Смена главредов макулатуры

В Башкирии назначат новых главных редакторов двух республиканских газет. Речь идет о газетах «Республика Башкортостан» и «Башкортостан».Премьер-министр республики Рустэм Марданов издал распоряжения, согласно которым завтра на заседании Госсобрания Башкирии депутатам будет предложено поменять главных редакторов газет «Республика Башкортостан» и «Башкортостан».Вместо возглавлявшей «Республику Башкортостан» Эльзы Хоревой предложено назначить главным редактором этой газеты Гузель Набиеву, зав. отдела политики.Новым главным редактором газеты «Башкортостан» предложено утвердить Вадута Исхакова, редактора газеты «Торатау» (Ишимбай). Сейчас главным редактором этой газеты является Азамат Юлдашбаев, которого предлагается освободить от этой должности.