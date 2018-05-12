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Хрен редьки не слаще: Курултайщики предпочли популяризации Знамени Победы продвижение герба и гимна РБ

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Депутаты башкирского парламента Курултая сегодня отклонили проект закона, направленный на популяризацию Знамени Победы. Его внес вице-спикер, депутат от КПРФ Вадим Старов. Господин Старов предложил вывешивать копию знамени, водруженного в мае 1945 года на крыше берлинского рейхстага, на зданиях и жилых домах в дни государственных, в том числе и религиозных праздников. По мнению депутата, это вызвало бы интерес к истории у детей и молодежи.

Хрен редьки не слаще: Курултайщики предпочли популяризации Знамени Победы продвижение герба и гимна РБ


Господин Старов пытался убедить депутатов иллюстрацией того, как работал бы такой закон. «Чтобы каждый из нас, прогуливаясь с детишками, мог слышать от них: «Пап, мам, вижу эти флаги висят — Российской Федерации, Республики Башкортостан, а что это за знамя?»,— разыграл он сценку в ролях.— А это, мы скажем детям, Знамя Победы».

Он посетовал, что хотя федеральный закон рекомендует вывешивать Знамя Победы по государственным праздникам, «но к сожалению, практически нигде мы этого не видим».

За отклонение проекта высказался глава комитета по госстроительству Виктор Пчелинцев. Он заявил, что в нем не учтены расходы на исполнение закона. «В республике 16,8 тыс. многоквартирных домов, не говоря о частном секторе»,— отметил он. Кроме того, заявил господин Пчелинцев, вывешивание Знамени Победы на всех праздниках принизит его статус. Он добавил, что по той же причине два с половиной года назад этот проект уже возвращался коммунистам на доработку. На что Вадим Старов возразил, что расходы за исполнение закона можно предусмотреть в статье «хозяйственные нужды» министерств и ведомств.

Спикер Курултая Константин Толкачев также признал инициативу «нецелесообразной».

При этом депутаты поддержали проект поправок в закон о госсимволике, который предусматривает популяризацию гимна и флага Башкирии. Флаг республики, согласно проекту, должен постоянно размещаться на зданиях или на территориях школ и профессиональных образовательных организаций независимо от формы их собственности.

Кроме того, учебные заведения обяжут исполнять гимн республики в начале учебного года и на мероприятиях, посвященных государственным и муниципальным праздникам.

Коммерсант - Уфа
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 02.06.2018, 10:57 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4293 | Рейтинг: -701,9
Вообще пора внутрь флаг СССР.



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  • 2 | 02.06.2018, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а что это за знамя?»,— разыграл он сценку в ролях.— А это, мы скажем детям, Знамя Победы».
==========================================
Попробую тоже "разыграть сценку в ролях": Западный инвестор, у которого появилось желание инвестировать деньги в какой нибудь проект спрашивает у своего подчиненного: "а что это за мужик изображен на их гербе? Тот наведя справки отвечает: " Это садист, убийца ни в чем не повинных женщин и детей и т.д. на чьем примере воспитываются дети башкир".



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  • 3 | 02.06.2018, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лично мне фиолетово в отношении флага башкир, а вот почему молчат сами башкиры мне не понятно. Ведь у башкир не семь, а более сорока родов, а на их флаге изображен курай только с 7-ю лепестками.Получается что остальные, более чем, 33 рода не башкиры или недобашкиры?
Это что за дискриминация такая?!
Вот нарисуйте цветок курая хотя бы с 40 листками, тогда и вешайте свой флаг.
Я так думаю...



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  • 4 | 02.06.2018, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда у партии власти своих побед нет, народную память о былом величии и славе России так хочется стереть?
Чтоб не было с чем сравнивать результаты?
То-то смотрю, никому нет дела в Курултае по заброшенным захоронениям госпитального кладбища советских солдат на Курочкиной горе?



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  • 5 | 02.06.2018, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 02.06.2018, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
Попробую тоже "разыграть сценку в ролях": Западный инвестор, у которого появилось желание инвестировать деньги в какой нибудь проект спрашивает у своего подчиненного: "а что это за мужик изображен на их гербе? Тот наведя справки отвечает: " Это садист, убийца ни в чем не повинных женщин и детей и т.д. на чьем примере воспитываются дети башкир".

Armoracia из тебя сценарист, но позабавил. Западный инвестор для тебя идеал всего-всего позитивного на свете, стандарт и мерило оного. Да пойми, родненький да убогий, не все боготворят Золотого тельца и возводят в абсолют , не все еще монетизировали свои души.



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  • 6 | 02.06.2018, 11:54 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 34 | Комментарии: 28149 | Рейтинг: -673,1
3 | 02.06.2018, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован

Вот нарисуйте цветок курая хотя бы с 40 листками, тогда и вешайте свой флаг.
Я так думаю...
-----------------------
Думай в тряпочку. Или думай про свою курицу о двух головах. у змей горыныча статус повыше - три головы супротив двух. Предлагай повысить количество голов на русском гербе



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  • 7 | 02.06.2018, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эти дебилы приняли закон, что в Башкирии прожиточный минимум пенсионера 8 тысяч. Безмозглый, когда вы только подохнете уже!



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  • 8 | 02.06.2018, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поднимайте свой флаг, пойте свои гимны, этим вы только усилите ненависть к вам и ускорите неминуемую погибель своего так называемого государства...



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  • 9 | 02.06.2018, 13:28 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 34 | Комментарии: 28149 | Рейтинг: -673,1
8 | 02.06.2018, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поднимайте свой флаг, пойте свои гимны, этим вы только усилите ненависть к вам и ускорите неминуемую погибель своего так называемого государства...
---------------------
Поднимай свой флаг православными символами. Этим ускоришь развал империи



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  • 10 | 02.06.2018, 13:48 | Автор: VIVAT
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9 | 02.06.2018, 13:28 | Автор: Зулия | На сайте
Публикации: 34 | Комментарии: 28136 | Рейтинг: -673,1
8 | 02.06.2018, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поднимайте свой флаг, пойте свои гимны, этим вы только усилите ненависть к вам и ускорите неминуемую погибель своего так называемого государства...
---------------------
Поднимай свой флаг православными символами. Этим ускоришь развал империи
...........................................................

Кто же развалит империю? Неужели кук буре с башкирским курултаем во главе?



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  • 11 | 02.06.2018, 14:03 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 34 | Комментарии: 28149 | Рейтинг: -673,1
10 | 02.06.2018, 13:48 | Автор: VIVAT | На сайте
Кто же развалит империю? Неужели кук буре с башкирским курултаем во главе?
-------------------
Сам пошевели головным мозгом. Кто развалил Русскую империю? Говорят евреи, которых насчитывалось 0,5 % от численности.

Кто развалил СССР? Как-то сам, без евреев.



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  • 12 | 02.06.2018, 14:15 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 617 | Рейтинг: +85,6
11 | 02.06.2018, 14:03 | Автор: Зулия | На сайте
Публикации: 34 | Комментарии: 28139 | Рейтинг: -673,1
10 | 02.06.2018, 13:48 | Автор: VIVAT | На сайте
Кто же развалит империю? Неужели кук буре с башкирским курултаем во главе?
-------------------
Сам пошевели головным мозгом. Кто развалил Русскую империю? Говорят евреи, которых насчитывалось 0,5 % от численности.

Кто развалил СССР? Как-то сам, без евреев.
............................
Неуемные амбиции партейцев, озабоченных отсутствием Российской Коммунистической Партии. Возможно кто то баламутил, но большинство повелись, клюнули.
Влияние 0,5% на политику государства больше чем 80% населения.



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  • 13 | 02.06.2018, 14:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1807 | Комментарии: 58979 | Рейтинг: +12210,9
Подушевой ВВП в $ за 2017 год:

Проигравшая Германия 43 270
Воюющие Евреи - 36 525
Бывший совок Словения 22 070
Тормознутые Эстонцы - 19 350
Нищая Литва - 15 950
Антигуа и Барбаду (х-уй знает что это) - 15 220
Ливан, БЛ-ЯТЬ Ливан! - 11 648
Скрепные Мы - 8 664
Хоть Суринам хуже 8 304



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  • 14 | 02.06.2018, 14:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 02.06.2018, 14:03 | Автор: Зулия | На сайте
Публикации: 34 | Комментарии: 28139 | Рейтинг: -673,1
...
Кто развалил СССР? Как-то сам, без евреев.

===========

Да ну?!

Сподобился как-то лет десять назад быть на чисто еврейской вечеринке (друган - еврей).
Звучали тосты: "За еврейский ренессанс!" Ну ладно, пью, горла не жалко.
Потом достал из кармана флешку с минусовкой "Мой адрес - Советский Союз" - да кэ-эк запел!.. Что с ними случилось - ужас!.. Застолье отшатнулось - чуть не повалили друг друга, бу-га-га!.. А в финале - там, где звучит перестук колёс - крикнул: "Слава советскому народу!.." Ну, поддамши был, понятно. Но это не помешало кое-что прояснить для себя. Вот так, Зуль.



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  • 15 | 02.06.2018, 14:40 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 34 | Комментарии: 28149 | Рейтинг: -673,1
флешку с минусовкой "Мой адрес - Советский Союз" - да кэ-эк запел!.. Что с ними случилось - ужас!..
---------------------
Они чё истерички все?

Ну ладно бы типа выпьем за Родину выпьем за Сталина. Или круче Боже царя храни



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  • 16 | 02.06.2018, 14:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 02.06.2018, 14:20 | Автор: Кухарка
Публикации: 1807 | Комментарии: 58979 | Рейтинг: +12210,8
Подушевой ВВП в $ за 2017 год:

Проигравшая Германия 43 270
Воюющие Евреи - 36 525
Бывший совок Словения 22 070
Тормознутые Эстонцы - 19 350
Нищая Литва - 15 950
Антигуа и Барбаду (х-уй знает что это) - 15 220
Ливан, БЛ-ЯТЬ Ливан! - 11 648
Скрепные Мы - 8 664
Хоть Суринам хуже 8 304

А Россия на "почетном"а Россия на "почетном" 72-ом месте 8664.06
Зато планы грандиозные,- стать 5-ой мировой экономикой!!!!!
Совсем ох..ели



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  • 17 | 02.06.2018, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зулия! А что ты делаешь в Астрахани?Если верить Вики,Астрахань давно уже русский город.Там русских больше,чем в Уфе-77,93%.Плюс ещё 173 национальности.При этом,на втором месте татары-7%.А башкиры вообще относятся к Прочим после цыган,которых 0,49%. Какая же нелёгкая судьба занесла тебя в русскоговорящий город!А в Уфе ты точно была бы в Курултае.Возвращайся!



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  • 18 | 02.06.2018, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 02.06.2018, 14:40 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28143 | Рейтинг: -673,1
флешку с минусовкой "Мой адрес - Советский Союз" - да кэ-эк запел!.. Что с ними случилось - ужас!..
---------------------
Они чё истерички все?

Ну ладно бы типа выпьем за Родину выпьем за Сталина. Или круче Боже царя храни

=========

Про царя песен не знаю. В Бога не верю. Чать, Научный Коммунизм сдавал когда-то.

А истеричность ихАЯ - наверное, оттого, что много сил положили на подпольную работу - и всё прахом: опять поют про СССР. Они же все -
преподаватели крупного ВУЗа (называть не буду). А друган (юбиляр) - завкафедрой истории(!). (К слову, после песни он смикшировал еврейский (не мой!) конфуз, поднял тост за меня). :)



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  • 19 | 02.06.2018, 16:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Подушевой ВВП в $ за 2017 год:

Проигравшая Германия 43 270
Воюющие Евреи - 36 525
Бывший совок Словения 22 070
Тормознутые Эстонцы - 19 350
Нищая Литва - 15 950
Антигуа и Барбаду (х-уй знает что это) - 15 220
Ливан, БЛ-ЯТЬ Ливан! - 11 648
Скрепные Мы - 8 664
Хоть Суринам хуже 8 304
=================================================
кухерка из СБУ получила такой компромат! А где хохлы или они все на Бапченку и Гавнапольского с УЖастной кухеркой растратили?



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  • 20 | 02.06.2018, 16:28 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 61 | Комментарии: 563 | Рейтинг: +186,5
А если зуд — без дела не страдайте,
У вас ещё достаточно делов:
Давите мух, рождаемость снижайте,
Уничтожайте ваших воробьёв!

В. Высоцский



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