Бесполезный форум: Очередная болтовня с участием бывшего уголовника Идельбаева

В какой-то момент показалось, что форум может пойти по классическому пути упоения успехами. К счастью, деловой тон все же возобладал, и участники перешли к реальным проблемам.Зауральский экономический форум, который раз в два года проводится в Сибае и Баймакском районе, завершился, оставив местным жителям новое асфальтное покрытие на центральных улицах и раздумья о ближайшем будущем. Если первое приятно радует, то второе несколько настораживает. Но давайте по порядку.Зарплата и малый бизнес растутПленарное заседание форума изобиловало оптимистичными цифрами.- Социальная сфера на подъёме. Заработная плата растёт. В прошлом году мы перешли рубеж средней заработной платы в 30 тысяч рублей. Сейчас уже вплотную подошли к 31 тысяче рублей. Понятно, что это ниже среднероссийских показателей. Но Россию в целом поднимают, конечно, нефте- и газодобывающие регионы. Хотя у нас тоже есть нефть, но она не играет такой глобальной роли, как, допустим, в сибирских или северных регионах. Но зарплата растёт. Строятся десятки социальных объектов, - отметил во вступительном слове глава республики Рустэм Хамитов.И добавил, что малый бизнес у нас потихонечку растет, и по индексу деловой активности мы первые в стране. А еще на десятом месте по количеству вновь открывающихся субъектов малого и среднего предпринимательства на тысячу жителей.Конечно, не обошел глава республики и тему туризма, отметив, что природа у нас настолько красивая, что сегодня, несмотря на холодную погоду, все наши дома отдыха и санатории на 100 процентов заняты.- Так что Башкортостан растёт, развивается, идёт вперёд. Настроение у всех хорошее. Безусловно, есть проблемы, над которыми надо работать, есть вопросы. За это нас критикуют, иногда и лупят. Ну и поделом, когда мы что-то недорабатываем. Но в целом, ещё раз повторю, движение вперёд есть – устойчивое, хорошее, правильное и серьёзное, - заключил глава республики.С красивых цифр начал свое выступление на круглом столе «Стратегические приоритеты инфраструктурного развития» и вице-премьер правительства РБ Илшат Тажитдинов.- Благодаря комплексной программе развития территории башкирского Зауралья удалось достичь значительных темпов роста экономики. Так, с начала реализации программы общий объём отгруженной продукции вырос в 1,5 раза, продукции сельского хозяйства – в 2,1 раза. Было создано 15,6 тысяч рабочих мест. Около 7,4 млрд рублей было направлено на содержание и модернизацию транспортной инфраструктуры. Это позволило построить и отремонтировать 565 км дорог и 19 мостовых переходов, - отметил Тажитдинов.Столь оптимистичные заявления спикеров вызвали ухмылку на лицах местных предпринимателей.- С рабочими местами в Зауралье очень сложно. Большинство населения пытаются устроиться на работу на предприятия УГМК-холдинга: в Башмедь, Сибайский ГОК или в Бурибаевский ГОК. Но они не резиновые, поэтому люди уезжают работать вахтой на север или в Москву. Часто с зарплатой там обманывают, оплачивая меньше обещанного или вовсе не платят. Если бы было создано 15 тысяч рабочих мест – это было бы очень заметно. Это как минимум семь крупных предприятий должно было появиться в регионе, я лично таких примеров не знаю, - поделился один из участников круглого стола.Без руды ни туды и не сюдыВ какой-то момент казалось, что форум может пойти по классическому пути упоения успехами. К счастью, деловой тон все же возобладал, и участники перешли к реальным проблемам – инвестициям, энергетике и логистике. Первым спустил участников круглого стола с небес на землю директор по горному производству ООО УГМК-холдинг Григорий Рудой. У холдинга четыре горнорудных предприятия в башкирском Зауралье. Все вместе они обеспечивают УГМК медью на 35 процентов, по цинку – на 50 процентов, но сырьевая база исчерпывается.- Можно сказать, что на имеющихся месторождениях мы сможем более менее стабильно работать еще 16 лет. Если к этому моменту сырьевую базу не увеличим, то можно ожидать падения по налогам, отчислениям, объемам переработки. Чтобы этого не случилось, нужно проводить геологоразведочные работы, но одни мы, без помощи федерального центра не справимся, - отметил Рудой.Директор Сибайского ГОК Яудат Биккинов добавил, что если бы было принято решение оставить предприятию налог на добычу полезных ископаемых, то денег хватило бы на разведку новых месторождений. Он попросил занести это предложение в протокол круглого стола. На что Илшат Тажитдинов заметил: «Мы вас услышали».Отметим, что решение оставлять налог на добычу полезных ископаемых холдингу может быть принято только на федерально уровне. Башкирские власти могут лишь лоббировать принятие такого решения. Нельзя забывать, что для Учалов и Сибая их комбинаты – это градообразующие предприятия, основные поставщики налогов в местные бюджеты.Вслед за рудными проблемами обсудили вопросы с нехваткой в Зауралье энергомощностей и хороших дорог. Как отметил заместитель министра промышленности и инновационной политики РБ Ильдар Шахмаев, сегодня региону необходим прирост мощностей на 586 МВт, а это целая подстанция. Вопрос обсуждается с 2013 года, но пока с мертвой точки не сдвинулся.Что касается транспортных проблем, то председатель госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов рассказал о том, что рассматривается возможность строительства железнодорожной магистрали «Урал Промышленный – Урал Полярный». В Башкирии новая железная дорога может пройти по территории Баймакского и Хайбуллинского районов и обеспечит связь месторождений цветных металлов с перерабатывающими предприятиями Сибая и поселка Бурибай. Если, конечно, проект состоится – пока это лишь планы властей и изыскания ученых уральского отделения РАН.Отметим, что в первый день работы форума прошло еще четыре круглых стола с обсуждением актуальных проблем региона. Все вопросы были занесены в резолюции и, хочется верить, найдут свое разрешение.Юрты, кумыс и туризмЗауральский экономический форум завершился сабантуем в Баймакском районе, рядом с турбазой «Графские озера». Здесь же состоялся круглый стол, посвященный туристско-рекреационному потенциалу региона. Если для большинства местных жителей все представленное на сабантуе было привычным, то для гостей из Москвы и других регионов – экзотикой. Это было видно по тем радостным возгласам, с которыми приезжие бросались фотографироваться, например, с бабушками в башкирских национальных костюмах или с луком со стрелами. С трепетом пробовали башкирскую национальную кухню, расспрашивая о составе бузы или как делается курут.- Вот такой событийный туризм может быть очень интересным для жителей других регионов. Башкирии есть что показать, если правильно продумать программу, выстроить логистику. Если мы у себя смогли организовать агротуристическую экопасеку, то башкирам сам Бог велел, - отметил директор аграрно-туристического предприятия «Пчелка» из Калуги Василий Макашин.Он поделился с участниками круглого стола своим опытом по агротуризму. У себя на пасеке предприниматель реализует четыре направления: 12 видов дегустаций мёда и мёдопродуктов, оздоровительная биорезонансная терапия (апидомики), психорелаксационное направление, (медовый сад, медовый пруд, муравьиная ферма, грибные и ягодные тропы здоровья, тактильный детский зоопарк – гости наблюдают за жизнью животных и насекомых), а также на экопасеке работает медовая баня с медовым массажем и мастер-классами от специалистов.Сабантуй посетил и глава Башкирии Рустэм Хамитов, правда, пробыл здесь недолго. Он почти не притронулся к блюдам, которые с ночи готовили для высоких гостей. Зато юрты с угощениями с удовольствием посещали другие именитые гости, например, депутат Госдумы Зариф Байгускаров, уполномоченный по правам предпринимателей в РБ Рафаиль Гибадуллин, а также гости из других регионов. Их угощали бишбармаком, казылыком, языком отварным, пловом, шашлыками и самой различной молочной продукцией. Специально к празднику испекли сотни пирогов и десятки килограмм чак-чака. Каждый зауральский район выставил свою юрту с угощениями, внутрь которых пускали только вип-персон. Простые жители довольствовались зрелищем – концертом местных звезд, скачками и обзором представленных на продажу изделий народного промысла.К счастью погода не подвела и обошлось без дождя. Уставшие, но довольные хозяева праздника подвели итоги: организация форума прошла на высоте, приезжим все понравилось. Для гостеприимных зауральцев это был главный итог.Андрей Назаров, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России и сопредседатель организации «Деловая Россия»:- Те проекты, которые уже осуществляются и рассматриваются, соглашения, которые подписываются, говорят о том, что инвестиционная привлекательность Зауралья существенно возросла, и сейчас имеются все предпосылки для того, чтобы Зауралье стало таким местом, куда с охотой и удовольствием будут идти инвесторы.Ильшат Фазрахманов, заместитель Премьер-министра Правительства – министр сельского хозяйства республики Башкортостан:- На форуме мы подписали соглашение о строительстве в Абзелиловском районе полностью роботизированной фермы. Это первый подобный проект в Башкортостане. Его стоимость превышает 400 миллионов рублей. Будет стопроцентно роботизированным. Это 12 роботов. То есть мы получаем животноводческую ферму без участия людей. Там будут работать только программисты, инженеры и так далее.Юрий Берг, губернатор Оренбургской области:- Посмотрите, как к форуму готовятся люди, территории. Это событие, которого ждут, которое оставляет яркий след в жизни Сибая. Это тоже важно. С Зауральем мы очень тесно взаимодействуем с точки зрения сельского хозяйства, горнорудного производства. Мы были, есть и будем экономически связаны.***30.03.2011Уфимский суд во вторник приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего заместителя начальника управления по делам печати, издательства и полиграфии при правительстве Башкирии Артура Идельбаева за избиение трех журналистов, сообщили в РИА Новости в пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ.В декабре 2009 года во время проведения Всероссийского фестиваля средств массовой информации в Уфе в милицию обратились с заявлением журналисты "Независимой уральской газеты" Наталья Афанасьева и Дамир Хузиев. По словам журналистов, их, а также еще одного сотрудника СМИ, не пустили на мероприятие, избили, ограбили и три часа удерживали в одном из помещений уфимского ипподрома "Акбузат", где проходил фестиваль. По версии следствия, в незаконном задержании, избиении и лишении свободы журналистов газеты участвовал заместитель главы республиканского управления печати Артур Идельбаев, а также два студента.В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). В отношении двух его сообщников - 19-летнего Рината Вагапова и 18-летнего Ильназа Мажитова - дело возбудили по пункту "ж" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух или более лиц).Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и с лишением права занимать должности в органах государственной власти на два года."Подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал только в части лишения свободы этих людей", - сообщила собеседница, отметив, что приговор пока не вступил в законную силу.Против Идельбаева ранее было возбуждено уголовное дело по статье 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и пункту "г" части 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), которые предусматривают до двух и до 12 лет лишения свободы соответственно. По версии следствия, Идельбаев, занимая должность на государственной гражданской службе Башкирии, вопреки установленному законом запрету, принимал участие в управлении коммерческой организацией через доверенных лиц, также он подозревается в получении более 300 тысяч рублей в качестве взяток.Чиновник находился под подпиской о невыезде, но в феврале 2011 года он был арестован судом за неявку на допросы к следователю.***09.09.2011Вчера в Октябрьском районном суде г. Уфы начато рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника Управления по делам печати, издательства и полиграфии при Правительстве Республики Башкортостан, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в крупном размере), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).В ходе следствия обвиняемый был арестован, в последующем избранная мера пресечения изменена на домашний арест с установлением ограничений в свободном передвижении, общении с лицами, допрошенными в качестве свидетелей по уголовному делу, за исключением близких родственников, получении и отправлении корреспонденции и ведении переговоров с использованием любых средств связи. При этом обвиняемому были разрешены поездки в поликлинику, к следователю, в суд.Однако, в связи с неоднократным нарушением подсудимым указанных ограничений, сегодня, Октябрьский районный суд г. Уфы по ходатайству государственного обвинителя изменил подсудимому меру пресечения, взяв его под стражу в зале судебного заседания.