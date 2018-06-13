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Как получить орден, читая стихи ртом

  • Опубликовано: natall | 03.07.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 1523 | Комментарии: 25
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Лилии Гумеровой вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Владимир Путин наградил сенатора от Башкортостана Лилию Гумерову, сообщает «Парламентская газета». Гумерова занимает должность первого заместителя Комитета палаты регионов по науке, образованию и культуре. Всего президент наградил 10 членов парламента.

Как получить орден, читая стихи ртом


Орден «За заслуги перед Отечеством» вручается за выдающиеся заслуги. Уточняется, что награду сенатор получила за заслуги в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

В апреле обсуждение вызвала видеозапись, на которой сенатор от Башкирии прочитала Владимиру Путину стихи. Произошло это во время встречи главы государства с выпускниками программы кадрового управленческого резерва.

В стихотворении были такие строки: «С такой командой, братцы, не страшно нам ничто: партнеров провокации и санкций разворот. Мы верим, жить России, и будущее есть, когда такие кадры, Владимир Владимирович, в вашем резерве есть!».



ПроУфу
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  • 1 | 03.07.2018, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ВОПРОС: В каких органах больше всего паразитов?
ОТВЕТ: В органах государственной власти.



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  • 2 | 03.07.2018, 09:53 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34767 | Рейтинг: +5817,1
С такой кормой поневоле кажется, что именно в неё и ушли мозги!



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  • 3 | 03.07.2018, 09:57 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5641 | Рейтинг: -168,2
А что стихи читать можно другим местом? Какой-то заголовок дурацкий.



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  • 4 | 03.07.2018, 10:01 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5641 | Рейтинг: -168,2
А по поводу персоны Гумеровой. Ну вовремя человек оказался на нужном месте. Языком работать умеет..



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  • 5 | 03.07.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пора переименовать орден "За заслуги перед Отечеством" в орден "За заслуги перед путиным", так как даже на этом примере видно что эта мамзель ничегошеньки хорошего для отечества не сделала, а вот путину стихи ртом прочитала, вообще у неё рот,- это основное орудие производства, она им (ртом) такое может вытворять...



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  • 6 | 03.07.2018, 10:03 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34767 | Рейтинг: +5817,1
Завидуешь, дружочек? Сам бы там хотел прочитать?



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  • 7 | 03.07.2018, 10:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1824 | Комментарии: 59400 | Рейтинг: +12243,9
«С такой командой, братцы, не страшно нам ничто: партнеров провокации и санкций разворот. Мы верим, жить России, и будущее есть, когда такие кадры, Владимир Владимирович, в вашем резерве есть!».
________________________________________
Не в склад, не в лад - поцелуй вована в зад!



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  • 8 | 03.07.2018, 10:48 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5243 | Рейтинг: +1425,6
ходят слухи, что эта важная мадам, на заре своей карьеры, предложила в воду фонтана, положить какой нибудь прпарат, от которого кожа будет зудеть,Чтоб детишки не лазили в фонтан. Дело было в Учалах



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  • 9 | 03.07.2018, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 03.07.2018, 09:57 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5641 | Рейтинг: -167,8
А что стихи читать можно другим местом? Какой-то заголовок дурацкий.

===============

natall-ка имела ввиду, шо ротом можно и стихи читать. Окромя чего брать.



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  • 10 | 03.07.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может ее подставили или по кредитам банки попросили вот и крутиться бедная женщина, чтоб кредиторы собственность не забрали,ничего личного только бизнес



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  • 11 | 03.07.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Что значит сей жест на фото? Какой-то обхватывающий.



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  • 12 | 03.07.2018, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Наталка завидует а нам обсуждать.



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  • 13 | 03.07.2018, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Чтобы обсуждать новый закон, сначала нужно чётко и ясно сказать, что новый закон — это прямое нарушение Конституции России.

Читаем ч.2 ст.39 Конституции России: «Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом»

Согласно п.1 ст.7 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» установлено (предусмотрено): «Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет»

Но ведь согласно ч.2 ст.55 Конституции России чётко и ясно предусмотрено (запрещено): «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

Безусловно, новым законом отменяются и умаляются права граждан России выходить на пенсию мужчинам в 60 лет, а женщинам в 55 лет. Подчеркиваю, особо: отменяются эти права граждан в сторону ухудшения!

А это уже не только прямое нарушение указанной ч.2 ст.55 Конституции России о запрете отменять права граждан, но и прямое нарушение ч.1 ст. 19 Конституции России: «Все равны перед законом…». Оказывается, будущие пенсионеры, но граждане сегодняшней России, будут по новому закону явно не равны сегодняшним гражданам-пенсионером, что и есть прямое нарушение конституционных прав будущих пенсионеров о конституционном равенстве всех перед законом – новый антиконституционный закон серьёзно (существенно) ущемляет права будущих пенсионеров.

Безусловно, нарушаются права человека, гарантированные в ст.2 Конституции России: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».

Нарушается также и ч.1 ст.1 Конституции России о правовом государстве.

Поэтому не должен быть принят новый закон без изменения Конституции России, то есть, сначала надо изменить Конституцию – поотменять все указанные выше права граждан, а потом, с чистого листа писать новый закон о пенсионном возрасте.

А согласно ст.135 Конституции России парламент России (Федеральное Собрание) сам не может изменить указанные выше статьи Конституции из глав 1 и 2 Конституции, а в случае необходимости должно быть созвано Конституционное Собрание. А это уже очень серьёзно!

В общем получается, что Правительство замахнулось попутно серьёзно изменить Конституцию, но правда об этом скромно умалчивает или вообще задумало обойти Конституцию или даже само не замечает (что вполне вероятно, ведь юристов у нас не хотят даже слышать), что нарушает Конституцию.

Надеюсь, что на этот раз меня юриста услышат власти и Конституция России и права граждан России не будут нарушены!



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  • 14 | 03.07.2018, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
natall-ка имела ввиду, шо ротом можно и стихи читать. Окромя чего брать.
----------------------------
Наталка сама была в шоке. Оказывается ртом еще и стихи можно читать.



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  • 15 | 03.07.2018, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Значит скоро выпрут из Совета Федерации......Объявится здесь опять при портфеле.Умная ,бит....рта розевает хороша.Стихи Салават Юлаев щитает и тонко намикает-бит кадра я такой в вашем резерве-работать буду хорошо бит не прикладая рук



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  • 16 | 03.07.2018, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
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По большому счёту,плевать,читает она стихи или нет. Главное-соответствует ли она месту первого заместителя Комитета палаты регионов по науке, образованию и культуре. Очень мило её представляет Вики- российский государственный и общественный деятель!Этого государственного деятеля вытащил Рахимов по известным всем причинам.Вот только к Науке и Культуре она вряд ли имеет отношение.Конечно,Культура может иметь и нац.уклон.Но вот Наука этого не выносит.Интересно,как Лилия Гумерова справляется с ней...



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  • 17 | 03.07.2018, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мимо носа носят чачу,
Мимо рота - алычу...
Я над Лилиею плачу,
Над Наталкой хохочу!

Вот так: му-ха-ха!



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  • 18 | 03.07.2018, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован
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представляю как хамитычу жлоба придавила эта новость. вырастил для себя долб... потенциальную "Орлову", вот так вот со стишками байками и прибаутками подле тела путена она не тлько орденов и медалей наподличает и хамита подсидит...



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  • 19 | 03.07.2018, 15:09 | Автор: Не зарегистрирован
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назовите хоть одну умную,порядочную женщину в Думе ,да и вообще политика женского полу



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  • 20 | 03.07.2018, 16:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Наши гос.кадры умнее всех на свете, послушней лошади слепой, в трубы медные дуть непревзойденные мастера.

Они денно и нощно пекутся о благе российского народа. Российский народ, в свою очередь, окружает их любовью - верят, что это самые бескорыстные правители РФ. Знают, что в истории страны такой когорты чиновников никогда не было и не будет.

Спасибо этим кадрам, что живем мы в такой процветающей стране, где здравоохранению завидуют во всем мире, образование на таком высоком уровне, что к нам молодежь всего мира едет учиться, такие высокие пенсии не снились ни немцам, ни американцам ...

Да здравствует "Единая Россия"! Именно она кует такие высококвалифицированные кадры. Пора наградить каким-нибудь орденом и партию эту.



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