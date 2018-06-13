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Исторические картинки. Авсень Уфимского района

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Весь Уфимский район знает знаменитый русский фольклорный ансамбль «Таусень», который исполняет исконные народные песни, каковые пели наши прабабушки.

Исторические картинки. Авсень Уфимского района


19 мая 2018 года, Николо-Берёзовка, Никола вешний, звучит «Таусень». Через неделю пели в Красном Яру, смотри сайт Собора русских Башкортостана.

Русские песни держат нас в исчезнувшем сельце Панково, о коем была предыдущая историческая картинка. Почему и причём здесь голосистый «Таусень»?

За полтора столетия до ансамбля «Таусень» в эту маленькую русскую деревушечку заехал журналист Николай Владимирович Ремезов (1855–1915). И … заслушался. Да так, что в «Уфимских губернских ведомостях» 2 января 1882 года вышла его статья «Васильев вечер в деревне новой Панковой (уфимского уезда)».

Накануне нового года, в деревне Ново-Панковой в сумерки девушки собирались в избу, где обычно вечёрки проводились. А потом…

«Лишь только вечер наступит, они, в сопровождении целой толпы ребятишек, отправляются по селению и подходя к крайнему дому, стучали в окно со словами:

– Дедушка, посконна борода, не спеть-ли Авсянку?

– Ненадо, отвечают из избы смеясь, – плохо чествуете.

– Дедушка, золотая голова, вели спеть девушкам Авсянку!

– Ненадо, опять тут отвечают из избы.

Тогда девушки начинают уже приставать, стучат в рамы, стены и перебрасываются с находящимися в избе хозяевами, остротами, шутками и т. п.; наконец из избы слышится голос: спойте!

Всё быстро успокоивается, наступает тишина – и девушки общим и дружным хором начинают петь песню старику хозяину.

Мы ходили, мы гуляли
По святым вечерам.
Ой Авсень, ой Авсень!
Мы искали поискали
Семёнов двор.
Семёнов-то двор
На прикрасе стоит.
На прикрасе стоит
На крутой на горе.
На крутой на горе,
Столбы точёные.
Столбы точёные,
Позолоченные».

Такое сейчас исполнить может только прославленный «Таусень», а сама статья опубликована в сборнике «Историко-краеведческие исследования на Южном Урале в XIX – начале XX вв.», ищите на моём сайте.

Сейчас здесь тихо, пустынно, так и тянет затянуть любимую: степь, да степь кругом… А в старину местность была оживлённой. В начале XX века тут даже женский монастырь возник, фото Т.И. Яковлевой:

Исторические картинки. Авсень Уфимского района


Сей мемориальный знак неустанный трудник и подвижник на ниве восстановления памяти о православных святынях Уфимского края, краевед Павел Владимирович Егоров самочинно посреди поля воздвигал.

Неказисто, зато от души.

Поклонимся кресту честному и двинемся далее на запад в сторону Шемяка. Сотни лет здесь стояла небольшая деревня Кадырметево, что имела иные прозвания: Елизаветино тож, али Струево.

Как у всякого небольшого поселения небогатые дворяне-помещики менялись, вслед народная молва присваивала новые имена.

К началу XIX столетия сельцо Кадырметево (8 дворов, 34 жителя) принадлежало коллежской регистраторше Татьяне Дмитриевне Лутохиной. Затем землицу приобрели дворяне Струевы.

По духовному завещанию в октябре 1850 года от матери титулярной советницы Елизаветы Ивановны Струевой (отсюда прозвище Елизаветино) поместье досталось уволенному от службы коллежскому регистратору Владимиру Петровичу Струеву (на 1854 год в отставке). Чины невеликие.

Ниже карта рубежа XVIII–XIX столетий, специально включены более восточные деревни, чтобы Читатель представил географию.

Обратите внимание, что маленькая деревушка очень разбросана по обоим берегам речки Котловки и не случайно делится на деревню и сельцо Кадырметево.

Исторические картинки. Авсень Уфимского района


Здесь находились маленькие поместьица, с уютными дачами-усадьбами для в основном летнего отдохновения от шумной Уфы. А обитатели здешние были персонами преинтересными.

Мелкий чиновник Струев в 1855 году продаёт землю с крестьянами полковнику Мевиусу.

Владельцем небольшого поместья (11 мужских душ) с маленькой усадьбой (дворовых 1 муж., 4 жен.) оказался отставной полковник корпуса горных инженеров Фёдор (Фридрих-Вильгельм) Павлович Мевиус (1793 или 1794 года рождения). В 1813 году окончил горный кадетский корпус и был направлен для поиска полезных ископаемых в Томскую губернию. Служил на Алтайских заводах, затем маркшейдер Томского горного округа. В Сибири женился, супруга – Надежда Прокофьевна Калачёва.

В конце 1820-х годов Мевиус становится помощником начальника Олонецких заводов (Карелия), начальник знаменитого Луганского завода (Донбасс) с 1835 по 1840 годы.

Один из самых опытных специалистов в стране затем занимает должность управляющего частными Симскими заводами (по 1855 год), автор интересной работы «Сведения о Симском и Миньярском железоделательных заводах» (1853 год), сотрудник «Горного журнала» в 1838–1848 годы. Учёный человек!

Его сын, Аполлон Фёдорович Мевиус (1820–1898) считается одним из создателей чёрной металлургии на или в Украине, есть специальная статья в Википедии с портретом. Другой сын Олимпий тоже сделал прекрасную карьеру как специалист в горнозаводском деле.

Можно предположить, что проживавший на 1862 год в Златоустовском заводе отставной инженер мечтал о тихом поместье, где проведёт годы старости.

Приглянулись Ф.П. Мевиусу тихие места на западе Уфимского района, опытный инженер сразу оценил достоинства: чудная природа, близко город, хорошие дороги, леса, речки. Что ещё нужно, чтобы встретить старость? Тем более, что пенсион у тогдашнего инженера был от казны…м-м-м… закачаешься!

Но в Кадырметево Мевиус не переселился, все документы от имени владельца составлял коллежский советник Василий Иванович Епанечников. Грянула реформа, отменили крепостное право.

От Струевых Ф.П. Мевиусу досталась маленькая усадьба с одной семьёй дворовых. По X ревизии в 1858 году тут числились 65-летний Андрей Петров с женой Авдотьей Степановной (60 лет) и дочерьми Клавдией (20) и Лидией (17 лет). Кроме того, в 1857 году Мевиус ещё купил дворовую – 40-летнюю девицу Евгению Ильину – у надворной советницы Пеутлинг, чьи земли располагались неподалёку. Скорее всего, полковник приезжал смотреть свои приобретённые владения.

Сохранился план деревни (сельца Елизаветино), на котором между двумя рядами крестьянских дворов, в центре стоит отдельная усадьба. Перед маленьким домом какие-то насаждения или огород, а обращён домик фасадом к речке Котловке. Возможно, это и есть усадьба Струевых / Мевиуса.

Между прочим, два пруда!

Исторические картинки. Авсень Уфимского района


Мечтам не суждено было сбыться, после отмены крепостного права, не долго думая, в мае 1863 года Ф.П. Мевиус сдаёт имение (9 душ муж. пола и 40,5 десятин) в казну за 1000 руб. Оставшиеся 78 десятин были в его собственности на 1874 года, затем продаются вместе с усадьбой.

А земли слева на плане, к западу от речки Котловки принадлежали семейству дворян Блудоровых. О них чти историческую картинку «Дёмские страдания (Дурасовка)» про их второе имение.

Самое крупное поместье в Кадырметево принадлежало супруге Н.А. Блудорова, владельца Дурасовки. Её усадьбу обслуживали 10 муж. и 8 жен. дворовых, а крестьянами управлял опекун капитан Верескин. Где-то за Котловкой стояла весьма внушительная барская усадьба площадью на 1912 год аж в два гектара.

Сохранились сведения о барской усадьбе жены титулярного советника Варвары Степановны Блудоровой: в крестьянских землях «находится помещичья усадьба, которая должна быть вырезана из крестьянского выгона двумя линиями: с одной стороны начиная от оврага лежащего близ господского дома прямою линиею по направлению оврага до околицы, с другой стороны от угла двора крестьянина Андрея Федосеева до ворот околицы по дороге в деревню Нурлино». Водопой находился в речке Котловке «и в родниках близ господского дома», то есть он стоял на возвышенности.

Отпустив крестьян на волю и после кончины муженька Варвара Степановна, видимо, вторично вышла замуж и стала Сушковой, но поместье сохранила и передала детишкам. Многочисленным. Блудоровская усадьба в Кадырметево дожила до 1917 года.

Кстати рядом с Кадырметево, с севера, за вторым прудом раскинулось имение семейства Коропачинских: маленькое хозяйство, 274 гектара, но усадьба в два гектара.

Это была весьма известная фамилия, дворяне-чиновники. Павел Флегонтович Коропачинский (1858 г. р.) занимался перевозками, держал в Уфе ямщицкую станцию и даже собирался открыть автобусное сообщение в крае. Но в истории Башкирии более известен его брат Пётр Флегонтович Коропачинский (1864 г. р.), в 1898–1901 годах председатель Златоустовской уездной земской управы, в 1905–1917 годах – Уфимской губернской земской управы, в марте-июне 1917 года – губернский комиссар Временного правительства. Именно от этой фамилии произошло название железнодорожной станции Кропачёво (изначально – Коропачёво).

Карта 1940-х годов показывает исчезнувшие поселения к западу от Шемяка, тут и польские Вольдзики, украинская Золотоношка и др.

Исторические картинки. Авсень Уфимского района


Южная часть Кадырметево со временем отделилась и превратилась в деревню Колмогорову, которую переиначили в Холмогорову. Отставной коллежский ассесор Филипп Петрович Колмогоров (52 лет) скончался «от паралича» 9 июня 1844 года, похоронен «на деревенском кладбище».

Тут жили совсем бедные, омужичившиеся дворяне Ветошниковы и Кадомцевы. В 1896 году деревня Холмогорова (Ветошникова) стояла при ключе Мочище (3 двора, 27 обитателей). В другой книжке сказано – при речке Котловке и ручье Ворошкит.

Лето, жара, дожди, но мы упрямо идём на запад. Нас через неделю встречает Дмитриевка Чишминского района. Встречает… морскими бурями. Как в песне: мы говорим не штóрмы, а штормá!

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • Гость
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  • 1 | 01.07.2018, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 января 1882 года вышла его статья «Васильев вечер в деревне новой Панковой (уфимского уезда)».
==================================
Просто бальзам надушу эти слова: "Уфимского уезда" !
Дай Бог, скоро мы окончательно освободимся от ига, и эти слова будут повседневными.



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  • 2 | 01.07.2018, 12:24 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28289 | Рейтинг: -680,8
"Сей мемориальный знак неустанный трудник и подвижник на ниве восстановления памяти о православных святынях Уфимского края, краевед Павел Владимирович Егоров самочинно посреди поля воздвигал"
-----------------+-
Опять крест!
Куда смотрит башкирсеая общественность!
Кто разрешил ему ставить религиозный символ, в общественном месте
Пусть ставит в своём личном огороде или у себя дома.
Крестоповал не намечается?



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  • 3 | 01.07.2018, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Благодаря напоминанию Роднова о парке Монрепо под Выборгом "три недельки со второго уж провел я в Комарово"
Парк аристократа и дипломата Николаи на ремонте, но "нет тех преград которые не преодолели" бы уфимцы, выросшие на проспекте и воспитанные парком Гафури.
Посидел напротив острова Скорби, в тиши подумал: кто я, зачем я и как дальше существовать в некоем подобии жизни в Башкирии?
Человек не верующий, но с почтением отнесся к мусульманину, по виду дагестанцу, который тихо молился на коврике невдалеке.
У каждого из нас своя история и Роднову спасибо за то, что он помогает структурировать её в нашем мировосприятии.



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  • 4 | 01.07.2018, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 01.07.2018, 12:24 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28280 | Рейтинг: -680,9
"Сей мемориальный знак неустанный трудник и подвижник на ниве восстановления памяти о православных святынях Уфимского края, краевед Павел Владимирович Егоров самочинно посреди поля воздвигал"
-----------------+-
Опять крест!
Куда смотрит башкирсеая общественность!
Кто разрешил ему ставить религиозный символ, в общественном месте-------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- Ну чеканутых, в общем-то, не так уж много. Попробуй сама, где-нить в астраханских полях поставь полумесяц- увидишь, что всем похрен



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  • 5 | 01.07.2018, 16:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 01.07.2018, 12:24 | Автор: Зулия
краевед Павел Владимирович Егоров самочинно посреди поля воздвигал"
-----------------+-
Опять крест!
Куда смотрит башкирсеая общественность!
Кто разрешил ему ставить религиозный символ, в общественном месте------------------------------------------------ У зульки поле- это общественное место! Ору



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  • 6 | 01.07.2018, 16:46 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5242 | Рейтинг: +1425,2
У Зульки не только поле это общественное место. Она почему то считает.что земля ,где я живу,это ее ,вотчинная земля . Выкуси



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  • 7 | 01.07.2018, 16:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 01.07.2018, 16:46 | Автор: ketrin_2 | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 5242 | Рейтинг: +1425,1
У Зульки не только поле это общественное место. Она почему то считает.что земля ,где я живу,это ее ,вотчинная земля . Выкуси
---------------------------------------------------------- да пусть считает, жалко, что ли. Некоторые Наполеонами себя считают. Много, много странных людей



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  • 8 | 01.07.2018, 17:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Весь Уфимский район знает знаменитый русский фольклорный ансамбль «Таусень», который исполняет исконные народные песни, каковые пели наши прабабушки.

-----------------

Кресты ставить где ни попадя - это, конечно, что-то с чем-то. Один раздор.

Люблю смотреть клипы фольклорного ансамбля "Иван Купала": хороводы, венки на воде, прыжки через костёр... Крестами не заморачиваются, а обращаются к древним русским традициям и обрядам. Очень мило.



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  • 9 | 01.07.2018, 18:57 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34750 | Рейтинг: +5816,2
bayardsartoris
01 июля 2018 | 12:10

«Путин – гений! Но, однако
Мне не нравится финал:
Денег мало – кот наплакал,
А проблем – как слон насрал!»(С).



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  • 10 | 01.07.2018, 19:04 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28289 | Рейтинг: -680,8
Кто разрешил ему ставить религиозный символ, в общественном месте
Пусть ставит в своём личном огороде или у себя дома.
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01.07.2018, 12:41Егерь
--------------
Йожег никак оправославился? Воцерквленный? Как Яблоко смотрит - ничё?



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  • 11 | 01.07.2018, 19:14 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28289 | Рейтинг: -680,8
В начале XX века тут даже женский монастырь возник,
-------------------------
Роднов и Ко будешь проливать слезки по закрытым монастырям и разогнанным монашкам?

Православные монастыри - это ж такое удобное место для наказаний, вместо тюрем.
Если для посадки в тюрьму требовалось решение суда, а до решения суда длительные процедуры с разбирательствами, следствиями и проч.

А сослать в монастырь легче простого. Насильственный постриг - легкий способ или избавиться от опостылевшей жены, или избавиться от политического конкурента. Никаких судебных волокит, никаких протестов.

Причем постриг пожизненный. Побег из монастыря считался великим грехом, беглого монаха отлавливали, как конченного преступника сажали на цепь или в каменный мешок.



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  • 12 | 01.07.2018, 19:15 | Автор: Не зарегистрирован
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У многих из нас Родина никогда и нигде не кончается( и руки матери, и речка, и дом, школа,и бабушкины пирожки, могилки близких, поклонные кресты и мечети), а вот у башнациков, вроде Зулии, речь о родине, как история болезни.



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  • 13 | 01.07.2018, 19:28 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28289 | Рейтинг: -680,8
В начале XX века тут даже женский монастырь возник,
-------------------------
Христовы невесты.
«Невозможно вступить в брак потому, что Жених ее Иисус Христос всегда живет».



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  • 14 | 01.07.2018, 19:34 | Автор: Зулия
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6 | 01.07.2018, 16:46 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5242 | Рейтинг: +1425,2
У Зульки не только поле это общественное место. Она почему то считает.что земля ,где я живу,это ее ,вотчинная земля . Выкуси
-----------------------
Разумеется, Землю-крестьянам, власть-Советам.
Национализация, коллективизация.

Если до революции башкирам принадлежала оставшаяся после распродажи земельная собственность - около 1/3 от территории Башкирии, то нынче - точно "выкуси".

"В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности."

Иная форма не значит вотчинная



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  • 15 | 01.07.2018, 20:24 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 01.07.2018, 19:04 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28284 | Рейтинг: -680,9
Кто разрешил ему...
***
Вот только тебя не спросили?
Брызжешь слюной здесь.
Националунтерпришибевщина какая-то...тфу на тебя!



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  • 16 | 01.07.2018, 21:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Акинфеев - Герой России!!! Очень Опытный



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  • 17 | 01.07.2018, 21:44 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 01.07.2018, 12:24 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28284 | Рейтинг: -680,9
"Сей мемориальный знак неустанный трудник и подвижник на ниве восстановления памяти о православных святынях Уфимского края, краевед Павел Владимирович Егоров самочинно посреди поля воздвигал"
-----------------+-
Опять крест!
Куда смотрит башкирсеая общественность!
Кто разрешил ему ставить религиозный символ, в общественном месте
Пусть ставит в своём личном огороде или у себя дома.
Крестоповал не намечается?
_______________________
"Куда смотрит башкирсеая общественность!"
Во, во!
В Национальном музее Республики Башкортостан в этнографическом разделе в экспозиции, посвящённой башкирам, вывешен башкирский ковёр с большой СВАСТИКОЙ в центре, как на флаге Третьего Рейха.
Так и что, ликвидируем ковёр, как пропаганду символики германского нацизм, или всё же поймём, что в истории не всё так просто, и отнесёмся с пониманием к древней символике не только башкир, но и многих других народов?
Так и крест: это не только (И НЕ СТОЛЬКО) религиозный символ христиан (первоначально символом христиан была рыба), сколько один из древнейших знаков, обозначавших Солнце и четыре времени года. Кстати, свастика - Солнце, бегущее по небу. На территории Башкирии и крест, и свастика встречаются, как минимум, со второго тысячелетия до нашей эры и никакого отношения ни к христианству, ни к германскому нацизму не имеют.
Давайте просто с уважением относиться к символам, почитавшимся нашими далёкими предками, а не лепить к ним политику или политиканство современности.



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  • 18 | 01.07.2018, 22:02 | Автор: резус
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Жопоногие купили испанцев. Теперь пенсия с 70 лет, ликуйте ватники.



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  • 19 | 01.07.2018, 22:10 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28289 | Рейтинг: -680,8
башкирский ковёр с большой СВАСТИКОЙ в центре, как на флаге Третьего Рейха.
----------------------
Хоть ты и дурачок, но Кураев ваш баюшка тебе вторит симметрично:

Андрей Кураев, диакон: "Скажите, а вас не смущает то, что вы ходите по Петербургу, например, а там все улицы такие вот квадратные, всюду кресты, это вас не смущает, а линеечки в клеточку, простите, они для вас, как, не опасны, господин Аширов? Так что в данном случае господин Аширов загоняет себя в символико-богословский тупик и, судя по всему, таков его интеллектуальный уровень".
.......................
Не знай у кого из вас интеллектуальный уровень выше или ниже кого - у Кураева или Аширова или у тебя придурка.

Тогда следуя кураевской логике - откусил круглую печеньку - получился исламский полумесяц.

Тогда плюнь и не доёдывай, отдай собакам - туда его, муслимский символ.



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  • 20 | 01.07.2018, 22:11 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28289 | Рейтинг: -680,8
Акинфеев - Герой России!!! Очень Опытный
-------------
Марадона - мудак



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