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Спрос на стукачей

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Глава МВД предложил привлечь волонтеров к поиску запрещенной информации. Помимо поиска пропавших людей волонтеры могу мониторить интернет в поисках запрещенной информации и помогать с «профилактикой наркомафии», заявил Владимир Колокольцев.

Спрос на стукачей


Министерство внутренних дел России (МВД) всегда рассчитывает на партнерские отношения с волонтерами, помимо поиска пропавших людей добровольцев можно привлекать к «профилактике наркомафии» и поискам запрещенной информации в интернете. Об этом, выступая на Всероссийском форуме поисково-спасательных отрядов, заявил глава МВД Владимир Колокольцев, передает корреспондент РБК.

«Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности. Эти партнерские отношения можно выстраивать не только для оказания помощи в поиске людей, которые пропали без вести. Но и строить партнерские отношения в мониторинге сетей интернет по поиску запрещенной информации, по профилактике наркомафии, подростковой преступности», — сказал Колокольцев.

РБК
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  • 1 | 12.07.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Не болтать а работать в этом направлении надо. Но не как на Западе. На Западе стучат сосед на соседа, жена на мужа, дети на родителей. Либерасты что с них взять кроме доносов на близких?



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  • 2 | 12.07.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но и строить партнерские отношения в мониторинге сетей интернет по поиску запрещенной информации, по профилактике наркомафии, подростковой преступности
==============================
Запрещенная информация, наркомания...., и ни слова о казнокрадстве и взяточничестве в том числе и в правоохранительных органа. Что, эти насущные проблемы МВД не интересуют?



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  • Эксперт
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  • 3 | 12.07.2018, 10:02 | Автор: юнг
    Публикации: 315 | Комментарии: 34830 | Рейтинг: +5818,4
Ты прав, дорогой. Что с них взять? Разве, что пенсии в 1200 евро?



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  • Эксперт
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  • 4 | 12.07.2018, 10:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1827 | Комментарии: 59641 | Рейтинг: +12264,2
Первонах - уже приступил, как я поняла... и давно.



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  • 5 | 12.07.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сначала нужно определиться с дефиницией ЗАПРЕЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ



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  • 6 | 12.07.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Немцы стучат друг на друга и страна Германия процветает.



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  • 7 | 12.07.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бесплатно не буду, только за деньги! Сдать какую-нибудь с.ку, которая торгует наркотой или готовит терракт против простого народа, да ещё получить за это деньги - большое удовольствие! А бесплатно сами ищите! Очень Опытный



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  • 8 | 12.07.2018, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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7 му.Тогда за мошонку подвесят тебя на ближайшей березе!



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  • # 9 | 12.07.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • 10 | 12.07.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 12.07.2018, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 му.Тогда за мошонку подвесят тебя на ближайшей березе!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________Ну это вряд ли! Через несколько лет берёз в РФ ещё поискать надо будет! Очень Опытный



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  • 11 | 12.07.2018, 11:39 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5671 | Рейтинг: -172,7
Ну на Западе стучат в свое удовольствие. Все на всех. Поэтому наверное там и порядок. У нас менталитет другой. Хотя кто-то же написал 4 000 000 доносов при Сталине..



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  • 12 | 12.07.2018, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В княжествах совр Германии было так : князь попвелел наводить чистоту у своего дома , каждому , без исключений . Но народ положил на на все это большой свой привет. Тогда стали наказывать соседей за недоносительство , Стали наказывать всех соседей за недоносительство.Не правда ли , что мы проходили все это .При Усатомдоносчиками были 3 % населения ,анонимно, но этого было мало .После принятых мер таких стукачей стало до 4%.
Сейчас доносительство не моде , да и очень быстро найдут доносителей.Правда И-нет может сыграть злую шутку: будут доносить все на всех,пойдет такой вал доносов и властям просто это не понравится.



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  • 13 | 12.07.2018, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а зачем тратить бабло на стукачей когда ведется запись всех разговоров включая по мобильникам?



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  • 14 | 12.07.2018, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стучали и будем стучать. Это наша скрепа. Духовная. Да, на Западе тоже стучат. Как правило - по делу, по факту. А мы - просто так. Чтоб сосед не возомнил себя пупом земли, чтоб коллега по работе увял.



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  • 15 | 12.07.2018, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 12.07.2018, 11:39 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5671 | Рейтинг: -172,7

Ну на Западе стучат в свое удовольствие. Все на всех. Поэтому наверное там и порядок.

У нас менталитет другой. Хотя кто-то же написал 4 000 000 доносов при Сталине..

=======

Поэтому и был порядок.

Сейчас "менталитет" другой. "Моя хата с краю".

В 60-е была у стиляг припевка:

"Мы идём по Уругваю, (аю),
Ночь - хоть выколи глаза.
Слышны крики: "Раздевают, (ают),
Раздевают догола!.."

Сегодня эта ситуация в России. Каждый подумает: "Мне оно надо, ввязываться?"



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  • 16 | 12.07.2018, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Эх, прокачу! Эх, настучу!

"Которые УЖисты вечерами сидят с огнем: юнг, Кэтрин, Зулия. Солдатка Натали живет в развратном беззаконии с Харрисоном. Егерь занимается волшебством и жена его, Кухарка, есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров."



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  • 17 | 12.07.2018, 14:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эх, прокачу! Эх, настучу!

"Которые УЖисты вечерами сидят с огнем: юнг, Кэтрин, Зулия. Солдатка Натали живет в развратном беззаконии с Харрисоном. Егерь занимается волшебством и жена его, Кухарка, есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров."
---------------------------------------------
Так Кухарка и есть тут первая стукачка: самая страшная ее угроза "смотри, я все про тебя знаю, будешь много выступать, всем расскажу!" Сколько уже чужих секретов сюда вывалила.
Пугает этим врагов, держит в страхе подельников.



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  • 18 | 12.07.2018, 15:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так Кухарка и есть тут первая стукачка: самая страшная ее угроза "смотри, я все про тебя знаю, будешь много выступать, всем расскажу!"

-------------------------

В детстве, помню, был один пацанёнок, который изводил нас фразочкой: "А я про тебя чё-то зна-аю... А я про тебя чё-то зна-аю..." Доводил до бешенства. Ну, такой вот паскудник.



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  • 19 | 12.07.2018, 15:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Cидят два еврея:

- Абрам, а у тебя есть золото?
- Есть.
- А вот у Мойши нет, давай и ему купим.
- Давай.

Сидят два грузина:

- Гоги, а у тэбя ест машина?
- Ест.
- А вот у Гиви нэт, давай и ему купим.
- Давай.

Сидят два русских:

- Петь, ты сидел?
- Сидел.
- И я сидел, а вот Вася не сидел. Давай посадим.
===================================================
Менталитет рабства за 650 лет рабства россиян в крови !



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  • 20 | 12.07.2018, 16:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Менталитет рабства за 650 лет рабства россиян в крови !

-------------------

Ну, Церковь постаралась. Но были и те 70 лет, когда произвели "переливание крови", как минимум, двум поколениям - и Чаплин рвёт волосья от бессилия привить русским чувство раба. Новым хозяевам жизни архиважно вновь обыдлячить народ. Что ж, антисоветчики, за что боролись - на то и напоролись.



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