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Хамитов напомнил, что Башкирия «родом» из Оренбургской губернии

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Глава Башкирии напомнил об «исторических корнях» республики.

Хамитов напомнил, что Башкирия «родом» из Оренбургской губернии


Рустэм Хамитов принял участие в экономическом форуме «Зауралье-2018». Одним из почетных гостей мероприятия стал губернатор Оренбургской области Юрий Берг. На пленарном заседании форума глава Башкирии не преминул вспомнить оренбургское прошлое республики.

«Приветствую своего друга, очень близкого человека для нашей родной республики – губернатора Оренбургской области Юрия Александровича Берга. Мы все должны помнить, что Уфимская губерния родом из Оренбургской губернии. Это, как говорится, очевидный исторический факт. Мы это знаем, помним и всегда с глубочайшим уважением относимся к оренбуржцам, к делегации, которая прибыла к нам из Оренбурга, и, конечно же, к Юрию Александровичу», - сказал Хамитов.

Глава республики также рассказал об основных направлениях развития региональной экономики. По его словам, благосостояние жителей республики растет.

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