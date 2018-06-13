Качкаев предложил правильно протянуть ноги

Депутат Госдумы от Башкирии Павел Качкаев прокомментировал «Эху Москвы» в Уфе инициативу правительства об увеличении пенсионного возраста.— «Мы еще не знаем, что правительство внесет, мы знаем только общие рамки: до 63 у женщин и до 65 у мужчин.Я считаю, что пенсионную реформу нужно делать однозначно. Разве это хорошо, когда у нас из 8,3 трлн рублей фонда пенсионного обеспечения – то, что на пенсии у нас расходуется – мы 3,5 трлн берем из бюджета.У нас бюджет Российской Федерации всего 18 трлн, а мог бы быть 21 трлн. А мы 20% федерального бюджета должны тратить на пенсии.А по логике, пенсионный фонд должен быть системой, которая сама себя обеспечивает. Разговоры о том, что у нас профицит, большие нефтяные доходы – нефть якобы дорого стоит – но завтра-то она может стоить мало.И если мы сегодня волюнтаристическим методом увеличим расходы на пенсии, на какие-то социальные нужды, то завтра-то мы их чем будем обеспечивать?Мое глубокое убеждение в том, что ноги нужно протягивать ровно на столько, насколько хватает одеяла, иначе или голова замерзнет или пятки замерзнут».