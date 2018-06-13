В Башкирии стартовал распил на языковые гранты

Минкульт РБ начало принимать заявки на гранты главы Башкирии по сохранению языков. Министерство культуры Башкирии начало принимать заявки на грантовую программу стоимостью 50 млн рублей.«В целях реализации Указов Главы Республики Башкортостан Министерство культуры Республики Башкортостан объявляет о начале приема заявок на соискание грантов Главы Республики Башкортостан на поддержку проектов, направленных на сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан», - сообщили в министерства.Напомним, что новые гранты были учреждены в рамках указа о мерах по развитию государственных языков РБ и языков народов республики, подписанного главой Башкирии в сентябре 2017 года. Документ был подписан на фоне растущих протестов против отмены обязательного изучения национальных языков в школах. Сам Рустэм Хамитов позже признал, что выполнение нового указа обойдется бюджету в сотни миллионов рублей.