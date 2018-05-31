Навальный объявил акцию протеста против повышения пенсионного возраста

Акция протеста запланирована на 1 июля, говорится на сайте оппозиционера. При этом мероприятие не затронет города, в которых проходят матчи чемпионата мира по футболу. В сообщении Навального упомянуты 17 городов: Белгород, Бийск, Ижевск, Краснодар, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, Липецк, Мурманск, Новокузнецк, Новосибирск, Оренбург, Псков, Ставрополь, Тверь, Томск, Хабаровск, Ярославль.Алексей Навальный назвал повышение пенсионного возраста «самым настоящим преступлением» и «ограблением нескольких десятков миллионов человек».Напомним, в середине июня Правительство РФ объявило о постепенном повышении возраста выхода на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Власти утверждают, что благодаря реформе увеличатся пенсии неработающих пенсионеров. Россияне не согласны с таким решением – электронную петицию уже подписали свыше 1,5 млн человек.По данным «Ведомостей» и «Коммерсанта», в Администрации Президента РФ опасаются протестов в связи с повышением пенсионного возраста и рассматривают варианты смягчения реформы.