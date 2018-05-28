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Роскомнадзор высказался по поводу скандального выступления комика Руслана Белого в Уфе

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Ответ от ведомства получили представители общественной организации «Башкорт». Орган госнадзора посчитал, что комик Руслан Белый не нарушил закон, назвав национального героя башкирского народа Салавата Юлаева «бандитом».

Роскомнадзор высказался по поводу скандального выступления комика Руслана Белого в Уфе


— Нарушений требований ст. 4 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 года «О средствах массовой информации» и Федерального закона «О противодействии» не установлено, — говорится в ответе Роскомнадзора.

При этом в ведомстве подчеркнули, что программа, в которой выступил Руслан Белый, является юмористической, и в ней предполагается использование гротеска и преувеличения, в том числе в лексике и в поведении ее участников.

Напомним, 15 апреля в очередном выпуске шоу «Комик в городе», посвященном Уфе, юморист Руслан Белый назвал национального башкирского героя Салавата Юлаева бандитом. Кроме этого, он пошутил над нацией и ее алфавитом.

После выхода передачи соцсети буквально взорвались от негодования. Активисты придумали специальный хэштег #салаватнебандит и требовали извинений от Белого. К акции присоединились стронгмен Эльбрус Нигматуллин, боксер Хабир Сулейманов и другие известные люди республики.

Спортсмен Хабир Сулейманов написал обращение в МВД республики с просьбой разобраться в ситуации. Известный спортсмен считает, что Руслан Белый должен ответить за нарушение статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В ответ на его обращение заявили, что слова юмориста пройдут лингвистическую экспертизу.

ПроУфу
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  • Участник
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  • 1 | 19.06.2018, 09:30 | Автор: УФИmez
    Публикации: 0 | Комментарии: 883 | Рейтинг: +116,9
А сколько шума то было...Ну и постановили-БАНДИТ он и УБИЙЦА!



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  • Гость
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  • 2 | 19.06.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Они пусть выскажутся против ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ.А то один идиот тут кривлялся ,хотя называл вещи своими именами,куча других искривлялись от выброса желчи ...



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  • Эксперт
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  • 3 | 19.06.2018, 09:45 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34657 | Рейтинг: +5810,6
....... не нарушил закон, назвав национального героя башкирского народа Салавата Юлаева «бандитом».

================Теперь остаётся добавить надпись= герой-бандит!



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  • Гость
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  • 4 | 19.06.2018, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хватит жевать эту тему. Необходимо единение. Кац+Кухарка=любовь.



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  • Участник
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  • 5 | 19.06.2018, 12:00 | Автор: VIVAT | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 653 | Рейтинг: +88,5
Когда затеяли тяжбу наверняка думали про варианты:
-признают нарушением законодательства;
-не признают нарушением законодательства.
Вот разобрались с комиком, госнадзор не нашел нарушений, каковы будут дальнейшие действия "Башкорт"-овцев?



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  • 6 | 19.06.2018, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 19.06.2018, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хватит жевать эту тему. Необходимо единение. Кац+Кухарка=любовь.

****
Никакой жвачки! Кухарха + юнг/УФИmez = либеpастная поpнуxa



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  • # 7 | 19.06.2018, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 8 | 19.06.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одно не удачное выступление и вся жизнь по страхом темных подворотней и углов



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  • 9 | 19.06.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одно не удачное выступление и вся жизнь на измене



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  • 10 | 19.06.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 19.06.2018, 12:00 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 650 | Рейтинг: +88,4

****
под статью как уфагубОВЦЫ попадёшь ведь.
Здесь у лингвистов сомнений уже не будет как с Русланом



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  • 11 | 19.06.2018, 12:30 | Автор: VIVAT | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 653 | Рейтинг: +88,5
10 | 19.06.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 19.06.2018, 12:00 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 650 | Рейтинг: +88,4

****
под статью как уфагубОВЦЫ попадёшь ведь.
Здесь у лингвистов сомнений уже не будет как с Русланом
...................................
По делу Роскомнадзор свою версию выдал. А ты че хотел сказать?



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