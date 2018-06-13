Лилия Чанышева: «За двойные стандарты мне пришлось быть взаперти 18 суток»

Лилия Чанышева, председатель регионального отделения партии «Россия будущего».Администрация Уфы ответила, как обеспечивала безопасность на праздничных мероприятиях на площади им.Ленина 12 июня:1) сотрудниками полиции и центра общественной безопасности,2) не велись работы над фонтаном и площадка была огорожена.Кроме того, тем, кому мешали массовые пребывания зрителей праздничного мероприятия, администрация города посоветовала выбирать иные маршруты движения.Во время митинга 5 мая на той же площади — сотрудников полиции была тьма, работы над фонтаном также, как и в любой день в течение нескольких последних лет, не велись и площадка была огорожена, а тем, кому мешал наш митинг, могли выбрать иные маршруты движения.За такие двойные стандарты мне пришлось быть взаперти 18 суток, а юристу нашего штаба 20 суток. Не забудем, не простим!