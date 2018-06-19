А чего стесняться? Гундяев прилетел в Екатеринбург на частном самолете

В пятницу патриарх Кирилл прилетел в Екатеринбург на бизнес-джете Embraer Legacy 600 стоимостью 25 млн долларов. В церкви не увидели в этом ничего предосудительного.Предстоятель Руссой православной церкви патриарх Кирилл в пятницу прибыл в Екатеринбург для участия в памятных мероприятиях, посвященных 100-летию расстрела Царской семьи.Журналисты обратили внимание на то, что патриарх прилетел на частном бизнес-самолете Embraer Legacy 600, стоимость которого достигает 25 млн долларов, а аренда – не менее 150 тысяч рублей в час.Частный самолет. Видео:Кортеж. Видео:После публикаций в СМИ, представитель церкви прокомментировал выбор транспорта для патриарха. По словам пресс-секретаря Кирилла отца Александра Волкова, бизнес-джет предоставили некие предприниматели, которые таким образом оказывают услугу предстоятелю.«На это не тратятся деньги Церкви или деньги конкретных епархий», - приводит слова Волкова издание Znak.com.Пресс-секретарь также указал, что патриарх Кирилл не может летать регулярными рейсами, так как это тоже вызовет критику.«Патриарх мог бы, наверное, попытаться летать и регулярными рейсами. Но это бы тоже вызывало критику. Летел бы в бизнес-классе — сказали бы, что нехорошо. Летел бы в эконом-классе — сказали бы, „показуха“», - говорит пресс-секретарь главы РПЦ.При этом Волков отметил, что церковь не намерена скрывать, что пользуется предметами роскоши.100-летие со дня расстрела Царской семьи отмечается 16-18 июля. В эти дни в Екатеринбурге и на месте казни семьи императора Николая II запланированы памятные мероприятия, богослужения и крестные ходы.