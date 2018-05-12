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В Башкирии возмущенные ценами на бензин водители заблокировали заправку «Башнефти»

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На фоне роста цен на бензин, который и не думает останавливаться, негодующие водители идут на все более радикальные меры в знак протеста.

В Башкирии возмущенные ценами на бензин водители заблокировали заправку «Башнефти»


Так, читатель ProUfu.ru рассказал, что автовладельцы перекрыли своими автомобилями въезд на одну из заправок «Башнефти» недалеко от села Павловка. Протестующим удалось удерживать въезд на АЗС продолжительное время, так что руководству заправки пришлось вызвать полицию. По словам нашего читателя, участники акции отделались штрафами.

К слову, это уже не первая демонстрация народного недовольства происходящим. На днях в Уфе активисты устроили акцию «Посигналь, если против повышения цен на бензин». Транспаранты с такой надписью держали в руках участники акции, стоявшие вдоль оживленных транспортных артерий города под дружный гул десятков и сотен клаксонов. На призыв участников акции откликнулись владельцы как бюджетных авто, так и дорогих иномарок.

А в конце мая над проспектом Салавата Юлаева в Уфе появился огромный баннер с лозунгом: «Не забудем, не простим эти цены на бензин».

Между тем правительство, чтобы стабилизировать ситуацию, одобрило план налогового маневра, предусматривающего повышение налога на добычу полезных ископаемых. Однако, по мнению экспертов «Роснефти», эта мера не сможет решить системную проблему в переработке и на рынке нефтепродуктов и приведет к реальному повышению цен на топливо как минимум в 1,5 раза.

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • Гость
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  • 1 | 06.06.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот чего-чего, а в современной России возмущаться не запрещено, возмущайся сколько душе угодно, власть это не колышет, она занята своими сугубо меркантильными интересами.



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  • Эксперт
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  • 2 | 06.06.2018, 11:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1810 | Комментарии: 59006 | Рейтинг: +12209,8
участники акции отделались штрафами
________________________
в каком размере? от 10 до 100 литров?



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  • Гость
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  • 3 | 06.06.2018, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Омерзительная,хамская обдираловка



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  • Гость
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  • 4 | 06.06.2018, 14:59 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 06.06.2018, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Омерзительная,хамская обдираловка
_______________________
А в проклятом "совке" при Лёне Брежневе бензин стоил от 6 до 9 копеек.
Сколько анекдотов гуляло тогда про Брежнева!..
До сих пор смеёмся, только смех теперь больше истерический.



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  • Начинающий
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  • 5 | 06.06.2018, 15:48 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12552 | Рейтинг: -1556,9
Хотели капитализм ? Вот Он настал. Власть советам.



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