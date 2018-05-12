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Пришло время снова сплотиться вокруг нацлидера

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Путин подписал закон об ответных мерах на санкции. Что это значит? Президент России подписал принятый Госдумой закон об ответных действиях на санкции.

Пришло время снова сплотиться вокруг нацлидера


Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Документ позволяет правительству и президенту вводить ответные меры в ответ на санкции.

В первую очередь это экономические меры – власти смогут запрещать ввоз любых товаров из-за границы за исключением тех, что не производятся в России.

Напомним, что парламент принял закон об «антисанкциях» в ответ на расширение Минфином США списка граждан РФ, подпадающих под санкции. Этот документ вызвал беспокойство среди тяжелобольных людей, которые зависят от импортных лекарств.

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 05.06.2018, 09:42 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34582 | Рейтинг: +5807,8
Находящуюся в коме Диану спецбортом МЧС доставили в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов в Москву.

Позже Максим с горечью оценил действия официального Минздрава: «Это был единственный шанс на спасение человека, моей жены, матери ребенка. Когда я узнал о том, что нам отказано, мне вспомнилась фраза: "Вы держитесь, просто денег нет". Деньги на частные самолеты и поездки депутатов есть, а на простых людей, увы, нет».

..... работа Минздрава Башкирии в последние годы вызывает много вопросов. Неисполнение прямых обязательств достигает масштабов регионального бедствия. Высокие показатели младенческой смертности, которых не стесняются, натянутые статистические показатели, уменьшение количества роддомов, ФАПов, реконструкция роддомов за счет частников, отсутствие новых работающих проектов.

Непонятно, куда уходят деньги, выделенные на здравоохранение? В госзакупках происходят странные вещи: деньги экономятся на жизненно важных препаратах, но в то же время непонятно, куда потом эти средства уходят.



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  • Участник
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  • 2 | 05.06.2018, 09:43 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 620 | Рейтинг: +85,8
Нет такой жертвы, на что бы не шел русский человек за царя, за отечество.



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  • Гость
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  • 3 | 05.06.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Напомним, что парламент принял закон об «антисанкциях» в ответ на расширение Минфином США списка граждан РФ, подпадающих под санкции
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Штаты ввели санкции на конкретных граждан России, подозреваемых, в том числе, и в незаконном обогащении. А наш а Гос Дура в главе с путиным, по сути, этим законом, вводит санкции против всего населения России.
Типа "Бей своих, чтобы чужие боялись"



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  • 4 | 05.06.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уволенные главврачи, угомонитесь, должность вам уже не вернут при любом царе. Только во сне.



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  • Участник
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  • 5 | 05.06.2018, 11:16 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5574 | Рейтинг: -163,7
Сплотимся сплотимся. А не получится, так скрепы помогут. И духовные тоже))



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  • Гость
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  • 6 | 05.06.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 05.06.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Напомним, что парламент принял закон об «антисанкциях» в ответ на расширение Минфином США списка граждан РФ, подпадающих под санкции
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Штаты ввели санкции на конкретных граждан России, подозреваемых, в том числе, и в незаконном обогащении. А наш а Гос Дура в главе с путиным, по сути, этим законом, вводит санкции против всего населения России.

===============

Хернёй не занимайтесь. КОНТРсанкции, понятно? Ты мне в бровь - я те в глаз! "... санкции против всего населения России"... Ну, мля! Надо свои производства возрождать, людям работу давать. Глобалисты нашлись!



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