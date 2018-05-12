Хрен редьки не слаще: Курултайщики предпочли популяризации Знамени Победы продвижение герба и гимна РБ

Депутаты башкирского парламента Курултая сегодня отклонили проект закона, направленный на популяризацию Знамени Победы. Его внес вице-спикер, депутат от КПРФ Вадим Старов. Господин Старов предложил вывешивать копию знамени, водруженного в мае 1945 года на крыше берлинского рейхстага, на зданиях и жилых домах в дни государственных, в том числе и религиозных праздников. По мнению депутата, это вызвало бы интерес к истории у детей и молодежи.Господин Старов пытался убедить депутатов иллюстрацией того, как работал бы такой закон. «Чтобы каждый из нас, прогуливаясь с детишками, мог слышать от них: «Пап, мам, вижу эти флаги висят — Российской Федерации, Республики Башкортостан, а что это за знамя?»,— разыграл он сценку в ролях.— А это, мы скажем детям, Знамя Победы».Он посетовал, что хотя федеральный закон рекомендует вывешивать Знамя Победы по государственным праздникам, «но к сожалению, практически нигде мы этого не видим».За отклонение проекта высказался глава комитета по госстроительству Виктор Пчелинцев. Он заявил, что в нем не учтены расходы на исполнение закона. «В республике 16,8 тыс. многоквартирных домов, не говоря о частном секторе»,— отметил он. Кроме того, заявил господин Пчелинцев, вывешивание Знамени Победы на всех праздниках принизит его статус. Он добавил, что по той же причине два с половиной года назад этот проект уже возвращался коммунистам на доработку. На что Вадим Старов возразил, что расходы за исполнение закона можно предусмотреть в статье «хозяйственные нужды» министерств и ведомств.Спикер Курултая Константин Толкачев также признал инициативу «нецелесообразной».При этом депутаты поддержали проект поправок в закон о госсимволике, который предусматривает популяризацию гимна и флага Башкирии. Флаг республики, согласно проекту, должен постоянно размещаться на зданиях или на территориях школ и профессиональных образовательных организаций независимо от формы их собственности.Кроме того, учебные заведения обяжут исполнять гимн республики в начале учебного года и на мероприятиях, посвященных государственным и муниципальным праздникам.