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Очередная салаватовская гулянка за наш с вами счет

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В Москве, в конференц-зале Полномочного представительства Республики Башкортостан при Президенте РФ, прошел вечер, посвященный дню рождения национального героя Башкортостана, поэта и полководца Салавата Юлаева. «Гвоздем» программы стали выступления активистов Башкирского национально-культурного центра «Ак тирма», действующего при представительстве республики.

Очередная салаватовская гулянка за наш с вами счет


Праздник открыл показ фильма «Оран» о Салавате Юлаеве, после которого собравшиеся увидели яркие музыкальные номера вокальной группы фольклорного коллектива «Ак тирма», познакомились с небольшим историческим очерком о жизненном пути Салавата Юлаева, услышали его пламенные стихи в исполнении артистов центра, выступления собравшихся об истории башкирского народа.

С большим интересом участники вечера восприняли выступление художественного руководителя Башкирского национально-культурного центра «Ак тирма» Гульсины Батыршиной, рассказавшей о творческой деятельности, о недавней поездке коллектива «Ак тирма» в Турцию на международный фестиваль тюркских народов «Навруз», о прошедших в Стамбуле съемках клипа на песню «Әреүәхтар һамағы». Сегодня его можно видеть в социальных сетях, он пользуется большой популярностью.

Кроме того, на вечере состоялась презентация еще двух новых клипов коллектива — «Баҫа-баҫа» и «Курайсы егеткә». Завершился вечер импровизированным флешмобом — пляской под задорную башкирскую песню «Ай, һай, Салауат!».

Башинформ
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  • Гость
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  • 1 | 20.06.2018, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
прошел вечер, посвященный дню рождения национального героя Башкортостана, поэта и полководца Салавата Юлаева.
========================================
Какой он нахрен поэт?! Всю его "поэзию" можно охарактеризовать двумя словами : Что вижу, то и пою!
Какой он нахрен полководец?! Он руководитель банды, мародеров, убийц и насильников!
Какой он нахрен герой?! Много ли "геройства "надо чтобы нападать на беззащитные Русские деревни, грабить, убивать, заживо сжигать их жителей?!



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  • 2 | 20.06.2018, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодцы!!!А кто против,тех за борт!Салават Юлаев является национальным героем башкирского народа.И не все народы могут похвастатьcя наличием таких знаменитостей,и им остается только дерьмом кидаться в сторону нашего батыра. Приморский.



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  • Эксперт
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  • 3 | 20.06.2018, 09:35 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34663 | Рейтинг: +5811,1
===========Как же так.? Эксперты признали, что словосочетание "салават-бандит" является допустимым сравнением.

============Видимо, поплясать, погулять и выпить на халяву можно и в честь бандита?



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  • Эксперт
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  • 4 | 20.06.2018, 09:38 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34663 | Рейтинг: +5811,1
1 | 20.06.2018, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодцы!!!А кто против,тех за борт!Салават Юлаев является национальным героем башкирского народа.И не все народы могут похвастатьcя наличием таких знаменитостей,

====================Тогда надо обратиться в правоохранительные органы, чтобы признали вырывание ноздрей и клеймение на лбу словом "вор" незаконными. А потомки получили бы компенсацию за моральный ущерб!



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  • 5 | 20.06.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 20.06.2018, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Молодцы!!!
И не все народы могут похвастатьcя наличием таких знаменитостей ...

-----------------------------
"
- Да рожи-то у нас у всех хороши!..

"



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  • 6 | 20.06.2018, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг,ты идиот.Вот ты сейчас против нынешней власти,но твоя врожденная...холпская...трусливая душонка не позволяет тебе идтт в открытое противостояние.А Салават отважился на такой шаг.Поэтому ты и бесишь.ся...поэтому он не по нраву тебе,трусливой крысе.Салават -герой своег народа.А ты обыкновенное ЧМО, Приморский.



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  • 7 | 20.06.2018, 09:49 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1815 | Комментарии: 59183 | Рейтинг: +12223
И не все народы могут похвастатьcя наличием таких знаменитостей
_____________________________
Ты прав! Еще ТОЛЬКО чеченцы:

СЮка=Басаев.



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  • 8 | 20.06.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вот и подлверждение .Обращайся в правоохрани тельные органы чмо.Подтверди ,что ты стукач и сексот.Хотя всем. Уже известно,что ты
Куха,натали ,и некоторые другие,играете роль Гапончиков.



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  • 9 | 20.06.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 20.06.2018, 09:49 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1815 | Комментарии: 59162 | Рейтинг: +12222,3

И не все народы могут похвастатьcя наличием таких знаменитостей
_____________________________
Ты прав! Еще ТОЛЬКО чеченцы:

СЮка=Басаев.
__________________
у хохлов Бандера ратовал ровно за то, что и у Башкир Валиди. если копнуть , то думаю найдутся такие товарищи и у Прибалтов и у Молдован
турк



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  • # 10 | 20.06.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 11 | 20.06.2018, 10:00 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1815 | Комментарии: 59183 | Рейтинг: +12223
Елена Рыковцева
22 ч ·
Вот это шок. Реальное потрясение. Чуть больше недели назад мы отмечали день рождения друга в уютном подмосковном кафе. В минувшую пятницу оно сгорело дотла. Хозяйка заведения, перечисляя в своем посте тех, кто помогал, написала такую странную фразу: Андрей и Валерия с первой минуты спасали имущество, контролировали пожарных. И я сначала не поняла, что означает это «контролировали пожарных». А потом хозяйка написала более подробный комментарий. И наверное вам всем сейчас поплохеет, не только мне. Цитирую дословно: «Про пожарных - это шокировало пожалуй больше чем сам пожар. Учитывая что мы все были на месте, собрались толпы людей - они нас просто отрезали от входа и вынесли со склада (который кстати вообще не пострадал) алкоголь в промышленных масштабах! И надо отметить они в нем разбираются. Забрали коньяки х.о, виски 18 летние, самые дорогие вина. И деньги забрали, что находили. Кассу не разбили, она ж большая тяжелая, Полинка кричала: вытащите, ну они и вытащили. Закрытую без ключа. Ключ типа потерялся. А вот когда мы ее открыли спустя 2 дня - она оказалась пустой. Искали они тщательно в железных шкафах для одежды персонала обчистили все сумки и карманы! Даже стареньким планшетом поварихи с разбитым стеклом не побрезговали. Пожар переживем, а человеческую подлость пережить трудно очень».
«Контролировали пожарных». Это видимо то, что опытные люди пытаются делать сразу. Но вот контролировали-контролировали, да недоконтролировали. В России две беды. Пожар и пожарные. Вторая приходит сразу за первой.



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  • 12 | 20.06.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Куха,про пожарных наверное пишут правду.Но если против них встанет башкир,то ты,как наследница крепостных,скажешь,что он бандит... Приморский.



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  • 13 | 20.06.2018, 10:08 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1815 | Комментарии: 59183 | Рейтинг: +12223
турк
________________
Те, кто участвовал в РЕЗНЕ мирных граждан - не могут быть героями. Потому-то Бандера и неоднозначная личность... для поляков он - преступник!

Для справки - и Тевкелева не считаю героем. Но - никто его и не героизирует. Узнала о нем только здесь - на УЖике... Жаль, что в Челябе ему стоит памятник и как-то еще увековечено его имя. Правда, он является основателем города... этот факт трудно замолчать, но мэрзким в Уфе - легко такое удается, даже БЕЗ какого либо компромата на Нагого....



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  • 14 | 20.06.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 20.06.2018, 10:00 | Автор: Кухарка
Публикации: 1815 | Комментарии: 59164 | Рейтинг: +12222,4
Елена Рыковцева
...

В России две беды. Пожар и пожарные.

=================
...

Много столпилось
Людей на панели.
Люди в тревоге
Под крышу смотрели:
Там из окошка
Сквозь огненный дым
Руки
Ребенок
Протягивал к ним.

Даром минуты одной
Не теряя,
Бросился парень
С площадки трамвая
Автомобилю
Наперерез
И по трубе
Водосточной
Полез.

Третий этаж,
И четвертый,
И пятый...
Вот и последний,
Пожаром объятый.
Черного дыма
Висит пелена.
Рвется наружу
Огонь из окна.

Надо еще
Подтянуться немножко.
Парень,
Слабея,
Дополз до окошка,
Встал,
Задыхаясь в дыму,
На карниз,
Девочку взял
И спускается вниз.

Вот ухватился
Рукой
За колонну.
Вот по карнизу
Шагнул он к балкону...
Еле стоит ,
На карнизе нога,
А до балкона -
Четыре шага.

Видели люди,
Смотревшие снизу,
Как осторожно
Он шел по карнизу.
Вот он прошел
Половину
Пути.
Надо еще половину
Пройти.

Шаг. Остановка.
Другой. Остановка.
Вот до балкона
Добрался он ловко.
Через железный
Барьер перелез,
Двери открыл -
И в квартире исчез...

С дымом мешается
Облако пыли,
Мчатся пожарные
Автомобили,
Щелкают звонко,
Тревожно свистят.
Медные каски
Рядами блестят.

Миг - и рассыпались
Медные каски.
Лестницы выросли
Быстро, как в сказке.

Люди в брезенте -
Один за другим -
Лезут
По лестницам
В пламя и дым...

Пламя
Сменяется
Чадом угарным.
Гонит насос
Водяную струю.
Женщина,
Плача,
Подходит
К пожарным:
- Девочку,
Дочку
Спасите
Мою!

- Нет,-
Отвечают
Пожарные
Дружно,-
Девочка в здании
Не обнаружена.
Все этажи
Мы сейчас обошли,
Но никого
До сих пор
Не нашли.

Вдруг из ворот
Обгоревшего дома
Вышел
Один
Гражданин
Незнакомый.
Рыжий от ржавчины,
Весь в синяках,
Девочку
Крепко
Держал он в руках.

Дочка заплакала,
Мать обнимая.
Парень вскочил
На площадку трамвая,
Тенью мелькнул
За вагонным стеклом,
Кепкой махнул
И пропал за углом.

Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
...



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  • 15 | 20.06.2018, 10:18 | Автор: Кухарка | На сайте
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И еще, турк - ЗАПОМНИ РАЗ И НАВСЕГДА:

СЮка НИКАКОГО отношения к национально-освободительному движению НЕ ИМЕЕТ! Мотивы его были личного характера - это первое, второе, он присягнул фейковому РУССКОМУ лже-императору. Т.е. - как подданный нью-императора вся Руси.

Емелька НЕ ОБЕЩАЛ госдарственности башкирам. НИ РАЗУ!!!



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  • 16 | 20.06.2018, 10:22 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1815 | Комментарии: 59183 | Рейтинг: +12223
Так что ставить СЮку на одну доску с Бандерой и Басаевым - быть либо идиотом, либо упоротым баш-нациком, которые - что сами напридумывали, то и талдычат.

Например, башнаци СЮку записали в поэты, но даже на их наци-сайтах указывается, что стихи ПРИПИСЫВАЮТСЯ СЮке, а достоверных сведений о том, что он писал стихи, и что те, которые цитируются принадлежат ему - НЕТ!!!

МИФОЛОГИЯ!



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  • 17 | 20.06.2018, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Куха, ты пустотелая пробка.За те же слова,что произносишь в адрес путина ,башкиру скажут,что он сепаратист,националист и бандит.Подумай над этим.Приморский.



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  • 18 | 20.06.2018, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Те, кто участвовал в РЕЗНЕ мирных граждан - не могут быть героями. Потому-то Бандера и неоднозначная личность... для поляков он - преступник!
_____________________
зачем минусишь... я об этом же - НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ оценок личности. Бандеру все ругают ( ну в смысле наши русские), а Валиди и СЮ ставят памятники...
Джохара матерят , а отцу академика и сыну - херой совейского союза
... разница в оценке исторических личностей на основе своего восприятия . Зулия прально пишет про Екатерину, я могу добавить и Ваню 4 и Петю 1... мы так щас можем и Власова хероем объявить, он же боролося против сталинского режима...
короче тема личного восприятия и спор тут бесконечен и бесполезен
турк



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  • 19 | 20.06.2018, 10:34 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10765 | Рейтинг: -1780,9
13 | 20.06.2018, 10:18 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1815 | Комментарии: 59167 | Рейтинг: +12222,4

И еще, турк - ЗАПОМНИ РАЗ И НАВСЕГДА:

СЮка НИКАКОГО отношения к национально-освободительному движению НЕ ИМЕЕТ! Мотивы его были личного характера - это первое, второе, он присягнул фейковому РУССКОМУ лже-императору. Т.е. - как подданный нью-императора вся Руси.

Емелька НЕ ОБЕЩАЛ госдарственности башкирам. НИ РАЗУ!!!
_______________________________________________
Меня интересует - сколько ты можешь показывать своё скудоумие?
Салават имеет к освободительному движению самое непосредственное отношение.
Он боролся не за отделение от России и не против русских, а за соблюдение прав. Против самовольного захвата земель, вырубки лесов и рабства.
И, кстати, если ты хоть маленько читала, то Екатерина узурпировала российский трон. Убив настоящего наследника и своего мужа.



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  • 20 | 20.06.2018, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Куха,предьяви хоть одну ссылку,где сами башкиры септически относятся к стихам СЮ.Иначе ты п...даболка.



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