Минздрав Башкирии опустился до целителей

Минздрав Башкирии начнет выдавать разрешения целителям. Министерство здравоохранения Башкирии утвердило порядок выдачи и отзыва разрешений на занятие народной медициной. Разрешение на основании заявления целителя, сроком на пять лет, будет выдавать сам минздрав, оно будет действовать только на территории республики.Напротив, в республике не будет действовать разрешение, выданное целителю органами власти другого субъекта, следует из документа, опубликованного на официальном правовом портале республики.Для получения разрешения целителю необходимо заполнить заявку, указать данные о наличии медицинского образования, представление от медицинской профессиональной некоммерческой или медицинской организации, данные о наличии лицензии на медицинскую деятельность. Отсутствие медобразования или лицензии не является основанием для отказа в выдаче разрешения.Однако целитель, не имеющий медобразования, должен будет вести деятельность под контролем врача. Впрочем, как следует из документа, для этого ему достаточно заключить договор с медорганизацией или врачом-частником. Сами метода контроля за деятельностью такого целителя в документе не прописаны.На целителя накладывается обязанность вести журнал обращения пациентов, сохранять в тайне информацию о клиентах, информировать их о состоянии здоровья, диагнозе, методах лечения и их последствиях, каждые пять лет подтверждать квалификацию в медицинской профессиональной некоммерческой организации.