018, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
и на хрен не нужный татарский.
============================
Татарский прежде всего нужен башкирам, иначе чьи же песни будете петь? Чьи спектакли будете ставить? Чьи стихи декламировать?



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  • 7 | 25.05.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Татарский язык является родным для каждого второго башкира,если не считать полуказахов.



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  • 8 | 25.05.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давайте попробуем ввести обязательное для тех, кто является этой же национальности - т.е., башкирам - обязательный башкирский, немцам - немецкий. Ради того только , чтобы удостовериться, как они после этого начнут извращаться и ещё что придумают.



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  • 9 | 25.05.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Факультативно изучать родной язык это НОНСЕНС.



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  • 10 | 25.05.2018, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
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3 му, кому на хрен нужен твой полуказахский язык ?Пусть его изучают в Казахстане.Точка.



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  • 11 | 25.05.2018, 11:24 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 37 | Комментарии: 7504 | Рейтинг: +2009
5 | 25.05.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Ситуация интересная. Родные языки изучать никто не запрещал и не запрещает. Казалось бы,изучай и радуйся. Но всё дело-то, оказывается, в том, чтоб ЗАСТАВИТЬ всех остальных изучать...
________________________________________
Вот тут Вы в самую точку.
Это понятно всем. Даже тем кто вопит громче всех о запрете. Но к сожалению не понятно той тёмной малообразованной массе посаженной нациками на крючок нац. "обиженности".

Но нацики не видят дальше своего носа. Для них всё кончится "посадками" и гонениями, причём при любой власти, хоть при Путине, хоть при чёрте лысом.
Никто им не позволит в многонациональной стране выконючивать вороватой нац. элите особые условия и привилегии, под соусом якобы "притеснения" и поднимать флаг национализма и сепаратизма.

НЕ ПРОКАНАЕТ!



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  • 12 | 25.05.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 25.05.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Факультативно изучать родной язык это НОНСЕНС.-------------------------------------------------- В смысле - нонсенс? Факультативно - это значит, по желанию, не обязательно. Если для вас изучать СВОЙ язык по желанию -нонсенс, чего вы хотите от других? странные какие-то



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  • 13 | 25.05.2018, 11:38 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 37 | Комментарии: 7504 | Рейтинг: +2009
И ещё одна причин, если не принуждать к изучению, то сотни профнепригодных училок башкирского языка потеряют работу.
По сути, дети и так просто просиживают штаны на уроках Б.Я.
всё равно НЕ ХОТЯТ и НЕ БУДУТ учить, если язык им НЕНУЖЕН.
И эти п(б)едагоги "от сохи" практически получают деньги ни за что...



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  • 14 | 25.05.2018, 11:59 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 37 | Комментарии: 7504 | Рейтинг: +2009
И ещё одна причин=И ещё одна ИЗ причин :))



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  • 15 | 25.05.2018, 12:19 | Автор: xrul | На сайте
    Публикации: 102 | Комментарии: 2481 | Рейтинг: -255,3
Министр промышленности и торговли призвал как можно быстрее передать башкирские шиханы Торатау и Юрактау для промышленной разработки.

Денис Мантуров, выступая сегодня на Петербургском международном экономическом форуме, выразил недоумение по поводу нежелания властей Башкирии отдавать шиханы в разработку. По мнению Мантурова, Торатау и Юрактау – всего лишь источники полезных ископаемых и представляют ценность только в этом качестве.
----------------
Вот поэтому х.уй вам.

Все будете изучать нац языки, традиции и культуру, в обязательном порядке.



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  • 16 | 25.05.2018, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 25.05.2018, 12:19 | Автор: xrul | На сайте
Публикации: 102 | Комментарии: 2480 | Рейтинг: -254,9
Министр промышленности и торговли призвал как можно быстрее передать башкирские шиханы Торатау и Юрактау для промышленной разработки.

Денис Мантуров, выступая сегодня на Петербургском международном экономическом форуме, выразил недоумение по поводу нежелания властей Башкирии отдавать шиханы в разработку. По мнению Мантурова, Торатау и Юрактау – всего лишь источники полезных ископаемых и представляют ценность только в этом качестве.
----------------
Вот поэтому х.уй вам.

Все будете изучать нац языки, традиции и культуру, в обязательном порядке.
---------------------------------------------И ты будешь счастлив? это всё, что тебе надо? Убогенькие какие-то желания(



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  • 17 | 25.05.2018, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все будете изучать нац языки, традиции и культуру, в обязательном порядке.
______________________________________________________
Харя не треснет?



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  • 18 | 25.05.2018, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 25.05.2018, 12:19 | Автор: xrul | На сайте

Вот поэтому х.уй вам.

Все будете изучать нац языки, традиции и культуру, в обязательном порядке.----------------Склонность к насилию - признак психического заболевания



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  • 19 | 25.05.2018, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 25.05.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Ситуация интересная. Родные языки изучать никто не запрещал и не запрещает. Казалось бы,изучай и радуйся. Но всё дело-то, оказывается, в том, чтоб ЗАСТАВИТЬ всех остальных изучать...
---------------------------------
Но тогда объясни почему бы и все остальные предметы не изучать по желанию? Хочешь учишь, не хочешь не учишь. Отменить обязаловку по остальным предметам. Причем всем. Ты согласен что это необходимо?



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  • 20 | 25.05.2018, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
щас на ФБ прислали , смеялся ... вывеска "Хосусилаштырыу булеге". я осилил до ХОСУСИ..дальше не выдержал.
но самое интересное русский перевод - "отдел приватизации жилья". вот наскока точен БЯ, как четко подмечено - ХОСУСИ тебе , а не приватизация...
а вот еще - лимакмаращавтодороги... это вывеска на одном из кабинетов. судя по нашим дорогам, все автодоры надо так называть..
турк



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