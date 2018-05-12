Исторические картинки. Алкино и Алкины

Прекрасная природа издавна помогала лечить различные лёгочные заболевания. А положил начало местному кумысолечению Юсуп Алкин, основавший около 1790 года деревню Узытамак (Маметгиреевка), там где маленькая речушечка Уза впадала в большую Дёму.
С 1780-х годов Уфа становится столицей огромного Уфимского наместничества, в городе открываются многочисленные административные учреждения, приезжают специалисты-чиновники.
В регионе с тюркоязычным населением требовались администраторы из мусульман, в первую очередь в судебных органах, где разбирались дела рядового населения. Первым среди уфимских судей-мусульман в 1784 году появился Мендияр Бекчурин (см. предыдущую картинку про Авдон).
А с 1790 года во втором департаменте верхнего земского суда служит губернский секретарь «Юсуб Алкин». Он сначала занимал должность стряпчего, занимался оформлением документов.
Алкины – татарский дворянский род из Казанской губернии (Буинский и Свияжский уезды). Дослужившийся до титулярного советника Юсуп Абдреевич Алкин (жена Софья Тевкелева из знаменитого рода) переезжает в Уфу и в феврале 1790 года покупает за 200 рублей землю у минских башкир по берегам речек Уза и Дёма.
Сюда он переселяет своих крепостных крестьян из татар (всего 45 человек) из разных деревень Тетюшского округа Казанского наместничества, которых унаследовал от матери поручицы Зюлки Мустафиной.
Юсуп (с 1793 года на русский манер указывал отчество «Андреевич») успешно служит в Уфе. Занимается уголовными делами. В свободное время с семьёй отдыхал в любимой деревне Узытамак, которую по фамилии владельцев стали звать Алкино.
Вообще историей Алкино занимались многие историки и краеведы, как, например, Илдус Габдуллин, автор уникальной книги о татарском дворянстве, чьи материалы приведены выше.
Или знаменитые уфимские краеведы супруги Гудковы, в своей книге «С.Т. Аксаков. Семья и окружение» (Уфа, 1991) посвятившие Алкиным целую главу.
Ведь летом 1790 года именно семья Алкиных любезно приняла в своём имении больную Марию Николаевну Аксакову, матушку прославленного нашего земляка. Карта начала XIX столетия:
Алкино запечатлено на страницах «Семейной хроники» Сергея Тимофеевича Аксакова – одного из самых удивительных русских писателей, по книгам которого учат русский язык в заграничных университетах.
В Уфе ещё можно купить новый сборник известного нашего писателя и директора дома-музея Аксакова Михаила Андреевича Чванова «Блаженны страждущие».
В этой интереснейшей книге есть любопытный фрагмент (стр. 622 – 623). В Париже Михаилу Андреевичу издатель белоэмигрантской литературы Никита Алексеевич Струве, внук экономиста и кадета эпохи революции, рассказал:
«– Вы удивитесь: Солженицын никогда не читал Сергея Тимофеевича Аксакова. Поразительный факт, но это правда. Я ему не раз рекомендовал, а как-то уже незадолго до смерти спросил, оказалось, что он так и не прочитал».
М.А. Чванов верно подметил, что, скорее всего, Солженицын «боялся его влияния», боялся под воздействием страниц Аксакова утратить свою непримиримость, свой большевизм наоборот.
«– Может быть, вы правы, – подумав, пожал плечами Струве». Н.А. Струве (1931–2016), фото из Википедии:
Действительно, Аксаков стоит вне партийной борьбы, он воспевает семейные ценности и красоту нашей Родины, красоты алкинских полей, лесов и холмов. Читатель сам найдёт книги Аксакова и Гудковых, приведу лишь маленький фрагмент:
«на небольшой речке Узе, впадающей в чудесную реку Дёму, окружённая богатым чернолесьем, лежала татарская деревушка Узы-тамак, называемая русскими Алкино, по фамилии помещика; в роскошной долине в живописном беспорядке теснилась эта деревушка на подошве горы Байрам-тау, защищавшей её от севера; на запад возвышалась другая гора, Зеин-тау, а на юго-восток текла речка Уза, покрытая мелким лесом; цветущие поляны дышали благовонием трав и цветов, а леса из дуба, липы, ильма, клёна и всяких других пород чернолесья, разрежая воздух, сообщали ему живительную силу».
Сами названия окрестных холмов – Байрам, Зеин – говорили о праздничном восприятии этой местности народом.
В Алкино в 1790 году уже стояли барский дом с флигелем, в последнем гостила М.Н. Аксакова. Сюда приезжали уфимские дворяне, катались на лошадях, пили кумыс, гуляли, читали, просто… санаторий!
На моём сайте любитель истории Алкино в сборниках «Река времени» за 2011 и 2012 годы найдёт информацию о своей малой Родине.
В начале XIX века сельцо Узытамак, Маметгирьевка тож, состояло из 10 дворов, здесь жили 50 человек (по документам были записаны в деревне Саракалмыш, видимо, откуда они прибыли), площадь поместья составляла 975 десятин / гектаров (1 казённая десятина = 1,09 га).
Кроме того, Алкин спорил с помещиком Третьяковым из-за ненаселённого участка в 527 десятин под названием «Отхожий лес» возле сельца Узытамак.
В документе говорилось (материалы Ю.М. Абсалямова): В сельце Узытамак, Маметгирьевка тож, во владениях титулярного советника Осипа Андреевича Алкина и жены его урождённой Тевкелевой кроме господского дома существовал поташный завод, на котором «крепостными татарами и наемными людьми» вываривалось поташа в год до 1500 пудов. Лесом пользовались не только собственным, но и покупали у соседей. Продукцию сбывали в том числе и в Казани «по сходным ценам». Также Алкину принадлежала мукомольная мельница на речке Узе, которая вымалывала в год разного хлеба, помимо господского помола, до 1000 четвертей, что приносило доход до 100 рублей с толчеи. «Крепостные татары» Алкина состояли на изделье, занимались хлебопашеством и, как отметили наблюдательные землемеры, – «зажитком скудны».
Чиновник-мусульманин, служивший в русской администрации, взял русские имя и отчество, стал Осипом Андреевичем. Аксаков рассказывал о своей матери: «Семейство хозяина было слишком любезно и внимательно к ней, так что доктор принужден был отдалить на время этих добрых людей, которые хотя были мусульмане по вере, но говорили довольно хорошо по-русски. Одежда и образ жизни их представляли тогда пёструю смесь татарских и русских нравов».
Дети Алкиных в документах записывались под русскими именами, но оставались мусульманами. Имение же унаследовал Михаил (Мухамет-Гирей) Осипович Алкин, после его смерти – вдова, коллежская секретарша Анна Алкина (Гайнильхаят Ибрагимовна, в документах разные формы написания) с сыновьями Александром (Султан-Гиреем Султан-Мухаметом) и Константином (Адиль-Гиреем).
На 1861 год деревня Узытамак звалась также Софьино, 36 дворов, 185 жителей. Стояла барская усадьба, которую обслуживали 19 дворовых. В деревне выстроили мечеть, поместьем управлял староста.
Вообще татарских дворянских усадеб в России были единицы, а сохранился лишь уникальный дворец в Старо-Килимово (смотри историю села Килимово):
Он принадлежал родственникам Алкиных – дворянам Тевкелевым.
Усадьба Алкиных не сохранилась, неизвестно как она выглядела. Тем более, начались семейные разделы. На 1861 год сельцо Узытамак (Мамет-гиреевка, Софьино тож) находилось в собственности братьев коллежского регистратора Султан-Мухамета, коллежского секретаря Адиль-Гирея Мухамет-Гареевичей Алкиных и их матери коллежской секретарши Анны Алкиной.
В 1863 году крепостных сельца Узытамак, Алкино тож (77 душ), коллежского секретаря Адильгарея Мухаметгиреевича, коллежского регистратора «Султан-Гирея Султан-Мухамета, он же Мухамет-Гиреев» и вдовы коллежской секретарши Гайнехаяты Ибрагимовны Алкиных перевели на выкуп за 9240 рублей. Первый из братьев служил в Уфе секретарём Магометанского духовного собрания.
К началу 1871 года братьев в живых не осталось. В июне 1871 года Уфимский уездный суд разыскивал наследников умерших коллежского секретаря Адильгарея и коллежского регистратора Султана Мухамет-Гареевых Алкиных.
На 1874 год за Алкиными при Узытамаке числилось 1107 десятин, в 1881 году Гальнихаята Алкина с прочими там же владела 1109 дес. 1110 саж.
По раздельному акту от 6 октября 1894 года земля при дер. Узытамак в Казанской волости Уфимского уезда была поделена между Хадичей Араслангалиевной Тевкелевой и женой генерал-майора Махи Парваз Султановной Шейхалиевой. Последняя 5 апреля 1907 года свои 218 дес. продала крестьянам за 17 300 рублей. Карта 1940-х годов:
Но Алкины не пропали.
На моём сайте любитель истории Алкино должен открыть сборник «Река времени. 2017». Там целая статья об Алкиных, которую подготовил известный историк из Санкт-Петербурга.
У Султанмухамета Мухаметгиреевича Алкина и супруги Хадичи Арслангареевны, урождённой Муратовой, дети выросли с весьма разными интересами.
Сестра генеральши Гульсум Султановна выскочила замуж, да ещё в качестве гражданской жены (ни в какой церкви / мечети не венчалась), да ещё за русского Василия Ивановича Кларка, да ещё за студента-репетитора, с коим сбежала из дома, да ещё за революционера-народника.
Про мнение родителей, думаю, излишне говорить. Гражданский муженёк был родом из семьи горного лесничего, родился в 1865 году в Сатке, учился в уфимской гимназии и Казанском университете, откуда был исключён за связь с Навальным (шутка).
Приходилось подрабатывать репетиторством, после чего они вместе с Эмилией Александровной и скрылись из Уфы. Долго жили в Нижнем Новгороде, где квартира Эмилии (или Эммы?) стала явкой революционеров.
Брат, Кутлугмухамед Султанович, родился 15 января 1862 года, также учился в уфимской гимназии, после которой решил заняться сельским хозяйством, земля от отца у него осталась, и поехал поступать в знаменитую Петровскую сельскохозяйственную академию.
Однако… 18 ноября 1884 года К.С. Алкин был арестован сотрудниками Отдельного Его Императорского Величества Корпуса Жандармов и заключён в Петропавловскую крепость. И даже в самую секретную и строгую её часть – он попал в Тюрьму Трубецкого бастиона!
Об этой тюрьме есть отдельная статья в Википедии, там сидели… да кто там только не сидел, начиная с царевича Алексея и княжны Таракановой… Дореволюционное фото:
Там и оказался Кутлугмухамед Алкин, алкинский барин. Почему, да отчего – читайте уникальный материал выдающегося знатока истории Петербурга Николая Равильевича Славнитского в сборнике «Река времени. 2017».
В отличие от сестрички Эмилии, отсидка пошла на пользу. Пристрастие ходить на митинги отшило навсегда. Занялся хозяйством.
Вообще история алкинского поместья пока остаётся туманной. По данным переписи 1912–1913 годов возле Алкино лежало имение дворянки М.С. Шейхали (330 десятин почти одного леса с огромной усадьбой на площади в 8 гектаров). А неподалёку, возле деревни Сарт-Смирново находилось поместье самого К.С. Алкина (смотри мои картинки про Шемяк).
На 1917 год Кутлугмухамед Султанович кроме этих земель владел ещё 600 десятинами возле деревни Килимово. Здешний же хутор назывался Сарт-Смирновский, там стоял барский дом, но статистики отметили: «это сильно запущенное, с отсталой культурой полей имение».
Жил К.С. Алкин в Уфе, вот в этом доме, ныне Республиканская клиническая больница № 2, известный дом Ляховых, ныне Пушкина, 99, снимал квартиру напротив сада Аксакова:
Депутатствовал, выпускал мусульманскую газету, помогал уфимскому медресе «Галия», ну и Маркса почитывал, как уверяют.
На меня вышли потомки алкинского барина. Кутлугмухамед Султанович Алкин был женат на Фатиме Мухамедсафиновне (урождённой Юсуповой). Их дочь – Биби-Сара Мухамедовна Алкина появилась на свет 12 октября 1905 года в знаменитом Килимово.
Судьба спасла её от большевистских репрессий, она прожила долгую жизнь, скончалась в 1988 году в Махачкале. По словам потомков, даже в старости с ужасом представляла, как за ней «придут».
Потомки знаменитого рода Алкиных живут в России. Хотя надо отметить, среди Алкиных была и казанская ветвь, из которой вышли депутат Государственной думы, а также известный деятель валидовского правительства в Гражданскую войну Ильяс Алкин. Он однофамилец, точнее, очень дальний родственник, в Мамадышском районе Татарстана тоже есть село Алкино.
В сборнике за 2017 год я, как редактор, ошибся, доверившись старым краеведам, Ильяс и Кутлугмухамед Алкины в прямом родстве не состоят.
И в заключении моей краткой справки по Алкино… история любви!
В уфимском краеведении нет более увлекательной и романтичной драмы, как судьба Елены Александровны Поносовой-Молло, чей особняк на улице К. Маркса, рядом с архивом, где ныне этнографический музей – символ главной уфимской легенды.
Старый купец-миллионщик женится на молоденькой, она сбегает с гусаром, тот её бросает, муж возвращает гулёну, но вдруг скоропостижно умирает. Несмотря на подозрения родни, полицейское расследование ничего не даёт, и молодая вдова с миллионным наследством собирает в своём особняке весь уфимский бомонд. А потом новые романы, романы…
Эту историю раскопала замечательный уфимский журналист Рашида Галиахметовна Краснова и опубликовала в далёком 2004 году (на моём сайте сборник «Река времени» сверху в списке).
А причём здесь Алкино, спросите? Дело в том, что купчина-рогоносец инвестировал свои средства именно сюда.
«Как в верное дело, весь накопленный капитал он вложил в большую ферму, которую завёл на тучных дёмских пастбищах и стал разводить там породистый скот. Купил он также землю с дубовым лесом в 30 в[ерстах] от Уфы у ж. д. разъезда Алкино, построил дачи и сдавал их летом уфимским господам и проезжим, устроил кумысолечебницу».
«Дёмское» имение его сыновей Поносовых Василия и Владимира Васильевичей, а также матери Елены Александровны Молло, расположенное около железнодорожной станции Алкино в Караякуповской волости, просуществовало до самой революции 1917 года. Поместье состояло из двух участков, была обширная усадьба на площади в 6 гектаров, где только огород занимал полтора гектара. В 1917 году стояло 23 постройки.
Судя по географии, поносовское имение лежало за Дёмой. Известно ли что-нибудь алкинским краеведам?
Вот такое оно весёлое Алкино.
Михаил Роднов, доктор исторических наук
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Исторические картинки. Алкино и Алкины
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