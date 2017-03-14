Кроме того, Песков попросил не «сгущать краски», подчеркнув, что инициатива властей по повышению пенсионного возраста – «социально значимая и социально резонансная тема», которую нужно разъяснить. При этом Песков напомнил, что Путин пока не принимает участие в экспертных обсуждениях пенсионной реформы.
По данным Фонда «Общественное мнение», за неделю, с 10 по 17 июня, рейтинг президента страны резко упал с 62 до 54%. Сейчас рейтинг поддержки Владимира Путина находится на самом низком уровне с 2013 года.
По мнению экспертов, рейтинг главы государства резко снизился из-за повышения цен на бензин и решения увеличить пенсионный возраст.
Напомним, ранее Дмитрий Медведев анонсировал решение повысить пенсионный возраст. Это сообщение вызвало бурю негодования. Источники сообщали, что в Кремле готовятся к массовым протестным акциям.
ПроУфу
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Он же «нацлидер», зачем ему «рейтинг»
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