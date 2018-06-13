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В Башкирии стартовал распил на языковые гранты

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Минкульт РБ начало принимать заявки на гранты главы Башкирии по сохранению языков. Министерство культуры Башкирии начало принимать заявки на грантовую программу стоимостью 50 млн рублей.

В Башкирии стартовал распил на языковые гранты


«В целях реализации Указов Главы Республики Башкортостан Министерство культуры Республики Башкортостан объявляет о начале приема заявок на соискание грантов Главы Республики Башкортостан на поддержку проектов, направленных на сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан», - сообщили в министерства.

Напомним, что новые гранты были учреждены в рамках указа о мерах по развитию государственных языков РБ и языков народов республики, подписанного главой Башкирии в сентябре 2017 года. Документ был подписан на фоне растущих протестов против отмены обязательного изучения национальных языков в школах. Сам Рустэм Хамитов позже признал, что выполнение нового указа обойдется бюджету в сотни миллионов рублей.

ПроУфу
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  • 1 | 25.06.2018, 09:43 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34702 | Рейтинг: +5814,1
Пенсионеры, больные дети- подождут.



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  • 2 | 25.06.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Согласно официальным данным в стране башкир проживает 36 наций, вот и надо эти 50 лямов равномерно поделить между ними, дабы никого не обидеть., получится примерно по 1,4 ляма на нацию.
У нас все народы и нации равны, правда башкиры ровнее....



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  • 3 | 25.06.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Как здорово, что на всё у нас теперь хватает денег, что не надо больше крепиться и держаться



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  • 4 | 25.06.2018, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
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На все их игры есть миллионы.
нет только на лечение детей и стариков умирающих



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  • 5 | 25.06.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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деньги на ветер...



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  • 6 | 25.06.2018, 11:50 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5616 | Рейтинг: -166,1
Здесь автор не прав. Родной



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  • 7 | 25.06.2018, 11:50 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5616 | Рейтинг: -166,1
Родной язык важно и нужно поддерживать



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  • 8 | 25.06.2018, 11:50 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5616 | Рейтинг: -166,1
Родной язык важно и нужно поддерживать



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