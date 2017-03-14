Он же «нацлидер», зачем ему «рейтинг»

О реакции президента рассказал ТАСС пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Общественная резонансность так или иначе влияет на волатильность рейтинговых показателей. Но вы знаете, что Путин весьма прагматично к этому относится и для него главное – это продолжение работы, выполнение своих обязанностей главы государства, и он никогда в данном случае не оглядывается на свой рейтинг, интересы людей для него превыше всего», – цитирует агентство слова пресс-секретаря.Кроме того, Песков попросил не «сгущать краски», подчеркнув, что инициатива властей по повышению пенсионного возраста – «социально значимая и социально резонансная тема», которую нужно разъяснить. При этом Песков напомнил, что Путин пока не принимает участие в экспертных обсуждениях пенсионной реформы.По данным Фонда «Общественное мнение», за неделю, с 10 по 17 июня, рейтинг президента страны резко упал с 62 до 54%. Сейчас рейтинг поддержки Владимира Путина находится на самом низком уровне с 2013 года.По мнению экспертов, рейтинг главы государства резко снизился из-за повышения цен на бензин и решения увеличить пенсионный возраст.Напомним, ранее Дмитрий Медведев анонсировал решение повысить пенсионный возраст. Это сообщение вызвало бурю негодования. Источники сообщали, что в Кремле готовятся к массовым протестным акциям.