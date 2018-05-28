Кого затронет повышение пенсионного возраста: Гарантий увеличения выплаты нет

16 июня в Госдуму был внесен законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. В нём нет дополнительных гарантий увеличения пенсий в 2019 году на 1 тысячу рублей в среднем ежемесячно даже для неработающих пенсионеров. А из почти трех десятков категорий граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию, «под раздачу» попали лишь 5: учителя, врачи, творческие работники, представители малочисленных народов Севера и «северяне».Хотя члены фракции «Единая Россия», которым, видимо, в одиночку и придётся за эту инициативу голосовать, вместо слов «законопроект о повышении пенсионного возраста» уже вовсю активно используют нейтрально окрашенные и не столь бесящие россиян слова «законопроект о пенсионной реформе», из содержания самого документа следует, что вся реформа сводится именно что к повышению пенсионного возраста. Никаких других сущностных изменений, которые позволили бы преодолеть уравниловку при назначении пенсий, окончательно решить проблему финансирования пенсий «досрочников» и другие проблемы, не предполагается.Первое, что обращает на себя внимание при изучении пакета сопровождающих законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий» - это полное отсутствие расчётов предполагаемых последствий «реформы». Финансово-экономическое обоснование предельно кратко: одно предложение. «Выделение дополнительных финансовых ассигнований из федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда не потребуется».Конечно, не потребуется! Ведь цель - как раз сэкономить средства из федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда, сократив число получателей пенсий! Но и с экономией непонятно: в пояснительной записке нет данных о том, какое количество людей лишится права на пенсию уже в 2019, например, году, и как это скажется на доходах и расходах Пенсионного фонда и федерального бюджета. В пояснительной записке приведены несколько общих аргументов в пользу повышения пенсионного возраста: соотношение между работниками и получателями к 2025 году будет 1,04, «к настоящему времени продолжительность жизни россиян значительно увеличилась», на рынке труда есть дефицит рабочей силы, и уже сейчас треть пенсионеров продолжают работать, а в «постиндустриальном обществе» в экономике преобладают служащие и работники сферы услуг, «что предполагает длительный период трудоспособности». И ещё: «за последние полтора-два десятилетия решение о повышении пенсионного возраста приняли большинство развитых стран и государств-бывших республик СССР». Сведений о продолжительности жизни в этих странах в сравнении с Россией нет.16 июня на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений), куда входят представители правительства, профсоюзов и объединений работодателей, затею о повышении пенсионного возраста по предложенной схеме работодатели поддержали лишь при условии предоставления расчётов и статистики, которыми оперировало правительство при написании законопроекта. Профсоюзы, включая проправительственную ФНПР, были категорически против.На этом заседании социальный вице-премьер Татьяна Голикова произнесла слова, которые, видимо, должны были сделать сторонниками повышения пенсионного возраста нынешних неработающих пенсионеров, которым и так ничего не грозит. "Сейчас в рамках проекта прогноза социально-экономического развития, который мы имеем, по состоянию на май, среднее ежемесячное увеличение пенсии ныне действующим пенсионерам оценено нами в 2019 году в 1 тыс. руб.», - заявила г-жа Голикова. Она говорила, конечно, о неработающих пенсионерах: работающим всё проиндексируют лишь после увольнения.Обратите внимание на слова «в среднем», «в год» и «в рамках проекта прогноза, который мы сейчас имеем». И пока это лишь слова: гарантий непременного повышения пенсий именно что в среднем на 1 тысячу в месяц во внесенном законопроекте нет. Если они и появятся, то осенью, при обсуждении проекта бюджета. Внесенный же законопроект сохраняет неизменными нынешние правила ежегодной индексации пенсий: два раза, с 1 февраля - на уровень достигнутой в предыдущем году инфляции, и с 1 апреля - в связи с увеличением доходов Пенсионного фонда и перерасчетом стоимости одного балла. В 2018 году эти две индексации из-за убогой незначительности сумм совместили в одну и в преддверии выборов президента провели 1 января 2018 года…Итак, темпом «на год за год» пенсионный возраст мужчин и женщин в России будет повышаться с 2019 года и выйдет на определенные правительством позиции (65 лет для мужчин и 63 года для женщин) к 2034 году. То есть в 2019 году на обычную, не льготную страховую пенсию по возрасту не выйдет никто (потому что тем, кто должен был получить это право, добавят год, и они смогут уйти на заслуженный отдых лишь в 2020-м).«Аналогичная практика повышения пенсионного возраста встречается в ряде зарубежных стран (Бельгия, Израиль, Казахстан, Литва, Латвия, Греция)»,- говорится в пояснительной записке. Назвать этот вариант «мягким» язык не поворачивается.Тем, кому совсем невмоготу, предлагается воспользоваться правом уйти с работы на два года раньше повышенного возраста, но не раньше, чем в 60 лет мужчинам и в 55 лет женщинам (важная оговорка!). Для этого надо «всего ничего»: страховой стаж в 45 лет и 40 лет соответственно. Реально этим «подарком» смогут воспользоваться лишь те, кому по новым правилам выходить на повышенную пенсию через несколько лет.Одновременно повышается возраст, дающий право на социальную пенсию (она обычно ниже страховой) некоторым категориям россиян - изменения вносятся в закон «О государственном пенсионном обеспечении». Например, малочисленные народы Севера, смогут получать такую пенсию не в 55 лет и 50 лет для мужчин и женщин соответственно, а в 65 и 60. А любой россиянин и россиянка, не наработавшие по разным причинам на страховую пенсию, будут получать социальную не с 65 и 60 лет соответственно, как сейчас, а с 70 и 68 лет. Конечно, планка и тут будет подниматься не одномоментно, а «год за год».В числе «неудачников» оказались и родители погибших космонавтов, и родители или супруга погибшего призывника-кормильца, дедушки и бабушки погибшего вследствие военной травмы призывника-кормильца, и родители погибших вследствие военной травмы и не вступившие в новый брак вдовы погибших призывников - все они тоже получат пенсию по потере кормильца позднее.Затронет повышение пенсионного возраста и федеральных, региональных и муниципальных госслужащих (они при определенном стаже имеют ещё и право на пенсию за выслугу лет). С 2017 года чиновникам, остающимся на службе, страховая пенсия уже и так назначается позднее, чем обычным гражданам: планка поднимается на полгода каждый год, имея целью выход на те же самые 65 и 63 для мужчин и женщин. Но так как теперь нечиновники пойдут к заветной цели более широкими шагами, то с 2020 года ускоренными темпами начнут двигаться и чиновники.Некоторые пенсии по случаю потери кормильца выплачиваются по закону «О страховой пенсии», и здесь тоже для некоторых получателей этого вида пособия наступит новая жизнь: родители или супруг, дедушка и бабушка умершего кормильца станут получать эту социальную выплату позднее.А что же льготники, россияне, имеющие право на досрочную пенсию? Шахтеры, работники вредных производств, текстильщики, железнодорожники, геологи, лесозаготовители, докеры-механизаторы, летчики, диспетчеры и моряки, рыболовы, работники метрополитена и водители пассажирского транспорта, спасатели, сотрудники ФСИН, пожарники, многодетные матери, инвалиды 1 группы по зрению, лилипуты и карлики, оленеводы, инвалиды вследствие военных травм могут не беспокоиться. Про них в этом законопроекте ничего нет - значит, они пока будут выходить на пенсию по старым правилам, то есть в возрасте, ещё больше отличающемся от общего. Почему? Никаких объяснений на сей счет правительство не представило.Как, впрочем, и объяснений того, почему в число «жертв» попали только педагоги, врачи, театральные деятели и т.н. «северяне»… Имеющим 25 лет педагогического стажа в 2019 году придется подождать год, чтобы получить право на досрочную пенсию, в 2020 году - два года, и так далее, пока период ожидания в 2026 году не достигнет 8 лет. С врачами схема выглядит так же. Творческим работникам в перспективе придется ждать льготы на 8 лет дольше.Порядок рассмотрения этого законопроекта Совет Думы определит 18 июня.