Напомним, на данный момент около 600 пациентов не получают жизненно важные препараты. Однако, проблема шире, так как даже судебные решения Минздрав не исполняет.
- Те, кто допустил такую ситуацию, должны быть наказаны, - сказал Рустэм Хамитов. - Часть чиновников уже уволены, а часть ждут своего увольнения. Так работать нельзя: равнодушие, холодно-надменное отношение к своей работе. Эти люди не должны работать. И работать они не будут. В том числе директор структуры, которая работает при Минздраве, ответственный за такого рода прокол.
Однако фамилий уволенных чиновников Рустэм Закиевич пока не назвал. Еще стоит вопрос о том, будет ли отстранен от должности министр здравоохранения, которого Хамитов критиковал на совещании по лекарственному обеспечению:
– Он (Анвар Бакиров – прим. ред.) уверял меня, что каждый понедельник проводит совещание по нормализации ситуации с лекарственным обеспечением граждан. Но результатов я пока не вижу, – заявил тогда Рустэм Хамитов. - Терпеть дальше не буду. Я хочу понять, кто виноват, что мы делаем и какие меры будут приняты.
ПроУфу
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Хамитов объявил о кадровых перестановках в минздраве?
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