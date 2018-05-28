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Кого затронет повышение пенсионного возраста: Гарантий увеличения выплаты нет

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16 июня в Госдуму был внесен законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. В нём нет дополнительных гарантий увеличения пенсий в 2019 году на 1 тысячу рублей в среднем ежемесячно даже для неработающих пенсионеров. А из почти трех десятков категорий граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию, «под раздачу» попали лишь 5: учителя, врачи, творческие работники, представители малочисленных народов Севера и «северяне».

Кого затронет повышение пенсионного возраста: Гарантий увеличения выплаты нет


Хотя члены фракции «Единая Россия», которым, видимо, в одиночку и придётся за эту инициативу голосовать, вместо слов «законопроект о повышении пенсионного возраста» уже вовсю активно используют нейтрально окрашенные и не столь бесящие россиян слова «законопроект о пенсионной реформе», из содержания самого документа следует, что вся реформа сводится именно что к повышению пенсионного возраста. Никаких других сущностных изменений, которые позволили бы преодолеть уравниловку при назначении пенсий, окончательно решить проблему финансирования пенсий «досрочников» и другие проблемы, не предполагается.

Первое, что обращает на себя внимание при изучении пакета сопровождающих законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий» - это полное отсутствие расчётов предполагаемых последствий «реформы». Финансово-экономическое обоснование предельно кратко: одно предложение. «Выделение дополнительных финансовых ассигнований из федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда не потребуется».

Конечно, не потребуется! Ведь цель - как раз сэкономить средства из федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда, сократив число получателей пенсий! Но и с экономией непонятно: в пояснительной записке нет данных о том, какое количество людей лишится права на пенсию уже в 2019, например, году, и как это скажется на доходах и расходах Пенсионного фонда и федерального бюджета. В пояснительной записке приведены несколько общих аргументов в пользу повышения пенсионного возраста: соотношение между работниками и получателями к 2025 году будет 1,04, «к настоящему времени продолжительность жизни россиян значительно увеличилась», на рынке труда есть дефицит рабочей силы, и уже сейчас треть пенсионеров продолжают работать, а в «постиндустриальном обществе» в экономике преобладают служащие и работники сферы услуг, «что предполагает длительный период трудоспособности». И ещё: «за последние полтора-два десятилетия решение о повышении пенсионного возраста приняли большинство развитых стран и государств-бывших республик СССР». Сведений о продолжительности жизни в этих странах в сравнении с Россией нет.

16 июня на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений), куда входят представители правительства, профсоюзов и объединений работодателей, затею о повышении пенсионного возраста по предложенной схеме работодатели поддержали лишь при условии предоставления расчётов и статистики, которыми оперировало правительство при написании законопроекта. Профсоюзы, включая проправительственную ФНПР, были категорически против.

На этом заседании социальный вице-премьер Татьяна Голикова произнесла слова, которые, видимо, должны были сделать сторонниками повышения пенсионного возраста нынешних неработающих пенсионеров, которым и так ничего не грозит. "Сейчас в рамках проекта прогноза социально-экономического развития, который мы имеем, по состоянию на май, среднее ежемесячное увеличение пенсии ныне действующим пенсионерам оценено нами в 2019 году в 1 тыс. руб.», - заявила г-жа Голикова. Она говорила, конечно, о неработающих пенсионерах: работающим всё проиндексируют лишь после увольнения.

Обратите внимание на слова «в среднем», «в год» и «в рамках проекта прогноза, который мы сейчас имеем». И пока это лишь слова: гарантий непременного повышения пенсий именно что в среднем на 1 тысячу в месяц во внесенном законопроекте нет. Если они и появятся, то осенью, при обсуждении проекта бюджета. Внесенный же законопроект сохраняет неизменными нынешние правила ежегодной индексации пенсий: два раза, с 1 февраля - на уровень достигнутой в предыдущем году инфляции, и с 1 апреля - в связи с увеличением доходов Пенсионного фонда и перерасчетом стоимости одного балла. В 2018 году эти две индексации из-за убогой незначительности сумм совместили в одну и в преддверии выборов президента провели 1 января 2018 года…

Итак, темпом «на год за год» пенсионный возраст мужчин и женщин в России будет повышаться с 2019 года и выйдет на определенные правительством позиции (65 лет для мужчин и 63 года для женщин) к 2034 году. То есть в 2019 году на обычную, не льготную страховую пенсию по возрасту не выйдет никто (потому что тем, кто должен был получить это право, добавят год, и они смогут уйти на заслуженный отдых лишь в 2020-м).

«Аналогичная практика повышения пенсионного возраста встречается в ряде зарубежных стран (Бельгия, Израиль, Казахстан, Литва, Латвия, Греция)»,- говорится в пояснительной записке. Назвать этот вариант «мягким» язык не поворачивается.

Тем, кому совсем невмоготу, предлагается воспользоваться правом уйти с работы на два года раньше повышенного возраста, но не раньше, чем в 60 лет мужчинам и в 55 лет женщинам (важная оговорка!). Для этого надо «всего ничего»: страховой стаж в 45 лет и 40 лет соответственно. Реально этим «подарком» смогут воспользоваться лишь те, кому по новым правилам выходить на повышенную пенсию через несколько лет.

Одновременно повышается возраст, дающий право на социальную пенсию (она обычно ниже страховой) некоторым категориям россиян - изменения вносятся в закон «О государственном пенсионном обеспечении». Например, малочисленные народы Севера, смогут получать такую пенсию не в 55 лет и 50 лет для мужчин и женщин соответственно, а в 65 и 60. А любой россиянин и россиянка, не наработавшие по разным причинам на страховую пенсию, будут получать социальную не с 65 и 60 лет соответственно, как сейчас, а с 70 и 68 лет. Конечно, планка и тут будет подниматься не одномоментно, а «год за год».

В числе «неудачников» оказались и родители погибших космонавтов, и родители или супруга погибшего призывника-кормильца, дедушки и бабушки погибшего вследствие военной травмы призывника-кормильца, и родители погибших вследствие военной травмы и не вступившие в новый брак вдовы погибших призывников - все они тоже получат пенсию по потере кормильца позднее.

Затронет повышение пенсионного возраста и федеральных, региональных и муниципальных госслужащих (они при определенном стаже имеют ещё и право на пенсию за выслугу лет). С 2017 года чиновникам, остающимся на службе, страховая пенсия уже и так назначается позднее, чем обычным гражданам: планка поднимается на полгода каждый год, имея целью выход на те же самые 65 и 63 для мужчин и женщин. Но так как теперь нечиновники пойдут к заветной цели более широкими шагами, то с 2020 года ускоренными темпами начнут двигаться и чиновники.

Некоторые пенсии по случаю потери кормильца выплачиваются по закону «О страховой пенсии», и здесь тоже для некоторых получателей этого вида пособия наступит новая жизнь: родители или супруг, дедушка и бабушка умершего кормильца станут получать эту социальную выплату позднее.

А что же льготники, россияне, имеющие право на досрочную пенсию? Шахтеры, работники вредных производств, текстильщики, железнодорожники, геологи, лесозаготовители, докеры-механизаторы, летчики, диспетчеры и моряки, рыболовы, работники метрополитена и водители пассажирского транспорта, спасатели, сотрудники ФСИН, пожарники, многодетные матери, инвалиды 1 группы по зрению, лилипуты и карлики, оленеводы, инвалиды вследствие военных травм могут не беспокоиться. Про них в этом законопроекте ничего нет - значит, они пока будут выходить на пенсию по старым правилам, то есть в возрасте, ещё больше отличающемся от общего. Почему? Никаких объяснений на сей счет правительство не представило.

Как, впрочем, и объяснений того, почему в число «жертв» попали только педагоги, врачи, театральные деятели и т.н. «северяне»… Имеющим 25 лет педагогического стажа в 2019 году придется подождать год, чтобы получить право на досрочную пенсию, в 2020 году - два года, и так далее, пока период ожидания в 2026 году не достигнет 8 лет. С врачами схема выглядит так же. Творческим работникам в перспективе придется ждать льготы на 8 лет дольше.

Порядок рассмотрения этого законопроекта Совет Думы определит 18 июня.

МК
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  • 1 | 18.06.2018, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Я тут поковырялся в цифрах и вот что получилось:
Сегодня с работников удерживается налог на доход в размере 22% в Пенсионный фонд, платит его работодатель.
Т.е. Если работник получает 20000 руб. то ежемесячно в ПФ уходит 4400 руб.
- За год эта сумма составит 4400 х12=52800 руб.
- Если человек начал работать с 18 лет, то до 60 лет, его стаж составит 42 года.
- За 42 года( при прочих равных условиях) отчисления в пенсионный фонд составят 52800х42= 2 217 600 руб.!!!
По официальным данным средняя продолжительность жизни мужчин 66 лет, т е. после выхода на пенсию мужчина живет в среднем 6 лет.
- Теперь 2 217 600 руб. (сумма отчислений в ПФ за трудовую деятельность) разделим на 6 лет, получим 369600 руб. в год, и соответственно в месяц будет выходить 30800 руб. (369600:12=30800). Вот на такую сумму мог бы жить среднестатистический мужчина, если бы не платил отчисления ПФ! А ведь к этой сумме можно прибавить банковский процент по вкладам…
И еще:
Среди 100 женщин и 100 мужчин, которые дожили до 20 летнего возраста, до 55 лет не доживут около 10 женщин и 30 мужчин.
Если пенсионный возраст будет повышен всего, лишь на 5 лет, количество граждан, умерших до своего выхода на пенсию, увеличится вдвое, в этом случае до пенсионного возраста не доживут 20% женщин и 60% мужчин.
Думайте сами решайте сами платить или не платить в ПФ….



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  • 2 | 18.06.2018, 09:34 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1812 | Комментарии: 59154 | Рейтинг: +12219,8
Вячеслав Чернов

Бытует мнение, что в России государство платит гражданам пенсии.
Чудовищное заблуждение.
Пенсий в России нет.
Опять вам лень считать и все придется делать за вас.
Средняя зарплата в России – 36000. Средняя пенсия – 13000.
Предположим, человек работает с 21 года и его стаж при выходе на пенсию в 60 лет составил 39 лет. Исходим из того, что всю жизнь он стабильно получал среднюю зарплату 36 тыс.(Чернов имеет в виду - не важно какая сумма 36 сегодня или 25 10 лет назад, или 60 10-20 лет спустя - главное, что он получал СРЕДНЮЮ ЗП по стране. Цифры просто расчётные для примера - примечание моё - Кухарка).
За всю трудовую деятельность его отчисления в пенсионный фонд составят 468 месяцев умножить на 22% от зп (7920 руб) равно 3 706 560 рублей. Чтобы просто получить только свои деньги обратно, человеку после выхода на пенсию нужно прожить 23 года. Только на 84 году своей жизни он начнет получать деньги от государства.
Каждого, кто не дожил до 84 лет государство облапошило и ограбило.
С учетом средней продолжительности жизни 66 лет становится очевидно, что ни рубля государственных денег государство пенсионерам не платит. Только грабит.
После повышения пенсионного возраста до 65 лет, первый государственный рубль мужчина будет иметь шанс получить в 93 года.

Никаких пенсий государство людям в нашей стране не платит. Это просто математический факт.
Население грабят на какие-то немыслимые суммы, часть из которых идет на выплату настоящих пенсий, которые у нас получают исключительно силовики из-за низкого возрастного порога выхода на пенсию. Остальное разворовывается и бездарно транжирится.
Почему у силовиков хорошие зарплаты и большие пенсии, вы и так знаете – это нужно, чтобы держать баранов в стойле и исправно грабить их.

В свете вышесказанного, российский пенсионер, голосующий за Путина и «единую россию», в случае, если он не являлся силовиком или чиновником – это выживший из ума идиот и даже возраст не является в этом случае веской причиной, чтобы испытывать к такому человеку почтение и уважение.
Не нужно стесняться относиться к искренне голосующим за действующую власть гражданам как к слабоумным.
Это просто очевидный факт.
За исключением, само собой тех, кто использует выстроенную систему для воровства – эти, конечно, не слабоумные, а обыкновенные подонки.

Так что дискуссии о пенсиях в России – это пустопорожняя болтовня.
Имеет смысл лишь обсуждать степень нахальства и мразотности действующей власти и прикидывать пределы до которых российский народ готов терпеть издевательство и геноцид со стороны преступников.
Если этих пределов нет, то и сетовать на отдельные случаи грабежа смысла никакого нет.
__________________________________
Вячеслав Чернов - не учитывает банковские проценты, а это за 40 лет + еще те 20 лет, что человек будет "расходовать" накопленные им средства на пенс-счете в качестве своей средней пенсии - как минимум УДВАИВАЕТ накопления!!!!



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  • 3 | 18.06.2018, 09:39 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1812 | Комментарии: 59154 | Рейтинг: +12219,8
И еще - для сралинистов и совкодрочеров, уверяющих нас всех, что пенсии появились только при сралине - опровергаю их брехню:

О ПЕНСИЯХ В ЦАРСКОЙ РОССИИ...
("проклятый" царизм))
Чтобы получить пенсию в размере 100% своей зарплаты (тогда говорили «получить полный оклад») следовало проработать 35 лет.
Работники, прослужившие 25 и более лет, имели право на «половину оклада».
Напомним, что средняя по России месячная зарплата рабочих в начале 1917 года составляла 116 рублей (на оборонных заводах не менее 160-ти и до 400 рублей), а средний бюджет семьи из трех человек составлял 169 рублей.
Накануне Февральской революции ( в период Мировой войны!) пенсии были повышены: минимальные на 75%, максимальные на 25%. Там же («Архив истории труда в России», с. 135) указано, что семьям рабочих, призванных на военную службу, сохранялось содержание (в том числе пенсия кормильца семьи), в зависимости от семейного положения: семьям с детьми — 100% содержания, бездетным — от 75 до 50%.
Согласно пенсионному законодательству 1912 года, пенсионные льготы предоставлялись прежде всего тем, кто вынужден был досрочно уйти в отставку по состоянию здоровья. Право на максимальную пенсию они получали при выслуге 30 и более лет. Стаж от 20 до 30 лет обеспечивал 2/3 оклада, а от 10 до 20 лет — треть. Если болезнь не позволяла человеку не только работать, но даже ухаживать за собой, «полный оклад» полагался после 20 лет работы, 2/3 при выслуге не менее 10 лет, а треть — при наличии трудового стажа хотя бы пять лет.

Svetla Russa



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  • 4 | 18.06.2018, 09:42 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1812 | Комментарии: 59154 | Рейтинг: +12219,8
И вот вам доказательства того, что рабочие оборонных заводов(где зарплата была в 2-3 раза выше) выступали против большевиков:

Иже́вско-Во́ткинское восста́ние (в советской историографии также известно как Иже́вско-Во́ткинский антисове́тский мяте́ж) — вооружённое выступление под руководством организации «Союз фронтовиков» против большевиков и эсеров-максималистов в Прикамье (август — ноябрь 1918 года). Центрами восстания стали Ижевск и Воткинск, где были расположены крупные государственные оборонные заводы. В момент наивысшего подъёма восстание охватывало территорию с населением более 1 миллиона человек (большую часть современной Удмуртии), а численность повстанческой армии достигала 25 тыс. Отличительной чертой восстания было активное участие в нём части рабочих Ижевска и Воткинска, при нейтралитете большинства остальных рабочих. Началось под лозунгом «За Советы без большевиков».

Далее - в википедии



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  • 5 | 18.06.2018, 09:44 | Автор: Кухарка | На сайте
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А вот вам факты о том, как "нищенствовал" рабочий класс при царе-батюшке:

В те времена водка в Царской России продавалась только в специальных казенных винных лавках. Над входом в винный магазин, как и при входе в любое государственное учреждение, красовался государственный герб: двуглавый орёл. Государство сохраняло монополию на производство и продажу водки. Здесь без всякой очереди всегда продавалась водка двух сортов. Красноголовка (красная крышка), водка, звавшаяся в народе «казёнка». Цена за бутылку такой водки (0,61 литра) в начале 20 века была 40 копеек. И второй сорт водки – это «Белоголовка» (белая крышка), это водка двойной очистки. Бутылка такой водки в

Углич. Музей русской водки. Медаль для отучения от пьянства

дореволюционной России стоила 60 копеек. Продавались бутылки ёмкостью от четверти (1/4 ведра) в плетёных корзинках, что составляло 3 литра. И самые маленькие бутылочки с водкой были 1/10 часть от обычной бутылки, которые в народе ещё тогда прозвали «мерзавчик» 0,061 литра. За такую бутылочку надо было заплатить в казенном винном магазине всего 6 копеек. При этом разливное пиво дешёвых сортов «Светлое», «Венское», «Староградское», «Мюнхенское» в начале 20 века стоило от 6 до 10 копеек за 1 литр.в дешёвом трактире на окраине провинциального города, заплатив 5 копеек, можно было выпить полстопки, т.е. 50-60 грамм дешёвой и скорее всего, сильно разбавленной водки. На закусь по-быстрому предлагалась самая популярная закуска к водке во все времена – это, правильно, солёный огурец всего за 1 копейку. А наесться «до отвала» в этих дешевых трактирах можно было всего за 10 копеек. По поводу вокзалов и путешествий. Естественно, в те годы в основном путешествовали на железной дороге. Билет первого класса до Петербурга из Москвы стоил 16 рублей, а в сидящем вагоне можно было доехать и за 6 рублей 40 копеек. До Твери из Москвы первым классом можно было доехать за 7 рублей 25 копеек, а третьим - добраться за 3 рубля 10 копеек. В гостиницах для очень состоятельных господ в роскошных номерах со всеми удобствами, телефоном, рестораном и т.д. стоимость номера обходилась в день 5-8 рублей. Номер в гостинице без излишеств, но вполне приличный обходился 0,7- 2 рубля в сутки. Меблированные комнаты стоили 15-60 копеек в сутки. Вообще, в дореволюционной России в начале 20 века съёмное жильё в среднем стоило 20 копеек в месяц за квадратный метр. В центре Москвы шикарная многокомнатная квартира с обстановкой и ремонтом по последнему слову техники того времени обходилась в 100-150 рублей в месяц. А небольшая квартирка с безвкусной обстановкой на окраине 5-7 рублей. Обычная же стоимость съёмной квартиры для семьи со средним доходом, т.е. порядка 80 рублей, была примерно 15 рублей в месяц.

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  • 6 | 18.06.2018, 09:47 | Автор: Кухарка | На сайте
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Батон чёрного черствого хлеба весом в 400 грамм – 3 копейки,

Батон ржаного свежего хлеба весом в 400 грамм – 4 копейки,

Батон белого сдобного хлеба весом в 300 грамм – 7 копеек,

Картофель свежий урожай 1 килограмм - 15 копеек,

Картофель старый урожай 1 килограмм - 5 копеек,

Мука ржаная 1 килограмм - 6 копеек,

Мука овсяная 1 килограмм - 10 копеек,

Мука пшеничная высшего сорта 1 килограмм - 24 копейки,

Мука картофельная 1 килограмм - 30 копеек,

Макароны простые 1 килограмм - 20 копеек,

Вермишель из муки высшего сорта 1 килограмм - 32 копейки,

Сахарный песок второго сорта 1 килограмм – 25 копеек,

Кусковой сахар рафинад отборный 1 килограмм - 60 копеек,

Пряники тульские с вареньем 1 килограмм - 80 копеек,

Конфеты шоколадные 1 килограмм – 3 рубля,

Кофе в зернах 1 килограмм – 2 рубля,

Чай листовой 1 килограмм – 3 рубля,

Соль поваренная 1 килограмм - 3 копейки,

Молоко свежее 1 литр – 14 копеек,

Сливки жирные 1 литр – 60 копеек,

Сметана 1 литр – 80 копеек,

Творог 1 килограмм - 25 копеек,

Сыр «Российский» 1 килограмм - 70 копеек,

Сыр по иностранной технологии «Швейцарский» 1 килограмм - 1 рубль 40 копеек

Масло сливочное 1 килограмм – 1 рубль 20 копеек,

Масло подсолнечное 1 литр – 40 копеек,

Курица парная 1 килограмм – 80 копеек,

Яйцо отборное десяток- 25 копеек,

Мясо телятина парная вырезка 1 килограмм – 70 копеек,

Мясо говядина лопатка 1 килограмм – 45 копеек,

Мясо свинина шейка 1 килограмм – 30 копеек,

Рыба свежая окунь речной 1 килограмм – 28 копеек,

Рыба свежая судак речной 1 килограмм – 50 копеек,

Рыба свежая сом 1 килограмм – 20 копеек,

Рыба свежая лещ 1 килограмм – 24 копеек,

Рыба мороженая горбуша 1 килограмм – 60 копеек,

Рыба мороженая сёмга 1 килограмм – 80 копеек,

Рыба мороженая осетр 1 килограмм – 90 копеек,

Икра черная зернистая 1 килограмм – 3 рубля 20 копеек,

Икра черная паюсная 1 сорта 1 килограмм – 1 рубль 80 копеек,

Икра черная паюсная 2 сорта 1 килограмм – 1 рубль 20 копеек,

Икра черная паюсная 3 сорта 1 килограмм – 80 копеек,

Икра красная соленая 1 килограмм – 2 рубля 50 копеек,

Овощи капуста свежая 1 килограмм – 10 копеек,

Овощи капуста квашенная 1 килограмм – 20 копеек,

Овощи лук репчатый 1 килограмм – 5 копеек,

Овощи морковь 1 килограмм – 8 копеек,

Овощи помидоры отборные 1 килограмм – 45 копеек.
________________________________________
Напоминаю - средняя по России месячная зарплата рабочих в начале 1917 года составляла 116 рублей (на оборонных заводах не менее 160-ти и до 400 рублей), а средний бюджет семьи из трех человек составлял 169 рублей.

Мясо и рыба - почти даром! А икра - дешевле конфет!



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  • 7 | 18.06.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 18.06.2018, 09:39 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1812 | Комментарии: 59116 | Рейтинг: +12215,2

И еще - для сралинистов и совкодрочеров, уверяющих нас всех, что пенсии появились только при сралине - опровергаю их брехню: ...

==========

Речь не о пенсии, а о повышении пенсионного возраста, установленного при социализме.

Сценарий обкатан: монетизация льгот, проведённая правительством России в 2005 г. и повлекшая за собой массовые выступления протеста пенсионеров в стране, была победоносно завершена в кратчайшие сроки.



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  • 8 | 18.06.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 18.06.2018, 09:44 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1812 | Комментарии: 59116 | Рейтинг: +12215,2
А вот вам факты о том, как "нищенствовал" рабочий класс при царе-батюшке:
...

================

Чё эт тя несёт? И куды? Крестьяне составляли 80% населения. Рабочие - около 2%. Остальные хрустели французской булкой.



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  • 9 | 18.06.2018, 10:22 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1812 | Комментарии: 59154 | Рейтинг: +12219,8
И вот еще в дополнение к пенсиям в пиндостане:

Andreas Banderas@a_demchenko

Еще один способ жить на пенсии в США это обратный выкуп дома

Например я в 30 лет взял дом в ипотеку на 30 лет за 500 тыс$

В 60 лет дом стоит уже 1 млн$, у меня его выкупает банк и платит мне 5 тыс$ каждый месяц

Таким образом мой дом, это мои пенсионные накопления
_____________________________________
То есть на протяжении 20 лет банк будет выкупать дом у пенсионера(как правило дети с родителями не живут, и ипотечат свои собственные дома, не рассчитывая на родительские)... за это время пенсионер накопит не малую сумму, с учетом того, что пенсия + выкуп банком дома не будет им расходоваться полностью, и на накопленные средства + пенсия переедет жить в дом престарелых(а они у них не чета нашим!!! сами погуглите условия проживания в таких домах в пиндоссии) на полный пенсион с медобслуживанием, физ-терапией и развлечениями.



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  • 10 | 18.06.2018, 10:35 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1812 | Комментарии: 59154 | Рейтинг: +12219,8
Восьмой! Без брехни не можешь?

Рабочий класс к моменту революции 1917 г. общая численность рабочего класса в России оценивалась в 15 млн. человек - примерно 10% всего населения.



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  • 11 | 18.06.2018, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
10 | 18.06.2018, 10:35 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1812 | Комментарии: 59119 | Рейтинг: +12215,2
Восьмой! Без брехни не можешь?

Рабочий класс к моменту революции 1917 г. общая численность рабочего класса в России оценивалась в 15 млн. человек - примерно 10% всего населения.

---------------

Дык, ты не за царя ли батюшку агитируешь? Может, ты, святая мать, партейная? Монархистка?



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  • 12 | 18.06.2018, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Я тут поковырялся в цифрах и вот что получилось:
Сегодня с работников удерживается налог на доход в размере 22% в Пенсионный фонд, платит его работодатель.
----------------------------------
Ты не учел огромное количество бездельников, которые не работали, но пенсию получают. Не учел толпу шабашников, которые называют себя фрилансерами, но далеко не все отчисляют в пенсионный фонд, не учел серые зарплаты. Им всем пенсию тоже платят за твой счет.



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  • 13 | 18.06.2018, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 18.06.2018, 10:35 | Автор: Кухарка
Публикации: 1812 | Комментарии: 59119 | Рейтинг: +12215,2

Восьмой! Без брехни не можешь?
---------------------------------
Кто бы говорил о брехне, только не ты. Или ты думаешь у нас интернета нет? Мы не знаем как в америках получают пенсию и сколько? Что ты на физдишь.



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  • 14 | 18.06.2018, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 18.06.2018, 09:39 | Автор: Кухарка

............" И еще - для сралинистов и совкодрочеров, уверяющих нас всех, что пенсии появились только при сралине - опровергаю их брехню:

О ПЕНСИЯХ В ЦАРСКОЙ РОССИИ...
("проклятый" царизм))
Чтобы получить пенсию в размере 100% своей зарплаты (тогда говорили «получить полный оклад») следовало проработать 35 лет.
Работники, прослужившие 25 и более лет, имели право на «половину оклада».........."
==================================================
Не путай кислое с пресным !
Не уводи людей с СЕГОДНЯШНИХ ПРОБЛЕМ на даавно прожитое Можно подумать , что делаете это Сознательно !
Специально уводя от конкретной темы : О человеко - ненавистической ( ФАШИСТКОЙ ) выходке ворья сегодняшней власти !



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  • 15 | 18.06.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Власть ВОРЬЯ считает , что их приказы и законы для российских БАРАНОВ , это ИХ особая миссия !
Удел российских БАРАНОВ , заключается в том , чтобы быть готовыми в любое время быть остриженными до гола !
Лишь смерть может спасти от этих Фашистов !



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  • 16 | 18.06.2018, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Впрочем, личные расходы - далеко не самые интересные статьи пенсионного бюджета. Гораздо любопытнее, как фонд распоряжался теми самыми "свободными средствами".

Надо сказать, что эти средства не давали покоя еще прежнему руководству ПФ. В 1992-1995 годах верхушка региональных отделений активно открывала на эти деньги собственные банки. Все они рано или поздно "полопались". Деньги не могут вернуть до сих пор.



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  • 17 | 18.06.2018, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
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в 1995 году управляющий Л.Чумаков (он и теперь служит там управляющим) передал 382,6 млн. рублей в резервный фонд Республиканского социального коммерческого банка. В 1997-1998 годах эти деньги были выведены в коммерческие банки - АМБ "Русский национальный банк" и АКБ "Юнибест". Больше их никто не видел.



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  • 18 | 18.06.2018, 11:16 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1089 | Рейтинг: +321,3
Запомни ватник, заруби на носу слова тупина. К уй сия пенсия. Горбаться пока не сдохнешь, а деньги оставь ворам.



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  • 19 | 18.06.2018, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Ты не учел огромное количество бездельников, которые не работали, но пенсию получают. Не учел толпу шабашников, которые называют себя фрилансерами, но далеко не все отчисляют в пенсионный фонд, не учел серые зарплаты. Им всем пенсию тоже платят за твой счет.
-----------------------------------
А еще деньги направляются на финансирование государственных пенсий; выплату пособий по уходу за ребенком; оказание органами социальной защиты населения материальной помощи престарелым и нетрудоспособным гражданам; финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности ПФР и его подразделений.

С каждым годом в России становится все больше пенсионеров и все меньше работающего населения, за счет взносов которого и формируется ПФР. Обиды пенсионеров на государство в лице Пенсионного фонда не всегда оправданы. Они действительно честно отчисляли положенные взносы в ПФР. Но если 10 лет назад на одного работающего приходилось 1,8 пенсионера, то сейчас - 3,7.



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  • 20 | 18.06.2018, 11:58 | Автор: ufimsky-obuvatel
    Публикации: 0 | Комментарии: 5839 | Рейтинг: +1031,8
12 | 18.06.2018, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
.....................
Ты не учел огромное количество бездельников, которые не работали, но пенсию получают. Не учел толпу шабашников, которые называют себя фрилансерами, но далеко не все отчисляют в пенсионный фонд, не учел серые зарплаты. Им всем пенсию тоже платят за твой счет.
--------------------------------------
Ап чём и разговор!!! Вместо того чтобы навести порядок в государстве, нынешняя власть будет больше стричь тех баранов, которые пасутся на виду, а тех, что прячутся по кустам искать не будет.
И это только малая часть источников финансирования.
Наше государство дурно управляется, отсюда и проблемы.



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