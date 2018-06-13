Спрос на стукачей ...

Глава МВД предложил привлечь волонтеров к поиску запрещенной информации. Помимо поиска пропавших людей волонтеры могу мониторить интернет в поисках запрещенной информации и помогать с «профилактикой наркомафии», заявил Владимир Колокольцев.Министерство внутренних дел России (МВД) всегда рассчитывает на партнерские отношения с волонтерами, помимо поиска пропавших людей добровольцев можно привлекать к «профилактике наркомафии» и поискам запрещенной информации в интернете. Об этом, выступая на Всероссийском форуме поисково-спасательных отрядов, заявил глава МВД Владимир Колокольцев, передает корреспондент РБК.«Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности. Эти партнерские отношения можно выстраивать не только для оказания помощи в поиске людей, которые пропали без вести. Но и строить партнерские отношения в мониторинге сетей интернет по поиску запрещенной информации, по профилактике наркомафии, подростковой преступности», — сказал Колокольцев.