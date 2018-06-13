Исторические картинки. Авсень Уфимского района

Весь Уфимский район знает знаменитый русский фольклорный ансамбль «Таусень», который исполняет исконные народные песни, каковые пели наши прабабушки.
19 мая 2018 года, Николо-Берёзовка, Никола вешний, звучит «Таусень». Через неделю пели в Красном Яру, смотри сайт Собора русских Башкортостана
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Русские песни держат нас в исчезнувшем сельце Панково, о коем была предыдущая историческая картинка. Почему и причём здесь голосистый «Таусень»?
За полтора столетия до ансамбля «Таусень» в эту маленькую русскую деревушечку заехал журналист Николай Владимирович Ремезов (1855–1915). И … заслушался. Да так, что в «Уфимских губернских ведомостях» 2 января 1882 года вышла его статья «Васильев вечер в деревне новой Панковой (уфимского уезда)».
Накануне нового года, в деревне Ново-Панковой в сумерки девушки собирались в избу, где обычно вечёрки проводились. А потом…
«Лишь только вечер наступит, они, в сопровождении целой толпы ребятишек, отправляются по селению и подходя к крайнему дому, стучали в окно со словами:
– Дедушка, посконна борода, не спеть-ли Авсянку?
– Ненадо, отвечают из избы смеясь, – плохо чествуете.
– Дедушка, золотая голова, вели спеть девушкам Авсянку!
– Ненадо, опять тут отвечают из избы.
Тогда девушки начинают уже приставать, стучат в рамы, стены и перебрасываются с находящимися в избе хозяевами, остротами, шутками и т. п.; наконец из избы слышится голос: спойте!
Всё быстро успокоивается, наступает тишина – и девушки общим и дружным хором начинают петь песню старику хозяину.
Мы ходили, мы гуляли
По святым вечерам.
Ой Авсень, ой Авсень!
Мы искали поискали
Семёнов двор.
Семёнов-то двор
На прикрасе стоит.
На прикрасе стоит
На крутой на горе.
На крутой на горе,
Столбы точёные.
Столбы точёные,
Позолоченные».
Такое сейчас исполнить может только прославленный «Таусень», а сама статья опубликована в сборнике «Историко-краеведческие исследования на Южном Урале в XIX – начале XX вв.», ищите на моём сайте.
Сейчас здесь тихо, пустынно, так и тянет затянуть любимую: степь, да степь кругом… А в старину местность была оживлённой. В начале XX века тут даже женский монастырь возник, фото Т.И. Яковлевой:
Сей мемориальный знак неустанный трудник и подвижник на ниве восстановления памяти о православных святынях Уфимского края, краевед Павел Владимирович Егоров самочинно посреди поля воздвигал.
Неказисто, зато от души.
Поклонимся кресту честному и двинемся далее на запад в сторону Шемяка. Сотни лет здесь стояла небольшая деревня Кадырметево, что имела иные прозвания: Елизаветино тож, али Струево.
Как у всякого небольшого поселения небогатые дворяне-помещики менялись, вслед народная молва присваивала новые имена.
К началу XIX столетия сельцо Кадырметево (8 дворов, 34 жителя) принадлежало коллежской регистраторше Татьяне Дмитриевне Лутохиной. Затем землицу приобрели дворяне Струевы.
По духовному завещанию в октябре 1850 года от матери титулярной советницы Елизаветы Ивановны Струевой (отсюда прозвище Елизаветино) поместье досталось уволенному от службы коллежскому регистратору Владимиру Петровичу Струеву (на 1854 год в отставке). Чины невеликие.
Ниже карта рубежа XVIII–XIX столетий, специально включены более восточные деревни, чтобы Читатель представил географию.
Обратите внимание, что маленькая деревушка очень разбросана по обоим берегам речки Котловки и не случайно делится на деревню и сельцо Кадырметево.
Здесь находились маленькие поместьица, с уютными дачами-усадьбами для в основном летнего отдохновения от шумной Уфы. А обитатели здешние были персонами преинтересными.
Мелкий чиновник Струев в 1855 году продаёт землю с крестьянами полковнику Мевиусу.
Владельцем небольшого поместья (11 мужских душ) с маленькой усадьбой (дворовых 1 муж., 4 жен.) оказался отставной полковник корпуса горных инженеров Фёдор (Фридрих-Вильгельм) Павлович Мевиус (1793 или 1794 года рождения). В 1813 году окончил горный кадетский корпус и был направлен для поиска полезных ископаемых в Томскую губернию. Служил на Алтайских заводах, затем маркшейдер Томского горного округа. В Сибири женился, супруга – Надежда Прокофьевна Калачёва.
В конце 1820-х годов Мевиус становится помощником начальника Олонецких заводов (Карелия), начальник знаменитого Луганского завода (Донбасс) с 1835 по 1840 годы.
Один из самых опытных специалистов в стране затем занимает должность управляющего частными Симскими заводами (по 1855 год), автор интересной работы «Сведения о Симском и Миньярском железоделательных заводах» (1853 год), сотрудник «Горного журнала» в 1838–1848 годы. Учёный человек!
Его сын, Аполлон Фёдорович Мевиус (1820–1898) считается одним из создателей чёрной металлургии на или в Украине, есть специальная статья в Википедии с портретом. Другой сын Олимпий тоже сделал прекрасную карьеру как специалист в горнозаводском деле.
Можно предположить, что проживавший на 1862 год в Златоустовском заводе отставной инженер мечтал о тихом поместье, где проведёт годы старости.
Приглянулись Ф.П. Мевиусу тихие места на западе Уфимского района, опытный инженер сразу оценил достоинства: чудная природа, близко город, хорошие дороги, леса, речки. Что ещё нужно, чтобы встретить старость? Тем более, что пенсион у тогдашнего инженера был от казны…м-м-м… закачаешься!
Но в Кадырметево Мевиус не переселился, все документы от имени владельца составлял коллежский советник Василий Иванович Епанечников. Грянула реформа, отменили крепостное право.
От Струевых Ф.П. Мевиусу досталась маленькая усадьба с одной семьёй дворовых. По X ревизии в 1858 году тут числились 65-летний Андрей Петров с женой Авдотьей Степановной (60 лет) и дочерьми Клавдией (20) и Лидией (17 лет). Кроме того, в 1857 году Мевиус ещё купил дворовую – 40-летнюю девицу Евгению Ильину – у надворной советницы Пеутлинг, чьи земли располагались неподалёку. Скорее всего, полковник приезжал смотреть свои приобретённые владения.
Сохранился план деревни (сельца Елизаветино), на котором между двумя рядами крестьянских дворов, в центре стоит отдельная усадьба. Перед маленьким домом какие-то насаждения или огород, а обращён домик фасадом к речке Котловке. Возможно, это и есть усадьба Струевых / Мевиуса.
Между прочим, два пруда!
Мечтам не суждено было сбыться, после отмены крепостного права, не долго думая, в мае 1863 года Ф.П. Мевиус сдаёт имение (9 душ муж. пола и 40,5 десятин) в казну за 1000 руб. Оставшиеся 78 десятин были в его собственности на 1874 года, затем продаются вместе с усадьбой.
А земли слева на плане, к западу от речки Котловки принадлежали семейству дворян Блудоровых. О них чти историческую картинку «Дёмские страдания (Дурасовка)» про их второе имение.
Самое крупное поместье в Кадырметево принадлежало супруге Н.А. Блудорова, владельца Дурасовки. Её усадьбу обслуживали 10 муж. и 8 жен. дворовых, а крестьянами управлял опекун капитан Верескин. Где-то за Котловкой стояла весьма внушительная барская усадьба площадью на 1912 год аж в два гектара.
Сохранились сведения о барской усадьбе жены титулярного советника Варвары Степановны Блудоровой: в крестьянских землях «находится помещичья усадьба, которая должна быть вырезана из крестьянского выгона двумя линиями: с одной стороны начиная от оврага лежащего близ господского дома прямою линиею по направлению оврага до околицы, с другой стороны от угла двора крестьянина Андрея Федосеева до ворот околицы по дороге в деревню Нурлино». Водопой находился в речке Котловке «и в родниках близ господского дома», то есть он стоял на возвышенности.
Отпустив крестьян на волю и после кончины муженька Варвара Степановна, видимо, вторично вышла замуж и стала Сушковой, но поместье сохранила и передала детишкам. Многочисленным. Блудоровская усадьба в Кадырметево дожила до 1917 года.
Кстати рядом с Кадырметево, с севера, за вторым прудом раскинулось имение семейства Коропачинских: маленькое хозяйство, 274 гектара, но усадьба в два гектара.
Это была весьма известная фамилия, дворяне-чиновники. Павел Флегонтович Коропачинский (1858 г. р.) занимался перевозками, держал в Уфе ямщицкую станцию и даже собирался открыть автобусное сообщение в крае. Но в истории Башкирии более известен его брат Пётр Флегонтович Коропачинский (1864 г. р.), в 1898–1901 годах председатель Златоустовской уездной земской управы, в 1905–1917 годах – Уфимской губернской земской управы, в марте-июне 1917 года – губернский комиссар Временного правительства. Именно от этой фамилии произошло название железнодорожной станции Кропачёво (изначально – Коропачёво).
Карта 1940-х годов показывает исчезнувшие поселения к западу от Шемяка, тут и польские Вольдзики, украинская Золотоношка и др.
Южная часть Кадырметево со временем отделилась и превратилась в деревню Колмогорову, которую переиначили в Холмогорову. Отставной коллежский ассесор Филипп Петрович Колмогоров (52 лет) скончался «от паралича» 9 июня 1844 года, похоронен «на деревенском кладбище».
Тут жили совсем бедные, омужичившиеся дворяне Ветошниковы и Кадомцевы. В 1896 году деревня Холмогорова (Ветошникова) стояла при ключе Мочище (3 двора, 27 обитателей). В другой книжке сказано – при речке Котловке и ручье Ворошкит.
Лето, жара, дожди, но мы упрямо идём на запад. Нас через неделю встречает Дмитриевка Чишминского района. Встречает… морскими бурями. Как в песне: мы говорим не штóрмы, а штормá!Михаил Роднов, доктор исторических наукПриглашаю на сайт «Роднов и его друзья»
Исторические картинки. Авсень Уфимского района
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