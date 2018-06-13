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Смена главредов макулатуры

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В Башкирии назначат новых главных редакторов двух республиканских газет. Речь идет о газетах «Республика Башкортостан» и «Башкортостан».

Смена главредов макулатуры


Премьер-министр республики Рустэм Марданов издал распоряжения, согласно которым завтра на заседании Госсобрания Башкирии депутатам будет предложено поменять главных редакторов газет «Республика Башкортостан» и «Башкортостан».

Вместо возглавлявшей «Республику Башкортостан» Эльзы Хоревой предложено назначить главным редактором этой газеты Гузель Набиеву, зав. отдела политики.

Новым главным редактором газеты «Башкортостан» предложено утвердить Вадута Исхакова, редактора газеты «Торатау» (Ишимбай). Сейчас главным редактором этой газеты является Азамат Юлдашбаев, которого предлагается освободить от этой должности.

МКС
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 22.06.2018, 09:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1818 | Комментарии: 59246 | Рейтинг: +12233
Вот как-то пох, кто именно будет сидеть укормшки за наш счет. Мандуда или Пердус... всё одно - деньги на ветер...
Кто-то читает эти СМИ? Ась?



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  • Гость
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  • 2 | 22.06.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Предлагаю, в целях экономии бюджетных средств, связанных с транспортировкой, и распространением газет и журналов выходящих на башкирском языке, организовать пункты приема макулатуры непосредственно в типографиях, так чтобы с печатного станка, минуя разных посредников, эти издания поступали непосредственно по назначению,- то бишь в макулатуру.
Это бесплатный совет, вознаграждения не требуется...



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  • Гость
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  • 3 | 22.06.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот кого с бюджета снять надо-пусть пишут больше о салаватке и валидке,о величии башкультуры и языка и будут -ЧИТАЕМЫ и ПОЧИТАЕМЫ



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  • Эксперт
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  • 4 | 22.06.2018, 09:56 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34690 | Рейтинг: +5813,9
+100500!эээээээээээ



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  • Гость
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  • 5 | 22.06.2018, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Настолько ограничены в мышлении,что даже названия газет повторяют друг друга. Можно представить,какое убогое ,но похожее,содержание. Зачем две одинаковых газеты?!!! Или они на разных языках?...Сплошная макулатура.



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  • Начинающий
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  • 6 | 22.06.2018, 10:33 | Автор: прохожий
    Публикации: 0 | Комментарии: 5 | Рейтинг: +0,4
Гузель Набиева...как журналист просто никто и ничто--ни слова путёвого от неё..ни мысли дельной никогда не видел, не читал и не слышал даже....и теперь она будет определять политику и содержание большой когда-то газеты...Такое же недомыслие и отец её--вечный газетный Фотограф Бадыков... в профессиональном плане косорукий и косоглазый, но зато увешанный множеством самых разнообразных регалий...



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1

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  • Гость
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  • 7 | 22.06.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К чему вообще это новость? Какая разница кто там рулит, эту макулатуру как никто не читал, так и не читают. Даже если эти газеты будут распространять бесплатно, и то я не знаю, будет ли его кто то брать... Зачем вообще тратить бюджетные деньги на это убожество...



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  • Гость
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  • 8 | 22.06.2018, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" Сейчас главным редактором этой газеты является ..."

-------------------------

Помнится, в начале 60-х редактора одной районки уволили за вопиющую опечатку - крупным шрифтом было набрано: "Хрущёв - предатель". Пропустили "сед" - и почтальонка бегала по селу, собирая только что разнесённые газеты.

Сейчас такого романтизьму нет. Грубый век, грубые нравы. Пиши - не хочу.



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  • Участник
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  • 9 | 22.06.2018, 12:45 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15097 | Рейтинг: -2837,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кукайка, ты сколько и какие газеты выписываешь? Вот они и поддерживаются тобой.



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  • 10 | 22.06.2018, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хахаха!!! Первый пошёл!



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  • Участник
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  • 11 | 22.06.2018, 16:57 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5610 | Рейтинг: -166,1
Макулатурораздатчики. Их век уже прошел. Пусть смирятся



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  • 12 | 22.06.2018, 18:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Их надо закрывать. Что такого ценного они печатают? Правильно. Ничего!



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  • 13 | 22.06.2018, 18:49 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34690 | Рейтинг: +5813,9
6 | 22.06.2018, 10:33 | Автор: прохожий
Публикации: 0 | Комментарии: 5 | Рейтинг: +0,3
Гузель Набиева...как журналист просто никто и ничто--ни слова путёвого от неё..ни мысли дельной никогда не видел, не читал и не слышал даже....и теперь она будет определять политику и содержание большой когда-то газеты...Такое же недомыслие и отец её--вечный газетный Фотограф Бадыков... в профессиональном плане косорукий и косоглазый, но зато увешанный множеством самых разнообразных регалий...


===================Свежая и хорошая мысль! Так держать, племя младое!



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