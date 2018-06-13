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Лилия Чанышева: «За двойные стандарты мне пришлось быть взаперти 18 суток»

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Лилия Чанышева, председатель регионального отделения партии «Россия будущего».

Лилия Чанышева: «За двойные стандарты мне пришлось быть взаперти 18 суток»


Администрация Уфы ответила, как обеспечивала безопасность на праздничных мероприятиях на площади им.Ленина 12 июня:

1) сотрудниками полиции и центра общественной безопасности,

2) не велись работы над фонтаном и площадка была огорожена.

Кроме того, тем, кому мешали массовые пребывания зрителей праздничного мероприятия, администрация города посоветовала выбирать иные маршруты движения.

Во время митинга 5 мая на той же площади — сотрудников полиции была тьма, работы над фонтаном также, как и в любой день в течение нескольких последних лет, не велись и площадка была огорожена, а тем, кому мешал наш митинг, могли выбрать иные маршруты движения.

За такие двойные стандарты мне пришлось быть взаперти 18 суток, а юристу нашего штаба 20 суток. Не забудем, не простим!

Лилия Чанышева: «За двойные стандарты мне пришлось быть взаперти 18 суток»


Эхо Москвы - Уфа
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  • 1 | 28.06.2018, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Чья бы подпись в документе не стояла, ясно что за ней стоит Ялалов (не к ночи будет помянут)!



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  • 2 | 28.06.2018, 09:39 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34723 | Рейтинг: +5814,5
Салаватка Баязитов- мелкий и подлый трус. Как и вся власть в РБ.

============================================================
=============Утешает только одно- все эти шавки наконец-то прочувствовали на своей шкуре страдания рядовых уфимцев в пробках перед мостом.



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  • 3 | 28.06.2018, 09:43 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34723 | Рейтинг: +5814,5
Заместитель главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Сантымир Баязитов; родился в 1965 году в д. Якшимбетово Куюргазинского района БАССР; окончил Башкирский государственный педагогический институт (1989),==подлый трус!



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  • 4 | 28.06.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не сможет бесконечно продолжаться это издевательство над народом ! Все равно когда нибудь придут кранты , антинародной власти ! Это аксиома !
Вот тогда надо будет , всех ПОДЛЫХ современных надзирателей типа скота - Косоротова , прислужников сегодняшней власти - до единого на цугундер !



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  • 5 | 28.06.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, "поставленный" на "должность" "эксперта" журнала, обычно почти всегда изливается на всех богатой желчью, в этот раз наступил в точку:
"Заместитель главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Сантымир Баязитов; родился в 1965 году в д. Якшимбетово Куюргазинского района БАССР; окончил Башкирский государственный педагогический институт (1989),==подлый трус!"
===========================================
Но не сказал главного. Они все, т.е. вся чиновничья камарилья РБ, во главе с главой администрации состоят из тех же трусов.
Например, якобы вскорости в Туймазах состоится некое культурное мероприятие. В связи с этим энтот якобы глава админа послал подотчетным своим нижестоящим службам, чтобы те обеспечили превалирование культуры башкирской. В регионе, между прочим, абсолютно татарском.
Говорят, что по региону рыщут посланники Хамитова в поисках мастеров-кураистов...



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  • 6 | 28.06.2018, 10:20 | Автор: xrul | На сайте
    Публикации: 102 | Комментарии: 2585 | Рейтинг: -261,2
Утешает только одно- все эти шавки наконец-то прочувствовали на своей шкуре страдания рядовых уфимцев в пробках перед мостом
---------------
И как интересно они это почувствовали ?



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  • # 7 | 28.06.2018, 10:28 | Автор: xrul | На сайте
    Публикации: 102 | Комментарии: 2585 | Рейтинг: -261,2

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  • 8 | 28.06.2018, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А ты, болезная, с чего решила, что за ТВОИ двойные стандарты тебе сразу ордена будут? Промахнулась! Тут еще Жукова без места в Курултае и орденов несколько десятилетий токует, и Саитова тоже! Тебе дурехе еще "страдать" и "страдать"!



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  • 9 | 28.06.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 28.06.2018, 10:28 | Автор: xrul |

Почему Орлов постоянно постит сиськи Чанышевой ?

Это какой-то намёк штоли, на сексуальную революцию ?
===================================================
Дон Эскобаро ! Не заморачивайтесь ! По утрам со своей женушкой приголубься и всеее ! На чужие сиськи смотреть не будешь цельный день ! Охотку срывай со своей благоверной !



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  • 10 | 28.06.2018, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фото: Олег Яровиков
УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии студенты из малообеспеченных семей, получающие среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, смогут рассчитывать на бесплатное питание. Соответствующие поправки в закон республики «Об образовании» приняли депутаты Госсобрания РБ. Документ подписал Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.
***
Это что?
Реализация проекта ЮНЕСКО "Красная чашка" для голодающих стран Африки в "экономически развитой" Башкирии?



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  • 11 | 28.06.2018, 13:57 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34723 | Рейтинг: +5814,5
10 | 28.06.2018, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован

***
Это что?
Реализация проекта ЮНЕСКО "Красная чашка" для голодающих стран Африки в "экономически развитой" Башкирии?


====================Это что?
А это то, что у Хамитова совсем крыша съехала!



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  • 12 | 28.06.2018, 14:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Это что?
А это то, что у Хамитова совсем крыша съехала!
---------------------------
Правильно говорят что Юнг здесь главный идиот! Что плохого в бесплатном питании для студентов? Ты идиот и сам рад пожрать на халяву в тюремной столовке!



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  • 13 | 28.06.2018, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 28.06.2018, 14:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


"...сам рад пожрать на халяву в тюремной столовке!"
***
Почему, родной, некоторые фсиновцы, даже на пенсии, остаются злобными, ничего не смыслящими в социальной жизни Башкирии, неадекватами.



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  • 14 | 28.06.2018, 14:59 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5629 | Рейтинг: -166,4
В Башкирии студенты из малообеспеченных семей, получающие среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, смогут рассчитывать на бесплатное питание. Соответствующие поправки в закон республики «Об образовании» приняли депутаты Госсобрания РБ. Документ подписал Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.
***
Это очень хорошее дело. Несколько лет назад по чьему то разгильдяйству данное положение было ликвидировано. Хорошо что победил здравый смысл!



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  • 15 | 28.06.2018, 14:59 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5629 | Рейтинг: -166,4
В Башкирии студенты из малообеспеченных семей, получающие среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, смогут рассчитывать на бесплатное питание. Соответствующие поправки в закон республики «Об образовании» приняли депутаты Госсобрания РБ. Документ подписал Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.
***
Это очень хорошее дело. Несколько лет назад по чьему то разгильдяйству данное положение было ликвидировано. Хорошо что победил здравый смысл!



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  • 16 | 28.06.2018, 15:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во время выборов президента Башкирии (это еще когда участвовали Сафин, Веремеенко и другие) прорахимовцу Баязитову анонимно прислали фото, где он около 117 школы был сфотографирован в компании Веремеенко. Это надо было видеть выражение испуга на лице Баязитова от мысли быть обвиненным в предательстве)



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  • 17 | 28.06.2018, 17:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии студенты из малообеспеченных семей, получающие среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, смогут рассчитывать на бесплатное питание. Соответствующие поправки в закон республики «Об образовании» приняли депутаты Госсобрания РБ. Документ подписал Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ В этих учебных заведениях в основном обучаются дети из небогатых семей! Почему бы не сделать им всем бесплатное питание? 20 человек из группы будут питаться бесплатно, а 5, у которых доход семьи превысит норму на 1-10 рублей, - за свой счёт! Не думаю, что моральный климат в таком коллективе будет здоровый! Очень Опытный



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  • 18 | 28.06.2018, 17:29 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34723 | Рейтинг: +5814,5
Сегодня на старом мосту вообще не было НИ ОДНОГО РАБОЧЕГО!

Видать, деньги уже потратили! Хамиовоялаловские ссылаются на недопоставки каких-то железок, заказанных в Германии.
И это в стране, сравнявшей Германию с землей! И это в городе, напичканном военными заводами!

Здаёца мне, что если бы Хамитову или Ялалову понадобилась какая-либо железка (ну, например, для зубов), в ту же Германию были бы отправлены самолеты ночью, а утром эти железки были бы уже вставлены им в зубы!



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  • 19 | 28.06.2018, 19:03 | Автор: xrul | На сайте
    Публикации: 102 | Комментарии: 2585 | Рейтинг: -261,2
Этот несчастный мост хороший показатель профессионализма Ялалова и его команды. Совершенно не способны работать.



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