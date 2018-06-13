Для РПЦ экстремизм не писан

Священник РПЦ призвал лишать гражданства россиянок, вступивших в интимные отношения с иностранцами.Вскоре материал с этой информацией был удален с сайта одного из федеральных изданий. Однако скриншот быстро распространился в соцсетях.Благочинный Вологодской митрополии РПЦ раскритиковал россиянок, вступающих в интимную связь с иностранцами. В случае появления на свет ребенка от этой связи священник призвал лишать таких матерей гражданства, а младенцев «отсылать посылкой в страну, из которой приехал отец».Отзывы пользователей интернета были бурными. Юзеры восприняли заявление представителя РПЦ негативно.Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посоветовал россиянкам не вступать в отношения с болельщиками-иноверцами. До выступления представителя РПЦ председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева говорила, что россиянкам не стоит вступать в отношения с иностранными болельщиками во время чемпионата мира по футболу.