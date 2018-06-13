Качкаев предложил правильно протянуть ноги

Рейтинг публикаций пользователей
Журналист Аркадий ...

Выяснилось, что Бабченко не пострадал, а его убийство было инсценировкой ...
  Администратор

Как на самом деле жили ...

В последнее время замечаю, что на форумах и блогах фанаты СССР стали часто ...
  Кухарка

Башкирскому Яблоку ...

В башкирском отделении партии "Яблоко" в воскресенье произошла кардинальная ...
  Кухарка

Профессор Иосиф Дискин: ...

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и ...
  Администратор

Роскомнадзор высказался ...

Ответ от ведомства получили представители общественной организации «Башкорт». ...
  Кухарка

Лучшие комментарии дня
Сергей Пархоменко: Как вс ...

Повторю коммент: Будем откровены: люди ждут пенсию в 55 и 60 лет не п ...
  Рейтинг: +4  Кухарка

Сергей Пархоменко: Как вс ...

Я ненавижу эту власть. Я хочу, чтобы все эти люди сгнили живьем. Начин ...
  Рейтинг: +4  Кухарка

Сергей Пархоменко: Как вс ...

Константин Челюдских 20 июня Еще надо отметить следующее. Нынешняя пе ...
  Рейтинг: +3  Кухарка

Календарь новостей
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии недели
Толкачев: Увеличение пенс ...

Толкачев: Увеличение пенсионного возраста – благо для экономики ----- ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Толкачев: Увеличение пенс ...

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! За время Гражданской войны человеческие потери состав ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Хамитов объявил о кадровы ...

на данный момент около 600 пациентов не получают жизненно важные препа ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Толкачев: Увеличение пенс ...

Толкачев: Увеличение пенсионного возраста – благо для экономики ----- ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Толкачев: Увеличение пенс ...

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! За время Гражданской войны человеческие потери состав ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Хамитов объявил о кадровы ...

на данный момент около 600 пациентов не получают жизненно важные препа ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Пролез к кормушке - ...

В числе депутатов, проголосовавших против обязательного изучения родного языка, ...
  22.06.2018   1339   28

Качкаев предложил ...

Депутат Госдумы от Башкирии Павел Качкаев прокомментировал «Эху Москвы» в Уфе ...
  22.06.2018   1129   16

Смена главредов ...

В Башкирии назначат новых главных редакторов двух республиканских газет. Речь ...
  22.06.2018   415   13

Сергей Пархоменко: Как ...

Готовлюсь к пятничной программе на Эхе — и влез по самые уши в разную ...
  22.06.2018   468   67

Минздрав Башкирии ...

Минздрав Башкирии начнет выдавать разрешения целителям. Министерство ...
  22.06.2018   297   8

Обсуждаемое за месяц
Пролез к кормушке - ...

В числе депутатов, проголосовавших против обязательного изучения родного языка, ...
  22.06.2018   1339   28

Качкаев предложил ...

Депутат Госдумы от Башкирии Павел Качкаев прокомментировал «Эху Москвы» в Уфе ...
  22.06.2018   1129   16

Смена главредов ...

В Башкирии назначат новых главных редакторов двух республиканских газет. Речь ...
  22.06.2018   415   13

Сергей Пархоменко: Как ...

Готовлюсь к пятничной программе на Эхе — и влез по самые уши в разную ...
  22.06.2018   468   67

Минздрав Башкирии ...

Минздрав Башкирии начнет выдавать разрешения целителям. Министерство ...
  22.06.2018   297   8

Последние публикации
Пролез к кормушке - ...

В числе депутатов, проголосовавших против обязательного изучения родного языка, ...
  22.06.2018   1339   28

Качкаев предложил ...

Депутат Госдумы от Башкирии Павел Качкаев прокомментировал «Эху Москвы» в Уфе ...
  22.06.2018   1129   16

Смена главредов ...

В Башкирии назначат новых главных редакторов двух республиканских газет. Речь ...
  22.06.2018   415   13

Сергей Пархоменко: Как ...

Готовлюсь к пятничной программе на Эхе — и влез по самые уши в разную ...
  22.06.2018   468   67

Минздрав Башкирии ...

Минздрав Башкирии начнет выдавать разрешения целителям. Министерство ...
  22.06.2018   297   8

Депутаты от Башкирии ...

На днях состоялось собрание Госдумы, где решали судьбу национальных языков ...
  21.06.2018   3340   62

Салаватизация ...

В Башкирию вернулась киноэкспедиция «Дорогами Салавата». В Башкирию вернулась ...
  21.06.2018   1158   74

Жена «пропагандона» ...

Психолог написала колонку о смысле жизни и месте пенсии в ней. Жена ведущего ...
  21.06.2018   11610   50

Пушков как эксперт по ...

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о распаде Советского Союза‍. Российский ...
  21.06.2018   861   35

С черпаком у кормушки: ...

Медиакорсеть решила опросить депутатов Курултая, Горсовета и Госдумы от ...
  20.06.2018   1813   120

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Июнь 2018 (71)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Февраль 2018 (61)
Январь 2018 (69)
Читаемое за неделю
Отправится вслед за ...

Госпитализированный в понедельник певец и депутат Госдумы ответил ...
  19.06.2018   23891   24

Волнений можно не бояться ...

Власти готовятся к протестам в регионах из-за повышения пенсионного возраста. В ...
  18.06.2018   16319   43

Жена «пропагандона» ...

Психолог написала колонку о смысле жизни и месте пенсии в ней. Жена ведущего ...
  21.06.2018   11610   50

Очередная салаватовская ...

В Москве, в конференц-зале Полномочного представительства Республики ...
  20.06.2018   9475   105

Как «пропагандон» ртом ...

Киселев рассказал о повышении пенсионного возраста: Будем жить богаче и дольше! ...
  19.06.2018   8988   37

Читаемое за месяц
Бесполезный форум: ...

В какой-то момент показалось, что форум может пойти по классическому пути ...
  13.06.2018   29569   60

Отправится вслед за ...

Госпитализированный в понедельник певец и депутат Госдумы ответил ...
  19.06.2018   23891   24

Волнений можно не бояться ...

Власти готовятся к протестам в регионах из-за повышения пенсионного возраста. В ...
  18.06.2018   16319   43

Жена «пропагандона» ...

Психолог написала колонку о смысле жизни и месте пенсии в ней. Жена ведущего ...
  21.06.2018   11610   50

Очередная салаватовская ...

В Москве, в конференц-зале Полномочного представительства Республики ...
  20.06.2018   9475   105


Качкаев предложил правильно протянуть ноги

Оценили
0


Депутат Госдумы от Башкирии Павел Качкаев прокомментировал «Эху Москвы» в Уфе инициативу правительства об увеличении пенсионного возраста.

Качкаев предложил правильно протянуть ноги


— «Мы еще не знаем, что правительство внесет, мы знаем только общие рамки: до 63 у женщин и до 65 у мужчин.

Я считаю, что пенсионную реформу нужно делать однозначно. Разве это хорошо, когда у нас из 8,3 трлн рублей фонда пенсионного обеспечения – то, что на пенсии у нас расходуется – мы 3,5 трлн берем из бюджета.

У нас бюджет Российской Федерации всего 18 трлн, а мог бы быть 21 трлн. А мы 20% федерального бюджета должны тратить на пенсии.

А по логике, пенсионный фонд должен быть системой, которая сама себя обеспечивает. Разговоры о том, что у нас профицит, большие нефтяные доходы – нефть якобы дорого стоит – но завтра-то она может стоить мало.

И если мы сегодня волюнтаристическим методом увеличим расходы на пенсии, на какие-то социальные нужды, то завтра-то мы их чем будем обеспечивать?

Мое глубокое убеждение в том, что ноги нужно протягивать ровно на столько, насколько хватает одеяла, иначе или голова замерзнет или пятки замерзнут».

Эхо Москвы - Уфа
Оригинал публикации




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 22.06.2018, 09:53 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34690 | Рейтинг: +5813,9
21 июня издание «Известия» опубликовало материал «Митингам разрешили быть неудобными» — о проекте постановления Пленума Верховного суда РФ, объясняющего, как российским судьям следует применять законодательство о массовых мероприятиях.

В материале сообщалось, в частности, что, по мнению Верховного суда, местные власти не могут переносить место или время митинга из-за возможных неудобств для граждан или проведения на той же площадке другого мероприятия (организаторам акций протеста часто отказывают по этим причинам).

Позже об этом сообщили еще несколько десятков российских СМИ. Многие заголовки были составлены так, что могло создаться впечатление, будто Верховный суд уже принял окончательное решение и теперь властям станет сложнее отказывать организаторам митингов. Вот несколько примеров:

Верховный суд РФ допустил проведение нескольких публичных акций в одном месте одновременно
Верховный суд уточнил правила проведения согласованных митингов
Верховный суд разъяснил, когда митинг может считаться согласованным
Верховный суд определил причины для отказа в митингах
Верховный суд РФ разъяснил, чем грозит незаконный отказ в проведении митинга
Что произошло на самом деле
Верховный суд не смягчал правила согласования митингов. Проект постановления рассматривали на заседании, которое началось уже после появления новостей о документе. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев решил отправить проект постановления на доработку. Когда его будут рассматривать повторно и какие из положений, прописанных в проекте, останутся в окончательной версии документа — неизвестно.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 22.06.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хрен ли не рассуждать-когда есть что кусать.Его бы в шкуру миллионов -вот тогда бы поумничал



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 22.06.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Качкаеву нечего беспокоится, он при ежемесячной зарплате около 500 000 рублей, будет получать пенсию не менее 300 000 руб., только вряд ли он уйдет на пенсию потеряв при этом кучу льгот.
И вообще как так получилось, что слуги народа, получают в разы больше своих господ?!



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 22.06.2018, 10:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1818 | Комментарии: 59246 | Рейтинг: +12233
Всего, если считать только крупные кредиты, которые превышают $1 миллиард, то получится, что за 20 лет Россией было списано около $140 миллиардов долгов других стран. Долларов, не рублей. Наверняка, за откаты Путину и его ОПГ. Это и есть «недостающие» 9 триллионов рублей.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 22.06.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот Качкаев , такая скотина безрогая ! Такая тварь , и такие мошенники и воры руководят нашей страной !
Мы это им позволяем !



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 22.06.2018, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зря Качкаев высказывает свои мысли вслух.Что еще ему нужно весь в шоколаде.за прошлые дела уже не притянут,сиди и прожигай миллиарды в удовольствии.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 22.06.2018, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кудрин отчитался о нарушениях на 1,9 трлн рублей: напоминает катастрофу
Алексей Кудрин отчитался об итогах работы ведомства перед Госдумой. Результаты деятельности СП оказались неутешительными:
недостатки в бюджетной сфере выросли до 1,865 трлн рублей, что вдвое выше показателя прошлого года. Озвученные цифры почти в два раза выше, чем те, что были годом ранее — 965 млрд рублей.

Основные нарушения, 43,6% общего объема, были зафиксированы при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении отчетности. Нарушения также были найдены при формировании и исполнении бюджетов ( 32%).

Аудиторам за 2017 год удалось вернуть в федеральный бюджет 18,862 млрд рублей,
Двукратное увеличение выявленных нарушений — это катастрофа, считает ведущий аналитик ГК TelеTrade Марк Гойхман. «Даже если принять, что Счетная палата стала работать эффективнее, такая динамика говорит о резком росте злоупотреблений в бюджетной сфере,
Нарушения, выявленные Счетной палатой за год

Год Сумма, трлн руб.

2017 1,865

2016 0,965

2015 0,516

2014 0,524

2013 0,723
=====================================================
Вот так ОБВОРОВЫВАЕТСЯ бюджет РОССИИ чиновниками !
Принимающими ( будущими ) Законами ВОРОВ во власти , Пенсионеры и работяги должны восполнять уворованное !
Нормальное явление для Российского государства !
Только китайские Законы ( расстрелы ) , могут справится с нашим ворьем !
Но Путин говорит у нас не 37 год ! Пусть воруют !



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 22.06.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кремль отказался от кредита Китая в 600 млрд ,поскольку одним из условием китайцев БЫЛО ПРАВО на РАССТРЕЛ любого российского чиновника укравшего из кредита !
( Шутка )



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 22.06.2018, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Но Путин говорит у нас не 37 год ! Пусть воруют !"

----------------

Ну дык. "37-й" для них - "невинно осуждённые".



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 22.06.2018, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что-то одеялко-то у Качкаева дохрена больше нашего. Выдать ему наше одеялко, и пусть ноги протягивает



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 22.06.2018, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но я о нем был хорошего мнения, а вообще вопрос а зачем только предпенсионных людей наказывают, давайте всех лишать пенсий а почему только 50-60 летних никак не пойму, что у нас война только для них?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 22.06.2018, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот Паша прикончил в Уфе трамвай , в то время, когда весь мир развивает трамвай ! Ну да, с такой зарплатой можно пиз@деть что хочешь ! Сцуки ! " Волки позорные "- кричал Промокашка, в фильме Место встречи"...!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
"Мое глубокое убеждение в том, что ноги нужно протягивать ровно на столько, насколько хватает одеяла, иначе или голова замерзнет или пятки замерзнут".
----

Ноги нужно протягивать ровно на столько, насколько хватает пенсии на величинны гробика !!!

Доктор ZLU



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 14 | 22.06.2018, 16:55 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5610 | Рейтинг: -166,1
Лукавит товарищ Качкаев. Ой лукавит. Пусть лучше скажет, зачем трамвайные пути разобрал в Черниковку.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 22.06.2018, 18:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Павел Кочкаев , насытился на воровстве вдоволь в г Уфа !
Сейчас конечно и " одежки и одеяла " у него все " крупно -
квадратного " размера !
Может и вдоль и поперек вытянуть свои ноги под " шерстяными " изделиями ! Нигде не вылезут ! Не замерзнет !
И с его подачи принятый Закон
" О платежах за капремонт общего имущества в многоквартирном доме и формирования фонда капитального ремонта."

Предложенная система формирования фондов капитального ремонта и установления обязательных платежей в виде взносов за капитальный ремонт имеет больше минусов, чем плюсов.

Вся система капитального ремонта состоит из двух самостоятельных блоков: формирование фонда капитального ремонта и непосредственное осуществление капитального ремонта. И в том и в другом блоке на поверхности лежит немало рисков для собственников помещений
.Существующий механизм капитального ремонта дискредитирован не только нарушениями в деятельности региональных операторов,
но и самим подходом федеральных и региональных властей к установлению минимального размера взноса на капитальный ремонт.
Размер взносов в различных регионах существенно различается, при этом не всегда реальный размер взноса учитывает специфику и социально-экономическое положение региона.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 16 | 22.06.2018, 18:52 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34690 | Рейтинг: +5813,9
3 | 22.06.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Качкаеву нечего беспокоится, он при ежемесячной зарплате около 500 000 рублей, будет получать пенсию не менее 300 000 руб., только вряд ли он уйдет на пенсию потеряв при этом кучу льгот.
И вообще как так получилось, что слуги народа, получают в разы больше своих господ?!


===================Не переживай! Пусть тебя утешает одно- в саване карманов нет!



Оценили
1










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com