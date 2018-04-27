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Правильно, лучше ходить строем

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Ирек Ялалов объяснил развал Советского Союза проникновением западной культуры.

Правильно, лучше ходить строем


В пятницу во время дебатов участники праймериз «Единой России» обсуждали вопросы патриотического воспитания молодежи. В дискуссии принимал участие мэр Уфы Ирек Ялалов.

Во второй части дебатов речь зашла о патриотическом воспитании молодежи. Тут глава администрации высказал интересную версию причин развала Советского Союза. По его мнению, в 1970-е годы на советском пространстве началось повальное увлечение молодежи рок-музыкой. Это повлияло на умы и настроения молодого поколения, ведь советская действительность не могла предложить альтернативы, считает градоначальник.

«Молодежь смотрела на Запад, а Советский Союз не смог предложить другие ценности. В итоге мы проиграли страну в битве с джинсами, жвачкой и пластинками с музыкой… Поэтому никто не вышел на защиту страны, когда начался развал СССР», - сказал Ирек Ялалов.

Напомним, что Ирек Ялалов вместе с главой республики Рустэмом Хамитовым возглавил партийный список кандидатов на выборах в Госсобрание Курултай Башкортостана. Предварительные выборы в «Единой России» пройдут 3 июня, а голосование на парламентских выборах – 9 сентября.

ПроУфу
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  • 1 | 26.05.2018, 10:13 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34526 | Рейтинг: +5804,2
«Молодежь смотрела на Запад, а Советский Союз не смог предложить другие ценности. В итоге мы проиграли страну в битве с джинсами, жвачкой и пластинками с музыкой… Поэтому никто не вышел на защиту страны, когда начался развал СССР», - сказал Ирек Ялалов.

============================================================
=========В итоге мы по уровню жизни скатились на 64 место, а те, кто носил джинсы и "увлекался жвачкой и пластинками с музыкой" создали самые передовые технологии.
А мы остались "в кольце врагов".



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  • 2 | 26.05.2018, 10:19 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34526 | Рейтинг: +5804,2
В.Путин: Извините, пожалуйста. О каком решении Вы говорили?

Вопрос: Малайзийский самолет, который был сбит в Донбассе, Украина.

В.Путин: Вы знаете, мы сегодня целый день работали, поэтому я с деталями решения комиссии не знаком. Но могу Вам сказать сразу, даже не знакомясь с тем, что там есть. Наше отношение к этому делу такое: мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии. На наше удивление, нас к этому расследованию не допускают.

=================А вот Чикатило оказался дураком. Не стал просить, чтобы его включили "в совместную работу по расследованию преступления"



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  • 3 | 26.05.2018, 10:24 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34526 | Рейтинг: +5804,2
Путин-Шойгу-Лавров: Офицеры Бука давно уволены из рядов ВС.

==================
Правильнее сказать, что они были. Фюрер не такой лопух, чтоб этим лицам не устроить достойные несчастнослучайные похорона. Это же касается и их ближайшего дружественного и родственного - ежели там кто и не жмур, то всё равно не жилец и не певец в международных трибуналах.
Так что кончайте, следаки, бумажную волокиту и начинайте щёлкать наручниками, начиная с конечностей признавшегося Гиркина, а далее по возрастающему начальствующему списку заканчивая клешнями путина.



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  • 4 | 26.05.2018, 10:28 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34526 | Рейтинг: +5804,2
МО РФ== "А ЗРК Бук №302 давным давно ушел в самоволку и не вернулся."



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  • 5 | 26.05.2018, 12:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1805 | Комментарии: 58917 | Рейтинг: +12207
Ялалов - просто дурак. Вот самый кондовый ДУРАК, как Колька Валуев.



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  • 6 | 26.05.2018, 13:09 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34526 | Рейтинг: +5804,2
Ялалов - просто дурак. Вот самый кондовый ДУРАК, как Колька Валуев.

================Но, для городского дворника- самое то!



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  • 7 | 26.05.2018, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Страна Советов наряду с промышленностью,сельским хозяйством,наукой -создала высочайшую культуру.Какие литературные произведения .фильмы ,театральные постановки,а какая музыка и какие ПЕСНИ.По музыку этих песней и маршей ,за редким исключением дореволюционных ,проходят ПАРАДЫ ПОБЕДЫ.Что имеем сейчас.Не в даваясь в подробности-возьмем песни .Нет их,не поет страна песни нынешнего времени.Их ВОЮТ нынешние поп -"звезды".Казалось бы .построили величайший МОСТ- тишина....Где все КРУТЫЕ и ПОЛУКРУТЫЕ,даже Пахмутова ничего не может написать .Причина ??? Нет идеологии в стране,болтаемся как говно в проруби.И проиграли мы не жвачкам и джинсам .проиграли благодаря ПРЕДАТЕЛЯ ГОРБАЧЕВА,алкаша Ельцина и породивших ими сволочей



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  • 8 | 26.05.2018, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ну никак не воспринимает народ уфы градоначальника ялалова.
Он и так и эдак изощряется в словоблудии.
Наверно влезет еще и в курултай, станет совсем неприкосновенным и развернется еще шире в своем амплуа - как хитро своровать бюджет, и притом остаться в тени.
Но своих замов он мощно прикрывает, то есть себя.
То ли еще будет.



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  • 9 | 26.05.2018, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ну никак не воспринимает народ уфы градоначальника ялалова.
Он и так и эдак изощряется в словоблудии.
Наверно влезет еще и в курултай, станет совсем неприкосновенным и развернется еще шире в своем амплуа - как хитро своровать бюджет, и притом остаться в тени.
Но своих замов он мощно прикрывает, то есть себя.
То ли еще будет.



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  • Гость
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  • 10 | 26.05.2018, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мнение Ялалова по событиям четверть вековой давности сегодня мало кого интересуют.
В джинсах или нет были председатели уфимского горсовета и Октябрьского р-на, но двор моих родителей ухожен, асфальтное покрытие без ям, бордюры покрашены.
Сегодня дворовым старикам идут одни отписки мэрских "почтальонов"- "по сообщению УЖКХ Орджоникидзевского р-на ремонт вашего двора запланирован на 2011, 2012,2013,2014,2015, 2016,2017,2018,2019 годы"
Ехал бы "энергичный" и словоохотливый уфимский мэр в свой родной район и там местным рассказывал сказки о своем боевом комсомольском прошлом?



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  • 11 | 26.05.2018, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
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"...на советском пространстве началось повальное увлечение молодежи рок-музыкой.

Это повлияло на умы и настроения молодого поколения, ведь советская действительность не могла предложить альтернативы, считает градоначальник."

=============

Как это "не могла"? А республиканские конкурсы ВИА? Сам участвовал не раз. В частности, "на площадке" (как сейчас говорят) ДК "Нефтяник". Стерлитамакская "Радуга", Кигинская "Яшьлек", Алегазовские "Светляки", ВИА из Бирска - и много других по линии райотделов комсомола.

Репертуар был военно-патриотический, молодёжно-лирический, плюс эстрадные обработки фольклора - то есть, как раз в духе "советских ценностей".

Наверное, Ирека тогда ещё не было. А альтернатива была, уверяю.



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  • 12 | 26.05.2018, 13:30 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1074 | Рейтинг: +318,6
Проиграли не благодаря Горби и Ельцину, а потому что погнались за танками и ракетами при пустых лавках в магазинах. Грошь цена той стране, которую может развалить один человек. Это колосс на глиняных ногах. Но история рабов ничему не научила. Снова на старые грабли, снова один гебешный полудурок разваливает страну а рабы ему аплодируют.



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  • 13 | 26.05.2018, 13:50 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 590 | Рейтинг: +82
В пятницу во время дебатов участники праймериз «Единой России» обсуждали вопросы патриотического воспитания молодежи. В дискуссии принимал участие мэр Уфы Ирек Ялалов.

«Молодежь смотрела на Запад, а Советский Союз не смог предложить другие ценности.
..............................
А сейчас что предлагается при существующем повальном безденежье?
Стоит глянуть на нескончаемые политинформации по каналам ТВ с постоянными обитателями данных шоу. Это ценности для молодежи?
Там обсирают всех и вся, будто вся политика властей идеал правды и справедливости. Наслушавшись вес этот бред удивляются, почему молодежь идет за Навальным.
А нужно всего навсего опуститься на грешную землю и окунуться в реальности жизни. Сразу станет ясно.



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  • 14 | 26.05.2018, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
12 | 26.05.2018, 13:30 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1074 | Рейтинг: +318,3

Проиграли не благодаря Горби и Ельцину, а потому что погнались за танками и ракетами при пустых лавках в магазинах.

===============

"Погнались за танками и ракетами"... Выбора-то не было. Американский план "Дропшот", разработанный в 1949-м году, предполагал молниеносный ядерный удар по СССР. С ростом военного потенциала Советского Союза Пентагон этот план положил под сукно. Сегодня легко судить да рядить.



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  • 15 | 26.05.2018, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Погнались за танками и ракетами"... Выбора-то не было. Американский план "Дропшот", разработанный в 1949-м году, предполагал молниеносный ядерный удар по СССР. С ростом военного потенциала Советского Союза Пентагон этот план положил под сукно. Сегодня легко судить да рядить.
_______________________
я тебе так скажу - с одной стороны ты прав, а с другой не очень...для того , что бы защитить СССР реально хватало денег и даже на прокорм Варшавского договора. Сётаки бум считать страны Варшавского договора - ближними рубежами. А вот какого хрена мы делали в Африке, вот это мне ваще непонятно, какую мы там нахрен экономику поднимали? вот тут опять прослеживаются имперские замашки при неправильном расчете сил и средств - объять необъятное. по большому счету и прибалтика не наша была. живем же щас без прибалтики и тогда могли бы - не кормить "друзей", сами развиваться
турк



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  • 16 | 26.05.2018, 15:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Комса, развращенная привилегиями. Каким был, таким и остался.



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  • 17 | 26.05.2018, 15:21 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 26.05.2018, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Погнались за танками и ракетами"... Выбора-то не было. Американский план "Дропшот", разработанный в 1949-м году, предполагал молниеносный ядерный удар по СССР. С ростом военного потенциала Советского Союза Пентагон этот план положил под сукно. Сегодня легко судить да рядить.
_______________________
я тебе так скажу - с одной стороны ты прав, а с другой не очень...для того , что бы защитить СССР реально хватало денег и даже на прокорм Варшавского договора. Сётаки бум считать страны Варшавского договора - ближними рубежами. А вот какого хрена мы делали в Африке, вот это мне ваще непонятно, какую мы там нахрен экономику поднимали? вот тут опять прослеживаются имперские замашки при неправильном расчете сил и средств - объять необъятное. по большому счету и прибалтика не наша была. живем же щас без прибалтики и тогда могли бы - не кормить "друзей", сами развиваться
турк

==============

" А вот какого хрена мы делали в Африке"... Да такого же, что США теперь делают по всему миру. Расширение зон влияния.

Прибалтика-то теперь под амерами. В сотне километров от Ленинграда.

Сейчас чего об этом. "Друзья" - это лишь мизерный фактор распада СССР. Главные причины названы: приход в элиту конченых мразей, предателей и врагов.



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  • 18 | 26.05.2018, 15:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вранье! СССР развалил алкаш Ельцин! Вот только не пойму, то ли Ельцин был таким сильным, то ли Союз таким слабым? Чтобы в раз и в пух и прах такую державу вместе с 20 миллионами комуняк. И ведь ни один из них не вышел на защиту. Зато сейчас перекрасились, как Ялалов, и как стенают! Поздно, ялаловы, ваш паровоз на запасном пути догнивает вместе с загубленной вами некогда великой Россией.



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  • 19 | 26.05.2018, 15:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" А вот какого хрена мы делали в Африке"... Да такого же, что США теперь делают по всему миру. Расширение зон влияния.

Прибалтика-то теперь под амерами. В сотне километров от Ленинграда.

Сейчас чего об этом. "Друзья" - это лишь мизерный фактор распада СССР. Главные причины названы: приход в элиту конченых мразей, предателей и врагов.
_______________________
ты невнимателен ... НЕПРАВИЛЬНЫЙ РАСЧЕТ СИЛ И СРЕДСТВ. и если у пиндосов есть такая возможность, то у СССР её не было и как итог к середине 80х простой народ уже сосал по пустым полкам в магазинах, хотя "БЕРЁЗКИ" для номенклатуры ломились...вот и причина развала. какие нахрен зоны влияния , если ..опа голая
турк



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  • 20 | 26.05.2018, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...то ли Ельцин был таким сильным, то ли Союз таким слабым? Чтобы в раз и в пух и прах такую державу вместе с 20 миллионами комуняк. И ведь ни один из них не вышел на защиту."

======================

Выйти на защиту ОБЯЗАН был один: Горбатый. Направить спецназ в Беловежскую Пущу и повязать пьяных уродов. Их филькина грамота и сегодня не имеет юридической силы. Это три заговорщика, проигнорировавших волеизъявление народов на референдуме за сохранение СССР.



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