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Он же «нацлидер», зачем ему «рейтинг»

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О реакции президента рассказал ТАСС пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Общественная резонансность так или иначе влияет на волатильность рейтинговых показателей. Но вы знаете, что Путин весьма прагматично к этому относится и для него главное – это продолжение работы, выполнение своих обязанностей главы государства, и он никогда в данном случае не оглядывается на свой рейтинг, интересы людей для него превыше всего», – цитирует агентство слова пресс-секретаря.

Он же «нацлидер», зачем ему «рейтинг»


Кроме того, Песков попросил не «сгущать краски», подчеркнув, что инициатива властей по повышению пенсионного возраста – «социально значимая и социально резонансная тема», которую нужно разъяснить. При этом Песков напомнил, что Путин пока не принимает участие в экспертных обсуждениях пенсионной реформы.

По данным Фонда «Общественное мнение», за неделю, с 10 по 17 июня, рейтинг президента страны резко упал с 62 до 54%. Сейчас рейтинг поддержки Владимира Путина находится на самом низком уровне с 2013 года.

По мнению экспертов, рейтинг главы государства резко снизился из-за повышения цен на бензин и решения увеличить пенсионный возраст.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев анонсировал решение повысить пенсионный возраст. Это сообщение вызвало бурю негодования. Источники сообщали, что в Кремле готовятся к массовым протестным акциям.

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 27.06.2018, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
,.........." выполнение своих обязанностей главы государства, и он никогда в данном случае не оглядывается на свой рейтинг, интересы людей для него превыше всего», – цитирует агентство слова пресс-секретаря........."
========================================================
То есть 90 % народа России , которые ПРОТИВ фашистского закона о Пенс реформе , это и есть .."интересы людей для него превыше всего»,



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  • 2 | 27.06.2018, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Избитый приём: "злой следователь" (Медведев) и "добрый следователь" (Путин).



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  • 3 | 27.06.2018, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Он же «нацлидер», зачем ему «рейтинг»

--------------------------

- Он же памятник!..



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  • 4 | 27.06.2018, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
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приём известный за 1000 лет до настоящих событий, и классически изложенный в "крёстном отце".. Дон Корлеоне - создай проблему человеку , а потом реши её и этот человек тебе будет всю жизнь обязан
Кстати в 90е так делали рэкетиры
турк



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  • 5 | 27.06.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
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нет слов.....



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  • 6 | 27.06.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
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"... он никогда в данном случае не оглядывается на свой рейтинг, интересы людей для него превыше всего»
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Я думаю не смысла перечислять фамилии "людей" интересы которых для путина "превыше всего", все рни в списке ФОРБС.
Справка: В 2016 году в список Форбс вошло 76 Российских предпринимателей с суммарным капиталом 275 миллиардов долларов, а рейтинг 2017 года уже включает 96 россиян и их суммарные активы прибавили в весе на 40%, достигнув отметки 387,2 млрд.долл.



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  • 7 | 27.06.2018, 10:28 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2580 | Рейтинг: -261,1
Все эти рейтинги лживые. Сейчас у Путина поддержка не более 20%, и то его поддерживают лишь чиновники и прихлебатели, остальные граждане хотят Советскую власть и Сталина.



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  • Эксперт
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  • 8 | 27.06.2018, 10:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1821 | Комментарии: 59318 | Рейтинг: +12237,2
14.03.2017

Путин пообещал не допустить создания антикоррупционных организаций

Власти РФ не допустят появления на российской территории антикоррупционных организаций, которые создаются внешними силами для дестабилизации политической ситуации.
Об этом на коллегии Генпрокуратуры во вторник заявил президент России Владимир Путин.
"В некоторых странах такие структуры уже созданы, в восточноевропейских (например)", - сообщил Путин, добавив, что такие "антикоррупционные комитеты" ведут свою деятельность "параллельно органам власти", которые должны отвечать за борьбу с коррупцией.
При этом чаще всего такие организации используются "не для того, для чего они созданы, а с целью манипуляций во внутриполитической сфере", считает Путин.
В создании таких "антикоррупционных комитетов" замешаны "некоторые страны, претендующие на глобальное господство", заявил президент, недвусмысленно намекая на США.
"Россия, разумеется, никогда ничего не позволит создать у себя", - заявил Путин.

Впрочем, добавил он, для того, чтобы обеспечить интересы государства нужно быть "кристально честными и эффективными в борьбе с коррупцией и в борьбе с нарушением закона".
Пока эффективность антикоррупционных расследований ниже ожиданий, признал на той же коллегии генпрокурор РФ Юрий Чайка.
За год прокуроры проверили лишь 360 из более 2 миллионов российских чиновников, и лишь 30 из них были уличены в наличии незадекларированных доходов. У этих госслужащих было конфисковано имущество на 2 млрд рублей, поскольку они не смогли объяснить источник происхождения средств для его покупки.
"Считаю, что подобные итоги реализации нового антикоррупционного механизма еще не отражают ожиданий общества", - заметил Чайка.
________________________________________
Вот для кого он - отец родной....



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  • 9 | 27.06.2018, 11:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1821 | Комментарии: 59318 | Рейтинг: +12237,2
За рубеж хочет уехать 46% специалистов, показал опрос 23 776 россиян, проведенный The Boston Consulting Group (BCG), The Network и HeadHunter.В среде молодежи желают уехать 57%.
Путинская Россия стала как чумной барак. Это обещанный прорыв?! Видим и терпим? Гнием и не лечимся?



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  • 10 | 27.06.2018, 11:20 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5623 | Рейтинг: -166,5
Царь он. У царей рейтингов не бывает



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  • 11 | 27.06.2018, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мы возмущаемся, пишем комментарии для себя самих

Из путинских никто этих комментариев не читает.
они продолжают политику геноцида населения России.
то ли еще будет
на рейтинг путин наплевал. у него 6 лет впереди.
Потом еще придумают путин и его политтехнологи как еще обдурачить глупый народ, чтобы выбрали опять путина царем



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  • 12 | 27.06.2018, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мы возмущаемся, пишем комментарии для себя самих

Из путинских никто этих комментариев не читает.
они продолжают политику геноцида населения России.
то ли еще будет
на рейтинг путин наплевал. у него 6 лет впереди.
Потом еще придумают путин и его политтехнологи как еще обдурачить глупый народ, чтобы выбрали опять путина царем



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  • 13 | 27.06.2018, 11:38 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1095 | Рейтинг: +322,1
Чмо он. Это и без рейтингов понятно. Всем кроме пуйлососов.



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  • 14 | 27.06.2018, 11:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1821 | Комментарии: 59318 | Рейтинг: +12237,2
Как называют человека, который не выполняет свои обещания, все время врет, выкручивается и снова врет, сваливает вину на других и снова врет?

В пуйлостане - это президент



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  • 15 | 27.06.2018, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он нам и не царь и не претендует! Его таковым кухарка воспринимает, так как холопская сущность в ее генах.
Кухарка перестань быть холопом или хотя бы быдлом и все изменится



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  • 16 | 27.06.2018, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 27.06.2018, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Избитый приём: "злой следователь" (Медведев) и "добрый следователь" (Путин).

---------- Однозначно ,к ежику не ходи.Волна пошла и будет нарастать.



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  • # 17 | 27.06.2018, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • 18 | 27.06.2018, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Красоты Земли, которые скоро (с исторической точки зрения) перестанут существовать:
Венеция
Большой барьерный риф Австралии
Мальдивы
Галапагосские о-ва
Северный полюс и Антарктика
Крым и остальное Черноморское побережье России.
Шанхай и Иокагама
Голландия,Италия,Дания,Германия,Польша, Испания
Атлантическое и Тихоокеанское побережье США.
Все перечисленное находится под угрозой исчезновения из-за урбанизации, загрязнения отходами и отсутствия хорошей пресной воды.
Ни Рахимов, ни Хамитов ничего не сделали по национальному плану "Большая Волга". Белая на их глазах мелеет и загрязняется.
Правительство РФ виновато лишь в том, что не может найти для Башкирии вместо полубольных суетливых и амбициозных "продажников" умных и порядочных профессионалов со стратегическим проектным мышлением.



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  • 19 | 27.06.2018, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
4 | 27.06.2018, 11:54 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1820 | Комментарии: 59307 | Рейтинг: +12236,5

Как называют человека, который не выполняет свои обещания, все время врет, выкручивается и снова врет, сваливает вину на других и снова врет?
------------------------
На УЖе этот человек отзывается на кличку Кухарка.



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  • 20 | 27.06.2018, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
4 | 27.06.2018, 11:54 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1820 | Комментарии: 59307 | Рейтинг: +12236,5

Как называют человека, который не выполняет свои обещания, все время врет, выкручивается и снова врет, сваливает вину на других и снова врет?

****
навальный ?



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