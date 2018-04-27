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Националистам вновь не дает покоя добровольное изучение языков

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В городах и районах Башкортостана вновь прокатилась волна недовольств среди родителей, которые против законопроекта о добровольном изучении родных языков. И пока родительский комитет ездит по Башкирии с пламенными речами о важности сохранения языка, московские депутаты в возникшей проблеме винят именно национальные республики.

Националистам вновь не дает покоя добровольное изучение языков


Есть ли права у родителей?

В связи с возникшей проблемой изучения башкирского языка на государственном уровне 3 марта 2018 года была создана Республиканская комиссия родителей при исполнительном комитете РОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир» (ВКБ).

Комиссия ставит перед собой несколько задач: пропаганду и популяризацию башкирского языка в республике; участие в формировании современных методических материалов; создание условий для народов, проживающих на территории Башкортостана, чтобы вместе развивать языки. Кроме того, члены родительского комитета объясняют, как действовать в сложившейся языковой обстановке, и обеспечивают соблюдение законодательства в области национального образования.

– Нужно отстоять права каждого родителя. Не важно, башкир он, татарин или чуваш. Мы защищаем все языки. Потому что нависла угроза над родными языками, – рассказывает председатель Республиканской комиссии родителей при ВКБ Эльвира Байназарова. – Сегодня наши дети с помощью ученых изучают народы, которые исчезли, их традиции и языки. Они же не исчезли в одночасье, было какое-то влияние извне. Но зачем такое допускать? Если целостность языка сохраняется, изучается, то и народ сможет самоидентифицироваться.

Попробуйте убрать язык, сможем ли мы назвать себя русским или башкиром? Нет. Многие родители не забывают, что они участники образовательного процесса. Мы собираем сведения о нарушениях, которые со временем будем устранять. Комиссия служит мостом между Министерством образования и родителями.

Эльвира Митеновна начала заниматься языковым вопросом, когда лично столкнулась с этой проблемой. Ее ребенок учится в одной из уфимских школ, и он не может изучать башкирский язык. А все потому, что желающих изучать родной язык не так уже много, и руководство школы считает «экономически невыгодным держать целый штат для них». Узнав, что подобным ущемлением прав столкнулись многие в Башкирии, Эльвира Байназорова начала собирать комиссию.

Родители против ЕГЭ и второго иностранного

Сегодня по всей Башкирии проходят родительские собрания. Только за последнюю неделю комиссия побывала в Абзелиловском, Бурзянском, Белорецком, Салаватском районах, городах Сибае и Салавате. Уфа также не осталась в стороне от этого движения. Сразу в нескольких районах города родители собрались за круглым столом. Нам удалось побывать на собрании родителей Кировского района.

Актовый зал школы № 160, рассчитанный на 200 человек, был полон. Причем многие из присутствующих пришли целями семьями. Спикерами выступили: депутат, председатель исполкома ВКБ Амир Ишемгулов, главред газеты «Киске Өфө» Гульфия Янбаева, председатель правления Союза писателей РБ Азамат Юлдашбаев, поэтесса Лариса Абдуллина, председатель Республиканской комиссии родителей Эльвира Байназарова. Также был приглашен замглавы администрации Уфы Сынтимир Баязитов, но он по неизвестным причинам не пришел.

Собрание началось с башкирской народной песни «Уралым», и все как один встали. Было, конечно, странно, почему не выбрали официальный гимн республики?

Собрание открыл Амир Ишемгулов, который сразу отметил, что агитировать изучать язык поздно, нужно думать, как его сохранить. И, как обычно, «по-депутатски», разговор он начал издалека, с общих фраз.

– Давайте забудем все старые обиды и будем действовать вместе, сообща. У нас в республике будет действовать программа по сохранению языков. Мы работаем по указу Рустема Хамитова на основании закона, – высказался Амир Ишемгулов. – Я считаю, что нужно одновременно и английский язык изучать. И для этого создавать англо-русские детсады. Потому что может наступить момент, когда скажут, что русский язык нам не нужен, все переходим на английский.

После выступления он от имени родительского комитета наградил семьи, которые активно принимают участие во всех мероприятиях общественного движения. Особенно порадовало, что прозвучало много русских фамилий. Затем грамоту вручили и самому Амиру Ишемгулову в честь его дня рождения. И было несколько странно наблюдать, как он начал клясться служить народу и защищать его интересы до конца своей жизни.

– Часто приходится слышать вопрос: «Твой ребенок разговаривает на башкирском?». В Башкортостане такое слышать абсурдно! – прокомментировал Азамат Юлдашбаев. – Мы либо как страус закопаем голову в песок и будем думаем, что проблемы нет, либо будем действовать. Мы должны писать заявление, если это поможет спасти язык. Да, это дурдом. Но нельзя перепрыгнуть закон. Причем сами-то на башкирском не разговариваем, газеты не выписываем. Если газеты закроют, то только тогда и будем кричать о проблеме.
Нам легче кого-то обвинять извне, хотя сами бестолково ведем себя по отношению к языку. Только от нас зависит – останемся мы на своей земле хозяевами или гастарбайтерами.

– Спасибо московским чиновникам, которые не дают нам расслабиться. Говорят: «Повинную голову меч не сечет». Но нужно помнить, что обычно именно на склоненную голову плюют, – считает главред газеты «Киске Өфө» Гульфия Янбаева. – До сегодняшнего дня учителя одни боролись с проблемой. Ни Москва, ни кто-то другой нам не поможет. Мы должны быть информированными, чтобы знать, как работать дальше. Выписывайте газету «Киске Өфө». Мы постоянно печатаем советы и правила для учителей, родителей, как преподавать язык, как воспитать ребенка в современных условиях.

Затем за трибуну прошла поэтесса Лариса Абдуллина. Она прочитала несколько своих стихов о языке и с горечью спросила у присутствующих: «Почему вдруг стало героизмом изучать башкирский язык?». Ее слова поддержала одна из родительниц, рассказав такой случай: «Дети сестры учатся в школе № 4 города Баймака. Когда они хотели написать заявление на изучение родного языка, им сказали, что класс сформируют из бесперспективных, намекнув на низкое качество образования».

– В школе детей готовят сдавать ЕГЭ на русском языке и подкупают этим. А это всего лишь экзамен. Почему мы – в ущерб родному языку – должны готовить детей к нему? Еще в ущерб родным языкам преподается второй иностранный язык.

Если кто хочет, то пусть изучает, но в вариативной форме. Именно это хотим донести до властей, – заявил председатель уфимского совета Республиканской комиссии родителей Рамиль Култаев.

В завершение некоторые родители высказали мнение, что не только они должны что-то предпринимать, но и «люди сверху», в том числе сам Амир Ишемгулов. На это депутат ответил, что так никто уже не работает, нужно выбивать свои права самим, закон это не запрещает.

После начали выбирать членов совета комиссии родителей Кировского района. И около 20 человек, большинство из которых – мужчины, добровольно вступили в их ряды. Остальные пообещали поддерживать совет в любых делах.

– Прошу осознать, что ответственность за язык лежит на каждом из нас. Многие родители не понимают всей глубины проблемы, думая, что им все принесут на блюдечке. А надо проявлять гражданскую инициативу. Мы своим детям должны оставить достойное наследство: единую страну, родные языки. Должно меняться качество преподавания родных языков, – сказала Эльвира Байназарова.


Голосуй – не голосуй, закон примут, «если Путин сказал»

21 мая в Москве состоялся представительный круглый стол на тему «Развитие родных языков в системе общего образования: политико-правовые аспекты». Участники этого мероприятия обсуждали законопроект Госдумы, отменяющий обязательное изучение родных языков.

Участие в круглом столе приняли эксперты в сфере языковой политики, руководители национальных организаций и депутаты парламентов из Чувашии, Дагестана, Якутии, Кабардино-Балкарии, Алтая и др. Некоторые регионы представили сразу несколько делегатов. Многие из них, например Республика Татарстан, приехали с собственной прессой.

А от Башкортостана поехал только руководитель аппарата исполкома Всемирного курултая башкир Рустям Баянов. Интересы нашей республики он представил чудом. Финансирования не было, поэтому все затраты на себя вязала Республиканская комиссия родителей.
От Госдумы также был один представитель – заместитель руководителя аппарата комитета Госдумы по образованию Алексей Майоров. Да и он пришел не как официальное лицо.

Модератор встречи, политолог и журналист Руслан Айсин в начале встречи подчеркнул, что Россия – страна многонациональная, но «нашему единству и этнокультурному многообразию, языковому в том числе, грозит большая опасность». Участники обсудили текущее состояние преподавания родных языков в республиках РФ, дали правовую оценку законопроекту, подвели итоги гражданской активности по данному вопросу. Зампредседателя Всемирного форума татарской молодежи Айрат Файзрахманов отметил, что инициативная группа из 32 тысяч человек подписала петицию президенту РФ и Госдуме с просьбой отменить законопроект.

По словам Майорова, в возникшей проблеме виновата не вся Госдума, а пять депутатов, четверо из которых были избраны от национальных республик. Спикеры круглого стола как ошпаренные стали перебивать Майорова и утверждать, что депутаты действовали не по своей инициативе.

– Здесь есть представители органов, которые являются субъектами права законодательной инициативы. Никто не мешает из тех инициатив, которые здесь излагаются, сделать законопроект и внести его в Госдуму как альтернативный тому законопроекту, который сейчас есть, – посоветовал Майоров и в конце напомнил, что у закона есть не только те, кто против, но и те, кто за. – Не обижайтесь, если комитет на ваши обращения отвечать не будет, это невозможно, поскольку на сегодняшний день поступило уже порядка 600 обращений, столько ответов направить нереально. Основная проблема в том, что не все граждане, проживающие на территории Татарстана, хотят учить татарский язык. Основная их аргументация – качество, то, как им преподают татарский язык. Я бы рекомендовал обратить внимание на качество преподавания языков.

На такое заявление резко отреагировали депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов и эксперт по национальному образованию Марат Лотфуллин.

– Все законы, принятые в образовательных стандартах в 2008-м, когда мы, к сожалению, промолчали. Уже тогда надо было бить во все колокола, покритиковать себя, мы сами допустили создание этой ситуации, что греха таить. И с каждым шагом положение государственных языков республик ухудшалось. И мы все время думали, что это, в конце концов, школьных программ не коснется.

Но осень 2017 года нам показала, что, чем больше мы молчали, тем больше они себе позволили. Все образовательные стандарты, закон об изменении закона об образовании, действия различных органов, по сути, пока у нас такая Конституция, являются антиконституционными. Это просто очевидные вещи. Потому что говорить о вариативности государственного языка – нонсенс. Говорить, что по желанию можно изучать государственный язык, – еще больший нонсенс. Тогда поменяйте Конституцию, – заявил Аминов.

– Чтобы улучшить качество русского языка, необходимо увеличить часы его преподавания, а чтобы повысить качество татарского языка, его не надо преподавать? –
продолжил Марат Лотфуллин. – В рамках обязательного среднего образования не может быть ограничения права получения образования на родном языке. Это нарушение прав человека, нарушение Конституции, это градация народов и языков на сорта. Это недопустимо!

Руководитель аппарата ВКБ Рустям Баянов призвал другие регионы на местах работать с родителями.

– Все изменения последних лет в языковой сфере, такие как отмена сдачи ЕРЭ на родном языке, ликвидация регионального компонента стандартов образования, объявление уроков национального языка «необязательными», лишают коренные народы страны исконного права на сохранение и применение родного языка в местах своего проживания.

Возникает парадоксальная ситуация: языки народов РФ становятся необязательными для изучения в школе, а освоение двух иностранных языков является неукоснительно обязательным. Получается, мы должны готовить детей для работы за рубежом, а не патриотов на основе родного языка и культуры, – заявил Рустям Баянов.

Совсем иную точку зрения выразил журналист Максим Шевченко. По его мнению, раз «Единая Россия» представлена в Госдуме 52%, тут голосуй – не голосуй, закон примут, «если Путин сказал».

– Мотивы принятия этого закона и того, что Путин сказал в Йошкар-Оле, не объяснимы, потому что русский язык нигде не ущемляется. Более того, я не знаю ни одного человека, который, изучая татарский, кабардинский или другой язык, перестал быть русским. Проблема не в этом, проблема лежит в политической плоскости. Современная власть превращает Россию в корпорацию, главная задача которой – добывать нефть, газ, полезные ископаемые с транспортировкой их потом за границу, на Запад либо в Китай, в ущерб, естественно, населению страны: в Китае газ продается по 80 копеек, а в Красноярском крае – по 5,2 рубля своим же людям.

В этой ситуации иметь разветвленную систему национального культурного представительства – это большая угроза для корпоративной власти, которая строит фашистское государство.
Им нужен один-единственный субъект: одна партия, одно медиапространство и одна нация. Никакого разнообразия не должно быть, потому что оно вредит. Поэтому это наступление на языки не культурный вопрос, а политический. Русских противопоставляют другим народам, – высказался журналист Максим Шевченко.

Участники круглого стола единогласно пришли к выводу, что законопроект «убьет» народы России. Поэтому решили создать новое общественное движение в защиту родных языков – «Демократический конгресс народов РФ». Движение будет выступать против возможного принятия законопроекта, защищать права республик и отстаивать действующую Конституцию РФ.

Сегодня Всемирный курултай башкир подготовил петицию «За сохранение родных языков» от имени всех народов России, адресованную Путину. Они надеются, что президент все-таки не допустит принятия данного законопроекта. Обращение уже подписали более 35 тысяч человек. Конгресс призывает все республики проявить свою активную гражданскую инициативу.

ПроУфу
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  • 1 | 26.05.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Латынь никто не использует в разговоре,но она жива-затребована в медицине.Древнегреческий язык давно вышел из обихода,но он нужен-до сих пор переводят труды древнегреческих философов.Аналогов хватает.Башкирский язык нужен только самим башкирам.Берегите его сами,в своих семьях.



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  • 2 | 26.05.2018, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Затем за трибуну прошла поэтесса Лариса Абдуллина. Она прочитала несколько своих стихов о языке и с горечью спросила у присутствующих: «Почему вдруг стало героизмом изучать башкирский язык?». ------------------------------------------------------------
------------- Что за фигня? Какой героизм? Бредит или поэтические фантазии?



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  • 3 | 26.05.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
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одна из родительниц, рассказав такой случай: «Дети сестры учатся в школе № 4 города Баймака. Когда они хотели написать заявление на изучение родного языка, им сказали, что класс сформируют из бесперспективных, намекнув на низкое качество образования-------------------------------------------------
--------------------------------Бред сивой кобылы. Группу сформируют из тех, кто выбрал этот язык. Кто виноват в том,какой собрался контингент в вашей группе? Уж поверьте, специальную программу для бесперспективных для отдельного класса не разрабатывают, и учителя те же. Так что.... Про зеркало и рожу нужно вспомнить поговорку



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  • 4 | 26.05.2018, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Всё с ног на голову. Конкретно-КТО ВАМ МЕШАЕТ УЧИТЬ СВОЙ ЯЗЫК? ПОКАЖИТЕ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА!



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  • 5 | 26.05.2018, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Блин, неужели так трудно согласиться на пару уроков в неделю во имя добрососедства! Когда министр с какого-то бодуна предложила возобновить астрономию, никто и не пикнул. А дополнительный урок - как собаке пятая нога, и без того основы астрономии проходили на уроках физики. Вводят второй обязательный иностранный язык - молчок. Будто никто не знает, что и один путем не осваивают и вообще, сверхзадача этой диверсии - обеспечить Запад гастарбайтерами с РФ. Не секрет, мир входит в фазу дефицита сравнительно квалифицированной рабочей силы. Единственно, что сдерживает массовый отток нашей молодежи - именно языками пока не владеют.... У меня уйма друзей среди русских и татар, хорошие люди, никто не возражает против мизерного количества БЯ. Понимают - это для нас очень важно, принимают. За что я им бесконечно благодарен. А вот откроешь УЖ-атник, так все, кажутся, башкироненавистники, если говорить своими словами - нацисты. Кривое зеркало, которым впору заняться компетентным органам, за разжигание межнациональной вражды.



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  • 6 | 26.05.2018, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 26.05.2018, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Блин, неужели так трудно согласиться на пару уроков в неделю во имя добрососедства! ------------------------------------------------------------
--------------------------Блин, да объясни ты наконец, зачем тебе это надо? Учи сам, ведь никто не мешает! На ровном месте начинают скандалить. Уверена, не сможет объяснить,зачем ему так нужно, чтоб мы учили его язык.Типа ура, мы их нагнули?



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  • 7 | 26.05.2018, 12:10 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34526 | Рейтинг: +5804,2
5 | 26.05.2018, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
.................Кривое зеркало, которым впору заняться компетентным органам, за разжигание межнациональной вражды.

==========Так ты возьми и стукни! В эти самые "органы".



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  • 8 | 26.05.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 26.05.2018, 12:10 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 312 | Комментарии: 34525 | Рейтинг: +5803,4
5 | 26.05.2018, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
.................Кривое зеркало, которым впору заняться компетентным органам, за разжигание межнациональной вражды.

==========Так ты возьми и стукни! В эти самые "органы".
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Мол, так и так, не хотят учить мой язык!



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  • 9 | 26.05.2018, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
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5-му.Со знанием азов астрономии я могу поговорить в любом конце света о звёздах и планетах.А что мне даст башязык? Уважение к башкирам! А вы уважайте русских и не навязывайте всем свой язык. В смешанных браках всегда ребёнок будет знать два языка.



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  • 10 | 26.05.2018, 12:40 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4275 | Рейтинг: -699,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Я не понимаю Кухарку. Почему она не борется за чуашский язык? Если она предала родной народ и язык и стала писанной русской, то обидно за чувак, Мордвин и других.



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  • 11 | 26.05.2018, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 26.05.2018, 12:40 | Автор: Дед | На сайте
Публикации: 2 | Комментарии: 4275 | Рейтинг: -699
Я не понимаю Кухарку. Почему она не борется за чуашский язык?-------------------------------------------------------
------------ С кем бороться? А, пофиг, лишь бы бороться))))



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  • 12 | 26.05.2018, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 26.05.2018, 12:40 | Автор: Дед | На сайте
Публикации: 2 | Комментарии: 4275 | Рейтинг: -699,1
Я не понимаю Кухарку. Почему она не борется за чуашский язык? Если она предала родной народ и язык и стала писанной русской, то обидно за чувак, Мордвин и других.-------------------------------------------- На обиженных воду возят)))) Сидишь, придумываешь, на что бы обидеться, а жизнь проходит))))



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  • 13 | 26.05.2018, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 26.05.2018, 12:10 | Автор: юнг
Публикации: 312 | Комментарии: 34525 | Рейтинг: +5803,5

Издержки анонимности. Короче, я уже как-то писал, придется повторить - иди в .... и на ...., я с такими моральными инвалидами не общаюсь.



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  • 14 | 26.05.2018, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 26.05.2018, 12:40 | Автор: Дед | На сайте
Публикации: 2 | Комментарии: 4275 | Рейтинг: -699,1
Я не понимаю Кухарку. Почему она не борется за чуашский язык? Если она предала родной народ и язык и стала писанной русской, то обидно за чувак, Мордвин и других.

Так среди этих башкироборцев нет природных русских, одна неофитская шантрапа. В глубине души понимают, что они предатели, плюнули на свои корни, от этого нехорошо на душе. И есть иллюзия, что ежели все станут такими же, им не так уж и дискомфортно будет. Хотят замазать круговой порукой. А вот фиг вам, за свой грех сами будете отвечать перед Всевышним. И не только: был в гостях, молодая девушка на замечание, что могла бы поздравить юбиляра на родном языке, указала пальцем на папашу - он в детстве не научил, а сейчас самостоятельно пыталась, не получается. Тот сидел красный, как задница бабуина. То ли еще будет. Предавший своих предков не остановится и перед другими предательствами, а что, дело привычное, тьфу.



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  • 15 | 26.05.2018, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Г-н админ не пропускает вопрос тем.кто навязывает не родной язык: если боевой конь, рабочая лошадь, кумысная кобыла -друзья, то можно ли из них делать национальное блюдо?



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  • 16 | 26.05.2018, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
9 | 26.05.2018, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован

... Повторюсь. Короче, да за ради Бога, пусть русские детишки в это время углубленно изучают свой родной язык, а наши - башкирский. Так ведь даже в этой малости отказано. А что тебе даст башязык? Ну, если уважение соседей для тебя пустой звук, так легче будет объяснятся со всем огромным тюркским миром. И на инглиш более прилично говорить, у нас много общих звуков . А про поговорить о астрономии на другом конце света, да не смешите мои валенки - я в советской школе прошел курс на отлично, и до сих пор сомневаюсь- то ли Земля крутится вокруг Солнца, то ли наоборот. Не спешите обзывать неучем, спросите кого-нить, знающего физику. точка отсчета выбирается произвольно, если избрать таковой, скажем, унитаз в вашей квартире, вся вселенная вертится именно вокруг крышки тубзика по немыслимо сложной траектории) Короче, изучать и знать - две большие разницы.



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  • 17 | 26.05.2018, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
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16-ый! А почему ты не можешь уважать соседей и навяливаешь свой язык? А про астрономию помолчи. Не меряй всех своей меркой! И про английский помолчи! Что-то англичане не гордятся родством с вами...



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  • 18 | 26.05.2018, 14:01 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 590 | Рейтинг: +82
16 | 26.05.2018, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 26.05.2018, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован

... Повторюсь. Короче, да за ради Бога, пусть русские детишки в это время углубленно изучают свой родной язык, а наши - башкирский. Так ведь даже в этой малости отказано. А что тебе даст башязык? Ну, если уважение соседей для тебя пустой звук, так легче будет объяснятся со всем огромным тюркским миром.
.........................................................
Не только я, многие будут не против если каждый будет изучать свой родной язык сколько хочет. Откройте чисто башкирские школы для истинных башкир. В чем проблемы?
Надо будет поговорит с соседом башкиром ( если повезло иметь соседа башкира), мы найдем общий язык, как сейчас находим общий язык с соседями татарами. Для этого нет необходимости мучить детей бесполезным занятием по изучению БЯ.



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  • 19 | 26.05.2018, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
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По конституции все республики являются государствами со своими гос.языками которые должны изучаться обязательно.Все ддугие разговоры про добровольность и факультативы это болтавня.Всех кто нарушает конституцию привлекать к ответственности.



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  • 20 | 26.05.2018, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
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16-ый! Можно доказать,что Земля вертится вокруг унитаза. Вы же доказываете,что башкирский сродни английскому и его обязаны учить все!



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