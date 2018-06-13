Пролез к кормушке - голосуй правильно

В числе депутатов, проголосовавших против обязательного изучения родного языка, оказались почти все башкирские парламентарии. Сегодня в соцсетях они попытались объяснить свои решения.О том, что среди депутатов Госдумы из Башкирии, не согласившимся этим решением, был лидер “Гражданской платформы” Рифат Шайхутдинов, мы уже сообщали. Депутат от КПРФ Александр Ющенко, оказавшийся во время голосования в командировке, также заявил, что против этого законопроекта. Его голос был засчитан как положительный, но парламентарий намерен это изменить, написав заявление. К сожалению, получить оперативный комментарий у депутата Рифата Шайхутдинова нам не удалось. Он не брал трубку.На странице Фейсбук известной башкирской общественницы, кинодраматурга Зухры Буракаевой возникла полемика между вышеназванными депутатами и сторонниками обязательного изучения родных языков.По словам Зугуры Рахматуллиной, родные языки останутся в обязательной программе, после того, как ребенок сделает свой выбор.Парламентарий отметила, что “будет разработана общефедеральная концепция национального образования, которой не было”.Мы, депутаты от республики, на итоговом заседании рабочей группы в Госдуме настояли, чтобы предложения от республики были обязательно учтены в Постановлении и во втором чтении. Мы также предложили, чтобы заявления писали на уровень образования один раз! И нас тоже поддержали, - оправдалась она.К ней присоединился и другой депутат от “Единой России” Зариф Байгускаров:Если мы не ходим и не кричим как некоторые, это не означает, что не работаем. Также предпологается создание фонда защиты родных языков, который в том числе будет оказывать помощь в издании учебников на родном языке за счет средств из федерального бюджета, их лицензированию. Сегодня к сожалению в республике практически нет лицензированных учебников на родных языках. Будем работать над поправками ко второму чтению, - прокомментировал он.Ко второму чтению, которое должно пройти в июле, депутаты планируют доработать законопроект. В нем предполагается предусмотреть возможность учреждения Фонда поддержки родных языков, который займется разработкой методик изучения родных языков и экспертизой учебников.Напомним, что в начале июня депутаты Госсобрания Башкирии подготовили свои предложения в резонансный проект федерального закона «Об образовании», связанные с изучением национальных языков.Башкирские парламентарии настаивают на том, чтобы изучение родных языков все-таки осталось в составе федеральных государственных образовательных стандартов. На прошлой неделе Всемирный курултай башкир направил в Кремль более 17 тысяч подписей с аналогичным требованием.Против принятия такого проекта высказывались также депутаты и общественники Татарстана и Чувашии. При этом депутаты Госдумы от Татарстана вчера поддержали проект единогласно. Депутаты башкирского парламента публично законопроект не критиковали.В Татарстане между тем известные общественники уже пригрозили депутатам отзывом из парламента. Несмотря на то, что родные языки могут оставить в обязательной части школьной программы, активисты не довольны тем, что татарский как государственный язык республики станет факультативным.