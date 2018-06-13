Как получить орден, читая стихи ртом

В последнее время замечаю, что на форумах и блогах фанаты СССР стали часто ...
Кухарка
Как хирург, я привык к четким определениям и формулировкам. Так как от ...
Администратор
Лилия Чанышева, председатель регионального отделения партии «Россия будущего». ...
Администратор
В башкирском отделении партии "Яблоко" в воскресенье произошла кардинальная ...
Кухарка
49 | 02.07.2018, 16:20 | Автор: Не зарегистрирован Ни в одной стране ...
Рейтинг: +4 ufimsky-obuvatel
В преамбуле текста допущена ошибка. Следует читать: Федерация профсоюз ...
Рейтинг: +4 Анонимно
данный срок - до 12.00 2 июля - был установлен Общественной палатой Ро ...
Рейтинг: +5 Кухарка
........ Ильдар Бикбаев рассказал о планах властей по улучшению эконо ...
Рейтинг: +5 Анонимно
Толкачев: Увеличение пенсионного возраста – благо для экономики ----- ...
Рейтинг: +6 Анонимно
ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! За время Гражданской войны человеческие потери состав ...
Рейтинг: +6 Анонимно
Лилии Гумеровой вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». ...
3.07.2018 1523 25
Башкирским единороссам дали установку на избирательную кампанию в Курултай ...
3.07.2018 461 9
Федерация профсоюзов Башкирии до 12 июля намерена провести сбор подписей под ...
3.07.2018 339 12
Республиканское отделение «Единой России» сегодня на заседании партийной ...
2.07.2018 995 20
Лилии Гумеровой вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». ...
3.07.2018 1523 25
Башкирским единороссам дали установку на избирательную кампанию в Курултай ...
3.07.2018 461 9
Федерация профсоюзов Башкирии до 12 июля намерена провести сбор подписей под ...
3.07.2018 339 12
Республиканское отделение «Единой России» сегодня на заседании партийной ...
2.07.2018 995 20
Лилии Гумеровой вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». ...
3.07.2018 1523 25
Башкирским единороссам дали установку на избирательную кампанию в Курултай ...
3.07.2018 461 9
Федерация профсоюзов Башкирии до 12 июля намерена провести сбор подписей под ...
3.07.2018 339 12
Республиканское отделение «Единой России» сегодня на заседании партийной ...
2.07.2018 995 20
Пенсия: Когда и сколько? Андрей Малахов. Прямой эфир от 29.06.18. Сотни звонков ...
2.07.2018 29910 128
В России утвержден национальный план по противодействию коррупции на 2018–2020 ...
2.07.2018 2474 28
1 июля банк «Уралсиб» заблокирует карты международных платежных систем Visa и ...
2.07.2018 1876 19
Весь Уфимский район знает знаменитый русский фольклорный ансамбль «Таусень», ...
1.07.2018 622 36
До полудня 2 июля Общественная палата Башкирии собирает предложения и мнения о ...
30.06.2018 984 45
Пенсия: Когда и сколько? Андрей Малахов. Прямой эфир от 29.06.18. Сотни звонков ...
2.07.2018 29910 128
ТАСС выпустил колонку «Почему важно научиться готовить еду из объедков». Но ...
29.06.2018 10381 20
Как хирург, я привык к четким определениям и формулировкам. Так как от ...
27.06.2018 5217 29
Барый Кинзягулов тяжело и долго болел. Прощание с ним состоится сегодня. О ...
27.06.2018 4042 114
Госпитализированный в понедельник певец и депутат Госдумы ответил ...
19.06.2018 73557 30
Психолог написала колонку о смысле жизни и месте пенсии в ней. Жена ведущего ...
21.06.2018 45116 98
В какой-то момент показалось, что форум может пойти по классическому пути ...
13.06.2018 33534 60
Пенсия: Когда и сколько? Андрей Малахов. Прямой эфир от 29.06.18. Сотни звонков ...
2.07.2018 29910 128
Как получить орден, читая стихи ртом
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