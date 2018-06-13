«В целях реализации Указов Главы Республики Башкортостан Министерство культуры Республики Башкортостан объявляет о начале приема заявок на соискание грантов Главы Республики Башкортостан на поддержку проектов, направленных на сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан», - сообщили в министерства.
Напомним, что новые гранты были учреждены в рамках указа о мерах по развитию государственных языков РБ и языков народов республики, подписанного главой Башкирии в сентябре 2017 года. Документ был подписан на фоне растущих протестов против отмены обязательного изучения национальных языков в школах. Сам Рустэм Хамитов позже признал, что выполнение нового указа обойдется бюджету в сотни миллионов рублей.
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В Башкирии стартовал распил на языковые гранты
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