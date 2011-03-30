Бесполезный форум: Очередная болтовня с участием бывшего уголовника Идельбаева

Рейтинг публикаций пользователей
Журналист Аркадий ...

Выяснилось, что Бабченко не пострадал, а его убийство было инсценировкой ...
  Администратор

Как на самом деле жили ...

В последнее время замечаю, что на форумах и блогах фанаты СССР стали часто ...
  Кухарка

Дохлая кошка, некролог и ...

Оппозиция эпохи Рахимова и радио в «избушке». Ровно двадцать лет назад, в ...
  Администратор

Башкирскому Яблоку ...

В башкирском отделении партии "Яблоко" в воскресенье произошла кардинальная ...
  Кухарка

Профессор Иосиф Дискин: ...

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Бесполезный форум: Очеред ...

15 | 13.06.2018, 12:07 | Автор: Кухарка ..... Боец смешанных единобо ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Болеть красиво и за счет ...

Это какое то помешательство! Пир во время чумы длится уже ни один год: ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Бесполезный форум: Очеред ...

С красивых цифр начал свое выступление на круглом столе Стратегические ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии недели
Националисты додавили: Кр ...

Гумилёв Лев Николаевич писал, что смешение всех и вся приводит к образ ...
  Рейтинг: +5  ЯСЕНПЕНЬ

Как на самом деле жили лю ...

Кац, я удивляюсь тебе. Как с таким уровнем интеллекта ты научился чита ...
  Рейтинг: +5  ufimsky-obuvatel

Националисты додавили: Кр ...

Гражданин Путин, вы несёте чушь. Цены на бензин и дизельное топливо н ...
  Рейтинг: +4  юнг

Лучшие комментарии месяца
В черном списке «башкирск ...

Айрат Дильмухаметов.. Салават Юлаев был государственным деятелем, хари ...
  Рейтинг: +5  VIVAT

Дмитрий Быков: После Пути ...

Дима , как всегда , ярко и лаконично выразил мысль, которую я пытаюсь ...
  Рейтинг: +5  Отец Никодим Христопродавец

Герой с приговором, котор ...

СЮ судили и отправили на каторгу какие еще могут быть вопросы. Какая л ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Бесполезный форум: ...

В какой-то момент показалось, что форум может пойти по классическому пути ...
  13.06.2018   3017   44

Болеть красиво и за счет ...

Будут высокопоставленные российские чинуши и их «гости». Российские госкомпании ...
  13.06.2018   551   10

Лета не будет ...

Посмотрел, наконец-то, фильм Кирилла Серебренникова «Лето». Это мюзикл, ...
  13.06.2018   434   24

Профессор Иосиф Дискин: ...

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и ...
  12.06.2018   926   79

Хамитов напомнил, что ...

Глава Башкирии напомнил об «исторических корнях» республики. ...
  11.06.2018   3355   27

Обсуждаемое за месяц
Бесполезный форум: ...

В какой-то момент показалось, что форум может пойти по классическому пути ...
  13.06.2018   3017   44

Болеть красиво и за счет ...

Будут высокопоставленные российские чинуши и их «гости». Российские госкомпании ...
  13.06.2018   551   10

Лета не будет ...

Посмотрел, наконец-то, фильм Кирилла Серебренникова «Лето». Это мюзикл, ...
  13.06.2018   434   24

Профессор Иосиф Дискин: ...

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и ...
  12.06.2018   926   79

Хамитов напомнил, что ...

Глава Башкирии напомнил об «исторических корнях» республики. ...
  11.06.2018   3355   27

Последние публикации
Бесполезный форум: ...

В какой-то момент показалось, что форум может пойти по классическому пути ...
  13.06.2018   3017   44

Болеть красиво и за счет ...

Будут высокопоставленные российские чинуши и их «гости». Российские госкомпании ...
  13.06.2018   551   10

Лета не будет ...

Посмотрел, наконец-то, фильм Кирилла Серебренникова «Лето». Это мюзикл, ...
  13.06.2018   434   24

Профессор Иосиф Дискин: ...

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и ...
  12.06.2018   926   79

Хамитов напомнил, что ...

Глава Башкирии напомнил об «исторических корнях» республики. ...
  11.06.2018   3355   27

Исторические картинки. ...

Чишминский район. Алкинский сельсовет. Столица Узытамак, деревни, сады, бывший ...
  10.06.2018   1259   42

Башкортостан возглавил ...

Башкортостан оказался на первом месте в ПФО по уровню безработицы. Республика ...
  9.06.2018   1698   62

Как на самом деле жили ...

В последнее время замечаю, что на форумах и блогах фанаты СССР стали часто ...
  9.06.2018   2825   86

Банановая республика: ...

Во время прямой линии Владимир Путин отвечал на отобранные редакторами вопросы, ...
  9.06.2018   1784   10

Земфире запретили ...

Сообщение об этом появилось на официальном сайте певицы. Этим летом Земфира ...
  9.06.2018   690   10

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Июнь 2018 (39)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Февраль 2018 (61)
Январь 2018 (69)
Читаемое за неделю
«Реальное время»: ...

«Реальное время» проанализировало отчетность благотворительных фондов Башкирии ...
  7.06.2018   6275   11

В Башкирии попросили ...

С лета прошлого года в национальных республиках идет языковая война. Все ...
  8.06.2018   6160   80

Молодежь не проведешь: В ...

Новая угроза: молодежь подрывает систему. В ЦБ назвали образ жизни молодежи ...
  8.06.2018   3506   9

Хамитов напомнил, что ...

Глава Башкирии напомнил об «исторических корнях» республики. ...
  11.06.2018   3355   27

Может, начать с себя: ...

Глава Башкирии выступил на Международном экологическом форуме в Уфе. В Уфе с 6 ...
  7.06.2018   3300   14

Читаемое за месяц
Пальмовый продукт ...

В башкирском молоке обнаружили пальмовое масло. Чем опасен заменитель молочного ...
  31.05.2018   6622   68

«Реальное время»: ...

«Реальное время» проанализировало отчетность благотворительных фондов Башкирии ...
  7.06.2018   6275   11

В Башкирии попросили ...

С лета прошлого года в национальных республиках идет языковая война. Все ...
  8.06.2018   6160   80

Ильнар Гарифуллин: Кто ...

На прошедшей неделе во время праймериз "Единой России" в городе Янаул спикер ...
  28.05.2018   4910   49

Дмитрий Быков: После ...

Главная функция Рамзана Кадырова – проговаривать вслух то, что думают все. ...
  17.05.2018   3876   16


Бесполезный форум: Очередная болтовня с участием бывшего уголовника Идельбаева

  • Опубликовано: natall | 13.06.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 3017 | Комментарии: 44
Оценили
0


В какой-то момент показалось, что форум может пойти по классическому пути упоения успехами. К счастью, деловой тон все же возобладал, и участники перешли к реальным проблемам.

Бесполезный форум: Очередная болтовня с участием бывшего уголовника Идельбаева


Зауральский экономический форум, который раз в два года проводится в Сибае и Баймакском районе, завершился, оставив местным жителям новое асфальтное покрытие на центральных улицах и раздумья о ближайшем будущем. Если первое приятно радует, то второе несколько настораживает. Но давайте по порядку.

Зарплата и малый бизнес растут

Пленарное заседание форума изобиловало оптимистичными цифрами.

- Социальная сфера на подъёме. Заработная плата растёт. В прошлом году мы перешли рубеж средней заработной платы в 30 тысяч рублей. Сейчас уже вплотную подошли к 31 тысяче рублей. Понятно, что это ниже среднероссийских показателей. Но Россию в целом поднимают, конечно, нефте- и газодобывающие регионы. Хотя у нас тоже есть нефть, но она не играет такой глобальной роли, как, допустим, в сибирских или северных регионах. Но зарплата растёт. Строятся десятки социальных объектов, - отметил во вступительном слове глава республики Рустэм Хамитов.

И добавил, что малый бизнес у нас потихонечку растет, и по индексу деловой активности мы первые в стране. А еще на десятом месте по количеству вновь открывающихся субъектов малого и среднего предпринимательства на тысячу жителей.

Конечно, не обошел глава республики и тему туризма, отметив, что природа у нас настолько красивая, что сегодня, несмотря на холодную погоду, все наши дома отдыха и санатории на 100 процентов заняты.

- Так что Башкортостан растёт, развивается, идёт вперёд. Настроение у всех хорошее. Безусловно, есть проблемы, над которыми надо работать, есть вопросы. За это нас критикуют, иногда и лупят. Ну и поделом, когда мы что-то недорабатываем. Но в целом, ещё раз повторю, движение вперёд есть – устойчивое, хорошее, правильное и серьёзное, - заключил глава республики.

С красивых цифр начал свое выступление на круглом столе «Стратегические приоритеты инфраструктурного развития» и вице-премьер правительства РБ Илшат Тажитдинов.

- Благодаря комплексной программе развития территории башкирского Зауралья удалось достичь значительных темпов роста экономики. Так, с начала реализации программы общий объём отгруженной продукции вырос в 1,5 раза, продукции сельского хозяйства – в 2,1 раза. Было создано 15,6 тысяч рабочих мест. Около 7,4 млрд рублей было направлено на содержание и модернизацию транспортной инфраструктуры. Это позволило построить и отремонтировать 565 км дорог и 19 мостовых переходов, - отметил Тажитдинов.

Столь оптимистичные заявления спикеров вызвали ухмылку на лицах местных предпринимателей.

- С рабочими местами в Зауралье очень сложно. Большинство населения пытаются устроиться на работу на предприятия УГМК-холдинга: в Башмедь, Сибайский ГОК или в Бурибаевский ГОК. Но они не резиновые, поэтому люди уезжают работать вахтой на север или в Москву. Часто с зарплатой там обманывают, оплачивая меньше обещанного или вовсе не платят. Если бы было создано 15 тысяч рабочих мест – это было бы очень заметно. Это как минимум семь крупных предприятий должно было появиться в регионе, я лично таких примеров не знаю, - поделился один из участников круглого стола.

Без руды ни туды и не сюды

В какой-то момент казалось, что форум может пойти по классическому пути упоения успехами. К счастью, деловой тон все же возобладал, и участники перешли к реальным проблемам – инвестициям, энергетике и логистике. Первым спустил участников круглого стола с небес на землю директор по горному производству ООО УГМК-холдинг Григорий Рудой. У холдинга четыре горнорудных предприятия в башкирском Зауралье. Все вместе они обеспечивают УГМК медью на 35 процентов, по цинку – на 50 процентов, но сырьевая база исчерпывается.

- Можно сказать, что на имеющихся месторождениях мы сможем более менее стабильно работать еще 16 лет. Если к этому моменту сырьевую базу не увеличим, то можно ожидать падения по налогам, отчислениям, объемам переработки. Чтобы этого не случилось, нужно проводить геологоразведочные работы, но одни мы, без помощи федерального центра не справимся, - отметил Рудой.

Директор Сибайского ГОК Яудат Биккинов добавил, что если бы было принято решение оставить предприятию налог на добычу полезных ископаемых, то денег хватило бы на разведку новых месторождений. Он попросил занести это предложение в протокол круглого стола. На что Илшат Тажитдинов заметил: «Мы вас услышали».

Отметим, что решение оставлять налог на добычу полезных ископаемых холдингу может быть принято только на федерально уровне. Башкирские власти могут лишь лоббировать принятие такого решения. Нельзя забывать, что для Учалов и Сибая их комбинаты – это градообразующие предприятия, основные поставщики налогов в местные бюджеты.

Вслед за рудными проблемами обсудили вопросы с нехваткой в Зауралье энергомощностей и хороших дорог. Как отметил заместитель министра промышленности и инновационной политики РБ Ильдар Шахмаев, сегодня региону необходим прирост мощностей на 586 МВт, а это целая подстанция. Вопрос обсуждается с 2013 года, но пока с мертвой точки не сдвинулся.

Что касается транспортных проблем, то председатель госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов рассказал о том, что рассматривается возможность строительства железнодорожной магистрали «Урал Промышленный – Урал Полярный». В Башкирии новая железная дорога может пройти по территории Баймакского и Хайбуллинского районов и обеспечит связь месторождений цветных металлов с перерабатывающими предприятиями Сибая и поселка Бурибай. Если, конечно, проект состоится – пока это лишь планы властей и изыскания ученых уральского отделения РАН.

Отметим, что в первый день работы форума прошло еще четыре круглых стола с обсуждением актуальных проблем региона. Все вопросы были занесены в резолюции и, хочется верить, найдут свое разрешение.

Юрты, кумыс и туризм

Зауральский экономический форум завершился сабантуем в Баймакском районе, рядом с турбазой «Графские озера». Здесь же состоялся круглый стол, посвященный туристско-рекреационному потенциалу региона. Если для большинства местных жителей все представленное на сабантуе было привычным, то для гостей из Москвы и других регионов – экзотикой. Это было видно по тем радостным возгласам, с которыми приезжие бросались фотографироваться, например, с бабушками в башкирских национальных костюмах или с луком со стрелами. С трепетом пробовали башкирскую национальную кухню, расспрашивая о составе бузы или как делается курут.

- Вот такой событийный туризм может быть очень интересным для жителей других регионов. Башкирии есть что показать, если правильно продумать программу, выстроить логистику. Если мы у себя смогли организовать агротуристическую экопасеку, то башкирам сам Бог велел, - отметил директор аграрно-туристического предприятия «Пчелка» из Калуги Василий Макашин.

Он поделился с участниками круглого стола своим опытом по агротуризму. У себя на пасеке предприниматель реализует четыре направления: 12 видов дегустаций мёда и мёдопродуктов, оздоровительная биорезонансная терапия (апидомики), психорелаксационное направление, (медовый сад, медовый пруд, муравьиная ферма, грибные и ягодные тропы здоровья, тактильный детский зоопарк – гости наблюдают за жизнью животных и насекомых), а также на экопасеке работает медовая баня с медовым массажем и мастер-классами от специалистов.

Впрочем, нашим предпринимателям от туристической сферы тоже было, что рассказать гостям. К примеру, директор ООО Велком Артур Идельбаев поделился, как за короткое время смог организовать турмаршруты, на которых гости проживают жизнью древних башкир: ездят на лошадях, стреляют из лука, переодеваются в национальную одежду, знакомятся с древними ремеслами, разучивают национальные танцы и главное – пробуют чисто национальную кухню.

Бесполезный форум: Очередная болтовня с участием бывшего уголовника Идельбаева


Сабантуй посетил и глава Башкирии Рустэм Хамитов, правда, пробыл здесь недолго. Он почти не притронулся к блюдам, которые с ночи готовили для высоких гостей. Зато юрты с угощениями с удовольствием посещали другие именитые гости, например, депутат Госдумы Зариф Байгускаров, уполномоченный по правам предпринимателей в РБ Рафаиль Гибадуллин, а также гости из других регионов. Их угощали бишбармаком, казылыком, языком отварным, пловом, шашлыками и самой различной молочной продукцией. Специально к празднику испекли сотни пирогов и десятки килограмм чак-чака. Каждый зауральский район выставил свою юрту с угощениями, внутрь которых пускали только вип-персон. Простые жители довольствовались зрелищем – концертом местных звезд, скачками и обзором представленных на продажу изделий народного промысла.

К счастью погода не подвела и обошлось без дождя. Уставшие, но довольные хозяева праздника подвели итоги: организация форума прошла на высоте, приезжим все понравилось. Для гостеприимных зауральцев это был главный итог.

Андрей Назаров, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России и сопредседатель организации «Деловая Россия»:

- Те проекты, которые уже осуществляются и рассматриваются, соглашения, которые подписываются, говорят о том, что инвестиционная привлекательность Зауралья существенно возросла, и сейчас имеются все предпосылки для того, чтобы Зауралье стало таким местом, куда с охотой и удовольствием будут идти инвесторы.

Ильшат Фазрахманов, заместитель Премьер-министра Правительства – министр сельского хозяйства республики Башкортостан:

- На форуме мы подписали соглашение о строительстве в Абзелиловском районе полностью роботизированной фермы. Это первый подобный проект в Башкортостане. Его стоимость превышает 400 миллионов рублей. Будет стопроцентно роботизированным. Это 12 роботов. То есть мы получаем животноводческую ферму без участия людей. Там будут работать только программисты, инженеры и так далее.

Юрий Берг, губернатор Оренбургской области:

- Посмотрите, как к форуму готовятся люди, территории. Это событие, которого ждут, которое оставляет яркий след в жизни Сибая. Это тоже важно. С Зауральем мы очень тесно взаимодействуем с точки зрения сельского хозяйства, горнорудного производства. Мы были, есть и будем экономически связаны.

МКС
Оригинал публикации

***

Суд приговорил Идельбаева к трем годам лишения свободы условно

30.03.2011

Уфимский суд во вторник приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего заместителя начальника управления по делам печати, издательства и полиграфии при правительстве Башкирии Артура Идельбаева за избиение трех журналистов, сообщили в РИА Новости в пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ.

Бесполезный форум: Очередная болтовня с участием бывшего уголовника Идельбаева


В декабре 2009 года во время проведения Всероссийского фестиваля средств массовой информации в Уфе в милицию обратились с заявлением журналисты "Независимой уральской газеты" Наталья Афанасьева и Дамир Хузиев. По словам журналистов, их, а также еще одного сотрудника СМИ, не пустили на мероприятие, избили, ограбили и три часа удерживали в одном из помещений уфимского ипподрома "Акбузат", где проходил фестиваль. По версии следствия, в незаконном задержании, избиении и лишении свободы журналистов газеты участвовал заместитель главы республиканского управления печати Артур Идельбаев, а также два студента.

В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). В отношении двух его сообщников - 19-летнего Рината Вагапова и 18-летнего Ильназа Мажитова - дело возбудили по пункту "ж" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух или более лиц).

Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и с лишением права занимать должности в органах государственной власти на два года.

"Подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал только в части лишения свободы этих людей", - сообщила собеседница, отметив, что приговор пока не вступил в законную силу.

Против Идельбаева ранее было возбуждено уголовное дело по статье 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и пункту "г" части 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), которые предусматривают до двух и до 12 лет лишения свободы соответственно. По версии следствия, Идельбаев, занимая должность на государственной гражданской службе Башкирии, вопреки установленному законом запрету, принимал участие в управлении коммерческой организацией через доверенных лиц, также он подозревается в получении более 300 тысяч рублей в качестве взяток.

Чиновник находился под подпиской о невыезде, но в феврале 2011 года он был арестован судом за неявку на допросы к следователю.

РИА Новости, Рамиля Салихова
Оригинал публикации

***

Арестован Артур Идельбаев

09.09.2011

Вчера в Октябрьском районном суде г. Уфы начато рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника Управления по делам печати, издательства и полиграфии при Правительстве Республики Башкортостан, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в крупном размере), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

В ходе следствия обвиняемый был арестован, в последующем избранная мера пресечения изменена на домашний арест с установлением ограничений в свободном передвижении, общении с лицами, допрошенными в качестве свидетелей по уголовному делу, за исключением близких родственников, получении и отправлении корреспонденции и ведении переговоров с использованием любых средств связи. При этом обвиняемому были разрешены поездки в поликлинику, к следователю, в суд.

Однако, в связи с неоднократным нарушением подсудимым указанных ограничений, сегодня, Октябрьский районный суд г. Уфы по ходатайству государственного обвинителя изменил подсудимому меру пресечения, взяв его под стражу в зале судебного заседания.

Сайт Прокуратуры РБ



« Назад 1 2 3 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 13.06.2018, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" Это 12 роботов. То есть мы получаем животноводческую ферму без участия людей."

-----------------------

Этак можно дойти до идиотизма. Дайте людям рабочие места!



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 13.06.2018, 09:52 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34625 | Рейтинг: +5809,4
Оно не тонет! Оно всплывает пеной. Видать зиндан не помог?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 13.06.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
приезжие бросались фотографироваться, например, с бабушками в башкирских национальных костюмах или с луком со стрелами
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ну еще бы! Такую дикость можно увидеть только а стране башкир и где нибудь в Африке.
А проо инвестиции забудьте москвичи люди культурные, похвалить,похвалили, а уехав наверняка покрутили пальцем у виска и забыли.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 13.06.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 13.06.2018, 09:52 | Автор: юнг
Оно не тонет! Оно всплывает пеной. Видать зиндан не помог?
========================================================
Да при чем здесь Артур Идельбаев ?
У Натали как видно к этому человеку личные неприязненные отношение !
Здесь ГЛАВНОЕ другое :
"Туристско - Рекреационный потенциал для привлечения Инвестиций
и РАЗВИТИЯ РЕГИОНА "
Через 16 лет иссякнет главный источник дохода в жизни и работы для людей юга РБ !
За эти 28 лет власти РБ НИЧЕГО не делали , не предусматривали не планировали и не строили дополнительные объекты для развития этого региона !
Теперь у них остается ОДНА главная надежда на будущий СЕЛЬСКИЙ Туристический доход в этих районах !
Вот он ГЛАВНЫЙ БУДУЩИЙ ПРОГРЕСС для бывшей промышленной Башкирии ! Сечешь ?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 13.06.2018, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С красивых цифр начал свое выступление на круглом столе «Стратегические приоритеты инфраструктурного развития» и вице-премьер правительства РБ Илшат Тажитдинов.

- Благодаря комплексной программе развития территории башкирского Зауралья удалось достичь значительных темпов роста экономики. Так, с начала реализации программы общий объём отгруженной продукции вырос в 1,5 раза, продукции сельского хозяйства – в 2,1 раза. Было создано 15,6 тысяч рабочих мест. ------------------------------------------------------------
-------------------------------------- А можно назвать предприятия, на которых созданы эти волшебные тысячи рабочих мест? Кто-нибудь отвечает за цифры в докладе или это художественное произведение? Люди совсем дураки, что ли. Тут куча рабочих мест создалась, а они всё на север мотаются. Видимо, за запахом тайги



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 13.06.2018, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К счастью погода не подвела и обошлось без дождя. Уставшие, но довольные хозяева праздника подвели итоги: организация форума прошла на высоте, приезжим все понравилось. Для гостеприимных зауральцев это был главный итог.-----------------------------------(((( Можно больше ничего не писать



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 13.06.2018, 10:39 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5588 | Рейтинг: -164,5
То, что есть чем похвалиться, это неплохо. Но радоваться рано конечно. Сельское хозяйство развивать надо. Руда рано или поздно закончится, а вот пастбища есть и будут всегда.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 13.06.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все отобрали,никакой нефтянки ,ничего! Вот хотят на туризме заработать .Как страна третьего мира . Скоро растеряем заводы, квалифицированных работников.
А средняя зарплата- это лукавство . Есть понятие средняя медианная зарплата . Это:какую зарплату получают основное большинство .Безработных в десятки раз больше , просто поставили им препоны и из-за чего многие просто туда не ходят . Это не немцы или американцы, пунктуально выполняющие все указания .



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 13.06.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 13.06.2018, 10:22 | Автор:

........." Вот он ГЛАВНЫЙ БУДУЩИЙ ПРОГРЕСС для бывшей промышленной Башкирии ! Сечешь ?........."
=====================================================
В республике идет Прогресс или Процесс ДЕГРАДИРОВАНИЯ ! Скатывание в НЕЩАДНО ОБВОРОВЫВАЕМУЮ заброшенную
зону аграрного сектора !
Все меньше территорий перспективного промышленного развития !



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 10 | 13.06.2018, 11:07 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 635 | Рейтинг: +86,8
Развивать сельское хозяйство - это как?
Повышая трудоемкость или повышая производительность труда используя современные достижения?
То что предлагают власти, это поощрять личный труд, тяжелый, ручной, не производительный.
..............
-Производительность труда в сельском хозяйстве России крайне низкая.

-Отставание производительности России от США – 340-440%.

-Отставание от развитых стран, применяющих технологии точного земледелия (США, Австралия, Канада) – 7-10 раз.

-Доля России в мировом производстве зерна с 1990 года снизилась с 6,2% до 4,3%.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 13.06.2018, 11:17 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 635 | Рейтинг: +86,8
В республике идет Прогресс или Процесс ДЕГРАДИРОВАНИЯ ! Скатывание в НЕЩАДНО ОБВОРОВЫВАЕМУЮ заброшенную
зону аграрного сектора !
..........................
Россия в процессе стагнации, сырьевой придаток мировой экономики.
Рассуждать будущее Башкирии в отрыве от России некорректно. Все происходящее будут копией в нано-объеме.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 13.06.2018, 11:18 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34625 | Рейтинг: +5809,4
Стала понятной бесконечная возня с пенсионным возрастом.
Оказывается, бешеное сопротивление силовиков, которые уходили на пенсию раньше и не хотят лишаться своих льгот.
А их развелось немерено!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 13.06.2018, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 му . С-х России славится производством зерновых . Раньше львиная доля шла на комбикормы для животноводства и страна как-то обеспечивала мясом и маслом ,сейчас все завозное, даже маргарин стал на пальмовом масле .В СССР ставилась задача :по 1 тонне зерна на каждого жителя, сейчас где-то по 500-750 кг на жителя и поэтому мы экспортируем зерно за бугор , но зато мясо покупаем у тех же американцев или голландцев.
Крайне низкая производительность из-за отсутствия кооперации. Сломается комбай во время уборочной- по тел вызывается передвижная мастерская по ремонту , заболела корова- приезжает ветеринарная бригада , Тока нет немедленно приезжают электрики и все механизмы работают.Нужен агроном- звонят, и он приезжает на фермерское хозяйство, делает замеры, выносит рекомендации.У них ничто не простаивает , нет поломок трактора прямо в поле и нет задержки работы.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 14 | 13.06.2018, 12:04 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 635 | Рейтинг: +86,8
Крайне низкая производительность из-за отсутствия кооперации.
.......................................
Производительность труда не сделаешь на одном энтузиазме.
Это не только производство техники и оборудований для аграриев, но и система взаимоотношений внутри коопрераций, в сознании членов коопераций, дотаций, кредитования, закупок продукции, самое главное - отсутствие влияния чиновников, их курирования, вмешательства в работу коопераций.
Царизм в душах быстро не выкинешь.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 15 | 13.06.2018, 12:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1811 | Комментарии: 59054 | Рейтинг: +12210,7
Боец смешанных единоборств Джефф Монсон прошел праймериз партии «Единая Россия» и получил возможность баллотироваться в совет депутатов городского округа Красногорск в Московской области, сообщает «Интерфакс».

«Приятно, что Красногорск принял Джеффри, надеюсь, в сентябре он победит на выборах, будет представлять городской округ», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Отмечается, что в администрации Подмосковья подтвердили информацию о прохождении Монсоном праймериза. Однако добавили, что результаты еще будут рассмотрены партией. Предполагается, что после этого бойца выдвинут в едином списке «Единой России», и 9 сентября он пройдет выборы в горсовет Красногорска.

47-летний Монсон завершил профессиональную карьеру в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Монсону вручили российский паспорт.
______________________________________________
ИНФА:

Глава Красногорска - Радий Хабиров, его помощник Ростик Мурзагулов

Монсон - нибельмеса по-русски, никуя не смыслит в росс-законодательстве, но будет принимать законы для красногорцев...



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 13.06.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, башкирская юрта – самая лучшая в мире. Даже лучше, родственной монгольской. Срочно нужно проложить ж/дорогу между Сибаем и Улан-батором, переименовав Сибай - на Салават-батор!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 13.06.2018, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 13.06.2018, 10:39 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5588 | Рейтинг: -164,5
То, что есть чем похвалиться, это неплохо. Но радоваться рано конечно. Сельское хозяйство развивать надо. Руда рано или поздно закончится, а вот пастбища есть и будут всегда.

****
не всегда еще один такой же ставленник и от пастбища зарастут бурьяном.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 13.06.2018, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 13.06.2018, 12:07 | Автор: Кухарка

....." Боец смешанных единоборств Джефф Монсон прошел праймериз партии «Единая Россия» и получил возможность баллотироваться в совет депутатов городского округа Красногорск в Московской области, сообщает «Интерфакс»..."
====================================================
Да уж , да ужж ! Видел я этого красавца в ролике смешанных единоборств ! Слушал речь .
Морду и мозги ему тогда отбили прилично !
Такой " интеллект и Ай КЬЮ" на лице написан , что я рад за
" Единую Россию " , видимо у
них ощущается острый недостаток рекламы !
Короче он , недалеко ушел по уму от наших Горилл !
Это называется УХУ ЕЛИ совсем !!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 13.06.2018, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Когда уголовникам уфагубОВЦАМ дадут реальные сроки?
Они так страну развалят



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 13.06.2018, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
16 | 13.06.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, башкирская юрта – самая лучшая в мире. Даже лучше, родственной монгольской. Срочно нужно проложить ж/дорогу между Сибаем и Улан-батором, переименовав Сибай - на Салават-батор!

****
уфaгyбOФЦЫ прикладывают к этому максиму усилий



Оценили
0

« Назад 1 2 3 Далее »










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com