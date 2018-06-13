Бесполезные подписи и карманный митинг

Федерация профсоюзов Башкирии до 12 июля намерена провести сбор подписей под обращением против пенсионной реформы, которое адресовано президенту РФ Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву, председателю Совета федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.Авторы обращения, текст которого опубликован на официальном сайте организации, считают инициативу повышения пенсионного возраста преждевременной, а последствия этой реформы негативными.«Повышение пенсионного возраста приведет к ряду негативных последствий и социальных проблем, таких как: рост безработицы, особенно среди молодежи; снижение рождаемости и увеличение младенческой смертности; увеличение расходов на медицину; рост неформальной занятости и теневых выплат заработной платы; увеличение выезда за границу на постоянное место жительство высоко квалифицированных кадров, в первую очередь из числа молодежи»,— отмечается в обращении.Также авторы указывают на то, что реформа вступает в противоречие с «майскими» указами главы государства, направленными на повышение продолжительности жизни.Как сообщал «Ъ-Уфа», 12 июля федерация профсоюзов намерена провести у Дворца спорта в Уфе митинг против пенсионной реформы с участием 10 тыс. человек.