Вскоре материал с этой информацией был удален с сайта одного из федеральных изданий. Однако скриншот быстро распространился в соцсетях.
Благочинный Вологодской митрополии РПЦ раскритиковал россиянок, вступающих в интимную связь с иностранцами. В случае появления на свет ребенка от этой связи священник призвал лишать таких матерей гражданства, а младенцев «отсылать посылкой в страну, из которой приехал отец».
Отзывы пользователей интернета были бурными. Юзеры восприняли заявление представителя РПЦ негативно.
Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посоветовал россиянкам не вступать в отношения с болельщиками-иноверцами. До выступления представителя РПЦ председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева говорила, что россиянкам не стоит вступать в отношения с иностранными болельщиками во время чемпионата мира по футболу.
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Для РПЦ экстремизм не писан
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