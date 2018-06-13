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Минздрав Башкирии опустился до целителей

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Минздрав Башкирии начнет выдавать разрешения целителям. Министерство здравоохранения Башкирии утвердило порядок выдачи и отзыва разрешений на занятие народной медициной. Разрешение на основании заявления целителя, сроком на пять лет, будет выдавать сам минздрав, оно будет действовать только на территории республики.

Минздрав Башкирии опустился до целителей


Напротив, в республике не будет действовать разрешение, выданное целителю органами власти другого субъекта, следует из документа, опубликованного на официальном правовом портале республики.

Для получения разрешения целителю необходимо заполнить заявку, указать данные о наличии медицинского образования, представление от медицинской профессиональной некоммерческой или медицинской организации, данные о наличии лицензии на медицинскую деятельность. Отсутствие медобразования или лицензии не является основанием для отказа в выдаче разрешения.

Однако целитель, не имеющий медобразования, должен будет вести деятельность под контролем врача. Впрочем, как следует из документа, для этого ему достаточно заключить договор с медорганизацией или врачом-частником. Сами метода контроля за деятельностью такого целителя в документе не прописаны.

На целителя накладывается обязанность вести журнал обращения пациентов, сохранять в тайне информацию о клиентах, информировать их о состоянии здоровья, диагнозе, методах лечения и их последствиях, каждые пять лет подтверждать квалификацию в медицинской профессиональной некоммерческой организации.

Коммерсант
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  • 1 | 22.06.2018, 09:55 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34690 | Рейтинг: +5813,9
Куриный помёт, собранный в полночь=от всех болезней!



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  • 2 | 22.06.2018, 09:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1818 | Комментарии: 59246 | Рейтинг: +12233
Нашли способ стричь шарлатанов, ну ок... пусть делятся и те, кто облапошивает, и те, кто хочет быть облапошенным(ведь стоимость "услуг" для них тоже вырастет.

Я бы еще ввела налог на клириков - на всех поголовно! И не маленький! Пусть пополняли бы бюджет за счет тех, кто обманываться рад.

Вот только боюсь, что все равно эти поборы разворуют и до благих дел эти деньги не дойдут, а останутся кормушкой чиновников.



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  • 3 | 22.06.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Непременно пойду к целителям, как только на голове у министра, благодаря оным, отрастет шевелюра...



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  • 4 | 22.06.2018, 11:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1818 | Комментарии: 59246 | Рейтинг: +12233
Сергей Беседин
20 июня

Потрясающая новость, которая как-то прошла стороной

Родственники артистов ансамбля Минобороны РФ им. Александрова, погибших в Ту-154 , который стал #тяжелее_воздуха под #Сочи, подали на Россию иск в Высокий суд Лондона.
Выяснилось, что российская страховая компания СОГАЗ заранее перестраховала пассажиров в британской MS Amlin на 250000000 € (т.к. рейс формально считался международным), а скромные деньги - всего по 2 миллиона рублей - выплатила родственникам по внутрироссийским законам.
Многократную разницу страховщики под государственной крышей банально положили себе в карман.
Россия - страна, где могут обокрасть даже труп.



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  • 5 | 22.06.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не знаю,как работает Минздрав,но хирургия 22 больницы где заведующий Междиев Д.И. работают на 5 всеот хирургов до медсестер. А медсестры вообще поразили тем что добры и к тому же все как на подбор красивы,аккуратны ,ни одного грубого слова. До этого лежала в Деме в 3 больнице -там грубость,хамство особенно от медсестер.Значит все зависит от руководителей их умения работать и подбирать кадры .



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  • # 6 | 22.06.2018, 14:27 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10830 | Рейтинг: -1794,6

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  • # 7 | 22.06.2018, 14:43 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10830 | Рейтинг: -1794,6

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  • 8 | 22.06.2018, 17:00 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5610 | Рейтинг: -166,1
Пойду куплю бубен и займусь целительством.



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