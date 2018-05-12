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Молодежь не проведешь: В ЦБ назвали образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы

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Новая угроза: молодежь подрывает систему. В ЦБ назвали образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы.

Молодежь не проведешь: В ЦБ назвали образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы


Модель поведения российской молодежи может оказать негативное воздействие на основы пенсионной системы, считают специалисты Центробанка. Это объясняется тем, что поколение Y настроено жить здесь и сейчас, не делать больших накоплений, тратить деньги на удовольствие, а от модели владения вещами переходить к экономике пользования. По мнению экспертов, пенсионная модель сама себя изжила, а молодежь слишком много видела «пустых» обещаний, чтобы продолжать верить государству.

Жить здесь и сейчас

Молодое поколение, а точнее его «поведенческая иррациональность», может негативно повлиять на существующую модель пенсионной системы. К такому выводу пришли специалисты Центробанка при составлении доклада «Основные направления финансового рынка на период 2019 – 2021 годов».

Дело в том, что молодые люди, родившиеся в период в 1980 – 2000 гг. — миллениалы или, как называет их ЦБ, «поколение Y» — не настроены на накопление средств и приобретение товаров.

«Несмотря на сравнительную активность российской молодежи при формировании накоплений, ее большинство склонно к вложению свободных денежных средств в получение качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу.

Кроме того, стремление к контролю над своей судьбой снижает толерантность к участию в «совместных» схемах. В среднесрочной перспективе это может подрывать устойчивость существующей модели пенсионной системы, основанной на механизме межпоколенческого трансфера», — отмечается в докладе.

Таким образом, по мнению специалистов ЦБ, возникает риск недостаточного пенсионного накопления у нынешнего молодого поколения, ведущего к возможным финансовым ограничениям в позднем возрасте.

Эксперты в целом соглашаются с трендами, которые отмечает ЦБ, однако обращают внимание, что существующая модель пенсионной системы устарела сама по себе.

Модель старой пенсионной системы себя действительно изжила и последние несколько лет государство активно ее реформирует, пытаясь донести до граждан что работать необходимо будет дольше, а будущее благополучие и размер пенсии зависит только от собственных усилий, но как показали все эти годы реформ – население не очень стремится вникать в подробности и в большей степени все реформы для граждан мало понятны. И в итоге общество их обобщает до небольшого вывода, что государство пытается снизить ответственность за будущее пенсионеров, — констатирует генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

Довольно сложно назвать молодежь угрозой для пенсионной системы в чистом виде, скорее угроза скрывалась в лихорадочном переходе России на рыночные рельсы и регулярных экономических кризисах, которые на давали населению планировать что-то на долгие годы вперед, а стараться жить здесь и сейчас, добавляет эксперт.

У молодежи нет мотивации трудиться на благо отечества, чтобы к моменту выхода на пенсию получать прожиточный минимум и доживать, а не наслаждаться жизнью,

соглашается ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова. По ее словам, молодежь не заинтересована в отчислении налогов на «прекрасное будущее» или покрытии текущих потребностей государства в вопросе пенсионных выплат сейчас.

Молодежь в мире всегда была и будет принадлежать, в основном, к небогатым людям. Ее основная модель — потребление, отмечает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов. Это жизнь в кредит, получение впечатлений, отсутствие собственных активов, кроме образования и навыков, а также слабая активность в накоплении.

Uber как образ жизни

Между тем, на взгляды молодежи влияет также такое явление как уберизация — развитие экономики совместного пользования, которая в России, как отмечается в докладе ЦБ, пока находится на ранней стадии формирования. Тем не менее эта тенденция в случае сохранения в перспективе может привести к пересмотру потребности иметь предметы в собственности.

«Конечную ценность для потребителя в большинстве случаев несет именно пользование, а не владение. Это, в свою очередь, может оказать влияние на баланс сбережений в экономике и стратегии их накопления населением», — отмечается в докладе.

Схожие тенденции отмечались и в докладе Сбербанка «30 фактов о современной молодежи». В частности, эксперты обращают внимание, что

у людей уже следующего поколения Z (родившиеся не ранее середины 1990-х гг.) короткий горизонт планирования, а большинство не ставят перед собой амбициозные цели, чтобы не разочароваться. В их жизни нет долгосрочных трендов и устойчивых понятий, они стремятся жить сегодняшним днем и не уверены, что постепенные усилия непременно приведут к цели.

Молодежь сейчас реально больше ориентирована на получение новых эмоций от путешествий, приключений и прочих событи, и в меньшей степени озабочена приобретением имущества, недвижимости и каких-либо накоплений, соглашается валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Такой подход не ограничивает свободу действий в перемене мест и условий жизни, но оставляет «в тумане» более отдаленные перспективы экономического развития, отмечает он.

При этом, обращает внимание эксперт,

философия общества всеобщего потребления — «живи на все сто здесь и сейчас» — приводит к росту уровня закредитованности, улучшая краткосрочные перспективы производства товаров и услуг, но создает потенциальные риски для более долгосрочных перспектив.

Это действительно создает угрозу существующей в России пенсионной системе, основанной на преемственности поколений, причем не только персональной, в рамках одной семьи, а обобщенно, через систему перераспределения ресурсов через национальный Пенсионный фонд, добавляет Егоров.

Не заморачивайся! Просто кликай

В октябре прошлого года министр экономического развития Максим Орешкин на фестивале молодежи и студентов в Сочи отметил, что для поколения Z самореализация важней материального благополучия.

«У молодых людей принципиально другое восприятие информации, которое, в свою очередь, меняет все глобальные рынки», — заметил он.

Аналитики ЦБ также обращают внимание, что целое поколение сейчас проводит большую часть времени в режиме онлайн, в том числе совершая посредством интернета множество бытовых действий. Отсюда растет осознание ценности своего времени, а следом - повышается спрос на упрощенные решения, на стандартизированные «базовые» опции.

В перспективе это может радикально изменить продуктовый ряд, который рассчитывают видеть у финансового института его клиенты, отмечают эксперты.

Более того, «могут измениться и сами провайдеры финансовых услуг – место традиционных финансовых организаций могут занять технологические компании из смежных отраслей бизнеса, имеющие сформированную клиентскую базу», — говорится в докладе.

Однако простота получения услуги стимулирует дистанцирование клиента от принятия финансового решения, снижая возможности обеспечения информированного выбора, а финансовые компании могут пользоваться поведенческими нерациональностями в недобросовестных целях, нарушая интересы потребителей, отмечает ЦБ. Так, среди россиян выявлено 14,4% носителей авантюрного финансового поведения. Еще 11,5% доверчивы к мошенникам, при этом социально уязвимы.

Газета.Ру
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  • 1 | 08.06.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если послушать наших чиновников то и жить не хочется: по периметру нашей страны сплошь враги, так оказывается и внутри тоже сплошь они,- вороги:
- Пенсионеры сволочи расплодились и не собираются умирать,
- Бесшабашная молодежь, не хочет заниматься накопительством,
- Среднее поколение которому подавай рабочие места,
- Дети требующие постоянной заботы
Они бедные пашут "как рабы на галерах", а этому неблагодарному населению все мало...



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  • 2 | 08.06.2018, 10:03 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5582 | Рейтинг: -164
Надо признать, молодежь нынче другая. Ни хорошая, ни плохая. Она другая. Нужно дать им возможность поступать так как они считают нужным поступать. Не загонят в какие-то рамки. Пусть творят. В хорошем смысле этого слова.



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  • 3 | 08.06.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Facebook по ошибке раскрыл личные записи 14 млн пользователей‍. Facebook оказалась в центре еще одного скандала с утечкой данных.



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  • 4 | 08.06.2018, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отнять и поделить. Между собой и озерными дружками. Вот истинная цель "заботы" власти о народе.



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  • 5 | 08.06.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОНИ знают, что не доживут до пенсии согласно идущей программы сокращения народонаселения.



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  • 6 | 08.06.2018, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну вот и нашли виноватых: молодежь . Нельзя хаять нашу молодежь , наших детей. Они такие же как и мы в их годы . Правда в мы знали куда идти : работать , учиться , служить в Армии и проч . И мало кто помышлял о халявных деньгах , о красивой жизни на средства родителей или нефтедоллары.
Просто поставили их в такие условия , дали возможности выезжать , не трудиться , оставили без рабочих мест и.т.д.
Валить с больной головы на здоровую , или еще точнее: путать причину и следствие у нас могут многие .А пипл схавает все!



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  • 7 | 08.06.2018, 15:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодёжь хорошо усвоила уроки, преподанные государством старшему поколению: обесценивание сбережений, отсутствие заботы об инвалидах и престарелых, развал образования, необеспеченность рабочими местами и т.д. и т.п.! Вот и результаты! Как аукнется, так и откликнется! Очень Опытный



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  • 8 | 08.06.2018, 17:16 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 08.06.2018, 10:03 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5582 | Рейтинг: -164

Надо признать, молодежь нынче другая. Ни хорошая, ни плохая. Она другая. Нужно дать им возможность поступать так как они считают нужным поступать.

----------------

Ты серьёзно? Корочки "препода" из подземного перехода? Просто нет слов.



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