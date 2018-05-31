Очередная салаватовская гулянка за наш с вами счет

В Москве, в конференц-зале Полномочного представительства Республики Башкортостан при Президенте РФ, прошел вечер, посвященный дню рождения национального героя Башкортостана, поэта и полководца Салавата Юлаева. «Гвоздем» программы стали выступления активистов Башкирского национально-культурного центра «Ак тирма», действующего при представительстве республики.Праздник открыл показ фильма «Оран» о Салавате Юлаеве, после которого собравшиеся увидели яркие музыкальные номера вокальной группы фольклорного коллектива «Ак тирма», познакомились с небольшим историческим очерком о жизненном пути Салавата Юлаева, услышали его пламенные стихи в исполнении артистов центра, выступления собравшихся об истории башкирского народа.С большим интересом участники вечера восприняли выступление художественного руководителя Башкирского национально-культурного центра «Ак тирма» Гульсины Батыршиной, рассказавшей о творческой деятельности, о недавней поездке коллектива «Ак тирма» в Турцию на международный фестиваль тюркских народов «Навруз», о прошедших в Стамбуле съемках клипа на песню «Әреүәхтар һамағы». Сегодня его можно видеть в социальных сетях, он пользуется большой популярностью.Кроме того, на вечере состоялась презентация еще двух новых клипов коллектива — «Баҫа-баҫа» и «Курайсы егеткә». Завершился вечер импровизированным флешмобом — пляской под задорную башкирскую песню «Ай, һай, Салауат!».