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Хамитов объявил о кадровых перестановках в минздраве?

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Глава республики напомнил медикам о том, что те, кто допускают нарушения, будут уволены. В частности, критика Хамитова касается проблемы лекарственного обеспечения орфанных больных.

Хамитов объявил о кадровых перестановках в минздраве?


Напомним, на данный момент около 600 пациентов не получают жизненно важные препараты. Однако, проблема шире, так как даже судебные решения Минздрав не исполняет.

- Те, кто допустил такую ситуацию, должны быть наказаны, - сказал Рустэм Хамитов. - Часть чиновников уже уволены, а часть ждут своего увольнения. Так работать нельзя: равнодушие, холодно-надменное отношение к своей работе. Эти люди не должны работать. И работать они не будут. В том числе директор структуры, которая работает при Минздраве, ответственный за такого рода прокол.

Однако фамилий уволенных чиновников Рустэм Закиевич пока не назвал. Еще стоит вопрос о том, будет ли отстранен от должности министр здравоохранения, которого Хамитов критиковал на совещании по лекарственному обеспечению:

– Он (Анвар Бакиров – прим. ред.) уверял меня, что каждый понедельник проводит совещание по нормализации ситуации с лекарственным обеспечением граждан. Но результатов я пока не вижу, – заявил тогда Рустэм Хамитов. - Терпеть дальше не буду. Я хочу понять, кто виноват, что мы делаем и какие меры будут приняты.

ПроУфу
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  • 1 | 16.06.2018, 09:03 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12579 | Рейтинг: -1555,4
Запретить умирать а тех то помер прикапывать в тихоря что бы не портили статистику своей смертью вот и все что смогут современные социальные паразиты дорвавшиеся до власти.



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  • 2 | 16.06.2018, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
на данный момент около 600 пациентов не получают жизненно важные препараты
=========================================
А десятки миллионов граждан РФ не употребляют в пищу жизненно важные продукты питания!

- Ты мясо ешь?
- НЕТ
- А ты рыбу ешь?
- Нет
- Ты вегетарианец?
- Я ПЕНСИОНЕР



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  • 3 | 16.06.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Аллаярщина во всем .Бакирова на Закирова поменяет,это все равно ,что хрен на хрен менять -только время терять .



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  • 4 | 16.06.2018, 10:03 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6685 | Рейтинг: +807,3
Рас Хамитов сказал ячто понизит смертность, так и будет понизит, на бумаге.
Удивляюсь этому типу, в поликлиниках очередь на запись за 20-30 дней, многие исследования платные, денег у населения (особенно пенсионеров) мизер, с какой совестью он рассуждает о повышении продолжительности жизни.
Продолжительность жизни не только лекарства, медобслуживание, еще и полноценное питание, но и жизнь без тяжелого труда-перегрузок и без стрессов, бесплатными спортивными сооружениями.
Вслед за повторением требований Путина жизнь не улучшится, продолжительность жизни не увеличится. Это кропотливая работа длиной не одного поколения. Указами это не решить.



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  • 5 | 16.06.2018, 10:22 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6685 | Рейтинг: +807,3
3 | 16.06.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Аллаярщина во всем .Бакирова на Закирова поменяет,это все равно ,что хрен на хрен менять -только время терять .
==========
Если крест с кулак повесишь, ума прибавится?
Башкирия маленький клочок во всей России, а тут лечатся святой водой да побрызгиваниями помазками.



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  • 6 | 16.06.2018, 11:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1811 | Комментарии: 59100 | Рейтинг: +12213,9
Он (Анвар Бакиров – прим. ред.) уверял меня, что каждый понедельник проводит совещание по нормализации ситуации с лекарственным обеспечением граждан. Но результатов я пока не вижу
_______________________________
ВОСЕМЬ месяцев я не получаю положенные мне бесплатно по ДОЛ лекарства - их просто НЕТ в аптеке. Они импортные и дорогие около 2 тыщ. И в прошлом году получала раз в 2-3 месяца, а с сентября 2017 - их нет и ВСЁ!
Неделю назад позвонила в аптеку - вместо назначенных врачом Симбикорта, Серетида или ФорадилКомби - появились отечественные аналоги - дженерики, по сути - плацебо! Их названия я слышу впервые и не запомнила даже, но прекрасно знаю, что врач-то мне их не прописывал!!! Более того - есть понимание, что эти дженерики просто будут медленно убивать меня, не оказывая должного эффекта в поддержании моих физических возможностей.

Пуйло - убивает!!!! И это понимает та же аптекарь... когда я возмутилась, она так и сказала - все верно, звоните в минздрав... она не стала говорить, что эти дженерики не хуже импортных лекарств.
ХУЖЕ!!!



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  • 7 | 16.06.2018, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Снова бла-бла-бла! Ничегоконкретного!



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  • 8 | 16.06.2018, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Нормальная средняя нагрузка на лечащего врача
( разных должностей или специальностей ) в ДЕНЬ должна быть ПО СЕГОДНЯШНИМ МЕРКАМ где то от 40 до 60 человек !
А у нас в РБ эта нагрузка подведена под 100 человек в день !
Какое лечение , о чем речь идет ?



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  • 9 | 16.06.2018, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Орфанные болезни должны обеспечиваться отдельной строкой.Таких больных нужно учитывать отдельным списком и определить нужное кол-во лекарств на 1 год .Также их стоимость на один год.Получится внушительная сумма.Ведь большинству нужны лекарства импортные , недавно разработанные с баснословными ценами .Таким больным можно поддерживать только жизнь и абсолютное большинсвто будут являться инвалидами до конца ,отведенного им Всевышним, срока.Скажу нелицеприятную и жестокую правду- такие больные никогда в большинстве не принесут пользы своим близким и родным , обществу.Но самое главное 6 так государство переводит стрелки на бакировых , на мелких исполнителей в масштабе государства .Прекрасно знает об этом и Хамитов. Но денег государством на лечение , на лекарства , на поездки за бугор для лечения выделяется мало , тут как бы вытянуть государственную медицину . Часть забот и матер. затруднений взяла на свое плечи мед . кооперативы.
Но есть больные , которые родились с врожденными пороками , аномалиями органа . Вот таким нужно помогать и до пределов возможностей.вплоть до отправки болных за бугор .Но многое умеем и мы сами.Вот с лейкозами начал лечить акад .Воробьв А.И., и его последователи.С онкологией 4 стадии- вряд ли смогут помочь, больше нужна соц помощь и помощь священника.,В онкологии , в лечении б-х с 4 стадией лучше средства направить ученым исследователям , Недавно заявили о подвижках и уфимские ученые- онкологи .
Критиковать Бакирова и набирать политочки Хамитову проще простого . Направить гнев населения на Бакирова и на этом закончить всю тему- проще простого.



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  • 10 | 16.06.2018, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Добавлю: тут средств на простую ,бесплатную медицину не хватает , нет бинтов , асмирина, противовирусных , антибиотиков , иммуномодуляторов при СПИДе , а замахнулись на прочие импортные лекарства!



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  • 11 | 16.06.2018, 13:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1811 | Комментарии: 59100 | Рейтинг: +12213,9
Ира Ремизова@d32r2zy019CBASz

Мужа вчера укусил клещ.Клеща вытащили и выбросили.У него спец.страховка в Ресо от укуса клеща.Думаете они там что-то делают? Сказали наблюдайте за температурой.Всё. Даже иммуноглобулина не делают.Теперь даже в Боткинской ничего не делают.Всё, что нужно знать о медицине в России
___________________________
Году в 80-81 меня на сплаве тоже клещ цепанул. Обнаружила его только дома(в походе-то не больно разденешься для осмотра, особенно в начале мая - холодно) уже величиной с горошину - насосавшегося. Вытащить толком не сумели - навыков еще не было... Жопу оторвали, а голова осталась... Рванула в травмпункт. Достали иголкой голову. Сделали иммуноглобулин.



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  • 12 | 16.06.2018, 14:29 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 638 | Рейтинг: +87,1
9 | 16.06.2018, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

С онкологией 4 стадии- вряд ли смогут помочь, больше нужна соц помощь и помощь священника.,
..................................

Тогда надо побольше готовить священников да мулл. Почти без затрат...шутка.
Но как же готовить врачей с опытом лечения таких больных если их не лечить?



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  • 13 | 16.06.2018, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я третий год живу благодаря лечению, которое прохожу в республиканском онкологическом диспансере. Мой диагноз - рак яичников 4 стадии. Я пришла в поликлинику совсем по другому поводу, меня обследовали, 2 раза провели МРТ, 2 раза КТ, несколько раз УЗИ. Потом направили к профессору Ящук и она мне поставила диагноз. А меня ведь ничего не беспокоило! Как недавно прочитала в интернете, это самый бессимптомный рак. Сделали две операции, удалили опухоль (профессор Пушкарев), сделали 18 "химий". 10 месяцев нахожусь в стадии устойчивой ремиссии, химию уже не делают. Но капают авастин. Это очень дорогой препарат. С марта этого года препарат перестал поступать в аптеку. Но в диспансере находят возможность не прерывать лечение и сами предоставляют препарат. Благодаря врачам я жива. Неделю назад женился сын. Ждем внука.
Я благодарю всех врачей и медицинских сестер за то, что они сумели сохранить мне жизнь, не оставили сына без матери.



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  • 14 | 16.06.2018, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Способность к мошенничеству Ирине, Уралу и Диму передалась по наследству от матери Римы Шафиковны. Она была директрисой школы в селе Бижбуляк и по подложным документам сумела получить звание заслуженного учителя Башкирии. Афера получила огласку муж Римы Анас Ахметов, как честный коммунист ушел в отставку с поста первого секретаря Бижбулякского райкома КПСС. Так что у Ахметовых в крови мошенничать.



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  • 15 | 16.06.2018, 14:58 | Автор: Кухарка
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13 | 16.06.2018, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован

Еще расскажи, что "нет" в респ.онкоцентре поборов....



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  • 16 | 16.06.2018, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Бакирова однажды убирали с должности 1 зама министра за эти же проступки. Льготники со второго полугодия 2017 года не могут получить лекарства: нет инсулина, противосудорожных и даже по 7 нозологиям не могут получить лекарства. Да можно найти стрелочника в лице директора Башфармации, уволив его проблема сама по себе не решится. А кстати Рахматуллина протащили на должность свои же из Правительства РБ. Его тоже второй раз убирать будут (он однажды был уволен с этой должности).



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  • 17 | 16.06.2018, 15:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Ответ "Эксперту". Я не заплатила никому ни копейки. И подарков не делала.



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  • 18 | 16.06.2018, 15:36 | Автор: Кухарка
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Те, кто должен принимать таблетки, вместо этого принимают законы.



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  • 19 | 16.06.2018, 15:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1811 | Комментарии: 59100 | Рейтинг: +12213,9
17 | 16.06.2018, 15:17 | Автор: Не зарегистрирован

ВРАНЬЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



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  • 20 | 16.06.2018, 17:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эксперту.
Когда я предложила врачу благодарность в конверте, он мне сказал: " любая сумма, которую вы мне предложите, очень ощутимая для вас потеря. Ведь вы пенсионерка. Оставьте себе и не переживайте. Поверьте, у нас много людей, готовых выложить сиюминутно любую сумму без проблем для своего кошелька."
Я подарила цветы



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