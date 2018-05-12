Пришло время снова сплотиться вокруг нацлидера

Путин подписал закон об ответных мерах на санкции. Что это значит? Президент России подписал принятый Госдумой закон об ответных действиях на санкции.Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Документ позволяет правительству и президенту вводить ответные меры в ответ на санкции.В первую очередь это экономические меры – власти смогут запрещать ввоз любых товаров из-за границы за исключением тех, что не производятся в России.Напомним, что парламент принял закон об «антисанкциях» в ответ на расширение Минфином США списка граждан РФ, подпадающих под санкции. Этот документ вызвал беспокойство среди тяжелобольных людей, которые зависят от импортных лекарств.