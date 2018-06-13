Как получить орден, читая стихи ртом

Лилии Гумеровой вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Владимир Путин наградил сенатора от Башкортостана Лилию Гумерову, сообщает «Парламентская газета». Гумерова занимает должность первого заместителя Комитета палаты регионов по науке, образованию и культуре. Всего президент наградил 10 членов парламента.Орден «За заслуги перед Отечеством» вручается за выдающиеся заслуги. Уточняется, что награду сенатор получила за заслуги в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и активную законотворческую деятельность.В апреле обсуждение вызвала видеозапись, на которой сенатор от Башкирии прочитала Владимиру Путину стихи. Произошло это во время встречи главы государства с выпускниками программы кадрового управленческого резерва.В стихотворении были такие строки: «С такой командой, братцы, не страшно нам ничто: партнеров провокации и санкций разворот. Мы верим, жить России, и будущее есть, когда такие кадры, Владимир Владимирович, в вашем резерве есть!».