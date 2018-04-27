Правильно, лучше ходить строем

Ирек Ялалов объяснил развал Советского Союза проникновением западной культуры.В пятницу во время дебатов участники праймериз «Единой России» обсуждали вопросы патриотического воспитания молодежи. В дискуссии принимал участие мэр Уфы Ирек Ялалов.Во второй части дебатов речь зашла о патриотическом воспитании молодежи. Тут глава администрации высказал интересную версию причин развала Советского Союза. По его мнению, в 1970-е годы на советском пространстве началось повальное увлечение молодежи рок-музыкой. Это повлияло на умы и настроения молодого поколения, ведь советская действительность не могла предложить альтернативы, считает градоначальник.«Молодежь смотрела на Запад, а Советский Союз не смог предложить другие ценности. В итоге мы проиграли страну в битве с джинсами, жвачкой и пластинками с музыкой… Поэтому никто не вышел на защиту страны, когда начался развал СССР», - сказал Ирек Ялалов.Напомним, что Ирек Ялалов вместе с главой республики Рустэмом Хамитовым возглавил партийный список кандидатов на выборах в Госсобрание Курултай Башкортостана. Предварительные выборы в «Единой России» пройдут 3 июня, а голосование на парламентских выборах – 9 сентября.