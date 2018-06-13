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Бесполезные подписи и карманный митинг

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Федерация профсоюзов Башкирии до 12 июля намерена провести сбор подписей под обращением против пенсионной реформы, которое адресовано президенту РФ Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву, председателю Совета федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Бесполезные подписи и карманный митинг


Авторы обращения, текст которого опубликован на официальном сайте организации, считают инициативу повышения пенсионного возраста преждевременной, а последствия этой реформы негативными.

«Повышение пенсионного возраста приведет к ряду негативных последствий и социальных проблем, таких как: рост безработицы, особенно среди молодежи; снижение рождаемости и увеличение младенческой смертности; увеличение расходов на медицину; рост неформальной занятости и теневых выплат заработной платы; увеличение выезда за границу на постоянное место жительство высоко квалифицированных кадров, в первую очередь из числа молодежи»,— отмечается в обращении.

Также авторы указывают на то, что реформа вступает в противоречие с «майскими» указами главы государства, направленными на повышение продолжительности жизни.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 12 июля федерация профсоюзов намерена провести у Дворца спорта в Уфе митинг против пенсионной реформы с участием 10 тыс. человек.

Коммерсант
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 03.07.2018, 10:06 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5641 | Рейтинг: -168,2
Бесполезных митингов не бывает. Обсуждать и доказывать нужно на любых площадках. В любых обстоятельствах. Что за моду взяли? Вперед паровоза бежать?



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  • 2 | 03.07.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В преамбуле текста допущена ошибка. Следует читать:
Федерация профсоюзов Башкирии до 12 июля намерена провести сбор подписей под обращением против пенсионной реформы, которое СОГЛАСОВАННО с президентом РФ Владимиром Путиным, премьером Дмитрием Медведевым, председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
ДАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ НАПРАВЛЕННО ДЛЯ "ВЫПУСКА ПАРА".



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  • 3 | 03.07.2018, 10:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1824 | Комментарии: 59400 | Рейтинг: +12243,9
«Пенсионная реформа приведет к росту инвалидизации»

Как пенсионная реформа отразится на рождаемости и смертности? Что ожидает пожилых людей на рынке труда? На вопросы отвечает профессор Валентина Доброхлеб, эксперт в области экономики и демографии


– Как пенсионная реформа отразится на демографической ситуации в стране?

– Проведение пенсионной реформы, во-первых, приведет к росту инвалидизации населения, которая и сегодня почти в 5 раз превышает этот показатель в экономически развитых странах, – считает Валентина Доброхлеб, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник ИСЭПН и ИСПИ РАН. – Во-вторых, психологический стресс, вызванный реформой, может повлиять на повышение уровня смертности в тех возрастных категориях, которые в первую очередь будут затронуты изменениями. А это более 20 млн человек.

В-третьих, показатели рождаемости, вероятно, снизятся. Причиной этого может стать уменьшение внутрисемейной поддержки по уходу за внуками, связанное с более поздним выходом на пенсию.

Справка
Правительство предложило увеличить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63 лет. Эту меру связывают, с одной стороны, с ростом ожидаемой продолжительности жизни россиян, а с другой стороны – с недостатком средств в пенсионном фонде РФ. Законопроект о пенсионной реформе внесен в Госдуму. В течение месяца его будут обсуждать в профильных комитетах парламента и в законодательных собраниях российских регионов. В то же время, в списке основных целей развития страны, перечисленных в майском указе президента России, такие ориентиры, как обеспечение роста численности населения и повышение ожидаемой продолжительности жизни, стоят на первом и втором местах.

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  • 4 | 03.07.2018, 10:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1824 | Комментарии: 59400 | Рейтинг: +12243,9
– Какая связь существует между инвалидизацией и временем выхода на пенсию?

– Вопрос здоровья населения является для России вопросом цивилизационного вызова. Да, мы стали жить дольше. Это большое достижение, в том числе последнего десятилетия. Продолжительность жизни растет, а заболеваемость остается высокой. Если оценивать здоровье нации по 5-балльной шкале, то состояние здоровья населения у нас характеризуется цифрой около 3,5.

Нам говорят: женщины живут на 10 лет дольше, чем мужчины. Да, это большой разрыв. Но так называемое текущее здоровье у женщин хуже, чем у мужчин. Женщины чаще болеют.

Зачастую человек, выходя на пенсию, не оформляет инвалидность, даже если может на нее претендовать. Он просто пользуется своей пенсией по возрасту. А если у него не будет возможности выйти на пенсию? А здоровье не позволяет работать? Тогда люди будут больше обращаться за получением инвалидности. Это проблема, с которой уже столкнулись государства Западной Европы, в том числе при проведении пенсионных реформ.

При этом в России сфера здравоохранения не адаптирована к стареющему населению.

В СССР была создана система педиатрической помощи, а сейчас мы нуждаемся в создании системы геронтологической и гериатрической помощи, чтобы увеличить здоровую продолжительность жизни населения. Сейчас найти хорошего геронтолога даже в Москве – большой труд.

– Получается, что рождаемость снизится из-за того, что бабушки не смогут сидеть с внуками?

– Все не так однозначно. Институт традиционной русской бабушки, вообще говоря, уходит, особенно в городах. Многие бабушки работают, ведут активный образ жизни, путешествуют, если доходы им позволяют. Они и с внуками ведут себя не так, как традиционная бабушка, которая пестует, кормит, холит и так далее. Больше распространены такие типы, как «бабушка-гувернер», «бабушка по воскресеньям».

Думаю, в плане рождаемости повышение пенсионного возраста повлияет только на определенные группы семей, где есть большая внутрисемейная сплоченность, и где люди располагали определенным ресурсом времени.

Скорее, необходимо развитие системы общественного воспитания. Ясельных групп уже сейчас не хватает, а в дальнейшем их потребуется еще больше. Или же понадобятся официально сертифицированные няни.

– Не может ли повышение пенсионного возраста, наоборот, способствовать росту рождаемости? Скажем, люди перестанут надеяться на пенсию, а начнут полагаться на поддержку своих детей.

– Думаю, что не может, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Людям нельзя приказать: вот, не получишь пенсию, поэтому должен родить столько-то детей. Репродуктивное поведение – это не тот процесс, на который можно повлиять прямо. Оно долго формируется и зависит от разных факторов: от образования, от уровня доходов, от установок, принятых в семье, где вы родились, и ряда других.

Самое главное – размер оплаты труда. Только в мае этого года мы вышли на МРОТ на уровне прожиточного минимума. Чтобы население воспроизводилось, нужно, чтобы МРОТ хватало не только на работающего, но хотя бы на одного иждивенца, или для начала на «пол иждивенца».

Связывать рождаемость и пенсию можно, но не сегодня. Это может быть в перспективе, если общество станет совсем жестким к пожилым людям, и будут утрачены важные социальные гарантии.

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  • 5 | 03.07.2018, 10:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1824 | Комментарии: 59400 | Рейтинг: +12243,9
– Оставляя детей под присмотром бабушек, молодая женщина может больше времени уделять карьере. После реформы бабушки будут работать, а мамы сидеть дома? То есть количество пожилых работников увеличится, но молодых станет меньше?

– Пожилые и молодые женщины работают пока в разных сферах. Нельзя сказать, что бабушек не пустят на пенсию и они займут места своих дочерей.

На самом деле, прежде чем проводить подобную реформу, нужно иметь четкое представление о количестве и характеристиках рабочих мест, которые будут предложены представителям старшего возраста, мужчинам и женщинам.

Должна быть продумана целая система. Во-первых, необходимо создать рабочие места – высокотехнологичные и эргономичные, подходящие для пожилых людей. Во-вторых, работников нужно переобучать для этих мест. А не просто: мы поговорим с бизнесом, пусть он поласковее относится к пожилым сотрудникам.


Демографическое старение – неизбежный процесс. Еще в 2002 году был принят Мадридский международный план действий по проблемам старения. В нем говорится о необходимости адаптации рынка труда к изменениям возрастной структуры населения. Согласно плану, должны быть разработаны четкие программы по созданию высокотехнологичных рабочих мест для всех групп населения, а не только для молодежных когорт.

– В каких именно сферах смогут найти себе применение люди старшего возраста?

– Вообще, такая постановка вопроса – из прошлого века. Сфера применения на рынке труда не должна определяться возрастом. Когда пожилых или даже старых людей не принимают на работу – это называется эйджизм, и это правонарушение. Важен не возраст, а потенциал человека, его навыки, умения, компетенции.

Но чтобы этот человеческий капитал реализовывался, развивался, людей нужно обучать в течение всего жизненного цикла. Им нужно помогать развивать проектное мышление, учить ориентироваться в новой ситуации. К тому же, в ближайшие годы специалисты средней квалификации окажутся невостребованными из-за развития робототехники и других инноваций.

Чтобы возраст не влиял на доступность той или иной сферы деятельности, нужно развитие особых социальных институтов по поддержке человеческого капитала.

– Не переместится ли большинство пожилых людей из категории «пенсионеры» в категорию «безработные»?

– Если не будут приняты конкретные программы по реформированию рынка труда и системы «образования через всю жизнь», проблема пожилых безработных может обостриться. Конечно.

– Смогут ли жители России, особенно мужчины, дожить до пенсии? Как связана продолжительность жизни с выходом на пенсию в других странах?

– Несмотря на рост ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ), разрыв между Россией и экономически развитыми странами по этому показателю сохраняется. В 2016 году средняя ОПЖ в России составила 71,87 года. Для мужчин – 66,50 лет, для женщин − 77,06 лет.

За рубежом повышение возраста выхода на пенсию проводилось при существенно более высоких показателях продолжительности жизни, чем мы имеем в России.

Например, в Великобритании пенсионный возраст для мужчин и женщин – 65 лет (для женщин он был увеличен в 2016-2017 годах с 60 лет). В 2019-2020 годах планка будет поднята до 66 лет, а в 2026-2028 годах – до 67 лет.

Дальнейшее повышение пенсионного возраста в Великобритании запланировано пока на 2044-2046 годы – до 68 лет. Продолжительность жизни у них в 2013 году у мужчин была 79,2 года, у женщин − 82,9 года.

В Германии пенсионный возраст повышается постепенно с 2012 года. А закон о его повышении был принят еще в 2007 году. И для мужчин, и для женщин возраст выхода на пенсию будет увеличиваться на один месяц каждый год (до 2024 года), а затем – на два месяца в год (до 2029 года). Всего этот возраст повысится с 65 до 67 лет. ОПЖ в Германии для мужчин − 78,4 года, для женщин − 83,1 года.

В США для людей, родившихся до 1960 года, пенсионный возраст наступает в 66 лет. Для тех, кто родился позднее, – в 67 лет. ОПЖ у мужчин – 76,4 года, у женщин − 81,2 года.

В Японии до 2000 года люди уходили на пенсию с 60 лет. Затем пенсионный возраст постепенно увеличивался. С 2013 года пенсию начисляют с 65 лет (для мужчин и женщин). При этом ОПЖ мужчин в Японии 80,1 года, а женщин – 86,8 года.

Как видите, несмотря на то, что продолжительность жизни в России выросла, она все-таки недостаточно высока.



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  • 6 | 03.07.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ДОЛОЙ ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО! ДОЛОЙ МИНИСТРОВ-КАПИТАЛИСТОВ!



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  • 7 | 03.07.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Только массовыми протестами можно освободить РФ от этого нравственно невменяемого правительства и президента! К сожалению, думские оппозиционные партии только говорят и делают вид протеста, а на самом деле существенного ничего не делают! Очень Опытный



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  • 8 | 03.07.2018, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
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И не таких видали!

Да и кто это такие, эти «легендарные» английские фанаты - просто тупые мужики с пивными животами, извращенцы и хамы, многие из которых не считают чем-то постыдным, например, снять исподнее и в таком виде приплясывать с кружкой... пардон, пинтой пива на улицах городов!

А «статусность» им придают некоторые СМИ, в том числе и наши, из прозападно-подобострастных. Тоже мне, понимаешь, орущие и пьющие гости столицы!.. И не таких видали!

В нетолерантном, то есть нормальном обществе подобное, конечно, нравиться не может. Может быть, именно поэтому в 2000-м году в Турции было зарезано два английских фаната?



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  • 9 | 03.07.2018, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Чтобы обсуждать новый закон, сначала нужно чётко и ясно сказать, что новый закон — это прямое нарушение Конституции России.

Читаем ч.2 ст.39 Конституции России: «Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом»

Согласно п.1 ст.7 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» установлено (предусмотрено): «Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет»

Но ведь согласно ч.2 ст.55 Конституции России чётко и ясно предусмотрено (запрещено): «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

Безусловно, новым законом отменяются и умаляются права граждан России выходить на пенсию мужчинам в 60 лет, а женщинам в 55 лет. Подчеркиваю, особо: отменяются эти права граждан в сторону ухудшения!

А это уже не только прямое нарушение указанной ч.2 ст.55 Конституции России о запрете отменять права граждан, но и прямое нарушение ч.1 ст. 19 Конституции России: «Все равны перед законом…». Оказывается, будущие пенсионеры, но граждане сегодняшней России, будут по новому закону явно не равны сегодняшним гражданам-пенсионером, что и есть прямое нарушение конституционных прав будущих пенсионеров о конституционном равенстве всех перед законом – новый антиконституционный закон серьёзно (существенно) ущемляет права будущих пенсионеров.

Безусловно, нарушаются права человека, гарантированные в ст.2 Конституции России: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».

Нарушается также и ч.1 ст.1 Конституции России о правовом государстве.

Поэтому не должен быть принят новый закон без изменения Конституции России, то есть, сначала надо изменить Конституцию – поотменять все указанные выше права граждан, а потом, с чистого листа писать новый закон о пенсионном возрасте.

А согласно ст.135 Конституции России парламент России (Федеральное Собрание) сам не может изменить указанные выше статьи Конституции из глав 1 и 2 Конституции, а в случае необходимости должно быть созвано Конституционное Собрание. А это уже очень серьёзно!

В общем получается, что Правительство замахнулось попутно серьёзно изменить Конституцию, но правда об этом скромно умалчивает или вообще задумало обойти Конституцию или даже само не замечает (что вполне вероятно, ведь юристов у нас не хотят даже слышать), что нарушает Конституцию.

Надеюсь, что на этот раз меня юриста услышат власти и Конституция России и права граждан России не будут нарушены!



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  • 10 | 03.07.2018, 19:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1824 | Комментарии: 59400 | Рейтинг: +12243,9
Vladimir Milov@v_milov

Если вы еще не видели - вот это ВСЁ финансово-экономическое обоснование к правительственному законопроекту о повышении пенсионного возраста. Один абзац и ВСЁ. Это серьезно, я не шучу

https://pbs.twimg.com/media/DhLsZ-pWsAEXieD.jpg



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  • 11 | 03.07.2018, 19:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1824 | Комментарии: 59400 | Рейтинг: +12243,9
Новый президент Мексики: Повышаю пенсии в 2 раза. И это без повышения пенсионного возраста. Средства на повышение уровня благосостояния народа будут найдены в ходе реализации его программы по справедливому перераспределению доходов в нефтегазовом секторе

https://topwar.ru/143827-novyy-prezident-meksiki-povyshayu-p
ensii-v-2-raza-pravitelstvu-rf-na-zametku.html?utm_source=we
bsite&utm_medium=social&utm_campaign=group



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  • 12 | 03.07.2018, 21:23 | Автор: юнг
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03.07.2018, 20:33Дед

===============Так что- ты, выходит, против повышения пенсий в два раза?==Дундук и пельмень, -как сказал бы Ирик!



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