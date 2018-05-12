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Исторические картинки. Алкино и Алкины

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Чишминский район. Алкинский сельсовет. Столица Узытамак, деревни, сады, бывший военный городок Алкино-2, наиболее известен детский санаторий.

Исторические картинки. Алкино и Алкины


Прекрасная природа издавна помогала лечить различные лёгочные заболевания. А положил начало местному кумысолечению Юсуп Алкин, основавший около 1790 года деревню Узытамак (Маметгиреевка), там где маленькая речушечка Уза впадала в большую Дёму.

С 1780-х годов Уфа становится столицей огромного Уфимского наместничества, в городе открываются многочисленные административные учреждения, приезжают специалисты-чиновники.

В регионе с тюркоязычным населением требовались администраторы из мусульман, в первую очередь в судебных органах, где разбирались дела рядового населения. Первым среди уфимских судей-мусульман в 1784 году появился Мендияр Бекчурин (см. предыдущую картинку про Авдон).

А с 1790 года во втором департаменте верхнего земского суда служит губернский секретарь «Юсуб Алкин». Он сначала занимал должность стряпчего, занимался оформлением документов.

Алкины – татарский дворянский род из Казанской губернии (Буинский и Свияжский уезды). Дослужившийся до титулярного советника Юсуп Абдреевич Алкин (жена Софья Тевкелева из знаменитого рода) переезжает в Уфу и в феврале 1790 года покупает за 200 рублей землю у минских башкир по берегам речек Уза и Дёма.

Сюда он переселяет своих крепостных крестьян из татар (всего 45 человек) из разных деревень Тетюшского округа Казанского наместничества, которых унаследовал от матери поручицы Зюлки Мустафиной.

Юсуп (с 1793 года на русский манер указывал отчество «Андреевич») успешно служит в Уфе. Занимается уголовными делами. В свободное время с семьёй отдыхал в любимой деревне Узытамак, которую по фамилии владельцев стали звать Алкино.

Вообще историей Алкино занимались многие историки и краеведы, как, например, Илдус Габдуллин, автор уникальной книги о татарском дворянстве, чьи материалы приведены выше.

Или знаменитые уфимские краеведы супруги Гудковы, в своей книге «С.Т. Аксаков. Семья и окружение» (Уфа, 1991) посвятившие Алкиным целую главу.

Ведь летом 1790 года именно семья Алкиных любезно приняла в своём имении больную Марию Николаевну Аксакову, матушку прославленного нашего земляка. Карта начала XIX столетия:

Исторические картинки. Алкино и Алкины


Алкино запечатлено на страницах «Семейной хроники» Сергея Тимофеевича Аксакова – одного из самых удивительных русских писателей, по книгам которого учат русский язык в заграничных университетах.

В Уфе ещё можно купить новый сборник известного нашего писателя и директора дома-музея Аксакова Михаила Андреевича Чванова «Блаженны страждущие».

В этой интереснейшей книге есть любопытный фрагмент (стр. 622 – 623). В Париже Михаилу Андреевичу издатель белоэмигрантской литературы Никита Алексеевич Струве, внук экономиста и кадета эпохи революции, рассказал:

«– Вы удивитесь: Солженицын никогда не читал Сергея Тимофеевича Аксакова. Поразительный факт, но это правда. Я ему не раз рекомендовал, а как-то уже незадолго до смерти спросил, оказалось, что он так и не прочитал».

М.А. Чванов верно подметил, что, скорее всего, Солженицын «боялся его влияния», боялся под воздействием страниц Аксакова утратить свою непримиримость, свой большевизм наоборот.

«– Может быть, вы правы, – подумав, пожал плечами Струве». Н.А. Струве (1931–2016), фото из Википедии:

Исторические картинки. Алкино и Алкины


Действительно, Аксаков стоит вне партийной борьбы, он воспевает семейные ценности и красоту нашей Родины, красоты алкинских полей, лесов и холмов. Читатель сам найдёт книги Аксакова и Гудковых, приведу лишь маленький фрагмент:

«на небольшой речке Узе, впадающей в чудесную реку Дёму, окружённая богатым чернолесьем, лежала татарская деревушка Узы-тамак, называемая русскими Алкино, по фамилии помещика; в роскошной долине в живописном беспорядке теснилась эта деревушка на подошве горы Байрам-тау, защищавшей её от севера; на запад возвышалась другая гора, Зеин-тау, а на юго-восток текла речка Уза, покрытая мелким лесом; цветущие поляны дышали благовонием трав и цветов, а леса из дуба, липы, ильма, клёна и всяких других пород чернолесья, разрежая воздух, сообщали ему живительную силу».

Сами названия окрестных холмов – Байрам, Зеин – говорили о праздничном восприятии этой местности народом.

В Алкино в 1790 году уже стояли барский дом с флигелем, в последнем гостила М.Н. Аксакова. Сюда приезжали уфимские дворяне, катались на лошадях, пили кумыс, гуляли, читали, просто… санаторий!

На моём сайте любитель истории Алкино в сборниках «Река времени» за 2011 и 2012 годы найдёт информацию о своей малой Родине.

В начале XIX века сельцо Узытамак, Маметгирьевка тож, состояло из 10 дворов, здесь жили 50 человек (по документам были записаны в деревне Саракалмыш, видимо, откуда они прибыли), площадь поместья составляла 975 десятин / гектаров (1 казённая десятина = 1,09 га).

Кроме того, Алкин спорил с помещиком Третьяковым из-за ненаселённого участка в 527 десятин под названием «Отхожий лес» возле сельца Узытамак.

В документе говорилось (материалы Ю.М. Абсалямова): В сельце Узытамак, Маметгирьевка тож, во владениях титулярного советника Осипа Андреевича Алкина и жены его урождённой Тевкелевой кроме господского дома существовал поташный завод, на котором «крепостными татарами и наемными людьми» вываривалось поташа в год до 1500 пудов. Лесом пользовались не только собственным, но и покупали у соседей. Продукцию сбывали в том числе и в Казани «по сходным ценам». Также Алкину принадлежала мукомольная мельница на речке Узе, которая вымалывала в год разного хлеба, помимо господского помола, до 1000 четвертей, что приносило доход до 100 рублей с толчеи. «Крепостные татары» Алкина состояли на изделье, занимались хлебопашеством и, как отметили наблюдательные землемеры, – «зажитком скудны».

Чиновник-мусульманин, служивший в русской администрации, взял русские имя и отчество, стал Осипом Андреевичем. Аксаков рассказывал о своей матери: «Семейство хозяина было слишком любезно и внимательно к ней, так что доктор принужден был отдалить на время этих добрых людей, которые хотя были мусульмане по вере, но говорили довольно хорошо по-русски. Одежда и образ жизни их представляли тогда пёструю смесь татарских и русских нравов».

Дети Алкиных в документах записывались под русскими именами, но оставались мусульманами. Имение же унаследовал Михаил (Мухамет-Гирей) Осипович Алкин, после его смерти – вдова, коллежская секретарша Анна Алкина (Гайнильхаят Ибрагимовна, в документах разные формы написания) с сыновьями Александром (Султан-Гиреем Султан-Мухаметом) и Константином (Адиль-Гиреем).

На 1861 год деревня Узытамак звалась также Софьино, 36 дворов, 185 жителей. Стояла барская усадьба, которую обслуживали 19 дворовых. В деревне выстроили мечеть, поместьем управлял староста.

Вообще татарских дворянских усадеб в России были единицы, а сохранился лишь уникальный дворец в Старо-Килимово (смотри историю села Килимово):

Исторические картинки. Алкино и Алкины


Он принадлежал родственникам Алкиных – дворянам Тевкелевым.

Усадьба Алкиных не сохранилась, неизвестно как она выглядела. Тем более, начались семейные разделы. На 1861 год сельцо Узытамак (Мамет-гиреевка, Софьино тож) находилось в собственности братьев коллежского регистратора Султан-Мухамета, коллежского секретаря Адиль-Гирея Мухамет-Гареевичей Алкиных и их матери коллежской секретарши Анны Алкиной.

В 1863 году крепостных сельца Узытамак, Алкино тож (77 душ), коллежского секретаря Адильгарея Мухаметгиреевича, коллежского регистратора «Султан-Гирея Султан-Мухамета, он же Мухамет-Гиреев» и вдовы коллежской секретарши Гайнехаяты Ибрагимовны Алкиных перевели на выкуп за 9240 рублей. Первый из братьев служил в Уфе секретарём Магометанского духовного собрания.

К началу 1871 года братьев в живых не осталось. В июне 1871 года Уфимский уездный суд разыскивал наследников умерших коллежского секретаря Адильгарея и коллежского регистратора Султана Мухамет-Гареевых Алкиных.

На 1874 год за Алкиными при Узытамаке числилось 1107 десятин, в 1881 году Гальнихаята Алкина с прочими там же владела 1109 дес. 1110 саж.

По раздельному акту от 6 октября 1894 года земля при дер. Узытамак в Казанской волости Уфимского уезда была поделена между Хадичей Араслангалиевной Тевкелевой и женой генерал-майора Махи Парваз Султановной Шейхалиевой. Последняя 5 апреля 1907 года свои 218 дес. продала крестьянам за 17 300 рублей. Карта 1940-х годов:

Исторические картинки. Алкино и Алкины


Но Алкины не пропали.

На моём сайте любитель истории Алкино должен открыть сборник «Река времени. 2017». Там целая статья об Алкиных, которую подготовил известный историк из Санкт-Петербурга.

У Султанмухамета Мухаметгиреевича Алкина и супруги Хадичи Арслангареевны, урождённой Муратовой, дети выросли с весьма разными интересами.

Сестра генеральши Гульсум Султановна выскочила замуж, да ещё в качестве гражданской жены (ни в какой церкви / мечети не венчалась), да ещё за русского Василия Ивановича Кларка, да ещё за студента-репетитора, с коим сбежала из дома, да ещё за революционера-народника.

Про мнение родителей, думаю, излишне говорить. Гражданский муженёк был родом из семьи горного лесничего, родился в 1865 году в Сатке, учился в уфимской гимназии и Казанском университете, откуда был исключён за связь с Навальным (шутка).

Приходилось подрабатывать репетиторством, после чего они вместе с Эмилией Александровной и скрылись из Уфы. Долго жили в Нижнем Новгороде, где квартира Эмилии (или Эммы?) стала явкой революционеров.

Брат, Кутлугмухамед Султанович, родился 15 января 1862 года, также учился в уфимской гимназии, после которой решил заняться сельским хозяйством, земля от отца у него осталась, и поехал поступать в знаменитую Петровскую сельскохозяйственную академию.

Однако… 18 ноября 1884 года К.С. Алкин был арестован сотрудниками Отдельного Его Императорского Величества Корпуса Жандармов и заключён в Петропавловскую крепость. И даже в самую секретную и строгую её часть – он попал в Тюрьму Трубецкого бастиона!

Об этой тюрьме есть отдельная статья в Википедии, там сидели… да кто там только не сидел, начиная с царевича Алексея и княжны Таракановой… Дореволюционное фото:

Исторические картинки. Алкино и Алкины


Там и оказался Кутлугмухамед Алкин, алкинский барин. Почему, да отчего – читайте уникальный материал выдающегося знатока истории Петербурга Николая Равильевича Славнитского в сборнике «Река времени. 2017».

В отличие от сестрички Эмилии, отсидка пошла на пользу. Пристрастие ходить на митинги отшило навсегда. Занялся хозяйством.

Вообще история алкинского поместья пока остаётся туманной. По данным переписи 1912–1913 годов возле Алкино лежало имение дворянки М.С. Шейхали (330 десятин почти одного леса с огромной усадьбой на площади в 8 гектаров). А неподалёку, возле деревни Сарт-Смирново находилось поместье самого К.С. Алкина (смотри мои картинки про Шемяк).

На 1917 год Кутлугмухамед Султанович кроме этих земель владел ещё 600 десятинами возле деревни Килимово. Здешний же хутор назывался Сарт-Смирновский, там стоял барский дом, но статистики отметили: «это сильно запущенное, с отсталой культурой полей имение».

Жил К.С. Алкин в Уфе, вот в этом доме, ныне Республиканская клиническая больница № 2, известный дом Ляховых, ныне Пушкина, 99, снимал квартиру напротив сада Аксакова:

Исторические картинки. Алкино и Алкины


Депутатствовал, выпускал мусульманскую газету, помогал уфимскому медресе «Галия», ну и Маркса почитывал, как уверяют.

На меня вышли потомки алкинского барина. Кутлугмухамед Султанович Алкин был женат на Фатиме Мухамедсафиновне (урождённой Юсуповой). Их дочь – Биби-Сара Мухамедовна Алкина появилась на свет 12 октября 1905 года в знаменитом Килимово.

Судьба спасла её от большевистских репрессий, она прожила долгую жизнь, скончалась в 1988 году в Махачкале. По словам потомков, даже в старости с ужасом представляла, как за ней «придут».

Потомки знаменитого рода Алкиных живут в России. Хотя надо отметить, среди Алкиных была и казанская ветвь, из которой вышли депутат Государственной думы, а также известный деятель валидовского правительства в Гражданскую войну Ильяс Алкин. Он однофамилец, точнее, очень дальний родственник, в Мамадышском районе Татарстана тоже есть село Алкино.

В сборнике за 2017 год я, как редактор, ошибся, доверившись старым краеведам, Ильяс и Кутлугмухамед Алкины в прямом родстве не состоят.

И в заключении моей краткой справки по Алкино… история любви!

В уфимском краеведении нет более увлекательной и романтичной драмы, как судьба Елены Александровны Поносовой-Молло, чей особняк на улице К. Маркса, рядом с архивом, где ныне этнографический музей – символ главной уфимской легенды.

Старый купец-миллионщик женится на молоденькой, она сбегает с гусаром, тот её бросает, муж возвращает гулёну, но вдруг скоропостижно умирает. Несмотря на подозрения родни, полицейское расследование ничего не даёт, и молодая вдова с миллионным наследством собирает в своём особняке весь уфимский бомонд. А потом новые романы, романы…

Эту историю раскопала замечательный уфимский журналист Рашида Галиахметовна Краснова и опубликовала в далёком 2004 году (на моём сайте сборник «Река времени» сверху в списке).

А причём здесь Алкино, спросите? Дело в том, что купчина-рогоносец инвестировал свои средства именно сюда.

«Как в верное дело, весь накопленный капитал он вложил в большую ферму, которую завёл на тучных дёмских пастбищах и стал разводить там породистый скот. Купил он также землю с дубовым лесом в 30 в[ерстах] от Уфы у ж. д. разъезда Алкино, построил дачи и сдавал их летом уфимским господам и проезжим, устроил кумысолечебницу».

«Дёмское» имение его сыновей Поносовых Василия и Владимира Васильевичей, а также матери Елены Александровны Молло, расположенное около железнодорожной станции Алкино в Караякуповской волости, просуществовало до самой революции 1917 года. Поместье состояло из двух участков, была обширная усадьба на площади в 6 гектаров, где только огород занимал полтора гектара. В 1917 году стояло 23 постройки.

Судя по географии, поносовское имение лежало за Дёмой. Известно ли что-нибудь алкинским краеведам?

Вот такое оно весёлое Алкино.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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  • 1 | 10.06.2018, 08:26 | Автор: Егерь
    Публикации: 3900 | Комментарии: 6881 | Рейтинг: +2825,4
Россиянам следует приготовиться к резкому росту цен на еду и снижение ее качества

Цены на хлеб, мясные изделия, молоко и безалкогольные напитки могут взлететь в случае одобрения правительством предложений министерства промышленности и торговли о введении заградительных пошлин на техническое оборудование, необходимое для линий производств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей рынка.

Ввести пошлины Минпромторг предлагает в рамках предложений по поддержке отечественных производителей специального оборудования. Соответствующее письмо было разослано профильным ассоциациям: Союзу производителей безалкогольных напитков, Ассоциации предприятий кондитерской промышленности, Национальной мясной ассоциации, Национальному союзу производителей молока и Российскому союзу пекарей. Среди популярных компаний, которые подтвердили знакомство с инициативами ведомства — Coca-Cola, «Нарзан», Mars, Nestle, Mondelez, «Мираторг», «Черкизово», Danone и PepsiCo.

В настоящий момент в России действует нулевая пошлина на ввоз подобного оборудования из-за рубежа. Минпромторг предлагает поднять ее на уровень от 3 до 10 процентов в зависимости от типа оборудования. Представители отрасли выступили категорически против идеи ведомства, так как у российских производителей подобного оборудования просто нет своих аналогов. Доля импортного оборудования в зависимости от отрасли колеблется от 70 до 100 процентов.

Основными поставщиками оборудования для производственных мощностей российских компаний остаются Швейцария, Германия и Италия. Введение дополнительной пошлины на поставки иностранного оборудования приведет к росту цен на товары: мясо, молоко, хлеб, кондитерские изделия и другие.

О введении пошлин на поставки оборудования Минпромторг сообщал еще в апреле. Глава ведомства Денис Мантуров рассказывал, что ведомство предлагает повысить ввозные пошлины в 20 раз.

https://ehorussia.com/new/node/16421



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  • Эксперт
  •  
  • 2 | 10.06.2018, 08:28 | Автор: Егерь
    Публикации: 3900 | Комментарии: 6881 | Рейтинг: +2825,4
Далее.

Путин любит хвастаться, что его продуктовое эмбарго помогает развиваться российскому хозяйству. Фермер из Курской области объясняет почему это не так.

Владимир Андросов занимается земледелием в Курской области с 1993 года. За 25 лет ему удалось расширить частное фермерской хозяйство «Возрождение» с 280 до почти полутора тысяч гектар своей и частично арендованной земли. На этой территории он выращивает зерновые, бобовые, злаковые, крупно-рогатый скот. Предприниматель рассказал о том, как государство «заботится» о сельском хозяйстве и как рост цен на бензин только ухудшает положение отрасли.

— В какие регионы вы поставляете свою продукцию?

— В Москву, Тулу, Санкт-Петербург, Орел и другие регионы неподалеку, причем логистика у нас своя.

— Как на ваш бизнес повлияло повышение цен на бензин?

— В сезон мы расходуем до 30 тонн топлива в месяц, то есть тонна, а иногда и больше, в день. Оптовая цена дизельного топлива подорожала на 20%. Сейчас мы ежедневно тратим на него 40−60 тысяч рублей. Чтобы как-то справляться, приходится снижать зарплату водителей, поднимать стоимость товара.

— Это скажется на импортозамещении?

— Сначала импортозамещение для меня было какой-то гордостью, но на самом деле импортозамещения как такового и нет. Импорт и наша продукция — отдельно. За бензином, конечно, в первую очередь подорожают продукты, снизится их качество. Для конкурентоспособности выращивать качественно уже невыгодно, поэтому используются химикаты, стимуляторы. Основная часть населения у нас бедная, нужны дешевые продукты: выгоднее купить в магазине, чем вырастить качественно самому. А чем дороже ингредиенты, в том числе и логистика, тем жестче конкурс на рынке, поэтому и едим то, что по дешевке выращивают во главе с нашим правительством и любимым президентом, Владимиром Владимировичем. Он уже отчитывается, что правительство остановило рост цен на горючее. Как будто меня должны интересовать цены в Европе и в США. Я уверен, что там нет такого роста цен, что он, как всегда и во всем, брешет нашему народу. Цена уже подорожала на 20%, а власти будут чувствовать себя героями, что якобы заморозили цены на бензин, и будут преподносить это народу.

https://ehorussia.com/new/node/16421



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  • 3 | 10.06.2018, 08:30 | Автор: Егерь
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Далее.

— Вы уже подняли цены?

— Где-то на 10−15%. Думаю, итоговая стоимость на картошку, яблоки, мясо, сало и все остальные продукты на прилавках вырастет на 20%.

— У вас много конкурентов?

— В основном это крупные холдинги, которые принадлежат крупным людям. В отличие от них, я не беру кредиты, не пользуюсь дотациями.

— Налоги в России посильны для небольшого бизнеса?

— И у нас, и у холдингов налоги одинаковые, хотя у меня 1300 гектар, а у холдинга может быть и 50 тысяч: на такой земельный штат мне придется сильно экономить. А чтобы оформить дотацию или получить кредит от государства, мне нужно собрать такой же пакет документов, что и для крупного холдинга, но только ему предложат миллиард рублей, а мне — 100−200 тысяч. Мне проще от этого вообще отказаться.

— Что вы думаете о системе налогообложения в России?

— Она очень бестолковая. Например, двум фермерам с одинаковой по площади землей было бы проще платить одинаковый налог, грубо говоря, с каждого гектара, чтобы я, например, знал, что, когда продам урожай, должен буду заплатить железно вот такую сумму. Исходя из этого, ты знаешь, что, чем больше работаешь, тем больше оставишь себе после уплаты налогов. Это было бы стимулом больше производить, больше зарабатывать и больше платить налогов. На сегодняшний день такого стимула нет, налоги рассчитываются из произведенной продукции. А у предпринимателя должен быть интерес.

— Почему вы остаетесь в отрасли, если государство не стимулирует?

— Я ничего другого делать и не умею, у меня только сельское хозяйство. Но чтобы держаться на рынке, мне придется выращивать некачественную продукцию, которой вы будете травиться.

https://ehorussia.com/new/node/16421



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  • 4 | 10.06.2018, 08:32 | Автор: Егерь
    Публикации: 3900 | Комментарии: 6881 | Рейтинг: +2825,4
Далее.

— Какие вообще трудности у сельского хозяйства?

— Я думаю, оно должно быть другим. Нам приходится платить в федеральный бюджет, в местный, за электричество сюда, за воду туда. Бывает, не успею оплатить, мне начисляют пени семь рублей, за эти семь рублей придут два письма, если я вовремя на них не отвечу, мне заблокируют счет. Абсурдная ситуация, ведь деньги у меня на счету. Мне нужно ехать и разблокировать. Самое главное, одновременно и снимают деньги, и блокируют счет. И я никуда не могу деться, ведь у меня здесь земля, все мои активы. А деньги в стране как воровали, так и воруют. Борьба с коррупцией отражается в основном на нас.

Все бы хорошо, если бы государство не обманывало. Вот у нас зерно забрали по четыре рубля, а солярку теперь сделали на десять рублей дороже. Мы государству не нужны. Импортозамещение, качественные продукты питания — это все одни разговоры по телевизору, вот и все, не смотрите телевизор. На самом деле о вас никто не думает, кроме ваших родителей. Владимир Владимирович гонит эту бурду, якобы он о нас думает, но они с Дмитрием Анатольевичем думают, как нас завтра скупит «Мираторг», президент которого брат Медведевой.

— А вам поступали предложения от «Мираторга»?

— Нет, конечно, но такова перспектива, понимаете. Как работать на сегодняшний день, когда ни с того ни с сего солярка уже не 37, а 45 рублей. Я не знаю, какую цену нам скажет государство. Владимир Владимирович говорил, выделим денег, сделаем честный рынок, государство будет закупать по хорошим ценам, а кто закупает? Те, у кого есть выход на импорт, обирают нас и процветают: купили нашу говядину за рубли, распродали за евро и обменяли здесь. А мы вынуждены сдавать урожай по той цене, которую скажут. Выращу 3−5 тысяч тонн зерна, не повезу же я эти крохи за границу, мне такого доступа никто не даст, я продам Виктору Линнику, президенту «Мираторга», а он продаст за границу. Наше государство должно работать честно, а этого, я считаю, нет.

https://ehorussia.com/new/node/16421



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  • 5 | 10.06.2018, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
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РЕАКЦИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Реакция во время прямой трансляции на английском языке на YouTube:
liliana montenegro: Мистер Путин, ваше имя будет вписано в историю золотыми буквами.
Manoli Mylopotamos: Он хороший лидер и чертовски умен. Американские СМИ делают из него животное, а всё из-за «оранжевой картошки», которая у нас вместо президента. Не могу поверить ,что Ким Кардашьян была в новостях с нашим президентом. Америка уходит от того славного прошлого, которое у нас было.
Busta Rhyming: Мистер Путин, я хоть с вами и не согласен в плане веры в Бога в тяжелые времена, тем не менее восхищаюсь тем, как вы улучшили жизнь людей. Вы лучший президент в истории, чем любой президент в США, если не считать Джона Кеннеди.
Walden Smith: Я высоко оцениваю конференцию Путина за прозрачность вопросов и ответов по внутренним делам в России. Президент Путин затронул все насущные вопросы. Продолжайте великую работу для русского народа. Я благодарю RT за перевод на английский язык.

George Ford: Благослови Бог Путина и Россию



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  • 6 | 10.06.2018, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Евросоюз и Канада подвергаются нападкам со стороны США? Они тоже вернули Крым?"



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  • 7 | 10.06.2018, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
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LisaPet - как насчет аннексии Украиной самой стратегически важной части Крыма в 1992 году: портов Балаклава и Севастополь, авиабазы Кача? Этот кусок Крыма никогда не принадлежал Советской Украине и был не только аннексирован, но и Россия, в то время президентства Ельцина, была вынуждена платить арендную плату за военные базы, которые находились под прямым контролем Москвы в СССР, а до этого оставалась под властью России по договору о дезинтеграции СССР.

В 1990-х годах крымчане провели два референдума: один о независимости, другой о двойном гражданстве. Оба голосования были в пользу России, оба раза украинские власти подавляли свободную волю народа военными и полицейскими силами. Так, события 2014 года были не только для защиты крымчан, но и послужили запоздалым признанием выбора народов. И этот выбор был - отделение от украинского националистического безумия.



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  • 8 | 10.06.2018, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Интервьюер думал, что он был умен, пытаясь подловить Путина на словах. Задавая невежественные вопросы, лидеру, который знает ситуацию намного лучше.

Этот чудак наверное думал, что он будет говорить с каким-то западным политиком, которого знает очень мало, и он думал, что может поставить Путина в оборону, в то время как это обернулось против него.

Reyvarn - Вы можете ясно видеть, насколько умен Путин. Репортер был уничтожен фактами

Janos Slynt - Путин раздавит любого жука, который считает, что достаточно умен, чтобы спровоцировать его

Jonsyn Jaye - Владимир остается спокойным, а своего австрийского оппонента он подавляет железной речью.

John Dudley - Президент Путин как гроссмейстер в шахматах, с блестящими шагами в стратегии

Samuel Afatsao - Он действительно идиот. Неграмотный. Путин был мягок с ним. Ему нужен кто-то, как Zhyironovsky (Жириновский).

Hsien-Chi Kuo - Удивительно, что западные глобалистские СМИ до сих пор думают, что могут легко победить в разговоре Путина. Эти люди просто шуты.

Abdeel El Idrissi - Путин практически убил бедолагу, я люблю этого человека и очень его уважаю



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  • 9 | 10.06.2018, 09:31 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4306 | Рейтинг: -703,8
Роднов про фому, а Поляков про Ерему. Вот так и живем в Башкирии. Не слышим, что говорят другие и говорим о том, что не хотят слышать другие. Зашибись.



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  • 10 | 10.06.2018, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Mr Khan - Владимир Владимирович - единственный государственный деятель, чьи интервью я смотрю. Он выдающийся оратор, и то, как он поясняет свою точку зрения с фактами и логикой, заставляет журналистов выглядеть глупо. Достижения господина Путина удивительны, Россия возвращается на мировую арену. Все эти страны Ближнего Востока и Южной Азии должны учиться у этого человека.



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  • 11 | 10.06.2018, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
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J F A S H - Каждый раз, когда я слушаю Путина, я узнаю что-то новое о мироустройстве. Эта цитата ООН фактически сводит на нет все доводы о том, что референдум и воссоединение Крыма с Россией были незаконными.



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  • 12 | 10.06.2018, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
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История Уфимской губернии помнит имена Русских, Татар, но почему то не сохранились имена башкир, хотя нет, есть один придурок и это салаватка,- бандит, вор и душегуб.



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  • # 13 | 10.06.2018, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 14 | 10.06.2018, 09:44 | Автор: ketrin_2
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Хорошо что он репортера не уничтожил физически. Это у него получается лучше.



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  • 15 | 10.06.2018, 09:59 | Автор: резус | На сайте
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Каждый раз как я вижу или слышу про пуйло всея руси у меня подступает рвотный рефлекс. Это же надо так прошляпить страну при таких ценах на энергоносители. Но рабская биомасса любит вошьдя, им чем хуже тем лючше. Их сно шают они мужают.



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  • 16 | 10.06.2018, 10:12 | Автор: ketrin_2
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А Роднову спасибо.Как лучик солнца в темном царстве. пишет легко и читается с удовольствием



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  • # 17 | 10.06.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 18 | 10.06.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Больше бы таких объективных, принципиальных и настоящих историков. Спасибо!



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  • 19 | 10.06.2018, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 09.06.2018, 22:44 | Автор: ufimsky-obuvatel
Публикации: 0 | Комментарии: 5830 | Рейтинг: +1030,2
...
Коммунизм=фaшизм.

-----------------------------

Выделим основные признаки:

Коммунизм - это ликвидация классов (через Конституцию), равенство народов;

Фашизм - это ликвидация народов (через душегубки), расовое превосходство.

Тебе, конечно, один х... - шо война, шо сабантуй.



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  • 20 | 10.06.2018, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
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По данным Amnesty International, американцы в Сирии совершили военные преступления, когда во время освобождения города Ракка, уничтожили его и, наконец, завоевали его вместе с местными вспомогательными силами.

Недавний доклад правозащитной организации Amnesty International (AI) показывает, что Соединенные Штаты совершили обширные военные преступления в ходе четырехмесячной осады сирийского города Ракка в Сирии в прошлом году.

Название доклада «Война аннигиляции». С этой фразой министр обороны США Джеймс Маттис описал тактику, с которой должен был быть восстановлен город Исламского государства в Ираке и Сирии (ИС). В высококритичном докладе, основанном на спутниковых снимках и свидетельствах очевидцев, делается вывод о том, что «последствия для гражданских лиц являются разрушительными».



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