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Для РПЦ экстремизм не писан

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Священник РПЦ призвал лишать гражданства россиянок, вступивших в интимные отношения с иностранцами.

Для РПЦ экстремизм не писан


Вскоре материал с этой информацией был удален с сайта одного из федеральных изданий. Однако скриншот быстро распространился в соцсетях.

Благочинный Вологодской митрополии РПЦ раскритиковал россиянок, вступающих в интимную связь с иностранцами. В случае появления на свет ребенка от этой связи священник призвал лишать таких матерей гражданства, а младенцев «отсылать посылкой в страну, из которой приехал отец».

Отзывы пользователей интернета были бурными. Юзеры восприняли заявление представителя РПЦ негативно.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посоветовал россиянкам не вступать в отношения с болельщиками-иноверцами. До выступления представителя РПЦ председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева говорила, что россиянкам не стоит вступать в отношения с иностранными болельщиками во время чемпионата мира по футболу.

Для РПЦ экстремизм не писан


ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 05.07.2018, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
PПЦ лучше бы прекратило обдираловку в приходах-начиная со свечей и крещения .Ведь дерут явно вопреки высказыванию Иисуса Христа ,превратив церкви в торговые лавки.И зачем лезть в сферу того-дать ли бабе кому или не дать.Б...ь не какой наказ не остановит .Нормальная -близко не подойдет



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  • Эксперт
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  • 2 | 05.07.2018, 09:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1824 | Комментарии: 59480 | Рейтинг: +12248,3
А еще глава Ростовской епархии призвал недовольных - ходить не на митинги, а в церковь...

А вместо Конституции читать Библию?



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  • Гость
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  • 3 | 05.07.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дык... "Накануне Ивана Купала (6-7 июля) вся нечистая сила становится особенно активной, и если с помощью обрядов от нее защититься, то человек убережет себя и своих близких от всевозможных напастей и несчастий в будущем." С наступающим, славяне.



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  • 4 | 05.07.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какой поп таков и приход.
Каков Глава РПЦ (Гундяев), таковы и его священники-***!



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  • Участник
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  • 5 | 05.07.2018, 11:54 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1099 | Рейтинг: +322,5
Не ругайтесь в божьем храме, не то крестом пере е бу. Религия опиум для народа. Попы и муллы дьяволы Тупина.



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  • Гость
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  • 6 | 05.07.2018, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ребята, не ведитесь на хохлищенские фейки. Они рады разжечь майдан и в России. Скрин — фейк, загружен в Сеть на KharkovForum.com. В прошлый раз «благочинный Вологодской митрополии РПЦ» ругал родителей зверски убитой в Москве студентки Татьяны Страховой и это тоже был фейк.



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  • Участник
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  • 7 | 05.07.2018, 14:26 | Автор: Корней | На сайте
    Публикации: 6 | Комментарии: 10931 | Рейтинг: -1810,7
6 | 05.07.2018, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Ребята, не ведитесь на хохлищенские фейки. Они рады разжечь майдан и в России. Скрин — фейк, загружен в Сеть на KharkovForum.com. В прошлый раз «благочинный Вологодской митрополии РПЦ» ругал родителей зверски убитой в Москве студентки Татьяны Страховой и это тоже был фейк.
_____________________________________________
А на этом сайте в основном фейки и используют.
Сайт-то жёлтый.



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