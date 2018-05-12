Молодежь не проведешь: В ЦБ назвали образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы

Новая угроза: молодежь подрывает систему. В ЦБ назвали образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы.Модель поведения российской молодежи может оказать негативное воздействие на основы пенсионной системы, считают специалисты Центробанка. Это объясняется тем, что поколение Y настроено жить здесь и сейчас, не делать больших накоплений, тратить деньги на удовольствие, а от модели владения вещами переходить к экономике пользования. По мнению экспертов, пенсионная модель сама себя изжила, а молодежь слишком много видела «пустых» обещаний, чтобы продолжать верить государству.Жить здесь и сейчасМолодое поколение, а точнее его «поведенческая иррациональность», может негативно повлиять на существующую модель пенсионной системы. К такому выводу пришли специалисты Центробанка при составлении доклада «Основные направления финансового рынка на период 2019 – 2021 годов».Дело в том, что молодые люди, родившиеся в период в 1980 – 2000 гг. — миллениалы или, как называет их ЦБ, «поколение Y» — не настроены на накопление средств и приобретение товаров.«Несмотря на сравнительную активность российской молодежи при формировании накоплений, ее большинство склонно к вложению свободных денежных средств в получение качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу.Кроме того, стремление к контролю над своей судьбой снижает толерантность к участию в «совместных» схемах. В среднесрочной перспективе это может подрывать устойчивость существующей модели пенсионной системы, основанной на механизме межпоколенческого трансфера», — отмечается в докладе.Таким образом, по мнению специалистов ЦБ, возникает риск недостаточного пенсионного накопления у нынешнего молодого поколения, ведущего к возможным финансовым ограничениям в позднем возрасте.Эксперты в целом соглашаются с трендами, которые отмечает ЦБ, однако обращают внимание, что существующая модель пенсионной системы устарела сама по себе.Модель старой пенсионной системы себя действительно изжила и последние несколько лет государство активно ее реформирует, пытаясь донести до граждан что работать необходимо будет дольше, а будущее благополучие и размер пенсии зависит только от собственных усилий, но как показали все эти годы реформ – население не очень стремится вникать в подробности и в большей степени все реформы для граждан мало понятны. И в итоге общество их обобщает до небольшого вывода, что государство пытается снизить ответственность за будущее пенсионеров, — констатирует генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.Довольно сложно назвать молодежь угрозой для пенсионной системы в чистом виде, скорее угроза скрывалась в лихорадочном переходе России на рыночные рельсы и регулярных экономических кризисах, которые на давали населению планировать что-то на долгие годы вперед, а стараться жить здесь и сейчас, добавляет эксперт.У молодежи нет мотивации трудиться на благо отечества, чтобы к моменту выхода на пенсию получать прожиточный минимум и доживать, а не наслаждаться жизнью,соглашается ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова. По ее словам, молодежь не заинтересована в отчислении налогов на «прекрасное будущее» или покрытии текущих потребностей государства в вопросе пенсионных выплат сейчас.Молодежь в мире всегда была и будет принадлежать, в основном, к небогатым людям. Ее основная модель — потребление, отмечает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов. Это жизнь в кредит, получение впечатлений, отсутствие собственных активов, кроме образования и навыков, а также слабая активность в накоплении.Uber как образ жизниМежду тем, на взгляды молодежи влияет также такое явление как уберизация — развитие экономики совместного пользования, которая в России, как отмечается в докладе ЦБ, пока находится на ранней стадии формирования. Тем не менее эта тенденция в случае сохранения в перспективе может привести к пересмотру потребности иметь предметы в собственности.«Конечную ценность для потребителя в большинстве случаев несет именно пользование, а не владение. Это, в свою очередь, может оказать влияние на баланс сбережений в экономике и стратегии их накопления населением», — отмечается в докладе.Схожие тенденции отмечались и в докладе Сбербанка «30 фактов о современной молодежи». В частности, эксперты обращают внимание, чтоу людей уже следующего поколения Z (родившиеся не ранее середины 1990-х гг.) короткий горизонт планирования, а большинство не ставят перед собой амбициозные цели, чтобы не разочароваться. В их жизни нет долгосрочных трендов и устойчивых понятий, они стремятся жить сегодняшним днем и не уверены, что постепенные усилия непременно приведут к цели.Молодежь сейчас реально больше ориентирована на получение новых эмоций от путешествий, приключений и прочих событи, и в меньшей степени озабочена приобретением имущества, недвижимости и каких-либо накоплений, соглашается валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.Такой подход не ограничивает свободу действий в перемене мест и условий жизни, но оставляет «в тумане» более отдаленные перспективы экономического развития, отмечает он.При этом, обращает внимание эксперт,философия общества всеобщего потребления — «живи на все сто здесь и сейчас» — приводит к росту уровня закредитованности, улучшая краткосрочные перспективы производства товаров и услуг, но создает потенциальные риски для более долгосрочных перспектив.Это действительно создает угрозу существующей в России пенсионной системе, основанной на преемственности поколений, причем не только персональной, в рамках одной семьи, а обобщенно, через систему перераспределения ресурсов через национальный Пенсионный фонд, добавляет Егоров.Не заморачивайся! Просто кликайВ октябре прошлого года министр экономического развития Максим Орешкин на фестивале молодежи и студентов в Сочи отметил, что для поколения Z самореализация важней материального благополучия.«У молодых людей принципиально другое восприятие информации, которое, в свою очередь, меняет все глобальные рынки», — заметил он.Аналитики ЦБ также обращают внимание, что целое поколение сейчас проводит большую часть времени в режиме онлайн, в том числе совершая посредством интернета множество бытовых действий. Отсюда растет осознание ценности своего времени, а следом - повышается спрос на упрощенные решения, на стандартизированные «базовые» опции.В перспективе это может радикально изменить продуктовый ряд, который рассчитывают видеть у финансового института его клиенты, отмечают эксперты.Более того, «могут измениться и сами провайдеры финансовых услуг – место традиционных финансовых организаций могут занять технологические компании из смежных отраслей бизнеса, имеющие сформированную клиентскую базу», — говорится в докладе.Однако простота получения услуги стимулирует дистанцирование клиента от принятия финансового решения, снижая возможности обеспечения информированного выбора, а финансовые компании могут пользоваться поведенческими нерациональностями в недобросовестных целях, нарушая интересы потребителей, отмечает ЦБ. Так, среди россиян выявлено 14,4% носителей авантюрного финансового поведения. Еще 11,5% доверчивы к мошенникам, при этом социально уязвимы.