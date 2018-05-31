Алексей Навальный назвал повышение пенсионного возраста «самым настоящим преступлением» и «ограблением нескольких десятков миллионов человек».
Напомним, в середине июня Правительство РФ объявило о постепенном повышении возраста выхода на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Власти утверждают, что благодаря реформе увеличатся пенсии неработающих пенсионеров. Россияне не согласны с таким решением – электронную петицию уже подписали свыше 1,5 млн человек.
По данным «Ведомостей» и «Коммерсанта», в Администрации Президента РФ опасаются протестов в связи с повышением пенсионного возраста и рассматривают варианты смягчения реформы.
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Навальный объявил акцию протеста против повышения пенсионного возраста
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