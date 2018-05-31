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Навальный объявил акцию протеста против повышения пенсионного возраста

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Акция протеста запланирована на 1 июля, говорится на сайте оппозиционера. При этом мероприятие не затронет города, в которых проходят матчи чемпионата мира по футболу. В сообщении Навального упомянуты 17 городов: Белгород, Бийск, Ижевск, Краснодар, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, Липецк, Мурманск, Новокузнецк, Новосибирск, Оренбург, Псков, Ставрополь, Тверь, Томск, Хабаровск, Ярославль.

Навальный объявил акцию протеста против повышения пенсионного возраста


Алексей Навальный назвал повышение пенсионного возраста «самым настоящим преступлением» и «ограблением нескольких десятков миллионов человек».
Напомним, в середине июня Правительство РФ объявило о постепенном повышении возраста выхода на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Власти утверждают, что благодаря реформе увеличатся пенсии неработающих пенсионеров. Россияне не согласны с таким решением – электронную петицию уже подписали свыше 1,5 млн человек.

По данным «Ведомостей» и «Коммерсанта», в Администрации Президента РФ опасаются протестов в связи с повышением пенсионного возраста и рассматривают варианты смягчения реформы.

ПроУфу
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  • 1 | 20.06.2018, 09:45 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1815 | Комментарии: 59183 | Рейтинг: +12223
Уже 2 млн 110 тысяч подписали...



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  • 2 | 20.06.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 20.06.2018, 09:45 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1815 | Комментарии: 59161 | Рейтинг: +12222,3
Уже 2 млн 110 тысяч подписали...
____________________________________________________________
____________ Не там подписываете! Надо у Путина на лбу тату сделать:"Нет повышению пенсионного возраста!" Очень Опытный



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  • 3 | 20.06.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пенсионная реформа 2018, будет похлеще денежной реформы 1991-1993 годов, а суть одна,- ограбление народа!



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  • 4 | 20.06.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 20.06.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 20.06.2018, 09:45 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1815 | Комментарии: 59161 | Рейтинг: +12222,3
Уже 2 млн 110 тысяч подписали...
____________________________________________________________

____________ Не там подписываете! Надо у Путина на лбу тату сделать:"Нет повышению пенсионного возраста!" Очень Опытный
___________________
Возьмите и сделайте, раз предлагаете.
Тем более, что вы Такой Опытный



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  • 5 | 20.06.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 20.06.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
1 | 20.06.2018, 09:45 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1815 | Комментарии: 59161 | Рейтинг: +12222,3
Уже 2 млн 110 тысяч подписали...
____________ Не там подписываете! Надо у Путина на лбу тату сделать:"Нет повышению пенсионного возраста!" Очень Опытный
===
0н передвигается на броневиках, т.е.о тату речи быть не может!



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  • 6 | 20.06.2018, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Уже 2 млн 110 тысяч подписали...
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=
И сколько из них лично кухерка отправила?



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  • 7 | 20.06.2018, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пенсионная реформа 2018, будет похлеще денежной реформы 1991-1993 годов, а суть одна,- ограбление народа!
============================================================
===
Ну и дебил! Сути-то две! Вторая - протестутов царя Лешика отметелят реальные и будущие пенсионеры, до самого отъезда к приебалтам!



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