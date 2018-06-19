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А чего стесняться? Гундяев прилетел в Екатеринбург на частном самолете

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В пятницу патриарх Кирилл прилетел в Екатеринбург на бизнес-джете Embraer Legacy 600 стоимостью 25 млн долларов. В церкви не увидели в этом ничего предосудительного.

А чего стесняться? Гундяев прилетел в Екатеринбург на частном самолете


Предстоятель Руссой православной церкви патриарх Кирилл в пятницу прибыл в Екатеринбург для участия в памятных мероприятиях, посвященных 100-летию расстрела Царской семьи.

Журналисты обратили внимание на то, что патриарх прилетел на частном бизнес-самолете Embraer Legacy 600, стоимость которого достигает 25 млн долларов, а аренда – не менее 150 тысяч рублей в час.

Частный самолет. Видео:



Кортеж. Видео:



После публикаций в СМИ, представитель церкви прокомментировал выбор транспорта для патриарха. По словам пресс-секретаря Кирилла отца Александра Волкова, бизнес-джет предоставили некие предприниматели, которые таким образом оказывают услугу предстоятелю.

«На это не тратятся деньги Церкви или деньги конкретных епархий», - приводит слова Волкова издание Znak.com.

Пресс-секретарь также указал, что патриарх Кирилл не может летать регулярными рейсами, так как это тоже вызовет критику.

«Патриарх мог бы, наверное, попытаться летать и регулярными рейсами. Но это бы тоже вызывало критику. Летел бы в бизнес-классе — сказали бы, что нехорошо. Летел бы в эконом-классе — сказали бы, „показуха“», - говорит пресс-секретарь главы РПЦ.

При этом Волков отметил, что церковь не намерена скрывать, что пользуется предметами роскоши.

100-летие со дня расстрела Царской семьи отмечается 16-18 июля. В эти дни в Екатеринбурге и на месте казни семьи императора Николая II запланированы памятные мероприятия, богослужения и крестные ходы.

ПроУфу
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  • 1 | 16.07.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот те на! Писали что доходов у Церкви мало .Лучше в осчастливил неск сотен прихожан в виде мат.помощи



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  • 2 | 16.07.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
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История кишит подобными сюжетами ликвидации вседержителей и наследников. В останках Иоанна Грозного обнаружен мышьяк. Кому-то понадобилось его ещё и оболгать насчёт сына, хотя у последнего на останках не обнаружено следов механического воздействия, череп цел. Почему бы РПЦ не реабилитировать и их? А-а, стиль правления сталинские методы напоминает.



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  • 3 | 16.07.2018, 10:20 | Автор: резус | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 1110 | Рейтинг: +323,8
Самолет летит, мотор работает. В кабине поп сидит, картошку лопает.



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  • 4 | 16.07.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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"19 августа 1993 года, в связи с обнаружением предполагаемого захоронения царской семьи на старой Коптяковской дороге под Свердловском по указанию Генпрокурора РФ было возбуждено уголовное дело № 18/123666-93.

Следователь по особо важным делам ГСУ СК при Прокуратуре РФ В.Н. Соловьёв, который вёл уголовное дело по факту гибели царской семьи, свидетельствовал о том, что не было обнаружено ни единого свидетельства того, что расстрел был санкционирован Лениным, или о какой-либо его причастности к убийству."



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  • 5 | 16.07.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Резус это Кухарка или Юнг? Идиотизм высшей степени демонстрирует



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  • 6 | 16.07.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Сегодняшний Папа Римский Франциск , по сравнению с нашим патриархом Кириллом - Бессребреник !



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  • 7 | 16.07.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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На попов не распространяется Федеральный закон "О противодействии коррупции".



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  • 8 | 16.07.2018, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Кортеж впечатляет, хочу быть Патриархом всея Руси, в Бога не верую, но это сегодня не важно, да как стоит вопрос с монашками?



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  • 9 | 16.07.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Во все смутные, тяжёлые для народа времена в РФ процветает мракобесие! Очень Опытный



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  • 10 | 16.07.2018, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Патриарх Кирилл и Путин , это два деятеля современной России , которые НЕ МОГУТ , НЕ СМОГЛИ найти общенациональную идею , позволяющую объединится всем и прекратить ( как минимум ) межнациональный раскол в Федеративном государстве !
И найти общий язык с людьми различных взглядов на религию !
А наоборот УСУГУБИЛИ , ОБА пытаясь на свой лад , свой взгляд переформатировать Конституцию РФ !



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  • 11 | 16.07.2018, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
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А чего стесняться? Гундяев прилетел в Екатеринбург на частном самолете

------------- Сплошная борзата.



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  • 12 | 16.07.2018, 15:20 | Автор: юнг
    Публикации: 315 | Комментарии: 34844 | Рейтинг: +5818,2
Ага, прилетел на самолете....А 12 мерсов сопровождения и 2 машины ГАИ за чей счёт?
Вот так у нас ФСО охраняет жуликов и прохиндеев!



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  • 13 | 16.07.2018, 16:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему-то я уверен, что на пенсии в стране деньги найти при желании можно! Осталось найти желание! Очень Опытный



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  • 14 | 16.07.2018, 17:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Страна ДУРАКОВ и БЫДЛА !
По приблизительным оценкам , в подготовку к ЧМ за шесть лет было вложено около 700 млрд руб.!
Победу и ликование рос . команды и толпы рос . граждан
( в одной восьмой в футболе ) , пресс - секретарь Президента РФ . сравнил с Победой СССР
в ВОВ 41-45 гг !!
Какой народ , какие грандиозные " победы " !
Короче какая страна и такие " победы " !



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  • 15 | 16.07.2018, 17:35 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 16.07.2018, 16:07 | Автор:

Почему-то я уверен, что на пенсии в стране деньги найти при желании можно! Осталось найти желание! Очень Опытный
======================================================
Полнеетее господин Хороший ! Оставьте такие мысли !
В стране российских БАРАНОВ и РАБОВ не найдется теперь
таких
" желаний "

Вспомните А .С. Пушкина
..." Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты;
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.
Под бурями судьбы жестокой
Увял цветущий мой венец —
Живу печальный, одинокой,
И жду: придет ли мой конец?
За все приходится платить и за врожденную трусость и предательство и тупость !
Такую страну а прошлом предали и продали !



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  • 16 | 16.07.2018, 17:47 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 16.07.2018, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

... да, как стоит вопрос с монашками?

----------------------

"Бережёного бог бережёт!" - сказала монашка, одевая гандон на свечку.



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  • 17 | 16.07.2018, 17:54 | Автор: Не зарегистрирован
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В Екатеринбурге за ККТ "КОСМОС" (тем самым, во входную группу дверей которого въехала и загорелась Газель из-за х/ф "Матильда") разбит палаточный городок для прибывающих паломников. Похоже на лагерь беженцев. Или табор.



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  • 18 | 16.07.2018, 18:05 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 16.07.2018, 16:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему-то я уверен, что на пенсии в стране деньги найти при желании можно! Осталось найти желание! Очень Опытный

====================

Каламбур зачётный. Вчера до полдвенадцатого по ТВ смотрел интервью Силуанова Познеру (по этой теме). Скорее, это был допрос Силуанова, но Познер, понятно, слишком острых вопросов не задавал.

Настоятельно рекомендую забить в поиск вот эту строку (скопируй и вставь):

Выступление депутата Артёма Прокофьева.



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  • 19 | 16.07.2018, 18:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Согласно результатам последнего социологического исследования «Левада-Центра», 89% жителей России негативно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию, причем 70% из них – резко отрицательно. 87% и 84% россиян считают оптимальным текущий возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин.

На этом фоне рейтинги доверия к руководству России начали стремительно падать.



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