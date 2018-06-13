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Пролез к кормушке - голосуй правильно

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В числе депутатов, проголосовавших против обязательного изучения родного языка, оказались почти все башкирские парламентарии. Сегодня в соцсетях они попытались объяснить свои решения.

Пролез к кормушке - голосуй правильно


О том, что среди депутатов Госдумы из Башкирии, не согласившимся этим решением, был лидер “Гражданской платформы” Рифат Шайхутдинов, мы уже сообщали. Депутат от КПРФ Александр Ющенко, оказавшийся во время голосования в командировке, также заявил, что против этого законопроекта. Его голос был засчитан как положительный, но парламентарий намерен это изменить, написав заявление. К сожалению, получить оперативный комментарий у депутата Рифата Шайхутдинова нам не удалось. Он не брал трубку.

14 парламентариев Госдумы из Башкирии: Павел Качкаев, Михаил Бугера, Зугура Рахматуллина, Рафаэль Марданшин, Римма Баталова, Рамзил Ишсарин, Инга Юмашева, Ильдар Бикбаев, Алексей Изотов, Фарит Ганиев, Зариф Байгускаров - от “Единой России”, Иван Сухарев от ЛДПР, Гаджимурад Омаров от «Справедливой России» поддержали поправки.

На странице Фейсбук известной башкирской общественницы, кинодраматурга Зухры Буракаевой возникла полемика между вышеназванными депутатами и сторонниками обязательного изучения родных языков.

По словам Зугуры Рахматуллиной, родные языки останутся в обязательной программе, после того, как ребенок сделает свой выбор.

Парламентарий отметила, что “будет разработана общефедеральная концепция национального образования, которой не было”.

Мы, депутаты от республики, на итоговом заседании рабочей группы в Госдуме настояли, чтобы предложения от республики были обязательно учтены в Постановлении и во втором чтении. Мы также предложили, чтобы заявления писали на уровень образования один раз! И нас тоже поддержали, - оправдалась она.

К ней присоединился и другой депутат от “Единой России” Зариф Байгускаров:

Если мы не ходим и не кричим как некоторые, это не означает, что не работаем. Также предпологается создание фонда защиты родных языков, который в том числе будет оказывать помощь в издании учебников на родном языке за счет средств из федерального бюджета, их лицензированию. Сегодня к сожалению в республике практически нет лицензированных учебников на родных языках. Будем работать над поправками ко второму чтению, - прокомментировал он.

Ко второму чтению, которое должно пройти в июле, депутаты планируют доработать законопроект. В нем предполагается предусмотреть возможность учреждения Фонда поддержки родных языков, который займется разработкой методик изучения родных языков и экспертизой учебников.

Напомним, что в начале июня депутаты Госсобрания Башкирии подготовили свои предложения в резонансный проект федерального закона «Об образовании», связанные с изучением национальных языков.

Башкирские парламентарии настаивают на том, чтобы изучение родных языков все-таки осталось в составе федеральных государственных образовательных стандартов. На прошлой неделе Всемирный курултай башкир направил в Кремль более 17 тысяч подписей с аналогичным требованием.

Против принятия такого проекта высказывались также депутаты и общественники Татарстана и Чувашии. При этом депутаты Госдумы от Татарстана вчера поддержали проект единогласно. Депутаты башкирского парламента публично законопроект не критиковали.

В Татарстане между тем известные общественники уже пригрозили депутатам отзывом из парламента. Несмотря на то, что родные языки могут оставить в обязательной части школьной программы, активисты не довольны тем, что татарский как государственный язык республики станет факультативным.

МКС
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  • 1 | 22.06.2018, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Даешь идиш в качестве второго обьязательного! Господа,не забывайте о своих корнях!



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  • 2 | 22.06.2018, 09:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1818 | Комментарии: 59246 | Рейтинг: +12233
Да поняли мы, поняли!

Родной русский. Тоже лишнее времепрепровождение, но хоть для общей эрудиции в области родного (русского) фольклора, наследие которого - безусловно ценней, нежели стишки башкирских графоманов.



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  • 3 | 22.06.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В числе депутатов, проголосовавших против обязательного изучения родного языка, оказались почти все башкирские парламентарии.
=======================================
Считаю такое решение не справедливым:
Детей НЕ башкирской национальности 20 лет насиловали БЯцким языком,кратно усиливая и без того огромную учебную нагрузку, что естественно отразилось на здоровье целого поколения. В то время как дети башкир не испытывали подобных нагрузок.
Что случилось? Почему вдруг БЯцкий язык для башкирских детей стал не обязательным?!
Это категорически не правильно, и не справедливо.!
Боролись за обязательное изучение своего языка,- так получайте! Учите его в обязательном порядке минимум 2 часа ежедневно, а для особо одаренных создайте факультативы. Мало того считаю необходимым чтобы Госэкзамены по таким предметам как математика, физика, химия, учащиеся изучавшие БЯцкий язык и сдавали на БЯцком языке!



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  • 4 | 22.06.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Хоть в одном правильно.Пусть учат язык тем -кому он нужен-ну, например, коз пасти или лошадей.



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  • 5 | 22.06.2018, 09:58 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34690 | Рейтинг: +5813,9
Зугура в порыве подобострастия захерачила георгиевскую ленту на полметра. Окуеть!



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  • 6 | 22.06.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
депутат от “Единой России” Зариф Байгускаров:

......" Если мы не ходим и не кричим как некоторые, это не означает, что не работаем.
Также предпологается создание фонда защиты родных языков, который в том числе будет оказывать помощь в издании учебников на родном языке за счет средств из федерального бюджета, их лицензированию.
Сегодня к сожалению в республике практически нет лицензированных учебников на родных языках.
Будем работать над поправками ко второму чтению, - прокомментировал он......"
====================================================
Тихо бзднул и громко пернул , это не одно и тоже !
Кто услышал ваше шипение из жОПП(ы) - вонько может быть , но нет громкого эффективного выступления для вашей аудитории !
А что же не работали над первыми поправками ?
..........." создание фонда защиты родных языков, который в том числе будет оказывать помощь ......."
Сучьи дети ! ПАРАЗИТЫ ! Это звучит как ГОМЕРИЧЕСКИЙ ХОХОТ и издевательство над народами РФ !



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  • 7 | 22.06.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Проституты в сборе !



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  • 8 | 22.06.2018, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Пусть башкиры ОБЯЗАТЕЛЬНО изучают башкирский язык, часа 4 в неделю. Или нет, лучше 5. Это очень важно, они ведь так этого хотели. Кто еще спасет их язык кроме их самих? Ну и учителя по БЯ останутся при делах.



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  • 9 | 22.06.2018, 11:43 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28243 | Рейтинг: -678,9
2 | 22.06.2018, 09:38 | Автор: Кухарка | На сайте

Родной русский. Тоже лишнее времепрепровождение, но хоть для общей эрудиции в области родного (русского) фольклора, наследие которого - безусловно ценней, нежели стишки башкирских графоманов.
----------------------
Ты конечно твердокаменно убеждена, что русский фольклор самый фольклористый в мире. Потому что русский.
Русские пословицы самые пословистые. Русские песни самые песенные. Русские былины самые былинные. Русские хороводы самые хороводистые.

Потому что русские.



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  • 10 | 22.06.2018, 12:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1818 | Комментарии: 59246 | Рейтинг: +12233
Посыл - не верный.

Латынь более популярна и известна. Я не против латыни, наоборот - ЗА! Но ведь ее не будут втюхивать насильно, благодаря нацикам, а РОДНОЙ фольклор - будут.
И да - не знаю ни одной башкирской поговорки, сколько нибудь популярной... татарские кое какие знаю:

- Наста? Наста?
- Коя быста!
(- Чего? Чего?
- Капуста!)

Или: Нам татарам все равно: наступать - бежать, отступать - бежать.

И как вариант: Нам татарам все равно: - что водка, что пулемёт, лишь бы с ног сбивало!



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  • 11 | 22.06.2018, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Или: Нам татарам все равно: наступать - бежать, отступать - бежать.

И как вариант: Нам татарам все равно: - что водка, что пулемёт, лишь бы с ног сбивало!
---------------------------------
Это не татарские, это армейские поговорки. Кто-то постарался и вставил в армейские поговорки слово татарин.



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  • 12 | 22.06.2018, 12:15 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28243 | Рейтинг: -678,9
Из ФБ с участием Зугуры Рахматуллиной:

- Лаис Каримович Мы пока не знаем в какой части учебного плана будет предмет "родной язык". То ли в обязательной части, то ли в вариативной части - от этого будет зависеть некоторая разница в изучении этого предмета.

- Зугура Рахматуллина Лаис Каримович этот предмет останется в обязательной части

- Лаис Каримович Зугура Рахматуллина Я в некоторых вопросах педант, понимаю так, в обязательной части стоит предмет "родной язык" - значит, школа по возможности обучает желающих и башкирскому, и татарскому, и коми, и русскому языкам. Так?

- Зугура Рахматуллина Лаис Каримович Да, в обязательном порядке

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2116116651
957079&id=100006762943902



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  • 13 | 22.06.2018, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 22.06.2018, 12:00 | Автор: Кухарка
Публикации: 1817 | Комментарии: 59226 | Рейтинг: +12227,7

Посыл - не верный.

Латынь более популярна и известна. Я не против латыни, наоборот - ЗА! Но ведь ее не будут втюхивать насильно, благодаря нацикам, а РОДНОЙ фольклор - будут.
И да - не знаю ни одной башкирской поговорки, сколько нибудь популярной... татарские кое какие знаю:

- Наста? Наста?
- Коя быста!
(- Чего? Чего?
- Капуста!)

Или: Нам татарам все равно: наступать - бежать, отступать - бежать.

И как вариант: Нам татарам все равно: - что водка, что пулемёт, лишь бы с ног сбивало!
----------------------------------
А ты мозгой пошевели, как ты можешь знать поговорки, если ты не знаешь язык? Поговорки ты привела в пример военные. А по татарски чего это ни наста. Язык не знаешь, вот и коверкаешь. И поговорку про капусту такие же как ты знатоки языка придумали.



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  • 14 | 22.06.2018, 12:29 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5238 | Рейтинг: +1424,6
Дошло?В обязательном порядке,после выбора. ВСЕ.Точка



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  • 15 | 22.06.2018, 12:32 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28243 | Рейтинг: -678,9
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2116116651
957079&id=100006762943902

Халиль Барлыбаев Депутаты утопляют проблему неграмотной демагогией. Если язык учить по заявлению родителей, то и историю, математику, физику и т.д. надо учить тоже по их заявлению. Там много ненужного тоже: мне никогда не понадобилось знать чему равняется сумма квадратов катетов, закон Бойля-Мариотта, валентность хлора и тд и тп. Выбирать предмет кому-то - это нонсенс. А вот знание языка основного коренного народа местности - это намного важнее для всякого цивилизованного человека, чем знание указанных, во многом ненужных в повседневной жизни предметов. Местный государственный язык присутствует в региональных театрах, телевидении, печати, литературе, библиотеках и пр. - поэтому считать, что этот язык кому-то ненужен и обременителен - это позиция питекантропов. Язык народа не менее дорогое достояние культуры, как и все учебные предметы, экология, артефакты культуры, здоровье людей, их образовательный уровень и пр. Государство ОБЯЗАНО защищать и образовывать народ по всем достояниям человеческой культуры, в первую очередь, по всем языкам народов, которые существуют в мире. Данный закон - это антигосударственный, антикультурный и антинародный закон!



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  • 16 | 22.06.2018, 12:33 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28243 | Рейтинг: -678,9
10 | 22.06.2018, 12:00 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1817 | Комментарии: 59228 | Рейтинг: +12228,1
Посыл - не верный.

Латынь более популярна и известна. Я не против латыни, наоборот - ЗА! Но ведь ее не будут втюхивать насильно, благодаря нацикам, а РОДНОЙ фольклор - будут.
И да - не знаю ни одной башкирской поговорки, сколько нибудь популярной... татарские кое какие знаю:

- Наста? Наста?
- Коя быста!
(- Чего? Чего?
- Капуста!)

Или: Нам татарам все равно: наступать - бежать, отступать - бежать.

И как вариант: Нам татарам все равно: - что водка, что пулемёт, лишь бы с ног сбивало!
---------------------------
Плоды просвещения.



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  • 17 | 22.06.2018, 12:35 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15097 | Рейтинг: -2837,3
2 | 22.06.2018, 09:38 | Автор: Кухарка | На сайте

Родной русский. Тоже лишнее времепрепровождение, но хоть для общей эрудиции в области родного (русского) фольклора, наследие которого - безусловно ценней, нежели стишки башкирских графоманов.
-------------------
Вот тут надо бы поскромнее. Вряд ли русский фольклор можно считать развитым. Без твоего высера никто бы этот вопрос не трогал.
Все пословицы и поговорки посвящены к возможности халявы. Труд это бяка, только для дураков. Былинные герои пустые как большая бочка. Песни вообще смехопанорама. На двух нотах тянется абсолютная бессмыслица. Народный муз инструмент ложки.



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  • 18 | 22.06.2018, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
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"мне никогда не понадобилось знать чему равняется сумма квадратов катетов,"

-----------

Потому что ты запомнила пифагоровы штаны.



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  • 19 | 22.06.2018, 12:39 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28243 | Рейтинг: -678,9
"По словам Зугуры Рахматуллиной, родные языки останутся в обязательной программе, после того, как ребенок сделает свой выбор"
----------------
Лучше бы выбрали в депутаты Наташу Королеву. Внешне выигрышна.



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  • 20 | 22.06.2018, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
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- Лаис Каримович Зугура Рахматуллина Я в некоторых вопросах педант, понимаю так, в обязательной части стоит предмет "родной язык" - значит, школа по возможности обучает желающих и башкирскому, и татарскому, и коми, и русскому языкам. Так?
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А по возможности это как? Типа, ну не смогла я?



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