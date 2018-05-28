Хамитов объявил о кадровых перестановках в минздраве?

Глава республики напомнил медикам о том, что те, кто допускают нарушения, будут уволены. В частности, критика Хамитова касается проблемы лекарственного обеспечения орфанных больных.Напомним, на данный момент около 600 пациентов не получают жизненно важные препараты. Однако, проблема шире, так как даже судебные решения Минздрав не исполняет.- Те, кто допустил такую ситуацию, должны быть наказаны, - сказал Рустэм Хамитов. - Часть чиновников уже уволены, а часть ждут своего увольнения. Так работать нельзя: равнодушие, холодно-надменное отношение к своей работе. Эти люди не должны работать. И работать они не будут. В том числе директор структуры, которая работает при Минздраве, ответственный за такого рода прокол.Однако фамилий уволенных чиновников Рустэм Закиевич пока не назвал. Еще стоит вопрос о том, будет ли отстранен от должности министр здравоохранения, которого Хамитов критиковал на совещании по лекарственному обеспечению:– Он (Анвар Бакиров – прим. ред.) уверял меня, что каждый понедельник проводит совещание по нормализации ситуации с лекарственным обеспечением граждан. Но результатов я пока не вижу, – заявил тогда Рустэм Хамитов. - Терпеть дальше не буду. Я хочу понять, кто виноват, что мы делаем и какие меры будут приняты.