Роскомнадзор высказался по поводу скандального выступления комика Руслана Белого в Уфе

Ответ от ведомства получили представители общественной организации «Башкорт». Орган госнадзора посчитал, что комик Руслан Белый не нарушил закон, назвав национального героя башкирского народа Салавата Юлаева «бандитом».— Нарушений требований ст. 4 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 года «О средствах массовой информации» и Федерального закона «О противодействии» не установлено, — говорится в ответе Роскомнадзора.При этом в ведомстве подчеркнули, что программа, в которой выступил Руслан Белый, является юмористической, и в ней предполагается использование гротеска и преувеличения, в том числе в лексике и в поведении ее участников.Напомним, 15 апреля в очередном выпуске шоу «Комик в городе», посвященном Уфе, юморист Руслан Белый назвал национального башкирского героя Салавата Юлаева бандитом. Кроме этого, он пошутил над нацией и ее алфавитом.После выхода передачи соцсети буквально взорвались от негодования. Активисты придумали специальный хэштег #салаватнебандит и требовали извинений от Белого. К акции присоединились стронгмен Эльбрус Нигматуллин, боксер Хабир Сулейманов и другие известные люди республики.Спортсмен Хабир Сулейманов написал обращение в МВД республики с просьбой разобраться в ситуации. Известный спортсмен считает, что Руслан Белый должен ответить за нарушение статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В ответ на его обращение заявили, что слова юмориста пройдут лингвистическую экспертизу.